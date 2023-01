Area Scores: Jan. 7

CLASS A BOYS BASKETBALL

CENTURY 88, ST. MARY’S 48

Century;49;39;--;88

St. Mary’s;21;27;--;48

CENTURY – Anthony Doppler 14, Isaiah Schafer 15, Gavin Lill 1, Tyler Birst 4, Drew Kempel 10, Oliver Jensen 2, William Ware 18, Ryan Erikson 10, Joel Edland 9, Grant Kane 3, Jaxon Birst 2. Totals: 27 FG, Three-pointers: Schafer 3, Ware 2, Edland, Kane, 13-17 FT, 18 Fouls.

ST. MARY’S – Benjamin Zenker 7, Samuel Fedorchak 9, Caden Willer 8, Jackson Ross 3, Aeyden Price 2, Christian Benning 12, Maddox Doppler 2, Jacob Goettle 5. Totals: 10 FG, Three-pointers: Willer 2, Fedorchak, Ross, Zenker, 13-18 FT, 20 Fouls.

Records: Century 5-0 West Region, 6-0 overall; St. Mary’s 1-5, 1-6.

MINOT 87, BISMARCK 68

Bismarck;28;40;--;68

Minot;42;45;--;87

BISMARCK – Ty Luetzen 2, Preston Lemar 5, Carter Henke 3, Teysen Eaglestaff 7, Andre Austin 33, Drew Henriksen 2, Ross Fischer 10, Jack Shaffer 6. Totals: 28-66 FG, Three-pointers: 6-23 (Fischer 2, Austin 2, Henke, Eaglestaff), 36 Rebounds (Austin 8), 26 Fouls, 17 Turnovers.

MINOT – Morgan Nygaard 7, Jake Keiser 2, Darik Dissette 35, Aric Winczewski 23, Logan Conklin 12, Jaeger Gunville 6, Landon Bedell 2. Totals: 32-56 FG, Three-pointers: 11-25 (Dissette 4, Nygaard 2, Winczewski 2, Gunville 2, Conklin), 12-27 FT, 37 Rebounds (Conklin 8), 12 Fols, 15 Turnovers.

Records: Minot 6-1 West Region, 7-1 overall; Bismarck 4-3, 4-3.

TURTLE MOUNTAIN 103, WATFORD CITY 77

Turtle Mountain;59;45;--;104

Watford City;35;42;--;77

TURTLE MOUNTAIN – Wyatt D 3, Abraham D 6, Zavier P 5, Sawyer L 4, Gunner Z 10, Gannyn M 5, Houston D 25, Dylan L 16, Parker W 25, Kelley D 7. Totals: 27 FG, Three-pointers: Houston D 6, Parker W 2, Gannyn M, Zavier P, Wyatt D, Gunner Z, 14-22 FT, 19 Fouls.

WATFORD CITY – Jory Lund 2, Josiah Rojas 15, Jahneim Samuel 22, Landon Caldwell 14, Eli Lawrence 8, Derek Holen 4, Leo Predonzan 2, Colton Ewing 10. Totakls: 26 FG, Three-pointers: Rojas 3, Samuel, Caldwell, 10-14 FT, 18 Fouls.

Records: Turtle Mountain 2-4 West Region, 2-4 overall; Watford City 0-5, 1-5.

CLASS A GIRLS BASKETBALL

CENTURY 72, ST. MARY’S 51

Century;46;25;--;71

St. Mary’s;20;32;--;52

CENTURY – Logan Nissley 13, Eden Fridley 8, Zoie Austin 10, Ziah Greybull 3, Londyn Dschaak 3, Bergan Kinnebrew 20, Ashlyn Buchholz 2, Emma Guthmiller 2, Erika lee 9, Abby Fosland 3. Totals: 15 FG, Three-pointers: Kinnebrew 3, Nissley 2, Fridley, Greybull, Dschaak, 19-24 FT, 16 Fouls.

