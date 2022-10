Area Scores: Oct. 4

HIGH SCHOOL GIRLS GOLF

STATE CLASS A TOURNAMENT

At Jamestown Country Club

Par 72

Team results

1. Century 318. 2. Grand Forks Red River 321. 3T. Mandan 333. 3T. Fargo Davies 333. 5T. Minot 351. 5T. West Fargo Sheyenne 351. 7T. Fargo Shanley 352. 7T. Legacy 352. 9. St. Mary’s 353. 10. Waheton 355. 11. Fargo North 366. 12. Jamestown 382.

Individual results

1. Leah Herbel, Century, 72. 2. Jaya Grube, GFRR, 73. 3. Rose Solberg, FD, 75. 4. Hannah Herbel, Century, 76. 5T. Ruby Heydt, Mandan, 78. 5T. Payton Stocker, WFS, 78. 7T. Anna Huettl, Mandan, 79. 7T. Abigail Schneider, SM, 79. 9T. Lindsey Astrup, Shanley, 80. 9T. Lexi Bartley, FD, 80. 12. Mia Aarestad, South, 81. 13. Morgan Strange, Minot, 82. 14T. Halle Miller, Wapeton, 83. 14T. Kate McComb, North, 83. 16T. Ava Kalanek, Legacy, 84. 16T. Sophie Brakke, GFRR, 84. 16T. Taylor Piepkorn, GFRR, 84. 16T. Aliyah Iverson, 84. 16T. Minot North, 82.

21T. Zoe Keene, WFS, 85. 21T. Kya Guidinger, Legacy, 85. 23. Kambree Hauglie, Century, 86. 24T. Anika Astrup, Shanley, 87. 24T. Olivia Sorlie, Jamestown, 87. 24T. McKena Koolmo, Wahpeton, 87. 27T. Reese Aarestad, South, 88. 27T. Brittyn Mettler, Mandan, 88. 27T. Nora Benson, Davies, 88. 27T. Lauren Soholt, GFRR, 88. 27T. Brooklyn Monteith, Mandan, 88. 27T. Adison Dittus, Minot, 88. 27T. Mackenzie Strange, Minlt, 88. 27T. Samantha Grasser, Williston, 88. 35T. Quinn Benson, Davies, 89. 35T. Lauren Beck, Legacy, 89. 35T. Lola Huber, SM, 89. 35T. Reegan Bents, WF, 89. 35T. Emersyn Kopp, Minot North, 89. 35T. Stray Ressler, Mandan, 89.

41T. Abby Voeller, Davies, 90. 41T. Kylie Duchscherer, Century, 90. 41T. Sara Anderson, Century, 90. 44T. Scout Woods, Wahpeton, 91. 44T. Paige Breuer, BHS, 91. 44T. Tegan Graham, Williston, 91. 44T. Regan Braun, Century, 91. 44T. Grace Rieger, SM, 91. 49T. Mayzie Jenson, FN, 92. 49T. Emma Peterson, WFS, 92. 49T. Lauren Graveline, Shanley, 92. 52T. Seely Stockmoe, Shanley, 93. 52T. Emily Houim, Minot, 93. 54T. Maleah Hall, SM, 94. 54T. Katie Thomas, Minot, 94. 54T. Ella McMullin, GFRR, 94. 54T. Brooke Hollar, Legacy, 94. 54T. Brenna Curl, SM, 94. 54T. Rylee Myers, Mandan, 94. 54T. Ava Murdoff, Century, 95. 54T. Claire Langenwalter, Wahpeton, 94. 54T. London Nordick, Wahpeton, 94.

63T. Olivia Kalbus, FN, 94. 63T. Cali Wilson, Minot, 95. 63T. Brynn Adsero, Daviss, 95. 66T. Olivia Whitesock, GFRR, 96. 66T. Maya Metcalf, WFS, 96. 66T. Olivia Olson, FN, 96. 69. Lily Anderson, Wahpeton, 97. 70T. Aspen Humes, Jamestown, 98. 70T. Olivia Hansen, Wahpeton, 98. 70T. Isabel LeFevre, Jamestown, 98. 70T. Lily Haag, SM, 98. 74T. Mylee Michel, Jamestown, 99. 74T. Lucy Haldis, Shanley, 99. 76T. Kate LeMoine, Legacy, 100. 76T. Ava Keene, WFS, 100. 78. Julia Melhus, WFS, 102. 79T. Bella Magnotto, Shanley, 104. 79T. Sophia Lind, Davies, 104. 79T. Katelyn Larson, FN, 104.

