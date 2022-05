Area Scores: May 18

CLASS A BASEBALL

CENTURY 4-17, BISMARCK 2-1

Century 4, Bismarck 2

Bismarck;200;000;0;--;2;4;1

Century;200;020;x;--;4;9;2

Jace Groseclose and Cole Jahner; Joe LaDuke, Seth Dietz (5) and Tyler Kleinjan. W – LaDuke. L – Groseclose. Save – Dietz. HR – None.

Highlights: Bismarck – Jahner 1-for-2, RBI; Traiden Kalfell 1-for-2, double, RBI. Century – LaDuke 2-for-3, 2 R, 4.2 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 5 BB, 4 Ks; Carson Motschenbacher 2-for-3, 2 R, RBI; Carter Krueger 2-for-3, double, 3 RBIs; Max Vig 1-for-3, double; Dietz 2.1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 Ks.

Century 17, Bismarck 1 (5 innings)

Bismarck;001;00;--;1;8;7

Century;436;4x;--;17;11;0

Tanner Groseclose, Jace Groseclose (2), Ty Sanders (2), Traiden Kalfell (4), Carson Braun (4) and catcher N/A; Zac Brackin, Carter Krueger (5) and Max Vig. W – Brackin. L – T.Groseclose. HR – None.

Highlights: Bismarck – Caden Fischer 2-for-3, R; Cole Jahner 2-for-2, RBI; Gannon Swanson 1-for-2; Grady Swanson 1-for-1; Carson Braun 1-for-1; J.Groseclose 1-for-3. Century – Gavin Lill 1-for-3, 2 R, RBI; Joe LaDuke 3-for-3, double, 3 R, 3 RBIs; Carson Motschenbacher 1-for-3, 2 R, RBI; Carter Krueger 1-for-2, 2 R, 2 RBIs; Seth Dietz 1-for-2, 2 RBIs; Tate Erickson 1-for-1, double, RBI.

Records: Bismarck 4-22, 3-15 West Region; Century 9-10, 8-8 West Region.

JAMESTOWN 10-12, ST. MARY’S 0-4

Jamestown 10, St. Mary’s 0

St. Mary’s;000;00;--;0;3;2

Jamestown;012;07;--;10;13;0

Preston Bartsch and Logan Herman; Payton Hochhalter and Max Fronk. W – Hochhalter. L – Bartsch. HR – None.

Highlights: St. Mary's – Tommy Kraljic 1-for-3; Bartsch 1-for-3; Herman 1-for-2. Jamestown – Connor Hoyt 3-for-4, R, RBI; Michael Mahoney 1-for-2, 2 R; Jackson Walters 2-for-3, double, 2 R, RBI; Hochhalter 2-for-3, R, 3 RBIs; Carson Orr 2-for-3, double, 2 R, RBI; Reagan Sortland 2-for-3, R, 3 RBIs; Preston Gall 1-for-3, double, R, RBI.

Jamestown 12, St. Mary’s 4

St. Mary’s;210;000;1;--;4;6;2

Jamestown;130;206;x;--;12;12;2

Kayden Larson, Casey Fischer (4), Hank Barry (6) and Logan Herman; Carson Orr and Max Fronk. W – C.Orr. L – Larson. HR – None.

Highlights: St. Mary's – Tommy Kraljic 2-for-4, double, R; Preston Bartsch 1-for-1, 2 RBIs; Matthew Porter R, RBI; Connor Schatz 1-for-3, R; Barry 1-for-3; Holden Mercer 1-for-1, RBI; Herman R. Jamestown – Connor Hoyt 2-for-4, 3 R; Michael Mahoney 1-for-2, 3 R, RBI; Jackson Walters 2-for-3, triple, R, 4 RBIs; Payton Hochhalter 1-for-3, R, 2 RBIs; C.Orr 1-for-4, R, 2 RBIs; Preston Gall 1-for-4, double, R, RBI; Reagan Sortland 1-for-4, R, RBI; Kasen Rowell 1-for-4, double, RBI; Gage Orr 2-for-3, R.

Records: St. Mary’s 9-15, 6-12 West Region; Jamestown 9-7, 9-7 West Region.

MANDAN 15-14, WILLISTON 1-4

Mandan 15, Williston 1 (5 innings)

Mandan;770;10;--;15;14;1

Williston;000;01;--;1;2;2

Stetson Kuntz, Luke Darras (5) and Isaac Huettl; Kallen Crouse, Sawyer Hanson (2), Alex Ewert (2), Carter Bakken (4), Derek Lee (5) and Christian Combs. W – Kuntz. L – Crouse. HR – None.

