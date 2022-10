Area Scores: Oct. 30

COLLEGE VOLLEYBALL

U-MARY 3, BEMIDJI STATE 1

Bemidji State;15;14;25;20

U-Mary;25;25;16;25

BEMIDJI STATE -- Kills: Hallie Mertz 18, Lauren Sitter 10, Tiara Diamond 6, Rylie Bjerklie 5, Emily Wade 1, Zayda Priebe 1, Ashley Crowl 1, Rylee Pompa 1. Aces: Madison Weyker 2. Assists: E. Wade 39, M. Weyker 2, A. Crowl 1. Digs: H. Mertz 19, M. Weyker 15, E. Wade 9, Annie Hopp 6, R. Bjerklie 4, A. Crowl 3, Jada Wlodarczyk 3, T. Diamond 3, L. Sitter 2. Blocks: E. Wade 1, Z. Priebe 1, L. Sitter 0.5, R. Pompa 0.5.

U-MARY -- Kills: Nehkyah Ellis 17, Ally Gruber 8, Maddie Cooper 7, Reyna Isenbart 4, Maddy Freed 3, McKenna Kirkpatrick 3, Kaia Sueker 1. Aces: M. Kirkpatrick 3, Kameron Selvig 3, A. Gruber 2, K. Sueker 2, M. Ellis 1, Chloe Lieser 1. Assists: M. Freed 30, K. Selvig 2, A. Gruber 2, K. Sueker 2, C. Lieser 1. Digs: K. Sueker 26, A. Gruber 10, M. Freed 8, N. Ellis 7, C. Lieser 6, M. Kirkpatrick 2, K. Selvig 1, R. Isenbart 1. Blocks: M. Kirkpatrick 2, R. Isenbart 1, A. Gruber 0.5, M. Freed 0.5, N. Ellis 0.5, M. Cooper 0.5.

Records: Bemidji State 4-22, 3-15 NSIC; U-Mary 6-20, 5-13 NSIC.

COLLEGE FOOTBALL

NORTH DAKOTA STATE 24, ILLINOIS STATE 7

Illinois State;7;0;0;0;--;7

North Dakota State;7;3;7;7;--;24

First quarter

ILS: Daniel Sobkowicz 13 pass from Zack Annexstad (Ian Wagner kick), 3:24.

NDSU: Hunter Luepke 20 pass from Cam Miller (Griffin Crosa kick), 0:43.

Second quarter

NDSU: G. Crosa 29 kick, 0:04.

Third quarter

NDSU: C. Miller 4 run (G. Crosa kick), 7:45.

Fourth quarter

NDSU: Cole Payton 12 run (G. Crosa kick), 7:30.

Individual stats

Rushing: Illinois State -- Pha'leak Brown 13-41, Z. Annexstad 7-30, Nigel White 6-9, Wenkers Wright 1-(minus 4). North Dakota State -- Kobe Johnson 10-51, C. Miller 10-40-1, TaMerik Williams 9-34, DJ Hart 1-25, C. Payton 4-24-1, H. Luepke 3-18.

Passing: Illinois State -- Z. Annexstad 16-22-1-1, 143 yards. North Dakota State -- C. Miller 20-30-1-0, 174 yards; Cole Payton 1-1-0-0, 7 yards.

Receiving: Illinois State -- Jalen Carr 4-42, D. Sobkowicz 4-34-1, Tanner Taula 1-30, Bryson Deming 3-22, Brock Annexstad 1-7, P. Brown 2-6, N. White 1-2. North Dakota State -- Braylon Henderson 4-67, Zach Mathis 4-32, H. Luepke 2-31-1, Jake Lippe 4-17, Eli Green 1-13, RaJa Nelson 3-10, Joe Stoffel 1-8, Logan Hofstedt 1-3, K. Johnson 1-0.

Next: Illinois State vs. Youngstown State, Sat. Nov. 5, 2 p.m. North Dakota State at Western Illinois, Sat. Nov. 5, 1 p.m.

Records: Illinois State 5-3 overall, 3-2 MVFC; North Dakota State 6-2 overall, 4-1 MVFC.

