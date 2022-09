Area Scores: Sept. 28

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

LEGACY 3, DICKINSON 1

At Dickinson

Legacy;18;25;25;25

Dickinson;25;17;22;22

LEGACY – Kills: Halle Severson 12, Madison Colby 4, Reese Duchsherer 19, Asiah Gross 13, Chelsa Krom 7, Brooklyn Brendel 6. Blocks: Severson 1, Duchsherer 0.5, Krom 2.5. Assists: JoAnna Fleckenstein 1, Seveson 1, Colby 29, Duchsherer 21, Gross 1, Krom 2. Digs: Fleckenstein 21, Severson 8, Brooklyn Sand 3, Paisley Kleven 4, Colby 8, Duchsherer 12, Gross 5, Krom 2, Anna Sorensen 1, Brendel 1. Aces: Severson 1, Kleven 2, Duchsherer 3.

DICKINSON – No statistics provided.

Records: Legacy 12-4, 9-0 West Region; Dickinson 7-8, 4-4 West Region.

JAMESTOWN 3, ST. MARY’S 2

Jamestown;25;17;25;18;15

St. Mary’s;18;25;19;25;10

JAMESTOWN – No stats reported.

ST. MARY’S – Kills: Lexi Gerving 13, Lydia Spies 10, Mykie Messer 10, Sommer Schweitzer 9, Josie Armstrong 2. Assists: Gabbi Mann 34, Addi Kukowski 7, Lydia Spies 1, Messer 1. Aces: Mann 3, Grace Grimm 1, Messer 1, Gerving 1. Blocks: Gerving 4.5, Messer 2.5. Digs: Gerving 24, Messer 23, Koia Krenz 19, Spies 15, Mann 7.

Records: Jamestown 7-2 West Region, 14-2 overall; St. Mary’s 6-4, 11-6.

GLEN ULLIN-HEBRON 3, HEART RIVER 0

Heart River;18;15;10

Glen Ullin-Hebron;25;25;25

HEART RIVER – Kills: Aby Talkington 5, MaKenna Pavlicek 2, Sage Lecoe 2, Quin Polensky 2. Blocks: Talkington 2, Pavlicek 1, Polensky 1. Assists: Morgan Forrest 12. Digs: Talkington 13, Dallas Olson 7, Gabbie Buckman 7, Nizhoni Bailey 6. Forrest 7. Aces: Talkingtno 1, Buckman 2.

GLEN ULLIN-HEBRON – Kills: Taylor Christensen 11, Kaylee Schatz 6, MiKayla Schneider 7, Peyton Schantz 4. Blocks: Schneider 2, Courtnee Soupir 1. Assists: Soupir 15, Jayda Remboldt 10. Digs: Christensen 5, K.Schatz 6, Jada Rolle 5. Aces: K.Schatz 4, Schneider 5.

GRANT COUNTY 3, STANDING ROCK 0

Standing Rock;10;19;6

Grant County;25;25;25

STANDING ROCK – Kills: Hanna Gates 2, Ciara Gates 2, Heavyn Eagle 1. Blocks: Kennedy ThunderHawk 3. Assists: Helen Baker 14, Noelle Luger 2, Skylar Luger 3. Digs: Jessau McLaughlin 12, Luger 10, Eagle 7. Aces: Gates 9, Eagle 3, Baker 2.

GRANT COUNTY – Kills: Anna Schatz 13, Madi Zimmerman 5. Blocks: Schatz 2, Amberly Sauter 1. Assists: Zoey Heid 25. Digs: Ameerah Rosin 5, Heid 2. Aces: Delaney Hoffman 12, Zimmerman 2.

LINTON-HMB 3, MEDINA-PINGREE-BUCHANAN 1

Medina-Pingree-Buchanan;19;25;20;22

Linton-HMB;25;23;25;25

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN – Kills: Allison Thomas 11, Maddie Gefroh 11, Bryn Sorenson 5. Blocks: Thomas 1, Gefroh 2, Kalsey Bandeberghe 3. Assists: Thomas 1, Lilly Bohl 25. Digs: Thomas 2, Gefroh 8, Alaina Bosche 28, Bohl 3, Vandeberghe 3, Bohl 8, Sorenson 11. Aces: Gefroh 1, Bosche 2, Sorenson 2.