Highlights: Mandan – Aver Bogner 2-for-4, 2 R, RBI; Lucas Burgum 2 R; McCoy Keller 3 R; Huettl 4-for-4, 2 doubles, 3 RBIs; Preton McElavaney 1-for-4, 2 R, RBI; Darras 2-for-4, 2 R, 2 RBIs; Regan Schlosser 1-for-2, double, 2 R, 3 RBIs; Kuntz 2-for-3, 2 doubles, 4 RBIs. Williston – Tyler Tamez 1-for-1; Combs 1-for-2, R.

Mandan 14, Williston 4

Mandan;233;031;2;--;14;10;5

Williston;000;130;0;--;4;6;2

Avery Bogner, Brayden Bunnell (6) and Isaac Huettl; Hunter Mapes, Tyler Tamez (4), Christian Combs (5), Alex Ewert (6) and Sawyer Hanson. W – Bogner. L – Mapes. HR – Mandan – Luke Darras, Lucas Burgum, Owen Gress 2.

Highlights: Mandan – Bogner 2-for-4, R; Burgum 2-for-4, double, HR, 2 R, 4 RBIs; Huettl 1-for-3, 2 RBIs; Gress 2-for-4, 2 HRs, 2 R, 3 RBIs; Darras 1-for-4, HR, R, RBI; Regan Schlosser 1-for-2, 3 R; Stetson Kuntz 1-for-3, 2 R, RBI. Williston – Carter Bakken 1-for-3, double, 2 RBIs; Riley Erickson 2-for-4.

Records: Mandan 17-5, 13-5 West Region; Williston 11-11. 8-8 West Region.

DICKINSON 18-8, WATFORD CITY 2-1

Dickinson 18, Watford City 2 (5 innings)

Dickinson;455;40;--;18;12;0

Watford City;011;00;--;2;4;2

Jace Kovash, Landon Olson (3) and Chase Stelle; Judd Johnsrud, Carson Voll (2), Jace Willis (3), Landon Ledahl (3) and Kanyon Tschetter. W – Olson. L – Johnsrud. HR – None.

Highlights: Dickinson – J.Kovash 3 R; Kaeden Krieg 2-for-2, double, 4 R, 2 RBIs; Aiden Haich 2-for-2, double, triple, 2 R, 4 RBIs; Davin Seibel 1-for-1, 2 R; Drew Kovash 1-for-2, double, 2 R, 3 RBI; Jaden Bast R, 3 RBIs; Colin Tschetter 3-for-4, double, triple, 4 RBIs; Stelle 2-for-2, 3 R. Watford City – Johnsrud 2-for-2, R, RBI; Jake Berg 1-for-2, RBI; Voll 1-for-3, R.

Dickinson 8, Watford City 1

Dickinson;002;303;0;--;8;7;0

Watford City;100;000;0;--;1;3;2

Jeremiah Jilek, Drew Kovash (4), Britton Cranston (4), Troy Berg (7) and Chase Stelle; Colton Hufenbagle, Hunter Cowan (5) and Tschetter. W – D.Kovash. L – Cowan. HR – Dickinson: Isaac Daley.

Highlights: Dickinson – Daley 1-for-4, HR, R, 2 RBIs; Cranston 1-for-1, 2 R; Aiden Rodakowski 2-for-3, R, 2 RBIs. Watford City – Jason Hogue 1-for-3, R; Kanyon Tschetter 1-for-2; Judd Johnsrud 1-for-3, RBI.

Records: Dickinson 20-2, 15-1 West Region; Watford City 2-19, 0-16 West Region.

CLASS A SOFTBALL

MINOT 10-2, MANDAN 0-4

Minot 10, Mandan 0 (5 innings)

Mandan;000;00;--;0;3;5

Minot;313;12;--;10;11;0

Andi Borchers and Savannah Gustavsson; Kirstin Galloway and Abby Barnum. W – Galloway. L – Borchers. HR – None.

Highlights: Mandan – Piper Harris 1-for-3; Borchers 1-for-2; Mallory Brahos 1-for-2. Minot – Aynzlee Mosser 2-for-3, 2 R; Cierra Erickson 2-for-3, double R, 2 RBIs; Reese Rice 2-for-3, double, triple, 2 R, 2 RBIs; Taury Hight 2 RBIs; Avery Falcon 1-for-2, triple, R; Galloway 5 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 2 Ks.

