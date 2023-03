COLLEGE BASEBALL

BISMARCK STATE 8, CONCORDIA-WISCONSIN JV 3

CWJV;000;300;0;--;3;6;1

BSC;232;001;x;--;8;11;3

O. Burns, T. Bell (2), D. Russ (5) and W. Summers; Kyle Odenbach, Stetson Kuntz (4), Aaron Breitbach (6) and Andrew Niaves. W--Odenbach. L--Burns. HR: None.

Highlights: Concordia-Wisconsin -- J. Aquiriga 2B, BB, R, RBI; W. Summers 3B, R; B. Luz 1-for-3, R; O. Burns 1 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 2 BB, 0 K; T. Bell 3 IP, 6 H, 5 R (5 ER), 0 BB, 3 K; D. Russ 3 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 2 K. BSC -- Jordan Tucker 2-for-4, 2 R, RBI; Wyatt Tweet 3-for-4, 3B, 2B, 2 RBI; JJ Ritter 2-for-3, 2 R; Carson Zimmel 1-for-3, 3B, R, RBI; Niaves 1-for-3, 2B, 2 RBIs; Odenbach 3 IP, 2 H, 3 R (2 ER), 4 BB, 5 K; Kuntz 2 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 2 K; Breitbach 2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 3 K.

Records: Bismarck State College 5-0.

COLLEGE SOFTBALL

FELICIAN 18, U-MARY 14, 9 INNINGS

At Leesburg, Fla.

Felician;000;413;424;--;18;21;3

U-Mary;202;033;220;--;14;18;5

Mikayla Brown, Alexis De La Cruz (3), Riley Williams (6) and Mariah Castellanos; Hannah Chambers, Nicole Eckhardt (6), Emari Evans (6) and Emily Schommer, Madison Wszolek (6). W -- Williams. L -- Evans. HR -- Felician: Daisha Howard.

Highlights: Felician -- Alexis Velotta 4-for-7, 2 2B, R, 4 RBIs; Howard 4-for-6, HR, 4 R, 4 RBIs; Vienna Chierchia 4-for-6, 3B, 2B, 3 R, 2 RBIs; Hannah Ramirez 3-for-6, 2B, SB, R; Brown 2 IP, 5 H, 4 R (3 ER), 0 BB, 1 K, 2 HBP; De La Cruz 3 IP, 3 H, 3 R (1 ER), 0 BB, 4 K; Williams 4 IP, 10 H, 7 R (6 ER), 3 BB, 2 K. Mary -- Ariana Retuta 2-for-5, HBP, 3 R; Janelle Bergmann 4-for-5, HBP, 3 R, RBI; Sariah Perez 4-for-5, BB, 2 R, RBI; Francesca Villaneda 3-for-5, Sac bunt, R, 2 RBIs; Brooke De Jonge 1-for-3, 2 BB, R, 3 RBIs; Wszolek 2-for-3, 3B, 2 R; Mckenzie Reinhardt 2-for-3, 3B, R, 3 RBIs; Chambers 5.1 IP, 10 H, 8 R (4 ER), 1 BB, 1 K, 1 HBP; Eckhardt 0.1 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 0 K; Evans 3.1 IP, 8 H, 9 R (6 ER), 1 BB, 0 K, 1 HBP.

Records: Felician 7-7.

LE MOYNE COLLEGE 6, U-MARY 4

U-Mary;010;003;0;--;4;8;1

Le Moyne;130;020;x;--;6;7;2

Jamison Ness, Evans (2) and Wszolek; Julia Panarella, Laura Bennett (6) and Cassidy Barrett, Elaina Kassap (5). W -- Panarella. L -- Ness. S -- Bennett. HR: None.

Highlights: U-Mary -- Villaneda 2-for-4, R; Wszolek 1-for-4, 2B, 2 R; Devyn Ritz 2-for-2, 3B, Sac fly, RBI; DeJonge 1-for-2, 3B, HBP, R, RBI; Erin Murphy 1-for-3, RBI; Ness 1.2 IP, 3 H, 4 R (2 ER), 2 BB, 1 K; Evans 4.1 IP, 4 H, 2 R (2 ER), 0 BB, 1 K. Le Moyne -- Isabelle Boudreau 2-for-2, BB, 2 R; Alyssa Dybacz 2-for-3, 2B, R, RBI; Kassap 1-for-1, 2B, RBI; Mckenzie Bergdoll 1-for-2, BB, SB, R; Dominique Russo 1-for-2, Sac bunt, R; Panarella 5.1 IP, 7 H, 4 R (3 ER), 0 BB, 3 K, 1 HBP; Bennett 1.2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 K, 1 HBP.

Records: University of Mary 3-12; Le Moyne 5-8.

CLASS B BOYS BASKETBALL

STATE TOURNAMENT

At Bismarck Event Center

Thursday, March 16

Quarterfinals

Game 1: Powers Lake-Burke Central (20-4) vs. No. 2 Shiloh Christian (24-4), 1 p.m.

Game 2: Medina-Pingree-Buchanan (21-4) vs. No. 3 Beulah (20-4), 2:45 p.m.

Game 3: Warwick (19-6) vs. No. 1 Central Cass (23-0), 6:30 p.m.

Game 4: No. 5 Des Lacs-Burlington (19-6) vs. No. 4 Thompson (17-7), 8:15 p.m.

Friday, March 17

Consolation

Game 5: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2, 1 p.m.

Game 6: Loser of Game 3 vs. Loser of Game 4, 2:45 p.m.

Semifinals

Game 7: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2, 6:30 p.m.

Game 8: Winner of Game 3 vs. Winner of Game 4, 8:15 p.m.

Saturday, March 18

Game 9: Loser of Game 5 vs. Loser of Game 6, 1 p.m., seventh place

Game 10: Winner of Game 5 vs. Winner of Game 6, 2:45 p.m., fifth place

Game 11: Loser of Game 7 vs. Loser of Game 8, 6 p.m., third place

Game 12: Winner of Game 7 vs. Winner of Game 8, 8 p.m., Championship

N.D. SCORES

TUESDAY

College men's basketball

Indiana Tech 61, Jamestown 51

College baseball

Bismarck State College 8, Concordia-Wisconsin JV 3

Central Lakes-Brainerd 10, Lake Region State 2

Lake Region State 10, Central Lakes-Brainerd 6, 8 inn.

Lake-Sumter State 5, NDSCS 2

Minnesota North-Rainy River 15, Dakota College-Bottineau 5

Morningside 5, Mayville State 1

Morningside 6, Mayville State 4

Texas 7, North Dakota State 2

College softball

Felician University 18, University of Mary 14, 9 inn.

Kansas City Kansas CC 5, NDSCS 4

Kirkwood CC 15, Lake Region State 1, 5 inn.

Kirkwood CC 13, Lake Region State 4, 5 inn.

Le Moyne 6, University of Mary 4

North Dakota State 2, Mississippi State 0

NDSCS 2, Kansas City Kansas CC 0