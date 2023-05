HIGH SCHOOL BASEBALL

CENTURY 7-16, St. MARY’S 4-0

Century 7, St. Mary’s 4

Century;201;200;2;--;7;7;2

St. Mary’s;130;000;0;--;4;7;3

Zach Brackin, Adam Vigness (7) and Max Vig; Han Barry, Jacoby Grimm (4) and Logan Herman. W – Brackin. L – Barry. HR – None.

Highlights: Cen – Ben LaDuke 1-for-3, double, 2 R; Gavin Lill 1-for-3, double, R; Parker Sagsveen R, RBI; Carter Krueger 1-for-3, double, 2 R; Hayden Ritter 2-for-3, R, RBI; Charlie Vig 2-for-3; Sid Olmsted RBI; Tyler Kleinjan RBI; Brackin 6 IP, 7 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 12 Ks. SM – Bary 1-for-3, 2 R; Connor Schatz 2-for-4, RBI; Tommy Kraljic 2-for-3, dluble, 3 RBIs; Herman 1-for-4; Jacoby Grimm 1-for-3, R; Ben Zenker R.

Century 16, St. Mary’s 0, 5 innings

Century;706;03;--;16;17;0

St. Mary’s;000;00;--;0;1;3

Gavin Lill and Max Vig; Conrad Kalberer, Karasten Larson (1), Easton Heinert (3) and Jacoby Grimm. W – Lill. L – Kalberer. HR – None.

Highlights: Cen – Ben LaDuke 1-for-2, 2 R, 2 RBIs; Lill 1-for-4, R, 5 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 6 Ks; Parker Sagsveen 2-for-3, 3 R, 2 RBIs; Carter Krueger, 1-for-4, R, RBI; Hayden Ritter 2-for-3, double, R, 3 RBIs; Tyler Kleinjan 3-for-3, 3 R, RBI; Zach Brackin 2-for-2, 2 R, RBI; Charlie Vig 2-for-3, 2 R, 2 RBIs; Tate Erickson 1-for-1, double; M.Vig 2-for-3, 3 RBIs. SM – Jacob Grimm 1-for-2, double.

Records: Century 7-10, 4-8 West Region; St. Mary’s 5-9, 3-9 West Region.

MINOT 1-4, MANDAN 0-8

Minot 1, Mandan 0

Minot;000;000;1;--;1;7;2

Mandan;000;000;0;--;0;5;2

Carson Deaver and Kellan Burke; McCoy Keller, Dylan Gierke (7) and Tukker Horner. W – Deaver. L – Keller. HR – None.

Highlights: Minot – Parker Hann 1-for-3; Easton Panasuk 2-for-3; Burke 1-for-3; Tyler Collins 1-for-3; Huntr Horner R; Adam Roedocker 2-for-3, RBI. Mandan – Hudsen Sheldon 1-for-4; Keller 3-for-3; Seth Gerhardt 1-for-3.

Minot 8, Mandan 4

Minot;110;200;0;--;4;9;1

Mandan;140;030;x;--;8;9;1

Braden Nelson, Parker Hann (2), Hunter Horner (6) and Jayden Speraw; Hudsen Sheldon, Jamison Nelson (4), Dylan Gierke (7) and Tukker Horner. W – Nelson. L – Harm. HR – None.

Highlights: Minot – Hann 3-for-4, double, triple, R, 2 RBIs; Easton Panasuk 1-for-4, RBI; Kellan Burke 2-for-3; Tyler Buchanan 1-for-2, R; Noah Stenvold 1-for-3, double, R; Jaxson Radke 1-for-3. Mandan – Sheldon 2-for-2, double, 3 R, 3 RBIs; Dylan Gierke R, RBI; Brayden Bunnell 1-for-4, 2 RBIs; Owen Gress 2-fr-3, 2 RBIs; McCoy Keller 1-for-3; Mason Oster 1-for-3, R; Ashton Michlitsch 2 R, Horner 2-for-2, Jordan Binder R.

Records: Minot 10-4, 7-3 West Region; Mandan 8-5, 6-4 West Region.

LEGACY 5-4, BISMARCK 2-3

Legacy 5, Bismarck 2

Bismarck;001;000;1;--;2;10;2

Legacy;030;011;x;--;5;7;3

Jace Groseclose and Cole Jahner; Andrew Jablonski, Logan Lawrence (6), Lucas Vasey (5), Tommy Kuhn (6) and Aaron Urlacher. W – Jablonski. L – Groseclose. HR – None.

