Area Scores: Oct. 25

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

ELLENDALE 3, SOUTH BORDER 2

Ellendale;25;25;12;21;15

South Border;18;22;25;25;12

ELLENDALE -- Kills: Ariel Hagen 16, Christena Walker 13, Avery Potondi 8. Assists: Olivia Hagen 44. Aces: Walker 2, Kaylin Slivoskey 2, Mackenzie Thorpe 1, O.Hagen 1. Digs: Shelby Miller 24, A.Hagen 17, Aubrey Middlestead 12. Blocks: A.Hagen 5, Walker 5, Thorpe 3.

SOUTH BORDER -- Kills: Emily Jochim 22, Aubby Sayler 9, Allison Engelhart 5, Kenady Gross 3, Eva Meyer 2. Assists: Kylie Stock 37, Kya Wiest 3, Gross 2, Sayler 1. Aces: Emily Jochim 2, Stock 1, Meyer 1. Digs: Kathryn Schneider 26, Jochim 25, Wiest 9, Stock 7, Kiera Wolk 4, Meyer 2. Blocks: Meyer 2, Engelhart 1, Sayler 1.

HIGH SCHOOL FOOTBALL POLLS

CLASS 11 AA

(First-place votes in parentheses)

Team;W-L;LW;Points

1. West Fargo Sheyenne (18);8-1;90;1

2. Mandan;7-2;64;2

3. Fargo Shanley;7-2;60;3

4. Bismarck Legacy;6-3;21;NR

5. Fargo Davies;5-4;19;4

Others receiving votes: Minot High (6-3).

CLASS 11A

(First-place votes in parentheses)

Team;W-L;Points;LW

1. Grand Forks Red River (14);7-2;81;1

2. Fargo South (3);6-3;63;4

3. Jamestown (1);7-2;57;3

4. Valley City;7-2;49;2

5. Fargo North;5-4;19;5

Others receiving votes: Grand Forks Central (4-5).

FOOTBALL PLAYOFFS

CLASS AA

Quarterfinals

Friday, Oct. 28

Game 1: No. 8 Century at No. 1 West Fargo Sheyenne (8-1), 6:30 p.m.

Game 2: No. 5 Fargo Davies (6-3) at No. 4 Legacy (6-3), 6:30 p.m.

Game 3: No. 7 West Fargo (4-5) at No. 2 Mandan (7-2), 7 p.m.

Game 4: No. 6 Minot (6-3) at No. 3 Fargo Shanley (7-2), 6 p.m.

Semifinals

Friday, Nov. 4

Game 5: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 4

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 6:40 p.m.

CLASS 11A

Quarterfinals

Friday, Oct. 28

Game 1: No. 8 Dickinson (4-5) at No. 1 Fargo South (6-3), 7 p.m.

Game 2: No. 5 Fargo North (5-4) at No. 4 Valley City (7-2), 7 p.m.

Game 3: No. 7 Grand Forks Central (4-5) at No. 2 Jamestown (7-2), 7 p.m.

Game 4: No. 6 Wahpeton (5-4) at No. 3 Grand Forks Red River (7-2), 7 p.m.

Semifinals

Friday, Nov. 4

Game 5: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 4

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 3 p.m.

CLASS B 11-MAN

First round

Saturday, Oct. 22

No. 1 Kindred 27, R2#4 Langdon-Edmore-Munich 6

R1#3 Central Cass (6-2) 28, R2#2 Bottineau 16

No. 3 Beulah 42, R3#4 Minot Ryan 15

R4#3 Shiloh Christian 35, R3#2 Des Lacs-Burlington 14

No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison 38, R4#4 Bowman County 13

R4#2 Dickinson Trinity 49, R3#3 Ray-Powers Lake 0

No. 3 Hillsboro-Central Valley 14, R1#4 Lisbon 8

R1#2 Oakes 34, R2#3 Thompson 15

Quarterfinals

Saturday, Oct. 29

Game 9: Central Cass (7-2) at No. 1 Kindred (10-0), 1 p.m.

Game 10: Shiloh Christian (8-2) at No. 3 Beulah (8-2), 2 p.m.

Game 11: Dickinson Trinity (9-1) at No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison (10-0), 2 p.m.

Game 12: Oakes (9-1) at No. 3 Hillsboro-Central Valley (9-1), 2 p.m.

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 13: Winner Game 9 vs. Winner Game 10

Game 14: Winner Game 11 vs. Winner Game 12

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 15: Winner Game 13 vs. Winner Game 14, 9:10 a.m.

