HIGH SCHOOL BASEBALL

MINOT 3-6, ST. MARY’S 1-7

At Minot

Minot 3, St. Mary’s 1

St. Mary’s;010;000;0;--;1;4;3

Minot;100;200;x;--;3;5;0

Kayden Larson and Logan Herman. Braden Nelson, Parker Hann (7) and Jayden Speraw. W—Nelson. L—Larson. Save—Hann.

Highlights: St. Mary’s – Hank Barry 0-3 RBI, SB; Connor Schatz 2-3 2B; Harrison Reichert 1-4; Herman 0-1 R, SB; Kayden Larson 1-3, SB, 6 IP, 5 H, 3 R (0 ER), 2 BB, 4 SO. Minot – Morgan Nygaard 1-3; Easton Panasuk 0-2 R; Kellan Burke 1-3 2B; Tyler Collins 1-3 R; Speraw 1-3 R; Hunter Horner 0-2 RBI; Carson Deaver 1-2; Nelson 6 1/3 IP, 4 H, 1 R, 3 BB, 3 SO.

St. Mary’s 7, Minot 7

St. Mary’s;001;015;0;--;7;7;3

Minot;020;101;2;--;6;8;1

Tommy Kraljic, Schatz (5), Barry (6) and Jacoby Grimm. Tyler Buchanan, Horner (6), Burke (6) and Burke, Speraw (6). W—Schatz. L—Speraw. Save—Barry.

Highlights: St. Mary’s – Baerry 2-3, 2 IP, 3 H, 2 R, 0 BB, 2 SO; Schatz 2-5 2 RBI, 1 IP, 1 H, 1 R, 2 BB, 2 SO; Kraljic 1-3 2B, 4 IP, 4 H, 3 R (2 ER), 2 BB, 2 SO; Conrad Kalberer 1-3 R; Herman 0-2 R; Grimm 0-2 R; Ben Zenker 0-3 R; Matthew Porter 0-0 R, RBI; Peyton Koppy 2-2 2 R, 2 RBI. Minot – Burke 2-3 R; Speraw 1-3 R; Parker Hann 3-4 3B, 2 R, 2 RBI; Noah Stenvold 1-3 RBI; Buchanan 5 1/3 IP, 5 H, 4 R (3 ER), 3 BB, 8 SO.

Records: St. Mary’s 1-13 West Region,4-19 overall; Minot, 9-5, 12-6.

JAMESTOWN 13-17, MANDAN 2-2

At Jamestown

Jamestown 13, Mandan 2, 6 innings

Mandan;100;010;--;2;7;1

Jamestown;240;034;--;13;11;0

Dylan Geiger, Seth Gerhardt (2), Tate Olson (4) and Tukker Horner. Thomas Newman and Max Fronk. W--Newman. L--Geiger. HR--Payton Hochhalter, Jackson Walters.

Highlights: Mandan -- Hudsen Sheldon 3-3 2B, R; Dylan Gierke 0-2 R; Brayden Bunnell 2-3; Owen Gress 0-3 RBI; Jamison Nelson 2-3 RBI; Gerhardt 2 2/3 IP, 2 H, 1 R, 1 BB. Jamestown - Mason Lunzman 1-3 2 R; Fronk 1-3 R, 2 RBI; Walters 3-4 HR, 3 R, 5 RBI; Hochhalter 2-3 HR, 2 R, 2 RBI; Reagan Sortland 1-3 2 RBI; Newman 1-3, 6 IP, 7 H, 2 R, 2 BB, 5 SO; Tyson Jorissen 2-3 2 R, RBI.

Jamestown 17, Mandan 2, 5 innings

Mandan;000;02;-;2;5;3

Jamestown;(10)61;0x;--;17;13;1

Bunnell, Gage Miller (1), Geiger (3) and Horner. Carson Orr and Fronk. W--Orr. L--Bunnell. HR--Jamestown, Hochhalter 2, Orr, Ethan Gall, Walters.

Highlights: Mandan - Gierke 1-2 2B, R; Tate Olson 2-3 2 RBI; McCoy Keller 1-2 2B; Mason Oster 1-2 R; Geiger 2 IP, 2 H, 1 R, 0 BB. Jamestown -- Lunzman 1-3 2 R; Fronk 2-2 R; Walters 2-4 HR, 3 R, 4 RBI; Hochhalter 2-4 2 HR, 2 R, 6 RBI; Reagan Sortland 2-2 2B, 3 R; Orr 2-3 HR, R, 2 RBI; 5 IP, 5 H, 2 R, 0 BB; Gall 1-4 HR, R, 4 RBI.