NORTH DAKOTA 34, ABILENE CHRISTIAN 31

Abilene Christian;7;7;10;7;--;31

North Dakota;3;17;7;7;--;34

First quarter

AC: Kobe Clark 5 pass from Maverick McIvor (Blair Zepeda kick), 8:37.

UND: FG Brady Stevens 20, 4:56.

Second quarter

UND: Bo Belquist 4 pass from Tommy Schuster (Stevens kick),13:34.

AC: Tristan Golightly 11 pass from McIvor (Zepeda kick), 3:45.

UND: Gaett Maag 4 pass from Schuster (Stevens kick), 1:12.

UND: FG Stevens 34, 0:02.

Third quarter

AC: FG Zepeda 30, 5:40.

UND: Tyler Hoosman 2 run (Stevens kick), 2:38.

AC: Blayne Taylor 12 pass from McIvor (Zepeda kick), 1:13.

Fourth quarter

UND: Hoosman 5 run (Stevens kick), 9:49.

AC: Rovaughn Banks Jr. 1 run (Zepeda kick), 7:48.

Individual statistics

RUSHING: AC -- Jermiah Dobbins 6-85, Rovaughn Banks Jr. 4-19, Maverick McIvor 4-10, Tristan Golightly 1-8. UND -- Tyler Hoosman 20-112, Red Wilson 4-30, G. Ziebarth 3-14, Isaiah Smith 4-11, Quincy Vaughn 2-5, Tommy Schuster 4-(minus-1).

PASSING: AC -- Maverick McIvor 21-32-2, 239 yards. UND -- Tommy Schuster 23-32-0, 292 yards.

RECEIVING: AC -- Tristan Golightly 6-82, Kobe Clark 7-46, Blayne Taylor 3-41, Rovaughn Banks Jr. 2-35, D. Johnson 2-25, Colt Cooper 1-7, Jed Castles 1-3. UND -- Bo Belquist 7-100, Jack Wright 2-53, Caden Dennis 2-40, Adam Zavalney 1-28, Garett Maag 3-27, Isaiah Smith 1-20, Marcus Preston 1-15, Tyler Hoosman 3-5, Red Wilson 3-4.

Records: Abilene Christian 5-3, North Dakota 5-3.

COLLEGE MEN'S HOCKEY

ARIZONA STATE 3, NORTH DAKOTA 2

in Las Vegas, Nev.

Arizona State;1;1;1;--;3

North Dakota;2;0;0;--;2

First period: 1. UND, Gavin Hain (unassisted), 7:44. 2. UND, Jake Schmaltz (Riese Gaber, Chris Jandric), 9:47 (PP). 3. ASU, Matthew Kopperud (Jack Judson), 16:25 (PP).

Second period: 4. ASU, Lukas Sillinger (M. Kopperud, Robert Mastrosimone), 10:31 (PP).

Third period: 5. ASU, R. Mastrosimone (L. Sillinger), 0:24.

Goaltender saves: Arizona State -- TJ Semptimphelter 13 saves. North Dakota -- Drew DeRidder 18 saves.

Penalties: Arizona State -- Four penalties for eight minutes. North Dakota -- Three penalties for six minutes.

Records: Arizona State 5-4-0; North Dakota 3-3-1.

UNIVERSITY OF MARY 3, MONTANA STATE 0

Mary;2;0;1;--;3

Montana State;0;0;0;--;0

First period: 1. Garrett Freeman (Tanner Eskro), 3:42 (PP). 2. Mary, Jaren Hugelen (Liam Massie, Alex Flicek), 12:50.

Second period: No scoring.

Third period: 3. Mary, Derek Dropik (Seth Cushing, Isaiah Thomas), 3:01.

Goaltender saves: Mary -- Kyle Hayden 25 saves. Montana State -- Jorgen Johnson 24 saves.

Penalties: Mary -- Three minor penalties for six minutes. Montana State -- Three minors, one misconduct for 16 minutes.

Records: Mary 15-1; Montana State 9-2.

MONTANA STATE 3, UNIVERSITY OF MARY 2

(Friday)

Mary;1;0;1;--;2

Montana State;0;3;0;--;3

First period: 1. Mary, Derek Dropik (Caleb Petrie, Riley Scanlon), 1:50.

