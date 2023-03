COLLEGE BASEBALL

BISMARCK STATE COLLEGE 16, CENTRAL LAKES COLLEGE (MINN.) 5, 5 INNINGS

At Tucson, Ariz.

BSC;00(12);40;--;16;11;2

CLC;201;20;--;5;8;0

Mitch Sand, Jadon Moore (4) and Brennan Phillips. Gavin Gast, Austin Meister (3), Brett Letness (4) and Noah Cekalla. W--Sand. L--Gast. HR--BSC, Wyatt Tweet. CLC, Mason Argir.

Highlights: BSC -- Jordan Tucker 0-4 2 R, RBI, SB; Riley Pearce 1-1 2B, 3 R, RBI, BB, SB; Phillips 2-4 2B, R, 4 RBI; Tweet 2-3 HR, 2 R, 4 RBI; Darion Alexander 1-2 R, 2 BB; JJ Ritter 1-4 2B, R, 3 RBI; Carson Zimmel 1-2 2 R, 2B; Aaron Breitbach 1-3 2B, 2 R, RBI; Will Bachman 2-3 2B, 2 R, 2 RBI; Sand 3 IP, 3 H, 3 R, 1 BB, 6 SO; Moore 2 IP, 5 H, 2 R, 1 BB, 2 SO. CLC -- Argir 2-2 HR, 2 R, 3 RBI; Letness 1 1/3 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 1 SO.

Records: Bismarck State College 1-0; Central Lakes Community College 0-1.

COLLEGE HOCKEY

NCHC QUARTERFINALS

At Omaha

Game 3 (UND wins series 2-1)

North Dakota 5, Omaha 2

UND;0;2;3;--;5

Omaha;1;1;0;--;2

First period: 1. Omaha, Jimmy Glynn (Davis Pennington, Cameron Berg), 14:14.

Second period: 2. UND, Jake Schmaltz (Gavin Hain), 2:36. 3. Omaha, Berg (Kirby Proctor, Nolan Krenzen), 12:04. 4. UND, Dylan James (Judd Caulfield), 19:31 (SH).

Third period: 5. UND, Griffin Ness (Ryan Sidorski, Carson Albrecht), 14:46. 6. UND, Tyler Kleven, 16:11. 7. UND, Gavin Hain (Caulfield), 16:28.

Goaltender saves: UND – 10-5; 12-6; 12-3 Drew DeRidder 4-5-3--12. Omaha – Simon Latkoczy 10-10-11—31

Penalties: UND – 6 for 12 minutes. Omaha – 8 for 16 minutes.

Records: North Dakota 18-14-6; Nebraska-Omaha 19-15-3.

NCHC Tournament

Quarterfinals

Best of 3 series

Friday, March 10

No. 3 Nebraska-Omaha 2, No. 6 North Dakota 1, Nebraska-Omaha leads series 1-0

No. 1 Denver 6, No. 8 Miami 2, Denver leads series 1-0

No. 4 St. Cloud State 3, No. 5 Minnesota-Duluth 1

No. 7 Colorado College 3, No. 2 Western Michigan 1

Saturday, March 11

No. 6 North Dakota 3, No. 3 Nebraska-Omaha 1, Series tied 1-1

No. 1 Denver 7, No. 8 Miami 2, Denver wins series 2-0

No. 5 Minnesota-Duluth 5, No. 4 St. Cloud State 1, Series tied 1-1

No. 7 Colorado College 3, No. 2 Western Michigan 2, OT, Colorado College wins series 2-0

Sunday, March 12

No. 6 North Dakota 5, at No. 3 Nebraska-Omaha 2

No. 4 St. Cloud State 3, No. 5 Minnesota-Duluth 1

Frozen Faceoff

March 17-18

At Xcel Energy Center, St. Paul

Friday, March 17

No. 1 Denver (30-8) vs. No. 7 Colorado College (12-21-3), 4 or 7:30 p.m.

No. 4 St. Cloud State (22-12-3) vs. No. 6 North Dakota (18-14-6), 4 or 7:30 p.m.

Saturday, March 18

Semifinal winners, 7:30 p.m.

