Area Scores: Jan. 8

COLLEGE WRESTLING

NWCA NATIONAL DUALS TOURNAMENT

ST. CLOUD STATE 26, UNIVERSITY OF MARY 6

Semifinals

125: Paxton Creese, SCSU, won major dec. over Chase Milligan 14-3. 133: Reece Barnhardt, Mary, won dec. over Sam Spencer 8-3. 141: Alyeus Craig, SCSU, won dec. over Lincoln Turman 7-4. 149: Joey Bianchini, SCSU, won major dec. over Leo Mushinsky 11-2. 157: Nick Novak, SCSU, won dec. over Braydon Huber 5-2.

165: Anthony Herrera, SCSU, won dec. over Riley Noble 6-4. 174: Abner Romero, SCSU, won dec. over Max Bruss 5-3. 184: Wyatt Lidberg, Mary, won dec. over Bryce Fitzpatrick 3-2. 197: Dominic Murphy, SCSU, won dec. over Matt Kaylor 7-2. 285: Elijah Novak, SCSU, won in sudden victory over Luke Tweeton 3-1.

UNIVERSITY OF MARY 37, WEST LIBERTY 3

Third-place match

125: Milligan, Mary, won dec. over Alexander Crane 9-2. 133: Barnhardt, Mary, won major dec. over Matt Englehardt 12-0. 141: Khyvon Grace, West, won in sudden victory over Laken Boese 10-8. 149: Mushinsky, Mary, won dec. over Jacob Simpson 6-3. 157: Huber, Mary, won by tech fall over Blake Miller 17-2.

165: Noble, Mary, won in sudden victory over Alec Cook 6-4. 174: Bruss, Mary, won major dec. over Caden Kenworthy 12-0. 184: Lidberg, Mary, won major dec. over Chance Morgan 14-2. 197: Kaylor, Mary, won by tech fall over Parker Bentley 16-0. 285: Luke Tweeton, Mary, won by forfeit.

COLLEGE MEN’S BASKETBALL

UNITED TRIBES 94, NORTHWEST COLLEGE 92

Northwest;41;51;--;92

United Tribes;46;48;--94

NORTHWEST – Will Hemme 16, Davion McAdam 18, Andre Loigu 3, Brash Emery 2, David Ayala 14, Mack Page 6, Juan Pablo Camargo Tellez 19, Christian Adun 4, KolterMerritt 2, Yannice Nlend 8. Totals: 35-78 FG, 13-13 FT, 24 fouls, 46 rebounds (Ayala 9), 14 turnovers, 23 assists (Nlend 6). Three-pointers: 9-20 (Hemme 4, Loigu 1, Ayala 4).

UNITED TRIBES – Famous Lefthand 16, DK Middleton 7, Jayden Yankton 2, Sylvester Union 14, Jesse White 9, Tristin Davis 14, Teron Sazue 2, Cayden Redfield 9, Jayce Archambault 6. Totals: 33-72 FG, 20-25 FT, 19 fouls, 41 rebounds (Lefthand 7), 12 turnovers, 22 assists (Middleton 9). Three-pointers: 8-28 (Lefthand 1, Union 2, White 2, Davis 1, Redfield 1, Archambault 1).

Records: United Tribes 9-4.

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

NORTHWEST COLLEGE 67, UNITED TRIBES 53

Northwest;20;42;52;67

United Tribes;23;30;43;52

NORTHWEST – Ana Knight 9, Rozanne Rovers 19, Jimena Montoro-Gabezas 7, Nayeli Acosta 11, Darla Hernandez 16, Yaiza Vacas-Lopez 5. Totals: 24-64 FG, 14-20 FT, 15 fouls, 66 rebounds (Montoro-Cabezas 12, Hernandez 12), 21 turnovers, 17 assists (Montoro-Cabezas 4, Acosta 4). Three-pointers: 5-15 (Rogers 2, Montoro-Cabezas 1, Acosta 1, Vacas-Lopez 1).

UNITED TRIBES – Amaya Ramsey 2, Myona Dauphinais 17, Tiara Flying Horse 14, Mallory Yankton 3, Kaydence Gourneau 4, TeAnndra Pembert-Kingbird 9, Kelanna McClain 4. Totals: 18-75 FG, 7-10 FT, 18 fouls, 23 rebounds (Gourneau 6, McClain 6), 7 turnovers, 13 assists (Ramsey 6). Three-pointers: 10-33 (Dauphinais 2, Flying Horse 4, Gourneau 1, Pembert-Kingbird 3, McClain 2).

