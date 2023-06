CLASS A BASEBALL

STATE TOURNAMENT

Quarterfinals

Wahpeton 6, Legacy 0

Legacy;000;000;0;--;0;2;3

Wahpeton;131;001;x;--;6;9;2

Jameson Johnson and Aaron Urlacher; Jayden King, Caden Kappes (7), Braxton Pauly (7) and Jackson Fliflet. W -- King. L -- Johnson. HR: None.

Highlights: Legacy -- Johnson 1-for-3; Lucas Vasey 1-for-4; Johnson 6 IP, 9 H, 6 R (6 ER), 2 BB, 3 K. Wahpeton -- Kappes 3-for-4, R, 2 RBIs; Gavin Schroeder 2-for-4, 2 R; Fliflet 1-for-2, BB; Riley Thimjon 1-for-2, R, RBI; Caden Hockert 1-for-2, BB, R, RBI; King 6 IP, 1 H, 0 R, 3 BB, 8 K, 2 HBP; Kappes 0.2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 0 K; Paul 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K.

Records: Legacy 14-9; Wahpeton 15-6.

West Fargo Sheyenne 11, Century 3

Sheyenne;101;521;1;--;11;13;0

Century;200;100;0;--;3;6;5

Carter Ohleen, Konner Entz (4) and Jaxon Zavadil; Zac Brackin, Adam Vigness (4) and Maxon Vig. W -- Ohleen. L -- Brackin. HR: None.

Highlights: West Fargo Sheyenne -- Trey Stocker 1-for-2, 2 BB, HBP, SB, 3 R; Jackson Glienke 1-for-3, BB, Sac bunt, R, 2 RBIs; Caleb Durr 2-for-4, Sac fly, R, 2 RBIs; Konner Entz 2-for-4, RBI; Casey Clemenson 1-for-3, 2B, Sac fly, 2 RBIs; Parker Henrich 2-for-2, R; Carter Carlson 2-for-2, 2B, R; Ohleen 3.2 IP, 6 H, 3 R (3 ER), 3 BB, 6 K, 2 WP; Entz 3.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 7 K. Century -- Ben LaDuke 3-for-3, SB, R, RBI; Parker Sagsveen BB, R; Gavin Lill 1-for-2, 2B, BB; Charlie Vig 1-for-3, 2 RBIs; Hayden Ritter 1-for-3, R; Brackin 3.1 IP, 5 H, 7 R (4 ER), 3 BB, 1 K, 1 HBP, 1 BK, 1 WP; Vigness 3.2 IP, 8 H, 4 R (3 ER), 1 BB, 2 K.

Records: West Fargo Sheyenne 16-7; Mandan 14-9.

Fargo North 4, Mandan 1

Fargo North;200;110;0;--;4;6;1

Mandan;001;000;0;--;1;2;2

Charlie Kalbrener and X; McCoy Keller, Gage Miller (4), Tate Olson (5) and X. W -- Kalbrener. L -- Keller. HR: None.

Highlights: Fargo North -- Benson Grande 1-for-4, R; Connor Holm 2-for-4, 3B, RBI; Levi Sweet 3 BB, R; Jonah DeJong 1-for-3, RBI; Kalbrener 7 IP, 2 H, 1 R (0 ER), 3 BB, 14 K, 1 HBP, 1 WP. Mandan -- Seth Gerhardt 1-for-2, HBP; Tukker Horner 1-for-3; Dylan Geiger R; Keller 3.1 IP, 4 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 2 K, 1 HBP, 1 WP; Miller 1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 1 K, 1 WP; Olson 2.2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K, 1 HBP.

Records: Fargo North 15-10; Mandan 14-9.

At West Fargo

Thursday, June 1

Quarterfinals

Game 1: East No. 1 Wahpeton 6, West No. 4 Legacy 0

Game 2: East No. 3 West Fargo Sheyenne 11, West No. 2 Century 3

Game 3: East No. 4 Fargo North 4, West No. 1 Mandan 1

Game 4: West No. 3 Jamestown 3, East No. 2 West Fargo 1, 8 innings

Friday, June 2

Loser out

Game 5: West No. 4 Legacy (14-9) vs. West No. 2 Century (12-14), 11:30 a.m.