CLASS A BASKETBALL

STATE TOURNAMENT

BOYS

At Fargo

(Saturday)

Championship

Fargo North 92, Grand Forks Red River 83

GFRR;36;47;--;83

FN;50;42;--;92

GRAND FORKS RED RIVER -- Reis Rowekamp 23, Zac Kraft 20, Pearce Parks 19, Carter Byron 12, Cam Klefstad 6, Hudson Flom 3. Totals: 35-68 FG, Three-pointers: 8-24 (Kraft 4, Rowekamp 2, Parks, Flom), 5-12 FT, 34 Rebounds (Klefstad 7, Logan Arason 7), 13 Fouls, 17 Assists (Parks 5, Arason 5), 19 Turnovers, 5 Blocks (Parks 3), 10 Steals (Parks 5).

FARGO NORTH -- Jeremiah Sem 28, Matthew Sem 23, Carter Zeller 15, Welcome Muhoza 14, Keech Bior 4, Eric DeBoer 3, Peder Haugo 3, John Williams 2. Totals: 34-66 FG, Three-pointers: 11-23 (J. Sem 4, M. Sem 3, Muhoza 2, DeBoer, Haugo), 13-16 FT, 35 Rebounds (Zeller 10), 13 Fouls, 17 Assists (J. Sem 3, M. Sem 3, Muhoza 3, Ethan Welk 3), 17 Turnovers, 4 Blocks (Zeller 3), 15 Steals (J. Sem 4, M. Sem 4, Zeller 4).

Records: Grand Forks Red River 19-8; Fargo North 19-8.

Third-place game

Fargo Davies 72, Century 68

Davies;26;46;--;72

Century;28;40;--;68

FARGO DAVIES -- Jaxon Beisweger 20, Dan Yorke 15, Raymond Brown 15, Riley Hanson 12, Alpha Camara 6, Cole Callies 2, Nick Hasbargen 2. Totals: 26-68 FG, Three-pointers: 9-27 (Beisweger 6), 11-14 FT, 38 Rebounds (Hanson 9, Camara 9), 13 Fouls, 11 Assists (Camara 3), 6 Turnovers, 0 Blocks, 8 Steals (Yorke 2).

CENTURY -- Anthony Doppler 19, William Ware 15, Isaiah Schafer 9, Drew Kempel 8, Ryan Erikson 6, Joel Edland 6, Tyler Birst 5. Totals: 25-66 FG, Three-pointers: 9-22 (Schafer 3, Doppler 2, Kempel 2, Ware, Birst), 9-10 FT, 39 Rebounds (Ware 8, Erikson 8, Edland 8), 15 Fouls, 9 Assists (Erikson 3), 11 Turnovers, 1 Block (Erikson), 3 Steals (Doppler 2).

Records: Fargo Davies 24-3; Century 25-2.

Fifth-place game

Minot 64, Legacy 38

Legacy;19;19;--;38

Minot;29;35;--;64

LEGACY -- Jaxon Kellogg 9, Chase Knoll 6, Brayden Bloms 6, Lucas Kupfer 5, Braxton Wurgler 4, Jedidiah Derrick 3, Aiden Sagaser 3, Sawyer Grubb 2. Totals: 13-57 FG, Three-pointers: 3-26 (Kellogg, Wurgler, Sagaser), 9-14 FT, 35 Rebounds (Kellogg 7), 12 Fouls, 3 Assists (Wurgler 2), 14 Turnovers, 2 Blocks (Knoll, Kupfer), 5 Steals (Kellogg 2).

MINOT -- Darik Dissette 17, Logan Conklin 13, Jack Keiser 11, Aric Winczewski 10, Morgan Nygaard 9, Braden Nelson 4. Totals: 28-62 FG, Three-pointers: 2-17 (Dissette, Keiser), 6-9 FT, 40 Rebounds (Conklin 7, Nygaard 7), 17 Fouls, 15 Assists (Dissette 5), 13 Turnovers, 2 Blocks (Winczewski, Grayson Schaeffer), 7 Steals (Winczewski 2).

Records: Legacy 15-12 overall; Minot 22-5.

GIRLS

(Saturday)

Third-place game

West Fargo Sheyenne 66, West Fargo 62

WF;30;32;--;62

WFS;26;40;--;66

WEST FARGO -- Miriley Simon 22, Chloe Pfau 13, Taylor Van Winkle 10, Brylie Peterson 8, Solveig Seymour 6, Ellee McIntosh 3. Totals: 23-74 FG, Three-pointers: 8-21 (Pfau 3, Van Winkle 2, Seymour 2, McIntosh), 8-14 FT, 43 Rebounds (Simon 12, Pfau 10), 19 Fouls (Peterson), 7 Assists (Simon 2, Pfau 2, Peterson 2), 8 Turnovers, 0 Blocks, 11 Steals (Pfau 5).

