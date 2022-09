Area Scores: Sept. 27

CLASS A GIRLS GOLF

WEST REGION TOURNAMENT

At Jamestown Country Club

Team results

1. Century 320. 2. Legacy 342. 3. Mandan 350. 4. Minot 357. 5. St. Mary’s 369. 7. Jamestown 386. 8. Williston 389. 9. Minot North 404. 10. Dickinson 409. 11. Bismarck 411. 12. Watford City 440.

Individual results

1. Ava Kalanek, Legacy, 72. 2. Leah Herbel, Century, 74. 3. Anna Huettl, Mandan, 77. 4. Hannah Herbel, Century, 78. 5T. Paige Breuer, Bismarck, 82. 5T. Aliyah Iverson, Century, 82. 7. Kya Guidinger, Legacy, 83. 8. Sara Anderson, Century, 86. 9T. Kambree Hauglie, Century, 87. 9T. Adison Dittus, 87.

Results by team

Century (320): Leah Herbel 74. Hannah Herbel 78. Aliyah Iverson 82. Sara Anderson 86. Kambree Haugle 87. Regan Braun 90. Kylie Duchscherer 97, Ava Murdoff 103.

Legacy (342): Ava Kalanek 72. Kya Guidinger 83. Lauren Beck 92. Peyton Kalanek 95. Brooke Hollar 97. Keira Schnittke 98.

Mandan (350): Anna Huettl 77. Brooklyn Monteith 88. Ruby Heydt 90. Brittyn Mettler 95. Rylee Meyers 97. Stray Ressler 101.

Minot (357): Adison Dittus 87, Morgan Strange 88, Mackenzie Strange 89, Cali Wilson 93, Emily Houim 94, Katie Thomas 104.

St. Mary’s (369): Abi Schneider 88. Grace Rieger 88. Lola Huber 96. Lily Haag 97. Brenna Curl 102. Maleah Hall 105.

Jamestown (386): Aspen Humes 92, Olivia Sorlie 96, Isabel LeFevre 97, Mylee Michel 101. Belle Sjostrom 123, McKenna Nieswaag 124.

Williston (389): Sam Grasser 94, Scout Graham 95, Tegan Graham 98, Berkley Poeckes 102, Dani Tinkelberg 109, Maya Thompson.

Minot North (404): Kinzy Welstad 90. Emersyn Kopp 92. Ava Landseidel 107. Ally Larson 115. Kate Bast 121

Dickinson (409): Kyndall Peterson 96. Tristyn Baumgartner 102. Hazel Emter 105. Mikayla Schmidt 106. Aurora Pilalis 108. Grace Dazell 121.

Bismarck (411): Paige Breuer 82. Jessica Schuh 105. Elizabeth Schuh 105. Kennedy Marcus 119.

Watford City (440): Faith Bones 103, Rylee Lindley 107, Sawyer Rafferty 108, Paisley LeBaron 122, Harlee Olson 124, Emma Tomilson 127.

Turtle Mountain: Lanee Malaterre 106. T’Naiya Henry 119. Gracie LaRocque 130.

Individual awards

West Region Senior Athlete of the Year: Hannah Herbel, Century.

West Region Coach of the Year: Dean Johs, Mandan.

CLASS B GIRLS GOLF

CLASS B STATE TOURNAMENT

At Souris Valley Golf Course, Minot

Team results

1. Fargo Oak Grove 353. 2. Heart River 355. 3. Kindred 362. 4T. Des Lacs-Burlington 363. 4T. Napoleon-Gackle-Streeter 363. 6. Grafton. 7. Linton-HMB 388. 9. Rugby 395. 10. Carrington 398. 11. Park River 399. 12. Hatton-Northwood 412. 13. Bottineau 414. 14. Nedrose 416. 15. Sargent County 426. 17. Hazen 429. 18. Kenmare 438. 19. Bowman 446. 20. Stanley 454.