Game 6: East No. 2 West Fargo (17-10) vs. West No. 1 Mandan (14-9), 35 after Game 5

Semifinals

Game 7: East No. 3 West Fargo Sheyenne (16-7) vs. East No. 1 Wahpeton (15-6), 4:30 p.m.

Game 8: East No. 4 Fargo North (15-10) vs. West No. 3 Jamestown (18-4), 35 after Game 7

Saturday, June 3

Game 9: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 11:30 a.m. (fifth place)

Game 10: Loser Game 7 vs. Loser Game 8, 35 minutes after Game 9 (third place)

Game 11: Winner Game 7 vs. Winner Game 8, 4:30 p.m. (championship)

CLASS A SOFTBALL

STATE TOURNAMENT

At Tharaldson Park, Fargo

Thursday, June 1

Quarterfinals

Game 1: West No. 1 Minot 10, East No. 4 Grand Forks Central 0, 6 innings

Game 2: East No. 2 Grand Forks Red River 5, West No. 3 Jamestown 2

Game 3: West No. 2 Dickinson 8, East No. 3 West Fargo Sheyenne 6

Friday, June 2

Quarterfinals

Game 4: East No. 1 West Fargo (23-6) vs. West No. 4 Century (10-18), 10 a.m.

Loser out

Game 5: East No. 4 Grand Forks Central (7-9) vs. West No. 3 Jamestown (26-10), 35 minutes after Game 4

Game 6: East No. 3 West Fargo Sheyenne (17-6) vs. Loser Game 4, 35 minutes after Game 5

Semifinals

Game 7: East No. 2 Grand Forks Red River (13-5) vs. West No. 1 Minot (32-2), 35 minutes after Game 6

Game 8: West No. 2 Dickinson (25-8) vs. Winner Game 4, 35 minutes after Game 7

Saturday, June 3

Game 9: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 10 a.m. (fifth place)

Game 10: Loser Game 7 vs. Loser Game 8, 35 minutes after Game 10 (third place)

Game 11: Winner Game 7 vs. Winner Game 8, 3 p.m. (championship)

CLASS A GIRLS SOCCER

STATE TOURNAMENT

Quarterfinals

Fargo Davies 1, Jamestown 0

Jamestown;0;0;--;0

Fargo Davies;1;0;--;1

First half: 1. Davies, Quinn Skari (Sophie Bjerke), 29th minute.

Second half: No scoring.

Goalkeeper saves: Jamestown -- Olivia Sorlie 8 saves. Fargo Davies -- Kaia Davidson 1 save.

Records: Jamestown 6-4-2; Fargo Davies 14-1-0.

Bismarck 1, West Fargo Sheyenne 0

Sheyenne;0;0;--;0

Bismarck;1;0;--;1

First half: 1. Bismarck, Alec Keller, 8th minute.

Second half: No scoring.

Goalkeeper saves: Unknown.

Records: Bismarck 10-2-1; West Fargo Sheyenne 9-3-3.

Note: Weather forced a delay of nearly three hours just after halftime.

At Fargo Davies

Thursday, June 1

Quarterfinals

Game 1: East No. 1 Fargo Davies 1, West No. 4 Jamestown 0

Game 2: West No. 2 Bismarck 1, East No. 3 West Fargo Sheyenne 0

Game 3: West No. 1 Minot 3, East No. 4 Grand Forks Central 0

Game 4: East No. 2 Fargo Shanley 1, West No. 3 Mandan 0, SO (Shanley wins shootout 4-3)

Friday, June 2

Consolation semifinals

Game 5: West No. 4 Jamestown (6-4-2) vs. East No. 3 West Fargo Sheyenne (9-3-3), 12 p.m.

Game 6: East No. 4 Grand Forks Central (5-7-3) vs. West No. 3 Mandan (7-3-3), 2:15 p.m.

Semifinals

Game 7: West No. 2 Bismarck (10-2-1) vs. East No. 1 Fargo Davies (14-1), 4:30 p.m.

Game 8: East No. 2 Fargo Shanley (12-3-1) vs. West No. 1 Minot (15-0-1), 6:45 p.m.