ST. MARY’S – Mataya Messer 7, Gabbi Mann 5, Eva Selensky 2, Lexi Gerving 7, Natalie Benning 6, Mykie Messer 23, Journey Oukrop 2. Totals: 16 FG, Three-pointers: Benning 2, Gerving, Mykie Messer, 8-13 FT, 16 Fouls.

Records: Century 5-0 West Region, 5-2 overall; St. Mary’s 2-4, 2-5.

CLASS B BOYS BASKETBALL

WASHBURN 73, WHITE SHIELD 72

At McLean County Shootout, Garrison

White Shield;11;35;60;72

Washburn;15;38;58;73

WASHBURN -- Parker Jacobson 23, Alex Retterath 28, Carter Knutson 6, Jack Retterath 7, Owen Patterson 2, Dylan Eckel 7. Three-pointers: Jacobson 7, A.Retterath 4.

WHITE SHIELD -- Jose Dickens 47, Oscar Felix 19, Josh Jeanotte 6. Three-pointers: Dickens 7.

NEW SALEM-ALMONT 44, LINTON-HMB 40

NSA;11;24;33;44

Linton-HMB;8;18;34;40

NEW SALEM-ALMONT -- Alex Brandt 3, Keaton Davis 9, Brady Brant 9, Hadly Erickson 4, Wyatt Kuhn 9, Burel Erickson 3, Levi Becker 7. Totals: 16-47 FG, Three-pointers: 3-16 (H.Erickson, B.Erickson, Brant), 9-17 FT, 25 Rebounds (Kuhn 8), 14 Fouls.

LINTON-HAZELTON-MOFFIT-BRADDOCK -- Riley Richter 6, Trace King 9, Jace Jochim 5, Grant Bosch 10, Justin Tschosik 2, Gentry Richter 4, Landon Bosch 4. Totals: 13-52 FG, Three-pointers: 4-20 (Richter 2, King, Bosch), 36 Rebounds (G.Bosch 11, L.Bosch 11), 17 Fouls.

DUNSEITH 63, LANGDON AREA-EDMORE-MUNICH 50

Dunseith;14;24;44;63

LAEM;9;26;36;50

DUNSEITH: Boston Davis 20, Tayden Azure 15, Luke Lunday 14, Jeremy Laducer 8, Corben House 6. Totals: 26 FG, 7-11 FT, 10 Fouls. Three-pointers: 4 (Davis 4).

LANGDON AREA-EDMORE-MUNICH: Rayce Worley 26, Cody Amble 6, Nickolas Kingzett 6, Jadyn Lee 5, Jack Romfo 5, Nathan Kitchin 2. Totals: 20 FG, 4-5 FT, 15 Fouls. Three-pointers: 6 (Worley 3, Kingzett 2, Lee).

STUTSMAN COUNTY TOURNAMENT

At Jamestown

Consolation

Carrington 54, Kidder County 25

Carrington;20;26;39;54

Kidder County;8;10;17;25

CARRINGTON -- Jack Paulson 7, Joshua Bickett 9, Jack Erickson 5, Grady Shipman 6, Hudson Schmitz 21, McCoy Beckley 4, Tate Wolsky 2. Totals: 24-55 FG, Three-pointers: 3-15 (Schmitz 2, Bickett), 3-8 FT, 11 Fouls.

KIDDER COUNTY -- Blake Binder 3, Collin Zimmerman 2, Jace Larson 9, Dylan Schadegg 5, Simon Hager 2, Isiah Oster 2, Keaton Luhmahn 2. Totals: 9-40 FG, Three-pointers: 3-14 (Binder, Larson, Schadegg), 4-11 FT, 13 Fouls.

Griggs County-Midkota 51, Napoleon-Gackle-Streeter 45

NGS;13;20;26;45

GCM;3;19;31;51

NAPOLEON-GACKLE-STREETER -- Hunter Haas 3, Eli Ketterling 5, Trevor Moos 14, Tristan Schafer 8, Braxton Ryum 3, Trenton Eberle 12. Totals: 17-56 FG, Three-pointers: 4-12 (Haas, Ketterling, Moos, Ryum), 7-8 FT, 13 Fouls.