Records: Jamestown 12-2 West Region, 12-2 overall; Mandan 6-6, 8-7.

SHILOH CHRISTIAN 11, HEART RIVER 1

Heart River;000;10;--;1;1;2

Shiloh Christian;234;02;--;11;7;0

Mason Kessel, Kaden Zacher (4) and Conner Honeyman; Michael Fagerland and Eli Thompson. W -- Fagerland. L -- Kessel. HR: None.

Highlights: Heart River -- Austin Buckman BB, R; Evan Walter 1-for-2, 2B, RBI; Kessel 3 IP, 5 H, 9 R (8 ER), 5 BB, 3 K, 1 HBP; Zacher 1 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 2 BB, 2 K. Shiloh Christian -- Trace King 2-for-3, BB, SB, 2 R, 2 RBIs; Fagerland 2-for-3, 2 3B, 2 SB, 2 R, 3 RBIs; Thompson 2 BB, 2 SB, R; Atticus Wilkinson 1-for-3, SB, RBI; Alexander Huntington 2 BB, SB, 2 R; Evan Fuchs 2 BB, 2 SB, 2 R; J. Bosch 2-for-3, SB, R, RBI; Fagerland 5 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 8 K.

Records: Heart River 3-9 overall, 2-5 Region VIII; Shiloh Christian 15-2, 8-0.

HIGH SCHOOL SOFTBALL

JAMESTOWN 13-12, LEGACY 0-1

At Bismarck

Jamestown 13, Legacy 0, 5 innings

Jamestown;517;00;--;13;15;0

Legacy;000;00;--;0;5;2

Katie Falk and Ella Falk. Abby Funk, Katie Olson (2) and Ainsley Johnson. W—Falk. L—Funk. HR—Jamestown, Makenna Nold.

Highlights: Jamestown – Rylee Joseph 2-3, 2B, 3 R, RBI; K.Falk 4-4 2 2B, 2 R, 3 RBI, 5 IP, 5 H, 0 R, 0 BB, 4 SO; Nold 4-4 HR, 2 R, 3 RBI; Sophia Bond 2-3 2B, R, RBI. Legacy – Brynn Arnold 1-3 3B, Johnson 1-3, Kate LeMoine 1-3; Elise Stewart 1-2; Olson 1-2.

Jamestown 12, Legacy 1, 5 innings

Jamestown;401;25;--;12;13;1

Legacy;010;00;--;1;3;1

Nold and Falk. Arnold, Avery Liudahl (4), Olson (5) and Hannah Hammes. W—Nold. L—Arnold. HR—Avery Graves.

Highlights: Jamestown – E.Falk 2-4 2 R; Joseph 4-4 4 2B, 3 R, 2 RBI; K.Falk 1-3 R, 2 RBI; Nold 1-2 2 R, 5 IP, 3 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 8 SO; Torrie Mack 2-3 2B, R, 5 RBI; Graves 1-3 HR, R, 2 RBI.

Records: Jamestown 10-2 West Region, 17-7 overall; Legacy 4-6, 5-13.

MANDAN 14-15, WILLISTON 13-14

Mandan;631;400;0;--;14;17;4

Williston;110;300;8;--;13;11;5

Jenna Wandler, Lily Giggee (7) and Savannah Gustavsson. Caeleigh Goodman and Aaliyah Bertelsen. W—Wandler. L—Goodman.

Highlights: Mandan – Ellie McElvanie 3-4 2 R, 2 RBI; McKenzie Yantzer 0-4 R, RBI; Gustavsson 1-5 R; Wandler 3-5 2B, R, RBI, 6 1/3 IP, 7 H, 10 R (8 ER), 9 BB, 11 SO; Taylor Arnegard 3-4 3 R; Giggee 1-4 2 R; Kaebry Weeks 2-3 2 R, 2 RBI; Shayla Bechtel 4-4 R, 3 RB. Willston – Jaidyn Nass 0-4 R, RBI; Kierra Slagel 2-4 3 R, 3 RBI; Bertelsen 2-4 R, 2 RBI; Brooklyn Ekblad 2-4 R; Kali Larson 2-2 R, RBI; Goodman 1-3 2 R.

Williston 15, Mandan 14

Mandan;430;610;0;--;14;14;4

Williston;305;322;--;15;15;1

Giggee, Alyssa Bitz (5) and Gustavsson. Kierra Slagle and Bertelsen. W—Slagle. L—Bitz. HR—Williston, Bertelsen 3.