Records: United Tribes 3-9.

COLLEGE HOCKEY

UNIVERSITY OF MARY 7, WALDORF UNIVERSITY 2

Mary;4;3;0;--;7

Waldorf;1;1;0;--;2

First period: 1. Mary, Derek Dropik (Johnny Witzke), 7:08. 2. Mary, Caleb Petrie (Isaiah Thomas, Witzke), 8:34. 3. Mary, Jaren Hugelen (Jacob Murray), 12:16. 4. Mary, Seth Cushing (Teddy Lillico, Thomas), 13:54. 5. Waldorf, Zak Jimenez (Wade Auger), 15:18.

Second period: 6. Mary, Lillico (Garrett Freeman, Tanner Eskro), 2:00. 7. Mary, Thomas (Alex Flicek), 8:30. 8. Mary, Petrie (Thomas), 14:47. 9. Waldorf, Austin Mood-Flagg (Tristan Klewsaat), 16:06.

Third period: No scoring.

Goaltender saves: Mary -- Conan Hayton 7-6-4--17. Waldorf -- Jordan Berschiminsky 10-10-x--20; Nelson Schiiler x-11-18--29.

Penalties: Mary -- 2 minors for four minutes. Waldorf -- Four minors, one misconduct for 18 minutes.

Records: Mary 23-4-0-0 overall; Waldorf 9-10-2-0 overall.

COLLEGE HOCKEY

NORTH DAKOTA 4, LINDENWOOD 2

Lindenwood;2;0;0;--;2

North Dakota;0;2;2;--;4

First period: 1. Lin, David Gagnon (Jack Anderson, Drew Kuzma), 8:48. 2. Lin, Caige Sterzer (Adam Conquest, Mitch Allard), 12:47.

Second period: 2. UND, Ben Strinden (Mark Senden, Ethan Frisch), 1:48. 3. UND, Tyler Kleven (Nick Portz, Strinden), 6:11.

Third period: 5. UND, Kleven (Owen McLauglin, Frisch), 11:56, (pp). 6. UND, Senden (Gavin Hain), 18:11.

Goalie saves: Lin – Trent Burnham 39. UND – Jakob Hellsten 23.

Penalties: Lin – 4 for 11 minutes. UND – 2 for 4 minutes.

Records: Lindenwood 5-15-0, North Dakota 9-8-4.

CLASS A BOYS BASKETBALL

MANDAN 80, WILLISTON 55

Williston;26;29;--;55

Mandan;35;45;--;80

WILLISTON – Malaki Sik 23, Cager Davis 2, Isiah St. Romain 14, Austin Hodenfield 2, Austin Baumer 7, Alex Blume 7. Totals: 25 FG, 2-7 FT, 16 fouls. Three-pointers: 3 (Sik 2, Baumer 1).

MANDAN – Karsyn Jablonski 10, Hudsen Sheldon 18, TJ Brownotter 12, Rustin Medenwald 6, Devon Church 2, Tahrye Frank 21, Mat Mudingay 9, Rylee Bearstail 2. Totals: 31 FG, 4-8 FT, 11 fouls. Three-pointers: 14 (Jablonski 1, Sheldon 4, Brownotter 4, Frank 5).

Records: Williston 0-7, 0-7 West Region; Mandan 6-0, 5-0 West Region.

CLASS A GIRLS BASKETBALL

MINOT 59, BISMARCK 57

Bismarck;25;32;--;57

Minot;36;23;--;59

BISMARCK – Katie Greff 4, Paige Breuer 13, Brooklyn Trolliey 2, Cambrie Fischer 2, Jersey Berg 14, Peyton Neumiller 18, Ali Gulleson 2, Raya Rood 2. Totals: 25 FG, 4-8 FT, 21 fouls (Raya). Three-pointers: 3 (Breuer 1, Berg 2).

MINOT – Maggie Fricke 18, Maya Aguilar 4, Presley Bennett 5, Avery Lunde 2, Taury Hight 11, Leelee Bell 19. Totals: 19 FG, 17-24 FT, 15 fouls (Neveah Perez-Coleman). Three-pointers: 4 (Fricke 1, Bennett 1, Bell 2).

Records: Bismarck 5-2, 5-2 West Region; Minot 6-2, 6-1 West Region.

