CLASS B BOYS BASKETBALL

ALL-SOUTH CENTRAL CONFERENCE TEAM

All-Conference

Ellendale: Riley Thorpe, Sr.; Levi Reis, Sr.; Anton Geller, Jr.

Edgeley-Kulm-Montpelier: Jacob Nitschke, Jr.; Joe Kramlich, Soph.

Kidder County: Jace Larson, Sr.

Linton-HMB: Grant Bosch, Sr.; Trace King, Sr.; Jace Jochim, Jr.

Napoleon-Gackle-Streeter: Trenton Erbele, Sr.; Trevor Moos, Jr.

South Border: Kaden Bader, Jr.; Trevor Schmidt, Jr.

Honorable Mention

South Border: Luke Scherbenske, Sr.; Connor Kosiak, Jr.

Strasburg-Zeeland: Brock Tougas, Jr.

Other awards

Team Champion: Ellendale.

STATE TOURNAMENT

At Bismarck Event Center

Thursday, March 16

Quarterfinals

Game 1: Powers Lake-Burke Central vs. No. 2 Shiloh Christian, 1 p.m.

Game 2: Medina-Pingree-Buchanan vs. No. 3 Beulah, 2:45 p.m.

Game 3: Warwick vs. No. 1 Central Cass, 6:30 p.m.

Game 4: No. 5 Des Lacs-Burlington vs. No. 4 Thompson, 8:15 p.m.

Friday, March 17

Consolation

Game 5: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2, 1 p.m.

Game 6: Loser of Game 3 vs. Loser of Game 4, 2:45 p.m.

Semifinals

Game 7: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2, 6:30 p.m.

Game 8: Winner of Game 3 vs. Winner of Game 4, 8:15 p.m.

Saturday, March 18

Game 9: Loser of Game 5 vs. Loser of Game 6, 1 p.m., seventh place

Game 10: Winner of Game 5 vs. Winner of Game 6, 2:45 p.m., fifth place

Game 11: Loser of Game 7 vs. Loser of Game 8, 6 p.m., third place

Game 12: Winner of Game 7 vs. Winner of Game 8, 8 p.m., Championship

HIGH SCHOOL GYMNASTICS

ALL-STATE TEAM

First team

Bismarck: Alyson Krug, Jr.

Dickinson: Rylee Olson, Jr.; Elizabeth Karsky, Eighth; Brooklyn Wariner, Fr.; Reygan Strommen, Eighth.

Jamestown: Julia Skari, Soph.

Minot: Haley Conklin, Soph.

Valley City: Karina Olson, Sr.

Second team

Century: Teah Shulte, Jr.; Jenna Jackson, Soph.

Dickinson: Aspen Roadarmel, Fr.

Grand Forks: Taryn Swanson, Jr.

Jamestown: Emma Hillerud, Sr.

Legacy: Alexa Evanger, Sr.

Mandan: Jericah Lockner, Jr.

Minot: Keira Davis, Fr.

ACHA HOCKEY

DIVISION II NATIONAL TOURNAMENT

Pool A

Team;Record;Pts;GF;GA

1-Liberty;0-0-0;0;0;0

2-Northeastern;0-0-0;0;0;0

3-Utah State;0-0-0;0;0;0

4-Iowa;0-0-0;0;0;0

Pool B

Team;Record;Pts;GF;GA

1-Massachusetts;0-0-0;0;0;0

2-Florida Gulf Coast;0-0-0;0;0;0

3-Concordia-Wisconsin;0-0-0;0;0;0

4-Dakota College-Bottineau;0-0-0;0;0;0

Pool C

Team;Record;Pts;GF;GA

1-Mary;0-0-0;0;0;0

2-St. Thomas;0-0-0;0;0;0

3-Kentucky;0-0-0;0;0;0

4-Bentley;0-0-0;0;0;0

Pool D

Team;Record;Pts;GF;GA

1-Lindenwood;0-0-0;0;0;0

2-Montana State;0-0-0;0;0;0

3-New Hampshire;0-0-0;0;0;0

4-Indiana;0-0-0;0;0;0

Friday, March 17

Bentley University vs. University of Mary, 4 p.m.

Kentucky vs. Saint Thomas

New Hampshire vs. Montana State

Concordia-Wisconsin vs. Florida Gulf Coast

Utah State vs. Northeastern

Indiana vs. Lindenwood

Dakota College-Bottineau vs. Massachusetts

Iowa vs. Liberty

Saturday, March 18

University of Kentucky vs. University of Mary, 7 p.m.