Second period: 2. MSU, Teaghan McAvoy (Jake Parent), 10:03. 3. MSU, Ryan Perius (Luke McCay), 12:17. 4. MSU, Steven Irick (Luke McCay), 19:34.

Third period: 5. Mary, Jaren Hugelen (C. Petrie, Alex Flicek), 19:22 (PP).

Goaltender saves: Mary -- Conan Hayton 29 saves. Montana State -- Jorgen Johnson 28 saves.

Penalties: Mary -- Six penalties for 12 minutes. Montana State -- Three penalties for six minutes.

Records: Mary 14-1; Montana State 8-2.

Note: Loss ends Mary's 34-game winning streak.

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

VALLEY CITY STATE 89, PROVIDENCE COLLEGE (Calgary) 32

Providence;9;15;22;32

Valley City State;23;50;65;89

PROVIDENCE -- Kishi Rioferio 9, Trinity Blair 9, Megan Wiebe 8, Amver Navarro 2, Abigail Matuszewski 2, Rachel Neufeld 2. Totals: 12-56 FG, Three-pointers: 6-28 (Rioferio 2, Wiebe 2, Blair 2), 2-4 FT, 26 Rebounds (M. Wiebe 6), 17 Fouls (Makenna Van Muyen), 3 Assists (M. Wiebe, Jackie Penner, T. Blair), 40 Turnovers, 16 Steals (A. Navarro 5).

VALLEY CITY STATE -- Meredith Dumas 16, Ashlyn Diemert 15, Allie Negen 12, Madison Spacher 10, Rosie Anderson 8, Taryn Dieterle 7, Katie Johnson 6, Emma Nielsen 5, Elyse Hebrink 4, Bayli Heap 3, Adriana Torres 2, Madison Wilhelmi 1. Totals: 37-91 FG, Three-pointers: 6-26 (M. Spacher 2, A. Diemert 1, T. Dieterle 1, K. Johnson 1, B. Heap 1), 9-11 FT, 72 Rebounds (M. Dumas 8), 8 Fouls, 19 Assists (M. Wilhelmi 4), 29 Turnovers, 20 Steals (A. Diemert 3, E. Nielsen 3, K. Johnson 3).

Records: Providence College 2-3; Valley City State 1-0.

HIGH SCHOOL GIRLS SWIMMING

DICKINSON INVITATIONAL

Team scores

1. Moorhead, Minn. 674. 2. Dickinson 497. 3. Williston 419. 4. Mandan 256. 5. Bismarck 234.

Individual results

200 medley relay: 1. Moorhead (Ava Rodgers, Abbie Ishaug, Alayna Janke, Arianna Hoff), 1:55.17. 2. Moor B, 2:01.07. 3. Williston, 2:02.76. 4. Mandan, 2:05.16. 5. Dickinson, 2:07.99. 6. Bismarck, 2:13.10.

200 freestyle: 1. Abbie Ishaug, Moor, 2:05.77. 2. Madeline VerDouw, Bis, 2:08.24. 3. Molly Ellerkamp, Dick, 2:09.02. 4. Olivia Roaldson, Moor, 2:09.15. 5. Kennedy lson, Moor, 2:09.37. 6. Kearyn Woodward, Will, 2:09.43. 7. Margaret Howe, Moor, 2:09.80. 8. Natalie Pfau, Will, 2:12.24.

200 IM: 1. Mara Ellerkamp, Dick, 2:21.32. 1. Ericka Williams, Dick, 2:26.54. 3. Emma Masseth, Man, 2:37.40. 4. Brynn Saarion, Moor, 2:38.01. 5. Kloe Billings, Will, 2:41.81. 6. Brooklyn Johnson, Moor, 2:44.45. 7. Emily Monson, Moor, 2:54.27. 8. Clancy Meyer, Dick, 2:56.11.

50 freestyle: 1. Arianna Hoff, Moor, 25.1. 2. Charley Rathgeber, Dick, 25.47. 3. Ava Rodgers, Moor, 26.14. 4. Taylor Miller, Dick, 26.27. 5. Dru Zander, Will, 26.44. 6. Alayna Janke, Moor, 26.53. 7. Kearyn Woodward, Will, 27.08. 8. Lola Senderhauf, Will, 27.26.

