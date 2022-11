Area Scores: Nov. 2

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

ND ALL-STARS 84, UNITED TRIBES 71

ND All-Stars;15;39;63;84

UTTC;19;34;51;71

ND ALL-STARS – Wells 12, Bailey 30, Archambault 11, Keplin 12, Knife 9, Finley 4, Golus 6. Totals: 33-88 FG, Three-pointers: 7-27 (Wells 2, Bailey 2, Keplin 1, Knife), 11-19 FT, 55 Rebounds (Wells 11), 27 Assists (Knife 9), 9 Steals (Keplin 3), 2 Blocked shots (Knife 2), 12 Turnovers, 16 Fouls.

UNITED TRIBES TECHNICAL COLLEGE – Amaya Ramsey 6, Myona Dauphinais 9, Tiara Flying Horse 14, Mallory Yankton 4, Kaydence Gourneau 8, Sandie Friday 6, LaTayla Pemberton 3, TeAnndra Pembert-Kingbird 3, Gerika Kingbird 3, Madison Eagle 2, Kianna Haas 2, Kelanna McClain 4, Ayonna Haas 4. Totals: 30-78 FG, Three-pointers: 9-30 (Flying Horse 2, Gourneau 2, Pemberton 1, Pembert-Kingbird 1, Dauphinais 1, Kingbird 1, Eagle 1, 2-7 FT, 54 Rebounds (Flying Horse 9), 25 Assists (Flyhing Horse 9), 22 Turnovers, 19 Fouls.

Records: United Tribes Technical College 0-1.

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

DICKINSON 3, MANDAN 0

Mandan;21;24;16

Dickinson;25;25;25

MANDAN – Kills: Jayden Wiest 1, McKenna Johnson 1, MaKenna Meschke 4, Sydney Heinert 8, Ellie Mcelvaney 11, Olivia Corbin 5. Blocks: Johnson 0.5, Mescke 0.5, Heinert 1, McElvaney 0.5, Corbin 0.5. Assists: Wiest 2, Sierra Kainoa 24. Digs: Wiest 16, Breann Radke 2, Mya Sheldon 11, Johnson 1, Lilly Thomsen 6, Meschke 2, Heinert 1, McElvaney 15, Kainoa 6. Aces: Thomsen 1, Kainoa 1.

DICKINSON – No statistics provided.

Records: Mandan 5-29, 2-19 West Region, Dickinson 15-18, 9-11 West Region.

SHILOH CHRISTIAN 3, GRANT COUNTY 1

Shiloh Christian;22;25;25;25

Grant County;25;15;23;23

SHILOH CHRISTIAN – Kills: Hailey Quam 14, Dedra Wood 11, Aliya Schock 8. Blocks: Schock 2, Quam 1, Wood 1. Assists: Caitlyn Dannenfelzer 20, Tayva Upgren 19, Sheridan Brown 2. Digs: Brown 20, Brynn Fuller 16, Dannenfelzer 12. Aces: Upgren 4.

GRANT COUNTY – Kills: Delaney Hoffman 10, Anna Schatz 10. Blocks: Schatz 3, Amberly Sauter 1, Summer Meyer 1. Assists: Zoey Heid 27. Digs: Ameerah Rosin 24, Schatz 12, Hoffman 11. Aces: Hoffman 6, Emilie Raab3.

NEW SALEM-ALMONT 3, STANDING ROCK 0

Standing Rock;8;14;14

New Salem-Almont;25;25;25

STANDING ROCK – Kills: Havannah Gates 1, Cante Marquez 1. Blocks: Ciara Gates 1. Kennedy Thunder Hawk 1. Assists: Skylar Luger 2, Noelle Luger 2. Digs: H.Gates 5, S.Luger 2, Helen Baker 2, N.Luger 5, Jada Claymore 4, Jessau McLaughlin 5, Teegan Fischer 6. Aces: None.

