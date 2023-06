HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

STATE INDIVIDUAL TOURNAMENT

At Grand Forks Choice Health & Fitness

Singles

Championship

First round: West No. 1 Sophia Felderman, Mandan, def. East No. 8 Kellan Taragos, Fargo North, 6-0, 6-2; West No. 5 Kyllie Fettig, Minot, def. East No. 4 Liz Comings, Wahpeton, 6-3, 6-0; East No. 3 Sidney Ressler, Min, def. East No. 6 Kate Hinschberger, Grand Forks Red River, 6-1, 6-4; East No. 2 Madeline Abbott, Fargo Shanley, def. West No. 7 Jessica Schuh, Bismarck, 6-2, 6-7 (2), 6-3; West No. 2 Halle Mattson, Min, def. East No. 7 Lizzie Hardie, FN, 6-0, 6-1; East No. 3 Paige McCormick, Fargo Davies, def. West No. 6 Peyton Kovash, Bis, 6-4, 6-2; East No. 5 Alyssa Sommerfeld, West Fargo Sheyenne, def. West No. 4 Cambrya Kraft, Legacy, 6-2, 6-2; East No. 1 Sarea Bu, WFS, def. Maria Barrett, Leg, 6-0, 6-0.

Quarterfinals: West No. 1 Felderman, Man, def. West No. 5 Fettig, Min, 6-0, 6-0; West No. 3 Ressler, Min, def. East No. 2 Abbott, Shan, 6-3, 6-1; East No. 3 McCormick, Dav, def. West No. 2 Mattson, Min, 6-1, 6-1; East No. 1 Gu, WFS, def. East No. 5, Sommerfeld, WFS, 6-3, 6-0.

Consolation

First round: East No. 8, Taragos, North, def. East No. 4 Comings, Wah, 6-3, 3-6, 6-2; West No. 7 Schuh, Bis, def. East No. 6 Hinschberger, GFRR, 6-7 (5), 6-0, 6-2; West No. 6 Kovash, Bis, def. East No. 7 Hardie, North, 6-3, 6-1; West No. 4 Kraft, Leg, def. West No. 8 Barrett, Leg, 6-2, 6-2.

Quarterfinals: West No. 2 Mattson, Min, def. East No. 8 Taragos, North, 6-2, 6-0; East No. 5 Sommerfeld, WFS, def. West No. 7 Schuh, Bis, 6-2, 6-1; West No. 5 Fettig, Min, def. West No. 6 Kovash, Bis, 6-4, 7-5; West No. 4 Kraft, Leg, def. East No. 2 Abbott, Shan, injury default.

Doubles

Championship

First round: West No. 1 Maya Kubsad-Erika Lee, Century, def. East No. 8 Lily Wicklow-Melody Jiang, Fargo Davies, 6-1, 6-0; East No. 4 Madisyn Stauss-Magdalene Spicer, Grand Forks Central, def. West No. 5 Rylee Rude-Avy Ator, Williston, 6-0, 6-1; West No. 3 Aleah McPherson-Chelsa Krom, Leg, def. East No. 6 Jayne Thompson-Shireen Durrani, West Fargo Sheyenne, 6-2, 6-1; East No. 2 Farrah Spicer-Addison Lommen, Grand Forks Red River, def. West No. 7 Sydney Hall-Grace Haider, Bis, 6-0, 6-4; West No. 2 Valeria Bradley-Shayna Klitzke, Dickinson, def. East No. 7 Gianna Blue-Jennifer Wang, GFC, 7-6 (2), 6-4; East No. 3 Tanis Lee-Grace Wanzek, Dav, def. West No. 6 Ava Dunlop-Ashley Kindem, Cen, 6-4, 6-1; East No. 5 Kailee Nielson-Georgia Zaun, Valley City, def. West No. 4 Sienna Ronning-Grace Olson, Minot, 6-4, 6-2; East No. 1 Breck Sufficool-Abby Martineck, VC, def. West No. 8 Megan Richter-Jami Bachmeier, Bis, 6-1, 6-1.