Diving: 1. Katelyn Kolness, Will, 386.3. 2. Kelbie Bender, Man, 372.25. 3. Sydney Skaurud, Moor, 364.25. 4. Abi Ricketts, Man, 352.5. 5. Brenna Jo Wolbaum, Dick, 343.95. 6. Emma Netland, Moor, 337.9. 7. Courtney Heberer, Moor, 336.1. 8. Kylie Jasso, Man, 319.3.

100 butterfly: 1. Charley Rathgeber, Dick, 1:02.49. 2. Josey Jackson, Man, 1:05.85. 3. Dru Zander, Will, 1:06.5. 4. Amani Hebert, Moor, 1:08.49. 5. Kennedy Olson, Moor, 1:09.5. 6. Brynn Saarion, Moor, 1:09.54. 7. Adelle Cotton, Will, 1:10.49. 8. Willow Vohs, Dick, 1:12.88.

100 freestyle: 1, Aryana Twist, Dick, 57.25. 2. Madi Schue, Moor, 59.22. 3. Molly Ellerkamp, Dick, 1:00.34. 4. Olivia Roaldson, Moor, 1:00.46. 5. Jenna Brendemuhl, Moor, 1:00.56. 6. Mikenna Harvala, Moor, 1:00.58. 7. Hannah Meschke, Dick, 1:01.1. 8. Emmy Sorensen, Will, 1:01.67.

500 freestyle: 1. Alayna Janke, Moor, 5:29.56. 2. Taylor Miller, Dick, 5:32.58. 3. Aryana Twist, Dick, 5:41.61. 4. Madeline VerDouw, Bis, 5:42.69. 5. Sydney Olson, Moor, 6:00.83. 6. Amani Hebert, Moor, 6:06.48. 7. Natalie Pfau, will, 6:10.88. 8. Savannah Goehring, Will, 6:13.05.

200 freestyle relay: 1. Dick (Aryana Twist, Taylor Miller, Mara Ellerkamp, Charley Rathgeber), 1:45.52. 2. Will, 1:48.11. 3. Moor, 1:50.4. 4. Moor B, 1:52.18. 5. Bis, 1:52.24. 6. Man, 1:52.65.

100 backstroke: 1. Ava Rodgers, Moor, 1:03.72. 2. Mara Ellerkamp, Dick, 1:07.17. 3. Josey Jackson, Man, 1:08.66. 4. Kaylynn Riely, Will, 1:09.52. 5. Katie Yarber, Moor, 1:09.76. 6. Courtney Haberer, Moor, 1:09.79. 7. McKenna Mettler, Dick, 1:10.57. 8. Willow Johs, Dick, 1:11.33.

100 breaststroke: 1. Abbie Ishaug, Moor, 1:12.71. 2. Arianna Hoff, Moor, 1:13.1. 3. Ericka Williams, Dick, 1:14.12. 4. Hailey Paulsen, Moor, 1:17.67. 5. Margaret Howe, Moor, 1:18.62. 6. Emma Masseth, Man, 1:19.78. 7. Lola Semderhauf, Will, 1:20.35. 8. Keelin Traynor, Bis, 1:20.94.

400 freestyle relay: 1. Moor (Alayna Janke, Ava Rodgers, Arianna Hoff, Abbie Ishaug), 3:46.53. 2. Dick, 3:52.98. 3. Will, 4:03.9. 4. Moor B, 4:05.49. 5. Bis, 4:08.28. 6. Dick B, 4:09.75.

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

ST. MARY’S 3, WILLISTON 1

Williston;15;11;25;17

St. Mary’s;25;25;21;25

WILLISTON -- No stats provided.

ST. MARY’S -- Kills: Lexi Gerving 18, Lydia Spies 16, Mykie Messer 5, Sommer Schweitzer 5, Mataya Messer 4. Aces: Gabbi Mann 5, My. Messer 4, Koia Krenz 3, Josie Armstrong 2. Assists: G. Mann 38, My. Messer 7, J. Armstrong 3. Digs: K. Krenz 17, G. Mann 12, My. Messer 12, Grace Grimm 7, L. Spies 7. Blocks: L. Gerving 1, Ma. Messer 1.

