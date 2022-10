Area Scores: Oct. 29

HIGH SCHOOL FOOTBALL

CLASS AA PLAYOFFS

Quarterfinals

Friday, Oct. 28

No. 8 Century 27, No. 1 West Fargo Sheyenne 8

No. 5 Fargo Davies 35, No. 4 Legacy 7

No. 2 Mandan 34, No. 7 West Fargo 18

No. 3 Fargo Shanley 42, No. 6 Minot 14

Semifinals

Friday, Nov. 4

Game 5: No. 8 Century (4-6) at No. 5 Fargo Davies (7-3)

Game 6: No. 3 Fargo Shanley (8-2) at No. 2 Mandan (8-2)

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 6:40 p.m.

CLASS A PLAYOFFS

Quarterfinals

Friday, Oct. 28

No. 1 Fargo South 38, No. 8 Dickinson 12

No. 5 Fargo North 30, No. 4 Valley City 28

No. 2 Jamestown 49, No. 7 Grand Forks Central 20

No. 3 Grand Forks Red River 40, No. 6 Wahpeton 7

Semifinals

Friday, Nov. 4

Game 5: No. 5 Fargo North (6-4) at No. 1 Fargo South (7-3)

Game 6: No. 3 Grand Forks Red River (8-2) at No. 2 Jamestown (8-2)

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 3 p.m.

CLASS B 11-MAN PLAYOFFS

First round

Saturday, Oct. 22

No. 1 Kindred 27, R2#4 Langdon-Edmore-Munich 6

R1#3 Central Cass (6-2) 28, R2#2 Bottineau 16

No. 3 Beulah 42, R3#4 Minot Ryan 15

R4#3 Shiloh Christian 35, R3#2 Des Lacs-Burlington 14

No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison 38, R4#4 Bowman County 13

R4#2 Dickinson Trinity 49, R3#3 Ray-Powers Lake 0

No. 3 Hillsboro-Central Valley 14, R1#4 Lisbon 8

R1#2 Oakes 34, R2#3 Thompson 15

Quarterfinals

Saturday, Oct. 29

Game 9: Central Cass (7-2) at No. 1 Kindred (10-0), 1 p.m.

Game 10: Shiloh Christian (8-2) at No. 3 Beulah (8-2), 2 p.m.

Game 11: Dickinson Trinity (9-1) at No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison (10-0), 2 p.m.

Game 12: Oakes (9-1) at No. 3 Hillsboro-Central Valley (9-1), 2 p.m.

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 13: Winner Game 9 vs. Winner Game 10

Game 14: Winner Game 11 vs. Winner Game 12

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 15: Winner Game 13 vs. Winner Game 14, 9:10 a.m.

CLASS B 9-MAN PLAYOFFS

First round

Saturday, Oct. 15

R2#2 Maple River 36, R1#3 Richland 6

R8#2 Surrey 60, R7#3 Mohall-Lansford-Sherwood 12

R4#2 North Star 40, R3#3 Larimore 22

R1#2 Wyndmere-Lidgerwood 50, R2#3 Hatton-Northwood 12

R6#2 Hettinger County 34, R5#3 Kidder County 0

R5#2 South Border 46, R6#3 Hettinger-Scranton 16

R3#2 North Border 42, R4#3 New Rockford-Sheyenne 8

R7#2 Westhope-Newburg-Glenburn 50, R8#3 Tioga 14

Second round

Saturday, Oct. 22

No. 1 LaMoure-Litchville-Marion 44, R2#2 Maple River 0

R8#2 Surrey 30, No. 8 St. John 6

No. 4 Cavalier 60, R4#2 North Star 6

No. 5 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 50, R1#2 Wyndmere-Lidgerwood 22

No. 2 New Salem-Almont 42, R6#2 Hettinger County 6

No. 7 Grant County-Flasher 44, R5#2 South Border 18

No. 3 North Prairie 44, R3#2 North Border 12

R7#2 Westhope-Newburg-Glenburn 70, No. 6 Divide County 66

Quarterfinals

Saturday, Oct. 29

Game 17: Surrey (7-3) at No. 1 LaMoure-Litchville-Marion (9-0), 2 p.m.

Game 18: No. 5 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg (8-1) at No. 4 Cavalier (9-0), 2 p.m.

Game 19: No. 7 Grant County-Flasher (7-2) at No. 2 New Salem-Almont (9-0), 2 p.m.