Quarterfinals: West No. 1 Kubsad-Lee, Cen, def. East No. 4 Stauss-Spicer, GFC, 6-3, 6-3; West No. 3 McPherson-Krom, Leg, def. East No. 2 Spicer-Lommen, GFRR, 6-3, 3-6, 6-3; West No. 2 Bradley-Klitzke, Dic, def. East No. 3 Lee-Wanzek, Dav, 6-3, 5-7, 6-3; East No. 1 Sufficool-Martineck, VC, def. East No. 5 Nielson-Zaun, VC, 6-4, 7-6 (6).

Consolation

First round: West No. 5 Rude-Ator, Will, def. East No. 8 Wicklow-Jiang, Dav, 6-2, 6-4; East No. 6 Thompson-Durrani, WFS, def. West No. 7 Hall-Haider, Bis, 7-5, 6-3; West No. 6 Dunlop-Kindem, Cen, def. East No. 7 G. Blue-Wang, GFC, 6-2, 6-3; West No. 4 Si. Ronning-G. Olson, Min, def. West No. 8 Richter-Bachmeier, Bis, 6-1, 6-4.

Quarterfinals: East No. 3 Lee-Wanzek, Dav, def. West No. 5 Rude-Ator, Will, 6-2, 6-4; East No. 5 Nielson-Zaun, VC, def. East No. 6 Thompson-Durrani, WFS, 6-2, 7-5; East No. 4 Stauss-Spicer, GFC, def. West No. 6 Dunlop-Kindem, Cen, 6-1, 3-6, 6-2; West No. 4 Si. Ronning-G. Olson, Min, def. East No. 2 Spicer-Lommen, GFRR, 6-2, 4-6, 6-2.

CLASS A BASEBALL

STATE TOURNAMENT

Semifinals

West Fargo Sheyenne 8, Wahpeton 0

Sheyenne;003;023;0;--;8;8;2

Wahpeton;000;000;0;--;0;4;3

Caleb Duerr and Jaxon Zavadil; Caden Kappes, Braxton Pauly (6) and Jackson Fliflet. W--Duerr. L--Kappes. HR: West Fargo Sheyenne, Duerr.

Highlights: West Fargo Sheyenne -- Trey Stocker 2-for-3, HBP, 2 R, RBI; Duerr 2-for-3, HR, HBP, R, 3 RBIs; Casey Clemenson 1-for-3, R; Ryder Weigel 1-for-3, R; Carter Carlson 2-for-3, R; Duerr 7 IP, 4 H, 0 R, 0 BB, 8 K, 1 HBP. Wahpeton -- Gavin Schroeder 1-for-2, Sac bunt; Riley Thimjon 1-for-2, Sac bunt; Caden Hockert 1-for-3; Jack Rittenour 1-for-3; Kappes 5 IP, 8 H, 8 R (6 ER), 2 BB, 4 K; Pauly 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K, 2 HBP.

Records: West Fargo Sheyenne 17-7; Wahpeton 15-7.

Fargo North 2, Jamestown 1

Fargo North;000;110;0;--;2;7;0

Jamestown;100;000;0;--;1;4;0

Zach LaMont and Joseph Bjorkman; Payton Hochhalter and Max Fronk. W--LaMont. L--Hochhalter.

Highlights: Fargo North -- Benson Grande 2-for-4; Charlie Kalbrener BB, R, RBI; Levi Sveet 1-for-1, 2 BB; Jonah DeJong 2-for-3, RBI; Caleb Briggeman 2-for-3, R; LaMont 7 IP, 4 H, 1 R, 2 BB, 6 K. Jamestown -- Mason Lunzman 1-for-2, BB; Hochhalter 1-for-2, BB, RBI; Tyson Jorissen 2-for-3, SB; Reagan Sortland 2 HBP; Adam Sortland SB, R; Hochhalter 7 IP, 7 H, 2 R (1 ER), 3 BB, 3 K.

Records: Fargo North 16-10; Jamestown 18-5.

Loser out

Legacy 6, Century 4

Legacy;003;100;2;--;6;10;3

Century;000;000;4;--;4;5;0

Isaac Mitchell, Thomas Kuhn (6) and Aaron Urlacher; Gavin Lill, Parker Sagsveen (7) and Max Vig. W--Mitchell. L--Lill.

