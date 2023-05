HIGH SCHOOL GIRLS TRACK

WEST REGION LAST CHANCE MEET

At Minot

Team scores

1. Bismarck 134. 2. Minot 112.16. 3. Century 106.14. 4. Legacy 99. 6. St. Mary’s 72. 7. Watford City 47. 8. Dickinson 46. 9. Williston 37.66.

Individual results

100: 1. Maicee Burke, Min, 12.67. 2. Eden Fridley, Cen, 12.89. 3. Jilian Quale, Bis, 12.96. 4. Ashlyn Buchholz, Cen, 12.98. 5. Hannah Herbel, Cen, 13.0. 6. Kamora Phillips, Dick, 13.05. 7. Elydia Symens, Cen, 13.09. 8. Adison Sagaser, Leg, 13.1.

200: 1. Emily Ash, Dick, 26.25. 2. Cambree Volk, Leg, 26.48. 3. Adison Sagaser, Leg, 27.02. 4. Elydia Symnes, Cen, 27.02. 5. Rachel Nwankwo, Min, 27.19. 6. Ashlyn Buchholz, Cen, 27.21. 7. Jilian Quale, Bis, 27.25. 8. Alyssa Eckroth, Leg, 27.26.

400: 1. Fallon Sampsel, WC, 59.7. 2. Jamimah Guenther, Leg, 1:01.19. 3. Whitney Welk, Leg, 1:01.74. 4. Alyssa Eckrtoh, Leg, 1:01.8. 5. Emerson House, Cen, 1:01.86. 6. Taya Fettig, Bis, 1:02.19. 7. Nevaeh Perez-Coleman, Min, 1:02.24. 8. Cecilia Homiston, Dick, 1:02.34.

800: 1. Eva Selensky, SM, 2:19.03. 2. Acey Elkins, Man, 2:18.32. 3. Kylie Wald, SM, 2:22.53. 4. Leah Herbel, Cen, 2:24.92. 5. Addison Heck, Cen, 2:25.59. 6. Bayla Weigel, Bis, 2:27.52. 7. Ella Selensky, SM, 2:30.22. 8. Sophia Lade, Min, 2:30.24.

1600: 1. Eva Selensky, SM, 5:05.8. 2. Jaelyn Ogle, WC, 5:06.62. 3. Sophia Lade, Min, 5:23.41. 4. Cambree Moss, Will, 5:25.45. 5. Marenn Larsen, Will, 5:26.96. 6. Izzy Dahl, Bis, 5:28.25. 7. Lexie Waldner, Leg, 5:28.74. 8. Mandy Schmidt, Min, 5:29.26.

3200: 1. Katie Olson, WC, 12:33.59. 2. Kaylee Jackson, Min, 13:24.33. 3. Addyson Wendt, Min, 13:43.87. 4. Jillian Lemer, Cen, 14:11.4.

100 hurdles: 1. Brenna Curl, SM, 16.46. 2. Anna Lyles, Man, 16.6. 3. Haley Conklin, Min, 17.36. 4. Zoie Austin, Cen, 17.56. 5. Monica Boakey, Min, 17.78. 6. Machaela Pochant, Leg, 18.03. 7. Kala Corbin, Man, 18.17. 8. Tatum Radke, Man, 18.28.

300 hurdles: 1. Aspen Eslinger, Leg, 46.48. 2. Alexis Gerving, SM, 48.42. 3. Fallon Sampsel, WC, 48.46. 4. Brenna Curl, CM, 48.78. 5. Whitney Welk, Leg, 49.38. 6. Hailey Markel, Man, 49.43. 7. Amelia Wisness, WC, 50.14. 8. Londyn Dschaak, Cen, 50.23.

400 relay: 1. Bis (Cambrie Fischer, Jilian Quale, Katelyn Luther, Ajaye Gill), 51.81. 2. Man, 52.19. 3. Min, 52.19. 4. Dick, 52.55. 5. Man B, 53.17. 6. Will, 53.87. 7. WC, 54.05. 8. Bis B, 55.82.

800 relay: 1. Min (Rachel Nwankwo, Allie Johnson, Eve Knutson, Olivia Hanson), 1:49.52. 2. Bis, 1:50.34. 3. Will, 1:52.01. 4. SM, 1:52.09. 5. Man, 1:52.64. 6. Man B, 1:56.19. 7. Dick, 1:57.42. 8. WC, 2:05.06.

