Area Scores: Oct. 7

HIGH SCHOOL BOYS TENNIS

STATE TOURNAMENT

At Minot

Team

Quarterfinals

Grand Forks Red River 5, Mandan 0

Singles: 1. Espen Schneider, RR, def. Jared Christen 6-0, 6-0. 2. Kellen Johnson, RR, def. Anton Kozojed 6-0, 6-0. 3. Carson Skarperud, RR, def. Rylan Bechtel 6-3, 6-0.

Doubles: 1. Saylor Kuenzel-Luc Bydal, RR, def. Karter Hatzenbuhler-Brady Helbing 7-6 (3), 7-6 (4). 2. Asher Green-Tadhg Murphy, RR, def. Bradyn Bentz-Ryan Bitz 6-0, 6-1.

West Fargo Sheyenne 3, Legacy 2

Singles: 1. Anthony Janes, Leg, def. Ethan Raan 6-4, 6-4. 2. Kasen Baer, WFS, def. Nathan Mathern 7-6 (4), 6-2. 3. Leighton Heick, WFS, def. Cooper Miller 6-0, 6-3.

Doubles: 1. Drew Beasley-Caleb Johnson, Leg, def. Masan Christenson-Momin Durrani 4-6, 6-4, (10). 2. Nate Angus-Andrew Rexin, WFS, def. Brayden Ruff-Joe Kalb 6-3, 6-1.

Minot 4, Fargo Davies 1

Singles: 1. Hunter Rice, Min, def, Jake McCormick 6-2, 6-3. 2. Cole Callies, FD, def. Aiden Diehl 6-1, 6-3. 3. Josh Hegstad, Min, def. Owen Roos 6-2, 6-4.

Doubles: 1. Grayson Schaeffer-Brayden McLean, Min, def. Max Ness-Logan Sullivan 6-1, 6-1. 2. Sam Griffith-Nolan Callahan, Min, def. Kaleb Skari-Brad Haskanen 6-2, 6-2.

Fargo South 3, Century 2

Singles: 1. Jared Pitcher, Cen, def. Aaron Wlkinson 6-4, 6-2. 2. Beau Zander, Cen, def. Chase Bry 0-6, 7-5, 7-5. 3. Anthony Erickson, FS, def. Tyler Kleinjan 6-4, 6-1.

Doubles: Aiden Bourke-Michael Grensteiner, FS, def. Austin Walth-Charlie Holzer 6-2, 6-2. 2. Ross Gillett-Cam Myers, FS, def. Sri Kandooru-Ben Satrom 6-2, 6-4.

Semifinals

Grand Forks Red River 4, West Fargo Sheyenne 1

Singles: 1. Ethan Raan, WFS, def. Espen Schneiderr 6-4, 6-4. 2. Kellen Johnson, RR, def. Kasen Baer 6-1, 3-6, 6-0. 3. Carson Skarperud, RR, def. Leighton Heick 6-1, 6-2.

Doubles: 1. Saylor Kuenzel-Luc Bydal, RR, def. Mason Christensen-Momin Durrani 6-3, 6-2. 2. Asher Green-Tadhg Murphy, RR, def. Nate Angus-Andrew Rexin 6-3, 7-6 (3).

Minot 4, Fargo South 1

Singles: 1. Hunter Rice, Min, def. Aaron Wilkinson 1-6, 6-0, 6-3. 2. Aidan Diehl, Min, def. Anthony Erickson 7-6 (1), 4-6, 6-4. 3. Josh Hegstad, Min, def. Michael Grensteiner 6-4, 6-3.

Doubles: 1. Aiden Boarke-Chase Byer, FS, def. Grayson Schaeffer-Brayden McLean 6-2, 6-3. 2. Sam Griffith-Nolan Callahan, Min, def. Ross Gillett-Cam Myers 3-6, 7-6 (8), 6-1.

Championship

Grand Forks Red River 4, Minot 1

Singles: 1. Espen Schneider, RR, def. Hunter Rice 6-3, 6-2. 2. Kellen Johnson, RR, def. Josh Hegstad 6-1, 6-0. 3. Carson Skarperud, RR, def. Nolan Callahan 6-0, 6-0.

