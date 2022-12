Local wrestlers bring home six firsts from Rumble

Rumble on the Red

Fargodome

BOYS

Team results

1. New Prague, Minn., 193.5. 2. Stillwater, Minn., 146. 3. Jackson County Central, Minn., 135.5. 4. Waconia, Minn., 115. 5. Bemidji, Minn., 113.5. 6. Mounds View, Minn., 113. 7. Albert Lea Area, Minn., 106. 8. Forest Lake, Minn., 89.5. 9. Bismarck 83. 10. Legacy 82. 11. Mora, Minn., 81.5. 12. West Fargo 78. 13. West Central Area, Minn., 75. 14. Crookston, Minn., 73.5. 15. Tri-City United, Minn., 68. 16. Valley City 62.5. 17. Big Lake, Minn., 62. 18. Northfield, Minn., 60. 19. St. Francis, Minn., 57. 20. Woodbury, Minn., 55.

21. Century 54.5. 22. Medford, Minn., 49.5. 23. Rapid City Stevens, S.D., 48. T-24. Staples-Motley, Minn., and West Fargo Sheyenne, 47. 26. Minot Ryan 44. 27. Minot 43. 28. Howard Lake-Waverly-Winsted, Minn., 42.5. 29. Dilworth-Glyndon-Felton, Minn., 40. 30. Perham, Minn., 39. 31. Byron, Minn., 37.5. 32. Fargo Davies 35. 33. Jamestown 34. 34. Aitkin, Minn., 33. 35. Ellendale-Edgeley-Kulm 31.5. 36. Lisbon 30. T-37. Canby and Lake Crystal Wellcome Memorial Area, Minn., 27. 39. United North Central, Minn., 25. T-40. Dassel-Cokato-Litchfield, Minn., Moorhead, Minn., Pelican Rapids, Minn., and Rock Ridge, Minn., 22.

44. Minnetonka, Minn., 21.5. T-45. Delano and Grand Rapids, Minn., 19. 47. Walker-Hack-Akeley-Nevis, Minn., 13.5. 48. Pine Island, Minn., 13. 49. St. Mary’s 12. 50. Fargo North 10. T-51. Ottertail Central, Minn., and Carrington, 7. 53. Watford City 6. 54. Oakes 5. T-55. Mahnomen-Waubun, Minn., Mandan and Velva, 4. 58. Turtle Mountain 3.

Bismarck results

120

Ben DeForest, 3rd: Bye; DeForest, Bis, won dec. over Jack Meyer 7-1; DeForest, Bis, won dec. over Mason Nelson 6-0; Logan Davis, ALA, won dec. over DeForest 5-2; DeForest, Bis, won major dec. over Nick Strand 12-4; DeForest, Bis, won dec. over Thompson 6-2.

152

LJ Araujo, 1st: Araujo, Bis, pinned Alex Rogelstad, 1:04; Araujo, Bis, pinned Isaiah Rodriguez, 0:30; Araujo, Bis, pinned Avery Nelson, 3:15; Araujo, Bis, pinned Brad Little, 1:27; Araujo, Bis, won dec. over Colton Bornholdt 8-1.

Century results

138

Kaden DeCoteau, 3rd: DeCoteau, Cen, pinned Tony Baumann, 5:25; DeCoteau, Cen, pinned Tyler Heen, 3:35; DeCoteau, Cen, pinned Nathan Trotter, 1:50; Thomas Freking, JCC, won dec. over DeCoteau 4-2; DeCoteau, Cen, won major dec. over Cole Hermann 10-2; DeCoteau, Cen, won major dec. over Daniel Fernandez 12-2; DeCoteau, Cen, won sudden victory over Koye Grebel 7-5; DeCoteau, Cen, won dec. over Colbe Tappe 6-0.

170

Cole Radenz: Radenz, Cen, won dec. over Graydon Bakke 9-2; Boeden Greenley, Lis, pinned Radenz, 3:52; Radenz, Cen, pinned Brett Miller, 1:35; Radenz, Cen, pinned Andrew Torres, 2:54; Cittadino Tuttle, Still, won major dec. over Radenz 10-0.

195

Olav Taylor, 7th: Bye; Taylor, Cen, won major dec. over Hudson Hackel 11-0; Max McEnelly, Wac, won by tech fall over Taylor 22-7, 2:19; Taylor, Cen, won dec. over Beau Robinson 5-2; Quin Morgan, MV, pinned Taylor, 4:07; Taylor, Cen, won dec. over Bo Flagstad 7-3.

