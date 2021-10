State Cross County Results: Class B

STATE CROSS COUNTRY MEET

CLASS B

AT JAMESTOWN

BOYS

Team results

1. Bowman County 58. 2. New Town 101. 3. Kindred 108. 4. Hillsboro-Central Valley 134. 5. Beulah-Hazen 213. 6. Grafton 248. 7. Griggs-Midkota 278. 8. Lisbon 339. 9. Stanley 352. 10. Rugby 358. 11. Killdeer 363. 12. South Prairie-Max 416. 13. Ellendale 432. 14. Standing Rock 452. 15. Thompson 557. 16. Central Cass 587. 17. Burke Central-Kenmare 609. 18. Langdon Area-Edmore-Munich 641. 19. Des Lacs-Burlington 666. 20. Shiloh Christian 685.

21. May-Port-C-G 685. 22. Surrey 698. 23. Carrington 708. 24. Williston Trinity Christian 752. 25. Hebron 801. 26. Sargent Central-Liderwood-Oakes 812. 27. Hatton-Northwood-Larimore 824. 28. Southern Mclean 834. 29. Maple River 845. 30. Enderlinn 863. 31. Pembina County North 983. 32. Northern Cass 1,050. 33. Hettinger 1,057. 34. Velva 1,061. 35. Minot Ryan 1,061. 36. LaMoure 1,070. 37. Edgeley-Kulm 1,087. 38. Trenton 1,111. 39. Bowbells 1,167. 40. White Shield 1,201.

41. New England, 1,219. 42. Central McLean 1,262. 43. Garrison 1,266. 44. Richland 1,308. 45. Medina-Pingree-Buchanan 1,315. 46. Dunseith 1,322. 47. Glenburn 1,361. 48. Four Winds-Minnewaukan 1,411. 49. Center-Stanton 1,432. 50. Beach 1,446. 51. Warwick 1,466. 52. Harvey-Wells County 1,497. 53. Minto 1,499.

Individual results

1. Ian Busche, Beulah Hazen, 16:23. 2. Christian Brist, HCV, 16:33. 3. Ethan Schaffer, Kindred, 16:34. 4. Austin Wanner, Bowman Co., 16:40. 5. Owen Duttenhefner, Killdeer, 16:48. 6. Colt Spottedbear, New Town, 16:54. 7. Caleb Sarsland, Bowman Co., 16:55. 8. Lucas Vollmer, Surrey, 16:58. 9. Cole Campbell, Kindred, 17:00. 10. Kaden Fuller, Shiloh, 17:02. 11. Taylor Wanner, Bowman Co., 17:06. 12. Xavier Bell, New Town, 17:14. 13. Keaton Olson, Kindred, 17:16. 14. Gavin Scott, Bowman Co., 17:16. 15. Lincoln Adair, Lisbon, 17:18. 16. Tanner Lundwall, MPCG, 17:20. 17. Mason Christianson, LAEM, 17:21. 18. Austin Dibble, Rugby, 17:21. 19. Jekori Dahlen, Killdeer, 17:25. 20. Lander Lahtinen, New Town, 17:25.

21. Jacob Urbach, Lisbon, 17:25. 22. Gab Sarsland, Bowman Co., 17:39. 23. Henry Nelson, HCV, 17:48. 24. Ethan Suda, Grafton, 17:52. 25. Ben Dubois, New Town, 17:58. 26. Jack Koppelsloen Beulah Hazen, 18:05. 27. Jack Kern, Grafton, 18:05. 28. Brock Freer, LAEM, 18:05. 29. Gavin Nelson, Griggs Midkota, 18:10. 30. Niko Zink, HCV, 18:10. 31. Eli Larson, Griggs Midkota, 18:15. 32. Colter Meiers, Stanley, 18:15. 33. Jacob Rexin, Carrington, 18:17. 34. Jonah Njos, Cowman Co., 18:18. 35. Jake Wright, HCV, 18:19. 36. Theo Thurber, Ellendale, 18:20. 37. Jeremiah Dockter, Kindred, 18:27. 38. Luka Spottedbear, New Town, 18:30. 39. Connor Praska, Thompson, 18:31. 40. Jenner Johnson, Rugby, 18:32.