Doubles: 1. Grayson Schaeffer-Aidan Diehl, Min def. Saylor Kuenzel-Luc Bydal 6-2, 1-6, (6). 2. Asher Green-Tadhg Murphy, RR, def. Brayden McLean-Sam Griffith 6-2, 6-1.

Third place

West Fargo Sheyenne 4, Fargo South 1

Singles: 1. Ethan Raan, WFS, def. Aaron Wilkinson 6-0, 6-1. 2. Chase Bry, FS, def. Kasen Baer 0-6, 6-4, 6-4. 3. Leighton Heick, WFS, def. Anthony Erickson 6-3, 6-2.

Doubles: 1. Mason Christensen-Momin Durrani, WFS, def. Aiden Bourke-Cam Myers 6-4, 6-4. 2. Nate Angus-Andrew Rexin, WFS, def. Michael Grensteiner-Ross Gillett 6-4, 7-5.

Consolation semifinals

Legacy 3, Mandan 2

Singles: Anthony Janes, Leg, def. Jared Christen 6-0, 6-2. 2. Nathan Mathern, Leg, def. Anton Kozojed 6-2, 6-2. 3. Rylan Bechtel, Man, def. Cooper Miller 6-3, 6-2.

Doubles: 1. Drew Beasley-Caleb Johnson, Leg, def. Brady Halbling-Logan Miller 6-1, 6-3. 2. Karter Hatzebuhler-Dominic Kautzmann, Man, def. Brayden Ruff-Joe Kalb 7-5, 6-4.

Fargo Davies 4, Century 1

Singles: 1. Jake McCormick, FD, def. Jared Pitcher 4-6, 7-5, 7-6 (2). 2. Cole Calies, FD, def. Beau Zander 6-4, 6-1. 3. Owen Roos, FD, def. Tyler Kleinjan 6-4, 6-4.

Doubles: 1. Max Ness-Logan Sullivan, FD, def. Austin Walth-Charlie Holzer 6-1, 7-6 (6). 2. Sri Kandooru-Ben Satrom, Cen, def. Kaleb Skari-Brad Haiskanen 0-6, 7-6 (5), 7-5.

Fifth place

Legacy 3, Fargo Davies 2

Singles: 1. Anthony Janes, Leg, def. Jake McCormick 6-2, 6-1. 2. Max Ness, FD, def. Drew Beasley 1-6, 7-6 (5), 6-3. 3. Caleb Johnson, Leg, def. Owen Roos 4-6, 6-3, 6-4.

Doubles: 1. Cole Callies-Logan Sullivan, FD, def. Brayden Ruff-Nathan Mathern 6-4, 6-0. 2. Joe Kalb-Cooper Miller, Leg, def. Brad Haiskanen-Kaleb Skari 6-4. 6-0.

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

JAMESTOWN 3, MANDAN 0

Mandan;8;9;15

Jamestown;25;25;25

MANDAN -- Kills: Ellie McElvaney 6, Olivia Corbin 3, Sydney Heinert 3, Mya Sheldon 2, McKenna Johnson 1, MaKenna Meschke 1. Aces: Sierra Kainoa 1. Assists: S. Kainoa 14. Digs: Jayden Wiest 13, M. Sheldon 5, Lilly Thomsen 5, S. Kainoa 4, E. McElvaney 3. Blocks: M. Johnson 1, M. Meschke 0.5, S. Heinert 0.5, E. McElvaney 0.5, O. Corbin 0.5.

JAMESTOWN -- No stats reported.

Records: Mandan 2-19 overall, 1-11 West Region; Jamestown 20-2 overall, 13-2 West Region.

WILLISTON 3, WATFORD CITY 2

Williston;25;24;25;22;15

Watford City;20;26;16;25;10

WILLISTON – No statistics provided.

WATFORD CITY – Kills: Jessica Mogen 16, Fallon Sampsel 8, Adi Schaff 5, Grcen Breitbach 3, Bailey Battson 2, Akira Hogue 1. Blocks: Breitbach 2, Schaff 2, Mogen 1.5, Sampsel 1.5, Mattson 1, Kymber McGorman 1. Assists: McGorman 28, Hoge 3, Mogen 1, Sampsel 1. Digs: Mogen 21, Hogue 18, McGorman 11, Schaff 10, Mattson 4, Breitbach 3, Lia Lawrence 2, Ally Cross 2, Sampsel 1, Tori Reil 1. Aces: Mogen 3, Hogue 2, McGorman 1, Sampsel 1, Reil 1.