1600 relay: 1. Min (Nevaeh Perez-Coleman, Eve Knutson, Emily Mattern, Maicee Burke), 4:07.92. 2. WC, 4:08.34. 3. Cen, 4:09.27. 4. Man, 4:13.93. 5. Bis, 4:16.64. 6. Will, 4:22.41. 7. Man B, 4:26.73. 8. SM, 4:37.83.

3200 relay: 1. Leg (Lauren Woeste, Taylor Gabbert, Bre Axt, Aubrey Rost), 10:05.69. 2. Cen, 10:37.88. 3. Min, 10:56.07.

Shot put: 1. Katelyn Rath, Bis, 41-4. 2. Tayla Anderson, Bis, 36-11. 3. Ryen Brothers, Leg, 36-6. 4. Josie Rystedt, Min, 36-2. 5. Jecelyn Arends, Dick, 35-11. 6. Maya Aguilar, Min, 35-5. 7. Lizzy Kerzman, Bis, 34-10. 8. Katelyn Brown, Cen, 34-9.

Discus: 1. Chloe Wolff, Cen, 125-3; 2. Tayla Anderson, Bis, 119-9. 3. Katelyn Rth, Bis, 119-0. 4. Lizzy Kerzman, Bis, 116-6. 5. Raya Rood, Bis, 115-1. 6. Maya Aguilar, Min, 107-7. 7. Dru Bogden, Min, 104-1. 8. Ruth Crabtree, Will, 101-10.

Javelin: 1. Alexis Gerving, SM, 112-0. 2. Mya Sheldon, Man, 111-6. 3. Cambrie Fischer, Bis, 108-1. 4. Brenna Curl, SM, 108-0. 5. Madyson Schwind, Man, 107-2. 6. Raya Rood, Bis, 106-8. 7. Aliya Selensky, Leg, 103-3. 8. Dru Bogden, Min, 102-8.

High jump: 1. Jordyn Rood, Bis, 4-3. 2. Jenna Nelson, Dick, 4-11. 3. (tie) Kendra Hall, Will, 4-11 and Adison Sagaser, Leg, 4-11. 5. Macy Crane, Leg, 4-11; 6. Cecilia Homston, Dick, 4-11; 7. Makayla Weidenmeyer, Cen, 4-11. 8. Kendra King, Dick, 4-11.

Pole vault: 1. Emily Ash, Dick, 10-9. 2. Rachel Dunlop, Cen, 10-9. 3. Kaitlyn Barbarck, Will, 10-3. 4. Madison Berger, Leg, 9-9. 5. (tie) Brynlie Thueson, Cen, 8-9; Alexa Evanger, Leg, 8-9; and Maddy Lamberth, Leg, 8-9. 8. (tie) Cheyanne Simon, Cen, 8-3; Cortney Krueger, Cen, 8-3; Rachel Crouse, Cen, 8-3; Kadence McEvers, Cen, 8-3; McKinnley Kragh, Min, 8-3; and Madlynn Johnson, Will, 8-3.

Long jump: 1. Ajaye Gill, Bis, 17-4.5. 2. Makayla Whitfield, Min, 17-3. 3. Makayla Wiedenmeyer, Cen, 16-11.5. 4. Cambrie Fischer, Bis 16-8. 5. Micah Fleck, Will, 16-6.5. 6. Machaela Pochant, Leg, 16-5.5. 7. Alyssa Eckroth, Leg, 16-3.5. 8. Whitney Welk, Leg, 16-2.

Triple jump: 1. Makayka Whitfield, Min, 35-4. 2. Ajaye Gill, Bis, 34-10. 3. Makayla Wiedenmeyer, Cen, 34-9. 4. Kennedy Marcus, Bis, 34-7. 5. Mia Peterson, Bis, 34-5. 6. Alexandra Arnegard, Man, 33-6. 7. Maliah Frey, Cen, 33-5. 8. Alyssa Schmit, Cen, 33-0.

HIGH SCHOOL BASEBALL

MINOT 13-3, LEGACY 0-0

Minot 13, Legacy 0, 5 innings

Minot;553;00;--;13;9;0

Legacy;000;00;--;0;0;1

Eli Nissen and Kellan Burke; Andrew Jablonski, Logan Lawrence (2), Nick Patton (4) and Aaron Urlacher. W – Nissen. L – Jablonski. HR – None.

Highlights: Min – Easton Panasuk 2-for-3, 3 R, 2 RBIs; Parker Hann 2 R, RBI; Morgan Nygaard 1-for-3, R, RBI; Burke 3-for-3, 2 R, 3 RBIs; Tyler Collins 1-for-2, 2 R, 2 RBIs; Jayden Speraw 1-for-3, 2 RBIs; Hunter Horner 1-for-3; Nissen 5 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 10 Ks.