NEW SALEM-ALMONT – Kills: Mackenzie Brandt 17, Alaina VanderWal 7, Evie Elijah 7, McKenna Skaare 4, Kendra Tomac 3, Hannah Thiel 6, Morgan Stand 2, Reese Miller 1. Blocks: Elijah 2, Skaare 1, Tomac 1. Assists: VanderWal 1, Elijah 2, Tomac 2, Thiel 39. Digs: Brandt 13, VanderWal 10, Tomac 5, Thiel 2, Raleigh Miller 13. Aces: Brandt 1, VanderWal 5, Elijah 4, Tomac 1, Thiel 1, Miller 3.

GARRISON 3, FLASHER 2

Garrison;22;25;22;25;15

Flasher;25;22;25;19;3

GARRISON – Kills: Karli Klein 14, Coryssa Behles 13, Jyli Strina 4, Emily Schlehr 3, Rachel Hett 6. Blocks: Klein 6, Cara Schlehr 3. Aces: Klein 3, Josie Westman 3, Kaitlyn Zook 2. Digs: Zook 61, Klein 25, Anna Holte 24, Schlehr 13. Assists: Schlehr 34.

FLASHER – Kills: Jocelyn Frohlich 12, Rylee Fleck 11, Jenna LaDuke 5, Summer Fleck 2. Blocks: Frohlich 4, LaDuke 3. Aces: Alivia Geffre 2, Jadyn Miller 2, R.Fleck 1, Frohlich 1. Digs: R.Fleck 16, LaDuke 10, Frohlich 7, Olivia Erhardt 3, Sophia Hertz 3. Assists: Geffre 26, Miller 2.

Records: Flasher 17-15, 5-4 region.

HEART RIVER 3, BEACH 1

Heart River;25;24;22;25

Beach;21;21;25;20

HEART RIVER – Kills: Jamie Buckman 9, Abby Talkington 8, Dallas Olson 5. Blocks: Olson 2, Emma Bock 1. Assists: Molly Robb 16, Morgan Forrest 11. Digs: Robb 27, Talkington 16, Gabbie Buckman 13. Aces: Olson 4, Robb 4 J.Buckman 2.

BEACH – Kills: Eliza Braden 6, Tyra Feldmann 5, Sarah Mesic 4. Blocks: Braden 2. Assists: Riley Hauck 5, Emma Bieber 4. Digs: Feldmann 16, Makiah Hartlieb 13, Ava Zachmann 13, Bieber 13. Aces: Hauck 4, Braden 1, Zachmann 1, Bieber 1.

DISTRICT 6 TOURNAMENT

At Ashley

Championship

Linton-HMB 3, Strasburg-Zeeland 0

Strasburg-Zeeland;21;15;19

Linton-HMB;25;25;25

STRASBURG-ZEELAND – Kills: Becky Wikenheiser 3, Charlie Peterson 1, Lilly Haak 8, Addison Wagner 5, Grace Haak 5. Blocks: L.Haak 1, Wagner 1. Assists: Morgan Huizenga 3, Wikenheiser 3, Peterson 15, Shauna Lauinger 1, G.Haak 1. Digs: Huizenga 7, Wikenheiser 5, Peterson 6, L.Haak 10, Jadyn Ternes 7, Jeannie Keller 2, Lauinger 3, Wagner 4, G.Haak 5. Aces: Wikenheiser 2, L.Haak 1.

LINTON-HMB – Kills: Paige Hulm 4, Emma Weiser 3, ShayLee Bosch 11, Lacey Bosch 11, Kaylee Weninger 8. Blocks: Hulm 1, Weiser 2, S.Bosch 1. L.Bosch 1, Weninger 2. Assists: Gracie Schumacher 35, S.Bosch 2. Digs: Hulm 5, G.Schumacher 5, Grace Keeney 13, Brooklyn Schumacher 2, Emma Schick 9, Weiser 5, S.Bosch 5, L.Bosch 2. Aces: Hulm 3, G.Schumacher 2, Keeney 2, B.Schumacher 3, Schick 1, S.Bosch 1.