Mandan 4, Minot 2

Mandan;010;100;2;--;4;11;2

Minot;000;000;2;--;2;4;0

LaReena Mosbrucker, Andi Borchers (7) and Savannah Gustavsson; Taylor Falcon and Isabella Anderson. W – Falcon. L – Borchers. HR – None.

Highlights: Mandan – Borchers 2-for-4, 2 doubles, R, RBI, 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K; Mosbrucker 2-for-4, triple, RBI, 6 IP, 4 H, 2 R, 0 ER, 5 BB, 3 Ks; Jayli Wandler 3-for-3, 2 R. Minot – Abby Barnum 1-for-3; Avery Lunde 1-for-3; Kirstin Galloway 1-for-1; Kinsey Field 1-for-3.

Records: Mandan 11-10, 8-6 West Region; Minot 14-5, 11-3 West Region.

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

MANDAN 2, JAMESTOWN 1

Jamestown;1;0;--;1

Mandan;2;0;--;2

First half: 1. Mandan, Kendal Beckler (Lucia Aguero-Montero), 15:12. 2. Jamestown, Breanna Oettle (PK), 36:40. 3. Mandan, Poria Mattheisen (Janessa Dillmann), 38:42.

Second half: No scoring.

Goalkeeper saves: Mandan – Quinn Carter 7. Jamestown – Olivia Sorlie 14.

Records: Mandan 5-4-2, 5-4-2 West Region; Jamestown 7-6-0, 7-6-0 West Region.

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

MANDAN 5, JAMESTOWN 4

Singles

1. Phoebe Olson, Jamestown, def. Sophia Felderman 6-0, 7-6 (3). 2. Brenna Shock, Mandan, def. Plivia Schriock 6-0, 4-6, 6-4. 3. Grace Lefevre, Jamestown, def. Allie Ereth 6-3, 6-7 (4), 7-6 (5). 4. Alyssa Olson, Mandan, def. Mya Henderson 2-6, 6-3, 7-5. 5. Bria Nieswaag, Jamestown, def. Audrey Duppong 6-1, 6-4. 6. Noelle DeRosier, Mandan, def. Sofia Williams 6-1, 6-1.

Doubles

1. Felderman-Schock, Mandan, def. Olson-Nieswaag 7-6 (6), 7-5. 2. Olson-DeRosier, Mandan, def. Schriock-William 7-5, 4-6, 6-2. 3. Henderson-Lefevre, Jamestown, def. Ereth-Lauren Katzung 6-3, 6-2.

Records: Jamestown 2-10, 0-7 West Region; Mandan 2-10, 1-6 West Region.

DICKINSON 5, BISMARCK 4

Singles

1. Valeria Bradley, Dickinson, def. Grace Haider 6-1, 6-2. 2. Lola Homiston, Dickinson, def. Sydney Hall 6-1, 6-3. 3. Shayna Klitzke, Dickinson, def. Peyton Kovash 6-3, 6-4. 4. MeganRichter, Bismarck, def. Julianna Kadrmas 6-0, 6-2. 5. Jessica Schuh, Bismarck, def. Rachel Dazell 6-1, 6-0. 6. Grace Gross, Bismarck, def. Morgan Daley 3-6, 6-4, 10-5.

Doubles

1. Bradley-Klitzke, Dickinson, def. Haider-Kovash 5-7, 6-2, 7-5. 2. Homiston-Daley, Dickinson, def. Hall-Schuh 6-3, 6-4. 3. Richter-Jami Bachmeier, Bismarck, def. Kadrmas-Dazell 6-0, 6-1.

Records: Dickinson 7-5, 4-3 West Region; Bismarck 5-5, 3-4 West Region.

MINOT 8, LEGACY 1

Singles

1. Eden Olson, Minot, def. Aleah McPherson 2-6, 6-1, 6-1. 2. Sophia Egge, Minot, def. Abby Meier 6-1, 6-1. 3. Halle Mattson, Minot, def. Chelsa Krom 6-2, 6-4. 4. Sidney Ressler, Minot, def. Anna Sorensen 7-5, 6-1. 5. Sienna Ronning, Minot, def. Cambry Kraft 6-4, 7-6 (4). 6. Kalle Seversen, Legacy, def. Sabryn Ronning 6-2, 6-3.

Doubles

1. Egge-Ressler, Minot, def. Meier-Kraft 6-2, 6-0. 2. Olson-Sa.Ronning, Minot, def. McPherson-Seversen 3-6, 6-1, 11-9. 3. Si.Ronning-Grace Olson, Minot, def. Krom-Sorensen 7-5, 6-4.

