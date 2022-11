Area Scores: Nov. 8

COLLEGE FOOTBALL

FCS TOP 25 POLL

(First-place votes in parentheses)

Team;W-L;Points

1. South Dakota State (48);9-1;1344

2. Sacramento State;9-0;1295

3. Montana State;8-1;1232

4. North Dakota State;7-2;1200

5. Holy Cross;9-0;1065

6. Incarnate Word;9-1;1061

7. Weber State;7-2;985

8. William & Mary;8-1;964

9. Jackson State;9-0;905

10. Samford;8-1;880

11. Chattanooga;7-2;724

12. Richmond;7-2;677

13. Furman;7-2;667

14. Mercer;7-2;647

15. Idaho;6-3;618

16. Montana;6-3;550

17. Delaware;7-2;501

18. Elon;7-3;425

19. North Dakota;6-3;336

20. Southeast Missouri;7-2;303

21. New Hampshire;6-3;260

22. Rhode Island;6-3;228

23. Fordham;7-2;207

24. Princeton;8-0;153

25. Southeastern Louisiana;6-3;112

Others receiving votes: Eastern Kentucky (6-3) 97, UT Martin (5-4) 40, UC Davis (5-4) 22, Saint Francis (7-2) 12, Southern Illinois (5-4) 9, Austin Peay (6-3) 7, Youngstown State (6-3) 5.

COLLEGE HOCKEY

USCHO TOP 25 POLL

(First-place votes in parentheses)

Team;W-L;Points;LW

1. Minnesota (32);7-3;939;3

2. Denver (5);7-3;887;2

3. Michigan (3);8-2;864;1

4. St. Cloud (6);8-2;863;4

5. Quinnipiac;5-1-2;746;7

6. Minnesota-Mankato;7-3;734;6

7. Connecticut (2);9-1-1;688;8

8. Penn State (2);9-1;627;13

9. Providence;6-2-1;559;14

10. Ohio State;7-2-1;541;9

11. Massachusetts;5-3-1;491;5

12. North Dakota;4-3-2;441;10

13. Harvard;4-0;425;15

14. Boston University;4-3;374;11

15. Northeastern;6-2-2;321;16

16. UMass-Lowell;7-3;280;17

17. Notre Dame;4-4-2;185;12

19. Merrimack;6-3;72;NR

20. Minnesota-Duluth;5-5;49;19

Others receiving votes: Bemidji State 46, RIT 38, Arizona State 30, Michigan State 19, Sacred Heart 16, Michigan Tech 13, AIC 8, Niagara 7, Cornell 1.

HIGH SCHOOL FOOTBALL

CLASS AA PLAYOFFS

Quarterfinals

No. 8 Century 27, No. 1 West Fargo Sheyenne 8

No. 5 Fargo Davies 35, No. 4 Legacy 7

No. 2 Mandan 34, No. 7 West Fargo 18

No. 3 Fargo Shanley 42, No. 6 Minot 14

Semifinals

No. 8 Century 12, No. 5 Fargo Davies 0

No. 3 Fargo Shanley 38, No. 2 Mandan 27

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

No. 8 Century (5-6) vs. No. 3 Fargo Shanley (9-2), 6:40 p.m.

CLASS A PLAYOFFS

Quarterfinals

No. 1 Fargo South 38, No. 8 Dickinson 12

No. 5 Fargo North 30, No. 4 Valley City 28

No. 2 Jamestown 49, No. 7 Grand Forks Central 20

No. 3 Grand Forks Red River 40, No. 6 Wahpeton 7

Semifinals

No. 5 Fargo North 26, No. 1 Fargo South 7

No. 2 Jamestown 27, No. 3 Grand Forks Red River 13

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

No. 5 Fargo North (7-4) vs. No. 2 Jamestown (9-2), 3 p.m.

CLASS B 11-MAN PLAYOFFS

First round

No. 1 Kindred 27, Region 2 No. 4 Langdon-Edmore-Munich 6

R1#3 Central Cass (6-2) 28, Region 2 No. 2 Bottineau 16

No. 4 Beulah 42, Region 3 No. 4 Minot Ryan 15

Region 4 No. 3 Shiloh Christian 35, Region 3 No. 2 Des Lacs-Burlington 14

No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison 38, Region 4 No. 4 Bowman County 13

Region 4 No. 2 Dickinson Trinity 49, Region 3 No. 3 Ray-Powers Lake 0

No. 3 Hillsboro-Central Valley 14, Region 1 No. 4 Lisbon 8

Region 1 No. 2 Oakes 34, Region 2 No. 3 Thompson 15

Quarterfinals

Central Cass 14, No. 1 Kindred 10

No. 4 Beulah 20, Shiloh Christian 14

No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison 36, Dickinson Trinity 13

No. 3 Hillsboro-Central Valley 20, Oakes 0

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Central Cass 28, No. 4 Beulah 6

No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison (11-0) 20, No. 3 Hillsboro-Central Valley 12

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Central Cass (9-2) vs. No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison (12-0), 9:10 a.m.