Region qualifiers

South Border 3, Kidder County 1

South Border;25;25;25;27

Kidder County;21;11;27;25

SOUTH BORDER – Kills: Kathryn Schneider 1, Emily Jochim 22, Eva Meyer 6, Allison Engelhart 15, Aubby Sayler 14. Blocks: Engelhart 1. Assists: Schneider 1, Jochim 2, Kylie Stock 53, Sayler 1. Digs: Kiera Volk 7, Kya Wiest 13, Schneider 29, Jochim 21, Stock 2. Aces: Wiest 2, Jochim 1, Meyer 2.

KIDDER COUNTY – Kills: Kennedy Harter 18, Avery Rath 11, MacKenzie Schoonovr 2. Blocks: Harter 1, Breanah Pfaff 1, Taylor Zimmerman 2. Assists: Pfaff 24. Digs: Harter 23, Rath 12, Pfaff 11, Schoionover 3, Kylee Rohrich 6, Drew Stroh 13. Aces: Harter 1, Rath 1, Paff 1, Zimmerman 1, Rohrich 1, Stroh 1.

Medina-Pingree-Buchanan 3, Napoleon-Gackle-Streeter 1

Medina-Pingree-Buchanan;25;20;27;25

Napoleon-Gackle-Streeter;16;25;25;10

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN – Kills: Allison Thomas 17, Lilly Bohl 1, Kelsey Vandeberge 4, Maddie Gefroh 12, Cierra Mack 1, Brynn Sorenson 3. Blocks: Thomas 1, Vendeberge 4, Gefroh 3, Mack 1. Assists: Thomas 2, Alaina Bosche 1, L.Bohl 35. Digs: Thomas 21, Bosche 29, L.Bohl 13, Vandeberge 1, Sophie Bohl 10, Gefrh 4, Mack 2, Sorenson 24. Aces: L.Bohl 1, Gefroh 2, Sorenson 1.

NAPOLEON-GACKLE-STREETER – Kills Amber Schmitt 5, Ava Moser 4, Madi Wald 7, Sophie Ketterling 7, Tanecia Kleppe 3, Teagan Erbele 12. Blocks: Moser 0.5, Wald 4.5. Assists: Emma Ketterling 21, Jada Schwartzenberger 16, Erbele 1. Digs Schmitt 1, E.Ketterling 8, Schwartzenberger 3, Wald 17, S.Ketterling 24, Kleppe 3, Erbele 14, Tristan Gross 22. Aces: E.Ketterling 1, S.Ketterling 1, Erbele 1, Gross 1.

CLASS B GIRLS CROSS COUNTRY

ALL-STATE TEAM

Seniors: Hannah Westin, Shiloh Christian; Norah Entzi, Edgeley-Kulm; Jenna Soine, Hatton-Northwood-Larimore; Paris Hoverson, Hatton-Northwood-Larimore.

Juniors: Amelia Shepard, Rugby; Allyson Goodmanson, Kindred; Kenley Bowman, Bowman County; Jaci Fischer, Bowman County.

Sophomores: Mashae Miller, Kenmare-Burke County-Bowbells; Kenadie Pazdernik, Carrington; Abby Hardersen, Killdeer;

Freshmen: Brynn Hanson, Des Lacs-Burlinton-Lewis & Clark; Addie Miller, Killdeer; Hannah Senechal, Rugby; Mara Kempel, Lisbon; Madison Kyle, Bottineau; Shaycee Johnson, Hillsboro-Central Valley;

Eighth-grade: Emerson Helgoe, Pembina County North; Lexi Neset, Stanley.

Seventh-grade: Anna Sarsland, Bowman County.

Outstanding Senior Athlete: Jenna Soine, Hatton-Northwood-Larimore.

Coach of the Year: Bill Jansen, Rugby.

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL POLLS

STATE POLLS

CLASS A

Final polls

Rank Team;Record;Pts;Prv

1. Century (8);28-2;44;1

2. West Fargo Sheyenne (1);28-2;37;2

3. Jamestown;26-5;26;3

4. Legacy;21-9;10;4

5. Fargo South;23-7;9;RV

Also receiving votes: West Fargo (20-8), Fargo North (23-8).

