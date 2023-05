HIGH SCHOOL BASEBALL

WEST REGION TOURNAMENT

Play-in game

Century 12, Watford City 1, 5 innings

Watford City;010;00;--;1;3;3

Century;820;2x;--;12;9;2

Judd Johnsrud, Jordan Doty (3) and Paco Baldenegro. Parker Sagsveen, Tyler Kleinjan (3), Max Vig (3) and Max Vig, Kleinjan (3). W--Kleinjan. L--Johnsrud.

Highlights: Watford City -- Johnsrud 1-3; Tysen Kuschenbuch 1-2; Colton Hufnagel 0-1 R; Carter Branstrom 1-2; Doty 2 IP, 3 H, 2 R (1 ER), 0 BB. Century -- Ben LaDuke 0-3 RBI; Kleinjan 1-3 R, 2 RBI, 2 IP, 2 H, 1 R (0 ER), 2 BB, 1 SO; Parker Sagsveen 2-3 2B, 2 R, SB, 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 SO; Carter Krueger 1-3 2 R, SB; Hayden Ritter 0-0 2 R, RBI, SB; Charlie Vig 2-3 2 R, 2 RBI, SB; Gavin Lill 1-3 R, RBI; Sid Olmsted 1-2 R; Cash Weisenberger 1-1; Max Vig 0-1 R, RBI; 2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 6 SO.

Records: Century 11-13; Watford City 3-25.

At Legacy High School

Monday, May 22

Game 1: No. 7 Century (10-13) vs. No. 10 Watford City (3-24), 2 p.m., at Legacy

Game 2: No. 8 Bismarck (8-15) vs. No. 9 St. Mary’s (7-13), 5 p.m., at Legacy

Thursday, May 25

Quarterfinals

At Jack Brown Stadium, Jamestown

Game 3: No. 3 Legacy (12-7) vs. No. 6 Williston (12-10), 11 a.m.

Game 4: No. 2 Dickinson (15-6) vs. No. 7 Century (11-13), 1:30 p.m.

Game 5: No. 4 Minot (16-6) vs. No. 5 Mandan (12-8), 4 p.m.

Game 6: No. 1 Jamestown (15-3) vs. No. 8Bismarck (9-15), 6:30 p.m.

Friday May 26

Loser out

Game 7: Game 3 Loser vs. Game 4 Loser, 11 a.m.

Game 8: Game 5 Loser vs. Game 6 Loser, 1:30 p.m.

Semifinals

Game 9: Winner 3 Winner vs. Game 4 Winner, 4 p.m.

Game 10: Game 5 Winner vs. Game 6 Winer, 6:30 p.m.

Saturday May 27

Game 11: Game 7 Winner vs. Game 10 loser, 10 a.m. (state qualifier)

Game 12: Game 8 Winner vs. Game 9 Loser, 12:30 p.m. (state qualifier)

Game 13: Game 9 Winner vs. Game 10 Winner, 4 p.m. (championship)

HIGH SCHOOL BOYS GOLF

MINOT INVITATIONAL

At Souris River Golf Course

Team results

1. Century 307. 2. Minot 312. 3. St. Mary’s 316. 4. Jamestown. 319. 5. Williston 326. 6. Mandan 330. 7. Legacy 330. 8. Watford City 350. 9. Bismarck 359. 10. Dickinson 370. 11. Minot North 385. Turtle Mountain (incomplete).

Top 10

1. Brock Jones, Minot, 70. 2. Matt Souther, Legacy, 72. T3. Parker Beck, Century, 74. T3. Caden Willer, St. Mary’s, 74. T3. Quinn Shillingstad, St. Mary’s, 74. 6. Kaden Rostad, 75. T7. Lucas Schoepp, Century, 76. T7. Jayce Johnson, Mandan, 76. 9. Kane Shannon, Williston, 77. T10. Cameron Wittenberg, Century, 78. T10. Andrew Walz, Jamestown, 78. T10. Hunter Gegelman, Jamestown, 78; T10. Dawson Lentz, Bismarck, 78; T10. Easton Romsdal, Jamestown, 79.

Results by team

Century (307): Parker Beck 74; Lucas Schoepp 76; Cameron Wittenberg 78; Aidan Kaufman 79; Afton Bartz 88; Fynn Sagsveen, 88.