CLASS B 9-MAN PLAYOFFS

First round

Region 2 No. 2 Maple River 36, Region 1No. 3 Richland 6

Region 8 No. 2 Surrey 60, Region 7 No. 3 Mohall-Lansford-Sherwood 12

Region 4 No. 2 North Star 40, Region 3 No. 3 Larimore 22

Region 1 No. 2 Wyndmere-Lidgerwood 50, Region 2 No. 33 Hatton-Northwood 12

Region 6 No. 2 Hettinger County 34, Region 5 No. 3 Kidder County 0

Region 5 No. 2 South Border 46, Region 6 No. 3 Hettinger-Scranton 16

Region 3 No.2 North Border 42, Region 4 No. 3 New Rockford-Sheyenne 8

Region 7 No. 2 Westhope-Newburg-Glenburn 50, Region 8 No. 3 Tioga 14

Second round

No. 1 LaMoure-Litchville-Marion 44, Region 2 No. 2 Maple River 0

Region 8 No. 2 Surrey 30, No. 8 St. John 6

No. 4 Cavalier 60, Region 4 No. 2 North Star 6

No. 5 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 50, Region 1 No. 2 Wyndmere-Lidgerwood 22

No. 2 New Salem-Almont 42, Region 6 No. 2 Hettinger County 6

No. 7 Grant County-Flasher 44, Region 5 No. 2 South Border 18

No. 3 North Prairie 44, Region 3 No. 2 North Border 12

Region 7 No. 2 Westhope-Newburg-Glenburn 70, No. 6 Divide County 66

Quarterfinals

No. 1 LaMoure-Litchville-Marion 43, Surrey 8

No. 4 Cavalier 32, No. 5 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 14

No. 2 New Salem-Almont 30, No. 7 Grant County-Flasher 22

No. 3 North Prairie 46, Westhope-Newburg-Glenburn 20

Semifinals

No. 4 Cavalier 34, No. 1 LaMoure-Litchville-Marion 20

No. 2 New Salem-Almont 30, No. 3 North Prairie 26

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

No. 4 Cavalier (11-0) vs. No. 2 New Salem-Almont (11-0), Noon

N.D. SCORES

MONDAY

College men’s basketball

Arkansas 76, North Dakota State 58

North Dakota 65, Incarnate Word 57

College women’s basketball

North Dakota State 65, Montana 63

High school volleyball

Region 1 Tournament

Quarterfinals

No. 1 Northern Cass 3, No. 8 Sargent County 0

No. 5 Wyndmere-Lidgerwood 3, No. 4 Fargo Oak Grove 0

No. 2 Central Cass 3, No. 7 Hankinson 0

No. 3 Kindred 3, No. 11 Richland 1

Region 2 Tournament

Quarterfinals

No. 1 Thompson 3, No. 8 Park River Area 0

No. 5 Hatton-Northwood 5, No. 4 Grafton 2

No. 2 May-Port-C-G 3, No. 7 Hillsboro-Central Valley 0

No. 3 Cavalier 3, No. 6 North Border 0

Region 3 Tournament

Quarterfinals

No. 1 District 5 LaMoure 3, No. 4 District 6 2

No. 3 District 5 Carrington 3, No. 2 District 6 Strasburg-Zeeland 0

No. 1 District 6 Linton-HMB 3, No. 4 District 5, Edgeley-Kulm-Montpelier 0

No. 2 District 5 Oakes 3, No. 3 District 6 Medina-Pingree-Buchanan 0

Region 4 Tournament

Quarterfinals

No. 1 Langdon-Edmore-Munich 3, Four Winds-Minnewaukan 0

No. 4 North Star 3, No. 5 Harvey-Wells County 0

No. 2 New Rockford-Sheyenne 3, No. 7 Nelson County 0

No. 3 North Prairie 3, No. 6 Benson County 0

Region 5 Tournament

Quarterfinals

No. 1 Garrison 3, No. 9 New Salem-Almont 1

No. 5 Flasher 3, No. 4 Center-Stanton 1

No. 2 Central McLean 3, No. 7 Washburn 0

No. 3 Shiloh Christian 3, No. 6 Grant County 2

Region 6 Tournament

Quarterfinals

No. 1 Minot Our Redeemer’s 3, No. 9 Newburg-Westhope 0

No. 5 South Prairie-Max 3, No. 4 Bottineau 1

No. 2 Rugby 3, No. 7 Surrey 0

No. 3 Minot Ryan 3, No. 6 Drake-Anamoose 0

Region 7 Tournament

Quarterfinals

No. 1 Dickinson Trinity 3, Hazen 0

No. 4 Bowman County 3, No. 5 New England 1

No. 2 Glen Ullin-Hebron 3, No. 7 Richardton-Taylor 0

No. 3 Beulah 3, No. 6 Hettinger-Scranton 0

REGION 8 TOURNAMENT

Quarterfinals

No. 1 Kenmare-Bowbells 3, No. 8 Alexander 0

No. 5 Stanley 3, No. 4 New Town 1

No. 7 Ray 3, No. 2 Trenton

No. 3 Powers Lake-Burke Central 3, No. 7 Williston Trinity Christian 0