Records: Minot 15-0, 6-0 West Region; Legacy 11-2, 6-1 West Region.

INDOOR FOOTBALL LEAGUE

STANDINGS

EASTERN

Team;Conference;Overall

Frisco;3-1;6-2

Massachusetts;4-1;5-3

Iowa;5-3;5-3

Quad City;5-4;5-4

Sioux Falls;3-4;4-4

Bismarck;2-5;3-6

Green Bay;2-6;3-6

WESTERN

Team;Conference;Overall

Arizona;5-1;7-1

Northern Arizona;5-2;6-2

Tucson;4-2;4-3

Vegas;3-3;4-5

Duke City;3-3;3-5

San Diego;1-5;2-6

Bay Area;1-5;1-7

Friday, May 20

Bismarck at Quad City, 7:05 p.m.

Iowa at Green Bay

Saturday, May 21

Sioux Falls at Massachusetts

Bay Area at Northern Arizona

Frisco at Arizona

Duke City at Vegas

Tucson at San Diego

NAHL

ROBERTSON CUP PLAYOFFS

Division Finals

(Best of 5)

Friday, May 6

Jamestown 6, New Jersey 2

Aberdeen 5, St. Cloud 4, OT

Lone Star 2, New Mexico 0

Anchorage 4, Minnesota Wilderness 1

Saturday, May 7

New Jersey 3, Jamestown 2

St. Cloud 6, Aberdeen 2

Lone Star 4, New Mexico 2

Minnesota Wilderness 7, Anchorage 2

Sunday, May 8

Anchorage 4, Minnesota Wilderness 3, 2 OTs

Wednesday, May 11

New Jersey 4, Jamestown 1

Thursday, May 12

New Mexico 3, Lone Star 0

Friday, May 13

New Jersey 3, Jamestown 2, 3 OTs, New Jersey wins series 3-1

Anchorage 5, Minnesota Wilderness 1, Anchorage wins series 3-1

St. Cloud 3, Aberdeen 2, 3 OTs

New Mexico 4, Lone Star 3, OT

Saturday, May 14

St. Cloud 3, Aberdeen 2, St. Cloud wins series 3-1

Sunday, May 15

New Mexico 1, Lone Star 0, New Mexico wins series 3-1

Robertson Cup championship

May 20-24 at Blaine, Minn.

Friday, May 20

Anchorage vs. St. Cloud, 4:30 p.m.

New Mexico vs. New Jersey, 7:30 p.m.

Saturday, May 21

St. Cloud vs. Anchorage, 4:30 p.m.

New Jersey vs. New Mexico, 7:30 p.m.

Sunday, May 22

St. Cloud vs. Anchorage, 3 p.m., if necessary

New Mexico vs. New Jersey, 6 p.m., if necessary

Tuesday, May 24

Semifinal winners, 7 p.m.

N.D. SCORES

TUESDAY

High school baseball

Bismarck Century 4, Bismarck 2

Bismarck Century 17, Bismarck 1

Devils Lake 13, Grand Forks Central 1

Dickinson 18, Watford City 2

Dickinson 8, Watford City 1

Dilworth-Glyndon-Felton, Minn. 6, Fargo Davies 3

Fargo North 3, Fargo Shanley 2

Fargo Shanley 16, Fargo North 0

Hillsboro-Central Valley 6, Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 5

Jamestown 10, Bismarck St. Mary’s 0

Jamestown 12, Bismarck St. Mary’s 4

Mandan 15, Williston 1

Mandan 14, Williston 4

West Fargo 10, Grand Forks Red River 5

West Fargo Sheyenne 12, Fargo South 1

High school softball

Bismarck 19, Watford City 0

Bismarck 17, Watford City 0

Bismarck Legacy 21, Williston 0

Bismarck Legacy 21, Williston 3

Devils Lake 9, Grand Forks Central 6

Dickinson 13, Bismarck Century 2

Dickinson 11, Bismarck Century 1

Fargo North 19, Fargo South 7

Fargo Shanley 12, Fargo Davies 11

Minot 10, Mandan 0

Mandan 4, Minot 2

West Fargo 21, Grand Forks Red River 3

High school girls soccer

Bismarck 7, St. Mary’s 0

Grand Forks Central 1, Grand Forks Red River 0

Mandan 2, Jamestown 1

West Fargo 1, West Fargo Sheyenne 1

High school girls tennis

Dickinson 5, Bismarck 4

Fargo Davies 6, Fargo Shanley 0

Mandan 5, Jamestown 4

Minot 8, Bismarck Legacy 1

West Fargo 5, Fargo South 2

