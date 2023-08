HIGH SCHOOL GIRLS GOLF

WATFORD CITY INVITE

At Fox Hills Golf Course

Team scores

1. Mandan 334. 2. St. Mary’s 360. 3. Jamestown 367. 4. Minot 373. T-5. Century and Legacy, 378. 7. Minot North 385. 8. Dickinson 390. 9. Watford City 399. 10. Williston 411. 11. Bismarck 485.

Top 10 scores

1. Anna Huettl, Man, 78. 2. Ruby Heydt, Man, 80. 3. Kambree Hauglie, Cen, 84. T-4. Brooklyn Monteith, Man, and Aspen Humes, Jam, 85. T-6. Abi Schneider and Grace Rieger, SM, 86. T-8. Lola Huber, SM, and Emersyn Kopp, MN, 88. 10. Brooke Hollar, Leg, 89.

Results by team

Mandan (334): Anna Huettl 78, Ruby Heydt 80, Brooklyn Monteith 85, Brittyn Mettler 91, Karley Gange-Gerhardt 97, Rylee Meyers 102.

St. Mary’s (360): Abi Schneider 86, Grace Rieger 86, Lola Huber 88, Kate Wilson 100, Edriana Konieczka 113, Breanna Behrendt 116.

Jamestown (367): Aspen Humes 85, Olivia Sorlie 92, Isabel LeFevre 93, Mylee Michel 97, Brooke Dietrich 99, Belle Sjostrom 102.

Minot (373): Adison Dittus 90, Morgan Strange 91, Katie Thomas 95, Taylor DesLauriers 97, Cali Wilson 98, Samantha Lentz 101.

Century (378): Kambree Hauglie 84, Kylie Duchsherer 91, Sara Anderson 94, Macie Sebelius 109, Haylee Bushaw 120, Jessica Gaube 128.

Legacy (378): Brooke Hollar 89, Peyton Kalanek 92, Lauren Beck 95, Zander Wald 102, Danica Grossman 103, Haylee Greff 124.

Minot North (385): Emersyn Kopp 88, Kinzy Welstad 94, Carlie Brown 99, Ally Larson 104, Abigail Speer 108, Kate Bast 117.

Dickinson (390): Kyndall Peterson 93, Tristyn Baumgartner 95, Grace Dazell 98, Mikayla Schwindt 104, Rayden Peters 108, Kristyn Monger 131.

Watford City (399): Harlee Olson 93, Rylee Lindley 95, Sawyer Rafferty 99, Alysa Holen 112, Kamri Hodges 118, Abby Ryberg 131.

Williston (411): Scout Graham 92, Maya Thompson 105, Anyka Wiedrich 107, Dani Tinklenberg 107, Berkley Poeckes 107, Malia Moss 116.

Bismarck (485): Elizabeth Schuh 111, Brynn Anderson 113, Kennedy Marcus 119, Addison Stiefel 142.

AUTO RACING

MANDAN DIRT SERIES

IMCA MODIFIEDS

Feature (25 laps): 1. Caden Roberts, Dickinson. 2. Marlyn Seidler, Underwood. 3. Spencer Wilson, Minot. 4. Brent Schlafmann, Bismarck. 5. Darrell Parsons, Mandan. 6. Travis Tooley, Dickinson. 7. Drew Christianson, Minot. 8. Mark Dahl, Bismarck. 9. Shawn Strand, Mandan. 10. Logan Schmitz, Washburn.

Heat 1: 1. Wilson. 2. Schlafmann. 3. Seidler. 4. Parsons. 5. Crist Pittenger, Bismarck. 6. Chris Welk, Mandan. 7. Chris Anderson, Minot.

Heat 2: 1. Dahl. 2. Zach Frederick, Richardton. 3. Roberts. 4. Tooley. 5. Strand. 6. Quentin Kinzley, Bismarck. 7. Scott Gartner, Jamestown.

Heat 3: 1. Jeremy Keller, Bismarck. 2. Schmitz. 3. Chris Tuchscherer, Burlington. 4. Jerad Thelen, Minot. 5. Christianson. 6. Elijah Puckett, Hazen. 7. John Corell, Jamestown.