41. Tristan Dobson, SPM, 18:34. 42. Jacob Littlefield, Stanley, 18;35. 43. Aidan Thompson, Bowman Co., 18:35. 44. John Kaldor, HCV, 18:36. 45. Logan Neuberger, Beulah Hazen, 18:36. 46. Lucas Dahl, Kindred, 18:38. 47. Gavin Lambourn, Bowman Co., 18:43. 48. Jordan Larson, Stanley, 18:46. 49. Marc Romo, Grafton, 18:48. 50. Brady Keller, Beulah Hazen, 18:49. 51. Adam Smith, HCV, 18:49. 52. Ronnie Burchill, Central Cass, 18:57. 53. Aaron Moser, Griggs Midkota, 19:00. 54. William Cook, BCK, 19:00. 55. Karsen Kulseth, Bowman Co., 19:01. 56. Warren Jelinek, Grafton, 19:02. 57. Caleb Dorman, HNL, 19:04. 58. Drew Roedocker, DLB, 19:05. 59. Owen Johnson, Northern Cass, 19:05. 60. Wyatt Becker, Surrey, 19:06.

61. Wyatt Miller, MPB, 19:07. 62. Jalon Chapman, Trenton, 19:08. 63. Mason Chrest, BCK, 19:09. 64. Benjamin Rowan, Thompson, 19:10. 65. Phoenix White, New Town, 19:11. 66. Damien Norrie, Maple River, 19:11. 67. Carson Gette, Kindred, 19:12. 68. Corben House, Dunseith, 19:12. 69. Eliseo Roblero, WTC, 19:13. 70. Kenneth Greycloud, Standing Rock, 19:13. 71. Aidan Thurber, Ellendale, 19:13. 72. Ty Mehlhoff, Southern McLean, 19:14. 73. Ben Hosman, Hebron, 19:14. 74. Lex Ellingson, HCV, 19:15. 75. Brayden Francis, SPM, 19:18. 76. Lance Pitner, SPM, 19:18. 77. Desean Finley, New Town, 19:20. 78. Mark Sammons, Griggs Midkota, 19:23. 79. Levi Reis, Ellendale, 19:23. 80. Jack Stoppleworth, Kindred, 19:23.

81. Reese Nygaard, Thompson, 19:28. 82. Ayden McNea, Lisbon, 19:29. 83. Dayne Bruhn-Glaholt, Stanley, 19:31. 84. Jarrett Kelly, Standing Rock, 19:34. 85. Jaron Awender, SCLO, 19:35. 86. Joe Lindberg, Carrington, 19:38. 87. Luka Berg, Griggs Midkota, 19:40. 88. Omar Gates, Standing Rock, 19:42. 89. Nilus Bullhead, Standing Rock, 19:42. 90. Carter Garrett, MPCG, 19:43. 91. Wyatt Grueneich, Beulah Hazen, 19:46. 92. Jacob Degeldre, Grafton, 19:47. 93. August Majeres, Garrison, 19:48. 94. Delancy Wilkinson, White Shield, 19:48. 95. Wyatt Oppen, Rugby, 19:48. 96. Andrew Duchscher, Rugby, 19:49. 97. Ethan Dobson, SPM, 19:50. 98. Clayton Gregory, Killdeer, 19:51. 99. Easton Bergemann, Lisbon, 19:52. 100. Donald Worrell, Enderlin, 19:53.

101. David Jelinek, Grafton, 19:55. 102. Nicholas Wulfekuhle, Rich, 19:55. 103. Seth Smallbeck, HCV, 19:56. 104. Levi Repnow, Central McLean, 19:57. 105. Jordan Haakenson, Kin, 19:58. 106. Zander Grover, DLB, 19:58. 107. Dylan Weinand, Glen, 20:01. 108. Jace Duffy, LaMoure, 20:04. 109. Connor Klein, Rugby, 20:05. 110. Maddox Longie, Tren, 20:06. 111. Noah Sauvageau, Kin, 20:06. 112. Web Lowry, Bow, 20:06. 113. Justin Burud, BCK, 20:07. 114. Justin Kathrein, NE, 20:08. 115. Mason Seifert, Shiloh, 20:09. 116. Luke Crosby, Bow, 20:11. 117. Mason Heller, PCN, 20:11. 118. Nekori Dahlen, Kill, 20:11. 119. Soloman Burchill, Maple River, 20:12. 120. Jack Bommersbach, Ell, 20:12.