Records: Williston 16-17 overall, 7-13 West Region; St. Mary’s 21-12 overall, 13-8 West Region.

Note: Both teams have completed their regular season schedules.

WATFORD CITY 3, TURTLE MOUNTAIN 1

(Friday)

Watford City;23;25;25;30

Turtle Mountain;25;21;15;28

WATFORD CITY – Kills: Jessica Mogen 18, Adi Schaff 7, Fallon Sampsel 6, Kymber McGorman 4, Bailey Mattson 2, Tori Reil 2, Gracen Breitbach 1, Hope Cross 1. Blocks: Britbach 0.5, Mogen 0.5. Assists: McGorman 17, H.Cross 11, Mogen 4, Akira Hogue 2, Breitbach 1, Sampsel 1, Ally Cross 1. Digs: Hogue 25, Mogen 15, Lia Lawrence 9, McGorman 8, Breitbach 8, A.Cross 4, Mattson 2, H.Cross 2, Schaff 1. Aces: Mogen 5, Breitbach 2, Hogue 2, McGorman 1, A.Cross 1.

TURTLE MOUNTAIN – No statistics provided.

Records: Watford City 13-21, 6-15 West Region; Turtle Mountain 1-20, 0-20 West Region.

HIGH SCHOOL FOOTBALL

BEULAH 20, SHILOH CHRISTIAN 14

Shiloh Christian;0;0;14;0;--;14

Beulah;8;0;0;12;--;20

First quarter

Beu: Mason Mellmer 24 run (Mellmer run)

Second quarter

No scoring.

Third quarter

SC: Joey Desir 11 run (Eli Thompson kick)

SC: Kyler Klein 13 pass from Desir (Thompson kick)

Fourth quarter

Beu: Mellmer 5 run (run failed)

Beu: Mellmer 49 run (run failed)

Records: Shiloh Christian 8-3, Beulah 9-2.

NORTH PRAIRIE 46, WESTHOPE-NEWBURG-GLENBURN 20

Westhope-Newburg-Glenburn;6;8;0;6;--;20

North Prairie;6;8;23;8;--;46

First quarter

WNG: Hunter Braaten 1 run (conversion failed)

NP: Blake Mattson 37 run (conversion failed)

Second quarter

WNG: Treyton Getchell-Lessman 31 pass from Braaten (conversion good)

NP: Mattson 39 run (conversion good)

Third quarter

NP: Mattson 25 run (conversion good)

NP: Nicholas Mears 46 run (conversion good)

NP: Mears 47 run conversion good)

Fourth quarter

NP: Mattson 8 run (conversion good)

WNG: Will Artz 30 pass from Braaten (conversion failed)

Highlights: NP – Blake Mattson 22-200 yards rushing, 4 TDs; Mears 13-170 yards rushing, 2 TDs.

Records: Westhope-Newburg-Glenburn 7-4, North Prairie 10-0.

CLASS AA PLAYOFFS

Quarterfinals

Friday, Oct. 28

No. 8 Century 27, No. 1 West Fargo Sheyenne 8

No. 5 Fargo Davies 35, No. 4 Legacy 7

No. 2 Mandan 34, No. 7 West Fargo 18

No. 3 Fargo Shanley 42, No. 6 Minot 14

Semifinals

Friday, Nov. 4

Game 5: No. 8 Century (4-6) at No. 5 Fargo Davies (7-3), 6:30 p.m.

Game 6: No. 3 Fargo Shanley (8-2) at No. 2 Mandan (8-2)

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 6:40 p.m.

CLASS A PLAYOFFS

Quarterfinals

Friday, Oct. 28

No. 1 Fargo South 38, No. 8 Dickinson 12

No. 5 Fargo North 30, No. 4 Valley City 28

No. 2 Jamestown 49, No. 7 Grand Forks Central 20

No. 3 Grand Forks Red River 40, No. 6 Wahpeton 7

Semifinals

Friday, Nov. 4

Game 5: No. 5 Fargo North (6-4) at No. 1 Fargo South (7-3)

Game 6: No. 3 Grand Forks Red River (8-2) at No. 2 Jamestown (8-2)

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 3 p.m.