CLASS B BOYS BASKETBALL

HAZEN 62, BOWMAN COUNTY 60

Bowman County;16;33;48;60

Hazen;20;33;43;62

BOWMAN COUNTY – Bohden Duffield 11, Kirklan Meschke 3, Bishop Duffield 23, Roman Fossum 4, Nate Dix 2, Aidan Thompson 17. Totals: 23 FG, 6-10 FT, 19 fouls. Technical foul: Bi.Duffield. Three-pointers: 8 (Bo.Duffield 3, Thompson 5).

HAZEN – Kaison Kaylor 3, Talan Batke 35, Tyson Wick 4, Jaran Reinhardt 2, Tahtae Sage 3, Rylan Van Inwagen 7, Mark Lora 7. Totals: 23 FG, 11-16 FT, 16 fouls (Kaylor, Lora). Three-pointers: 5 (Batke 3, Wick 1, Van Inwagen 1).

LANGDON-EDMORE-MUICH 50, NORTHERN CASS 39

Northern Cass;10;17;31;39

Langdon-Edmore-Munich;17;25;35;50

NORTHERN CASS – Landon Moser 12, Trey Husar 6, Riley Johnson 1, Keelan Monson 7, Hudson Rietscel 13. Totals: 15 FG, 4-11 FT, 13 fouls. Three-pointers: 15 FG, 4-11 FT, 13 fouls. Three-pointers: 5 (Moser 2, Rietschel 3).

LANGDON-EDMORE-MUNICH – Nickolas Kingzett 12, Jack Romfo 14, Cody Amble 5, Rayce Worley 16, Nathan Kitchin 2, Theo Romfo 1. Totals: 19 FG, 9-12 FT, 13 fouls. Three-pointers: 3 (Kingzett 1, Amble 1, Worley 1).

BEACH 82, NEW TOWN 47

New Town;9;26;38;57

Beach;23;43;71;82

NEW TOWN – CJ Freeman 4, Lukas Spotted Bear 3, Legage Serdahl 10, Xavier Bell 4, Brighton Foote 4, Colt Spotted Bear 13, Micco Bunner 4, Lawrence Marshall 5. Totals: 19 FG, 6-7 FT, 24 fouls (Bunner). Technical foul: Bunner. Three-pointers: 3 (Serdahl 2, Spotted Bear 1).

BEACH – Eljah Kolkup 17, Dane Fsrstveet 6, Shem Baker 20, Andrew Trask 2, Shawn Murphy 6, Trey Swanson 31. Totals: 30 FG, 19-33 FT, 11 fouls. Three-pointers: 3 (Holkup 2, Farstveet 1).

WILTON-WING 82, NEW ROCKFORD-SHEYENNE 66

New Rockford-Sheyenne;14;24;49;66

Wilton-Wing;13;40;65;82

NEW ROCKFORD-SHEYENNE – Trevor Waldo 11, Luke Yri 2, Bennett Meier 7, Easton Benz 2, Easton Simon 20, Porter Granger 8, DJ Mudgett 14, Ashton Reimche 2. Totals: 29 FG, 7-18 FT, 19 fouls (Yri, Benz). Three-pointers: 1 (Waldo 1).

WILTON-WING – Hunter Wolff 14, Bradan Wallace 6, Dontaye Fetzer 11, Teigen Earsley 6, Kendal Sindrol 19, Trey Koski 24, Desmond Pfliger 2. Totals: 28 FG, 15-18 FT, 20 fouls. Three-pointers: 11 (Wolff 4, Wallace 2, Fetzer 1, Sondrol 4).

STUTSMAN COUNTY TOURNAMENT

At Jamestown

Championship

Ellendale 69, Medina-Pingree-Buchanan 52

Medina-Pingree-Buchanan;12;23;34;52

Ellendale;22;34;49;69

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN – Mark Thomas 6, Sawyer Wanzek 2, Terek Kinzell 3, Chase Ova 5, Joshua Moser 17, Ryen Wick 14, Roper Foerderer 2, Jaden Sorenson 3. Totals: 19 FG, 7-16 FT, 11 fouls. Three-pointers: 7 (Thomas 2, Kinzell 1, Ova 1, Moser 1, Wick 1, Sorenson 1).

ELLENDALE – Riley Thorpe 18, Cole Saylor 7, Levi Reis 21, Anton Geller 11, Mason Molan 7, Jack Bommersbach 5. Totals: 26 FG, 6-14 FT, 17 fouls. Three-pointers: 11 (Thorpe 3, Reis 7, Bommersbach 1).