Griggs County-Midkota -- Wyatt Spickler 4, Carter Spitzer 6, Kyle Johnson 2, Brady Haugen 11, Eli Larson 14, Latrell Rainey 14. Totals: 22-47 FG, Three-pointers: 3-13 (Rainey 2, Haugen), 4-9 FT, 8 Fouls.

Semifinals

Ellendale 72, South Border 47

South Border;12;23;32;47

Ellendale;15;44;61;72

SOUTH BORDER -- Treyton Renz 2, Luke Scherbenske 3, Connor Kosiak 8, Parker Salwei 2, Colin Goettle 5, Trevor Schmidt 15, Kaden Bader 12. Totals: 19-41 FG, Three-pointers: 3-9 (Bader 2, Schmidt), 6-12 FT, 8 Fouls.

ELLENDALE -- Kade Schimke 3, Riley Thorpe 18, Cole Saylor 2, Levi Reis 27, Anton Geller 10, Mason Molan 8, Jack Bommersbach 2, Ethan Townsend 2. Totals: 26-54 FG, Three-pointers: 14-32 (Reis 9, Thorpe 4, Schimke), 6-11 FT, 10 Fouls.

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN 46, EDGELEY-KULM-MONTPELIER 36

EKM;9;20;26;36

MPB;10;25;35;46

EDGELEY-KULM-MONTPELIER -- Dylan Carlson 13, Austin Strobel 5, Jacob Nitschke 12, Stetson Schlecht 1, Zeke Barnick 5. Totals: 14-40 FG, Three-pointers: 4-19 (Carlson, Strobel, Nitschke, Barnick), 4-6 FT, 16 Fouls.

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN -- Gage Magstadt 5, Sawyer Wanzek 9, Joshua Moser 15, Rylen Wick 15, Adam McClellan 2. Totals: 16-46 FG, Three-pointers: 7-27 (Wanzek 3, Wick 3, Moser), 7-15 FT, 8 Fouls.

BARNES COUNTY TOURNAMENT

At Valley City

Consolation

Seventh place

Maple River 46, Barnes County North 45

BCN;10;18;23;45

Maple River;12;26;36;46

BARNES COUNTY NORTH -- Justin Schlenker 3, Jonah Harstad 9, Chance Roaldson 9, Wiliam Schwehr 18, Oliver Hanson 4, Kayden Quick 2. Totals: 16-49 FG, Three-pointers: 6-17 (Roaldson 3, Schwehr, Schlenker, Harstad), 7-12 FT, 15 Fouls.

MAPLE RIVER -- Caleb Kocka 12, Wyatt Sylling 6, Clay Hovelson 6, Carter Baasch 12, Tee Sylling 2, Connor Dahl 8. Totals: 20-41 FG, Three-pointers: 4-13 (Dahl 2, Kock 2), 2-6 FT, 14 Fouls.

Fifth place

Enderlin 68, Wyndmere-Lidgerwood 42

Wyndmere-Lidgerwood -- Levi Kackman 10, Landon Buehre 8, Mathias Kackman 5, Bryer Kaczynski 8, Jack Manstrom 3, Jace Stenson 4, Carl Quam 4. Totals: 16-42 FG, Three-pointers: 4-15 (L.Kackman 2, Manstrom, Quam), 6-12 FT, 16 Fouls.

Enderlin -- Anthony Wendel 10, Trey Wall 18, Caden Amerman 6, Carson Bartholomay 27, Maverick Sandvig 1, Karson Gruba 4, Preston Dawson 2. Totals: 27-52 FG, Three-pointers: 5-19 (Bartholomay 5), 9-15 FT, 12 Fouls.

Third place

Standing Rock 64, Richland 60

Standing Rock;22;32;42;64

Richland;10;26;44;60

STANDING ROCK -- Lance Bradley 19, Brently Harrison 22, Thane Beheler 4, John Luger 8, Jarrett Kelly 2, Ryan Weddell 2, Adam Eagleshield 7. Totals: 22-52 FG, Three-pointers: 12-29 (L.Bradley 6, Harrison 5, Luger), 8-11 FT, 20 Fouls.

