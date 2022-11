Saints earn spot in fifth-place game

St. Mary’s has played a pesky brand of volleyball all season long, and it led them to a 3-1 —18-25, 25-17, 25-22, 25-20 — win over Fargo South in consolation of the state Class A volleyball tournament on Friday.

WEST FARGO 3, FARGO NORTH 1

In the opening Class A consolation game, West Fargo edged past Fargo North 3-1. Reagan Carlson was the lone Spartan hitter to hit double figures in kills, notching 14 to give her a two-day total of 23.

NR-S 3, GARRISON 2

New Rockford-Sheyenne rallied for a 3-2 win over Garrison, taking the fourth set 25-19 and the fifth 15-7 to advance to Saturday’s fifth-place game in the Class B tournament.

OUR REDEEMER’S 3, DICKINSON TRINITY 2

In the second of two Class B consolation games to go five sets, Minot Our Redeemer’s held on for a 3-2 win over Dickinson Trinity to forge its way into the Class B fifth-place game.

St. Mary’s 3, Fargo South 1

St. Mary’s 18 25 25 25

Fargo South 25 17 22 20

ST. MARY’S — Kills: Lydia Spies 20, Lexi Gerving 17, Mykie Messer 11, Mataya Messer 7, Sommer Schweitzer 3. Aces: Koia Krenz 2, My. Messer 2, Grace Grimm 1, Josie Armstrong 1, L. Spies 1. Assists: Gabbi Mann 44, My. Messer 8, G. Grimm 2, S. Schweitzer 1. Digs: Koia Krenz 15, G. Mann 9, L. Gerving 7, My. Messer 6, J. Armstrong 5, G. Grimm 4, L. Spies 1, Ma. Messer 1, S. Schweitzer 1. Blocks: S. Schweitzer 3, Ma. Messer 2, My. Messer 2, L. Gerving 1.5, L. Spies 1.

FARGO SOUTH — Kills: Emma Dalby 15, Genevieve Gard 15, Alivia Abel 7, Teigan Malo 4, Talyn Hoffert 4, Madison Jackson 2. Aces: Nina Majetich 1. Assists: M. Jackson 45. Digs: N. Majetich 20, Marissa Wachala 16, G. Gard 12, Amelia Hawley 9, M. Jackson 9, T. Hoffert 4, A. Abel 3, E. Dalby 2, T. Malo 1. Blocks: E. Dalby 2.5, T. Hoffert 2, M. Jackson 2.

Records: St. Mary’s 22-14; Fargo South 26-10.

West Fargo 3, Fargo North 1

Fargo North 25 22 20 19

West Fargo 22 25 25 25

FARGO NORTH — Kills: Reagan Carlson 14, Audrey Rydell 8, Betsy Schiltz 7, Haidyn Tollefson 6, Solei Berg 4, Anna Nelson 2, Vanessa Geske 1, Carrie Osier 1. Aces: S. Berg 2. Assists: B. Schiltz 33. Digs: Evy Berg 30, B. Schiltz 15, S. Berg 11, Grace Holm 6, Ambree Hansen 6, R. Carlson 6, V. Geske 5, A. Nelson 4, H. Tollefson 4, A. Rydell 3. Blocks: H. Tollefson 2, A. Rydell 2, B. Schiltz 1.5, S. Berg 1, A. Nelson 1.

WEST FARGO — Kills: Alli Halvorson 14, Ellee McIntosh 13, Grace Wehri 9, Riley Guscette 8, Alivia Peterson 5, Kiara Zepeda 1. Aces: Olivia Soine 8, A. Halvorson 4, E. McIntosh 3, Raina Chwialkowski 3. Assists: O. Soine 42, R. Chwialkowski 4, A. Peterson 1. Digs: R. Chwialkowski 31, A. Peterson 21, A. Halvorson 17, O. Soine 7, K. Zepeda 6, R. Guscette 3, E. McIntosh 3. Blocks: E. McIntosh 2, R. Guscette 1.

Records: Fargo North 25-12; West Fargo 26-11.

New Rockford-Sheyenne 3,

Garrison 2

New Rockford-Sheyenne 23 26 23 25 15

Garrison 25 24 25 19 7

NEW ROCKFORD-SHEYENNE — Kills: Kelsie Belquist 22, Lucy Meier 9, Lora Wobbema 8, Madisen Myhre 6, Ava Peterson 3, Kaiya O’Conner 2. Aces: K. Belquist 4, Kyria Dockter 3, L. Meier 3, K. O’Conner 3, M. Myhre 3. Assists: A. Peterson 35, M. Myhre 7. Digs: K. Belquist 17, A. Peterson 17, K. O’Conner 12, K. Dockter 12, M. Myhre 7, L. Meier 1, L. Wobbema 1. Blocks: M. Myhre 4, K. Belquist 3, L. Wobbema 3, L. Meier 2, A. Peterson 2, K. O’Conner 1.

GARRISON — Kills: Karli Klein 18, Josie Westman 7, Rachel Hett 3, Jylianna Striha 3, Emily Schlehr 3, Candela Garcia 1. Aces: Cara Schlehr 2, K. Klein 2. Assists: C. Schlehr 36, Coryssa Behles 1. Digs: Kaitlyn Zook 48, K. Klein 24, Mason Jessen 23, C. Schlehr 20, J. Striha 13, Anna Holte 11, C. Behles 9, R. Hett 5, E. Schlehr 2, J. Westman 2. Blocks: K. Klein 5.

Records: New Rockford-Sheyenne 27-12; Garrison 25-4.

Minot Our Redeemer’s 3,

Dickinson Trinity 2

Our Redeemer’s 22 25 25 18 15

Dickinson Trinity 25 14 19 25 6

MINOT OUR REDEEMER’S — Kills: Maya Vibeto 14, Leah Linquist 12, Kiera Boberdorf 12, Aubrey Griedl 7, Allie Francis 5, Mikayla Altringer 2, Olivia Ebel 1. Aces: Mya Borud 2, A. Francis 1, L. Linquist 1, K. Boberdorf 1. Assists: A. Francis 43, M. Vibeto 4, O. Ebel 2. Digs: K. Boberdorf 19, M. Vibeto 14, A. Francis 11, M. Borud 10, O. Ebel 9, M. Altringer 5, L. Linquist 3, A. Griedl 1. Blocks: L. Linquist 3, A. Griedl 2, M. Vibeto 1, A. Francis 1.

DICKINSON TRINITY — Kills: Ava Jahner 21, Olivia Kessel 15, Isabella Kovash 8, Helena Pavek 7, Melissa Zach 6, Delaney Deschamp 2. Aces: Nevaeh Muckle 3, M. Zach 1. Assists: D. Deschamp 52, O. Kessel 1. Digs: Jersey Erie 22, A. Jahner 13, O. Kessel 11, Serenity Pavlicek 9, N. Muckle 4, I. Kovash 4, D. Deschamp 3, H. Pavek 2, M. Zach 2, Elya McAvoy 1. Blocks: O. Kessel 2, A. Jahner 1, I. Kovash 1.

Records: Minot Our Redeemer’s 28-12; Dickinson Trinity 32-9.