Minot 3, Legacy 0

Minot;200;100;0;--;3;8;1

Legacy;000;000;0;--;0;4;2

Carson Deaver, Tyler Buchanan (6) and Jayden Speraw; Jameson Johnson and Aaron Urlacher. W – Deaver. L – Johnson. HR – None.

Highlights: Min – Easton Panasuk 1-for-3, R; Parker Hann 1-for-1; Morgan Nygaard R, RBI; Kellan Burke 1-for-2, RBI; Speraw 1-for-3; Tyler Collins 1-for-3, R; Adam Roedocker 1-for-3; Braden Nelson RBI; Jaxson Radke 2-for-3; Deaver 6 IP, 3 H, 0 R, 4 BB, 4 Ks; Buchanan 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 Ks. Leg – Lucas Vasey 2-for-3; Johnson 1-for-3; Isaac Mitchell 1-for-3.

Records: Minot 14-6, 11-5 West Region; Legacy 12-7, 12-4 West Region.

HAZEN 13-8, HEART RIVER 3-5

Hazen 13, Heart River 3, 5 innings

Heart River;111;00;--;3;9;3

Hazen;008;23;--;13;10;2

Evan Walter, Luke Obrigewitch (3), Kaden Zacher (4) and Mason Kessel; Bryce Lesmann and Brayden Haack. W – Lesmann. L – Walter. HR – HR: Jordan Koppinger.

Highlights: HR – Austin Buckman 1-for-2, double, RBI; Walter 1-for-3, R; Koppinger 2-for-3, double, HR, R, 2 RBIs; Luke Obrigewitch 1-for-3; Zacher 1-for-3; Kessel 2-for-3, R; Trystan Stevens 1-for-2. Hazen – Haack 2-for-3, double, 2 R, RBI; Tyson Wick 1-for-3, double, 2 R, 3 RBIs; Grant Krause 1-for-3, R, RBI; Lesmann 2R; Bradyn Braithwaite 3-for-3, 2 doubles, 2 R, 4 RBIs; Troy Taylor 1-for-3, double, R, 3 RBIs; Shane Bosch 1-for-2, R; Cameron Grimm 1-for-2, R.

Hazen 8, Heart River 5

Heart River;010;13;--;5;60

Hazen;134;0x;--;8;2;3

Jordan Jung, Trystan Stevens (2), Jordan Koppinger (3) and Conner Honeyman; Cameron Grimm, Courtal Beyer (4) and Troy Taylor. W – Grimm. L – Jung. HR – None.

Highlights: HR – Honeyman 1-for-3, double; Koppinger 2-for-3, double, R, RBI; Luke Obrigewitch 1-for-3, R; Mason Kessel 1-for-2, R; Trevor Lefor 1-for-3, double, RBI. Hazen – Bradyn Braithwaite R, 2 RBIs; Wick 1-for 2, 3 RBIs; Reed Beyer 1-for-3, R; Trevor Krause 2 R; C.Beyer 2 R; Robert Froelich 2 R, RBI.

HIGH SCHOOL SOFTBALL

DICKINSON 8-13, LEGACY 0-4

Dickinson 8, Legacy 0

Dickinson;004;010;3;--;8;10;0

Legacy;000;000;0;--;0;2;2

Ava Jahner and M. Merry; Abbey Allard and Ainsley Johnson. W – Jahner. L – Allard. HR – Dick: Baylee Berg, K. Peterson.

Highlights: Dick – Jenna Decker 2-for-4, R, RBI; Berg 3-for-4, HR, R, 2 RBIs; Peterson 2-for-4, HR, 2 R, RBI; Morgan Koffler 2 R; M. Wegleitner 1-for-2, RBI; E. Sayler 1-for-3, RBI; Braelynn Farnsworth 1-for-4, R; Jahner 7 IP< 2 H, 0 R, 1 BB, 17 Ks. Leg – Megan Weisbeck 1-for-3; Keeley Schiermeister 1-for-2.

Dickinson 13, Legacy 4

Dickinson;040;502;2;--;13;123;3

Legacy;011;002;0;--;4;6;2

K. Peterson, M. Wegleitner (4) and catcher N/A; Abigail Funk, Katie Olson (3), Brynn Arnold (4) and Hannah Hammes. W – Peterson. L – Funk. HR – Dick: G. Sobolik 2. Leg: Arnold.