LINTON-HMB – Kills: Brooklyn Schumacher 7, Emma Schick 1, Emma Weiser 1, ShayLee Bosch 26, Lacey Bosch 12, Kaylee Weninger 10. Blocks: Gracie Schumaher 1, Weiser 2, S.Bosch 4, L.Bosch 1, Weninger 1. Assists: G.Schumacher 53, Schick 1, Weiser 1, S.Bosch 1. Digs: G.Schumacher 12, Grace Keeney 7, B.Schumacher 20, Schock 18, Weiser 2, S.Bosch 11, Weninger 6. Aces: G.Schumacher 2, Keeney 4, B.Schumacher 1, Schick 3. S.Bosch 2, Weninger 1.

FLASHER 3, NEW SALEM-ALMONT 1

Flasher;25;25;17;25

New Salem-Almont;21;13;25;19

FLASHER – Kills: Joselyn Froelich 8, Rylee Fleck 12, Summer Fleck 6, Jenna LaDuke 6. Blocks: R.Fleck 1, LaDuke 1. Assists: Alivia Geffre 30. Digs: Froelich 6, R.Fleck 11, Jayden Miller 6, S.Fleck 2, Olivia Erhardt 3, Geffre 1, LaDuke 10, Carlee Fuchs 1, Sophia Hertz 7. Aces: R/Fleck 1, Erhardt 2, Geffre 2, LaDuke 1.

NEW SALEM-ALMONT – Kills: Mackenzie Brandt 7, Alaina VanderWal 1, Evie Elijah 4, McKenna Skaare 2, Kendra Tomac 2, Hannah Thiel 2. Blocks: Brandt 1, Skaare 1, Tomac 1. Assists: Elijah 1, Skaare 1, Tomac 1, Thiel 11, Raleigh Miller 1. Digs: Brandt 4, VanderWal 6, Elijah 2, Tomac 4, Thiel 2, Miller 18. Aces: VanderWal 1, Elijah 2, Tomac 3, Thiel 3, Miller 1.

BEACH 3, KILLDEER 2

Killdeer;23;19;25;25;12

Beach;25;25;17;20;15

KILLDEER – No statistics provided.

BEACH – Kills: Eliza Braden 14, Tyra Feldmann 6. Blocks: Sarah Mesic 3, Riley Hauck 2. Assists: Hauck 13, Emma Bieber 5. Digs: Braden 7, Kinzre Steiner 5. Aces: Feldmann 3, Ava Zachmann 2.

HIGH SCHOOL GIRLS GOLF

STATE CLASS B TOURNAMENT

At Souris Valley Golf Course, Minot

Second round

Team scores

1. Fargo Oak Grove 713. 2. Heart River 714. 3. Napoleon-Gackle-Streeter 716. 4. Kindred 721. 5. Des Lacs-Burlington 742. 6. Grafton 771. 7. Linton-HMB 775. 8. Carrington 784. 9. Rugby 793. 10. Park River 801. 11. Bottineau 815. 12. Nedrose 825. 13. (tie) Sargent County 838 and Hatton-Northwood 838. 15. Hazen 845. 16. Kenmare 882. 17. Stanley 890. 18. Bowman County 893.

Individual scores

1. Avery Bartels, Kin, 142. 2. Ainsley McLain, Graf, 148. 3. Lauryn Keller, DLB, 159. 4. Ellie Nicholas, North Star, 160, Kacie Rexin, Carrington, 160 and Emma Ketterling, NGS, 160. 7. Libby Dulmage, Rug, 163. 8. Trista Bilden, HN, 165. 9. Sophie Ketterling, NGS, 166. 10. Sophie Brantner, FOG, 169. 11. Mackenzee Schneider, HR, 170. 12. Paige Hulm. LHMB, 173. 13. Megan Robb, HR, 174. 14. Laila Christianson, DL. 175. 15. (tie) Molly Robb, HR, 176, Hudsyn Hubrig, Hankinson-Lidgerwood, 176, Charli McQuillan, Kin, 176, and Josie Brantner, FOG, 176. 19. Sylvie Brantner, FOG, 180. 20. Sadie Neustel, Sargent County, 182.