Minot (312): Brock Jones 70; Kasen Rostad 75; Tyler Bast 82; Easton Bradley 85; Parker Argent 88; Bennett Bartsch 90.

St. Mary’s (316): Caden Willer 74; Quinn Shillingstad 74; Ryker Landers 80; Mason Mrachek 88; Matt Selensky 89; Ryder Benning 90.

Jamestown (319): Andrew Walz 78; Hunter Gegelman 78; Easton Romsdal 78; Camron Anderson 85; Vaughn Romsdal 94; Luke LeFevre 96.

Williston (326): Kane Shannon 77; Evan Fisher 79; Aiden Rustand 84; Bode Ekblad 86; Ty Watterud 89; Ty Helstad 90.

Mandan (330): Jayce Johnson 76; Logan Renner 81; Kaleb Ulberg 84; Bennett Leingang 89; Jorey Johnson 89; Braiden Bosch 89.

Legacy (330): Matthew Souther 72; Jace Johnson 82; Kale Schultz 86; Sam Miller 90; Zachary Brenden 91; Braxton Wetzel 97.

Watford City (350): Masyn Strom 82; Jodus Talley 84; Cooper George 88; Hayden Hutchison 96; Aidan Pelton 103.

Bismarck (357): Dawson Lentz 78; Owen Haase 86; Isaac Jerome 94; Jaxon Hill 101; Sean Purdy 103.

Dickinson (370): Owin Seibel 89; Ty Nelson 91; Emersyn Lee 93; Kolton Kupper 97; Jace Belland 100; Ian Dohrmann 111.

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

WEST REGION PLAY-IN MATCH

St. Mary’s 5, Jamestown 0

Singles: No. 1: Gabbi Mann, SM def. Isabel LeFefre, 6-0, 6-2. No. 2: Kennedy Mertz, SM def. Hana Lang, 6-2, 6-1. No. 3: Abby Mullally, SM def. Elise Roberts, 6-0, 6-0.

Doubles: No. 1: Naomi Schuh-Clare Schaefbauer, SM def. Daphne Olson-CeCe Maulding, 6-2, 6-3. No. 2: Abby Bohl-Demi Black, SM def. Isabelle Jones-Avery Wright, 6-1, 6-0.

Records: St. Mary’s 3-7; Jamestown 0-11.

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

WEST REGION TOURNAMENT

Play-in matches

No. 7 Century (1-8-3) at No. 6 St. Mary’s (3-6-2), 6 p.m.

No. 9 Williston 0-9-1) at Legacy (4-4-3), 6 p.m.

No. 8 Dickinson (1-8) at No. 5 Jamestown (4-3-2), 5:30 p.m.

Thursday, May 25

State qualifiers

At St. Mary’s

4 & 6 p.m.

Championship

At St. Mary’s

No. 1 Minot (13-0-1) vs. No. 2 Bismarck (9-1-1), 8 p.m.

HIGH SCHOOL GIRLS SOFTBALL

WEST REGION PLAY-IN GAME

Legacy 24, Watford City 0

Watford City;000;00;--;0;7;0

Legacy;2(17)0;5x;--;24;22;0

Mallory Bradley, Brendalyn Clark (4) and Samantha Chavez. Abigail Funk and Ainsley Johnson. W—Funk. L—Bradley.

Highlights: Watford City – Maci Comstock 1-3; Jordyn Pedersen 1-3; Chavez 2-3; Akira Hogue 1-1; Clara Wisness 1-1; Adilyn Schaff 1-2. Legacy – Brynn Arnold 3-4 2B, 3B, 3 R, 2 RBI, BB; Johnson 1-2 3B, 2 R, RBI, 2 BB; Aurora Boe 0-0 R, RBI; Riley Ingemansen 3-5 2 2B, 2 R, 4 RBI; Megan Weisbeck 2-3 2B, 2 R, 3 RBI, 2 BB; Elise Stewart 3-3 2 R, 2 RBI, 2 BB; Keeley Schiermeister 3-5 2 2B, 3 RBI; Hannah Hammes 3-4 3 2B, 3 R, 3 RBI; Katie Olson 2-2 3 R, 2 RBI; Funk 2-2 2B, 3 R, 2 RBI, 2 BB, 5 IP, 7 H, 0 R, 3 BB, 4 SO.

