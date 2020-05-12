NDSU Nursing at Sanford Health

2020 Graduates:
- LeAnne Adrian
- Madeline Anderson
- Taya Bandle
- Alyssa Beck
- Anna Bianco
- Rawi Dore
- Kyle Gardina
- Lakin Grahl
- Kinsey Hanson
- Savanna Houle
- Trista Jetty
- Shae Johnson
- Megan Kelley
- Heather Kottre
- Taylor Krom
- Konsola Lamina
- Tegan Meidinger
- Alyssa Myers
- Kalisa Ndikubwimana
- Ali Norman
- Jaryn Olson
- Taylor Privratsky
- Andrew Sauser
- Nicole Schramm
- Nathan Schumacher
- Dynae Schwartz
- Rowdy Schwartz
- Austin Steiner
- Selena Van Hout
- Janetta Vander Wal
- Dusty Wisham
- Toni Wright