RICHLAND -- Casyn Syverston 18, Nicholas Mjoness 10, Mason Storbakken 13, Theodore Flaa 15, Levi Ulven 2, Adam Skoog 2. Totals: 23-61 FG, Three-pointers: 1-10 (Storbakken), 13-21 FT, 15 Fouls.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

BOTTINEAU 78, DRAKE-ANAMOOSE 39

Bottineau;17;36;48;78

Drake-Anamoose;14;23;30;39

BOTTINEAU -- Kyra Beckman 32, Kylie Simpson 16, Madeline Guarglia 10, Erin Guarlia 5, Josie Wintermute 4, Lydia LaFromboise 4, Hallie Nero 3, Serinity Soland 2, Kiara Poitra 2.

DRAKE-ANAMOOSE -- Jamie Lemer 10, Taryn Sieg 9, Halie Fletschock 9, Bailey Clott 6,Mariah Mack 3, Aydryen Felber 2.

COLLEGE WRESTLING

NWCA NATIONAL DUALS TOURNAMENT

At Louisville, Ky.

First round

UNIVERSITY OF MARY 37, ASHLAND 8

125: Tyler Masters, Ash, won major dec. over Jaden Verhagen 12-4. 133: Reece Barnhardt, Mary, pinned Jeremiah McKee, 1:36. 141: Laken Boese, Mary, pinned Andru Hollopeter, 1:24. 149: Leo Mushinsky, Mary, won major dec. over Jesse Bowers 12-1. 157: Braydon Huber, Mary, pinned Colton Turnbaugh, 0:30.

165: Riley Noble, Mary, won by medical forfeit over Drew Wiechers. 174: Max Bruss, Mary, won dec. over Nate Barrett 10-5. 184: Daniel Beemer, Ash, won major dec. over Wyatt Lidberg 17-8. 197: Matt Kaylor, Mary, won dec. over Kaine Morris 10-3. 285: Luke Tweeton, Mary, won dec. over Ty Petrey 2-0.

UNIVERSITY OF MARY 21, NEBRASKA-KEARNEY 12

Quarterfinal

125: Chase Milligan, Mary, won dec. over Bishop Murray 9-5. 133: Barnhardt, Mary, won dec. over Joseph Airola 3-1. 141: Nick James, Neb, won dec. over Boese 7-3. 149: Mushinsky, Mary, won dec. over John Hostler 3-1. 157: Huber, Mary, won dec. over Briar Reisz 9-3.

165: Kaden Hart, Neb, won dec. over Noble 5-3. 174: Bruss, Mary, won dec. over Austin Eldredge 7-4. 184: Billy Higgins, Neb, won dec. over Wyatt Lidberg 10-5. 197: Kaylor, Mary, won by injury forfeit over Hayden Prince, 5:24. 285: Lee Herrington, Neb, won dec. over Tweeton 4-0.

COLLEGE HOCKEY

NORTH DAKOTA 4, LINDENWOOD 3

Lindenwood;3;0;0;--;3

North Dakota;2;0;2;--;4

First period: 1. Lindenwood, David Gagnon (Drew Kuzma, Joe Prouty), 0:50. 2. Lindenwood, Hunter Johannes (Gagnon, Kyle Jeffers), 3:02 (PP). 3. North Dakota, Ty Farmer (Riese Gaber, Jackson Blake), 3:49. 4. Lindenwood, Caige Sterzer (Adam Conquest), 5:19. 5. North Dakota, Tyler Kleven (Ethan Frisch, Judd Caulfield), 11:51 (PP).

Second period: No scoring.

Third period: 6. North Dakota, Nick Portz (Ben Strinden, Ryan Sidorski), 7:04. 7. North Dakota, Kleven (Frisch), 16:45 (PP).