Highlights: Legacy -- Lucas Vasey 2-for-4, 2 R; Marcus Butts 1-for-2, 2B, BB, HBP, SB, R, RBI; Jameson Johnson 2-for-3, BB, R; Isaac Lewis 2-for-4, R, RBI; Wyatt Kraft 1-for-3, 2B, BB, 3 RBIs; Nicholas Patton 2-for-3; Mitchell 5.1 IP, 2 H, 0 R, 2 BB, 1 K, 2 HBP; Kuhn 1.2 IP, 3 H, 4 R, 3 BB, 0 K, 1 HBP, 1 WP. Century -- Carter Krueger 1-for-1, 2 BB, Sac fly, RBI; Lill 1-for-3, BB, R; Charlie Vig 1-for-3, BB, R; Zac Brackin 1-for-3, 2 RBI; TJ Olson 1-for-1, R; Lill 6 IP, 9 H, 4 R, 0 BB, 5 K, 1 HBP, 1 BK; Sagsveen 1 IP, 1 H, 2 R 2, 3 BB, 0 K, 1 BK.

Records: Legacy 16-9; Century 13-17.

West Fargo 2, Mandan 0

West Fargo;000;101;0;--;2;6;1

Mandan;000;000;0;--;0;2;2

Brady Medina and Eastin Heisler; Jamison Nelson, Brayden Bunnell (6) and Tukker Horner. W--Medina. L--Nelson.

Highlights: West Fargo -- Mason Stoelting 1-for-3; Medina 1-for-3, BB; Aiden Wolf 1-for-3, R; Wrigley Gunderson, RBI; Seth Wigestrand 2-for-3, RBI; Landon Troftgruben 1-for-2, 2 SB, R; Medina 7 IP, 2 H, 0 R, 2 BB, 2 K. Mandan -- McCoy Keller 1-for-3; Owen Gress HBP; Dylan Geiger 1-for-1; Hudsen Sheldon BB, SB; Nelson 5.2 IP, 5 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 2 K, 2 HBP; Bunnell 1 1/3 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 0 K, 1 HBP.

Records: West Fargo 18-10; Mandan 14-10.

At West Fargo

Thursday, June 1

Quarterfinals

Game 1: East No. 1 Wahpeton 6, West No. 4 Legacy 0

Game 2: East No. 3 West Fargo Sheyenne 11, West No. 2 Century 3

Game 3: East No. 4 Fargo North 4, West No. 1 Mandan 1

Game 4: West No. 3 Jamestown 3, East No. 2 West Fargo 1, 8 innings

Friday, June 2

Loser out

Game 5: West No. 4 Legacy 6, West No. 2 Century 4

Game 6: East No. 2 West Fargo 2, West No. 1 Mandan 0

Semifinals

Game 7: East No. 3 West Fargo Sheyenne 8, East No. 1 Wahpeton 0

Game 8: East No. 4 Fargo North 2, West No. 3 Jamestown 1

Saturday, June 3

Game 9: No. 4 West Legacy (15-9) vs. East No. 2 West Fargo (18-10), 11:30 a.m. (fifth place)

Game 10: West No. 3 Jamestown (18-5) vs. East No. 1 Wahpeton (15-7), 35 minutes after Game 9 (third place)

Game 11: East No. 4 Fargo North (16-10) vs. East No. 3 West Fargo Sheyenne (17-7), 4:30 p.m. (championship)

CLASS A SOFTBALL

STATE TOURNAMENT

Quarterfinal

Century 6, West Fargo 5

Century;000;002;4;--;6;7;1

West Fargo;311;000;0;--;5;9;2

Ashlyn Schumacher and Grace Grimm; Emma Johnson, Grace Wehri (7) and Mara Lick. --Schumacher. L--Johnson. HR: West Fargo, Grace Vetter.

Highlights: Century -- Gabby Bird SB, 2 R, RBI; Schumacher 1-3, RBI; Lexi Tollefson 2-for-2, 2B, 2 BB, SB, 2 R, RBI; Jayda Pudwill 1-1, 2B, SB, R; Koia Krenz 1-3; Schumacher 7 IP, 9 H, 5 R (3 ER), 2 BB, 5 K, 1 HBP. West Fargo -- Katelyn Kackman 2-3, 2B, HBP, SB, 2 R; Sydney Dye 2-for-4, 3B, R, RBI; Courtney Docktor 2-4, R, RBI; Vetter 2-4, HR, R, RBI; Johnson 6.2 IP, 6 H, 6 R (4 ER), 4 BB, 3 K, 1 WP; Wehri 0.1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 K.