21. (tie) Jada Schwartzenberger, NGS, 186 and Meadow Roberts, Ned, 186. 23. Lauren Holstad, FOG, 188. 24. (tie) Kallie Grefsrud, Tri-State, 189, Sophia Hulm, LHMB, 189, Avery Ellis, Stan, 190 and Olivia Dick, Thompson, 190. 28. Katie Moen, Bot, 191. 29. (tie) McKenna Mau, Ken, 192 and Madison Bernhoft, PR, 192. 31. Abby Beneda, PR, 193. 32. (tie) Grace Arthaud, HR, 194, Bailey Theuninck, Kin, 194, and Abbey Peterson, Velva, 194. 35. (tie) Nora Wharam, PR, 196, Zoey Bohnenstingl, HL, 196 and Lexus Gerving, Hazen, 196. 38. (tie) Carmen Elick, Northern Lights, 197, Ashlyn Dibble, Rug, 197, and Jaci Reisenauer, HR, 197.

41. Ava Wallin, Tioga, 198. 42. Courtnee Soupir, Western Morton County, 199. 43. (tie) Josie Geiger, FOG, 201 and Haley Kaseman, South Border, 201. 45. (tie) Ava Thorenson, Bot, 202, Aubrey Neis, Car, 202, and Zannah Bjerklie, DLB, 202. 48. Brittanie Kaley, Haz, 203. 49. (tie) Taryn Romfo, Langdon, 204, Paige Suda, Graf, 204, Emma Southam, Mohall-Sherwood, 204. 53. Hannah Gefroh, LHMB, 205. 54. (tie) Ella Pearson, DLB, 206 and Ellie Zuger, FOG, 206. 56. Leah Conway, Ned, 207. 57. (tie) Olivia Welch, BC, 208 and Amber McCroy, LHMB, 208. 59. (tie) Keira Cole, Graf, 208 and Ellee Rybchinski, Bot, 209.

61. (tie) Cienna Clemens, Vel, 211, Joslyn Kalbrener, Graf, 211 and Raylene Driver, New Town, 211. 54. Leliani Ringer, SC, 21, Taylor Karsky, HR, 212, and Molly Hansen, Car, 212. 67. (tie) Naomi Seykora, Bot, 213, and Charlotte Brekhus, Ken, 213. 69. Isabel Helde, Ned, 214. 70. (tie) Maddi Onken, Kin, 215 and Kaley Kostelnick, Car, 215. 72. Ella Mortenson, Stan, 216. 73. (tie) Marly Santjer, Rug, 271, Kaylin Goldsmith, Kin, 217, Emma Welch, BC, 217, and Olivia Christianson, Lang, 217. 77. (tie) Sophie Laaveg, PR, 218, Emily Andrisen, Kin, 218, Hannah Conway, Ned, 218; Sage Patzer, Car, 218 and Coryssa Behles, Garrison, 218.

82. (tie) Julia Preseteng, Graf, 219; Kinsey Olson, SC, 219, and Lizzie Bachler, WMC, 219. 85. Mari Melgaard, Rug, 220. 86. (tie) Addison Hulm, LHMB, 221, Reese LaRocque, Rug, 221; Kirra Grimm, Haz, 221. 89. Paris Hoverson, HN, 223. 90 (tie) Anna Hoistad, SC, 225, Sienna Shurley, Bot, 225, and Katy Roise, Stan, 225. 93. Amy Draxton, HM, 226. 94 (tie) Alora Berke, HN, 228, and Megan McCrory, LHMB, 228. 96. (tie) Elizabeth Pinke, HN, 229, and Mattea Hysjulien, Haz, 229. 98. (tie) Emma Hove, PR, 230, and Rylee Hedberg, Ken, 230. 100. Elliot Myklebust, Haz, 231.