Goaltender saves: Lindenwood -- Trent Burnham 8-13-16--37. North Dakota -- Drew DeRidder 3-x-x--3; Jakob Hellsten 1-3-4--8.

Penalties: Lindenwood -- Four minors for eight minutes. North Dakota -- Three minors for six minutes.

Records: Lindenwood 5-14-0 overall, North Dakota 8-8-4 overall.

ACHA HOCKEY

UNIVERSITY OF MARY 5, WALDORF UNIVERSITY 1

Mary;1;3;1;--;5

Waldorf;0;1;0;--;1

First period: 1. Mary, Seth Cushing (Alex Flicek), 13:32.

Second period: 2. Mary, Tanner Eskro (Isaiah Thomas), 3:13 (SH). 3. Mary, Johnny Witzke (Thomas), 9:26. 4. Waldorf, Morgan Sweeney (Unassisted), 9:35. 5. Caleb Petrie (Thomas, Flicek), 15:10.

Third period: 6. Mary, Thomas (Petrie), 18:38 (ENG).

Goaltender saves: Mary -- Conan Hayton -- 8-5-14--27. Waldorf -- Cade Kujawski 15-13-13--41.

Penalties: Mary -- Four minors for eight minutes. Waldorf -- Four minors for eight minutes.

Records: Mary 22-4-0-0 overall; Waldorf 9-9-2-0 overall.

HIGH SCHOOL GYMNASTICS

FARGO INVITE

Team results

1. Century 139.350. 2. Legacy 133.150. 3. Grand Forks 126.625. 4. Fargo 125.3. 5. Bismarck 29.725.

Individual results

Beam: 1. Irelynn Ell, Legacy, 9.475. 2. Alexa Evanger, Legacy, 9.1. 3. Taryn Swanson, GF, 8.85. 4. Jenna Jackson, Century, 8.65. 5T. Corrina Ugland, Century, 8.525. 7. Kendall Kackman, Fargo, 8.475. 8. Taylor Thueson, 8.225.

Bars: 1. Ugland, 8.925. 2. Jackson, 8.6. 3. Evanger, 8.4. 4. Swanson, 8.35. 5. Haley Nelson, Century, 8.25. 6. Kackman, 8.175. 7. Thueson, 8.1. 8. Ell, 7.9.

Vault: 1. Jackson, 9.4. 2. Ell, 9.15. 3. Rachel Dunlop, Century, 9.05. 4. Kackman, 8.95. 5. Rachel Crouse, Century, 8.8. 6. Evanger, 8.7. 7. Swanson, 8.65. 8T. Aurora Herman, Legacy, 8.6. 8T. Nelson, 8.6.

Floor: 1. Jackson, 9.325. 2. Evanger, 9.0. 3. Dunlop, 8.925. 4. Kackman 8.9. 5. Herman 8.85. 6. Nelson 8.775. 7. Crouse 8.675. 8. Ugland, 8.525.

All around: 1. Jackson 35.975. 2. Evanger 35.200. 3. Ell 34.95. 4. Ugland 34.525. 5. Kackman 34.5. 6. Swanson 33.6. 7. Herman 32.925. 8. Thueson 32.225.

HIGH SCHOOL WRESTLING

FAULTON AREA 42, LINTON-HMB 33

106: Sean Roseland, FA pinned Hauser Bridwell, 4:41. 113: Gerard Goldade, LHMB pinned Kamryn Rhodes, 1:06. 120: Holter Bridwell, won by forfeit. 126: Blake Mittleider, won by forfeit. 132: Zach Dockter, LHMB def. Carter Schulte 9-2. 138: Cole Noon, FA won by forfeit. 145: Caden Wilson, FA won by forfeit. 152: Garrett Cramer, FA def. Blake Ketterling, 6-3.

160: Drake Mueller, FA pinned Noah Alderin, 2:52. 170: Landon Schumacher, LHMB pinned Tristen Baloun, 1:08. 182: Kane Lund, LHMB pinned Sawyer Paul, :48. 195: Lincoln Dikoff, FA won by forfeit. 220: Carson Leonhardt, FA won by forfeit. 285: Parker Bode, FA def. Aaron Hoff-Wald, 6-0.