Highlights: Bis – Groseclose 3-for-4, double, 2 R, 6 IP, 7 H, 5 R, 1 ER, 1 BB, 8 Ks; Gannon Swanson 1-for-3, Jahner 2 RBIs; Connor Harvison 1-for-3, double; Brady Helm 1-for-4; Tony Burkell 2-for-3; Tate Schaner 2-for-4. Leg – Lucas Vasey 2-for-4, 3 RBIs; Marcus Butts R; Isaac Mitchell 1-for-3; Isaac Lewis 1-for-3; Nick Patton 2-for-3, R; Wyatt Kraft R; Kuhn R; Urlacher 1-for-2, R, RBI.

Legacy 4, Bismarck 3

Bismarck;002;010;0;--;3;8;1

Legacy;111;000;1;--;4;9;1

Traiden Kalfell and catcher N/A; Isaac Mitchell, Lucas Vasey (3), Marcus Butts (6) and Aaron Urlacher. W – Butts. L – Kalfell. HR – None.

Highlights: Bis – Tanner Groseclose 2-for-3, R; Gannon Swanson 3-for-4, double, R, RBI; Cole Jahner 1-for-3; Connor Harvison 2-for-3, RBI. Leg – Vasey 1-for-4, R; Butts 2-for-4, double, R, RBI, 2 IP, 4 H, 0 R, 0 Bb, 2 Ks; Jameson Johnson 1-for-4, RBI; Isaac Lewis 1-for-2, R; Wyatt Kraft 1-for-2, R; Cooper Miller 2-for-2, RBI; Urlacher 1-for-3.

Records: Bismarck 4-12, 3-9 West Region; Legacy 10-5, 10-2 West Region.

JAMESTOWN 8-15, WATFORD CITY 3-0

Jamestown 8, Watford City 3

Jamestown;201;002;3;0;--;8;90

Watford City;020;100;0;--;3;6;0

Mason Lunzman, Carson Orr (3), Jackson Walters (6) and Max Fronk; Hunter Cowan, Colton Hufnagel (6) and Paco Baldenegro. W – Walters. L – Hufnagel. HR – None.

Highlights: James – Tyson Jorissen 1-for-5; Brooks Roaldson 2-for-4, R; Payton Hochhlater 1-for-3, R; Adam Sortland 1-for-3, 2 R; Lunzman 1-for-3, R; Fronk 1-for-3, double, R; Thomas Newman RBI; Peson Gall R; Raefan Sortland 2-for-4, double, R. WC – Judd Johnsrud 2-for-3, 2 R; Tyesn Kuchenbucj 3-for-3, double, R; Josh Chavez 1-for-3.

Jamestown 15, Watford City 0, 5 innings

Jamestown;302;91;--;15;17;0

Watford City;000;00;--;0;3;2

Thomas Newman and Max Fronk; Jason Houge, Hunter Cowan (5) and Paco Baldenegro. W – Newman. L – Houge. HR – James, Jackson Walters.

Highlights: James – Mason Lunzman 1-for-3, 3 R, RBI; Fronk 3-for-5, 2 doubles, triple, 4 RBIs; Walters 4-for-4, double, HR, 3 R, 5 RBIs; Payton Hochhlater 2-for-3, double, R, RBI; Brooks Roaldson 2-for-3, R; Jacob Webster 4 R; Raegan Sortland 1-for-4, double, R, RBI; Carson Orr 1-for-2; Ethan Gall R; Tyson Jorissen 2-for-3, double, R, 2 RBIs. WC – Baldenegro 1-for-2; Jason Houge 1-for-2; Judd Johnsrud 1-for-2.

Records: Jamestown 12-2, 12-2 West Region; Watford City 3-18, 0-14 West Region.

HIGH SCHOOL SOFTBALL

WEST FARGO 13-7, LEGACY 6

West Fargo 13, Legacy 2, 5 innings

Legacy;101;00;--;2;2;3

West Fargo;410;35;--;13;16;2

Avery Liudahl, Katie Olson (3), Brynn Arnold (5) and Hannah Hammes; B. Johnson and Grace Vetter. W – Johnson. L – Liudahl. HR – Leg: Arnold. WF, Emma Johnson.

