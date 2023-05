HIGH SCHOOL BASEBALL

CENTURY 10-3, MANDAN 0-11

Century 10, Mandan 0, 5 Innings

Mandan;000;00;--;0;1;1

Century;134;2x;--;10;11;2

McCoy Keller, Mason Oster (3), Dylan Geiger (4) and Tukker Horner. Parker Sagsveen and Max Vig. W—Sagsveen. L—Keller.

Highlights: Mandan – Keller 1-2, SB, 2 IP, 4 H, 4 R, 1 BB. Century – Ben LaDuke 2-3 3B, R, 2 RBI; Tyler Kleinjan 0-2 RBI; Sagsveen 0-1 R, 5 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 5 SO; Carter Krueger 2-3 2B, 2 R; Hayden Ritter 2-3 2B, R, RBI; Charlie Vig 3-3 2 Gavin Lill 1-2 2 R; Sid Olmsted 0-1 R; Max Vig 1-2 3 RBI.

Mandan 11, Century 3

Mandan;420;100;4;--;11;11;1

Century;001;001;1;--;3;7;0

Hudsen Sheldon, Brayden Bunnell (4) and Owen Brinks. Adam Vigness, Max Vig (2), Tyler Kleinjan (5), Tyler Odell (7) and Kleinjan, Charlie Vig (5). W—Bunnell. L—Vigness.

Highlights: Mandan – Sheldon 3-5 2B, 3 3B, R, 3 RBI, 3 H, 1 R (0 ER), 3 BB, 1 SO; Dylan Gierke 3-5 3B, 3 R; Bunnell 3-4 2B, R, 4 RBI, 4 IP, 4 H, 2 R, 2 BB, 4 SO; Owen Gress 1-3; Seth Gerhardt 0-2 2 R; Brinks 1-3 RBI; Mason Oster 0-2 R, RBI. Century – Ben LaDuke 1-3 R; Kleinjan1-1 R, 1 1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB; Jacob Juma 1-1; Hayden Ritter 0-2 RBI; Gavin Lill 2-4 R; Zac Brackin 1-3; TJ Olson 1-2; Max Vig 3 1/3 IP, 4 H, 1 R, 2 BB, 2 SO.

Note: Century clinches No. 7 with the win in Game 1. Mandan will be the fifth seed.

Records: Century 7-11 West Region, 10-13 overall; Mandan 10-7, 12-8.

ST. MARY’S 2-1, JAMESTOWN 0-11

ST. MARY’S 2, JAMESTOWN 0

Jamestown;000;000’0;--;0;6;1

St. Mary’s;000;200;x;--;2;3;0

Thomas Newman and Max Fronk; Matthew Porter, Tommy Kraljic (5) and Jacoby Grimm. W – Porter. L – Newman. Sv – Kraljic. HR – None.

Highlights: James – Mason Lunzman 1-for-3; Fronk 1-for-3; Tyson Jorissen 1-for-3; Brooks Roaldson 1-for-3; Newman 2-for-2; 6 IP, 3 H, 2 ER, 2 BB, 11 K. SM – Hank Barry 1-for-3, 3B; Kraljic 1-for-3, R, 3 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 6 K; Connor Schatz R; Grimm 1-for-2, RBI; Porter 4 IP, 4 H, 0 R, 0 BB 6 K.

JAMESTOWN 11, ST. MARY’S 1, 6 INNINGS

Jamestown;000;155;--;11;14;0

St. Mary’s;000;000;--;1;6;4

Carson Orr and Max Fronk; Kayden Larson, Hank Barry (5), Karsten Larson (6) and Logan Herman. W–Orr. L–Kayden Larson. HR – None.

Highlights: Jamestown – Mason Lunzman 3-for-5, 3B, 2 R; Fronk 2 R; Jackson Wolters 1-for-3, 3B, 2 R, 2 RBI; Payton Hochhalter 1-for-4, 3 R, 3 RBIs; Tyson Jorissen 3-for-4, 2 R, RBI; Orr 2-for-4, 3 RBI; Reagan Sortland 1-for-4, RBI; Brooks Roaldson 2-for-4, double; Ethan Gall 1-for-4; Orr 6 IP, 6 H, 1 ER, 2 BB, 6 K. SM – Matthew Porter 1-for-3, double; Tommy Kraljic 2-for-3, R; Connor Schatz 2-for-2, RBI; Herman 1-for-4.

