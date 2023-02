West Region Tournament

At Williston

Team scores

1. Bismarck 216.5. 2. Williston 180.5 3. Minot 177. 4. Jamestown 168. 5. Century 159.5. 6. Legacy 153.5. 7. Dickinson 114.5. 8. St. Mary’s 111.5. 9. Mandan 64.5. 10. Turtle Mountain 61.5. 11. Watford City 31.

106

Championship: Nicolas Enzminger, Leg, pinned Aaron Morris, Will, 3:14. Third: Jack Schauer, James, dec. Gray Iverson, Cen, 4-3. Fifth: Cade Nieuwsma, Bis, def. Jake Gaser, Will, 6-2. Seventh: Alijah Piatz, Cen, dec. Carson Mosset, SM, 6-2.

113

Championship: Joey Enzminger, Leg, dec. Hudson Egeberg, Bis, 9-2. Third: David Llamas, Min, dec. Kellan Larson, Will, 5-2. Fifth: Seamus Kukkok, Cen, dec. Aiden Dahmus, Dick, 5-3. Seventh: Colton Ireland, Bis, pinned Kellen Beneke, Man, 4:41.

120

Championship: Ben DeForest, Bis, pinned Aiden Keilman, Min, 0:40. Third: Gavin Morel, Min, dec. Wyatt Turner, Dick, 4-2. Fifth: Blane Hoff, Man, dec. Lucas Schlepuetz, James, 5-4. Seventh: Braeden Halverson, Bis, medical forfeit over Vernon Copenhaver, Will.

126

Championship: Jesse Thompson, Leg, major dec. over Gage Glaser, Dick, 16-6. Third: Marquis Richter, Man, dec. Jack Coles, Will, 12-5. Fifth: Peter Rasmussen, James, dec. Ethan Kuntz, Cen, 2:57. Seventh: Carson Lardy, Bis, pinned Ty Burton, Min, 2:57.

132

Championship: Gabe Mortenson, Min, technical fall over Colin Steidler, SM, 17-2. Third: Brody Ferderer, Cen, dec. Wade Isom, Will, 7-1. Fifth: Sam Schlepuetz, James, dec. Cannon Bertsch, Leg, 4-0. Seventh: Ray Trottier TM, dec. Tate Sailer, Man, 8-3.

138

Championship: Daniel Fernandez, Min, dec. Landon McMahen, Bis, 3-2. Third: Joryn Richter, SM, pinned Colton King, Dick, 3:40. Fifth: Brier Arnegard, WC, pinned Evan Berg, Min, 0:54. Seventh: Brayden Starr, TM, pinned Drew Scott, Will, 3:14.

145

Championship: Kaden DeCoteau, Cen, major dec. over Ethan Dennis, WC, 13-2. Third: Dylan Kostelecky, Bis, dec. Stephen Leonard, TM, 10-8. Fifth: Clark Thompson, Leg, major dec. over Kaleb Minton, Will, 16-7. Seventh: Eric Chea, James, dec. Conrad Kopari, Dick, 5-1.

152

Championship: Tate Olson, Bis, medical forfeit over Aden Braun, James. Third: John Richter, SM, pinned Brayden Morris, Cen, 3:54. Fifth: Tyson Rice, Will, medical forfeit over Colin Parisien, TM. Seventh: Kaden Kraft, Min, dec. Charles Richter, SM, 10-5.

160

Championship: LJ Araujo, Bis, pinned Harrison Grad, SM, 1:36. Third: Emery Slater, Man, dec. Jax Gums, Cen, 5-4. Fifth: Colton Adams, Will, pinned Adyn Eckert, James, 2:30. Seventh: Sean Anderson, Min, major dec. over Caden Eckroth, Leg, 15-7.

170

Championship: Colton Mewes, James, major dec. over Cole Radenz, Cen, 12-4. Third: DeJarius Jones, Min, dec. Jaxyn Richter, SM, 4-0. Fifth: Jerys Burckhard, Cen, dec. Hugh Meyer, Dick, 2-1. Seventh: James Bozovsky, Dick, pinned James Nagel, Bis, 2:06.

182

Championship: Jackson Walters, James, major dec. over Jackson Melvin Dick, 1-0. Third: Ty Weidrich, Will, dec. Max Cunningham, Min, 4-2. Fifth: Tyrus Jangula, Bis, pinned James Marks, SM, 1:41. Seventh: Darion Bitz, Cen, pinned Grant Carlson, Cen, 2:18.

195

Championship: Olav Tylor, Cen, pinned Korbyn Draper, Will, 4:16. Third: Bridger Owens, Bis, dec. Lincoln Brooks, Min, 5-4. Fifth: Hayden Stymeist, Leg, dec. Keyoun Martin, TM, 11-4. Seventh: William Marks, SM, dec. Dezyon Butler, James, 15-13, OT.

220

Championship: Kaydn Turnbow, Min, major dec. over Landon Riely, Will, 9-1. Third: Ethan Gall, James, pinned Blake Opp, Man, 0:57. Fifth: Ayden Schlafman, Bis, pinned Ryzon Allery, TM, 3:59. Seventh: Landon Fichter, Dick, medical forfeit over Lykken Parlett, Cen.

285

Championship: Nivon Hayes, WC, dec. Treyson Renken, Leg, 7-4. Third: Haaken Jacobsen, Leg, pinned Dalton Darby, James, 1:32. Fifth: Easton Egeberg, Bis, pinned Ethan Halvorson, Dick, 2:17. Seventh: Gabriel Parisien, TM, pinned San Inman, WC, 2:13.