Highlights: Leg – Arnold 1-for-2, HR, 2 R, RBI; Kathryn Lemoine 1-for-2. WF – Katelyn Kackman 3-for-3, double, R, 3 RBIs; E.Johnson 3-for-4, HR, 2 R, 2 RBIs; Wehri 3-for-3, 3 R, RBI; Vetter 2-for-4, R, 3 RBIs; Mara Lick 2-for-3.

West Fargo 7, Legacy 6

Legacy;000;400;2;--;6;9;2

West Fargo;401;101;x;--;7;10;4

Abigail Funk and Ainsley Johnson; Grace Wehri and Mara Lick. W – Wehri. L – Funk. HR – None.

Highlights: Leg – Brynn Arnold 2-for-3, R, RBI; Johnson 1-for-4 R; Kathryn Lemoine 1-for-3; Hannah Hammes R, RBI; Keeley Schiermeister 2-for-4, R, RBI; Elise Stewart 1-for-4, R, RBI; Katie Olson 1–for-3, R; Abigail Funk 1-for-3. WF – Katelyn Kackman 2-for-3, 2 R; Courtney Docktor 3-for-4, 2 R, 3 RBIs; E.Johnson 1-for-4, 2 RBIs; Lick 2-fpr-3, 2 RBIs.

Records: Legacy 5-9; West Fargo 8-3.

COLLEGE SOFTBALL

DAKOTA COUNTY TC 5, BISMARCK STATE 4

Bismarck State;004;000;0;--;4;7;0

Dakota County;110;000;3;--;5;13;4

Brooklyn Benno and Sydney Gustavsson; Emily Kuehl and Izzy Okeson. W – Kuehl. L – Benno.

Highlights: BSC – Benno 1-for-3; Kassie Pachak 2-for-3, R; Haley Gereau 2-for-3, R; Gustavsson 2-for-4, R. DCTC – Molly Erickson 2-for-4, double, R, RBI; Kuehl 2-for-4, 2 RBIs, 7 IP, 7 H, 4 R, 2 ER, 0 BB, 3 Ks; Callie Adams 2-for-4, double, RBI; Allie Sibbald 3-for-3, double, R, RBI.

Records: Bismarck State 10-27. Dakota County 12-14.

NSIC TOURNAMENT

May 3-6 at Rochester, Minn.

Wednesday’s games

# Concordia-St. Paul 5, #8 Sioux Falls 4

#7 Minot State 3, #10 Bemidji State 2

#5 St. Cloud State 4, #4 Minnesota State-Mankato 0

#3 Winona State 12, #6 Minnesota State-Moorhead 9

#1 Augustana 8, #9 Concordia-St. Paul 7

#2 Minnesota-Duluth 2, #7 Minot State 0

#10 Bemidji State 9, #4 Minnesota State-Mankato 4

#6 Minnesota State-Moorhead 7, #8 Sioux Falls 6

Thursday’s games

#9 Concordia-St. Paul 11, #10 Bemidji State 3

#6 Minnesota State-Moorhead 3, #7 Minot State 0

#1 Augustana 5, #5 St. Cloud State 4

#2 Minnesota-Duluth 4, #3 Winona State 1

#5 St. Cloud State 11, #6 Minnesota State-Moorhead 3

#9 Concordia-St. Paul 9, #3 Winona State 0

Friday’s games

#2 Minnesota-Duluth 4, #1 Augustana 0

#5 St. Cloud State 7, #9 Concordia-St. Paul 6

Game 17: #1 Augustana (38-14) vs. #5 St. Cloud State (34-19), suspended, lightning, SCSU leads 4-0 after 4 innings

Saturday’s games

Game 17: Completion of suspended Game 17, 10 a.m.

Game 18: #2 Minnesota-Duluth (39-11) vs. Winner Game 17, Noon

Game 19: Second championship game (if necessary), 2 p.m.

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

LEGACY 5, WEST FARGO SHEYENNE 4

Singles: 1. Alyssa Sommerfeld, WFS, def. Aleah McPherson 6-3, 6-4. 2. Sarea Gu, WFS, def. Anna Sorensen 6-0, 6-1. 3. Jayme Thompson, WFS, def. Cambrya Kraft 6-4, 6-7 (5), 6-4. 4. Halle Severson, Leg, def. Shireen Surrani 7-6 (5), 6-3. 5. Chelsa Kraft, Leg, def. Sofie Layfield 6-1, 6-1. 6. Brooklyn Sand, Leg, def. Anna Mauch 6-1, 6-2.