Saturday, June 3

Game 9: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 11 a.m. (fifth place)

Game 10: Loser Game 7 vs. Loser Game 8, 1:15 p.m. (third place)

Game 11: Winner Game 7 vs. Winner Game 8, 3:30 p.m. (championship)

CLASS A GIRLS TENNIS

STATE TOURNAMENT

Quarterfinals

Minot 3, Fargo Davies 2

Singles: 1. Paige McCormick, FD, def. Halle Mattson 6-1, 6-0. 2. Tanis Lee, FD, def. Kyllie Fettig 6-1, 6-0. 3. Sidney Ressler, Min, def. Ariel Bahn 6-0, 6-1.

Doubles: 1. Sienna Ronning-Grace Olson, Min, def. Lily Wicklow-Melody Jiang 6-2, 6-2. 2. Lila Olson-Sabryn Ronning, Min, def. Grace Wanzek-Reganne Silbernagel 6-3, 6-2.

Grand Forks Central 3, Bismarck 2

Singles: 1. Madi Stauss, GFC, def. Peyton Kovash 6-2, 6-1. 2. Magdalene Spicer, GFC, def. Jessica Schuh 6-4, 6-3. 3. Gianna Blue, GFC, def. Grace Gross 6-3, 3-6, 6-1.

Doubles: 1. Grace Haider-Sydney Hall, Bis, def. Sydney Lemieux-Jennifer Wang 6-1, 7-5. 2. Megan Richter-Jami Bachmeier, Bis, def. Stella Blue-Alli Wilhelmi 6-4, 4-6, 7-6 (5).

Century 3, West Fargo Sheyenne 2

Singles: 1. Sarea Gu, WFS, def. Maya Kubsad 6-3, 6-1. 2. Alyssa Sommerfeld, WFS, def. Erika Lee 6-0, 6-1. 3. Kyla Jorgenson, Cen, def. Jayne Thompson 7-6 (1), 7-6 (2).

Doubles: 1. Ashley Kindem-Ava Dunlop, Cen, def. Anna Mauch-Sofia Layfield 6-7 (2), 6-2, 6-2. 2. Kate Miller-Mykaela Jorgenson, Cen, def. Shireen Durrani-Erika Hoy 6-1, 2-6, 6-2.

Legacy 4, Valley City 1

Singles: 1. Aleah McPherson, Leg, def. Abby Martineck 6-1, 6-0. 2. Cambrya Kraft, Leg, def. Kailee Nielson 6-2, 6-1. 3. Halle Severson, Leg, def. Georgia Zaun 5-7, 6-4, 6-2.

Doubles: 1. Breck Sufficool-Abby Redfearn, VC, def. Anna Sorensen-Maria Barrett 6-2, 6-2. 2. Chelsa Krom-Brooklyn Sand, Leg, def. Skye Nielson-Alyssa Thomsen 6-3, 6-2.

Semifinals

Minot 5, Grand Forks Central 0

Singles: 1. Mattson, Min, def. Stauss 3-6, 7-6 (5), 10-6. 2. Fettig, Min, def. Spicer 6-3, 7-5. 3. Ressler, Min, def. G. Blue 6-3, 6-1.

Doubles: 1. Si. Ronning-G. Olson, Min, def. Lemieux-Wang 6-2, 6-1. 2. L. Olson-Sa. Ronning, Min, def. S. Blue-Wilhelmi 6-4, 6-4.

Legacy 4, Century 1

Singles: 1. McPherson, Leg, def. Kubsad 6-2, 6-1. 2. Kraft, Leg, def. Lee 6-4, 3-6, 7-5. 3. Severson, Leg, def. K. Jorgenson 6-1, 6-3.

Doubles: 1. Kindem-Dunlop, Cen, def. Sorensen-Barrett 3-6, 6-0, 10-4. 2. Krom-Sand, Leg, def. Miller-M. Jorgenson 6-1, 6-1.

Loser-out

Fargo Davies 3, Bismarck 2

Singles: 1. McCormick, FD, def. Hall 6-0, 6-2. 2. Lee, FD, def. Haider 6-1, 6-1. 3. Schuh, Bis, def. Wanzek 4-6, 6-3, 7-6 (3).

Doubles: 1. Wicklow-Jiang, FD, def. Gross-Kovash 6-4, 6-4. 2. Richter-Bachmeier, Bis, def. Kate Leingang-Silbernagel 6-4, 6-0.

Valley City 3, West Fargo Sheyenne 2

Singles: 1. Gu, WFS, def. Martineck 6-2, 6-3. 2. K. Nielson, VC, def. Sommerfeld 0-6, 6-3, 6-3. 3. Zaun, VC, def. Hoy 6-0, 6-0.