Individual results

1. Avery Bartels, Kindred, 69. 2. Lauryn Keller, DLB, 75. 3. Ainsley McLain, Grafton, 76. 4. Libby Dulmage, Rugby, 79. 5. Elle Nicholas, North Star, 80. 6. Trista Bilden, HN, 81. 7T. Emma Ketterling, NGS, 82. 7T. Kacie Rexin, Carrington, 82. 9T. Charli McQuillan, Kindred, 83. 9T. Mackenzee Schneider, HR, 83. 9T. Sophie Brantner, FOG, 83. 12. Paige Hulm, LHMB, 85. 13T. Laila Christianson, DLB, 86. 13T. Sophie Ketterling, NGS, 86. 15. Megan Robb, HR, 87. 16T. Hudsyn Hubrig, HL, 88. 16T. Josie Brantner FOG, 88. 18. Sylvie Brantner, FOG, 89. 19. Molly Robb, HR, 91. 20T. Meadow Roberts, Nedrose, 92. 20T. Olivia Dick, Thompson, 92. 20T. Sadie Neustel, SC, 92.

24T. Abby Beneda, PR, 93. 24T. Jada Schwartzenberger, NGS, 93. 24T. Lauren Holstad, OG, 93. 27T. Ashlyn Dibble, Rugby, 94. 29T. Grace Arthaud, HR, 95. 29T. Abbey Peterson, Velva, 95. 29T. Kallie Grefsrud, TS, 95. 31T. Carmen Elick, NL, 96. 31T. Jaci Reisenauer, HR, 96. 31T. Sophia Hulm, LHMB, 96. 34T. Haley Kaseman, SB, 97. 34T. Madison Bernhoft, PR, 97. 34T. Zannah Bjerklie, DLB, 97. 34T. Zoey Bohnenstingl, HL, 97. 38T. Katie Moen, Bottineau, 98. 38T. Paige Suda, Grafton, 98.

40T. Ava Wallin, Tioga, 99. 40T. Josie Geiger, OG, 99. 42T. Bailey Theuninck, Kindred, 100. 42T. Lexus Gerving, Hazen, 100. 42T. Molly Hansen, Carrington, 100. 42T. Olivia Welch, BC, 100. 46T. Ava Thorenson, Bottineau, 101. 46T. Avery Ellis, Stanley, 101. 46T. Courtnee Soupir, WM, 101. 46T. Hannah Gefroh, LHMB, 101. 51T. Aliyah Schwartzenberger, NGS, 102. 51T. Ellie Zuger, OG, 102. 51T. Raylene Driver, NT, 102. 55T. Emma Southam, MS, 103. 55T. Olivia Christianson, Langdon, 103. 57T. Ellee Rybchinski, Bottineau, 104. 57T. Keira Cole, Grafton, 104. 59T. Aubrey Neis, Carrington, 105. 59T. Brittanie Kaley, Hazen, 105. 59T. Ella Pearson, DLB, 105. 59T. Emma Welch, BC, 105. 59T. Leliani Ringer, SC, 105. 59T. Lizzie Bachler, WM, 105. 59T. Taryn Romfo, Langdon, 105.

66T. Amber McCrory, LHMB, 106. 66T. Coryssa Behles, Garrison, 106. 66T. Joslyn Kalbrener, Grafton, 106. 69T. Amy Draxton, HN, 107. 69T. Leah Conway, Nedrose, 107. 69T. Sophie Laaveg, PR, 107. 72T. Addison Hulm, LHMB, 108. 72T. Isabel Helde, Nedrose, 108. 74T. Ella Mortensen, Stanley, 109. 74T. Hannah Conway, Nedrose, 109. 74T. Rylee Hedberg, Kenmare, 109. 77T. Maddi Onken, Kindred, 110. 77T. Mattea Hysjulien, Hazen, 110. 77T. Reese LaRocquek, Rugby, 110. 77T. Taylor Karsky, HR, 110.

81T. Alora Berke, HN, 111. 81T. Ava Walen, DLB, 111. 81T. Emily Andrisen, Kindred, 111. 81T. Kaley Kostelnik, Carrington, 111. 81T. Naomi Seykora, Bottineau, 111. 81T. Sage Patzer, Carrington, 111. 87. Marley Santjer, Rugby, 112. 88T. Kinsey Olson, SC, 113. 88T. Megan McCrory, LHMB, 113. 88T. Paris Hoverson, HN, 113. 91T. Charlotte Brekhus, Kenmare, 114. 91T. Elizabeth Pinke, HN, 114. 91T. Julia Presteng, Grafton, 114. 91T. Kirra Grimm, Hazen, 114. 91T. Mari Melgaard, Rugby, 114. 96. Olivia Fossen, Lakota, 115. 97T. Anna Hoistad, SC, 116. 97T. Elliot Myklebust, Hazen, 116. 99. Rachel Draxton, HN, 117.

