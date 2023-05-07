COLLEGE BASEBALL
NSIC TOURNAMENT
At Bismarck Municipal Ballpark and Mandan Memorial Ballpark
Wednesday, May 10
Game 1: No. 1 Augustana (39-16) vs. No. 8 Wayne State College (24-24), 12 p.m., Mandan
Game 2: No. 4 St. Cloud State (28-17) vs. No. 5 Southwest Minnesota State (27-15), 12 p.m., Bismarck
Game 3: No. 2 Minnesota-Mankato (35-13) vs. No. 7 Winona State (22-27), 6 p.m., Mandan
Game 4: No. 3 Minnesota-Crookston (36-18) vs. No. 6 Minot State (29-17), Bismarck
Thursday, May 11
Game 5: Loser Game 1 vs. Loser Game 2, 12 p.m., Mandan
Game 6: Loser Game 3 vs. Loser Game 4, 12 p.m., Bismarck
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Game 7: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 3:30 p.m., Mandan
Game 8: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 3:30 p.m.
Game 9: Winner Game 5 vs. Loser Game 7, Mandan, 45 minutes after Game 7
Game 10: Winner Game 6 vs. Loser Game 8, Bismarck, 45 minute after Game 8
Friday, May 12
Game 11: Winner Game 8 vs. Winner Game 9, 12 p.m., Mandan
Game 12: Winner Game 9 vs. Winner Game 10, 3:30 p.m., Mandan
Game 13: Winner Game 12 vs. Loser Game 11, Mandan, 45 minutes after Game 12
Saturday, May 13
Game 14: Winner Game 11 vs. Winner Game 13, 12 p.m., Mandan (championship)
Game 15: Second championship, 45 minutes after Game 14, if necessary, Mandan
NAHL
ROBERTSON CUP PLAYOFFS
Division finals
(Best of 5)
Friday, May 5
Minnesota 1, Wisconsin 0
St. Cloud 4, Austin 3, OT
Maryland 4, Maine 2
Oklahoma 4, Shreveport 1
Saturday, May 6
Wisconsin 3, Minnesota 2, OT (series tied 1-1)
Austin 6, St. Cloud 1 (series tied 1-1)
Maryland 5, Maine 1 (Maryland leads series 2-0)
Oklahoma 5, Shreveport 1 (Oklahoma leads series 2-0)
Friday, May 12
Austin at St. Cloud
Wisconsin at Minnesota
Maryland at Maine
Oklahoma at Shreveport
Saturday, May 13
Austin at St. Cloud
Wisconsin at Minnesota
Maryland at Maine, if necessary
Oklahoma at Shreveport, if necessary
Sunday, May 14
St. Cloud at Austin, if necessary
Minnesota at Wisconsin, if necessary
Maine at Maryland, if necessary
Shreveport at Oklahoma, if necessary
N.D. SCORES
SUNDAY
College baseball
Dickinson State 5, Valley City State 2 (NSAA tournament)
Mayville State 3, Waldorf 2, 15 innings (NSAA tournament)
North Dakota State 10, Northern Colorado 0, 7 innings
College softball
Dickinson State 4, Dakota State 3 (NSAA tournament)
Valley City State 9, Bellevue 1 (NSAA tournament)