Legacy results

106

Nicolas Enzminger, 2nd: Enzminger, Leg, pinned Matthew Dettling, 0:51; Enzminger, Leg, pinned Jag Foster, 0:18; Enzminger, Leg, pinned Shea Richter, 1:54; Enzminger, Leg, pinned Elijah Greenwaldt, 1:19; Lawson Eller, NP, won dec. over Enzminger 4-3.

113

Joey Enzminger, 5th: Enzminger, Leg, won dec. over Kyle McCarthy 6-4; Anthony Nelson, Mora, pinned Enzminger, 3:02; Enzminger, Leg, pinned Brayden Collins, 1:54; Enzminger, Leg, won dec. over Caden Borgen 6-0; Enzminger, Leg, won major dec. over Eli Greenman 11-1; Enzminger, Leg, won dec. over Caden Staab 6-4; Raydon Graham, HLWW, pinned Enzminger, 3:25; Enzminger, Leg, won dec. over David Llamas 6-0.

120

Jesse Thompson, 4th: Bye; Thompson, Leg, won major dec. over Zane Engels 15-7; Thompson, Leg, pinned Corbin Zent, 5:07; Jacob Aho, FL, won major dec. over Thompson 12-1; Thompson, Leg, won dec. over Mason Nelson 8-4; DeForest, Bis, won dec. over Thompson 6-2.

285

Treyson Renken: Renken, Leg, pinned Cameron Scholten, 2:28; Jaxon Vetsch, Per, pinned Renken, 4:43; Renken, Leg, won dec. over Vincent Halliday 3-0; Renken, Leg, won dec. over Mason DeGrood 1-0; Justin Blascyk, WCAABE, won dec. over Renken 1-0.

Mandan results

126

Marquis Richter: Richter, Man, won dec. over Carson Lardy 8-4; Gavyn Hlucny, Crook, won major dec. over Richter 11-2; Richter, Man, won dec. over Jacob Williams 5-4; Richter, Man, won dec. over Benjamin Dahlin 8-6; Jacob Luebke, DGF, won dec. over Richter 6-3.

GIRLS

Team results

1. Bismarck 206. 2. Minot 162. 3. Legacy 149. 4. Central Cass 135. 5. Bemidji, Minn., 127. 6. West Fargo Sheyenne 109.5. 7. Jamestown 103. 8. Lisbon 97. 9. Mandan 90. 10. Fargo 87. 11. Century 85. T-12. Mora, Minn., and Rapid City Stevens, S.D., 82. 14. Carrington 74. 15. Des Lacs-Burlington 73. 16. Stillwater, Minn., 71. 17. Pine Island, Minn., 56. 18. Turtle Mountain 55. T-19. Ellendale-Edgeley-Kulm and Valley City, 47. 21. Forest Lake, Minn., 45.

22. Moorhead, Minn., 43. 23. Grand Forks 37. 24. Byron, Minn., 35. 25. Badger-GB-MR, Minn., 34. T-26. Velva and White Shield, 30. T-28. Hazen-Beulah and Northern Cass, 28. 30. Aitkin, Minn., and Walker-Hack-Akeley-Nevis, Minn., 27.5. 32. Albert Lea Area, Minn., 25. 33. LaMoure-Litchville-Marion 24. 34. Mounds View, Minn., 23. 35. Tri-City United, Minn., 22. 36. Rugby 19. 37. West Central Area, Minn., 17. T-38. New Prague, Minn., and Northfield, Minn., 15. 40. Minnetonka, Minn., 10. 41. Ottertail Central, Minn., 4. T-42. Dassel-Cokato-Litchfield, Minn., St. Peter, Minn., and Woodbury, Minn., 3.

Bismarck results

100

Izzy Owens: Owens, Bis, pinned Aurora Shelton, 0:26; Ella Henning, WHAN, pinned Owens, 1:50; Owens, Bis, won by forfeit over Samantha Hanson; Owens, Bis, pinned Ella Brown, 2:33; Owens, Bis, won dec. over Brooklyn Lafrenz 6-3; Amber Kremper, Bem, pinned Owens, 3:58.

110

Julia Araujo, 1st: Bye; Araujo, Bis, pinned Miah Torres, 1:02; Araujo, Bis, pinned Teva Feit, 1:01; Araujo, Bis, won dec. over Aspen Blasko 4-2; Araujo, Bis, pinned Mallory DeVries, 2:33.

