HIGH SCHOOL BASEBALL

HAZEN 11-2, SHILOH CHRISTIAN 8-6

At Hazen

Hazen 11, Shiloh Christian 8

Shiloh Christian;050.003;0;--;8;11;4

Hazen;003;440;x;--;11;6;4

Trace King, Eli Thompson (4), E. Monson (6) and Eli Thompson; Tyson Wick and Brayden Haack. W – Wick. L – Thompson. HR – None.

Highlights: SC – King 2-for-5, R; Michael Fagerland 2-for-4, 2 R, 2 RBIs; Thompson 2-for-3, double, triple, R, 2 RBIs; Atticus Wilkinson 1-for-4, R, 2 RBIs; Carson Kraemer 2-for-4, R; Evan Fuchs 2-for-4, double, R, RBI. Hazen – Haack 2 R; Wick 2-for-4, double, 2 R, 2 RBIs; Bryce Lesmann 2-for-3, 2 RBIs; Bradyn Braithwaite 2-for-2, double, R, 2 RBIs.

Shiloh Christian 6, Hazen 2

Shiloh Christian;201;12;--;6;7;0

Hazen;200;00;--;2;4;4

E. Monson and Justin Bosch; Reed Beyer, Grant Krause (4) and Bradyn Braithwaite. W – Monson. L – Krause. HR – SC: Michael Fagerland.

Highlights: SC –Trace King 1-for-4, RBI; Fagerland 2-for-3, triple, HR, 2 R, RBI; Eli Thompson 1-for-4, R, RBI; Carson Kraemer 2-for-2, RBI; Evan Fuchs R, RBI; Monson 5 IP, 4 H, 2 ER, 2 BB, 5 Ks. Hazen – Tyson Wick 2-for-3, R; Braithwaite 1-for-2, double, RBI; Shane Bosch 1-for-2.

Records: Shiloh Christian 16-3, 8-1 Region 8; Hazen 10-4, 5-2 Region 8.

COLLEGE BASEBALL

NSIC TOURNAMENT

At Bismarck Municipal Ballpark and Mandan Memorial Ballpark

Wednesday, May 10

No. 1 Augustana 6, No. 8 Wayne State College 5

No. 4 St. Cloud State 10, No. 5 Southwest Minnesota State 3

No. 2 Minnesota State-Mankato 10, No. 7 Winona State 1

No. 3 Minnesota-Crookston 7, No. 6 Minot State 3

Thursday, May 11

No. 8 Wayne State 7, No. 5 Southwest Minnesota State 6, 15 innings

No. 7 Winona State 8, No. 6 Minot State 7, 10 innings

No. 2 Minnesota State-Mankato 5, No. 3 Minnesota-Crookston 3

No. 4 St. Cloud State 10, No. 1 Augustana 1

No. 3 Minnesota-Crookston 7, No. 8 Wayne State 5

No. 1 Augustana 7, No. 7 Winona State 2

Friday, May 12

Game 11: No. 4 St. Cloud State (30-17) vs. No. 2 Minnesota State-Mankato (37-13), 12 p.m., Mandan

Game 12: No. 3 Minnesota-Crookston (38-19) vs. No. 1 Augustana (41-17), 3:30 p.m., Mandan

Game 13: Winner Game 12 vs. Loser Game 11, Mandan, 45 minutes after Game 12

Saturday, May 13

Game 14: Winner Game 11 vs. Winner Game 13, 12 p.m., Mandan (championship)

Game 15: Second championship, 45 minutes after Game 14, if necessary, Mandan

REGION 13 TOURNAMENT

At Glendive, Mont.

Saturday, May 13

Game 1: No. 2 Bismarck State College (29-7) vs. No. 3 Dakota County Technical College (19-9), 10 a.m.

Game 2: No. 1 Miles (35-12) vs. No. 4 Williston State College (30-14), 1 p.m.

Game 3: Loser Game 1 vs. Loser Game 2, 4 p.m.

Game 4: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 6 p.m.

Sunday, May 14

Game 5: Winner Game 3 vs. Loser Game 4, 1 p.m.

Game 6: Winner Game 4 vs. Winner Game 5, 4 p.m. (championship)

Sunday, May 15

Game 7: Second championship, 1 p.m. (if necessary)

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

LEGACY 8, WILLISTON 1

Singles: No. 1: Aleah McPherson, Legacy def. Rylee Rude, 6-1, 6-0. No. 2: Avy Ator, Williston def. Anna Sorensen, 6-3, 6-3. No. 3: Cambrya Kraft, Legacy def. Gracia Tong, 6-0, 6-0. No. 4: Halle Severson, Legacy def. Maggie Garbel, 6-1, 6-0. No. 5; Chelsa Krom, Legacy def. Keira Borreson, 6-3, 6-3. No. 6: Brooklyn Sand, Legacy def. Neveah Williams 6-2, 6-2.