WEST FARGO SHEYENNE -- Brenna Dick 22, Peyton Breidenbach 20, Maya Metcalf 15, Karson Sanders 4, Kaitlyn Haas 3, Cora Metcalf 2. Totals: 21-60 FG, Three-pointers: 8-29 (Breidenbach 3, M. Metcalf 3, Haas, Dick), 16-20 FT, 34 Rebounds (Sanders 12), 11 Fouls, 1 Assist (Sanders), 7 Turnovers, 2 Blocks (Sanders 2), 4 Steals (M. Metcalf 2).

Records: West Fargo 20-7; West Fargo Sheyenne 18-9.

Fifth-place game

Minot 77, Legacy 76

Legacy;32;44;--;76

Minot;39;38;--;77

LEGACY -- Alyssa Eckroth 27, Brooklynn Felchle 24, Mia Berryhill 10, Halle Severson 4, Adison Sagaser 3, Ashley Kautz 3, Brooklyn Brendel 3, Aliya Selensky 2. Totals: 25-49 FG, Three-pointers: 6-16 (Eckroth 2, Berryhill, Sagaser, Kautz, Brendel), 20-22 FT, 30 Rebounds (Felchle 8), 10 Fouls, 9 Assists (Berryhill 3), 10 Turnovers, 0 Blocks, 2 Steals (Eckroth 2).

MINOT -- Leelee Bell 26, Maggie Fricke 16, Maya Aguilar 13, Taury Hight 13, Avery Lunde 5, Karew Lamoureux 4. Totals: 30-66 FG, Three-pointers: 13-31 (Bell 3, Fricke 3, Aguilar 3, Hight 3, Lunde), 4-7 FT, 30 Rebounds (Bell 8), 16 Fouls (Aguilar), 13 Assists (Aguilar 6), 5 Turnovers, 0 Blocks, 4 Steals (Bell, Aguilar, Lunde, Lamoureux).

Records: Legacy 19-9; Minot 22-5.

ALL-TOURNAMENT TEAMS

BOYS

Century: Ryan Erikson, Sr., Center.

Fargo Davies: Raymond Brown, Sr., Guard; Daniel Yorke, Jr., Guard.

Fargo North: Carter Zeller, Jr., Center; Matthew Sem, Soph., Guard; Jeremiah Sem, Jr., Guard.

Grand Forks Red River: Reis Rowekamp, Sr., Guard/Forward; Zach Kraft, Sr., Guard.

Legacy: Jaxon Kellogg, Sr., Forward.

Minot: Darik Dissette, Sr., Forward.

Individual Awards

Tournament MVP: Jeremiah Sem, Fargo North.

Senior Athlete of the Year: Darik Dissette, Minot.

Coach of the Year: Darin Mattern, Century.

GIRLS

Century: Bergan Kinnebrew, Sr., Guard; Logan Nissley, Sr., Guard/Forward; Eden Fridley, Jr., Guard.

Grand Forks Red River: Jocelyn Schiller, Jr., Guard; Cassidy Holloran, Sr., Forward.

Legacy: Alyssa Eckroth, Sr., Guard/Forward.

Minot: Leelee Bell, Fr., Guard/Forward.

West Fargo: Miriley Simon, Sr., Forward; Chloe Pfau, Sr., Guard.

West Fargo Sheyenne: Brenna Dick, Jr., Guard.

Individual awards

Tournament MVP: Jocelyn Schiller, Grand Forks Red River.

Senior Athlete of the Year: Logan Nissley, Century.

Coach of the Year: Jason Schwarz, Minot.

MISS BASKETBALL

(First-place votes in parentheses)

Player;School;Votes

1. Logan Nissley (10);Century;71

2. Bergan Kinnebrew (4);Century (4);47

3. Decontee Smith (4);Central Cass;38

4. Ellie Braaten (4);Westhope-Newburg;31

5. Miriley Simon (1);West Fargo;13

6. Halle Crockett (1);Northern Cass;11

7. Hailey Quam;Shiloh Christian;5

8. Brenna Stroklund;Kenmare-Bowbells;0

CLASS B BOYS BASKETBALL

STATE TOURNAMENT

At Bismarck Event Center

Thursday, March 16

Quarterfinals

Game 1: Powers Lake-Burke Central vs. No. 2 Shiloh Christian, 1 p.m.