NAHL

BISMARCK 3, NORTH IOWA 1

Bismarck;1;1;1;--;3

North Iowa;1;0;0;--;1

First period: 1. Bismarck, Alexander Palchik (Calvin Hanson, Chase Beacom), 5:53. 2. North Iowa, Max Scott (Byron Hartley, Logan Dombrowsky), 17:01 (PP).

Second period: 3. Bismarck, Patrick Johnson (Jake McLean, Vertti Jantunen), 10:59.

Third period: 4. Bismarck, Julian Beaumont (Ian Engel, Luke Roelofs), 4:19.

Goaltender saves: Bismarck -- Hunter Garvey 11-5-6--22. North Iowa -- Mitch Day 5-17-7--29.

Penalties: Bismarck -- Two minors for four minutes. North Iowa -- Three minors for six minutes.

Records: Bismarck 12-15-3 overall for 27 points; North Iowa 15-14-2 overall for 32 points.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;20;5;7;47

Aberdeen;17;10;3;37

Minot;17;14;2;36

North Iowa;15;14;2;32

St. Cloud;13;13;4;30

Bismarck;12;15;3;27

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;23;7;3;49

Northeast;19;10;4;42

New Jersey;19;11;2;40

Maine;16;11;2;34

Johnstown;13;16;2;28

Philadelphia;11;16;2;24

Danbury;2;26;5;9

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Minnesota;19;10;3;41

Fairbanks;19;11;3;41

Kenai River;18;14;2;38

Janesville;15;12;7;37

Chippewa;17;13;2;36

Wisconsin;16;13;2;34

Anchorage;14;13;6;34

Springfield;13;16;0;26

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Lone Star;22;3;4;48

Oklahoma;21;6;1;43

Shreveport;17;10;4;38

New Mexico;17;11;2;36

Amarillo;15;11;3;33

Odessa;14;14;1;29

El Paso;10;16;2;22

Corpus Christi;6;21;5;17

Friday, Jan. 6

Bismarck 3, North Iowa 1

New Jersey 7, Johnstown 4

Maryland 6, Maine 2

Chippewa 5, Janesville 3

Northeast 3, Philadelphia 2

Fairbanks 4, Springfield 2

Austin 4, Aberdeen 1

Odessa 6, Corpus Christi 3

Shreveport 5, El Paso 0

Minnesota 4, Kenai River 3, SO

Oklahoma 3, Amarillo 1

New Mexico 3, Lone Star 1

Minot 3, St. Cloud 2, OT

Saturday, Jan. 7

Bismarck at North Iowa, 7:10 p.m.