Records: St. Mary’s 5-12 West Region 7-12 overall; Jamestown 15-3, 15-3.

SHILOH CHRISTIAN 9-1, MINOT RYAN 4-2

Shiloh Christian 9, Minot Ryan 4

Minot Ryan;010;030;0;--;4;6;2

Shiloh;214;002;x;--;9;8;2

Jett Lundeen, Carson Merck (3) and Drew Zwak. Michael Fagerland, Jace Kunze (3), Eli Thompson (6) and Thompson. W--Kunze. L--Lundeen. HR--Shiloh, Fagerland.

Highlights: Minot Ryan -- Merck 1-3 R, 4 IP, 2 H, 2 R, 2 BB, 4 SO; Zwak 1-4 2B, R, RBI; Lundeen 2-4 R, 2 IP, 6 H, 7 R (5 ER), 1 BB, 3 SO, Ramsey 1-2 R; Teagan Coonrod 2B, RBI; Parker Baier 0-3 RBI. Shiloh -- Trace King 2-4 2 R; Fagerland 1-4 HR, R, 2 RBI, 2 IP, 2 H, 1 R, 3 BB, 3 SO; Thompson 0-3 R, 3 IP, 4 H, 3 R, 1 BB, 5 SO; Atticus Wilkinson 1-4 2 R; Carson Kraemer 1-2 R, RBI; Jacob Pearson 1-3 R, RBI; Conner Martin 1-4 R, 2 RBI; Justin Bosch 1-3 RBI; Kunze 3 IP, 4 H, 3 R, 1 BB, 5 SO.

Minot Ryan 2, Shiloh Christian 1

Minot Ryan;020;00;--;2;2;2

Shiloh;100;00;--;1;3;2

Coonrod, Bennet Warren (5) AND Zwak. Bosch, Easton Monson (5) and Thompson. W--Coonrod. L--Bosch. Save--Warren. HR--Shiloh, Fagerland.

Highlights: Minot Ryan -- Merck 2-2 RBI, BB; Lundeen 0-1 R; Baier 0-2 R; Coonrod 4 1/3 IP, 3 H, 1 R, 1 BB, 4 SO. Shiloh -- King 1-3; Fagerland 1-3 HR, RBI, R; Alex Huntington 1-2; Bosch 4 1/3 IP, 1 H, 2 R (0 ER), 5 BB, 3 SO.

Records: Shiloh Christian 19-6; Minot Ryan 16-5.

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

MINOT 6, LEGACY 3

Singles: No. 1: Aleah McPherson, Legacy def. Halle Mattson, 6-1, 6-3. No. 2: Kylie Fettig, Minot def. Anna Sorensen, 6-3, 6-4. No. 3: Sienna Ronning, Minot def. Cambrya Kraft, 3-6, 6-2, 6-3. No. 4: Halle Severson, Legacy def. Grace Oson, 7-5, 4-6, 6-2. No. 5: Sidney Ressler, Minot def. Chelsa Krom, 6-4, 2-6, 6-0. No. 6: Brooklyn Sand, Legacy def. Lila Olson, 4-6, 6-4, 6-0.

Doubles: No. 1: Ronning-G.Olson def. McPherson-Severson, 6-1, 6-4. No. 2: Mattson-Ressler def. Kraft-Krom, 6-3, 6-4. No. 3: Fettig-L.Olson def. Sorensen-Sand, 4-6, 6-0, 10-4.

Note: Minot clinches No. 1 seed with win. Legacy is the 2 seed.

Records: Minot 8-0 West Region, 12-0 overall; Legacy 7-1, 9-1.

ST. MARY’S 9, JAMESTOWN 0

Singles: No. 1: Gabbi Mann, SM def. Isabel LeFevre, 6-0, 6-1. No. 2: Kennedy Mertz, SM def. Hana Lang, 6-0, 6-0. No. 3: Naomi Schuh, SM def. Mylee Michel, 6-2, 6-2. No. 4: Clare Schaefbauer, SM def. Elsie Roberts, 6-1, 6-0. No. 5: Abby Bohl, SM def. Daphne Olson, 6-0, 6-0. No. 6: Abby Mullally, SM def. Cece Maulding, 6-0, 6-0.

Doubles: No. 1: Mann-Mertz def. Lang-LeFevre, 6-0, 6-0. No. 2: Schuh-Schaefbauer def. Michel-Roberts, 6-1, 6-1. No. 3: Bohl-Mullally def. Olson-Maulding, 6-0, 6-0.