Doubles: No. 1: McPherson-Seversen def. Rude-Ator, 6-4, 6-1. No. 2: Krom-Kraft def. Tong-Borreson, 6-4, 6-1. No. 3: Sorensen-Sand def. Garbel-Williams, 6-4, 6-4.

Records: Legacy 6-0 West Region, 8-0 overall; Williston 3-5, 2-6.

HIGH SCHOOL GIRLS SOFTBALL

MANDAN 18-13, LEGACY 1-3

Mandan 18, Legacy 1, 5 innings

Legacy;100;00;--;1;4;2

Mandan;358;2x;--;18;15;2

Brynn Arnold, Abby Funk (3) and Hannah Hammes. Alyssa Bitz and Savannah Gustavsson. W—Bitz. L—Arnold. HR—Mandan, Taylor Arnegard.

Highlights: Legacy – Arnold 0-2 R; Katie Olson 1-1; Megan Weisback 1-2 RBI; Abbey Allard 1-2, Keely Schiermeister 1-2 2B. Legacy – Ellie McElvanie 1-4 R; McKenzie Yantzer 1-1 3 R, RBI; Gustavsson 0-1 R; Jenna Wandler 4-4 2B, 4 R, 6 RBI; Arnegard 2-3 2B, HR, 3 R, 4 RBI; Lily Gigge 2-3 R, 2 RBI; Jorja Wandler 1-1 2 R, RBI; Bitz 1-3, 5 IP, 4 H, 1 R (0 ER), 4 BB; Kaebry Weeks 1-4 R, RBI; Isabella Maliske 2-3 R, RBI.

Mandan 13, Legacy 3, 6 innings

Legacy;120;000;--;3;7;2

Mandan;332;212;--;13;16;1

Katie Olson, Avery Liudahl (1), Abbey Allard (2) and Hammes. Jenna Wandler, Giggee and Gustsavsson. W—Giggee. L—Allard. HR—Legacy, Ainsley Johnson. Mandan, Jenna Wandler.

Highlights: Legacy – Johnson 2-3 HR, R, RBI; Hammes 1-3; Schiermester 1-3; Elise Stewart 2-3 R; Liudahl 0-1 2 RBI; Allard 1-2, 4 1/3 IP, 12 H, 8 R (6 ER), 2 BB, 1 SO. Mandan – McElvanie 2-4 2B, 2 R, 3 RBI; Yantzer 4-4 2 2B, 3 R, RBI; Gustavsson 3-4 R, RBI, 2 SB; Jenna Wandler 3-3 2B, HR, R, 4 RBI, 2 IP, 2 H, 3 R, 1 BB, 3 SO; Arnegard 1-3 2B, R, RBI; Giggee 1-4 RBI, 4 IP, 5 H, 0 R, 2 BB, 1 SO; Shayla Bechtel 2-2 2B, R; Hanson 0-2 2 R, 2 SB.

Records: Mandan 7-7 West Region, 7-10 overall; Legacy 4-8, 5-15.

N.D. SCORES

THURSDAY

College baseball

NSIC Tournament

At Bismarck-Mandan

Wayne State 7, Southwest Minnesota State 5, 15 innings

Winona State 8, Minot State 7, 10 innings

Minnesota State-Mankato 5, Minnesota-Crookston 3

St. Cloud State 10, Augustana 1

Augustana 7, Winona State 2

Minnesota-Crookston 7, Wayne State 5

College softball

Nebraska-Omaha 5, North Dakota State 1

South Dakota State 10, North Dakota State 2

High school baseball

Fargo Davies 6, Moorhead, Minn. 4

Fargo North 4, West Fargo Horace 2

Fargo North 11, West Fargo Horace 3

Grand Forks Red River 7, West Fargo Sheyenne 4

Hazen 11, Shiloh Christian 8

Shiloh Christian 6, Hazen 2

West Fargo 7, Valley City 0

High school softball

Bismarck 5, Bismarck Century 3

Bismarck Century 6, Bismarck 4

Central Cass 4, Kindred 3

Jamestown 11, Williston 1

Jamestown 5, Williston 0

Mandan 13, Bismarck Legacy 3

Mandan 18, Bismarck Legacy 1

Thompson 20, Harvey-Wells County 3

High school girls tennis

Bismarck Legacy 8, Williston 1

Fargo Davies 5, Grand Forks Red River 4

Fargo North 9, Fargo South 0

Valley City 9, Wahpeton 0

High school girls soccer

Bismarck 1, Bismarck Century 0

Fargo Shanley 4, Fargo South 0

Mandan 2, Bismarck Legacy 1

Minot 4, Bismarck St. Mary’s 0

West Fargo Sheyenne 4, Grand Forks Central 1