Note: Game was delayed until Friday morning due to weather delays on Thursday.

Records: Century 11-18; West Fargo 23-7.

Championship semifinals

Minot 8, Grand Forks Red River 0

GFRR;000;000;0;--;0;1;4

Minot;012;023;x;--;8;9;0

Jocelyn Berg, Ella Speidel (6) and Ella Nelson; Kirsten Galloway and Isabelle Anderson. W--Galloway. L--Berg.

Highlights: Grand Forks Red River -- Rylie McQuillan 1-3, 2B; Berg 5 IP, 8 H, 7 R (2 ER), 0 BB, 5 K; Speidel 1 IP, 1 H, 1 R (0 ER), 0 BB, 1 K, 1 HBP. Minot -- Ellington Anderson 3-4, 2B, SB, 2 R, RBI; Kinsey Fjeld 1-for-4, SB, R, RBI; Tayler Falcon HBP, 2 RBI; Halle Baker 1-for-3, 3B, R; Sydnee Bartsch 2-for-3, 3B, R, RBI; Taury Hight 1-3, 2 R, RBI; Galloway 7 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 4 K.

Records: Grand Forks Red River 13-6; Minot 33-2.

Dickinson 8, Century 4

Century;004;000;0;--;4;3;4

Dickinson;006;101;x;--;8;5;2

Ashlyn Schumacher and Grace Grimm; Ava Jahner and Myah Merry. W-- Jahner. L--Schumacher.

Highlights: Century -- Schumacher 1-3, R, RBI; Grimm 1-3, 2 RBI; Londyn White 1-for-3; Koia Krenz BB, R; Lexi Tollefson BB, R; Norah Baerlocher BB, R; Schumacher 6 IP, 5 H, 8 R (2 ER), 4 BB, 5 K, 1 HBP. Dickinson -- Jenna Decker 2-4, SB, 2 R; Jahner Sac fly, SB, R, 2 RBIs; Kyndall Peterson 1-2, 2B, BB, R, 2 RBIs; Morgan Koffler 1-for-4, R, RBI; Merry 1-3, RBI; Gabriella Sobolik BB, 2 R, RBI; Jahner 7 IP, 3 H, 4 R (2 ER), 3 BB, 10 K.

Records: Century 11-19; Dickinson 26-8.

Loser-out

Jamestown 11, Grand Forks Central 2

Central;200;000;0;--;2;7;0

Jamestown;003;341;x;--;11;11;1

Aubrey Hensrud, Julia Biby (5) and Ava Hensrud; Katie Falk, Makenna Nold (4) and Ella Falk. W--K. Falk. L--Au. Hensrud. HR: Jamestown, Nold.

Highlights: Grand Forks Central -- Morgan Tebelius 1-3, HBP, R; Sadie Hillman 1-for-4, R; Bella Beauchamp 1-3, 2B, HBP, RBI; Emiley Gereau 1-for-4, SB, RBI; S. Tollefson 1-1; R.amsey Petron 1-2, Sac bunt; Au. Hensrud 4.2 IP, 7 H, 7 R, 4 BB, 0 K, 2 WP; Biby 1.1 IP, 4 H, 4 R (4 ER), 1 BB, 0 K, 1 HBP. Jamestown -- E. Falk 3-4, 2 2B, 2 RBIs; Rylee Joseph BB, Sac fly, RBI; Jada Walter 1-2, 2B, 2 BB, SB, R, 2 RBIs; Nold 2-4, HR, 3B, 2 R, 2 RBIs; Sophia Bond 2-3, 2 R; Leah Trumbauer 1-3, R, 2 RBIs; K. Falk 3.2 IP, 4 H, 2 R (2 ER), 0 BB, 4 K, 2 HBP; Nold 3.1 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 7 K, 1 WP.

Records: Grand Forks Central 7-10; Jamestown 27-10.

West Fargo Sheyenne 8, West Fargo 6

Sheyenne;000;061;1;--;8;7;1

West Fargo;400;101;0;--;6;10;2

Kyra Narum and Addison Rolstad; Wehri, Johnson (5) and Lick. W--Narum. L--Wehri.