CLASS B 11-MAN PLAYOFFS

First round

Saturday, Oct. 22

No. 1 Kindred 27, R2#4 Langdon-Edmore-Munich 6

R1#3 Central Cass (6-2) 28, R2#2 Bottineau 16

No. 3 Beulah 42, R3#4 Minot Ryan 15

R4#3 Shiloh Christian 35, R3#2 Des Lacs-Burlington 14

No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison 38, R4#4 Bowman County 13

R4#2 Dickinson Trinity 49, R3#3 Ray-Powers Lake 0

No. 3 Hillsboro-Central Valley 14, R1#4 Lisbon 8

R1#2 Oakes 34, R2#3 Thompson 15

Quarterfinals

Saturday, Oct. 29

Game 9: Central Cass 14, No. 1 Kindred 10

Game 10: No. 3 Beulah 20, Shiloh Christian 14

Game 11: No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison 36, Dickinson Trinity 13

Game 12: No. 3 Hillsboro-Central Valley 20, Oakes 0

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 13: Central Cass (8-2) at No. 3 Beulah (9-2), 2 p.m.

Game 14: No. 3 Hillsboro-Central Valley (10-1) at No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison (11-0), 2 p.m.

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 15: Winner Game 13 vs. Winner Game 14, 9:10 a.m.

CLASS B 9-MAN PLAYOFFS

First round

Saturday, Oct. 15

R2#2 Maple River 36, R1#3 Richland 6

R8#2 Surrey 60, R7#3 Mohall-Lansford-Sherwood 12

R4#2 North Star 40, R3#3 Larimore 22

R1#2 Wyndmere-Lidgerwood 50, R2#3 Hatton-Northwood 12

R6#2 Hettinger County 34, R5#3 Kidder County 0

R5#2 South Border 46, R6#3 Hettinger-Scranton 16

R3#2 North Border 42, R4#3 New Rockford-Sheyenne 8

R7#2 Westhope-Newburg-Glenburn 50, R8#3 Tioga 14

Second round

Saturday, Oct. 22

No. 1 LaMoure-Litchville-Marion 44, R2#2 Maple River 0

R8#2 Surrey 30, No. 8 St. John 6

No. 4 Cavalier 60, R4#2 North Star 6

No. 5 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 50, R1#2 Wyndmere-Lidgerwood 22

No. 2 New Salem-Almont 42, R6#2 Hettinger County 6

No. 7 Grant County-Flasher 44, R5#2 South Border 18

No. 3 North Prairie 44, R3#2 North Border 12

R7#2 Westhope-Newburg-Glenburn 70, No. 6 Divide County 66

Quarterfinals

Saturday, Oct. 29

Game 17: No. 1 LaMoure-Litchville-Marion 43, Surrey 8

Game 18: No. 4 Cavalier 32, No. 5 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 14

Game 19: No. 2 New Salem-Almont 30, No. 7 Grant County-Flasher 22

Game 20: No. 3 North Prairie 46, Westhope-Newburg-Glenburn 20

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 21: No. 4 Cavalier (10-0) at No. 1 LaMoure-Litchville-Marion (10-0), 2 p.m.

Game 22: No. 3 North Prairie (10-0) at No. 2 New Salem-Almont (10-0), 2 p.m.

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 23: Winner Game 21 vs. Winner Game 22, Noon

NAHL

MINOT 2, BISMARCK 1

Bismarck;1;0;0;--;1

Minot;1;0;1;--;2

First period: 1. Bis, Michael Neumeier (Drew Holt, Evan Hunter), 5:17. 2. Min, Hunter Longhi (unassisted), 5:32.

Second period: No scoring.

Third period: 3. Min, Colby Joseph (Trevor Stachowiak), 16:16.

Goaltender saves: Bis – Linards Lipskis 31. Min – Lawton Zacher x25.

Penalties: Bis – 3 for 6 minutes. Min – 4 for 8 minutes.