Game 20: Westhope-Newburg-Glenburn (7-3) at No. 3 North Prairie (9-0), 2 p.m. at Rolette

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 21: Winner Game 17 vs. Winner Game 18

Game 22: Winner Game 19 vs. Winner Game 20

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 23: Winner Game 21 vs. Winner Game 23, Noon

HIGH SCHOOL CROSS COUNTRY

CLASS B ALL-STATE TEAM

Bowman County: Austin Wanner, Sr.; Caleb Sarsland, Sr; Taylor Wanner, Soph.; Jonah Njos, Fr.; Gavin Lambourn, Jr.; Gabe Sarsland, 8th-grade.

New Town: Xavier Bell, Soph.; Lander Lahtinen, Jr.; Cole Spotted Bear, Sr.

Hillsboro-Central Valley: Christian Brist, Jr.; Jake Wright, Sr.

Kindred: Cole Campbell, Sr.; Keaton Olson, Jr.

Ellendale: Theo Thurber, Sr.

Hettinger-Scranton: Bennett Jorgenson, Sr.

Killdeer: Jekori Dahlen, Soph.

Langdon Area-Edmore-Munich: Mason Christianson, Sr.

Northern Cass: Owen Johnson, Jr.

Rugby: Austin Dibble, Sr.

Shiloh Christian: Kaden Fuller, Sr.

COLLEGE WRESTLING

PRESEASON POLL

Team;Points

1. Nebraska-Kearney;75

2. St. Cloud State;68

3. Indianapolis;66

4. Central Oklahoma;61

5. Augustana;58

6. West Liberty;47

7. Lander;47

8T. Adam State;46

8T. University of Mary;46

10. Colorado-Mesa;39

11T. McKendree;35

11T. Pitt-Johnstown;35

13. UW-Parkside;33

14. Mercyhurst;31

15. Gannon;27

16. Ashland;26

17. Northern State;24

18T. Minnesota-Mankato;20

18T. Western Colorado;20

18T. Millersville;20

21. Lake Erie;19

22T. Belmont Abbey;18

22T. Central Missouri;18

24T. Colorado Mines;16

24T. Southwest Minnesota State;16

24T. Shippensburg;16

Also receiving votes: Glenville State 14, Drury 12, Limestone 12, Alderson Broaddus 10,Tiffin 9, Upper Iowa 8, Newberry 8, Maryville 7, Kutztown 5, Findlay 4, UNC-Pembroke 3, Notre Dame 3, Fort Hays State 2, Davenport 2, Minot State 1.

COLLEGE VOLLEYBALL

U-MARY 3, MINNESOTA-CROOKSTON 1

Minnesota-Crookston;20;25;17;11

U-Mary;25;20;25;25;

MINNESOTA-CROOKSTON – Kills: Audrey Cariveau 8, Charlee Krieg 14, Natalie Koke 1, Mara Weisensel 7, Grace Arndorfer 5, Bailey Schaefer 5. Blocks: Cariveau 1, Krieg 1, Weisensel 1, Arndorfer 1. Assists: Madison Klimek 1, Koke 32, Kora Norland 1, Schaefer 3. Digs: Caroveau 8, Klimek 8, Krieg 3, Koke 11, Norland 2, Schaefer 12, Layne Whaley 11. Aces: Cariveau 1, Koke 1, Norland 2. Whaley 1.

U-MARY – Kills: Nehkyah Ellis 17, Ally Gruber 10, Kameron Selvig 1, McKenna Kirkpatrick 2, Maddie Cooper 12, Reyna Isenbart 10, Robi Binagi 6, Kaia Sueker 1. Blocks: Ellis 2, Freed 1, Kayla Lewinski 6, Cooper 1, Isenbart 4. Assists: Freed 45, Selvig 1. Digs: Ellis 6, Freed 4, Gruber 12, Selvig 2, Kirkparick 3, Isenbart 1, Binagi 4, Chloe Lieser 4, Sueker 17. Aces: Ellis 1, Kirkpatrick 2, Olivia Dickerson 1, Lieser 2.

Records: Minnesota-Crookston 4-21, 3-14 NSIC; U-Mary 5-20, 4-13 NSIC.