82. Kate Kjonaas, FN, 108. 83. Peyton Kalanek, Legacy, 111. 84. McKenna Nieswaag, Jamestown, 112. 85. Belle Sjostrom, Jamestown, 113.

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

All-WDA TEAM

Century: Kaiden Campbell, Sr.; Brooks Turner, Sr.; Brennen Fode, Sr.

Bismarck: Owen Haise, Sr.; Babu Ramadhani, Sr.; Louis Belanger, Sr.; Liam Weis, Jr.

Legacy: Nate Olheiser, Jr.; Jacob Lelm, Sr.; Uriel Rivera, Fr.; Kamden Kooiman, Soph.

Dickinson: Hubter Niyimboma, Sr.

Jamestown: Brady Harty, Soph.; Grant Lunde, Soph.

Mandan: Alex Wegner, Sr.; Ratmir Spac, Sr.

Minot: Manasseh Boakye, Sr.; JJ Dufner, Sr.; Brayden Oswalt, Jr.; Ian Hagerott, Jr.

Williston: Pablo Palacios, Sr.; James Brenner, Sr.

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN 3, NAPOLEON-GACKLE-STREETER 2

MPB;25;22;18;25;15

NGS;15;25;25;20;13

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN -- Digs: Alison Thomas 27, Alaina Bosche 23. Assists: Lily Bohl 31, Cierra Mack 4. Kills: Thomas 14, Maddie Gefroh 13. Aces: Boh. 4. Blocks: Gefroh 2.

NAPOLEON-GACKLE-STREETER -- Digs: Sophie Ketterling 13, Tristan Gross 5. Assists: Emma Ketterling 28, Jada Schwartzenberger 12. Kills: S.Ketterling 18, Teagan Erbele 11. Aces: S.Ketterling 5. Blocks: Ava Moser 1, Madison Wald 1.

HIGH SCHOOL FOOTBALL POLLS

CLASS 11AA

(First-place votes in parentheses)

Team;W-L;Points

1. Fargo Davies (17);5-1;97 1

2. West Fargo Sheyenne (1);5-1;76;2

3. Mandan (2);5-1;63;3

4. Fargo Shanley;5-1;43;4

5. Bismarck Legacy;4-2;16;5

Others receiving votes: West Fargo (3-3) and Minot (3-3).

CLASS 11A

(First-place votes in parentheses)

Team;W-L;Points

1. Valley City (14);6-0;92;4

2. Jamestown (3);5-1;75;2

3. Fargo South (3);4-2;68;1

4. Grand Forks Red River;5-2;45;5

5. Fargo North;4-2;19;3

Others receiving votes: Wahpeton (3-3).

HIGH SCHOOL FOOTBALL

6-MAN PLAYOFFS

Semifinals

Saturday, Oct. 15

No. 1 Center-Stanton vs. No. 4 Drayton (Center-Stanton advances)

No. 2 White Shield at No. 2 Trenton, 3 p.m.

Championship at Center

Saturday, Oct. 22

White Shield/Trenton winner vs. Center Stanton, 3 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

STATE TOURNAMENT

At West Fargo High School

Quarterfinals

Thursday, Oct. 6

Game 1: East No. 1 Fargo Davies (14-0-1) vs. West No. 4 Century (8-4-4), 12 p.m.

Game 2: West No. 2 Legacy (12-4) vs. East No. 3 West Fargo (9-6-1), 2:15 p.m.

Game 3: West No. 1 Minot (14-2-1) vs. East No. 4 Grand Forks Red River (5-7-5), 4:30 p.m.

Game 4: East No. 2 West Fargo Sheyenne (11-4-2) vs. West No. 3 Bismarck (8-6-2), 6:45 p.m.

Friday, Oct. 7

Loser-out

Game 5: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2, 12 p.m.