Bentley vs. Saint Thomas

Indiana vs. Montana State

Dakota College-Bottineau vs. Florida Gulf Coast

Iowa vs. Northeastern

Concordia-Wisconsin vs. Massachusetts

Utah State vs. Liberty

New Hampshire vs. Lindenwood

Sunday, March 19

University of Saint Thomas vs. University of Mary, 4 p.m.

Dakota College-Bottineau vs. Concordia-Wisconsin

Iowa vs. Utah State

Bentley vs. Kentucky

Indiana vs. New Hampshire

Montana State vs. Lindenwood

Florida Gulf Coast vs. Massachusetts

Northeastern vs. Liberty

Monday, March 20

Pool B Winner vs. Pool C winner, 4 p.m.

Pool D Winner vs. Pool A winner, 7 p.m.

Tuesday, March 21

Winner of Semifinal One vs. Winner of Semifinal Two, 3 p.m.

COLLEGE HOCKEY

NCHC Tournament

Frozen Faceoff

March 17-18

At Xcel Energy Center, St. Paul

Friday, March 17

No. 4 Colorado College (12-21-3) vs. No. 1 Denver (30-8-0), 4 p.m.

No. 3 North Dakota (18-14-6) vs. No. 2 St. Cloud State (22-12-3), 7:30 p.m.

Saturday, March 18

Semifinal winners, 7:30 p.m.

COLLEGE TRACK & FIELD

SUMMIT LEAGUE PRESEASON POLLS

MEN

Team;Pts

1. South Dakota (4);46

2. North Dakota State (3);42

3. South Dakota State (1);41

T-4. North Dakota;26

T-4. St. Thomas;26

6. Missouri-Kansas City;17

7. Western Illinois;16

8. Oral Roberts;10

WOMEN

Team;Pts

1. South Dakota (7);63

2. North Dakota State (2);58

3. South Dakota State;50

4. North Dakota;43

5. Missouri-Kansas City;32

6. St. Thomas;27

7. Nebraska-Omaha;22

8. Western Illinois;15

9. Oral Roberts;14

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;31;13;7;69

St. Cloud;25;19;7;57

North Iowa;26;21;3;55

Aberdeen;25;20;5;55

Minot;24;24;2;50

Bismarck;21;23;6;48

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;33;14;4;70

New Jersey;30;16;3;63

Maine;29;17;3;61

Northeast;27;19;5;59

Johnstown;23;20;4;50

Philadelphia;23;25;2;48

Danbury;3;43;7;13

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Wisconsin;31;16;3;65

Minnesota;28;15;7;63

Fairbanks;26;20;6;58

Kenai River;27;22;3;57

Chippewa;26;21;2;54

Anchorage;23;20;7;53

Janesville;22;21;9;53

Springfield;21;26;2;44

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

x-Oklahoma;39;9;1;79

Lone Star;31;11;7;69

Shreveport;29;14;7;65

New Mexico;29;18;3;61

Amarillo;25;21;3;53

Odessa;24;22;3;51

El Paso;15;31;4;34

Corpus Christi;10;34;6;26

Thursday, March 16

Amarillo at Oklahoma

Friday, March 17

Bismarck at Austin, 7 p.m.

Maine at Danbury

New Jersey at Northeast

Johnstown at Maryland

Janesville at Wisconsin

Aberdeen at North Iowa

El Paso at Shreveport

Chippewa at Minnesota

Corpus Christi at Odessa

Amarillo at Oklahoma

New Mexico at Lone Star

St. Cloud at Minot

Springfield at Fairbanks

Saturday, March 18

Bismarck at Austin, 7 p.m.

Maine at Danbury

Johnstown at Maryland

New Jersey at Northeast

Janesville at Wisconsin

Aberdeen at North Iowa

El Paso at Shreveport

Chippewa at Minnesota

Corpus Christi at Odessa

Amarillo at Oklahoma

New Mexico at Lone Star

St. Cloud at Minot

Springfield at Fairbanks

Sunday, March 19

Johnstown at Maryland

N.D. SCORES

WEDNESDAY

College baseball

Lake Region State 9, Minnesota North-Rainy River 3

Lake Region State 2, Minnesota North-Rainy River 1

Pima CC 4, Williston State 2, 5 inn.

Texas 7, North Dakota State 4

Valley City State 15, Park-Gilbert 5, 6 inn.

Williston State 10, Anoka-Ramsey 0

College softball

Cottey College 18, Valley City State 12, 10 inn.

Doane 7, Valley City State 1

Mount St. Mary's 4, North Dakota 3, 10 inn.

Mount St. Mary's 5, North Dakota 0

Purdue 2, North Dakota State 1

College men's tennis

Portland State 4, North Dakota 3

College women's tennis

Portland State 4, North Dakota 3

College men's volleyball

Jamestown 3, Ottawa-Kansas 2