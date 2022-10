Area Scores: Oct. 26

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

ST. MARY’S 3, MANDAN 0

Mandan;12;20;16

St. Mary’s;25;25;25

MANDAN – Kills: McKenna Johnson 1, MaKenna Meschke 1, Sydney Heinert 4, Ellie McElvaney 7, Kaley Keller 1, Olivia Corbin 4. Blocks: Heinert 1. Assists: Jayden Wiest 1, Meschke 1, Sierra Kainoa 14. Digs: Wiest 15, Madison Frohlich 1, Breann Radke 2, Mya Sheldon 3, Lilly Thomsen 3, Meschke 2, Heinert 1, McElvaney 11, Kainoa 1, Keller 2, Corbin 4. Aces: Thomsen 1.

ST. MARY’S – Kills: Lydia Spies 16, Lexi Gerving 11, Mykie Messer 4, Mataya Messer 4, Josie Armstrong 3. Blocks: Sommer Schweitzer 2.5, Gerving 1.5, Armstrong 0.5, Mataya Messer 0.5. Assists: Gabbi Mann 20, Addi Kukowski 13, Mykie Messer 2, Gerving 2. Digs: Mykie Messer 9, Koia Krenz 7, Kukowski 6, Spies 5, Grace Grimm 4, Gerving 4, Mann 4. Aces: Mann 2, Gerving 2, Krenz 2, Mykie Messer 1.

Records: Mandan 4-26, 1-16 West Region; St. Mary’s 20-11, 12-6 West Region.

BOWMAN COUNTY 3, HEART RIVER 0

Bowman County;25;25;25

Heart River;15;16;18

BOWMAN COUNTY – Assists: Bailey Peterson 24. Kills: Ellie Powell 8, Claire Stafford 5, Kennedy Senn 3. Blocks: Peterson 2, Powell 2, Claire Stafford 1. Digs: Avrie Nohava 13, Emy Vandaele 11, Ashlyn Fischer 7. Aces: Nohava 2, Ellie Powell 2, Vandaele 2, Kennedi Blankenbaker 2, Peterson 2.

HEART RIVER – Assists: Morgan Forrest 7, Molly Robb 5. Kills: Robb 5, MaKenna Pavlicek 3, Abby Talkington 2. Blocks: Dallas Olson 2. Digs: Talkington 11, Robb 9, Jamie Buckman 8. Aces: Buckman 2, Talkington 1, Megan Forrest 1.

CENTER-STANTON 3, CENTRAL MCLEAN 2

Central McLean;25;22;25;22;12

Center-Stanton;16;25;20;25;15

CENTRAL MCLEAN -- Kills: Taya Hornberger 17, Ari Hornberger 12, Addy Eng 10. Aces: A. Eng 2. Assists: T. Hornberger 21, Daphne Lauer 20. Digs: Leah Jacobson 30, T. Hornberger 14, Ella Brunelle 12. Blocks: T. Hornberger 3, A. Eng 3.

CENTER-STANTON -- Kills: Bree Vosberg 19, Katie Frank 8, Ericka Vosberg 7. Aces: Katelynn Albers 6, Sasha Coon 5, B. Vosberg 4. Assists: K. Albers 23, E. Vosberg 12. Digs: Rylee Hintz 23, E. Vosberg 18, K. Frank 15. Blocks: B. Vosberg 3.

NEW ENGLAND 3, HAZEN 2

(Monday)

New England;25;25;23;12;15

Hazen;17;22;25;25;5

NEW ENGLAND -- Digs: Hannah Frank 4, Sam Volk 19, Messa Kuehl 24, Sophie Olsonawski 13, Emma Olsonawski 10, Molly Wolf 12, Leslie Anaya 1, Maddie Rayhorn 4. Assists: Wolf 24. Kills: Frank 10, Volk 6, Kuehl 6, S.Olsonawski 4, E.Olsonawski 2, Wolf 2. Blocks: Frank 3, Volk 3, Kuehl 3, S.Olsonawski 1. Aces: Volk 2, Kuehl 4, S.Olsonawski 1, E.Olsonawski 2, Wolf 1.