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

CENTURY 3, MANDAN 0

Century;25;25;25

Mandan;14;9;7

CENTURY – Kills: Claire Bauman 10, Eden Fridley 3, Logan Nissley 9, Atrianna Backman 5, Geneva Ding 1, Erika Lee 6, Madison Wolf 1, Mylie Trahan 2. Blocks: Bauman 2, Fridley 0.5, Nissley 1.5, Qunn Kost 1, Lee 4, Wolf 0.5, Trahan 1. Assists: Kost 18, Ding 11, Jocelyn Kilber 2. Digs: Bauman 3, Fridley 13, Ashlyn Hagerott 3, Nissley 4, Kost 8, Ding 4, Haven Fitterer 7, Lee 2, Wolf 1. Aces: Nissley 1, Kost 2, Ding 3.

MANDAN – Kills: McKenna Johnson 1, Lully Thomsen 12, MaKenna Meschke 1, Sydney Heinert 4, Ellie Mcelvaney 3, Olivia Corbin 1. Blocks: Mechke 0.5, Sierra Kainoa 0.5. Assists: Kainoa 12. Digs: Jayden Wiest 12, Breann Radke 2, Mya Sheldon 3, Johnson 1, Thomsen 9, Meschke 2, Mcelvaney 7, Kainoa 4, Corbin 2. Aces: Wiest 1.

Records: Century 30-2, 19-0 West Region; Mandan 5-27, 2-17 West Region.

LEGACY 3, DICKINSON 1

Dickinson;22;16;27;19

Legacy;25;25;25;25

DICKINSON – No statistics provided.

LEGACY – Kills: Halle Severson 13, Madison Colby 5, Reese Duchsherer 11, Asiah Gross 19, Chelsa Krom 7, Brooklyn Brendel 5. Blocks: Duchsherer 0.5, Gross 1, Krom 4, Brendel 1.5. Assists: JoAnna Flckenstein 2, Paisley Kleven 1, Colby 26, Duchsherer 24, Gross 2. Digs: Fleckenstein 17, Severson 3, Brooklyn Sand 3, Kleven 3, Colby 7, Duchsherer 9, Gross 14, Krom 3, Brendel 3.

Records: Dickinson 14-18, 8-11 West Region; Legacy 23-9, 16-3 West Region.

BISMARCK 3, MINOT 2

Bismarck;20;25;23;25;16

Minot;25;17;25;17;14

BISMARCK – Kills: Payton Foster 3, Emerson Carufel 9, Morgan Johnson-Colbert 12, Tayla Andersen 13, Brooke Curtis 12, Jordyn Rood 10. Blocks: P.Foster 3, Carufel 3.5, Johnson-Colbert 0.5, Andersen 1.5, Curtis 1.5. Assists: Madison Foster 1, P.Foster 52. Digs: M.Foster 28, P.Foster 8, Johnson-Colbert 10, Andersen 22, Curtis 7, Aspen Roaldson 11. Aces: M.Foster 4, P.Foster 2, Johnson-Colbert 3, Andersen 5, Curtis 2.

MINOT – No statistics provided.

Records: Bismarck 20-12, 14-5 West Region; Minot 12-21, 6-13 West Region.

HAZEN 3, BEACH 0

Beach;17;23;26

Hazen;25;25;28

BEACH – Kills: Eliza Braden 10, Tyra Feldmann 5, Riley Hauck 4. Blocks: Hauck 1. Assists: Hauck 14. Digs: Hauck 8, Feldmann 7, Braden 6. Aces: Hauck 2, Braden 3.

HAZEN – Kills: Macee Smith 8, MaKenna Brunmeier 7, Emily Erhardt 6, Tokala Sage 6. Blocks: Sage 3, Brunemeier 2, Erhardt 3, Smith 2. Assists: Anna Roth 12, Payton Weisz 9. Digs: Corey Nehring 14, Chloe Pepperling 8, Smith 7. Aces: Weisz 4, Brunemeir 3, Erhardt 3.

DISTRICT 6 TOURNAMENT

At Ashley

Medina-Pingree-Buchanan 3, Kidder County 0

Medina-Pingree-Buchanan;26;25;25

Kidder County;24;9;20

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN – Kills: Allison Thomas 14, Lilly Bohl 1, Kelsey Banderhoven 4, Maddie Gefroh 6, Cierra Mack 1, Brynn Sorenson 8. Blocks: Vanderhoven 1, Gefroh 1, Sorenson 1. AssistS: Thomas 1, Alaina Bosche 1, L.Bohl 31. Digs: Thomas 24, Bosche 17, L.Bohl 9, Vanderhoven 2, Sophie Bohl 18, Gefroh 5, Mack 1, Sorenson 20. Aces: Thomas 2, Bosche 2.