121. Ayren Littleeagle, SR, 20:13. 122. Silas Reinke, Lis, 20:13. 123. Hunter Hausauer, Kill, 20:14. 124. Milo Anderson, DLB, 20:16. 125. Andy Garman, CC, 20:19. 126. Evan Wagner, Ell, 20:19. 127. Nathan Samson, SPM, 20:19. 128. Blaise Frolek, SCLO, 20:21. 129. Steele Bryant, CC, 20:22. 130. Connor Ramsey, Rugby, 20:23. 131. Charles Elmore, BH, 20:23. 132. Owen Patterson, Southern McLean, 20:25. 133. John Kahl, CC, 20:26. 134. John Kahl, CC, 20:26. 135. Owen Crosby, PCN, 20:27. 136. Ridley Odden, Rugby, 20:30. 137. Brady Hendrickson, Bowman Co, 20:34. 138. Jaxon Rolle, Heb, 20:36. 139. Wyatt Olson, Vel, 20:36. 140. Jeremiah Crosby, WTC, 20:37.

141. Benjamin Crosby, WTC, 20:38. 142. Logan Cross-Flatt, Griggs, 20:39. 143. Johnny Greer, Lis, 20:40. 144. Jorgenson Bennet, Hett, 20:42. 145. Cody Meehl, SCLO, 20:45. 146. Taggart Tufte, Shiloh, 20:45. 147. Trent Leith, Stan, 20:45. 148. Isaac Wisnewski, CC, 20:48. 149. Peter Oanes, HCV, 20:48. 150. Kartheek Chapara, LEM, 20:50. 151. Kip Bailey, SR, 20:53. 152. Quinton Conoly, Southern McLean, 20:53. 153. Maddex Kirchofner, Rugby, 20:54. 154. Spencer Bow, HNL, 20:55. 155. Grady Henderson, EK, 20:55. 156. Daniel Todd, Ryan, 20:59. 157. Keith Greywater, FWM, 21:00. 158. Riley Fernow, End, 21:00. 159. Trevor Dalley, Hett, 21:01. 160. Oliver Marquardt, MPCG, 21:01.

161. Davis Bengson, Griggs, 21:02. 162. Mads Brattegard, NT, 21:02. 163. Eli Christensen, End, 21:04. 164. Patrick Kruger, BH, 21:05. 165. Noah Crain, WTC, 21:05. 166. Christopher McMahon, Ryan, 21:05. 167. Zane Schumacher, Thomp, 21:06. 168. Tate Wolsky, Carr, 21:07. 169. Sam Faleide, CC, 21:07. 170. Zayden Grover, DLB, 21:09. 171. Simon Mau, HCV, 21:10. 172. Jaxson Driscoll, BH, 21:12. 173. Ewan Aberle, Carr, 21:13. 174. Logan Neset, Stan, 21:16. 175. Giovanni Guiciardi, NT, 21:17. 176. Russell McLean, NHL, 21:17. 177. Maxwell Dumas, Graf, 21:19. 178. Lucas Peterson, MPCG, 21:20. 179. Jake Kramer, LaMoure, 21:21. 180. Riley Suda, Graf, 21:21.

181. Isaac Jaggi, Kill, 21:21. 182. Max Pineda, BCK, 21:22. 183. Kristian Fritz, Rugby, 21:24. 184. Edward Freer, LEM, 21:26. 185. Mathew Wald, Surrey, 21:28. 186. Kyler Schalesky, Hett, 21:28. 187. Joshua Suelzle, HNL, 21:29. 188. Nikko Tutorow, Heb, 21:33. 189. Alanzo Davis, Vel, 21:34. 190. Jordan Dick, Lis, 21:35. 191. Dylan Andrys, EK, 21:36. 192. Bryson Sime, Beach, 21:36. 193. Trent Gates, SR, 21:38. 194. Aidan Sears, CC, 21:40. 195. Riley Schneider, Heb, 21:42. 196. Louden Haugen, NT, 21:43. 197. Eian Kulstad, BCK, 21:43. 198. Bryce Kringstad, Graf, 21:44. 199. Alex Phelps, Maple River, 21:46. 200. Wylee Redtomahawk, SR, 21:47.