Highlights: West Fargo Sheyenne -- Narum 1-5, R; Lauren Schauer 1-5, SB, R, 2 RBIs; Makenna Alexander 1-3, Sac fly, R, 2 RBIs; Rolstad 1-3, 2B, BB, RBI; Briley Thompson 2-for-4, 2B, R, RBI; Quinn Thompson 1-for-1, 2 BB, HBP, SB, 2 R; Narum 7 IP, 10 H, 6 R (5 ER), 3 BB, 6 K, 1 HBP. West Fargo -- Kackman 2-4, 2B, SB, 2 R; Dye 2-for-4, R; Docktor BB, R, 2 RBIs; Johnson 3-3, 2B, BB, R, RBI; Vetter 1-4, 2B, 2 RBIs; Wehri 4.2 IP, 7 H, 6 R (6 ER), 6 BB, 3 K, 1 HBP, 1 WP; Johnson 2.1 IP, 0 H, 2 R (1 ER), 1 BB, 1 K, 1 HBP, 1 WP.

Records: West Fargo Sheyenne 18-6; West Fargo 23-8.

At Tharaldson Park, Fargo

Thursday, June 1

Quarterfinals

Game 1: West No. 1 Minot 10, East No. 4 Grand Forks Central 0, 6 innings

Game 2: East No. 2 Grand Forks Red River 5, West No. 3 Jamestown 2

Game 3: West No. 2 Dickinson 8, East No. 3 West Fargo Sheyenne 6

Friday, June 2

Quarterfinals

Game 4: West No. 4 Century 6, East No. 1 West Fargo 5

Loser out

Game 5: West No. 3 Jamestown 11, East No. 4 Grand Forks Central 2

Game 6: East No. 3 West Fargo Sheyenne 8, East No. 1 West Fargo 6

Semifinals

Game 7: West No. 1 Minot 8, East No. 2 Grand Forks Red River 0

Game 8: West No. 2 Dickinson 8, West No. 4 Century 4

Saturday, June 3

Game 9: West No. 3 Jamestown (27-10) vs. East No. 3 West Fargo Sheyenne (18-6), 10 a.m. (fifth place)

Game 10: West No. 4 Century (11-19) vs. East No. 2 Grand Forks Red River (13-6), 35 minutes after Game 10 (third place)

Game 11: West No. 2 Dickinson (26-8) vs. West No. 1 Minot (33-2), 3 p.m. (championship)

CLASS A GIRLS SOCCER

STATE TOURNAMENT

At Fargo Davies

Thursday, June 1

Quarterfinals

Game 1: East No. 1 Fargo Davies 1, West No. 4 Jamestown 0

Game 2: West No. 2 Bismarck 1, East No. 3 West Fargo Sheyenne 0

Game 3: West No. 1 Minot 3, East No. 4 Grand Forks Central 0

Game 4: East No. 2 Fargo Shanley 1, West No. 3 Mandan 0, SO (Shanley wins shootout 4-3)

Friday, June 2

Consolation semifinals

Game 5: East No. 3 West Fargo Sheyenne 2, West No. 4 Jamestown 0

Game 6: West No. 3 Mandan 1, East No. 4 Grand Forks Central 0

Semifinals

Game 7: East No. 1 Fargo Davies 4, West No. 2 Bismarck 1

Game 8: West No. 1 Minot 1, East No. 2 Fargo Shanley 0

Saturday, June 3

Game 9: East No. 3 West Fargo Sheyenne (10-3-3) vs. West No. 3 Mandan (8-3-3), 11 a.m. (fifth place)

Game 10: West No. 2 Bismarck (10-3-1) vs. East No. 2 Fargo Shanley (12-4-1), 1:15 p.m. (third place)

Game 11: East No. 1 Fargo Davies (15-1) vs. West No. 1 Minot (16-0-1), 3:30 p.m. (championship)

CLASS B BASEBALL

STATE TOURNAMENT

Consolation semifinals

Des Lacs-Burlington 10, Shiloh Christian 5

DLB;100;140;4;--;10;11;3

SC;012;100;1;--;5;11;1

P. Ystaas, J. Schaefer (6) and D. Roedocker; J. Kunze, E. Thompson (5), E. Fuchs (7) and Thompson, J. Bosch (5). W -- Ystaas. L -- Kunze.