101T. Emma Hove, PR, 118. 101T.Katy Roise, Stanley, 118. 101T. Kaylin Goldsmith, Kindred, 118. 104T. Abby Erickson, SC, 119. 104T. Morgan Matheson, BC, 119. 106. Sienna Shurley, Bottineau, 120. 107T. Gracie Ruggles, BC, 122. 107T. Halle Nelson, SC, 122. 109. Brooke Livingson, Kenmare, 123. 110. Tallie Dosch, Rugby, 124. 111. Brooklyn Weyrauch, Stanley, 126. 112T. Arianna Johnson, BC, 128. 112T. Cami Knutson, Kenmare, 128. 114. Carrie Hovdenes, Carrington, 129. 115T. Camryn Mosbrucker, BC, 131. 115T. Emma Sandberg, Kenmare, 131. 117. Kenley Goll, PR, 135. 118. Jackelyne Hernandez, Stanley, 138. 119. Hanna Hall, DLB, 140.

HIGH SCHOOL FOOTBALL POLLS

CLASS 11AA

(First-place votes in parentheses)

Team;W-L;Points

1. Fargo Davies (15);4-1;87;1

2. West Fargo Sheyenne (2);4-1;71;2

3. Mandan (1);4-1;50;3

4. Fargo Shanley;4-1;35;4

5. Bismarck Legacy;4-1;20;NR

Others receiving votes: Minot High (3-2).

CLASS 11A

(First-place votes in parentheses)

Team;W-L;Points

1. Fargo South (12);4-1;83;4

2. Jamestown (2);4-1;59;1

3. Fargo North;4-1;54;2

4. Valley City (4);5-0;52;5

5. Grand Forks Red River;4-2;18;3

Others receiving votes: Wahpeton (3-2).

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

WEST REGION TOURNAMENT

Play-in games

Tuesday, Sept. 27

No. 8 Dickinson (0-14-1) at No. 5 Jamestown (5-7-2), 6 p.m.

No. 7 Williston (4-9-1) at No. 6 Mandan (4-6-5), 6 p.m.

Saturday, Oct. 1

At St. Mary’s

State qualifiers

No. 4 Century (7-4-4) vs. Dickinson-Jamestown winner, Noon

No. 3 Bismarck (8-6-2) vs. Williston-Mandan winner, 2 p.m.

Championship

No. 1 Minot (13-2-1) vs. No. 2 Legacy (12-3), 4 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS TENNIS

WEST REGION TOURNAMENT

At Minot

Thursday, Sept. 29

Quarterfinals

No. 2 Legacy (12-7) vs. No. 7 Jamestown (1-13)

No. 3 Century vs. No. 6 Bismarck (3-12)

No. 4 Mandan (7-7) vs. No. 5 Willliston (3-13)

Note: No. 1 Minot has bye

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

WEST REGION

Team;Region;Overall

Century;8-0;14-1

Legacy;8-0;14-1

Jamestown;6-2;13-2

Bismarck;7-3;10-7

St. Mary’s;6-3;11-5

Dickinson;4-3;7-7

Minot;3-5;6-9

Watford City;3-7;4-12

Williston;2-6;6-9

Mandan;1-7;2-13

Turtle Mountain;0-12;0-12

Tuesday, Sept. 27

Mandan at Century, 7 p.m.

Jamestown at St. Mary's, 7 p.m.

Minot at Bismarck, 7 p.m.

Devils Lake at Turtle Mountain, 7 p.m.

Legacy at Dickinson, 8 p.m.

Thursday, Sept. 29

Dickinson at Jamestown, 7 p.m.

Williston at Minot, 7 p.m.

St. Mary's at Watford City, 7 p.m.

Century at Legacy, 7 p.m.