Game 6: Loser of Game 3 vs. Loser of Game 4, 2:15 p.m.

Semifinals

Game 7: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2, 4:30 p.m.

Game 8: Winner of Game 3 vs. Winner of Game 4, 6:45 p.m.

Saturday, Oct. 8

Fifth-place game

Game 9: Winner of Game 5 vs. Winner of Game 6, 11 a.m.

Third-place game

Game 10: Loser of Game 7 vs. Loser of Game 8, 1:15 p.m.

Championship

Game 11: Winner of Game 7 vs. Winner of Game 8, 3:30 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS TENNIS

STATE TOURNAMENT

At Cameron Indoor Tennis Center or Hammond Park, Minot

Thursday, Oct. 6

TEAM TOURNAMENT

Quarterfinals

Game 1: East No. 1 Grand Forks Red River (13-0) vs. West No. 4 Mandan (9-8), 10 a.m.

Game 2: West No. 2 Legacy (14-8) vs. East No. 3 West Fargo Sheyenne (17-2), 10 a.m.

Game 3: West No. 1 Minot (17-2) vs. East No. 4 Fargo Davies (12-5), 10 a.m.

Game 4: East No. 2 Fargo South (10-4) vs. West No. 3 Century (10-10), 10 a.m.

Loser-out

Game 5: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2, 1 p.m.

Game 6: Loser of Game 3 vs. Loser of Game 4, 1 p.m.

Semifinals

Game 7: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2, 1 p.m.

Game 8: Winner of Game 3 vs. Winner of Game 4, 1 p.m.

Placement matches

Game 9: Winner of Game 5 vs. Winner of Game 6, fifth-place match, 4 p.m.

Game 10: Loser of Game 7 vs. Loser of Game 8, third-place match, 4 p.m.

Game 11: Winner of Game 7 vs. Winner of Game 8, championship, 4:30 p.m.

SINGLES TOURNAMENT

Friday, Oct. 7

at Hammond Park or Cameron Indoor Tennis Center

First round

West No. 1 Anthony Janes (Legacy) vs. East No. 8 Kasen Baer (Sheyeyenne), 10 a.m.

West No. 2 Hunter Rice (Minot) vs. East No. 7 Ethan Heiden (WF), 10 a.m.

West No. 3 Tyler Wahl (Bismarck) vs. East No. 6 Mason Christensen (Sheyenne), 10 a.m.

West No. 4 Mason Lunzman (Jamestown) vs. East No. 5 Jake McCormick (Davies), 10 a.m.

East No. 1 Espen Schneider (GFRR) vs. West No. 8 Caleb Johnson (Legacy), 10 a.m.

East No. 2 Ethan Raan (Sheyenne) vs. West No. 7 Gabe Hanson (Bismarck), 10 a.m.

East No. 3 Kellen Johnson (GFRR) vs. West No. 6 Josh Hegstad (Minot), 10 a.m.

East No. 4 Saylor Kuenzel (GFRR) vs. West No. 5 Drew Beasley (Legacy), 10 a.m.

Second round

Winner's bracket quarterfinals, 12:30 p.m.

Loser's bracket matches, 12:30 p.m.

Third round

Loser's bracket quarterfinals, 3 p.m.

Saturday, Oct. 8

Semifinals

Loser's bracket, 10 a.m.

Winner's bracket, 11 a.m.

Placement matches

Fifth-place match, 2 p.m.

Third-place match, 2 p.m.

State championship match, 3 p.m.

DOUBLES TOURNAMENT

Friday, Oct. 7

at Hammond Park or Cameron Indoor Tennis Center

First round

West No. 1 Karter Hatzenbuhler-Brady Helbling (Mandan) vs. East No. 8 Sullivan-Skari (Davies), 11:15 a.m.

West No. 2 Schaeffer-McLean (Minot) vs. East No. 7 Skarperud-Mallory (GFRR), 11:15 a.m.

West No. 3 Jared Pitcher- Beau Zander (Century) vs. East No. 6 Green-Bydal (GFRR), 11:15 a.m.

West No. 4 Diehl-Griffith (Minot) vs. East No. 5 Tostenson-Webb (FS), 11:15 a.m.