115

Maggie Thielges, 5th: Bye; Thielges, Bis, won dec. over Milli Lovin 10-8; Thielges, Bis, pinned Olivia Johs, 1:04; Hallie Nash, Min, pinned Thielges, 2:27; Adaleene Hansen, Lis, pinned Thielges, 5:54; Thielges, Bis, pinned Brianna Mayer, 2:55.

125

Taeghan Rittenbach: Mac Donnohue, MV, pinned Rittenbach, 1:15; Bye; Rittenbach, Bis, pinned Emma Schneider, 0:14; Rittenbach, Bis, pinned Hadley Frueh, 0:18; Rittenbach, Bis, pinned Riley Hanson, 2:45; Donnohue, MV, won major dec. over Rittenbach 13-1.

135

Madison Reems: Violet Sola, Velva, pinned Reems, 1:13; Reems, Bis, pinned Hayleigh Fischer, 2:26; Reems, Bis, pinned Tasha Severson, 0:20; Reems, Bis, pinned Megan Ebach, 0:35; Reems, Bis, pinned Leah Bendix, 4:01; Madilyn Grabau, PI, pinned Reems, 4:14.

140

Paige Baumgartner, 1st: Bye; Baumgartner, Bis, pinned Mary Peltier, 1:50; Baumgartner, Bis, pinned Violet Peterson, 4:00; Baumgartner, Bis, won major dec. over Rachel Fode 16-6.

145

Aubrie Overson, 6th: Overson, Bis, pinned Samantha Hotten, 3:33; Lindsey Nosbush, Mora, pinned Overson, 2:24; Overson, Bis, pinned Shelby Sherman, 3:19; Overson, Bis, pinned Mackenzie Thorpe, 2:14; Trisa Schroeder, Carr, pinned Overson, 0:22; Victoria Pasterz, DLB, pinned Overson, 4:42.

155

Lexi Beckler, 3rd: Bye; Beckler, Bis, pinned Aubrey King, 1:41; Sarah Pulk, BGBMR, pinned Beckler, 1:09; Beckler, Bis, pinned Lily Gregory, 0:48; Beckler, Bis, won dec. over Elizabeth Dahl 6-5; Beckler, Bis, pinned Arianna Aguilar, 2:20; Beckler, Bis, won dec. over Jordan Flynn 10-5.

190

Cambree Anderson, 2nd: Bye; Anderson, Bis, pinned Mekayla Stordalen, 1:21; Anderson, Bis, pinned Mireya Sanchez, 1:35; Anderson, Bis, pinned Audrey Fuher, 2:54; Lindseth, Leg, pinned Anderson, 1:37.

250

Brinley Buechler, 2nd: Bye; Buechler, Bis, pinned Igiehon, 0:48; Buechler, Bis, pinned Lindseth, 0:37; Love Hopkins, WS, pinned Buechler, 2:45.

Century results

105

Vivian Backer: Backer, Cen, pinned Natalie Carlson, 1:08; Lauren Elsmore, PI, pinned Backer, 4:41; Backer, Cen, pinned Kiara Fields, 2:56; Gabby Hannig, VC, pinned Backer, 0:39.

120

Rei Ogden, first: Ogden, Cen, pinned Lexi Timmerman, 0:07; Ogden, Cen, pinned Kamey Leedom, 0:16; Ogden, Cen, pinned Sanie Gayflor, 0:19; Ogden, Cen, pinned Trista Gessler, 2:00; Ogden, Cen, pinned Madelyn Strohmayer, 4:56.

135

Cadence Cook: Madilyn Grabau, PI, pinned Cook, 2:14; Bye; Cook, Cen, pinned Dezi Puffe, 4:09; Cook, Cen, pinned Leah Shepard, 2:19; Cook, Cen, pinned Keeley Schiermeister, 2:06; Violet Sola, Velva, pinned Cook, 0:31.

170

Jaylee Jetty: Kiley Cline, H-B, pinned Jetty, 2:23; Bye; Bye; Jetty, Cen, pinned Savana Stans, 0:39; Jetty, Cen, pinned Cheyenne Helland, 2:54; Maya Schmidt, Bem, pinned Jetty, 2:22.

250

Belinda Perry, 4th: Perry, Cen, pinned Cora Oster, 1:14; Aleeona Meza, Jam, pinned Perry, 1:06; Perry, Cen, pinned Ashley Lindberg, 1:40; Perry, Cen, pinned Harvey, 2:40; Perry, Cen, won by medical forfeit over Lindseth; Meza, Jam, pinned Perry, 2:22.