Highlights: Des Lacs-Burlington -- R. Olson 1-3, HBP, 2 R; Ystaas 2-4, 2B, 2 R; C. Yale 2-3, 3B, BB, 2 R, 3 RBIs; T. Hughes BB, HBP, 2 R; B. Fischer 1-3, BB, R, 2 RBIs; Schaefer 3-4, 2B, 2 RBIs; K. Fisher 1-3, BB, R; Ystaas 5 IP, 8 H, 4 R (1 ER), 2 BB, 4 K, 1 HBP, 1 WP; Schaefer 2 IP, 3 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 5 K, 1 WP.

Records: Des Lacs-Burlington 23-4; Shiloh Christian 22-8.

Championship semifinal

Thompson 2, Central Cass 1

Central Cass;100;000;0;--;1;5;1

Thompson;000;100;1;--;2;4;1

Brayden Mitchell and Unknown catcher; Brayden Wolfgram and Reece Berberich. W -- Wolfgram. L -- Mitchell.

Highlights: Central Cass -- Logan Braaten 1-for-4, R; Sam Kobbervig 2-for-3; Mitchell 1-for-2, HBP; Carter Maasjo Sac fly, RBI; Carter Vrchota 1-for-3, R; Mitchell 6.2 IP, 4 H, 2 R (1 ER), 3 BB, 5 K, 1 HBP, 2 WP. Thompson -- Berberich 1-for-2, 2 BB, R; Wolfgram HBP, Sac bunt, RBI; William Welke 1-for-3, RBI; Brody Gibson 1-for-3; Drew Overby 1-for-3; Jonathan Muhs BB, SB, R; Wolfgram 7 IP, 5 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 6 K.

Records: Central Cass 13-7; Thompson 21-3.

At Corbett Field, Minot

Thursday, June 1

Game 1: No. 2 Langdon Area-Edmore-Munich 6, Des Lacs-Burlington 0

Game 2: No. 3 LaMoure-Litchville-Marion 2, Shiloh Christian 0

Game 3: No. 1 Thompson 11, Minot Ryan 1, 6 innings

Game 4: No. 5 Central Cass 1, No. 4 North Star 0

Friday, June 2

Consolation

Game 5: Des Lacs-Burlington 10, Shiloh Christian 5

Game 6: No. 4 North Star 6, Minot Ryan 3

Semifinals

Game 7: No. 3 LaMoure-Litchville-Marion 12, Langdon Area-Edmore-Munich 8

Game 8: No. 1 Thompson 2, No. 5 Central Cass 1

Saturday, June 3

Game 9: Minot Ryan (19-7) vs. Shiloh Christian (22-8), 11:30 a.m. (seventh place)

Game 10: Des Lacs-Burlington (23-4) vs. No. 4 North Star (14-3), 35 minutes after Game 9 (fifth place)

Game 11: No. 5 Central Cass (13-7) vs. No. 2 Langdon Area-Edmore-Munich (14-2), 35 minutes after Game 10 (third place)

Game 12: No. 3 LaMoure-Litchville-Marion (14-1) vs. No. 1 Thompson (21-3), 6:30 p.m. (championship)

CLASS B SOFTBALL

STATE TOURNAMENT

Semifinals

Thompson 4, Kindred-Richland 3

Thompson;001;003;0;--;4;9;1

Kindred-Richland;000;030;0;--;3;4;2

Dru Schwab, Sydney Schwabe (6) and Olivia Dick, Mya Warcken (6); Danica Rath, Cora Johnson (6) and Mackenzie Fuxa. W--Schwab. L--Rath.

Highlights: Thompson -- Schwabe 2-3, BB, 3 SB, R; Summer Hegg 1-4, R; Kya Hurst 2-for-3, SB, R; Kjersten Lopez 2-2, BB, SB, RBI; Claire Kolling 1-3, 2 RBIs; Schwab 5 IP, 4 H, 3 R (3 ER), 3 BB, 1 K; Schwabe 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K. Kindred-Richland -- Braya Mauch 1-3, 3B, R, RBI; Avery Amerman 1-for-3, 3B, R, RBI; Jansen Jordheim 1-2, BB; Remi DuBord 1-for-1, SB; Rath 5 IP, 8 H, 4 R (1 ER), 1 BB, 3 K; Johnson 2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 1 K.