201. Andrew Wolff, SCLO, 21:47. 202. Eli Anderson, BCK, 21:48. 203. Kade Heid, BH, 21:51. 204. Jaret Eklie, SPM, 21:53. 205. Ethan Johnson, Shiloh, 21:55. 206. Cullen Patterson, Thomp, 21:55. 207. Hartman Coots, Heb, 21:56. 208. Anthony Alli, DLB, 21:57. 209. Quinn Moelke, Shiloh, 22:00. 210. James Winterquist, Northern Cass, 22:04. 211. Jacob West, Thomp, 22:09. 212. Madden Everett, WS, 22:10. 213. Ethan Sveet, Surrey, 22:12. 214. James Delacruz, BH, 22:12. 215. Braddock Coots, Heb, 22:12. 216. Josiah Olson, End, 22:14. 217. Jace Steinberger, Northern Cass, 22:18. 218. Maddox Campbell, Vel, 22:20. 219. Cyal Nelson, Central McLean, 22:22. 220. Josh Meyers, Ell, 22:22.

221. Aiden Davis, CC, 22:23. 222. Logan Ruud, Stan, 22:24. 223. Tyler Burns, Ryan, 22:24. 224. Gage Madler, NE, 22:25. 225. Preston Emerson, PCN, 22:26. 226. Martin Bergstedt, End, 22:28. 227. Caeden Francis, CC, 22:29. 228. Tucker Fredrickson, Griggs, 22:30. 229. Drew Houck, BCK, 22:31. 230. Colby Weshnevski, Maple River, 22:33. 231. Luke Schroeder, Maple River, 22:34. 232. Gracin Albertson, Surrey, 22:34. 233. Ashton Yellowbird, SPM, 22:37. 234. Luke Nitschke, EK, 22:38. 235. Randal Pierson, Warwick, 22:39. 236. Caiden Cleveland, Southern McLean, 22:40. 237. Timothy Martin, WTC, 22:40. 238. Blake Theurer, Maple River, 22:40. 239. Joey Heyd, LaMoure, 22:45. 240. Gunder Kemp, PCN, 22:48.

241. Isaiah Palmer, MPCG, 22:52. 242. Beckett Kadrmas, Southern McLean, 22:52. 243. Andrew Seibel, HWC, 22:55. 244. Gavin Robertson, Lis, 22:56. 245. Elijah Robinson, Minto, 22:56. 246. Lucas Siebuhr, Vel, 23:08. 247. Jake Miller, Kill, 23:09. 248. Maddyx Davis, Carr, 23:13. 249. Jordan Peterson, CS, 23:14. 250. Adam Bina, NHL, 23:15. 251. Jonathan Kostecky, BCK, 23:22. 252. Austin Huber, EK, 23:26. 253. Dylan Frankki, SCLO, 23:26. 254. Eli Wagner, Ell, 23:28. 255. Parker Lagodinski, EK, 23:32. 256. Brian Bartholomy, Hett, 23:36. 257. Mikel Green, Ryan, 23:38. 258. Austin Hoffmeyer, CC, 23:42. 259. Aidan Kelly-Binkoski, Ryan, 23:43. 260. Damien Haisley, Northern Cass, 23:45.

261. James Richards, WTC, 23:48. 262. Noah Foster, LEM, 23:51. 263. Brennan Wolff, SCLO, 23:51. 264. Marshall Weigelt, Lis, 23:55. 265. Evan Podoll, LaMoure, 23:57. 266. Devin Dominguez, PCN, 23:57. 267. Preston Schmit, Rich, 24:03. 268. Garrett Mutschelknaus, BCK, 24:06. 269. Brandon Vollmer, Vel, 24:10. 270. Kole Albers, CS, 24:23. 271. Colby Maus, Lus, 24:26. 272. James Gagner, PCN, 24:31. 273. Tanner Schlag, Shiloh, 24:53. 274. McKie Anderson, Vel, 24:59. 275. Xavier Torres, Heb, 25:02. 276. Miguel Carrionpinel, NW, 25:03. 277. Aidan Ermer, Garr, 25:16. 278. Gabriel Magallon, SPM, 25:28. 279. Alex Lahlum, LaMoure, 25:30. 280. Nick Meisch, LaMoure, 25:30.