Saturday, Oct. 1

Legacy at Williston, 2:30 p.m.

Bismarck at Turtle Mountain, 3 p.m.

Watford City at Jamestown, 2:30 p.m.

COLLEGE GOLF

WATKINS INVITATIONAL

At Winona State

MEN

Team results

1T. Missouri S&T 295. 1T. Bemidji State 295. 3. Concordia-St. Paul 297. 4. Winona State 299. 5T. CSP B 304. 5T. Minnesota-Mankato 304. 7. Alexandria Tech 305. 8. Minnesota-Crookston 309. 9. Mankato B 311. 10. Sioux Falls 312. 11. Upper Iowa 318. 12. Augustana 320. 13. Minot State 326. 14. Bemidji State 329. 15. University of Mary 330.

Individual results

1T. Gustav Liljedahl, MST, 71. 1T. Jeppe Thybo, MST, 71. 3T. Jack Southard, BSU, 72. 3T. Marcus Belka, Mankato, 72. 3T. Trey Timm, CSP, 72. 6T. Rylin Petry, BSU, 73. 6T. Ben Corbid, BSU, 73. 6T. Layton Bartley, UMC, 73. 6T. Tommy Marker, CSP, 73. 6T. Lukas Justesen AT, 73. 11T. Mason Weeks, FS, 74. 11T. Gabe Goodman, Winona, 74. T11. Abraham Elmore, Winona, 74. 11T. Hunter Robinson, CSP, 74. 15T. Thomas Huettl, CSP, 75. 15T. Joe Adams, Mankato, 75. 15T. Cade Pederson, Crookston, 75. Ben Rasinski, CSP 75. 15T. Will Allen, Augie, 75. 15T. Allessandro Trenta, Winona, 75. 15T. Peyton Coahran Winona, 75. 15T. Max Brud, Mankato, 75. 15T. Jayme French, AT, 75.

U-Mary results

T36. Gavin Argent 78. 68T. Alex Wilson 83. 74T. Cody Brunner 84. T78. Logan Barrett 85. 88. Hunter Keller 100.

WOMEN

Team results

1. Winona State 330. 2. University of Mary 335. 3. Winona State 351. 4. Minot State 367. 5. Upper Iowa 390.

Individual results

1T. Carly Moon, Winona, 77. 1T. Carrie Carmichael U-Mary, 77. 3T. Ellie Behring, Winona, 80. 3T. Rachel Henderson, Winona, 80. 5. Katie Schweers, Upper Iowa, 83. 6T. Emily St. Aubin, U-Mary, 84. 6T. Marah Rothgran, Winona, 84. 8. Roycee Southerland, Winona, 85. 9. Kaleigh Carmichael, U-Mary, 86. 10. Taylor Cormier, Minot State, 87.

U-Mary results

11T. Grace Stroh 88. 18T. Alli Hulst 96. 21. Abby Thelen 97.

COLLEGE FOOTBALL

MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE

Team;MVFC;Overall

North Dakota State;1-0;3-1

South Dakota State;1-0;3-1

Southern Illinois;1-0;2-2

North Dakota;1-1;2-2

Northern Iowa;1-1;1-3

Illinois State;0-0;2-1

Youngstown State;0-0;2-1

Indiana State;0-0;1-2

Missouri State;0-1;2-2

South Dakota;0-1;1-3

Western Illinois;0-1;0-4

Saturday, Oct. 1

Missouri State at North Dakota, Noon

Youngstown State at North Dakota State, 1 p.m.

Western Illinois at South Dakota State, 2 p.m.

Indiana State at Northern Iowa, 2 p.m.

Southern Illinois at Illinois State, 6:30 p.m.

NORTHERN SUN

North

Team;NSIC;Overall

Bemidji State;0-0;2-2

Minnesota-Duluth;0-0;2-2

Northern State;0-0;2-2

MSU-Moorhead;0-0;1-3

Concordia-St. Paul;0-0;0-4

Minot State;0-0;0-4

University of Mary;0-0;0-4

South

Team;NSIC;Overall

Augustana;0-0;4-0

Sioux Falls;0-0;4-0

Wayne State;0-0;4-0

Minnesota-Mankato;0-0;3-1

Southwest Minnesota State;0-0;3-1

Winona State;0-0;3-1

Upper Iowa;0-0;0-4

Saturday, Oct. 1

Northern State at University of Mary, 2 p.m.