101. Gracie Ruggles, BC, 232. 102. (tie) Olivia Fossen, Lakota, 233, and Ava Walen, DLB, 233. 104. Abby Erickson, SC, 236. 105. Rachel Draxton. HN, 237. 106 (tie) Tallie Dosch, Rug, 239, and Morgan Matheson, BC, 239. 108. Halle Nelson, SC, 243. 109. Brooke Livingston, Ken, 247. 110. Camryn Mosbrucker, BC, 248. 111. Tori Anderson, Graf, 249. 112. Carrie Hovdenes, Car, 257. 113 (tie) Cami Knutson, Ken, 262, and Arianna Johnson, BC, 262. 115. Emma Sandberg, Ken, 264. 116. (tie) Jackelyne Hernandez, Stan, 271, and Brooklyn Weyrauch, Stan, 271. 118. Hanna Hall, DLB, 280.

Awards

Senior Athlete of the Year: Ainsley McLain, Grafton.

Coach of the Year: Laine Brantner, Fargo Oak Grove.

COLLEGE GOLF

WATKINS INVITATIONAL

At Lake City, Minn.

Men

Team results

1. Missouri S&T 295-293—588. 2. Bemidji State 295-301—596. 3. Winona State 299-298—597. 4. Concordia-St. Paul 297-301—598. 5. Minnesota-Mankato 311-295—606. 6. Minnesota-Mankato B 304-303—607. 7. Concordia-St. Paul B 304-304—608. 8. Minnesota-Crookston 309-300—609. 9. Alexandria Tech 305-310—615. 10. Sioux Falls 312-310—622. 11. Upper Iowa 318-310—628. 12. Augustana 320-310—630. 13. Minot State 326-318—644. 14. University of Mary 330-317—647. 15. Bemidji State B 329-330—659.

Individual results (Top 20)

1T. Gustav Liljedahl, MST, 71-73—144. 1T. Max Brud, MSUM, 75-69—144. 1 T. Rylin Petry, BSU, 73-71—144. 4T. Marcus Belka, MSUM, 72-73—145. 4T. Alessandro Trenta, Winona, 75-70—145. 4T. Jeppe Thybo, MST, 71-74—145. 7T. Lukas Justesen, AT, 73-73—146. 7T. Ben Corbid, BSU, 73-73—146. 9T. Abraham Elmore, WSU, 74-73—147. 9T. Will Allen, Augustana, 75-72—147. 11. Brandon Sperling, CSP, 75-73—148. 12T. Ben Laffen, MSUM, 75-74—149. 12T. Thomas Huettl, CSP, 75-74—149. 12T. Keegan Poppenberg, UMC, 78-71—149. 12T. Carl Miltun, MST, 76-73—149. 12T. Petyton Coahran, WSU, 75-74—149. 12T. Trey Timm, CSP, 72-77—149. 18T. Jack Klimek, MSUM, 77-73—160. 18T. Kurt Lambert, CSP, 76-74—150. 18T. Nolan Leaton, UI, 77-73—150. 18T. Tommy Marker, CSP, 73-77—150. 18T. Gabe Goodman, WSU, 74-76—150.

University of Mary results

T42. Gavin Argent 78-78—156. T53. Cody Brunner 84-77—161. T69. Alex Wilson, 83-81—164. T73. Logan Barrett 85-81—166. 88. Hunter Keller 100-96—196.

Women

Team results

1. Winona State 330-316—646. 2. University of Mary 335-341—676. 3. Winona State 351-350—701. 4. Minot State 367-347—714. 5. Upper Iowa, 390-360—750.