281. Bjorn Evenson, PCN, 25:30. 282. Ethan Revering, EK, 25:37. 283. Simeon Snyder, Thomp, 25:38. 284. Andrew King, BCK, 25:39. 285. Gavin Ruud, Garr, 25:47. 286. Dreux Kidder, SR, 25:53. 287. Gavin Grindeland, WTC, 25:54. 288. Erick Talbott, SPM, 26:08. 289. Spud Clark, WS, 26:15. 290. Dylan Ostendorf, EK, 26:18. 291. Landon Schmidt, Ell, 26:38. 292. Kyle Albers, CS, 27:06. 293. Mark Schmidt, NE, 27:07. 294. Justice Fox, WS, 27:09. 295. Sam Borg, Graf, 27:16. 296. Trey Boedicker, SPM, 27:20. 297. Aiden Brown, Vel, 27:24. 298. James Ketterling, LaMoure, 27:29. 299. Joe Kolden, Garr, 27:52. 300. Mason Garrett, MPCG, 27:59.

301. Camden Clark, Vel, 28:20. 302. Aiden Black, Warwick, 28:28. 303. Arthur Stroh, LaMoure, 28:36. 304. Tyler Iwen, Northern Cass, 28:38. 305. Anders Hovdenes, Northern Cass, 28:54. 306. Elijah Feather, Warwick, 29:13. 307. Dylan Johnson, Griggs, 29:16. 308. Jose Castaneda, Ryan, 30:07. 309. Caden Albers, CS, 30:43. 310. Dayton Pfeifer, Griggs, 31:23. 311. Cayden Feather, Warwick, 34:06.

GIRLS

Team results

1. Rugby 112. 2. Kindred 148. 3. May-Port-C-G 154. 4. Hillsboro-Central Valley 156. 5. Grafton. 6. Southern McLean 223. 7. Lisbon 281. 8. Bowman County 282. 9. Central Cass 342. 10. Stanley 347. 11. Pembina County North 361. 12. Killdeer 390. 13. Hatton-Northwood-Larimore 418. 14. Carrington 460. 15. Burke Central-Kenmare 477. 16. Des Lacs-Burlington 480. 17. New Town 488. 18. Thompson 516. 19. Shiloh Christian 518. 20. Sargent Central-Lidgerwood-Oaks 519.

21. Edgeley-Kulm 627. 22. Beulah-Hazen 695. 23. Northern Cass 734. 24. Hettinger 764. 25. Surrey 868. 26. Standing Rock 880. 27. Trenton 887. 28. South Prairie-Max 907. 29. Langdon Area-Edmore-Munich 907. 30. Medina-Pingree-Buchanan 952. 31. Richland 31. 32. Minot Ryan 1,013. 33. Velva 1,019. 34. Ellendale 1,044. 35. Griggs-Midkota 1,062. 36. LaMoure 1,118. 37. Minto 1,121. 38. Parshall 1,148. 39. Beach 1,164. 40. Central McLean 1,167.

41. Williston Trinity Christian 1,186. 42. Garrison 1,208. 43. Four Winds-Minnewaukan 1,211. 44. Heart River 1,221. 45. Rolla 1,259. 46. Enderlin 1,261. 47. Bowbells 1,286. 48. Hebron 1,290. 49. Mandaree 1,302. 50. Harvey-Wells County 1,303.

Individual results

1. Brynn Hanson, DLB, 19:26. 2. Amelia Shepard, Rugby, 19:41. 3. Hannah Westin, Shiloh, 19:47. 4. Paige Cotton, HCV, 19:54. 5. Norah Entzi, EK, 20:00. 6. Jenna Soine, HNL, 20:04. 7. Dreah Frolek, SC-L-O, 20:09. 8. Hannah Senechal, Rugby, 20:12. 9. Peyton Gette, Kindred, 20:19. 10. Annika Stroh, Lisbon, 20:24. 11. Mara Kempel, Lisbon, 20:24. 12. Kenadie Pazdernik, Carr, 20:26. 13. Brooklyn Bartsch, Rugby, 20:32. 14. Tatum Mehus, MPCG, 20:38. 15. Maycie Talbott, SP-M, 20:39. 16. Myla Kaldor, HCV, 20:40. 17. Grace Ray, Grafton, 20:40. 18. Abby Hardersen, Killdeer, 20:40. 19. Harley Detienne, Stanley, 20:41. 20. Olivia Frolek, SC-L-O, 20:42.