CLASS B

Rank Team;Record;Pts;Prv

1. Linton-HMB (5);32-1;76;1

2. Northern Cass (3);33-1;75;2

3. Kenmare-Bowbells;38-2;61;T-3

4. Thompson;29-6;59;5

5. Mayville-Portland-Clifford-Galesburg;27-4;49;T-3

6. Langdon-Edmore-Munich;31-8;35;6

7. Garrison;24-2;20;T-8

8. Central Cass;26-8;18;T-8

9. Oakes;23-7;15;7

10. LaMoure-Litchville-Marion;23-9;14;RV

Also receiving votes: Dickinson Trinity (28-7), North Prairie (27-6).

COLLEGE WRESTLING

NSIC PRESEASON POLL

(First-place votes in parentheses)

Team;Points

1. St. Cloud State (9);81

2. Augustana (1);73

3. Northern State;56

4. University of Mary;53

5. Parkside;50

6. Upper Iowa;49

7. Minnesota-Mankato;36

8. Southwest Minn. St.;24

9. Minot State;19

10. MSU-Moorhead;9

FOOTBALL PLAYOFFS

CLASS AA PLAYOFFS

Semifinals

Friday, Nov. 4

Game 5: No. 8 Century (4-6) at No. 5 Fargo Davies (7-3), 6:30 p.m.

Game 6: No. 3 Fargo Shanley (8-2) at No. 2 Mandan (8-2), 6:30 p.m.

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 6:40 p.m.

CLASS A PLAYOFFS

Semifinals

Friday, Nov. 4

Game 5: No. 5 Fargo North (6-4) at No. 1 Fargo South (7-3), 6:30 p.m.

Game 6: No. 3 Grand Forks Red River (8-2) at No. 2 Jamestown (8-2), 7 p.m.

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 3 p.m.

CLASS B 11-MAN PLAYOFFS

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 13: Central Cass (8-2) at No. 3 Beulah (9-2), 2 p.m.

Game 14: No. 3 Hillsboro-Central Valley (10-1) at No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison (11-0), 2 p.m.

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 15: Winner Game 13 vs. Winner Game 14, 9:10 a.m.

CLASS B 9-MAN PLAYOFFS

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 21: No. 4 Cavalier (10-0) at No. 1 LaMoure-Litchville-Marion (10-0), 2 p.m.

Game 22: No. 3 North Prairie (10-0) at No. 2 New Salem-Almont (10-0), 2 p.m.

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 23: Winner Game 21 vs. Winner Game 22, Noon

N.D. SCORES

TUESDAY

College men’s basketball

United Tribes 143, Nueta Hidatsa Sahnish College 65

Northwest College 91,Williston State 68

College women’s basketball

Dickinson State 69, Montana State-Northern 64

ND All-Stars 84, United Tribes 71

Jamestown 75, Presentation 34

Northwest College 69, Williston State 66

College volleyball

Jamestown 3, Dakota Wesleyan 1

South Dakota 3, North Dakota 2

South Dakota State 3, North Dakota State 1

High school volleyball

Beulah 3, Hazen 0

Bismarck Century 3, Bismarck Legacy 0

Bowman County 3, Hettinger-Scranton 2

Center-Stanton 3, New England 0

Dickinson 3, Mandan 0

Dickinson Trinity 3, Killdeer 0

Fargo Davies 3, Grand Forks Central 0

Fargo South 3, Fargo North 0

Garrison 3, Flasher 2

Glen Ullin-Hebron 3, Richardton-Taylor 0

Grand Forks Red River 3, Fargo Shanley 0

Heart River 3, Beach 1

Jamestown 3, Bismarck 2

Minot 3, Turtle Mountain 0

New Rockford-Sheyenne 3, Grafton 0

New Salem-Almont 3, Standing Rock 0

Shiloh Christian 3, Grant County 1

Valley City 3, Devils Lake 1

West Fargo Sheyenne 3, West Fargo 1

District 6 tournament

Championship

Linton-HMB 3, Strasburg-Zeeland 0

Region qualifiers

Medina-Pingree-Buchanan 3, Napoleon-Gackle-Streeter 1

South Border 3, Kidder County 1