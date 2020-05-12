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NDSU Nursing at Sanford Health

Kneeling Front Row, L-R: Janetta Vander Wal, Rawi Dore, Megan Kelley, Toni Wright, Nicole Schramm, Heather Kottre, Kalisa Ndikubwimana

Kneeling Back Row, L-R: Jaryn Olson, LeAnne Adrian

Standing Front Row, L-R: Selena Van Hout, Trista Jetty, Kinsey Hanson, Taylor Krom, Madeline Anderson, Alyssa Myers, Lakin Grahl, Alyssa  Beck, Tegan Meidinger, Savanna Houle, Dynae Schwartz

Standing Back Row, L-R: Andrew Sauser, Nathan Schumacher, Anna Bianco, Dusty Wisham, Konsola Lamina, Austin Steiner, Rowdy Schwartz, Shae Johnson, Taylor Privratsky, Ali Norman, Taya Bandle

Not Pictured: Kyle Gardina

2020 Graduates:

  • LeAnne Adrian
  • Madeline Anderson
  • Taya Bandle
  • Alyssa  Beck
  • Anna Bianco
  • Rawi Dore
  • Kyle Gardina
  • Lakin Grahl
  • Kinsey Hanson
  • Savanna Houle
  • Trista Jetty
  • Shae Johnson
  • Megan Kelley
  • Heather Kottre
  • Taylor Krom
  • Konsola Lamina
  • Tegan Meidinger
  • Alyssa Myers
  • Kalisa Ndikubwimana
  • Ali Norman
  • Jaryn Olson
  • Taylor Privratsky
  • Andrew Sauser
  • Nicole Schramm
  • Nathan Schumacher
  • Dynae Schwartz
  • Rowdy Schwartz
  • Austin Steiner
  • Selena Van Hout
  • Janetta Vander Wal
  • Dusty Wisham
  • Toni Wright
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