21. Jordyn Thorson, SM, 20:45. 22. Jaci Fischer, Bowman Co., 20:49. 23. Kyleigh Wiltse, DLB, 20:53. 24. Maggie Clarys, Trenton, 20:55. 25. Mashae Miller, BC-K, 20:55. 26. Stella Walberg, Kindred, 21:00. 27. Joslyn Kalbrener, Grafton, 21:01. 28. Anna Strand, MPCG, 21:03. 29. Mallory Alfson, HCV, 21:05. 30. Taryn Roesler, Kindred, 21:07. 31. Kenley Bowman, Bowman Co., 21:08. 32. Carissa Mueller, MPCG, 21:09. 33. Emmy Duffy, Shiloh, 21:10. 34. Kari Patterson, SM, 21:14. 35. Allyson Goodmanson, Kindred, 21:14. 36. Emma Wheeling, New Town, 21:16. 37. Kayla Knudsvig, MPCG, 21:20. 38. Quinn Neppl, Rugby, 21:23. 39. Evan Robinson, PCN, 21:26. 40. Paige Suda, Grafton, 21;26.

41. Emery Holland, Central Cass, 21:27. 42. Paris Hoverson, HNL, 21:32. 43. Kiaza Carlson, MPCG, 21:36. 44. Emersen Helgoe, PCN, 21:36. 45. Sophia Markusen, Grafton, 21:36. 46. Grace Boysun, SM, 21:38. 47. Jerzi Narum, CC, 21:39. 48. Kate Mahler, Kindred, 21:39. 49. Brooklyn Driver, NT, 2:42. 50. Sophie Johnson, MPCG, 21:43. 51. Keyara Lundstrom, Rugby, 21:44. 52. Lily Kaldor, HCV, 21:49. 53. Elizabeth Hatlestad, Shiloh, 21:51. 54. Liz Cullen, Thompson, 21:52. 55. Addison Saure, HCV, 51:52. 56. Ryatt Wertman, Lisbon, 21:54. 57. Addie Miller, Killdeer, 21:55. 58. Chev Obering, Southern McLean, 21:57. 59. Gabi Ray, Grafton, 21:57.

60. Baylee Lura, Carrington, 21:59. 61. Lexi Neset, Stanley, 22:01. 62. Landyn Gerbig, Bowman Co., 22:02. 63. Autumn Arndt, Killdeer, 22:02. 64. Brynn Hyttinen, Southern McLean, 22:06. 65. Addison Hushka, Central Cass, 22:11. 66. Natalie Becker, Surrey, 22:11. 67. Josetta Buffaloboy, Standing Rock, 22:14. 68. Caelyn Burgon, Trenton, 22:15. 69. Ashlyn Dibble, Rugby, 22:20. 70. Julie Sarsland, Bowman Co., 22:23. 71. Jaedyn Lura, Carrington, 22:24. 72. Molly Meier, Central Cass, 22:25. 73. Danielle Flanders, Minto, 22:25. 74. Tiana McCardle, Griggs Midkota, 22:26. 75. Emma Hovdenes, Northern Cass, 22:27. 76. Graesen Helgoe, PCN, 22:36. 77. Kodi Lautt, Lisbon, 22:38. 78. Kendyl Hager, Rugby, 22:39. 79. Brezlyn Callenius, Richland, 22:40.

80. Delaney Denault, PCN, 22:41. 81. Anna Petersen, BCK, 22:42. 82. Faith Krebs, Thompson, 22:42. 83. Kelly Schauer, Hettinger, 22:44. 84. McKinley Moen, HNL, 22:45. 85. Mauvlyn Kirchofner, Rugby, 22:45. 86. Leah Hetzel, Stanley, 22:48. 87. Savaejah Aune, Stanley, 22:49. 88. Paetyn Strand, MPCG, 22:59. 89. Jozi Duffy, LaMoure, 22:59. 90. Jadie Osier, Kindred, 22:59. 91. Monse Garza, HCV, 23:01. 92. Kimber Walker, HCV, 23:01. 93. Kiera Willis, Thompson, 23:01. 94. Erika Littlefield, Stanley, 23:02. 95. Cora Hermunslie, Richland, 23:02. 96. Katherine Castaneda, Bishop Ryan, 23:05. 97. Paysha Rex, Bowman Co., 23:07. 98. Brynn Smith, Carrington, 23:10. 99. Madison Anderson, MPCG, 23:11. 100. Natalie Ronderos, Southern McLean, 23:13.