Records: Bismarck 5-7-2, 12 points; Minot 10-5-0, 20 points.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;8;2;4;20

Minot;10;5;0;20

North Iowa;9;6;0;18

Aberdeen;7;6;3;17

St. Cloud;6;7;1;13

Bismarck;5;7;2;12

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;15;3;0;30

Northeast;10;7;1;21

New Jersey;7;11;0;14

Maine;6;7;0;12

Johnstown;4;7;2;10

Philadelphia;4;8;1;9

Danbury;2;15;0;4

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Janesville;10;3;4;24

Kenai River;11;6;1;23

Chippewa;11;6;0;22

Fairbanks;10;7;1;21

Minnesota;8;5;2;18

Anchorage;6;6;3;15

Springfield;6;9;0;12

Wisconsin;5;9;1;11

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Lone Star;13;1;1;27

New Mexico;9;2;1;19

Oklahoma;9;2;0;18

Amarillo;7;4;1;15

Shreveport;6;7;3;15

Odessa;6;7;1;13

El Paso;5;7;0;10

Corpus Christi;2;11;1;5

Saturday, Oct. 29

Minot 2, Bismarck 1

Maine 8, Danbury 2

Northeast 3, New Jersey 2

Maryland 4, Johnstown 2

Minnesota 9, St. Cloud 0

North Iowa 6, Springfield 2

Aberdeen 2, Austin 1, OT

Oklahoma 4, Shreveport 3, OT

New Mexico 3, Amarillo 1

Odessa 2, Lone Star 1, SO

Wisconsin at Anchorage, n

Janesville at Fairbanks, n

Chippewa at Kenai River, n

Sunday, Oct. 30

Johnstown at Maryland

Wisconsin at Anchorage

Thursday, Nov. 3

Oklahoma at Amarillo

Friday, Nov. 4

Bismarck at St. Cloud, 7 p.m.

Johnstown at Northeast

Danbury at New Jersey

Maine at Philadelphia

Wisconsin at Chippewa

Janesville at Springfield

Aberdeen at New Mexico

Austin at Minot

Corpus Christi at El Paso

Fairbanks at Anchorage

Saturday, Nov. 5

Bismarck at St. Cloud, 7 p.m.

Danbury at New Jersey

Johnstown at Northeast

Janesville at Springfield

Maine at Philadelphia

Wisconsin at Chippewa

Aberdeen at North Iowa

Shreveport at New Mexico

Austin at Minot

Corpus Christi at El Paso

Fairbanks at Anchorage

Minnesota at Kenai River

Sunday, Nov. 6

Minnesota at Anchorage

N.D. SCORES

SATURDAY

College football

Bemidji State 34, Southwest Minnesota State 15

Dakota State 12, Iowa Wesleyan 6

Dickinson State 21, Valley City State 13

Dordt University 44, Jamestown 24

University of Mary 23, Concordia-St. Paul 13

Midland 41, Concordia 31

Minnesota-Duluth 51, Minot State 7

Minnesota-Mankato 38, Sioux Falls 24

Missouri State 55, Western Illinois 7

Morningside 70, Dakota Wesleyan 14

Mount Marty 27, Doane 16

North Dakota 34, Abilene Christian 31

North Dakota State 24, Illinois State 7

Northern Iowa 37, Southern Illinois 36

Northern State 35, MSU-Moorhead 7

Northwestern 56, Briar Cliff 7

Presentation 21, Mayville State 0

South Dakota State 49, Indiana State 7

Wayne State 56, Upper Iowa 14

Winona State 24, Augustana 7

Youngstown State 45, South Dakota 24

College men's hockey

Minot State (D-I) 5, Jamestown (D-I) 2

College women's hockey

Midland University 5, Jamestown 1

College volleyball

Bellevue 3, Mayville State 0

Jamestown 3, Briar Cliff 0

University of Mary 3, Bemidji State 1

Minot State 3, Minnesota-Crookston 1

North Dakota 3, Kansas City 2

North Dakota State 3, Oral Roberts 0

Valley City State 3, Waldorf 1

College men's basketball

Dickinson State 84, Bacone College 44

Dordt 105, Valley City State 87

Northwestern (Iowa) 79, Mayville State 75

College women's basketball

Dickinson State 63, Midland Lutheran College 51

Valley City State 89, Providence College (Canada) 32

High school volleyball

St. Mary's 3, Williston 1