WISSOTA STREET STOCK

Feature (20 laps): 1. Hunter Domagala, Mandan. 2. Matt Dosch, Lincoln. 3. Shawn Volk, Lincoln. 4. Geoff Hellman, Mandan. 5. Chris Welk Jr., Mandan. 6. Dylan Herner, Bismarck. 7. Bryan Grenz, Napoleon. 8. Brandon Booke, Mandan.

Heat 1: 1. Hellman. 2. Welk Jr. 3. Jason Meidinger, Mandan. 4. Barrett Berg, Lincoln. 5. Herner. 6. Dosch. 7. John Feist, Bismarck.

Heat 2: 1. Kelly Hagel, Carrington. 2. Domagala. 3. Volk. 4. Grenz. 5. Dustin Frank, Raleigh. 6. Booke.

INEX LEGENDS

A Feature (20 laps): 1. Preston Martin, Lincoln. 2. Donavin Wiest, Wishek. 3. Austin Wiest, Bismarck. 4. Gage Madler, New England. 5. Bryce Barnhardt, Washburn. 6. Casey Martin, Bismarck. 7. Dayton Olheiser, Dickinson. 8. Noah Madler, New England. 9. Ryan Erdahl, Jamestown. 10. Brandon Anderson, Mandan.

B Feature (12 laps): 1. Erdahl. 2. Colten Laber, Mandan. 3. Andrew Bargmann, Bismarck. 4. Weston Hagen, Bismarck. 5. Cole Slaubaugh, Wolford. 6. Mike Nelson, New Salem. 7. Morgan Hamann, Bismarck. 8. Maksim Nelson, New Salem.

Heat 1: 1. D. Wiest. 2. G. Madler. 3. Gus Jensen, Flasher. 4. Anderson. 5. Sierra Davenport, Bismarck. 6. Erdahl. 7. Bargmann. 8. Mi. Nelson. 9. Ma. Nelson.

Heat 2: 1. Duston Hagen, Lincoln. 2. Barnhardt. 3. C. Martin. 4. Mavrik Nelson, New Salem. 5. Ken Sandberg, Bismarck. 6. W. Hagen. 7. Slaubaugh. 8. Mike Kraft, Bismarck. 9. Ken Stadick, Underwood.

Heat 3: 1. P. Martin. 2. N. Madler. 3. A. Wiest. 4. Olheiser. 5. Kevin Jensen, Flasher. 6. Travis Martin, Mandan. 7. Laber. 8. Hamann.

Heat 4: 1. Nate Keena, Lincoln. 2. A.J. Davenport, Bismarck. 3. Levi Wald, Surrey. 4. Dennis Everding, Lincoln. 5. Cory Tharp, Bismarck. 6. Don Hayes, Bismarck. 7. Tanner Hofer, Hebron. 8. Levi Ensz, Bismarck.

HOBBY STOCKS

Feature (15 laps): 1. Dylan Sandberg, Wilton. 2. Bill Hultberg, Bismarck. 3. Josh Roehrich, Menoken. 4. Kelly Hoerner, Bismarck. 5. John Gartner Jr., Mandan. 6. Seth Howe-Kellar, Wilton. 7. Mike Appert, Hazelton. 8. Chad Hausauer, Bismarck. 9. Karlie Hoerner, Bismarck. 10. Nick Kassian, Wilton.

Heat 1: 1. Hausauer. 2. Appert. 3. Gartner Jr. 4. Chris Rangeloff, Bismarck. 5. Keith Morast. 6. Neal Jensen, Bismarck. 7. Brian Morast, Mandan.

Heat 2: 1. Hultberg. 2. Howe-Kellar. 3. Ke. Hoerner. 4. Trenton Kohler, Mandan. 5. Ka. Hoerner. 6. Kassian. 7. Joseph Feist, Bismarck.

Heat 3: 1. Sandberg. 2. Derick Appert, Hazelton. 3. Roehrich. 4. Mitch Gordon, Hazelton. 5. Nevin Jensen. 6. Skyler Rohrich, Wilton. 7. Amanda Irish, Jamestown.