Records: Williston 13-13, 4-9 West Region; Watford City 10-17, 3-11 West Region.

SHILOH CHRISTIAN 3, FLASHER 0

Shiloh;25;25;25

Flasher;17;17;23

SHILOH CHRISTIAN -- Kills: Hailey Quam 14, Avery Hedge 7. Aces: Brooklyn Fuller 4, Sheridan Brown 3, Hedge 2. Assists: Caitlyn Dannenfelzer 11, Tayva Upgren 11. Digs: Brown 24, Hedge 13, Brynn Fuller 10. Blocks: Emily Hammeren 1.

FLASHER -- Kills: Jenna LaDuke 6, Rylee Fleck 5, Joselyn Froelich 2, Jayden Miller 2. Aces: R.Fleck 1, Miller 1, Olivia Erhardt 1, Alivia Geffre 1. Assists: Geffre 15. Digs: R.Fleck 13, Geffre 7, Miller 5. Blocks: None.

CENTER-STANTON 3, HAZEN 2

Hazen;25;23;18;25;15

Center-Stanton;21;25;25;20;12

HAZEN – Kills: Makenna Brunmeier 16, Tokala Sage 9, Macee Smith 6, Payton Weisz 6, Emily Erhardt 3. Aces: Smith 5, Sage 3, Brunmeier 3, Payton Weisz 3. Blocks: Brunmeier 4, Weisz 2. Blocks: Brunmeier 4, Weisz 2. Assists: Anna Roth 17, Elle Obenauer 5, Weisz 5. Digs:

CENTER-STANTON – Kills: Bree Vosberg 13, Katie Frank 6, Rylee Hintz 8. Aces: Katelyn Albers 8. Blocks: Vosberg 2. Assists: Albers 26. Digs: Frank 15, Vosberg 15, Hintz 14. Digs: Corey Mehring 15, Josie Sailer 12, Smith 9.

BEULAH 3, HEART RIVER 0

Beulah;25;25;25

Heart River;16;18;11

BEULAH – Kills: Jenna Koppelsloen 10, Sofia Schantz 5. Blocks: Shea Barron 4. Assists: Grayson Connolly 20. Digs: Savanna Filibeck 6, Daviney McKay 6. Aces: McKay 15.

HEART RIVER – Kills: Jamie Buckman 4, Abby Talkington 3, Dallas Olson 2. Blocks: Talkington 1, Buckman 1, Emma Bock 1. Assists: Molly Robb 6. Digs: Talkington 10, Robb 8, Olson 8. Aces: Talkington 2, Buckman 2.

DIVIDE COUNTY 3, TIOGA 0

Tioga;16;6;20

Divide County;25;25;25

TIOGA – Kills: Cheryl Hayes 2, Cheyenne Hayes 4, Kiana Longie 1. Blocks: Cheryl Hayes 3, Longie 1. Assists: Cheryl Hayes 4, Longie 1, McKenna Landsverk 5. Digs: Cheryl Hayes 6, Cheyenne Hayes 3, Longie 3, Landsverk 1, Brooke Vaehel 11. Aces: Cheryl Hayes 1, Cheyenne Hayes 3.

DVIDE COUNTY – Kills: Reafan Casteel 8, McKenna Hallgren 6, Kaileah Stewart 3, Brooklyn Forier 8, Maren Burtman 5. Blocks: None. Assists: Casteel 1, Jule Stenson 28, Burtman 1. Digs: Casteel 1, Hallgren 18, Stenson 8, Billi Fortier 5, Stewart 8, Br.Fortier 3, Burtman 6, Maddy Fagerland 11, Ava Coston 2. Aces: Hallgren 2, Stenson 2, Stewart 3, Br.Fortier 1, Fagerland 2.