Highlights: Dick – Jenna Decker 1-for-4, double, 2 R, RBI; Sobolik 2-for-4, 2 HR, 2 R, 3 RBIs; Peterson 3-for-5, 2 doubles, R, RBI; M. Koffler 2-for-4, double, 2 R; Wegleitner 2-for-4, R, 3 RBIs; E. Sayler 1-for-3, double, RBI; Braelynn Farnsworth 2-for-4, R. Leg – Arnold 1-for-4, HR, R, RBI; Abbey Allard 1-for-4; Keeley Schiermeister 3-for-4; Kathryn Lemoine 1-for-3, double, R, RBI.

Records: Dickinson 21-4, 11-3 West Region; Legacy 7-17, 6-10 West Region.

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

LEGACY 9, JAMESTOWN 0

Singles

1. Cambrya Kraft, Leg, def. Hana Lang 6-0, 6-2. 2. Halle Severson, Leg, def. Isabel Lefevre 6-0, 6-0. 3. Cassidee Jones, Leg, def. Mylee Michel 6-1, 6-0. 4. Caylin Kraft, Leg, def. Elise Roberts 6-1, 6-2. 5. Gracelyn Klein, Leg, def. Daphne Olson, 6-4, 6-1. 6. Ana Balf, Leg, def. CeCe Maulding 6-4, 6-2.

Doubles

1. Aleah McPherson-Brooklyn Sand, Leg, def. Lang-Lefevre 6-1, 6-1. 2. Anna Sorensen-Chelsa Krom, Leg, def. Michel-Roberts 6-2, 6-2. 3. Paisley Kleven-Maria Barrett, Leg, def. Olson-Maulding 6-0, 6-2.

Records: Legacy 9-0 overall, 7-0 West Region; Jamestown 0-8, 0-6.

COLLEGE BASEBALL

REGION 13 TOURNAMENT

At Glendive, Mont.

Sunday, May 14

Game 1: No. 2 Bismarck State 9, No. 3 Dakota County 4

Game 2: No. 1 Miles 7, No. 4 Williston State 4

Game 3: No. 4 Williston State 9, No. 3 Dakota County 8

Game 4: No. 1 Miles 11, Bismarck State 1, 7 innings

Monday, May 15

No. 4 Williston State 9, No. 2 Bismarck State 1

No. 4 Williston State 9, No. 1 Miles 6

Tuesday, May 16

Game 7: No. 1 Miles (37-13) vs. No. 4 Williston State (33-16), 1 p.m. (championship)

NAHL

ROBERTSON CUP PLAYOFFS

May 19-23 at Blaine, Minn.

Semifinals

(Best of 3)

Friday, May 19

#1 Oklahoma vs. #4 Minnesota, 4:30 p.m.

#2 Maryland vs. #3 Austin, 7:30 p.m.

Saturday, May 20

#1 Oklahoma vs. #4 Minnesota, 4:30 p.m.

#2 Maryland vs. #3 Austin, 7:30 p.m.

Sunday, May 21

#1 Oklahoma vs. #4 Minnesota, 3 p.m. (If necessary)

#2 Maryland vs. #3 Austin, 6 p.m. (if necessary)

Championship

Tuesday, May 23

Semifinal winners, 7 p.m.

N.D. SCORES

MONDAY

College baseball

Williston State 9, Bismarck State 1

Williston State 9, Miles 6

High school baseball

Dilworth-Glyndon-Felton 10, Fargo South 3

Fargo Davies 3, West Fargo Sheyenne 0

Fargo Shanley 10, West Fargo 4

Fargo Shanley 9, West Fargo 0

Hazen 13, Heart River 3

Hazen 8, Heart River 5

Jamestown 9, Williston 7

Jamestown 11, Williston 1

Minot 13, Bismarck Legacy 0

Minot 3, Bismarck Legacy 0

West Fargo Sheyenne 5, Fargo Davies 3

High school softball

Central Cass 21, Hillsboro-Central Valley 1

Dickinson 8, Bismarck Legacy 0

Dickinson 13, Bismarck Legacy 4

Grand Forks Central 7, West Fargo Horace 6

Grand Forks Red River 10, West Fargo Sheyenne 6

Thompson 8, Mayville-Portland-Cifford-Galesburg 2

West Fargo 20, Valley City 1

Wet Fargo Sheyenne 11, Grand Forks Red River 9

High school girls tennis

Bismarck Legacy 9, Jamestown 0

Fargo Shanley 8, Fargo Davies 1

Valley City 5, Fargo Davies 4

High schools girls soccer

Bismarck 2, Bismarck Legacy 0