IMCA SPORT COMPACT

Feature (10 laps): 1. Krys Yost, Balfour. 2. Alex Thompson, Bismarck. 3. Couy Snyder, Mandan. 4. Tiffany Thorson, Burlington. 5. Dustin Thompson, Mandan. 6. Lily Christianson, Minot.

Heat 1 (6 laps): 1. Yost. 2. A. Thompson. 3. Thorson. 4. Snyder. 5. D. Thompson. 6. Christianson.

NOTE: All heats but the IMCA Sport Compacts were eight laps.

NORTHWOODS LEAGUE

BISMARCK 7, MINOT 6

Bismarck;002;200;010;--;7;7;1

Minot;022;002;000;--;6;8;1

Stephen Klenske, Grayson Eierman (6), Ryan Taylor (8) and Bradlee Preap; Grant Faris, Ayden Sauerbrei (5), Gavin Nalu (8), Cam Kaufman (9) and Nick Wrubluski. W -- Eierman. L -- Nalu. Sv -- Taylor. HR: Bismarck -- Ryker Billingsley.

Highlights: Bismarck -- Benjamin Rosengard 1-for-5, RBI; Garret Hill 1-for-3, 2 BB; Brayden Koenig HBP, R; Luke Saunders 1-for-4, HBP, 2 SB, 2 R; Alec Danen 1-for-1, BB, 2 SB, R; Billingsley 2-for-3, HR, BB, 2 R, 2 RBIs; Justin Goldstein 1-for-3, BB, SB, R, RBI; Klenske 5 IP, 6 H, 4 R (3 ER), 2 BB, 2 K, 1 HBP; Eierman 2 IP, 1 H, 2 R (2 ER), 3 BB, 4 K; Taylor 2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 0 K. Minot -- Peyton Becker BB, 2 SB, R; Jonah Shields 2-for-5, SB, R, RBI; Sam Holthaus 2-for-3, 2B, 2 BB, SB, R; Gavin Daniel 1-for-2, 2B, BB, HBP, SB, R, RBI; Ehtan Habetler 3-for-3, 2B, BB, 2 SB, R, 2 RBIs; Faris 4 IP, 2 H, 4 R (1 ER), 2 BB, 5 K, 2 HBP, 1 WP; Sauerbrei 3.1 IP, 4 H, 3 R (3 ER), 1 BB, 2 K; Nalu 0.2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 2 K; Kaufman 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K.

Attendance: 1,288.

Time of game: 2:59.

Records: Bismarck 9-23 second half, 25-41 overall; Minot 9-25 second half, 16-50 overall.

POSTSEASON ALL-STARS

Duluth: Michael Hallquist, SS, Jr., Minnesota-Crookston; Joshua Duarte, OF, Jr., Georgetown College; Brandon Compton, DH, Fr., Arizona State.

Eau Claire: Dylan O'Connell, 3B, Fr., Western Kentucky.

Green Bay: JoJo Jackson, OF, Soph., Georgia State; Brett Sanchez, RHP, RS Jr., Belhaven.

Kalamazoo: Jeter Ybarra, 3B, RS Soph., University of Washington; Eamon Horwedel, RHP, RS Sr., Michigan; Mason Meeks, RHP, RS Jr., Drury.

La Crosse: Tony Pluta, RHP, Fr., Arizona.

Madison: Canyon Brown, C, Soph., North Carolina A&T State; Cal Fisher, SS, HS Sr., Florida State Commit; Owen Jackson, DH, Jr., University of Toledo.

Mankato: Kip Fougerousse, 1B, Jr., University of Evansville; Kai Roberts, OF, Jr., University of Utah; Kolby Kiser, RHP, Jr., Southwest Minnesota State.

St. Cloud: Piercen McElyea, RHP, Jr., Tarleton State; Tommy Gross, RHP, Jr., Minnesota.

Traverse City: Aren Gustafson, LHP, Sr., The Master's.

Waterloo: Aaron Savary, RHP, Fr., Iowa.

Wausau: Colin Brueggeman, 1B, Soph., Oklahoma State; Jesse Donohoe, 2B, Soph., Georgia State; Dalton Pearson, OF, Jr., Georgia State.