Third place

South Border 66, Edgeley-Kulm-Montpelier 63, OT

Edgeley-Kulm-Montpelier;9;22;37;57;63

South Border;18;28;47;57;66

EDGELEY-KULM-MONTPELIER – Dylan Carlson 11, Braeden Kinzler 12, Austin Strobel 6, Jacob Nitschke 32, Zeke Barnick 2. Totals: 26 FG, 7-18 FT, 18 fouls. Three-pointers: 4 (Carlson 3, Kinzler 1).

SOUTH BORDER – Luke Scherbenske 7, Connor Kosiak 5, Parker Salwei 4, Colin Goettle 2, Trevor Schmidt 23, Kaden Bader 25. Totals: 24 FG, 11-18 FT, 17 fouls. Three-pointers: 7 (Scherbenske 1, Schmidt 1, Bader 5).

Fifth place

Carrington 55, Griggs-Midkota 44

Griggs-Midkota;8;20;33;44

Carrington;16;30;39;55

GRIGGS-MIDKOTA – Wyatt Spickler 5, Will Spickler 3, Carter Spitzer 1, Brady Andersen 3, Brady Haugen 18, Eli Larson 9, Latrell Rainey 5. Totals: 16 FG, 4-7 FT, 13 fouls. Three-pointers: 8 (Wy.Spickler 1, Wi.Spickler 1, Andersen 1, Haugen 4, Larson 1).

CARRINGTON – Joshua Bickett 7, Jack Erickson 16, Grady Shipman 16, Hudson Schmitz 16. Totals: 22 FG, 9-17 FT, 13 fouls. Three-pointers: 2 (Shipman 2).

Seventh place

Napoleon-Gackle-Streeter 62, Kidder County 50

Napoleon-Gackle-Streeter;16;32;42;62

Kidder County;18;29;43;50

NAPOLEON-GACKLE-STREETER – Carter Haas 3, Trevor Moos 15, Eli Ketterling 2, Tristan Schafer 3, Braxton Ryum 15, Trenton Erbele 24. Totals: 21 FG, 14-23 FT, 11 fouls. Three-pointers: 6 (Haas 1, Ryum 4, Erbele 1).

KIDDER COUNTY – Collin Zimmerman 14, Jace Larson 7, Dylan Schadegg 4, Wyatt Binder 7, Simon Hager 9, Isiah Oster 4, Keaton Luhmahn 2, Bruce Larson 3. Totals: 21 FG, 4-7 FT, 20 fouls (Hager). Three-pointers: 4 (Zimmerman 1, J.Larson 1, Binder 1, B.Larson 1).

CLASS B GIRLS BASKETBALL

KILLDEER 46, NEW SALEM-ALMONT 41

Killdeer15;30;40;46

New Salem-Almont;8;16;29;41

KILLDEER – Maddy Mills 1, Grace Doe 14, Abby Harderson 2, Mickellyn Walker 16, Sadie Stahl 3, Marnie Schmidt 8, Laihey Kucera 2. Totals: 17 FG, 4-10 FT, 18 fouls. Three-pointers: 8 (Doe 4, Walker 3, Stahl 1).

NEW SALEM-ALMONT – Grace Olin 15, Mackenzie Brandt 18, Raleigh Miller 6, Kendra Tomac 2. Totals: 16 FG, 8-17 FT, 11 fouls. Three-pointers: 1 (Brandt 1).

OAKES 58, NAPOLEON-GACKLE-STREETER 44

Oakes;8;26;38;58

Napoleon-Gackle-Streeter;6;25;36;44

OAKES – Brynn Dethlefson 4, Laikyn Roney 19, Kassidy Jackson 6, Lily Thorpe 7, Emma Muggli 10, Ann Muggli 8, Tyler Thompson 4. Totals: 23 FG, 11-15 FT, 14 fouls. Three-pointers: 1 (Roney 1).

NAPOLEON-GACKLE-STREETER – Sophie Ketterling 15, Tanecia Kleppe 1, Tayton McDowell 5, Teagan Erbele 14, Ali Gross 1, Allison Zenker 8. Totals: 17 FG, 5-11 FT, 17 fouls (Kleppe). Three-pointers: 5 (Ketterling 2, McDowell 1, Zenker 2).

BOWMAN COUNTY 61, FAITH, S.D. 48

(Saturday)

Faith;11;24;35;48

Bowman County;9;29;43;61

FAITH – Kambelle Schauer 14, TyAnn Mortenson 14, Shada Selby 12, Tristan Kennedy 3, Jaysee Jones 2, Tandee Nelson 3. Totals: 11 FG, 10-14 FT, 13 fouls.