Doubles: 1. Sufficool-Thomsen, VC, def. Mauch-Thompson 7-6 (5), 6-2. 2. Durrani-Layfield, WFS, def. S. Nielson-Redfearn 3-6, 6-1, 6-1.

Placement matches

Championship

Minot 4, Legacy 1

Singles: 1. McPherson, Leg, def. Mattson 6-3, 6-1. 2. Fettig, Min, def. Kraft 6-0, 6-1. 3. Ressler, Min, def. Severson 6-3, 2-6, 6-3.

Doubles: 1. Si. Ronning-G. Olson, Min, def. Sorensen-Barrett 6-2, 6-0. 2. L. Olson-Sa. Ronning, Min, def. Krom-Sand 6-3, 2-6, 6-4.

Third place

Century 4, Grand Forks Central 1

Singles: 1. Stauss, GFC, def. Kubsad 3-6, 7-6 (2), 14-12. 2. Lee, Cen, def. Spicer 6-0, 6-1. 3. K. Jorgenson, Cen, def. G. Blue 6-1, 6-0.

Doubles: 1. Kindem-Dunlop, Cen, def. Lemieux-Wang 4-6, 6-1, 6-1. 2. Miller-K. Jorgenson, Cen, def. S. Blue-Wilhelmi 6-7 (2), 7-6 (3), 10-5.

Fifth place

Valley City 3, Fargo Davies 2

Singles: 1. McCormick, FD, def. Martineck 6-0, 7-5. 2. K. Nielson, VC, def. Lee 6-4, 6-3. 3. Zaun, VC, def. Bahn 6-0, 6-0.

Doubles: 1. Sufficool-S. Nielson, VC, def. Wicklow-Jiang 6-0, 6-2. 2. Wanzek-Silbernagel, FD, def. Thomsen-Redfearn 6-2, 6-2.

At Grand Forks Choice Health & Fitness

Thursday, June 1

Quarterfinals

Game 1: West No. 1 Minot 3, East No. 4 Fargo Davies 2

Game 2: East No. 2 Grand Forks Central 3, West No. 3 Bismarck 2

Game 3: West No. 4 Century 3, East No. 1 West Fargo Sheyenne 2

Game 4: West No. 2 Legacy 4, East No. 3 Valley City 1

Consolation semifinals

Game 5: East No. 4 Fargo Davies 3, West No. 3 Bismarck 2

Game 6: East No. 3 Valley City 3, East No. 1 West Fargo Sheyenne 2

Semifinals

Game 7: West No. 1 Minot 5, East No. 2 Grand Forks Central 0

Game 8: West No. 2 Legacy 4, West No. 4 Century 1

Fifth place

Game 9: East No. 3 Valley City 3, East No. 4 Fargo Davies 2

Third place

Game 10: West No. 4 Century 4, East No. 2 Grand Forks Central 1

Championship

Game 11: West No. 1 Minot 4, West No. 2 Legacy 1

CLASS B BASEBALL

STATE TOURNAMENT

Quarterfinals

LaMoure-Litchville-Marion 2, Shiloh Christian 0

Shiloh;000;000;0;--;0;2;1

LMLM;011;000;x;--;2;7;0

Trace King, Justin Bosch (6) and Eli Thompson; Jacob Nitschke and D. Carlson. W -- Nitschke. L -- King. HR: None.

Highlights: Shiloh Christian -- King 1-for-2, BB; Thompson 1-for-3; Jacob Pearson BB; Michael Fagerland HBP; King 5 IP, 6 H, 2 R (1 ER), 1 BB, 8 K; Bosch 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K. LaMoure-Litchville-Marion -- Carlson 2-for-3, R; Anthony Hanson 2-for-3, 2B, R; Nitschke 2-for-3; Max Musland 1-for-3; Nitschke 7 IP, 2 H, 0 R, 2 BB, 7 K.

Records: Shiloh Christian 22-7; LaMoure-Litchville-Marion 13-1.

Langdon Area-Edmore-Munich 6, Des Lacs-Burlington 0

DLB;000;000;0;--;0;3;2

LAEM;420;000;x;--;6;6;1

Carson Yale, Ryan Ralph (6) and Jacob Schaefer; Jack Romfo, Theodore Romfo (5), Carter Tetrault (7) and C. Tetrault, T. Romfo (7). W -- J. Romfo. L -- Yale. HR: None.