WASHBURN 3, DRAKE-ANAMOOSE 1

Drake-Anamoose;28;22;24;23

Washburn;26;25;26;26

DRAKE-ANAMOOSE – Aces: Bailey Clott 4, Adryen Felber 3, Taryn Sieg 2, Jamie Lemer 2, Halie Fletschock 2. Assists: Felber 23. Digs: Clott 21, Sieg 9, Rylee Martin 6. Kills: Sieg 14, Lemer 7, Martin 6, Felber 4. Blocks: Sieg 6, Lemer 3.

WASHBURN – Aces: Sierra Rodriguez 4, Shelby Verke 4, Molly Jennings 2. Assists: Verke 16, Hannah Westrick 15. Digs: Jennings 14, Sydney Shoemaker 12, Monica Goven 10, Rodriguez 8. Kills: Jennings 10, Ashlyn Schmitz 6, Goven 6, Lauren Braun 5, Sydney Schmit 5. Blocks: Braun 3, Goven 3.

LAMOURE-LITCHVILLE-MARION 3, SOUTH BORDER 1

LLM;25;21;25;27

South Borderl17l25l23l25

LAMOURE-LITCHVILLE-MARION -- Kills: Nateal Rodin 7, Izzy Miller 3, Heidi Steffes 14, Savanna Steffes 3, Tessa Rasmusson 7, Bailey Kelley 8. Assists: Kelley 23, Alexis Linebaugh 12. Aces: Linebaugh 3, Rodin 1, Cassandra Quinlan 1, Steffes 2, Rasmusson 1, Kelley 2. Digs: Rodin15, Linebaugh 11, Miller 3, Quinlan 33, H.Steffes 7, S.Steffes 19, Rasmusson 19, Kelley 11. Blocks: Kelley 2, Rasmusson 1, H.Steffes 1, S.Steffes 1, Rodin 1.

SOUTH BORDER -- Kills: Emily Jochim 17, Eva Meyer 3, Allison Engelhart 8, Kenady Gross 10, Aubby Sayler 9. Assists: Kylie Stock 42, Kiera Volk 1. Digs: Jochim 32, Kathryn Schneider 29, Kya Wiest 12, Volk 10, Meyer 3, Macy Monson 1. Blocks: Engelhart 2, Meyer 1.

HIGH SCHOOL GIRLS SWIMMING

MINOT 132, MANDAN 53

200 medley relay: 1. Minot (Sam Vanbokern, Ava Williamson, Reese Goodman, Gabby Osborn), 1:59.70. 2. Mandan, 2:01.46. 3. Minot B, 2:04.28.

200 freestyle: 1. Sam Vonbokern, Min, 1:59.74. 2. Ava Willismaon, Min, 2:10.59. 3. Ava Neumann, Min, 2:14.29. 4. Taylor Adamski, Mandan, 2:21.73. 5. Grace Goettle, Mandan, 2:27.79.

200 individual medley: 1. Elise Altringer, Min, 2:22.36. 2. Sophia Vonbokern, Min, 2:27.27. 3. Reese Goodman, Min, 2:31.59. 4. Corinne Lindsey, Mandan, 2:38.64. 5. Morgan Walz, Mandan, 2:45.98.

50 freestyle: 1. Bostyn Edwards, Min, 26.20. 2. Lynnea Jackson, Mandan, 27.58. 3. Brooklyn Leingang, Mandan, 27.64. 4. Hailee Valdes, Min, 27.84. 5. Kirby Quam, Min, 28.53.

Diving: 1. Haley Conklin, Min, 262.5. 2. Ella Kesler, Min, 220. 3. Ashlyn Nielsen, Min, 212.8. 4. Kelbie Bender, Mandan, 183.7. 5. Kylie Jasso, Mandan, 173.25.

100 butterfly: 1. Elise Altringer, Min, 1:07.59. 2. Maggie Fricke, Min, 1:07.87. 3. Sophia Vonokern, Min, 1:10.9. 4. Brooklyn Leingang, Mandan, 1:13.71. 5. Ailiya Hilfer, Mandan, 1:28.15.

100 freestyle: 1. Sam Vonbokern, Min, 55.25. 2. Ava Williamson, Min, 58.42. 3. Josey Jackson, Mandan, 59.56. 4. Lynnea Jackson, Mandan, 1:01.28. 5. Corinne Lindsey, Mandan, 1:01.58.