Records: Thompson 15-6; Kindred-Richland 14-6.

Beulah 4, May-Port-C-G 2

MPCG;000;002;0;--;2;4;1

Beulah;200;020;x;--;4;7;2

Taylor Christensen and Weidner. Satrom and Satrom. W—Christensen. L—Satrom.

Highlights: MPCG – Larson 2-3 3B, R; Hanson 1-3 R; Satrom 6 IP, 7 H, 4 R (3 ER), 2 BB, 5 SO. Beulah – T.Christensen 2-3 2B, 3B 2 R, 7 IP, 4 H, 2 R (1 ER), 0 BB, 15 SO; Addison Dale-Geiger 1-2 2 R, RBI; Steffan 2-2 2 RBI.

Records: Beulah 22-1; May-Port-C-G 17-7.

Consolation semifinals

Renville County 10, Central McLean 0, 5 innings

Central McLean;000;00;--;0;0;3

Renville County;041;32;--;10;7;0

Daisy Sparrow and Sally Heger; Ginger Savelkoul and Ellie Braaten. W--Savelkoul. L--Sparrow.

Highlights: Central McLean -- Lindsey Abrahamson BB, SB; Sparrow 4.2 IP, 7 H, 10 R (6 ER), 6 BB, 6 K, 1 HBP, 3 WP. Renville County -- Addison Mach 2 BB, 3 SB, 2 R; Braaten 3-4, SB, 3 R, RBI; Marleigh Henry 3-3, 3B, BB, SB, R, 3 RBIs; Kate Zimmer 1-2, BB, 2 RBIs; Taya Aufforth BB, R; Lilly Solemsaas SB, 2 R; Savelkoul 5 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 13 K.

Records: Central McLean 8-5; Renville County 15-1.

Hillsboro-Central Valley 9, Des Lacs-Burlington 0

DLB;000;000;0;--;0;1;3

HCV;513;000;x;--;9;3;2

Sierra Yale, Piper Feller (1) and Laney Wahus; Serrina Klose and Peyton Quam. W--Klose. L--Yale.

Highlights: Des Lacs-Burlington -- Zannah Bjerklie BB; Aubree Schepp 1-1; Kaelyn Bachmeier SB; Yale 2/3 IP, 1 H, 5 R (1 ER), 2 BB, 0 K, 1 HBP; Feller 5.1 IP, 2 H, 4 R (1 ER), 8 BB, 8 K, 1 HBP, 1 WP. Hillsboro-Central Valley -- Quam 3 BB, 3 SB, 2 R, RBI; Kailee Kittelson 1-3, BB, 2 SB, R, RBI; Klose 2-for-3, BB, 2 RBIs; Danielle DuBois BB, HBP, R, RBI; Jora Leeseberg 2 BB, R, RBI; Mallory Alfson SB, 2 R; Klose 7 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 9 K, 1 WP.

Records: Des Lacs-Burlington 13-4; Hillsboro-Central Valley 12-6.

At Minot

Thursday, June 1

Quarterfinals

Game 1: Thompson 8, No. 2 Renville County 1

Game 2: No. 3 Kindred-Richland 11, Central McLean 1, 6 innings

Game 3: No. 1 Beulah 6, Des Lacs-Burlington 5

Game 4: No. 5 May-Port-C-G 8, No. 4 Hillsboro-Central Valley 2

Friday, June 2

Consolation

Game 5: No. 2 Renville County 10, Central McLean 0, 5 innings

Game 6: No. 4 Hillsboro-Central Valley 9, Des Lacs-Burlington 0

Semifinals

Game 7: Thompson 4, No. 3 Kindred-Richland 3

Game 8: No. 1 Beulah 4, No. 5 May-Port-C-G 2

Saturday, May 26

Placement games

Game 9: Central McLean (8-5) vs. Des Lacs-Burlington (13-4), 10 a.m. (seventh place)

Game 10: No. 4 Hillsboro-Central Valley (12-6) vs. No. 2 Renville County (15-1), 35 minutes after Game 9 (fifth place)