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

LEGACY 5, BISMARCK 1

Singles: No. 1: Aleah McPherson, Legacy def. Peyton Kovash, 6-2, 6-3. No. 2: Sydney Hall, BHS def. Ana Sorenson, 6-4, 7-5. No. 3: Cambrya Kraft, Legacy def. Grace Haider, 7-5, 6-3. No. 4: Halle Severson, Legacy def. Megan Richter, 6-3, 6-1. No. 5: Chelsa Krom, Legacy def. Jessica Schuh, 6-4, 6-1. No. 6: Brooklyn Sand, Legacy def. Jami Bachmeier, 6-2, 7-6 (5).

Doubles: No matches were completed due to lightning.

Records: Legacy 5-0 West Region, 7-0 overall; Bismarck 4-2, 4-2.

DICKINSON 7, ST. MARY’S 2

Singles: No. 1: Valeria Bradley, Dickinson def. Gabbi Mann, 6-0. 6-0. No. 2: Shayna Klitzke, Dickinson def. Kennedy Mertz, 6-2, 6-2. No. 3: Morgan Daley, Dickinson def. Naomi Schuh, 6-2, 6-1. No. 4: Julianna Kadrmas, Dickinson def. Claire Schaefbauer, 6-3, 6-2. No. 4: Abby Bohl, SM def. Rachel Dazell, 7-5, 6-3. Emma Stillings, Dickinson def. Demi Black, 6-4, 6-2.

Doubles: No. 1: Klitzke-Daley, Dickinson def. Mann-Mertz, 7-5, 6-2. No. 2: Bradley-Stillings, Dickinson def. Schuh-Schaefbauer, 6-1, 6-2. No. 3: Bohl-Black, SM def. R.Dazell-Grace Dazell, 6-2, 6-4.

Records: Dickinson 4-4 West Region, 4-4 overall; St. Mary’s 0-6, 0-6.

HIGH SCHOOL GOLF

DICKINSON INVITE

At Heart River Golf Course

Team results

1. Minot 300. 2. Century 308. 3. Bismarck 321. 4. Legacy 324. 5. Jamestown 334. 6. Williston 336. 7. Mandan 348. 8. St. Mary’s 353. 9. Dickinson 362. 10. Watford City 369. 11. Minot North 373. 12. Turtle Mountain 389.

Top 10

1. Kasen Rostad, Minot, 68. 2. Cameron Wittenberg, Century, 71. 3T. Brock Jones, Minot, 74. 3T. Matthew Souther, Legacy, 74. 5T. Quinn Shillingstad, SM, 76. 5T. Parker Argent, Minot, 76. 5T. Evan Fisher, Williston, 76. 8. Walter Langhan, 8. Minot North, 77. 9T. Lucas Schoepp, Century, 78. 9T. Owen Haase, BHS, 78. 9T. Luke Dockter, BHS, 78.

Individual results

Minot (300): Kasen Rostad 68, Brock Jones 74, Parker Argent 76, Tyler Bast 82, Bennett Bartsch 90, Easton Bradley 97

Century (308): Cameron Wittenberg 71, Lucas Schoepp 78, Parker Beck 79, Aidan Kaufman 80, Fynn Sagsveen 82, Afton Bartz 84

Bismarck (320): Owen Haase 78, Luke Dockter 78, Dawson Lentz 79, Charlie Jerome 85, Reece Nagel 92, Dane Beechie 92.

Legacy (324): Matthew Souther 74, Kale Schultz 81, Jace Johnson 83, Zach Brenden 86, Sam Miller 8, Finn Andrisen 98.

Jamestown (334): Andrew Walz 81, Easton Romsdal 1, Luke LeFevre 84, Jace Dillman 88, Hunter Gegelman 94, Camron Anderson 98.

Williston (336): Evan Fisher 76, Kane Shannon 84, Bode Ekblad 87, Aiden Rustand 89, Ty Watterud 90, Caden Vaughn 95.

Mandan (348): Jorey Johnson 83, Shawn Pack 85, Braiden Bosch 86, Bennett Leingang 94, Logan Renner 97, Stran Ressler 102.

St. Mary’s (353): Quinn Shillingstad 76, Ryker Landers 87, Zack Schmidt 93, Matt Selensky 97, Oliver Coghlan 98, Ryder Benning 99.