500 freestyle: 1. Bostyn Edwards, Min, 5:55.25. 2. Gabby Osborn, Min, 6:05.14. 3. Taylor Adamski, Mandan, 6:16.44. 4. Mya Becker, Mandan, 6:28.63. 5. Cadence Erhardt, Mandan, 7:04.61.

200 freestyle relay: 1. Min (Ava Williamson, Elise Altringer, Bostyn Edwards, Sam Vonbokern), 1:47.25. 2. Min B, 1:53.14. 3. Man, 1:55.16.

100 backstroke: 1. Josey Jackson, Mandan, 1:07.1. 2. Maggie Fricke, Min, 1:07.25. 3. Ava Neumann, Min, 1:12.44. 4. Reese Goodman, Min, 1:13.13. 5. Emma Masseth, Mandan, 1:16.55.

100 breaststroke: 1. Vianne Strandlien, Min, 1:19.81. 2. Grace Goettle, Mandan, 1:21.61. 3. Morgan Walz, Man, 1:30.93. 4. Emily Dunstan, Min, 1:33.83.

400 freestyle relay: 1. Min (Elise Altringer, Maggie Fricke, Reese Goodman, Gabby Osborn), 4:02.01. 2. Min B, 4:13.89. 3. Mandan, 4:14.91.

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

STATE TOURNAMENT

At West Fargo High School

Quarterfinals

Thursday, Oct. 6

Game 1: No. 1 East Fargo Davies 6, No. 4 West Century 0

Game 2: No. 2 West Legacy 4, No. 3 East Fargo Shanley 1

Game 3: No. 1 West Minot 1, No. 4 East Grand Forks Red River 0, Minot wins on penalty kicks

Game 4: No. 2 East West Fargo 1, No. 3 West Bismarck 0

Friday, Oct. 7

Loser-out

Game 5: No. 4 West Century (8-5-4) vs. No. 3 East Fargo Shanley 1 (7-6-2), 12 p.m.

Game 6: No. 4 West Grand Forks Red River (5-8-5) vs. No. 3 West Bismarck (8-7-2), 2:15 p.m.

Semifinals

Game 7: No. 1 East Fargo Davies (15-0-1) vs. No. 2 West Legacy (13-4), 4:30 p.m.

Game 8: No. 1 West Minot (15-2-1) vs. No. 3 East West Fargo (10-6-1), 6:45 p.m.

Saturday, Oct. 8

Fifth-place game

Game 9: Winner of Game 5 vs. Winner of Game 6, 11 a.m.

Third-place game

Game 10: Loser of Game 7 vs. Loser of Game 8, 1:15 p.m.

Championship

Game 11: Winner of Game 7 vs. Winner of Game 8, 3:30 p.m.

COLLEGE FOOTBALL

MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE

Team;MVFC;Overall

North Dakota State;2-0;4-1

South Dakota State;2-0;4-1

Southern Illinois;2-0;3-2

North Dakota;2-1;3-2

Northern Iowa;2-1;2-3

Illinois State;0-1;2-2

Youngstown State;0-1;2-2

Indiana State;0-1;1-3

South Dakota;0-1;1-3

Missouri State;0-2;2-3

Western Illinois;0-2;0-5

Saturday, Oct. 8

North Dakota State at Indiana State, Noon

North Dakota at Youngstown State, 5 p.m.

Southern Illinois at Missouri State, 2 p.m.

South Dakota at South Dakota State, 2 p.m.

Illinois State at Northern Iowa, 4 p.m.

NORTHERN SUN

North

Team;NSIC;Overall

Bemidji State;1-0;3-2

Minnesota-Duluth;1-0;3-2

University of Mary;1-0;1-4

Northern State;0-1;2-3

MSU-Moorhead;0-1;1-4

Concordia-St. Paul;0-0;0-5

Minot State;0-1;0-5

South

Team;NSIC;Overall

Sioux Falls;1-0;5-0

Southwest Minnesota State;1-0;4-1

Winona State;1-0;4-1

Augustana;0-1;4-1

Minnesota-Mankato;0-0;4-1

Wayne State;0-1;4-1

Upper Iowa;0-1;0-5

Saturday, Oct. 8

University of Mary at Minnesota-Duluth, Noon

Minot State at MSU-Moorhead, Noon

Minnesota-Mankato at Wayne State, 1 p.m.