HAZEN -- Anna Roth 7, Elle Obenauer 2, Payton Weisz 2, Makenna Brunmeier 4, Macee Smith 11, Tokala Sage 8, Emily Erhardt 3, Ashlynn Kautzman 12, Chloe Pepperling 15, Isabella Nolan 2. Assists: Roth 22, Obenauer 8, Weisz 7, Nolan 2. Kills: Erhardt 10, Obenauer 1, Weisz 4, Brunmeier 18, Smith 9, Sage 8, Erhardt 10, Nolan 1. Blocks: Brunmeier 2, Smith 2, Weisz 1. Aces: Sage 3, Brunmeier, Weisz 1, Smith 1, Erhardt 1.

FOOTBALL PLAYOFFS

CLASS AA

Quarterfinals

Friday, Oct. 28

Game 1: No. 8 Century (3-6) at No. 1 West Fargo Sheyenne (8-1), 6:30 p.m.

Game 2: No. 5 Fargo Davies (6-3) at No. 4 Legacy (6-3), 6:30 p.m., Bowl

Game 3: No. 7 West Fargo (4-5) at No. 2 Mandan (7-2), 7 p.m.

Game 4: No. 6 Minot (6-3) at No. 3 Fargo Shanley (7-2), 6 p.m.

Semifinals

Friday, Nov. 4

Game 5: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 4

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 6:40 p.m.

CLASS 11A

Quarterfinals

Friday, Oct. 28

Game 1: No. 8 Dickinson (4-5) at No. 1 Fargo South (6-3), 7 p.m.

Game 2: No. 5 Fargo North (5-4) at No. 4 Valley City (7-2), 7 p.m.

Game 3: No. 7 Grand Forks Central (4-5) at No. 2 Jamestown (7-2), 7 p.m.

Game 4: No. 6 Wahpeton (5-4) at No. 3 Grand Forks Red River (7-2), 7 p.m.

Semifinals

Friday, Nov. 4

Game 5: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 4

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 3 p.m.

CLASS B 11-MAN

First round

Saturday, Oct. 22

No. 1 Kindred 27, R2#4 Langdon-Edmore-Munich 6

R1#3 Central Cass (6-2) 28, R2#2 Bottineau 16

No. 3 Beulah 42, R3#4 Minot Ryan 15

R4#3 Shiloh Christian 35, R3#2 Des Lacs-Burlington 14

No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison 38, R4#4 Bowman County 13

R4#2 Dickinson Trinity 49, R3#3 Ray-Powers Lake 0

No. 3 Hillsboro-Central Valley 14, R1#4 Lisbon 8

R1#2 Oakes 34, R2#3 Thompson 15

Quarterfinals

Saturday, Oct. 29

Game 9: Central Cass (7-2) at No. 1 Kindred (10-0), 1 p.m.

Game 10: Shiloh Christian (8-2) at No. 3 Beulah (8-2), 2 p.m.

Game 11: Dickinson Trinity (9-1) at No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison (10-0), 2 p.m.

Game 12: Oakes (9-1) at No. 3 Hillsboro-Central Valley (9-1), 2 p.m.

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 13: Winner Game 9 vs. Winner Game 10

Game 14: Winner Game 11 vs. Winner Game 12

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 15: Winner Game 13 vs. Winner Game 14, 9:10 a.m.

CLASS B 9-MAN

Second round

Saturday, Oct. 22

No. 1 LaMoure-Litchville-Marion 44, R2#2 Maple River 0

R8#2 Surrey 30, No. 8 St. John 6

No. 4 Cavalier 60, R4#2 North Star 6

No. 5 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 50, R1#2 Wyndmere-Lidgerwood 22

No. 2 New Salem-Almont 42, R6#2 Hettinger County 6

No. 7 Grant County-Flasher 44, R5#2 South Border 18

No. 3 North Prairie 44, R3#2 North Border 12

R7#2 Westhope-Newburg-Glenburn 70, No. 6 Divide County 66

Quarterfinals

Game 17: Surrey (7-3) at No. 1 LaMoure-Litchville-Marion (9-0), 2 p.m.