KIDDER COUNTY – Kills: Avery Rath 5, Kennedy Harter 13, Taylor Zimmerman 3, Drew Stroh 1. Blocks: Harter 2, Breanah Pfaff 1, Zimmerman 2, Mackenzie Schoonover 3. Assists: Pfaff 20. Digs: Rath 17, Harter 8, Pfaff 9, Zimmerman 11, Kylee Rohrich 10, Stroh 11, Schoonover 2. Aces: None.

South Border 3, Napoleon-Gackle-Streeter 1

Napoleon-Gackle-Streeter;22;21;25;11

South Border;25;25;22;25

NAPOLEON-GACKLE-STREETER – Kills: Sophie Ketterling 7, Madison Wald 8, Tayton McDowell 1, Tanecia Kleppe 4, Amber Schmitt 7. Blocks: Emma Ketterling 1, Wald 3, Schmitt 1. Assists: E.Ketterling 22, Schmitt 1, Allison Zenker 3. Digs: Tristan Gross 13. S.Ketterling 19, E.Ketterling 5, Wald 7, McDowell 2, Kleppe 2, Schmitt 2, Zenker 1, Aces: Gross 1, E.Ketterling 1, Wald 1, Kleppe 2.

SOUTH BORDER – Kills: Emily Jochim 16, Brylee Fast 1, Eva Meyer 1, Allison Engelhart 13, Kenady Gross 1, Aubby Sayler 14. Blocks: Fast 1, Meyer 2, Engelhart 1. Assists: Kathryn chneider 1, Jochim 1, Kylie Stock 43. Digs: Kiera Volk 9, Kya Wiest 10, Schneider 25, Jochim 24, Stock 5, Meyer 3. Aces: Wiest 1, Schneider 2, Stock 2, Meyer 1.

DISTRICT 11 TOURNAMENT

At Drake

Semifinals

Bottineau 3, Westhope-Newburg 1

Bottineau;25;10;25;25

Westhope-Newburg;23;25;22;20

BOTTINEAU – Kills: Kyle Simpson 23, Kyra Bekcman 9, Becca Benson 9. Blocks: Simpson 2. Assists: Erin Guariglia 37, Tallie Fedje 3. Digs: Morgn Schweitzer 46, Bexckman 40, Simpson 32. Aces: Emma Rybchinsi 2.

WESTHOPE-NEWBURG – No statistics provided.

Rugby 3, Drake-Anamoose 0

Rugby;25;25;25

Drake-Anamoose;14;19;15

RUGBY – Kills: Kendra Leier 7, Lacey Deplazes 7, Peyton Hauck 7. Blocks: Joey Wolf 1, Deplazes 1. Assists: Wolf 24. Digs: Hauck 11, Jovan Jundt 10. Aces: Deplazes 2, Hauck 2.

DRAKE-ANAMOOSE – Kills: Rylee Martin 7, Taryn Sieg 6. Blocks: Halie Fletschock 2, Jamie Lemer 1. Assists: Aydryen Felber 12. Digs: Bailey Clott 11, Felber 8, Sieg 7. Aces: Lemer 3.

Consolation

Towner-Granville-Upham 3, Nedrose 0

Towner-Granville-Upham;25;25;25

Nedrose;21;20;23

TOWNER-GRANVILLE-UPHAM – Kills: Ashley Martodam 14, Lily Lageson 4. Blocks: Ana Mahegen 2, Martodam 2. Assists: Sydney Schock 10, Lliana Arias 4. Digs: Aubree Lundy 6, Bostyn Bailey 4. Aces: Addison Neshem 5, Schock 4, Martodam 3.

NEDROSE – Kills: Lilly Nelson 7, Maecey McKibbon 6, Kaydee Boyce 5. Blocks: Nelson 4. Assists: Kenna Huff 17. Digs: Aubree Mariana Quezada 10, McKibbon 10, Huff 9. Aces: Huff 5, Quesada 2.

HIGH SCHOOL GIRLS SWIMMING

BHS/CHS/LHS SENIOR NIGHT

Team scores

1. Century 547. 2. Legacy 410. 3. Bismarck 280.

Individual results

200 medley relay: 1. Century (Caylee Michela, Sienna Mrachek, Abby Jablonsky, Ava Erickson), 1:58.88. 2. Legacy, 2:001.0. 3. Bismarck, 2:03.17.

200 freestyle: 1. Lauryn Caster, Cen, 2:01.42. 2. Tova Blikre, Leg, 2:04.02. 3. Lilyana Hochhalter, Leg, 2:07.77. 4. Molly Osadchy, Cen, 2:07.93. 5. Sady Nelson, Cen, 2:10.45. 6. Caylee Michela, Cen, 2:10.56.