BOWMAN COUNTY – Raegan Honeyman 13, Landyn Gerbig 5, Jaci Fischer 21, Julie Claire Sarsland 2, Ellie Powell 20. Totals: 17 FG, Three-pointers: Honeyman 3, Fischer 2, 9-13 FT, 13 fouls.

HIGH SCHOOL GIRLS HOCKEY

EAST GRAND FORKS, MINN. 2, LEGACY-BISMARCK 0

Legacy-Bismarck;0;0;0;--;0

East Grand Forks;0;1;1;--;2

First period: No scoring.

Second period: 1. EFG, Mya Mannausau (Averi Greenwood), 9:51.

Third period: 2. EFG, Greenwood (Emma Gray), 8:57.

Goalie saves: BL – Moira Landsverk 5-8-4 – 17. EGF – Kaylee Baker 10-6-15 – 31.

Penalties: BL – 4 for 8 minutes. EGF – 4 for 8 minutes.

Records: Legacy-Bismarck 4-5.

NAHL

NORTH IOWA 2, BISMARCK 0

Bismarck;0;0;0;--;0

North Iowa;0;0;2;--;2

First period: No scoring.

Second period: No scoring.

Third period: 1. North Iowa, Nolan Abraham (Simone Dadie, Landon Peterson), 10:04. 2. North Iowa, Blake Ulve (Carter Theissen, Max Scott), 19:48 (ENG).

Goaltender saves: Bismarck -- Hunter Garvey 13-11-9--33. North Iowa -- Stefan Carney 5-12-13--30.

Penalties: Bismarck -- Four minors, one major, one misconduct for 23 minutes. North Iowa -- Three minors, one major, one misconduct for 21 minutes.

Records: Bismarck 12-16-3 overall for 27 points; North Iowa 16-14-2 for 34 points.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;21;5;7;49

Minot;18;14;2;38

Aberdeen;17;11;3;37

North Iowa;16;14;2;34

St. Cloud;13;14;4;30

Bismarck;12;16;3;27

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;24;7;3;51

New Jersey;20;11;2;42

Northeast;19;11;4;42

Maine;16;12;2;34

Johnstown;13;17;2;28

Philadelphia;12;16;2;26

Danbury;2;26;5;9

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Fairbanks;20;11;3;43

Minnesota;19;10;4;42

Kenai River;19;14;2;40

Janesville;16;12;7;39

Chippewa;17;14;2;36

Wisconsin;16;13;2;34

Anchorage;14;13;6;34

Springfield;13;17;0;26

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Lone Star;23;3;4;50

Oklahoma;22;6;1;45

Shreveport;18;10;4;40

New Mexico;17;12;2;36

Amarillo;15;12;3;33

Odessa;14;14;1;29

El Paso;10;17;2;22

Corpus Christi;6;21;5;17

Saturday, Jan. 7

North Iowa 2, Bismarck 0

New Jersey 4, Johnstown 2

Fairbanks 2, Springfield 1

Maryland 4, Maine 3

Janesville 5, Chippewa 1

Philadelphia 7, Northeast 1

Austin 4, Aberdeen 2

Shreveport 6, El Paso 1

Kenai River 1, Minnesota 0, SO

Oklahoma 4, Amarillo 1

Lone Star 3, New Mexico 1

Minot 6, St. Cloud 3

Tuesday, Jan. 10

Philadelphia at Danbury

New Mexico at El Paso

Friday, Jan. 13

North Iowa at Bismarck, 7:15 p.m.

Maryland at Danbury

Philadelphia at New Jersey

Maine at Johnstown

Minnesota at Wisconsin

Springfield at Janesville

St. Cloud at Austin

Oklahoma at Shreveport

Odessa at Amarillo

Corpus Christi at New Mexico

El Paso at Lone Star

Aberdeen at Minot

Kenai River at Fairbanks

Saturday, Dec. 14

North Iowa at Bismarck, 7:15 p.m.