Dickinson (362): Ty Nelson 89, Owen Seibel 90, Jace Belland 91, Emersyn Lee 92, Kaden Hintz 97, Hunter Black 102.

Watford City (370): Aidan Pelton 90, Konnor Winter 90, Masyn Strom 92, Jodus Talley 98, Derek Holen 113, Trapper Filkowski 116.

Minot North (373): Walter Langhans 77, Teggan Daniel 97, Kyler Weishaar 99, Kaden Carlson 100.

Turtle Mountain (389): Matt Davis 91, Houston Davis 91, Trevor Azure 101, Parker Wallette 106, Kelly Davis 116, Izayis Lafountain 125.

BEULAH INVITATIONAL

Team results

1. Beulah 323. 2. Shiloh Christian 332. 3. Dickinson Trinity 337. 4. Hazen 340 5. Heart River 349. 6. Bowman County 359. 7. Western Morton County 388. 8. Mott 426.

Individual results (Top 6)

1. Champ Hettich, Beulah. 2. Karson Kulseth, Bowman. 3. Cade Fitterer, Dickinson Trinity. 4. Wyatt Westin, Shiloh. 5. 5. Cameron Grimm, Hazen. 6. Asher Vigesaa, Beulah.

COLLEGE BASEBALL

NSIC TOURNAMENT

At Bismarck Municipal Ballpark and Mandan Memorial Ballpark

Wednesday, May 10

Game 1: No. 1 Augustana (39-16) vs. No. 8 Wayne State College (24-24), 12 p.m., Mandan

Game 2: No. 4 St. Cloud State (28-17) vs. No. 5 Southwest Minnesota State (27-15), 12 p.m., Bismarck

Game 3: No. 2 Minnesota-Mankato (35-13) vs. No. 7 Winona State (22-27), 6 p.m., Mandan

Game 4: No. 3 Minnesota-Crookston (36-18) vs. No. 6 Minot State (29-17), Bismarck

Thursday, May 11

Game 5: Loser Game 1 vs. Loser Game 2, 12 p.m., Mandan

Game 6: Loser Game 3 vs. Loser Game 4, 12 p.m., Bismarck

Game 7: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 3:30 p.m., Mandan

Game 8: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 3:30 p.m.

Game 9: Winner Game 5 vs. Loser Game 7, Mandan, 45 minutes after Game 7

Game 10: Winner Game 6 vs. Loser Game 8, Bismarck, 45 minute after Game 8

Friday, May 12

Game 11: Winner Game 8 vs. Winner Game 9, 12 p.m., Mandan

Game 12: Winner Game 9 vs. Winner Game 10, 3:30 p.m., Mandan

Game 13: Winner Game 12 vs. Loser Game 11, Mandan, 45 minutes after Game 12

Saturday, May 13

Game 14: Winner Game 11 vs. Winner Game 13, 12 p.m., Mandan (championship)

Game 15: Second championship, 45 minutes after Game 14, if necessary, Mandan

REGION 13 TOURNAMENT

At Glendive, Mont.

Saturday, May 13

Game 1: No. 2 Bismarck State College (29-7) vs. No. 3 Dakota County Technical College (19-9), 10 a.m.

Game 2: No. 1 Miles (35-12) vs. No. 4 Williston State College (30-14), 1 p.m.

Game 3: Loser Game 1 vs. Loser Game 2, 4 p.m.

Game 4: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 6 p.m.

Sunday, May 14

Game 5: Winner Game 3 vs. Loser Game 4, 1 p.m.

Game 6: Winner Game 4 vs. Winner Game 5, 4 p.m. (championship)

Sunday, May 15

Game 7: Second championship, 1 p.m. (if necessary)

COLLEGE SOFTBALL

SUMMIT LEAGUE

First team

Pitcher: Clara Edwards, South Dakota; Tori Kniesche, South Dakota State; Kamryn Meyer, Omaha.

Catcher: Cassie Castaneda, North Dakota.

Infield: Rozelyn Carrillo, South Dakota State; Carley Goetschius, North Dakota State; Mia Jarecki, South Dakota State; Aleesia Sainz, South Dakota; Lynsey Tucker, Omaha.

Outfield: Emilee Buringa, North Dakota State; Jocelyn Carrillo, South Dakota State; Courtney Wilson, South Dakota; Avery Wukawitz, St. Thomas.

DP/UT: Ally Vonfeldt, Kansas City.

Second team

Pitcher: Lainey Lyle, North Dakota State; Sydney Nuismer, Omaha; Paige Vargas, North Dakota State.