Johnstown at New Jersey

Fairbanks at Springfield

Maine at Maryland

Chippewa at Janesville

Northeast at Philadelphia

Aberdeen at Austin

El Paso at Shreveport

Kenai River at Minnesota

Oklahoma at Amarillo

Lone Star at New Mexico

St. Cloud at Minot

N.D. SCORES

FRIDAY

College hockey

North Dakota 4, Lindenwood 3

University of Mary 5, Waldorf 1

College men’s basketball

Dakota State 75, Valley City State 70

Dickinson State 70, Bellevue 62

Northwestern 65, Jamestown 57

Sioux Falls 66, Minot State 63

University of Mary 62, Southwest Minnesota State 57

College women’s basketball

Bellevue 69, Dickinson State 60

Dakota State 86, Valley City State 43

Mayville State 77, Waldorf 41

Minot State 64, Sioux Falls 38

Northwestern 72, Jamestown 51

University of Mary 89, Southwest Minnesota State 74

High school boys basketball

Cavalier 63, Drayton-Valley-Edinburg 50

Century 88, St. Mary’s 48

Dunseith 63, Langdon Area-Edmore-Munich 50

Fargo Davies 75, Fargo South 67

Fargo Shanley 72, Wahpeton 45

Flasher 64, Strasburg-Zeeland 35

Grafton 78, Midway-Minto 53

Grand Forks Central 68, Fargo North 66

Hillsboro-Central Valley 68, Ada-Borup-West, Minn., 65, OT

Jamestown 77, Williston 65

Killdeer 66, Heart River 45

Kindred 72, Tri-State 40

Mandan 69, Legacy 56

Minot 87, Bismarck 68

New Salem-Almont 44, Linton-HMB 40

North Border 90, Hatton-Northwood 46

North Prairie 54, Towner-Granville-Upham 42

Parshall-North Shore-Plaza 72, South Prairie 65

Powers Lake-Burke Central 65, New Town 31

Rugby 68, Harvey-Wells County 62, 2OT

Trinity Christian 65, Ray 33

Turtle Mountain 104, Watford City 77

West Fargo 74, West Fargo Sheyenne 64

Barnes County Tournament

Maple River 46, Barnes County North 46

Enderlin 68, Wyndmere-Lidgerwood 42

Standing Rock 64, Richland 60

LaMoure-Litchville-Marion 40, May-Port-CG 37

Ramsey County Tournament

Benson County 49, Park River-Fordville-Lankin 30

Larimore 56, Dakota Prairie 43

Four Winds-Minnewaukan 59, Lakota 27

North Star 54, Devils Lake JV 36

Stutsman County Tournament

Carrington 54, Kidder County 25

Griggs-Midkota 51, Napoleon-Gackle-Streeter 45

Ellendale 72, South Border 47

Medina-Pingree-Buchanan 46, Edgeley-Kulm-Montpelier

Shiloh Christian New Year’s Shootout

Rapid City Christian, S.D., 55, Dickinson Trinity 46

Oak Grove 71, Shiloh Christian 68

McLean County Shootout

at Turtle Lake

Northern Cass JV 59, Center-Stanton 52

Glen Ullin-Hebron 64, Wilton-Wing 53

Drake-Anamoose 55, Central McLean 36

at Garrison

Warwick 75, Max 37

Washburn 73, White Shield 72

Divide County 66, Richardton-Taylor 26

Garrison 66, Mott-Regent-Grant County 56

High school girls basketball

Ada-Borup-West, Minn., 81, Hillsboro-Central Valley 33

Beulah 60, Glen Ullin-Hebron 39

Bottineau 78, Drake-Anamoose 39

Bowman County 61, Faith, S.D., 48

Century 71, St. Mary’s 52

Des Lacs-Burlington 64, Minot Ryan 49

Fargo Davies 92, Fargo South 28

Fargo North 64, Grand Forks Central 51

Fargo Shanley 69, Wahpeton 54

Jamestown 92, Williston 26

Kenmare-Bowbells 50, Divide County 20

Legacy 72, Mandan 31

Mandaree 61, Standing Rock 49

May-Port-CG 64, Griggs-Midkota 12

Minot Our Redeemer's 67, Berthold 46

Nedrose 46, Benson County 30

New England 51, Center-Stanton 32

Powers Lake-Burke Central 47, New Town 38

Rugby 63, Westhope-Newburg 42

South Prairie-Max 67, Glenburn 42

Surrey 47, Mohall-Lansford-Sherwood 35

Towner-Granville-Upham 73, Velva 36

Turtle Mountain 74, Watford City 67

Wyndmere-Lidgerwood-Hankinson 54, Wilmot, S.D., 30

Shiloh Christian New Year’s Shootout

Rapid City Christian, S.D., 74, Dickinson Trinity 21

Shiloh Christian 67, Oak Grove 39

High school boys hockey

Grand Forks Red River 6, Holy Family Catholic, Minn., 3

Jamestown 5, Bottineau-Rugby 1

Mandan 2, Williston 0

West Fargo 10, Devils Lake 2

West Fargo Sheyenne 4, Grafton-Park River 2

High school girls hockey

Legacy-Bismarck 8, Devils Lake 4

Minot 3, West Fargo 2, OT