Highlights: Des Lacs-Burlington -- Paxton Ystaas BB; Braylon Fisher 1-for-3; Schaefer 1-for-3; Kyler Fisher 1-for-3; Yale 5 IP, 5 H, 6 R (4 ER), 1 BB, 8 K, 1 WP; Ralph 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 K. Langdon Area-Edmore-Munich -- Mason Romfo 1-for-3, 2B, 2 R; J. Romfo 1-for-3, 2B, R, RBI; T. Romfo 1-for-3, R; Dawson Hein BB, RBI; Gage Goodman 1-for-3, 2B, 2 RBIs; Nickolas Kingzett 1-for-3, R, 2 SB; J. Romfo 4 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 6 K; T. Romfo 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K, 1 HBP; Tetrault 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 K.

Records: Des Lacs-Burlington 22-4; Langdon Area-Edmore-Munich 14-1.

Thompson 11, Minot Ryan 1, 6 innings

Minot Ryan;000;001;--;1;4;4

Thompson;120;404;--;11;12;1

Jett Lundeen, Macksen Shean (6) and Drew Zwak; Reece Berberich, Drew Odenbach (5) and Brayden Wolfgram, Berberich (5). W -- Berberich. L -- Lundeen. HR: None.

Highlights: Minot Ryan -- Carson Merck 2-for-2, BB, R; Brady Feller 1-for-3; Colton Feller HBP, 2 SB; Shean 1-for-2; Lundeen 5 IP, 9 H, 7 R (4 ER), 3 BB, 2 K; Shean 0.2 IP, 3 H, 4 R (3 ER), 2 BB, 1 WP. Thompson -- Berberich 4-for-4, 3B, 2B, BB, SB, 3 R, RBI; Odenbach 1-for-1; Wolfgram 1-for-4, R, 2 RBIs; Thomas Schumacher 1-for-4, R, RBI; William Welke 1-for-3, 2 RBIs; Drew Overby 2-for-4, SB, R; Braden Tyce 2-for-4, 2 R; Berberich 4 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 5 K; Odenbach 2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 5 K, 1 HBP.

Records: Minot Ryan 19-6; Thompson 20-3.

Central Cass 1, North Star 0

Central Cass;000;100;0;--;1;4;1

North Star;000;000;0;--;0;1;1

Jaxon Parker and Brayden Mitchell; Zachary Jorde, Karsen Simon (6) and Garrett Westlind. W -- Parker. L -- Jorde. HR: Central Cass -- Eli Buhr.

Highlights: Central Cass -- Buhr 2-for-3, HR, R, RBI; C. Vrchota BB; Joseph Shoemaker 1-for-2, BB; Mason Bosse 1-for-3; Parker 7 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 8 K. North Star -- Parker Simon BB; Brody Svir 1-for-2; Jorde 5.1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 4 BB, 6 K, 1 WP; Simon 1.2 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 0 K.

Records: Central Cass 13-6; North Star 13-3.

At Corbett Field, Minot

Thursday, June 1

Game 1: No. 2 Langdon Area-Edmore-Munich 6, Des Lacs-Burlington 0

Game 2: No. 3 LaMoure-Litchville-Marion 2, Shiloh Christian 0

Game 3: No. 1 Thompson 11, Minot Ryan 1, 6 innings

Game 4: No. 5 Central Cass 1, No. 4 North Star 0

Friday, June 2

Consolation

Game 5: Des Lacs-Burlington (22-4) vs. Shiloh Christian (22-7), 11:30 a.m.

Game 6: Minot Ryan (19-6) vs. No. 4 North Star (13-3), 35 minutes after Game 5

Semifinals

Game 7: No. 3 LaMoure-Litchville-Marion (13-1) vs. No. 2 Langdon Area-Edmore-Munich (14-1), 4:30 p.m.