Morgan Harvey: Harvey, Cen, pinned Lilli Boone, 0:46; Love Hopkins, WS, pinned Harvey, 4:48; Harvey, Cen, pinned Emily Driskill, 2:19; Perry, Cen, pinned Harvey, 2:40.

Legacy results

100

Emily Youboty: Bye; Youboty, Leg, pinned Amber Kremper, 0:29; Tiacious Kanneh, Moor, pinned Youboty, 1:14; Youboty, Leg, pinned Monica Boakye, 2:41; Anna White, CC, won dec. over Youboty 11-4.

105

Alicia Kenfack, 2nd: Kenfack, Leg, pinned Josie Legge, 0:29; Kenfack, leg, pinned Elizabeth Mortensen, 2:39; Kenfack, Leg, pinned Brenalen Fredriksen-Holm, 5:30; Lauren Elsmore, PI, won dec. over Kenfack 6-2.

120

Adrian Steidler, 6th: Steidler, Leg, pinned Sabrina Shepard, 1:59; Trista Gessler, TCU, pinned Steidler, 3:51; Steidler, Leg, pinned Anya Hudson, 0:38; Steidler, Leg, won major dec. over Izzy MacDonald 9-0; Steidler, Leg, won major dec. over Leyna Ulroan 8-0; Steidler, Leg, pinned Kylee Yetter, 4:14; Gessler, TCU, pinned Steidler, 4:55; Kashtyn Bredahl, DLB, pinned Steidler, 2:51.

135

Aleiya Cullinan, 2nd: Cullinan, Leg, pinned Fischer, 0:32; Cullinan, Leg, pinned Violet Sola, 1:00; Cullinan, Leg, pinned Lois Schneider, 1:07; Cullinan, Leg, pinned Quesha Medina, 1:08; Allyssa Johnson, GF, pinned Cullinan, 1:05.

140

Hanna Ryberg: Ryberg, Leg, pinned Katelyn Vetter, 5:57; Rachel Fode, Byron, pinned Ryberg, Leg, 1:54; Ryberg, Leg, won by forfeit over Ryann Sellars; Adela Heberlie, DLB, won dec. over Ryberg 2-1.

155

Elizabeth Dahl: Sarah Pulk, BGBMR, pinned Dahl, 1:21; Bye; Dahl, Leg, won dec. over Olivia Ochoa 6-3; Dahl, Leg, pinned Alexis Erickson, 2:03; Dahl, Leg, pinned Kadie Mendel, 1:34; Beckler, Bis, won dec. over Dahl 6-5.

190

Phoenix Lindseth, 1st: Bye; Lindseth, Leg, pinned Kayleanna Insley, 0:12; Lindseth, Leg, pinned Ava Gulleson, 1:09; Lindseth, Leg, pinned Koiline Govergo, 0:50; Lindseth, Leg, pinned Anderson, 1:37.

250

Jacey Lindseth, 6th: Bye; Lindseth, Leg, pinned Ella Sad, 0:20; Buechler, Bis, pinned Lindseth, 0:37; Perry, Cen, won by medical forfeit over Lindseth; Igiehon, Man, won by medical forfeit over Lindseth.

Mandan results

130

Kal Kroh: Kroh, Man, pinned Emily Light, 4:14; Lindsey Anderson, WFS, pinned Kroh, 0:46; Kroh, Man, won dec. over Jadyn Jacobson 9-5; Victoria Llamas, Min, won dec. over Kroh 9-5.

145

Madalee Canales: Victoria Pasterz, DLB, pinned Canales, 1:37; Canales, Man, pinned Ashlyn Lee, 4:47; Canales, Man, won by medical forfeit over Sarah Nelson; Gracia Rolf, Lis, pinned Canales, 2:02.

170

Alexis Storsved, 1st: Storsved, Man, pinned Shelby Strandlund, 0:24; Bye; Storsved, Man, pinned Bella Morteo, 0:18; Storsved, Man, pinned Emma Buee, 2:28; Storsved, Man, pinned Sadie Richmond, 0:35.

250

Omoyewmese Igiehon, 5th: Igiehon, Man, pinned Ashley Lindberg, 3:39; Buechler, Bis, pinned Igiehon, 0:48; Igiehon, Man, pinned Cora Oster, 1:44; Igiehon, Man, pinned Ella Sad, 0:53; Aleeona Meza, Jam, pinned Igiehon, 1:28; Igiehon, Man, won by medical forfeit over Lindseth.