Area Scores: Nov. 10

CLASS B VOLLEYBALL

REGION 5 TOURNAMENT

At New Salem

Championship

Garrison 3, Shiloh Christian 1

Shiloh Christian;20;25;16;22

Garrison;25;15;25;25

SHILOH CHRISTIAN -- Kills: Hailey Quam 19, Aliya Schock 7, Dedra Wood 7, Emily Hammeren 6, Avery Hedge 6. Aces: Tayva Upgren 3, Sheridan Brown 1, A. Hedge 1, Brynn Fuller 1. Assists: T. Upgren 24, Caitlyn Dannenfelzer 10. Digs: S. Brown 25, B. Fuller 16, A. Hedge 15. Blocks: E. Hammeren 2, A. Schock 1, H. Quam 1, B. Fuller 1.

GARRISON -- Kills: Karli Klein 14, JyliAnne Striha 8, Coryssa Behles 6, Rachel Hett 6, Josie Westman 4, Cara Schlehr 1. Aces: C. Behles 5, K. Klein 1, J. Westman 1, C. Schlehr 1. Assists: C. Schlehr 30, K. Klein 2, J. Westman 2, Kaitlyn Zook 1. Digs: K. Zook 28, K. Klein 24, Mason Jessen 15, C. Schlehr 13, J. Striha 11, C. Behles 7, J. Westman 6, R. Hett 5, Anna Holte 5. Blocks: K. Klein 6, C. Behles 2, C. Schlehr 1, R. Hett 1.

Third place

Central McLean 3, Flasher 0

Central McLean;25;25;25

Flasher;16;20;12

CENTRAL MCLEAN – Kills: Ari Hornberger 12, Addy Eng 12, Taya Hornberger 7, Reagan Kjelstrup 4, Lilly Eng 2, Laura Eichhurst 2, Ella Brunelle 1. Aces: T. Hornberger 3, A. Eng 2, Anna Skachenko 2, E. Brunelle 1, Leah Jacobson 1. Assists: T. Hornberger 25, Daphne Lauer 10, L. Eng 1. Digs: L. Jacobson 17, E. Brunelle 7, A. Skachenko 6, T. Hornberger 5, D. Lauer 3, R. Kjelstrup 3, A. Hornberger 2, A. Eng 1, L. Eichhurst 1. Blocks: T. Hornberger 3, A. Eng 3, L. Eichhurst 2.

FLASHER – Kills: Summer Fleck 6, Rylee Fleck 5, Jenna LaDuke 4, Joselyn Froehlich 3. Aces: J. Froelich 2, R. Fleck 1, Jayden Miller 1. Assists: Alivia Geffre 15, Anna Hauge 2, Carlee Fuchs 1. Digs: R. Fleck 6, S. Fleck 5, Sophia Hertz 5, J. Froelich 3, J. LaDuke 3, A. Geffre 2, J. Miller 1, C. Fuchs 1.

CLASS A VOLLEYBALL

WEST REGION TOURNAMENT

Play-ins

Thursday, Nov. 3

No. 8 Williston 3, No. 9 Watford City 0

No. 7 Minot 3, No. 10 Mandan 2

Friday, Nov. 4

No. 6 Dickinson 3, No. 11 Turtle Mountain 0

Quarterfinals

at Dickinson High School

Thursday, Nov. 10

Game 4: No. 1 Century vs. No. 8 Williston, 2 p.m.

Game 5: No. 4 Bismarck vs. No. 5 St. Mary’s, 4 p.m.

Game 6: No. 2 Jamestown vs. No. 7 Minot, 6 p.m.

Game 7: No. 3 Legacy vs. No. 6 Dickinson, 8 p.m.

Friday, Nov. 11

Loser-out

Game 8: Loser of Game 4 vs. Loser of Game 5, 2 p.m.

Game 9: Loser of Game 6 vs. Loser of Game 7, 4 p.m.

Semifinals

Game 10: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5, 6 p.m.

Game 11: Winner of Game 6 vs. Winner of Game 7, 8 p.m.

Saturday, Nov. 12

State qualifiers

Game 12: Winner of Game 9 vs. Loser of Game 10, 1 p.m.

Game 13: Winner of Game 8 vs. Loser of Game 11, 3 p.m.

Region championship

Game 14: Winner of Game 10 vs. Winner of Game 11, 5 p.m.

N.D. SCORES

College volleyball

Jamestown 3, Dakota Wesleyan 0

College men’s basketball

Jamestown 93, Presentation College 59

Mayville State 125, Trinity Bible College 92

College women’s soccer

Hastings College 2, Jamestown 0

High school volleyball

Region 1 tournament

Northern Cass 3, Kindred 0, Championship game

Central Cass 3, Wyndmere-Lidgerwood 0, Third-place game

Region 2 tournament

Thompson 3, Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 1, Championship game

Cavalier 3, Hatton-Northwood 1, Third-place game

Region 4 tournament

New Rockford-Sheyenne 3, Langdon Area-Edmore-Munich 1, Championship game

North Star 3, North Prairie 2, Third-place game

Region 7 tournament

Dickinson Trinity 3, Glen Ullin-Hebron 0, Championship game

Beulah 3, Bowman County 1, Third-place game