200 IM: 1. Sienna Mrachek, Cen, 2:20.72. 2. Abby Jablonsky, Cen, 2:23.58. 3. Mady Tivis, Cen, 2:24.61. 4. Madeline VerDouw, Bism, 2:25.11. 5. Rachael Lubale, Cen, 2:26.92. 6. Brinley Steele, Leg, 2:27.81.

50 freestyle: 1. Abby Erickson, Leg, 25.57. 2. Ava Erickson, Cen, 26.85. 3. Jayda Pudwill, Cen, 27.55. 4. Anna Duckwitz, Bis, 27.59. 5. Cadence Cook, Cen, 27.7. 6. Keelin Traynor, Bis, 28.05.

Diving: 1. Rylie Pudwill, Cen, 296.15. 2. Neveah Barth, Cen. 292.5. 3. Kylie Stahl, Cen, 286.05. 4. Stella Brandt, Bis, 283.75. 5. Ava Abryzo, Cen, 253.65. 6. Camie Larson, Leg, 250.05.

100 butterfly: 1. Kylie Duchsherer, Cen, 1:06.24. 2. Cadence Cook, Cen, 1:06.37. 3. Emma Vallie, Cen, 1:06.92. 4. Hannah McEvers, Cen, 1:07.44. 5. Ellie Lacher, Leg, 1:10.84. 6. Lilyana Hochhalter, Leg, 1:11.8.

100 freestyle: 1. Mady Tivis, Cen, 57.34. 2. Sienna Mrachek, Cen, 57.93. 3. Abby Jablonsky, Cen, 58.42. 4. Ava Erickson, Cen, 58.46. 5. Elizabeth Ellefson, Leg, 1:01.72. 6. Grace Schick, Leg, 1:04.46.

500 freestyle: 1. Tova Blikre, Leg, 5:37.37. 2. McKayla Donat, Leg, 5:51.89. 3. Rachael Lubale, Cen, 6:00.68. 4. Katie Gruman, Leg, 6:02.98. 5. Jewel Zimmer, Leg, 6:04.37. 6. Anna Duckwitz, Bis, 6:11.49.

200 freestyle relay: 1. Cen (Kayda Pudwill, Abby Jablonsky, Hannah McEvers, Lauryn Caster), 1:46.27. 2. Leg, 1:51.01. 3. Cen B, 1:52.31.

100 backstroke: 1. Brinley Steele, Leg, 1:05.82. 2. Caylee Michela, Cen, 1:07.49. 3. Emma Vallie, Cen, 1:08.67. 4. Jillian Schick, Leg, 1:10.57. 5. Isabelle Forde, Bis, 1:11.83. 6. Brooklyn Richards, Cen, 1:12.83.

100 breaststroke: 1. Madeline VerDouw, Bis, 1:10.15. 2. Lauryn Caster, Cen, 1:11.92. 3. Sady Nelson, 1:16.01. 4. Abby Erickson, Leg, 1:16.31. 5. Joelle Knudson, Cen, 1:19.68. 6. Lexie Waldner, Leg, 1:20.76.

400 freestyle relay: 1. Cen (Sienna Mrachek, Molly Osadchy, Ava Erickson, Lauryn Caster), 3:50.32. 2. Leg, 3:50.77. 3. Bis, 4:06.81.

NAHL

MINOT 5, BISMARCK 2

Minot;0;3;2;--;5

Bismarck;0;1;1;--;2

First period: No scoring.

Second period: 1, Min, Cameron Bullinger (Briggs Orr, Colby Woogk), 3:25. 2. Bis, Alexander Palchik (Adam Pietila), 8:28. 3. Min, Colby Joseph (Nick O’Hanisain, Hunter Longhi), 10:58, (pp). 4. Min, Trevor Stachowiak (Max Martin, Jan-Kasper Bergman), 16:03, (pp).

Third period: 5. Min, Chase LaPita (Longhi, Justin Dauphinais), 6:06. 6. Bis, Bryce Howard (Kyle Doll, Sam Blanton), 12:41. 7. Min, Woogk (Dauphinas, O’Hanisain), 19:51, (en).

Goaltender saves: Min – Dane Couture 31. Bis – CJ Kier 24.

Penalties: Min – 4 for 8 minutes. Bis – 4 for 8 minutes.