Records: Legacy 8-15; Watford City 2-19.

NAHL

ROBERTSON CUP PLAYOFFS

May 19-23 at Blaine, Minn.

Semifinals

(Best of 3)

Friday, May 19

No. 1 Oklahoma 4, No. 4 Minnesota 2

No. 3 Austin 4, No. 2 Maryland 0

Saturday, May 20

No. 1 Oklahoma 3, No. 4 Minnesota 1 (Oklahoma wins series 2-0)

No. 2 Maryland 2, No. 3 Austin 1

Sunday, May 21

No. 3 Austin 4, No. 2 Maryland 2 (Austin wins series 2-1)

Championship

Tuesday, May 23

No. 1 Oklahoma vs. No. 3 Austin, 7 p.m.

N.D. SCORES

MONDAY

High school baseball

West Region play-in games

Bismarck 9, St. Mary's 0

Century 12, Watford City 1

High school softball

West Region play-in games

Legacy 24, Watford City 0, 5 innings

Williston 23, Turtle Mountain 0, 5 innings

Region 1 Tournament

Kindred 13, Fargo Oak Grove 3

Central Cass 5, Kindred 1 championship

Region 2 Tournament

Hatton-Northwood 25, Maple River 4

Hillsboro-Central Valley 8, Larimore 4

Hillsboro-Central Valley 5, Hatton-Northwood 3

Thompson 8, May-Port-C-G 7

Tuesday, May 23 schedule

Hillsboro-Central Valley vs. May-Port-C-G

Thompson vs. HCV/MPCG winner

Region 3 Tournament

LaMoure-Litchville-Marion 11, New Rockford Sheyenne 1

Carrington 12, Nelson County-Midkota 2

Kidder County 11, New Rockford-Sheyenne 6

South Border 7, Nelson County-Midkota 1

Tuesday, May 23 schedule

LaMoure-LM vs. Carrington

Kidder County vs. South Border

Region 5 Tournament

Bottineau 10, Rugby 2

North Star 10, Northern Lights 0

Rugby 10, Harvey-Wells County 0

Northern Lights 12, Dunseith 2

Tuesday, May 23 schedule

Bottineau vs. North Star

Rugby vs. Northern Lights

Region 6 Tournament

Minot Ryan 8, Garrison 4

Surrey 13, Velva-Drake-Anamoose 5

Velva-Drake-Anamoose 13, Garrison 5

Region 7 Tournament

Des Lacs-Burlington 7, Kenmare-Bowbells-Burke Central 3

Renville County 12, Tioga 7

Renville County 9, Kenmare-Bowbells-Burke Central 0

Tuesday, May 23

Des Lacs-Burlington vs. Renville County

Region 8 Tournament

Hettinger-Scranton 5, Beulah 0

Washburn-Wilton-Wing-Center-Stanton 4, Heart River 1

Shiloh 4, Hettinger-Scranton-New England 0

Hazen 2, Washburn-Wilton-Center-Stanton 1

Tuesday, May 23 schedule

Heart River vs. Hettinger-Scranton, 11 a.m.

Beulah vs. Washburn-Wilton-Wing-Center-Stanton, 1:30 p.m.

Shiloh Christian vs. Hazen, 4 p.m.

Loser out, 6:30 p.m.

Class B softball

Region 1 Tournament

Northern Cass 10, Hankinson 1

Hillsboro-Central Valley 16, Enderlin 6

Kindred-Richland 3, Central Cass 2

Hillsboro-Central Valley 5, Northern Cass 3

Region 2 Tournament

Thompson 19, Pembina County North 0

May-Port-C-G Hatton-Northwood 17, Carrington 0

Pembina County North 12, Carrington 2

Region 3 Tournament

Renville County 15, Rugby 5

Bottineau 12, Tioga 4

Region 4 Tournament

Beulah 24, Garrison 0

Wilton-Wing 8, Harvey-Wells County 2

Washburn-Center-Stanton 5, Velva-Drake-Anamoose 2

Central McLean 11, Heart River 5