Catcher: Sydney Ross, Omaha

Infield: Bella Alvarez, Western Illinois; Bella Dean, North Dakota State; Brooke Ellestad, St. Thomas; Katie Joten, North Dakota; Delaney White, South Dakota.

Outfield: Madi Moore, North Dakota; Gabby Moser, South Dakota; Emma Osmundson, South Dakota State; Rachel Weber, Omaha.

DP/UTL: Anjolee Aguilar-Beaucage, North Dakota State.

Honorable mention

Pitcher: Shannon Lasey, South Dakota State; Emily Price, Western Illinois.

Catcher: Bela Goerke, South Dakota; Allison Yoder, South Dakota.

Infield: Maria Luna, Western Illinois; Sydney Nichols, Kansas City; Maggie O'Brien, Omaha; Madison Pederson, North Dakota.

Outfield: Lindsey Culver, South Dakota State; Ava Rongisch, Omaha; Chloe Woldruff, North Dakota State; Jordyn Pender, South Dakota; Savannah Rodriguez, Western Illinois.

DP/UT: Alexa Williams, South Dakota State

Individual awards

Player of the Year: Aleesia Sainz, South Dakota

Pitcher of the Year: Tori Kniesche, South Dakota State

Defensive Player of the Year: Cassie Castaneda, North Dakota

Freshman of the Year: Avery Wukawitz, St. Thomas

Coach of the Year: Kristina McSweeney, South Dakota State

N.D. SCORES

TUESDAY

High school baseball

Beulah 4, Washburn-Wilton-Wing-Center-Stanton 2

Bismarck Legacy 3, Bismarck Century 2, 8 innings

Bottineau 7, Rugby 6, 9 innings

Carrington 10, Kidder County 0, 5 innings

Devils Lake 10, Grand Forks Central 3

Dickinson 4, Bismarck 0

Fargo Davies 4, Fargo South 3, 5 innings

Fargo North 11, Grand Forks Central 1, 5 innings

Fargo South 5, Fargo Davies 0

Jamestown 17, Mandan 2, 5 innings

Jamestown 13, Mandan 2, 6 innings

Kindred 5, Enderlin 0

Minot 3, St. Mary’s 1

Northern Cass 15, Hankinson-Fairmount-Rosholt-Campbell-Tintah-Lidgerwood 1

Northern Cass 9, Hankinson-Fairmount-Rosholt-Campbell-Tintah-Lidgerwood 2

St. Mary’s 7, Minot 6

Shiloh Christian 11, Heart River 1, 5 innings

Thompson 13, Maple River 0

Valley City 3, West Fargo Horace 0

Washburn-Wilton-Wing-Center-Stanton 11, Beulah 6

West Fargo 3, Grand Forks Red River 1

West Fargo Sheyenne 3, Fargo Shanley 1

Williston 10, Watford City 0

Williston 12, Watford City 2

High school girls soccer

Bismarck 2, Jamestown 1

Dickinson 2, Williston 0

Fargo Davies 15, Fargo South 0

Fargo Shanley 2, Fargo North 1

Grand Forks Central 4, West Fargo 1

Minot 2, Bismarck Century 0

West Fargo Sheyenne 2, Grand Forks Red River 2

High school girls tennis

Bismarck Century 8, Mandan 1

Bismarck Legacy 5, Bismarck 1

Dickinson 7, St. Mary’s 2

Fargo Davies 9, Fargo North 0

Grand Forks Central 5, Valley City 4

West Fargo Sheyenne 6, Grand Forks Red River 3

High school softball

Beulah 9, Heart River 3

Bismarck 18, Watford City 1

Bismarck 14, Watford City 3

Bottineau 11, Minot Ryan 3

Dickinson 21, Turtle Mountain 0

Dickinson 17, Turtle Mountain 1

Fargo North 14, Valley City 9

Grand Forks Red River 4, Fargo Davies 1

Hillsboro-Central Valley 6, Kindred-Richland 3

Jamestown 13, Bismarck Legacy 0, 5 innings

Jamestown 12, Bismarck Legacy 1, 5 innings

Mandan 14, Williston 13

Minot 21, Bismarck Century 11

Rugby 15, New Town 3, 5 innings

Velva 8, Heart River 6

West Fargo 23, Fargo Shanley 1

West Fargo Horace 22, Fargo South 13

West Fargo Sheyenne 8, Devils Lake 0

Williston 15, Mandan 14, 6 innings