Records: Minot 9-5-0, 18 points; Bismarck 5-6-2, 12 points.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;8;2;3;19

Minot;9;5;0;18

North Iowa;8;6;0;16

Aberdeen;6;6;3;15

Bismarck;5;6;2;12

St. Cloud;5;6;1;11

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;14;3;0;28

Northeast;9;7;1;19

New Jersey;7;10;0;14

Maine;5;7;0;10

Johnstown;4;6;2;10

Philadelphia;4;8;1;9

Danbury;2;14;0;4

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Kenai River;11;5;1;23

Janesville;9;3;4;22

Chippewa;10;6;0;20

Fairbanks;10;7;0;20

Minnesota;7;4;2;16

Anchorage;6;5;3;15

Springfield;6;8;0;12

Wisconsin;4;9;1;9

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Lone Star;12;1;0;24

Amarillo;7;2;1;15

New Mexico;7;2;1;15

Oklahoma;7;2;0;14

Shreveport;6;6;2;14

Odessa;5;6;1;11

El Paso;5;7;0;10

Corpus Christi;2;11;1;5

Friday, Oct. 28

Minot 5, Bismarck 2

Maine 4, Danbury 2

Maryland 6, Johnstown 2

Northeast 5, New Jersey 2

Springfield 3, North Iowa 1

Austin 4, Aberdeen 1

St. Cloud at Minnesota, n

Shreveport at Oklahoma, n

Amarillo at New Mexico, n

Odessa at Lone Star, n

Wisconsin at Anchorage, n

Janesville at Fairbanks, n

Chippewa at Kenai River, n

Saturday, Oct. 29

Bismarck at Minot, 7:35 p.m.

Maine at Danbury

Northeast at New Jersey

Johnstown at Maryland

Minnesota at St. Cloud

Springfield at North Iowa

Austin at Aberdeen

Shreveport at Oklahoma

Amarillo at New Mexico

Odessa at Lone Star

Wisconsin at Anchorage

Janesville at Fairbanks

Chippewa at Kenai River

Sunday, Oct. 30

Johnstown at Maryland

Wisconsin at Anchorage

N.D. SCORES

FRIDAY

College volleyball

Bemidji State 3, Minot State 0

Dickinson State 3, Waldorf 0

Mary 3, Minnesota-Crookston 1

Viterbo 3, Valley City State 1

College men’s basketball

Iowa Wesleyan 76, Dickinson State 62

Valley City State 91, Northwestern, Iowa 83

High school football

Class AA quarterfinals

Bismarck Century 27, West Fargo Sheyenne 8

Fargo Davies 35, Bismarck Legacy 7

Mandan 34, West Fargo 18

Fargo Shanley 42, Minot 14

Class A quarterfinals

Fargo South 38, Dickinson 12

Fargo North 30, Valley City 28

Jamestown 49, Grand Forks Central 20

Grand Forks Red River 40, Wahpeton 7

High school volleyball

Beulah 3, Bowman County 0

Bismarck 3, Minot 2

Bismarck Century 3, Mandan 0

Bismarck Legacy 3, Dickinson 1

Dickinson Trinity 2, Flasher 1

Dickinson Trinity 3, Shiloh Christian 0

Hankinson 3, Enderlin 0

Harvey-Wells County 3, Dunseith 0

Hazen 3, Beach 0

Hillsboro-Central Valley 3, Enderlin 0

Northern Cass 3, Fargo Oak Grove 0

Watford City 3, Turtle Mountain 1

Wyndmere-Lidgerwood 3, Hatton-Northwood 2

District 5 tournament

Griggs-Midkota 3, Barnes County North 0

LaMoure-Litchville-Marion 3, Edgeley-Kulm-Montpelier 1

Oakes 3, Carrington 0

District 6 tournament

South Border 3, Napoleon-Gackle-Streeter 1

Medina-Pingree-Buchanan 3, Kidder County 0

District 11 tournament

Towner-Granville-Upham 3, Nedrose 0

Bottineau 3, Westhope-Newburg 1

Rugby 3, Drake-Anamoose 0

District 12 tournament

Surrey 3, Mohall-Lansford-Sherwood 0

Berthold 3, Glenburn 1

Minot Our Redeemer’s 3, South Prairie-Max 1

Minot Ryan 3, Des Lacs-Burlington 0

District 15 tournament

North Shore-Plaza 3, Mandaree 0

District 16 tournament

Kenmare-Bowbells 3, Stanley 0

Powers Lake-Burke Central 3, Divide County 0