East No. 1 Panzer-Wilber (GFC) vs. West No. 8 Nathan Mathern-Cooper Miller (Legacy), 11:15 a.m.

East No. 2 Kringlie-Cope (VC) vs. West No. 7 Backen-Lefevre (Jamestown), 11:15 a.m.

East No. 3 Bourke-Bry (FS) vs. West No. 6 Tyler Kleinjan-Srinath Kandooru (Century), 11:15 a.m.

East No. 4 Ness-Callies (Davies) vs. West No. 5 Brayden Ruff-Thomas Kalb (Legacy), 11:15 a.m.

Second round

Winner's bracket quarterfinals, 1:45 p.m.

Loser's bracket matches, 1:45 p.m.

Third round

Loser's bracket quarterfinals, 4:15 p.m.

Saturday, Oct. 8

Semifinals

Loser's bracket, 10 a.m.

Winner's bracket, 11 a.m.

Placement matches

Fifth-place match, 1 p.m.

Third-place match, 2 p.m.

State championship match, 3 p.m.

COLLEGE VOLLEYBALL

BISMARCK STATE COLLEGE 3, MILES 0

MCC;18;8;6

BSC;25;25;25

MILES COMMUNITY COLLEGE – No stats provided.

BISMARCK STATE COLLEGE – Paige McAllister 8, Morgan Wheeler 6, Breena Sand 6, Reile Payne 6, Jenna Rust 4, Madelyn Jennings 3, Camaryn Beasley 2, Greta Gibson 1, Staci Kempenich 1, Brooke Haas 1. Assists: Beasley 22, Kempenich 7, Eden Schlinger 3, Laini Carr 2. Aces: Wheeler 3, Schlinger 2, Kiara Johnson 1, Cheyenne Lang 1, Beasley 1. Digs: Schlinger 28, Beasley 5, Payne 4, Carr 4, Wheeler 3, Kempenich 3, Lang 3, Jennings 2, Sand 1, Emily DeGree 1, Myranda Reiss 1, McAllister 1, Haas 1, Johnson 1. Blocks: McAllister 3.5, Sand 1.5, Wheeler 1, Rust .5, Gibson .5.

Records: Bismarck State College 8-1 Mon-Dak, 22-2 overall; Miles Community College 0-9, 0-20.

COLLEGE FOOTBALL

FCS TOP 25 POLL

(First-place votes in parentheses)

Team;W-L;Points

1. North Dakota State (45);4-1;1338

2. South Dakota State (3);4-1;1276

3. Montana (6);5-0;1256

4. Montana State;4-1;1163

5. Sacramento State;4-0;1146

6. Delaware;5-0;1067

7. Weber State;4-0;1001

8. Jackson State;4-0;919

9. Holy Cross;5-0;899

10. Incarnate Word;4-1;839

11. Chattanooga;4-1;823

12. Mercer;4-1;674

13. Samford;4-1;506

14. Elon;4-1;501

15. Villanova;3-2;494

16. William & Mary;4-1;480

17. Southern Illinois;3-2;447

18. UT-Martin;3-2;442

19. Southeastern Louisiana;3-2;395

20. Missouri State;2-3;376

21. Southeast Missouri;4-1;324

22. North Dakota;3-2;277

23. Richmond;3-2;189

24. Eastern Washington;1-3;165

25. Eastern Kentucky;3-2;148

Others receiving votes: Rhode Island (3-2) 89, Fordham (4-1) 75, Austin Peay (4-2) 74, Idaho (3-2) 43, New Hampshire (3-2) 22, UC-Davis (1-4) 22, Monmouth (3-2) 20, Furman (3-2) 15, Stephen F. Austin (2-3) 15, Abilene Christian (4-1) 9, Campbell (2-2) 5, North Carolina Central (4-1) 4, South Dakota (1-3) 2.

N.D. SCORES

MONDAY

College volleyball

Bismarck State College 3, Miles Community College 0

High school volleyball

Medina-Pingree-Buchanan 3, Napoleon-Gackle-Streeter 2

Surrey 3, Towner-Granville-Upham 0

Trinity Christian 3, Parshall 0

Washburn 3, Nedrose 1