Game 11: No. 5 May-Port-C-G (16-6) vs. No. 3 Kindred-Richland (14-6), 35 minutes after Game 10 (third place)

Game 12: Thompson (15-6) vs. No. 1 Beulah (21-1), 4 p.m. (championship)

NORTHWOODS LEAGUE

WILLMAR 5, BISMARCK 2

Willmar;020;100;200;--;5;7;2

Bismarck;000;000;110;--;2;8;1

Ray Cebulski, Alex Clemons (6), Ben Irsfeld (8) and Zach Stroh; Sean Hamilton, Jonny Lowe (5) and Nick Johnstone. W--Cebulski. L--Hamilton. HR: Willmar, Kyle Payne.

Highlights: Willmar -- Kevin Fitzer 1-for-3; Jake Hjelle 1-for-4, double, R; Aidan Byrne 1-for-3, R, RBI; Stroh 2-for-4, R, 2 RBIs; Payne 1-for-4, HR, R, 2 RBIs; Cebulski 5 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 7 K; Clemons 2 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 3 BB, 2 K, 1 HBP; Irsfeld 2 IP, 5 H, 1 R, 0 BB, 2 K. Bismarck -- Benjamin Rosengard 2-for-4; Trenton Rowan 2-for-5, R; Jackson Beaman 1-for-4; Dylan Perry 2-for-4, RBI; Johnstone 1-for-3, RBI; Hamilton 4 IP, 3 H, 3 R, 1 BB, 4 K, 1 HBP; Lowe 5 IP, 4 H, 2 R, 0 BB, 8 K, 1 HBP.

Notes: Willmar wins its first road game of the year. Bismarck had runners in scoring position in five innings but only scored twice.

Time of game: 2:35.

Attendance: 1,925.

Records: Willmar 2-1; Bismarck 3-2.

STANDINGS

Great Lakes East

Team;W-L;Pct.;GB

Kalamazoo;4-1;.800;--

Traverse City;4-1;.800;--

Kenosha;2-3;.400;2

Kokomo;2-3;.400;2

Rockford;2-3;.400;2

Battle Creek;1-4;.200;3

Great Lakes West

Team;W-L;Pct.;GB

Green Bay;4-1;.800;--

Wausau;4-1;.800;--

Madison;3-2;.600;1

Lakeshore;2-3;.400;2

Wisconsin Rapids;1-4;.200;3

Fond du Lac;1-4;.200;3

Great Plains East

Team;W-L;Pct.;GB

Rochester;4-1;.800;--

La Crosse;3-1;.750;0.5

Eau Claire;2-3;.400;2

Thunder Bay;2-3;.400;2

Waterloo;2-3;.400;2

Duluth;1-2;.333;2

Great Plains West

Team;W-L;Pct.;GB

St. Cloud;4-1;.800;--

Willmar;2-1;.667;1

Bismarck;3-2;.600;1

Mankato;2-3;.400;2

Minot;1-4;.200;3

Minnesota;0-1;.000;2

Friday, June 2

Willmar 5, Bismarck 2

Kalamazoo 14, Kokomo 0

Traverse City 11, Kenosha 3

Lakeshore 7, Madison 3

Rockford 6, Battle Creek 1

Wausau 7, Green Bay 4

Fond du Lac 9, Wisconsin Rapids 6

Rochester 2, Mankato 1

Waterloo 16, Thunder Bay 14

Duluth 8, Minot 6

Eau Claire 10, Minnesota 5

St. Cloud 13, La Crosse 8

Saturday, June 3

Willmar at Bismarck, 6:30 p.m.

Minot at Duluth

Kokomo at Kalamazoo

La Crosse at St. Cloud

Wausau at Green Bay

Battle Creek at Rockford

Madison at Lakeshore

Thunder Bay at Waterloo

Traverse City at Kenosha

Minnesota at Eau Claire

Mankato at Rochester

Wisconsin Rapids at Fond du Lac

Sunday, June 4

Bismarck at Duluth, 3 p.m.

Rockford at Kalamazoo

Fond du Lac at Wausau

Green Bay at Lakeshore

Waterloo at Eau Claire

Madison at Wisconsin Rapids

Kenosha at Battle Creek

Traverse City at Kokomo

St. Cloud at Mankato

La Crosse at Rochester

Willmar at Minot