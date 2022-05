Area Scores: May 19

HIGH SCHOOL BASEBALL

CENTURY 6, WILLISTON 0

Century;002;400;0;--;6;7;0

Williston;000;000;0;--;0;3;1

Gavin Lill, Seth Dietz (7) and Maxon Vig; Alex Blume, Riley Erickson (4) and Sawyer Hanson. W – Lill. L – Blume. HR – None.

Highlights: Cen – Lill 2-for-3, 2 R, RBI, 6 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 3 Ks; Carson Motschenbacher 2 RBIs; Joe LaDuke 1-for-3; Dietz 1-for-3, R; Zach Brackin 3-for-4, R; Vig R, RBI. Will – Ashton Collings 1-for-3; Huntor Mapes 1-for-3; Hanson 1-for-3.

Records: Century 11-10, 10-8 West Region; Williston 11-13, 8-10 West Region.

HIGH SCHOOL SOFTBALL

DICKINSON 11-11, MANDAN 1-1

Dickinson 11, Mandan 1 (5 innings)

Mandan;010;000;--;1;3;1

Dickinson;170;12;--;11;8;0

LaReena Mosbrucker, Lily Giggee (5) and Savannah Gustavsson; Matay Mortenson, Kendall Peterson (3), Hope Fath (5) and Baylee Berg. W – Peterson. L – Mosbrucker. HR – Dick: Taya Hopfauf.

Highlights: Man – Piper Harris 1-for-2; Gustavsson –for-3; Faith Eberle 1-for-2. Dick – Jenna Decker 2-for-2, double, 2 R, 2 RBIs; Hopfauf 1-for-3, HR, R, 5 RBIs; Kayla Kubas 1-for-3, triple, R; Fath 2 R; Mackenna Eckelberg 1-for-3, 2R; Berg 1-for-1, R, 2 RBIs.

Dickinson 11, Mandan 1

Mandan;000;010;0;--1;3;6

Dickinson;202;403;x;--;11;12;1

Andi Borchers and Savannah Gustavsson; Ava Jahner and Taya Hopfauf. W – Jahner. L –Borchers. HR – None.

Highlights: Man – Borchers 1-for-3; Gustavsson 2-for-2. Dick – Reese Hauck 3-for-4, triple, 4 R, 3 RBIs; Hopfauf 2-for-3, triple, 2 R, 3 RBIs; Mataya Mortenson 3-for-4, 2 RBIs; Kayla Kubas 2-for-3, R; Mackenna Eckelberg 1-for-3, 2 R; Baylee Berg 1-for-3, 2 R.

Records: Mandan 12-10, 8-8 West Region; Dickinson 27-1, 13-1 West Region.

NAHL

Robertson Cup championship

May 20-24 at Blaine, Minn.

Friday, May 20

Anchorage vs. St. Cloud, 4:30 p.m.

New Mexico vs. New Jersey, 7:30 p.m.

Saturday, May 21

St. Cloud vs. Anchorage, 4:30 p.m.

New Jersey vs. New Mexico, 7:30 p.m.

Sunday, May 22

St. Cloud vs. Anchorage, 3 p.m., if necessary

New Mexico vs. New Jersey, 6 p.m., if necessary

Tuesday, May 24

Semifinal winners, 7 p.m.

INDOOR FOOTBALL LEAGUE

STANDINGS

EASTERN

Team;Conference;Overall

Frisco;3-1;6-2

Massachusetts;4-1;5-3

Iowa;5-3;5-3

Quad City;5-4;5-4

Sioux Falls;3-4;4-4

Bismarck;2-5;3-6

Green Bay;2-6;3-6

WESTERN

Team;Conference;Overall

Arizona;5-1;7-1

Northern Arizona;5-2;6-2

Tucson;4-2;4-3

Vegas;3-3;4-5

Duke City;3-3;3-5

San Diego;1-5;2-6

Bay Area;1-5;1-7

Friday, May 20

Bismarck at Quad City, 7:05 p.m.

Iowa at Green Bay

Saturday, May 21

Sioux Falls at Massachusetts

Bay Area at Northern Arizona

Frisco at Arizona

Duke City at Vegas

Tucson at San Diego