Southwest Minnesota State at Sioux Falls, 1 p.m.

Concordia-St. Paul at Bemidji State, 2 p.m.

Winona State at Northern State, 2:30 p.m.

Augustana at Upper Iowa, 3 p.m.

NORTH STAR ATHLETIC ASSOCIATION

Team;NSAA;Overall

Waldorf;1-0;5-1

Dickinson State;1-0;3-2

Iowa Wesleyan;1-0;3-3

Valley City State;0-0;1-3

Mayville State;0-1;3-3

Dakota State;0-1;2-3

Presentation;0-1;1-5

Saturday, Oct. 8

Waldorf at Mayville State, 1 p.m.

Dickinson State at Iowa Wesleyan, 1 p.m.

Dakota State at Valley City, 4 p.m.

GREAT PLAINS ATHLETIC CONFERENCE

Team;GPAC;Overall

Morningside;4-0;4-0

Midland;4-1;5-1

Hastings;4-1;5-1

Northwestern;4-1;4-1

Doane;2-2;2-2

Dordt;2-2;2-2

Jamestown;2-3;3-3

Mount Marty;1-3;2-3

Concordia;1-3;1-3

Briar Cliff;1-4;1-5

Dakota Wesleyan;0-5;0-6

Friday, Oct. 7

Dordt at Mount Mary, 7 p.m.

Saturday, Oct. 8

Dakota Wesleyan at Doane, 1 p.m.

Midland at Briar Cliff, 1 p.m.

Jamestown at Concordia, 1 p.m.

Hastings at Morningside, 1:30 p.m.

N.D. SCORES

High school volleyball

Beulah 3, Heart River 0

Bismarck Century 3, Bismarck St. Mary’s 0

Bottineau 3, Rugby 1

Bowman County 3, Mott-Regent 0

Cavalier 3, Hillsboro-Central Valley 0

Des Lacs-Burlington 3, Surrey 2

Dickinson 3, Minot 2

Dickinson Trinity 3, Richardton-Taylor 0

Divide County 3, Tioga 0

Fargo Oak Grove 3, Lisbon 0

Glen Ullin-Hebron 3, Hettinger-Scranton 0

Grafton 3, Larimore 0

Harvey-Wells County 3, Nelson County 1

Hatton-Northwood 3, Griggs-Midkota 0

Hazen 3, Center-Stanton 2

Jamestown 3, Mandan 0

Kenmare-Bowbells 3, Stanley 0

LaMoure-Litchville-Marion 3, South Border 1

Langdon-Edmore-Munich 3, St. John 0

Linton-HMB 3, Edgeley-Kulm-Montpelier 0

Minot Our Redeemer’s 3, Glenburn 0

Minot Ryan 3, Berthold 0

New England 3, Beach 1

North Prairie 3, North Border 1

Northern Cass 3, Maple River 0

Shiloh Christian 3, Flasher 0

Thompson 3, Central Cass 1

Trenton 3, Mandaree 0

Washburn 3, Drake-Anamoose 1

Westhope-Newburg 3, Velva 1

Williston 3, Watford City 2

High school boys soccer

State tournament

At West Fargo

Quarterfinals

Fargo Davies 6, Bismarck Century 0

Bismarck Legacy 4, Fargo Shanley 1

Minot 1, Grand Forks Red River 0, PKs

West Fargo 1, Bismarck 0

High school boys tennis

State tournament

Quarterfinals

Grand Forks Red River 5, Mandan 0

West Fargo Sheyenne 3, Bismarck Legacy 2

Minot 4, Fargo Davies 1

Fargo South 3, Bismarck Century 2

Semifinals

Grand Forks Red River 4, West Fargo Sheyenne 1

Minot 4, Fargo South 1

Consolation semifinals

Bismarck Legacy 3, Mandan 2

Fargo Davies 4, Bismarck Century 1

Championship

Grand Forks Red River 4, Minot 1

Third place

West Fargo Sheyenne 4, Fargo South 1

Fifth place

Legacy 3, Fargo Davies 2