Maryland at Danbury

Maine at Johnstown

New Jersey at Philadelphia

Austin at St. Cloud

Minnesota at Wisconsin

Springfield at Janesville

Oklahoma at Shreveport

Odessa at Amarillo

Corpus Christi at New Mexico

El Paso at Lone Star

Aberdeen at Minot

Kenai River at Fairbanks

N.D. SCORES

SATURDAY

College hockey

North Dakota 4, Lindenwood 2

College men’s basketball

Bellevue 84, Valley City State 72

Dakota College-Bottineau 115, Trinity Bible College 75

Dickinson State 81, Dakota State 70

Jamestown 93, Dordt 90

North Dakota State 73, South Dakota 61

Sioux Falls 90, Mary 84

South Dakota State 60, North Dakota 59

Southwest Minnesota State 65, Minot State 63

United Tribes 94, Northwest College 92

Western Nebraska 81, Lake Region State 53

College women’s basketball

Bellevue 68, Valley City State 51

Dakota College-Bottineau 56, Trinity Bible College 45

Dakota State 80, Dickinson State 53

Dordt 72, Jamestown 70

Mary 71, Sioux Falls 59

Mayville State 97, Viterbo 61

NDSCS 91, Jamestown JV 63

North Dakota State 79, South Dakota 76

Northwest College 67, United Tribes 53

South Dakota State 105, North Dakota 72

Southwest Minnesota State 75, Minot State 58

High school boys basketball

Aberdeen Christian, S.D. 52, Oakes 49

Beach 82, New Town 47

Des Lacs-Burlington 86, Bottineau 57

Dickinson 75, Jamestown 72

Fargo Davies 102, West Fargo Horace 58

Hazen 62, Bowman County 60

Kindred 71, Thompson 60

Langdon-Edmore-Munich 50, Northern Cass 39

Mandan 80, Williston 55

Minot JV 66, Mohall-Lansford-Sherwood 52

Minot Ryan 69, Stanley 61

North Border 82, North Prairie 51

Richland 80, Rothsay, Minn. 63

Sargent County 50, Hillsboro-Central Valley 33

Strasburg-Zeeland 51, Potter County, S.D. 50

Valley City 76, Lisbon 38

Velva 67, Surrey 49

West Fargo Sheyenne 91, Grand Forks Red River 80

Wilton-Wing 82, New Rockford-Sheyenne 66

Ramsey County Tournament

At Devils Lake

Park River-Fordville-Lankin 43, Dakota Prairie 27

Larimore 52, Benson County 51

Devils Lake JV 70, Lakota 51

Four Winds-Minnewaukan 66, North Star 40

Stutsman County Tournament

At Jamestown

Napoleon-Gackle-Streeter 62, Kidder County 50

Carrington 55, Griggs-Midkota 44

South Border 66, Edgeley-Kulm-Montpelier 63, OT

Ellendale 69, Medina-Pingree-Buchanan 52

Shiloh Christian New Year’s Shootout

Dickinson Trinity 61, Fargo Oak Grove 51

Rapid City Christian, S.D. 84, Shiloh Christian 81

McLean County Shootout

At Garrison

Drake-Anamoose 67, Richardton-Taylor 54

New England 59, Central McLean 46

Warwick 85, Washburn 57

White Shield 74, Grant County-Mott-Regent 73

Max 57, Divide County 52

Glen Ullin-Hebron 66, Garrison 62

High school girls basketball

Central McLean 65, Harvey-Wells County 33

Drayton-Valley-Edinburg 39, Nelson County 29

Jamestown 61, Dickinson 59

Mandan JV 91, Williston 55

Fargo Davies 86, West Fargo Horace 52

Grand Forks Red River 68, West Fargo Sheyenne 55

Grant County-Mott-Regent 50, Flasher 41

Hatton-Northwood 54, Park River-Fordville-Lankin 40

Hettinger-Scranton 57, Trenton 24

Kenmare-Bowbells 46, Minot Our Redeemer’s 31

Killdeer 46, New Salem-Almont 41

Minot 59, Bismarck 57

North Border 40, North Star 21

Oakes 58, Napoleon-Gackle-Streeter 44

Rothsay, Minn. 64, Richland 54

Sargent County 59, LaMoure-Litchville-Marion 48

Stanley 74, Minot Ryan 57

Thompson 65, Kindred 31

Valley City 68, Lisbon 34

Washburn 54, Heart River 36

Shiloh Christian New Year’s Shootout

Fargo Oak Grove 50, Dickinson Trinity 49, OT

Shiloh Christian 85, Rapid City Christian, S.D. 79

High school boys hockey

Bismarck Legacy 5, Williston 0

Mandan 3, Bottineau-Rugby 2

High school girls hockey

Fargo Davies 2, Mandan 0

Fargo North-South 2, Minot 1, SO

Grand Forks 2, Legacy-Bismarck 0

Williston 3, West Fargo 2