Game 8: No. 5 Central Cass (13-6) vs. No. 1 Thompson (20-3), 35 minutes after Game 7

Saturday, June 3

Game 9: Loser Game 5 vs. Loser Game 6, 11:30 a.m. (seventh place)

Game 10: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 35 minutes after Game 9 (fifth place)

Game 11: Loser Game 7 vs. Loser Game 8, 35 minutes after Game 10 (third place)

Game 12: Winner Game 7 vs. Winner Game 8, 6:30 p.m. (championship)

CLASS B SOFTBALL

STATE TOURNAMENT

Quarterfinals

Thompson 8, Renville County 1

Thompson;300;500;0;--;8;5;0

Renville County;000;100;0;--;1;4;1

Sydney Schwabe and Olivia Dick; Ginger Savelkoul and Ellie Braaten. W -- Schwabe. L -- Savelkoul. HR: None.

Highlights: Thompson -- Schwabe 1-for-4, 2B, R, 2 RBIs; Dru Schwab 1-for-4, R; Dick 2 BB, R, RBI; Mya Warcken 2 BB, R; Kya Hurst 2-for-3, 2B, BB, R, 3 RBIs; Schwabe 7 IP, 4 H, 1 R (1 ER), 5 BB, 3 K. Renville County -- Addison Mach 1-for-4; Braaten 2 BB, R; Savelkoul 1-for-3; Marleigh Henry 2 BB; Kate Zimmer BB, Sac fly, RBI; Taya Aufforth 2-for-3; Savelkoul 7 IP, 5 H, 8 R (5 ER), 6 BB, 12 K.

Records: Thompson 14-6; Renville County 14-1.

Beulah 6, Des Lacs-Burlington 5

DLB;300;200;0;--;5;5;1

Beulah;002;022;x;--;6;5;1

Sierra Yale and Laney Wahus; Addison Dale-Geiger, Taylor Christensen (2) and E. Weidner. W -- T. Christensen. L -- Yale. HR: Des Lacs-Burlington -- Zannah Bjerklie.

Highlights: Des Lacs-Burlington -- Logen Ystaas 1-for-3, 2B, BB, 2 RBI; Shaylie Holen 1-for-3, 2B, R, RBI; Bjerklie 1-for-3, HR, R, 2 RBI; Teegyn Anderson 1-for-3, R; Yale 6 IP, 5 H, 6 R (4 ER), 5 BB, 7 K, 2 HBP, 3 WP. Beulah -- T. Christensen 1-for-4, SB, 2 R, RBI; Dale-Geiger 1-for-3, 2B, BB, R, 2 RBIs; Ava Seibel 1-for-4, 2B, R, 2 RBIs; Brecken Bieber 1-for-2, BB, SB, RBI; Jayda Remboldt 1-for-3, R; Cassidy Christensen 2 BB, R; Dale-Geiger 1 IP, 3 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 1 K; T. Christensen 6 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 13 K.

Records: Des Lacs-Burlington 13-3; Beulah 20-1.

At Minot

Thursday, June 1

Quarterfinals

Game 1: Thompson 8, No. 2 Renville County 1

Game 2: No. 3 Kindred-Richland 11, Central McLean 1, 6 innings

Game 3: No. 1 Beulah 6, Des Lacs-Burlington 5

Game 4: No. 5 May-Port-C-G 8, No. 4 Hillsboro-Central Valley 2

Friday, June 2

Consolation

Game 5: Central McLean (8-4) vs. No. 2 Renville County (14-1), 11 a.m.

Game 6: Des Lacs-Burlington (13-3) vs. No. 4 Hillsboro-Central Valley (11-6), 35 minutes after Game 5

Semifinals

Game 7: Thompson (14-6) vs. No. 3 Kindred-Richland (14-5), 4 p.m.

Game 8: No. 5 May-Port-C-G (16-5) vs. No. 1 Beulah (20-1), 6:30 p.m., 35 minutes after Game 7

Saturday, May 26

Placement games

Game 9: Loser Game 5 vs. Loser Game 6, 10 a.m. (seventh place)

Game 10: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 35 minutes after Game 9 (fifth place)

Game 11: Loser Game 7 vs. Loser Game 8, 35 minutes after Game 10 (third place)

Game 12: Winner Game 7 vs. Winner Game 8, 4 p.m. (championship)

NORTHWOODS LEAGUE

ST. CLOUD 9, BISMARCK 5

St. Cloud;211;121;100;--;9;15;2

Bismarck;100;300;001;--;5;8;2

Tyler Curtis, Owen Marsh (8) and Weber Neels; Ty Howry, Brad Helton (5), Dillon Goetz (9) and Nick Johnstone. W. L. HR: St. Cloud -- Nathan Rose.