Game 2: Medina-Pingree-Buchanan vs. No. 3 Beulah, 2:45 p.m.

Game 3: Warwick vs. No. 1 Central Cass, 6:30 p.m.

Game 4: No. 5 Des Lacs-Burlington vs. No. 4 Thompson, 8:15 p.m.

Friday, March 17

Consolation

Game 5: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2, 1 p.m.

Game 6: Loser of Game 3 vs. Loser of Game 4, 2:45 p.m.

Semifinals

Game 7: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2, 6:30 p.m.

Game 8: Winner of Game 3 vs. Winner of Game 4, 8:15 p.m.

Saturday, March 18

Game 9: Loser of Game 5 vs. Loser of Game 6, 1 p.m., seventh place

Game 10: Winner of Game 5 vs. Winner of Game 6, 2:45 p.m., fifth place

Game 11: Loser of Game 7 vs. Loser of Game 8, 6 p.m., third place

Game 12: Winner of Game 7 vs. Winner of Game 8, 8 p.m., Championship

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;31;13;7;69

St. Cloud;25;19;7;57

North Iowa;26;21;3;55

Aberdeen;25;20;5;55

Minot;24;24;2;50

Bismarck;21;23;6;48

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;33;14;4;70

New Jersey;30;16;3;63

Maine;29;17;3;61

Northeast;27;19;5;59

Johnstown;23;20;4;50

Philadelphia;23;25;2;48

Danbury;3;43;7;13

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Wisconsin;31;16;3;65

Minnesota;28;15;7;63

Fairbanks;26;20;6;58

Kenai River;27;22;3;57

Chippewa;26;21;2;54

Anchorage;23;20;7;53

Janesville;22;21;9;53

Springfield;21;26;2;44

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

x-Oklahoma;39;9;1;79

Lone Star;31;11;7;69

Shreveport;29;14;7;65

New Mexico;29;18;3;61

Amarillo;25;21;3;53

Odessa;24;22;3;51

El Paso;15;31;4;34

Corpus Christi;10;34;6;26

Saturday, March 11

St. Cloud 1, Bismarck 0

Maryland 4, New Jersey 3

Danbury 5, Northeast 1

Chippewa 4, Springfield 2

Maine 3, Philadelphia 1

Janesville 2, Wisconsin 0

Shreveport 5, Amarillo 1

Aberdeen 2, Austin 0

Oklahoma 6, Corpus Christi 1

North Iowa 5, Minot 4

El Paso 3, Odessa 1

Minnesota 6, Anchorage 2

Kenai River 4, Fairbanks 3, OT

Sunday, March 12

Northeast 4, Danbury 1

New Mexico 6, El Paso 0

Thursday, March 16

Amarillo at Oklahoma

Friday, March 17

Bismarck at Austin, 7 p.m.

Maine at Danbury

New Jersey at Northeast

Johnstown at Maryland

Janesville at Wisconsin

Aberdeen at North Iowa

El Paso at Shreveport

Chippewa at Minnesota

Corpus Christi at Odessa

Amarillo at Oklahoma

New Mexico at Lone Star

St. Cloud at Minot

Springfield at Fairbanks

Saturday, March 18

Bismarck at Austin, 7 p.m.

Maine at Danbury

Johnstown at Maryland

New Jersey at Northeast

Janesville at Wisconsin

Aberdeen at North Iowa

El Paso at Shreveport

Chippewa at Minnesota

Corpus Christi at Odessa

Amarillo at Oklahoma

New Mexico at Lone Star

St. Cloud at Minot

Springfield at Fairbanks

Sunday, March 19

Johnstown at Maryland

N.D. SCORES

SUNDAY

College baseball

Bismarck State College 16, Central Lakes College 5

Mayville State 1-4, Mount Marty 2-2

Texas State 5, North Dakota State 1

College hockey

North Dakota 5, Omaha 2

College softball

Central Florida 9, North Dakota 1

Doane 5, Dickinson State 2

Friends 5, Valley City State 4

North Dakota State 4, Drake 2

North Dakota State 4, Idaho State 1