Individual results (Top 20)

1. Carly Moon, WSU, 77-76—153. 2. Carrie Carmichael, U-Mary, 77-81—158. 3T. Rachel Henderson, WSU, 80-84—164. 3T. Ellie Behring, WSU, 80-84—164. 5. Marah Rothgarn, WSU, 84-81—165. 6. Katie Schweers, UI, 83-83—166. 7T. Kessa Mara, WSU, 88-79—167. 7T. Emily St. Aubin, U-Mary, 84-83—167. 7T. Toni Baldwin, WSU, 89-78—167. 10. Roycee Southerland, WSU, 85-83—168. 11. Taylor Cormier, MSU, 87-82—169. 12. Holly Knudsen, MSU, 91-81—172. 13. Kaleigh Carmichael, U-Mary, 86-89—175. 14T. Brianna Novak, WSU, 89-87—176. 14T. Grace Stroh, U-Mary, 88-88—176. 16. Abby Hamman, AT, 91-87—178. 17. Jaci Jones, MSU, 93-89—182. 18. Ryah Bergeron, UI, 101-89—190. 19T. Averi Bradley, MSU, 96-95—191. 19T. Brynn Bonefas, UI, 96-95—191.

University of Mary results

21. Alli Hulst, 96-96—192. 21T. Abby Thelen 97-95—192.

COLLEGE FOOTBALL

MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE

Team;MVFC;Overall

North Dakota State;1-0;3-1

South Dakota State;1-0;3-1

Southern Illinois;1-0;2-2

North Dakota;1-1;2-2

Northern Iowa;1-1;1-3

Illinois State;0-0;2-1

Youngstown State;0-0;2-1

Indiana State;0-0;1-2

Missouri State;0-1;2-2

South Dakota;0-1;1-3

Western Illinois;0-1;0-4

Saturday, Oct. 1

Missouri State at North Dakota, Noon

Youngstown State at North Dakota State, 1 p.m.

Western Illinois at South Dakota State, 2 p.m.

Indiana State at Northern Iowa, 2 p.m.

Southern Illinois at Illinois State, 6:30 p.m.

NORTHERN SUN

North

Team;NSIC;Overall

Bemidji State;0-0;2-2

Minnesota-Duluth;0-0;2-2

Northern State;0-0;2-2

MSU-Moorhead;0-0;1-3

Concordia-St. Paul;0-0;0-4

Minot State;0-0;0-4

University of Mary;0-0;0-4

South

Team;NSIC;Overall

Augustana;0-0;4-0

Sioux Falls;0-0;4-0

Wayne State;0-0;4-0

Minnesota-Mankato;0-0;3-1

Southwest Minnesota State;0-0;3-1

Winona State;0-0;3-1

Upper Iowa;0-0;0-4

Saturday, Oct. 1

Northern State at University of Mary, 2 p.m.

MSU-Moorhead at Minnesota-Duluth, Noon

MSU-Moorhead at Concordia-St. Paul, Noon

Wayne State at Winona State, 1 p.m.

Bemidji State at Minot State, 1 p.m.

Sioux Falls at Augustana, 1 p.m.

Upper Iowa at Southwest Minnesota State, 5 p.m.

NORTH STAR ATHLETIC ASSOCIATION

Team;NSAA;Overall

Waldorf;0-0;4-1

Mayville State;0-0;3-2

Dakota State;0-0;2-2

Dickinson State;0-0;2-2

Iowa Wesleyan;0-0;2-3

Valley City State;0-0;1-3

Presentation;0-0;1-4

Saturday, Oct. 1

Dickinson State at Dakota State, 1 p.m.

Presentation at Waldorf

Mayville State at Iowa Wesleyan

GREAT PLAINS ATHLETIC CONFERENCE

Team;GPAC;Overall

Midland;4-0;5-0

Morningside;3-0;3-0

Hastings;3-1;4-1

Northwestern;3-1;3-1

Doane;2-1;2-1

Dordt;2-2;2-2

Mount Marty;1-2;2-2

Jamestown;1-3;2-3

Briar Cliff;1-3;1-4

Concordia;0-3;0-3

Dakota Wesleyan;0-4;0-5

Saturday, Oct. 4

Concordia at Dakota Wesleyan, 1 p.m.

Morningside at Midland, 1 p.m.

Doane at Jamestown, 1 p.m.

Briar Cliff at Hastings, 1 p.m.