Records: St. Mary’s 1-7 West Region, 1-7 overall; Jamestown 0-8, 0-10.

HIGH SCHOOL SOFTBALL

MANDAN 9, DICKINSON 7

Dickinson;112;000;1;--;7;13;1

Mandan;531;000;x;--;9;6;3

Ava Jahner, Kyndall Peterson (5) and NA. Lily Giggee and Savannah Gustavsson. W—Giggee. L—Jahner. HR—Mandan, Baylee Berg, Lily Giggee.

Highlights: Dickinson – Jenna Decker 3-4 R, RBI; Gabby Sobolik 1-3 2 R; Berg 2-4 HR, 2B, 2 R, 2 RBI; Jahner 0-4 2 RBI, 4 2/3 IP, 5 H, 7 R (3 ER), 3 BB, 6 SO; Morgan Koffler 2-4; Madison Wegleitner 1-3 2 R; Emily Sayler 1-4; Braelynn Farnsworth 1-3 RBI. Mandan – Ellie McElvanie 2-3 2 R, SB; McKenzie Yantzer 1-3 2B, R, RBI; Gustavsson 2-3 2 2B, 2 R, 2 RBI; Jenna Wandler 0-1 RBI; Taylor Arnegard 0-4 R, 2 RBI; Kaebry Weeks 0-2 R; Giggee 1-4 HR, 3 RBI, R; 7 IP, 13 H, 7 R, 4 BB.

Records: Mandan 8-10 West Region, 8-13 overall; 12-4, 22-5.

CENTURY 25-27, WATFORD CITY 10-6

Century 25, Watford City 10, 5 Innings

Century;(10)45;42;--;25;12;1

WC;101;35;--;10;7;3

Lexi Tollefson, Lilly Bird (5) and Grace Grimm. Adilyn Schaffer, Mallory Bradley (3) and Akira Houge. W--Tollefson. L--Schaffer. HR--Century, Koi Krenz. Watford City, Jordan.

Highlights: Century -- Lexi Wesson 3-4 3 2B, 5 RBI; Krenz HR, 4 RBI, 4 R; Nora Baerlacher 2-3 2B, 3 RBI.

Century 27, Watford City 6, 5 Innings

Century;304;(11)9;--;27;13;4

WC;204;00;--;6;8;4

Ashlyn Schumacher and Kayla Bothwell. Brendylin Clark, Mallory Bradley (3) and Akire Houge. W--Schumacher. L--Clark. HR--Tollefson.

Highlights: Century -- Lexi Tollefson 2-2 HR, 5 RBI, 5 R; Cali Tollefson 2-4 2 2B, 4 RBI, 3 R; Schumacher 3-6 2B, 3 RBI, 3 R.

Records: Century 8-9 West Region, 9-15 overall; 2-16, 2-18.

N.D. SCORES

THURSDAY

High school baseball

Century 10, Mandan 0, 5 innings

Mandan 11, Century 3

Hazen 12, Hettinger-Scranton-New England 10

Hazen 12, Hettinger-Scranton-New England 0

Heart River 4, Washburn-Wilton-Center Stanton 3

Heart River 2, Washburn-Wilton-Center Stanton 0

Hillsboro-Central Valley 5, Park River Area 1

Jamestown 11, St. Mary's 1

St. Mary's 2, Jamestown 0

Shiloh Christian 9, Minot Ryan 4

High school girls tennis

Fargo Davies 9, Fargo South 0

Fargo Shanley 6, Fargo North 3

Grand Forks Central 9, West Fargo 0

Grand Forks Red River 7, Wahpeton 2

Minot 6, Legacy 3

St. Mary’s 9, Jamestown 0

High school girls soccer

Grand Forks Red River 2, Fargo South 0

Fargo Shanley 4, Grand Forks Central 0

West Fargo Sheyenne 3, Fargo Davies 1

High school girls softball

Grand Forks Central 12, Fargo South 2 5 innings

Legacy 11, Bismarck 10

Legacy 23, Bismarck 11, 5 innings

Mandan 9, Dickinson 7

Midway-Minto 13, Nelson County-Midkota 12

Jamestown 13, West Fargo 1, 6 innings

West Fargo 29, Jamestown 14

West Fargo Sheyenne 11, Fargo Davies, 5 innings

West Fargo Horace 16, Devils Lake 5