Game 18: No. 5 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg (8-1) at No. 4 Cavalier (9-0), 2 p.m.

Game 19: No. 7 Grant County-Flasher (7-2) at No. 2 New Salem-Almont (9-0), 2 p.m.

Game 20: Westhope-Newburg-Glenburn (7-3) at No. 3 North Prairie (9-0), 2 p.m. at Rolette, 2 p.m.

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 21: Winner Game 17 vs. Winner Game 18

Game 22: Winner Game 19 vs. Winner Game 20

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 23: Winner Game 21 vs. Winner Game 23, Noon

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;7;2;3;17

Minot;8;5;0;16

North Iowa;8;5;0;16

Aberdeen;6;5;3;15

Bismarck;5;5;2;12

St. Cloud;5;6;1;11

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;13;3;0;26

Northeast;8;7;1;17

New Jersey;7;9;0;14

Johnstown;4;5;2;10

Philadelphia;4;8;1;9

Maine;4;7;0;8

Danbury;2;13;0;4

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Kenai River;11;4;1;23

Janesville;8;3;4;20

Fairbanks;10;6;0;20

Chippewa;9;6;0;18

Minnesota;7;4;2;16

Anchorage;6;5;3;15

Springfield;5;8;0;10

Wisconsin;4;9;1;9

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Lone Star;12;1;0;24

Amarillo;7;2;1;15

New Mexico;7;2;1;15

Oklahoma;7;2;0;14

Shreveport;6;6;2;14

Odessa;5;6;1;11

El Paso;5;7;0;10

Corpus Christi;2;11;1;5

Tuesday, Oct. 25

Maine 5, Northeast 1

Thursday, Oct. 27

Janesville at Fairbanks

Chippewa at Kenai River

Friday, Oct. 28

Minot at Bismarck, 7:15 p.m.

Maine at Danbury

Johnstown at Maryland

Northeast at New Jersey

Springfield at North Iowa

St. Cloud at Minnesota

Austin at Aberdeen

Shreveport at Oklahoma

Amarillo at New Mexico

Odessa at Lone Star

Wisconsin at Anchorage

Janesville at Fairbanks

Chippewa at Kenai River

Saturday, Oct. 29

Bismarck at Minot, 7:35 p.m.

Maine at Danbury

Northeast at New Jersey

Johnstown at Maryland

Minnesota at St. Cloud

Springfield at North Iowa

Austin at Aberdeen

Shreveport at Oklahoma

Amarillo at New Mexico

Odessa at Lone Star

Wisconsin at Anchorage

Janesville at Fairbanks

Chippewa at Kenai River

Sunday, Oct. 30

Johnstown at Maryland

Wisconsin at Anchorage

N.D. SCORES

TUESDAY

College volleyball

Mary 3, Minot State 1

High school volleyball

Benson County 3, Larimore 0

Bismarck Century 3, Bismarck 0

Bismarck St. Mary’s 3, Mandan 0

Bowman County 3, Heart River 0

Center-Stanton 3, Central McLean 2

Central Cass 3, Richland 0

Dickinson Trinity 3, Beach 0

Fargo Davies 3, Fargo Shanley 1

Fargo South 3, Valley City 0

Garrison 3, Washburn 0

Glen Ullin-Hebron 3, Grant County 2

Grand Forks Red River 3, West Fargo Horace 0

Hillsboro-Central Valley 3, Midway-Minto 1

Kindred 3, Fargo Oak Grove 2

Langdon-Edmore-Munich 3, Grafton 0

Nedrose 3, Glenburn 1

Northern Cass 3, Hankinson 0

Powers Lake-Burke Central 3, Trenton 0

Sargent County 3, Lisbon 2

Shiloh Christian 3, Hazen 2

Towner-Granville-Upham 3, St. John 0

Tri-State 3, Enderlin 2

Wahpeton 3, Grand Forks Central 1

West Fargo 3, Fargo North 0

West Fargo Sheyenne 3, Devils Lake 0

Williston 3, Dickinson 1

Wyndmere-Lidgerwood 3, Maple River 0