Mount Marty at Northwestern, 1:30 p.m.

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;4;0;2;10

St. Cloud;4;1;1;9

North Iowa;4;2;0;8

Minot;3;3;0;6

Bismarck;2;3;1;5

Aberdeen;2;4;0;4

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;7;1;0;14

Northeast;3;5;0;6

Philadelphia;2;4;0;4

New Jersey;2;6;0;4

Johnstown;1;4;1;3

Maine;1;3;0;2

Danbury;1;7;0;2

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Fairbanks;6;2;0;12

Janesville;5;0;2;12

Chippewa;4;3;0;8

Kenai River;4;3;0;8

Anchorage;3;3;1;7

Springfield;2;1;1;5

Minnesota;2;3;1;5

Wisconsin;2;4;0;4

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Amarillo;6;0;0;12

El Paso;5;1;0;10

New Mexico;5;1;0;10

Lone Star;4;1;0;8

Oklahoma;4;1;0;8

Odessa;1;4;1;3

Corpus Christi;1;4;1;3

Shreveport;1;4;1;3

Friday, Sept. 30

Bismarck at Minot, 7:35 p.m.

Maine at Northeast

Maryland at New Jersey

Aberdeen at St. Cloud

Kenai River at Wisconsin

Janesville at Chippewa

North Iowa at Austin

New Mexico at Corpus Christi

Fairbanks at Springfield

Oklahoma at Shreveport

Anchorage at Minnesota

El Paso at Lone Star

Saturday, Oct. 1

Minot at Bismarck, 7:15 p.m.

Maryland at New Jersey

Philadelphia at Johnstown

Northeast at Maine

Fairbanks at Springfield

Aberdeen at St. Cloud

Kenai River at Wisconsin

Janesville at Chippewa

New Mexico at Corpus Christi

Austin at North Iowa

Oklahoma at Shreveport

Anchorage at Minnesota

El Paso at Lone Star

Sunday, Oct. 2

Anchorage at Minnesota

N.D. SCORES

TUESDAY

College volleyball

Concordia (Moorhead) 3, Mayville State 1

North Dakota State 3, South Dakota 2

South Dakota State 3, North Dakota 1

High school volleyball

Beach 3, Killdeer 2

Berthold 3, Mohall-Lansford-Sherwood 0

Bismarck 3, Minot 2

Bismarck Century 3, Mandan 0

Bismarck Legacy 3, Dickinson 1

Center-Stanton 3, Wilton-Wing 1

Central Cass 3, Hankinson 0

Dickinson Trinity 3, Beulah 1

Fargo North 3, Grand Forks Central 0

Fargo South 3, Fargo Davies 2

Flasher 3, New Salem-Almont 1

Garrison 3, Central McLean 0

Glen Ullin-Hebron 3, Heart River 0

Grand Forks Red River 3, Devils Lake 2

Grant County 3, Standing Rock 0

Jamestown 3, Bismarck St. Mary’s 2

Kindred 3, Maple River 0

Linton-HMB 3, Medina-Pingree-Buchanan 1

Minot Ryan 3, South Prairie-Max 0

Minot Our Redeemer’s 3, Des Lacs-Burlington 0

North Prairie 3, Harvey-Wells County 0

North Shore-Plaza 3, Mandaree 1

Northern Cass 3, Enderlin 0

Park River 3, Drayton-Valley-Edinburg 0

Powers Lake-Burke Central 3, Tioga 1

Rugby 3, Drake-Anamoose 1

Surrey 3, Glenburn 0

Turtle Mountain 3, Devils Lake 1

Velva 3, Nedrose 1

West Fargo Horace 3, Valley City 0

West Fargo Sheyenne 3, Fargo Shanley 0

Wyndmere-Lidgerwood 3, Tri-State 0

High school boys soccer

Fargo Davies 6, Fargo South 2

Fargo North 1, Fargo Shanley 0

Grand Forks Red River 2, West Fargo Sheyenne 1

Jamestown 4, Dickinson 0

Mandan 5, Williston 1

West Fargo 1, Grand Forks Central 0