101. Breanna Thompson, Standing Rock, 23:14. 102. Makiah Hertleib, Beach, 23:15. 103. Jane Sillers, LAEM, 23:17. 104. Kayla Schauer, Hettinger, 23:20. 105. Emily Schantz, Central McLean, 23:20. 106. Kara Bosche, MPB, 23:22. 107. Lauren Soine, HNL, 23:24. 108. Jaelyn Lunde, Rugby, 23:25. 109. Mataeya Mathern, Edgeley-Kulm, 23:25. 110. Kate Sillers, LAEM, 23:26. 111. Taylee Andersen, Killdeer, 23:28. 112. Taryn Askim, Beulah Hazen, 23:28. 113. Ava Froseth, BCK, 23:28. 114. Jenneva Ward, Beulah Hazen, 23:28. 115. MacKenzie Rist, DLB, 23:33. 116. Anne Stroklund, BCK, 23:34. 117. Paris Mack, Central Cass, 23:34. 118. Aubrey Tompkins, Grafton, 23:35. 119. Ava Olson, Kindred, 23:36. 120. Lanell Mongram, New Town, 23:37.

121. Italia Rodriguez, Stanley, 23:39. 122. Maddy Robinson, PCN, 23:41. 123. McKenna Glynn, Ellendale, 23:41. 124. Isabelle Crain, WTC, 23:41. 125. Adyson Gerbig, Bowman Co., 23:42. 126. Kali Norton, Ellendale, 23:44. 127. Annika Froemke, Lisbon, 23:44. 128. Evie Holte, HCV, 23:45. 129. Alyssa Haakenson, Parshall, 23:45. 130. Madison Lauf, DLB, 23:45. 131. Blake Boucher, Surrey, 23:46. 132. Jersey Koppinger, Bowman Co., 23:48. 133. Sarah Mager, Thompson, 23:53. 134. Steph Narloch, Grafton, 23:58. 135. Avery Merck, HCV, 23:59. 136. Xaria Bell, New Town, 24:03. 137. Chloe Woinarwicz, Grafton, 24:06. 138. Evyn Jacobson, Rugby, 24:07. 139. Lily Hanson, Grafton, 24:07. 140. Elyanna Schmitz, Kindred, 24:09.

141. Hailey Klym, Killdeer, 24:09. 142. Karliegh Quinata, BCK, 24:10. 143. Sadie Weninger, Velva, 24:11. 144. Berlin Frolek, SCLO, 24:11. 145. Izzy Gonzalez, HCV, 24:12. 146. Jetah Belzer, Garrison, 24:13. 147. Roberta Chapin, New Town, 24:16. 148. Stella Halvorson, Northern Cass, 24:18. 149. Brianna Littlewind, FWM, 24:19. 150. Dria Lade, Central Cass, 24:19. 152. Carli Kummer, Surrey, 24:20. 153. Alysa Rice, SPM, 24:21. 154. Maya Adair, Thomp, 24:23. 155. Kaydence Vachal, Stan, 24:24. 156. Zoey Mehus, MPCG, 24:25. 157. Lily Osterdorf, EK, 24:34. 158. Samiah Rhone, BH, 24:35. 159. Dallas Oklsen, HR, 24:37. 160. Paige Hetzler, BH, 24:38.

161. Angela Brayton, Northern Cass, 24:39. 162. Grace Narloch, Graf, 24:43. 163. Attalia Watson, SCLO, 24:45. 164. Rylen Burgess, PCN, 24:48. 165. Shelby Melin, Shiloh, 24:53. 166. Madilyn Crump, LEM, 24:55. 167. Kassidy Kraft, BH, 24:56. 168. Kalyn Klusmann, EK, 24:58. 169. Elizabeth Solhjem, Kin, 25:00. 170. Zoe Fox, NT, 25:02. 171. Grace Lemar, CC, 25:03. 172. Annabel Steinberger, Northern Cass, 25:04. 173. Olivia Solhjem, Kin, 25:04. 174. Mallory Devries, CC, 25:04. 175. Jennifer Verdin, Hett, 25:07. 176. Nizhoni Davis, NT, 25:08. 177. Taytum Vogel, CC, 25:13. 178. Skylar Johnson, Northern Cass, 25:14. 179. Josie Ostrem, HNL, 25:16. 180. Jaiden Braunberger, Ryan, 25:24.