Willmar: Drey Dirksen, C, Jr., Augustana; Stone Miyao, 2B, Jr., University of Hawaii; Kevin Fitzer, OF, RS Soph., Cal State-Northridge; Chris Rofe, RHP, Sr., Mount Marty.

Wisconsin Rapids: Brendan Bobo, OF, Jr., Cal State-Fullerton; Calen Graham, RHP, Soph., Texas State; Josh Howitt, LHP, Jr., Cal State-Fullerton.

POSTSEASON AWARDS

Most Valuable Player: Michael Hallquist, Duluth Huskies.

Pitcher of the Year: Brett Sanchez, Green Bay Rockers.

Manager of the Year: Freddy Smith, Willmar Stingers.

Coach of the Year: Jack Schaffer, Bismarck Larks.

STANDINGS

Second half

Great Lakes East

Team;W-L;Pct.;GB

y-Kalamazoo;25-10;.714;--

Rockford;24-13;.649;2

x-Traverse City;20-16;.556;5.5

Battle Creek;16-21;.432;10

Kokomo;13-24;.351;13

Kenosha;13-25;.342;13.5

Great Lakes West

Team;W-L;Pct.;GB

Madison;23-14;.622;--

x-Green Bay;19-15;.559;2.5

Wisconsin Rapids;19-15;.559;2.5

Fond du Lac;16-20;.444;6.5

Wausau;15-21;.417;7.5

Lakeshore;13-23;.361;9.5

Great Plains East

Team;W-L;Pct.;GB

y-La Crosse;26-7;.788;--

Waterloo;23-10;.697;3

Duluth;19-16;.543;8

x-Eau Claire;16-15;.516;9.5

Rochester;14-19;.438;12

Thunder Bay;10-25;.286;17

Great Plains West

Team;W-L;Pct.;GB

xyz-Willmar;23-8;.742;--

St. Cloud;22-11;.667;2

Mankato;18-16;.529;6.5

Bismarck;9-23;.281;14.5

Minot;9-25;.265;15.5

Minnesota;5-19;.208;14.5

x--Won first half

y--Won second half

z--Won home-field advantage through playoffs

Thursday, Aug. 10

Kalamazoo 5, Battle Creek 1

Madison 11, Wisconsin Rapids 3

Traverse City 4, Kenosha 3

Mankato 6, Rochester 5, 10 innings

Waterloo 7, Duluth 1

St. Cloud 2, Minot 1

Green Bay 6, Fond du Lac 4

Lakeshore 14, Wausau 1

Eau Claire 9, La Crosse 5

Rockford 5, Kokomo 4, 10 innings

Willmar 8, Thunder Bay 1

Friday, Aug. 11

Bismarck 7, Minot 6

Battle Creek 7, Kokomo 4

Kenosha 9, Kalamazoo 6

Traverse City 4, Rockford 2

Waterloo 14, Mankato 13

Duluth 9, Thunder Bay 4

Fond du Lac 8, Lakeshore 7

Minnesota 15, St. Cloud 11

Willmar 7, Eau Claire 2

Madison 7, Wausau 2

La Crosse 10, Rochester 6

Green Bay at Wisconsin Rapids, n

Saturday, Aug. 12

Minot at Bismarck, 6:30 p.m.

Thunder Bay at Duluth

Kokomo at Battle Creek

Kenosha at Kalamazoo

Wausau at Madison

Minnesota at St. Cloud

Rockford at Traverse City

Green Bay at Wisconsin Rapids

Fond du Lac at Lakeshore

Willmar at Eau Claire

Mankato at Waterloo

Rochester at La Crosse

END OF REGULAR SEASON

Sunday, Aug. 13

Willmar at St. Cloud

Kalamazoo at Traverse City

Green Bay at Madison

La Crosse at Eau Claire

Monday, Aug. 14

Traverse City at Kalamazoo

Eau Claire at La Crosse

Madison at Green Bay

St. Cloud at Willmar

Tuesday, Aug. 15

Traverse City at Kalamazoo, if necessary

Eau Claire at La Crosse, if necessary

Madison at Green Bay, if necessary

St. Cloud at Willmar, if necessary