Highlights: St. Cloud -- Ben Vujovich 4-for-6, 3B, 2B, R; Matt Goetzmann 1-for-4, 2 BB, SB, 3 R, 2 RBIs; Neels 1-for-6, 2 RBIs; Rose 2-for-5, HR, BB, SB, R, 2 RBIs; Ike Mezzenga 3-for-4, BB, 2 R; Brady Prewitt 2-for-4, 2B, BB, R, RBI; Curtis 7 IP, 7 H, 4 R (2 ER), 0 BB, 8 K, 1 WP; Marsh 2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 3 K, 1 WP. Bismarck -- Benjamin Rosengard 1-for-4, SB, R; Trenton Rowan 1-for-4, R, RBI; Jackson Beaman 1-for-4, R; Dylan Perry 1-for-3, BB, 2 R; Kai Hori 1-for-4, 2B, 2 RBIs; Johnstone 2-for-4; Howry 4.2 IP, 9 H, 7 R (6 ER), 6 BB, 4 K, 1 HBP; Helton 3.1 IP, 6 H, 2 R (1 ER), 1 BB, 8 K; Goetz 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K.

Notes: St. Cloud had four extra-base hits, which included two doubles, a triple and a home run. Bismarck’s pitchers struck out 13 St. Cloud hitters.

Time of game: 2:54.

Attendance: 1,856.

Records: St. Cloud 3-1; Bismarck 3-1.

STANDINGS

Great Lakes East

Team;W-L;Pct.;GB

Kalamazoo;3-1;.750;--

Traverse City;3-1;.750;--

Kenosha;2-2;.500;1

Kokomo;2-2;.500;1

Battle Creek;1-3;.250;2

Rockford;1-3;.250;2

Great Lakes West

Team;W-L;Pct.;GB

Green Bay;4-0;1.000;--

Madison;3-1;.750;1

Wausau;3-1;.750;1

Lakeshore;1-3;.250;3

Wisconsin Rapids;1-3;.250;3

Fond du Lac;0-4;.000;4

Great Plains East

Team;W-L;Pct.;GB

La Crosse;3-1;.750;--

Rochester;3-1;.750;--

Thunder Bay;2-2;.500;1

Waterloo;1-3;.250;2

Eau Claire;1-3;.250;2

Duluth;0-2;.000;2

Great Plains West

Team;W-L;Pct.;GB

Bismarck;3-1;.750;--

St. Cloud;3-1;.750;--

Mankato;2-2;.500;1

Willmar;1-1;.500;1

Minot;1-3;.250;2

Minnesota;0-0;.000;1

Thursday, June 1

St. Cloud 9, Bismarck 5

Kalamazoo 12, Battle Creek 7

Madison 6, Fond du Lac 5

Green Bay 8, Wisconsin Rapids 2

Traverse City 5, Kokomo 2, 10 innings

Minot 6, Mankato 3

Waterloo 7, La Crosse 5

Rochester 7, Thunder Bay 0

Rockford 5, Kenosha 4

Wausau 15, Lakeshore 11

Eau Claire 11, Willmar 7

Friday, June 2

Willmar at Bismarck, 7 p.m.

Kokomo at Kalamazoo

Traverse City at Kenosha

Madison at Lakeshore

Battle Creek at Rockford

Wausau at Green Bay

Wisconsin Rapids at Fond du Lac

Mankato at Rochester

Thunder Bay at Waterloo

Minot at Duluth

Minnesota at Eau Claire

La Crosse at St. Cloud

Saturday, June 3

Willmar at Bismarck, 6:30 p.m.

Minot at Duluth

Kokomo at Kalamazoo

La Crosse at St. Cloud

Wausau at Green Bay

Battle Creek at Rockford

Madison at Lakeshore

Thunder Bay at Waterloo

Traverse City at Kenosha

Minnesota at Eau Claire

Mankato at Rochester

Wisconsin Rapids at Fond du Lac

Sunday, June 4

Bismarck at Duluth, 3 p.m.

Rockford at Kalamazoo

Fond du Lac at Wausau

Green Bay at Lakeshore

Waterloo at Eau Claire

Madison at Wisconsin Rapids

Kenosha at Battle Creek

Traverse City at Kokomo

St. Cloud at Mankato

La Crosse at Rochester

Willmar at Minot