181. Nikki Hayes, MPB, 25:24. 182. Sadie Freitag, Hett, 25:25. 183. Melissa Schlecht, MPB, 25:26. 184. Taylyn Collingwood, BH, 25:26. 185. Iyerlayne Watson, SCLO, 25:27. 186. Baylie Zirnhelt, SCLO, 25:32. 187. Faith Norby, Kill, 25:33. 188. Matilda Moch, EK, 25:33. 189. Clearicka Watson, SCLO, 25:34. 190. Jordan Senger, Thomp, 25:35. 191. Olivia Fischer, Bowman Co, 25:37. 192. Meadow Haugen, NT, 25:43. 193. Meghan Brorby, Thomp, 25:43. 194. McKaylee Kalstrom, Bowman Co, 25:45. 195. McKenzie Bohrer, Stan, 25:47. 196. Eryn Turner, Griggs, 25:47. 197. Aubry Houle, Rolla, 25:49. 198. Alexia Reisenauer, Bowman Co, 25:56. 199. Karina Olson, End, 26:01. 200. Alexis Morowski, MPCG, 26:05.

201. Aubrey Steinert, Southern McLean, 26:06. 202. Ciara Gates, SR, 26:11. 203. Kaidence Hase, Vel, 26:13. 204. Brooklyn Ponzer, Lis, 26:15. 205. Emily Fredenberg, EK, 26:15. 206. Trista Weigelt, Lis, 26:16. 207. Brightley Allred, PCN, 26:17. 208. Cadence Swenson, Thomp, 26:18. 209. Cheyenne Treat, SCLO, 26:19. 210. Briar Pitner, SPM, 26:22. 211. Caitlyn Paul, DLB, 26:38. 212. Kaycee Hamilton, SCLO, 26:39. 213. Barrett Myre, Vel, 26:44. 214. Allisyn Tollefson, PCN, 26:45. 215. Samantha Bosch, Northern Cass, 26:49. 216. Elli Lloyd, EK, 26:52. 217. Jessi Niedviecky, CC, 26:59. 218. Whitney Mahrer, SCLO, 27:00. 219. Kaley Kostelnik, Carr, 27:01. 220. Julia Dalley, Hett, 27:01.

221. Zofia Dostal, BH, 27:05. 222. Courtney Paul, DLB, 27:09. 223. Kary Schadler, HNL, 27:09. 224. Ann Crosby, Bow, 27:17. 225. Lexi Johnson, Thomp, 27:18. 226. Destiny Hansen, Vel, 27:22. 227. Madison Brintwell, Ryan, 27:37. 228. Aerial Schaaf, Heb, 27:38. 229. Shirley Kemp, PCN, 27:41. 230. Cassidy Nohrer, Stan, 27:42. 231. Raylene Driver, Par, 27:43. 232. Molly Fiebiger, Carr, 27:45. 233. Olivia Kern, Lis, 27:46. 234. Ashlee Ronnie, Vel, 27:48. 235. Georgia Evenson, PCN, 27:49. 236. Tessa Dvorak, Kill, 27:51. 237. Deborah Amsden, DLB, 27:55. 238. Ky Schlecht, MPB, 28:00. 239. Lily Kramer, LaMoure, 28:04. 240. Pretty Star Beston, Mand, 28:15.

241. Danica Wakefield, HWC, 28:19. 242. Cami Kuntz, Kill, 28:32. 243. Alyssa Lais, BH, 28:55. 244. Jorgen Tripp, MPB, 28:58. 245. Kennady Tooley, Lis, 28:59. 246. Emily Plessas, Ryan, 28:59. 247. Audri Lunday, Vel, 29:19. 248. Shavell Greycloud, SR, 29:41. 249. Terlyn Sackman, MPB, 29:42. 250. Jenna Baarson, Lis, 30:00. 251. Kitra Schmidt, MPB, 30:01. 252. Hanaka Mochizuki, NT, 30:26. 253. Rylee Anderson, Minto, 30:38. 254. Lexi Dallman, EK, 30:55. 255. Allyson Christenson, Vel, 31:01. 256. Danielle Sand, Northern Cass, 32:01. 257. Hayley Haug, Northern Cass, 32:05. 258. Rebecca Bohrer, Stan, 32:45. 259. Gloria Moore, Par, 33:23. 260. Katie Horgeshimer, Kill, 33:41. 261. Debi Heyd, LaMoure, 34:08. 262. Kanasa Dubray SR, 34:21. 263. Lily Graber, Griggs, 35:25.