CLASS B 9-MAN

Second round

Saturday, Oct. 22

No. 1 LaMoure-Litchville-Marion 44, R2#2 Maple River 0

R8#2 Surrey 30, No. 8 St. John 6

No. 4 Cavalier 60, R4#2 North Star 6

No. 5 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 50, R1#2 Wyndmere-Lidgerwood 22

No. 2 New Salem-Almont 42, R6#2 Hettinger County 6

No. 7 Grant County-Flasher 44, R5#2 South Border 18

No. 3 North Prairie 44, R3#2 North Border 12

R7#2 Westhope-Newburg-Glenburn 70, No. 6 Divide County 66

Quarterfinals

Game 17: Surrey (7-3) at No. 1 LaMoure-Litchville-Marion (9-0), 2 p.m.

Game 18: No. 5 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg (8-1) at No. 4 Cavalier (9-0), 2 p.m.

Game 19: No. 7 Grant County-Flasher (7-2) at No. 2 New Salem-Almont (9-0), 2 p.m.

Game 20: Westhope-Newburg-Glenburn (7-3) at No. 3 North Prairie (9-0), 2 p.m. at Rolette, 2 p.m.

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 21: Winner Game 17 vs. Winner Game 18

Game 22: Winner Game 19 vs. Winner Game 20

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 23: Winner Game 21 vs. Winner Game 23, Noon

COLLEGE FOOTBALL

FCS TOP 25

(First-place votes in parentheses)

Team;W-L;Points

1. South Dakota State (51);7-1;1347

2. Sacramento State (2);7-0;1268

3. Montana State;7-1;1249

4. North Dakota State;5-2;1195

5T. Weber State;6-1;1014

5T. Holy Cross;7-0;1014

7. Chattanooga;6-1;995

8. Incarnate Word;7-1;979

9. Jackson State (1);7-0;918

10. William & Mary;6-1;848

11. Montana;5-2;824

12. Delaware;6-1;779

13. Samford;6-1;684

14. Idaho;5-2;606

15. Southeast Missouri;6-1;578

16. Mercer;6-2;547

17. Richmond;5-2;455

18. Rhode Island;5-2;330

19. New Hampshire;6-2;315

20. Southern Illinois;5-3;270

21. UT-Martin;4-3;257

22. Fordham;6-1;253

23. North Dakota;4-3;185

24. Furman;6-2;171

25. Austin Peay;5-2;159

Others receiving votes: Southeastern Louisiana 64, Princeton 62, Stephen F. Austin 39, Elon 30, Illinois State 26, Villanova 25, Abilene Christian 16, Eastern Kentucky 15, Campbell 7, Penn 7.

COLLEGE HOCKEY

TOP 25 POLL

(First-place votes in parentheses)

Team;W-L;Points;LW

1. Minnesota (21);4-2;932;1

2. St. Cloud (14);6-0;886;8

3. Denver (7);4-2;881;4

4. Michigan (6);5-1;858;5

5. UMass (2);4-0-1;824;6

6. North Dakota;3-2-1;713;7

7. Quinnipiac;3-1-2;711;3

8. Minnesota-Mankato;3-3;694;2

9. Boston University;3-2;534;9

10. UConn;6-1-1;497;14

11. Ohio State;6-1-1;448;16

12. Notre Dame;3-2-1;392;13

13. Providence;3-2;373;11

14. Harvard;0-0;325;15

15. Northeastern;3-2-1;309;12

16. Penn State;6-0-0;261;18

17. Western Michigan;5-2;255;17

18. UMass-Lowell;4-2;208;19

19. Minnesota-Duluth;2-4;174;10

20. Cornell;0-0;106;20

Others receiving votes: AIC 26, Boston College 26, Bemidji State 21, Arizona State 9, Michigan State 7, Rensselaer 7, Miami 5, RIT 5, Sacred Heart 5, Michigan Tech 3, Niagara 3, Brown 1, Merrimack 1, Wisconsin 1.

N.D. SCORES

MONDAY

High school volleyball

Ellendale 3, South Border 2

Four Winds-Minnewaukan 3, Larimore

Garrison 3, Surrey 0

Hatton-Northwood 3, Barnes County North 0

Medina-Pingree-Buchanan 3, Carrington 2

New England 3, Hazen 2

New Rockford-Sheyenne 3, Griggs-Midkota 0

North Border 3, St. John 0

North Prairie 3, Bottineau 0

Rugby 3, Berthold 1

South Prairie-Max 3, Stanley 0

Thompson 3, May-Port-C-G 0