Doubles: 1. McPherson-Severon, Leg. Def. Sommerfield-Thompson 6-4, 3-6, 6-3. 2. Gu-Layfield 3-6, 6-2, 6-1. 3. Kraft-Sand, Leg, def. Surrani-Mauch 7-5, 4-6, 7-5.

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

MANDAN 0, LEGACY 0

First half: No scoring.

Second half: No scoring.

Goalkeeper saves: Man – Hannah Forderer 11. Leg – Ava Hanzel 9.

Records: Mandan 5-1-2, 4-0-2 West Region; Legacy 2-2-2, 1-1-2 West Region.

NAHL

ROBERTSON CUP PLAYOFFS

Division finals

(Best of 5)

Friday, May 5

Minnesota 1, Wisconsin 0, Minnesota leads series 1-0

St. Cloud 4, Austin 3, OT, St. Cloud leads series 1-0

Maryland 4, Maine 2, Maryland leads series 1-0

Oklahoma 4, Shreveport 1, Oklahoma leads series 1-0

Saturday, May 6

Minnesota at Wisconsin

St. Cloud at Austin

Maine at Maryland

Shreveport at Oklahoma

Friday, May 12

Austin at St. Cloud

Wisconsin at Minnesota

Maryland at Maine

Oklahoma at Shreveport

Saturday, May 13

Austin at St. Cloud, if necessary

Wisconsin at Minnesota, if necessary

Maryland at Maine, if necessary

Oklahoma at Shreveport, if necessary

Sunday, May 14

St. Cloud at Austin, if necessary

Minnesota at Wisconsin, if necessary

Maine at Maryland, if necessary

Shreveport at Oklahoma, if necessary

N.D. SCORES

THURSDAY

College baseball

Briar Cliff 6, Jamestown 5

Mary 6, Minnesota-Duluth 5

Minnesota-Duluth 10, Mary 5

Minot State 6, Bemidji State 1

Minot State 8, Bemidji State 6

North Dakota State 7, Northern Colorado 5, 10 innings

College softball

Dakota County 5, Bismarck State 4

Dickinson State 9, Waldorf 4

Morningside 5, Jamestown 0

North Dakota 8, Western Illinois 7

North Dakota 8, Western Illinois 3

Nebraska-Omaha 7, North Dakota State 1

Nebraska-Omaha 3, North Dakota State 2, 10 innings

Williston State 16, Lake Region State 15

High school baseball

Bismarck Century 7, Bismarck St. Mary’s 4

Bismarck Century 16, Bismarck St. Mary’s 0

Bismarck Legacy 5, Bismarck 2

Bismarck Legacy 4, Bismarck 3

Fargo North 9, West Fargo Sheyenne 5

Fargo Shanley 13, Valley City 0

Grand Forks Red River 5, Devils Lake 2

Mandan 8, Minot 4

Minot 1, Mandan 0

Wahpeton 7, Fargo Davies 3

Wahpeton 6, Fargo Davies 2

West Fargo 7, Fargo South 3

West Fargo 8, Fargo South 0

West Fargo Horace 18, Grand Forks Central 3

West Fargo Sheyenne 5, Fargo North 4

High school softball

Central Cass 12, Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 2

Des Lacs-Burlington 28, Rugby 11

Fargo Davies 5, Grand Forks Central 4

Grand Forks Red River 23, West Fargo Horace 0

Jamestown 11, Little Falls, Minn. 0

Jamestown 14, Zimmerman, Minn. 4

Minot 10, Bismarck 0

Minot 13, Bismarck 2

Thompson 17, Pembina County 3

West Fargo 13, Bismarck Legacy 2

West Fargo 7, Bismarck Legacy 6

West Fargo Sheyenne 10, Fargo South 0

High school girls tennis

Bismarck Century 5, Fargo North 0

Bismarck Century 3, Fargo Davies 2

Bismarck Legacy 5, West Fargo Sheyenne 4

High school girls soccer

Bismarck Century 0, Bismarck St. Mary’s 0

Jamestown 3, Williston 0

Mandan 0, Bismarck Legacy 0

Minot 6, Bismarck 1