MSU-Moorhead at Minnesota-Duluth, Noon

MSU-Moorhead at Concordia-St. Paul, Noon

Wayne State at Winona State, 1 p.m.

Bemidji State at Minot State, 1 p.m.

Sioux Falls at Augustana, 1 p.m.

Upper Iowa at Southwest Minnesota State, 5 p.m.

NORTH STAR ATHLETIC ASSOCIATION

Team;NSAA;Overall

Waldorf;0-0;4-1

Mayville State;0-0;3-2

Dakota State;0-0;2-2

Dickinson State;0-0;2-2

Iowa Wesleyan;0-0;2-3

Valley City State;0-0;1-3

Presentation;0-0;1-4

Saturday, Oct. 1

Dickinson State at Dakota State, 1 p.m.

Presentation at Waldorf

Mayville State at Iowa Wesleyan

GREAT PLAINS ATHLETIC CONFERENCE

Team;GPAC;Overall

Midland;4-0;5-0

Morningside;3-0;3-0

Hastings;3-1;4-1

Northwestern;3-1;3-1

Doane;2-1;2-1

Dordt;2-2;2-2

Mount Marty;1-2;2-2

Jamestown;1-3;2-3

Briar Cliff;1-3;1-4

Concordia;0-3;0-3

Dakota Wesleyan;0-4;0-5

Saturday, Oct. 4

Concordia at Dakota Wesleyan, 1 p.m.

Morningside at Midland, 1 p.m.

Doane at Jamestown, 1 p.m.

Briar Cliff at Hastings, 1 p.m.

Mount Marty at Northwestern, 1:30 p.m.

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;4;0;2;10

St. Cloud;4;1;1;9

North Iowa;4;2;0;8

Minot;3;3;0;6

Bismarck;2;3;1;5

Aberdeen;2;4;0;4

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;7;1;0;14

Northeast;3;5;0;6

Philadelphia;2;4;0;4

New Jersey;2;6;0;4

Johnstown;1;4;1;3

Maine;1;3;0;2

Danbury;1;7;0;2

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Fairbanks;6;2;0;12

Janesville;5;0;2;12

Chippewa;4;3;0;8

Kenai River;4;3;0;8

Anchorage;3;3;1;7

Springfield;2;1;1;5

Minnesota;2;3;1;5

Wisconsin;2;4;0;4

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Amarillo;6;0;0;12

El Paso;5;1;0;10

New Mexico;5;1;0;10

Lone Star;4;1;0;8

Oklahoma;4;1;0;8

Odessa;1;4;1;3

Corpus Christi;1;4;1;3

Shreveport;1;4;1;3

Friday, Sept. 30

Bismarck at Minot, 7:35 p.m.

Maine at Northeast

Maryland at New Jersey

Aberdeen at St. Cloud

Kenai River at Wisconsin

Janesville at Chippewa

North Iowa at Austin

New Mexico at Corpus Christi

Fairbanks at Springfield

Oklahoma at Shreveport

Anchorage at Minnesota

El Paso at Lone Star

Saturday, Oct. 1

Minot at Bismarck, 7:15 p.m.

Maryland at New Jersey

Philadelphia at Johnstown

Northeast at Maine

Fairbanks at Springfield

Aberdeen at St. Cloud

Kenai River at Wisconsin

Janesville at Chippewa

New Mexico at Corpus Christi

Austin at North Iowa

Oklahoma at Shreveport

Anchorage at Minnesota

El Paso at Lone Star

Sunday, Oct. 2

Anchorage at Minnesota

N.D. SCORES

MONDAY

College baseball

Jamestown 7, Mayville State 3

High school volleyball

Cavalier 3, North Border 1

Fargo Oak Grove 3 West Fargo Horace 0

Grafton 3, Midway-Minto 0

Hatton-Northwood 3, Hankinson 2

Northern Cass 3, Hillsboro-Central Valley 0

Oakes 3, Kindred 0