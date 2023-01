Area Scores: Jan. 27

CLASS A BOYS BASKETBALL

MANDAN 94, TURTLE MOUNTAIN 67

Turtle Mountain;34;33;--;67

Mandan;48;46;--;94

TURTLE MOUNTAIN -- Parker Wallette 27, Houston Davis 18, Dylan Lebeau 5, Kelly Davis 4, Abraham Peltier 4, Jayden Decoteau 4, Zavier Parisien 3, Gunner Zerr 2. Totals: 28-73 FG, Three-pointers: 3-23 (Davis, Lebeau, Wallette), 8-16 FT, 42 Rebounds (Wallette 12), 15 personal fouls, 2 technical fouls (Davis, Bench), 1 Assist (Zerr), 18 Turnovers, 10 Steals (Peltier 3, Wallette 3).

MANDAN -- Hudsen Sheldon 38, Karsyn Jablonski 15, Mat Mudingay 8, TJ Brownotter 6, Tahrye Frank 6, Rustin Medenwald 5, Devon Church 4, Ryder Piehl 3, Justin Hale 3, Gage Miller 2, Stran Ressler 2, Jayce Johnson 2. Totals: 37-71 FG, Three-pointers: 5-18 (Sheldon 2, Brownotter, Piehl, Hale), 15-21 FT, 33 Rebounds (Sheldon 6, Mudingay 6), 10 Personal Fouls, 1 Technical Foul (Mudingay), 5 Assists (Jablonski 2, Frank 2), 15 Turnovers, 16 Steals (Sheldon 7).

Records: Turtle Mountain 4-8 overall, 4-7 West Region; Mandan 12-1, 11-1.

CLASS B BOYS BASKETBALL

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN 90, DUNSEITH 40

Dunseith;7;16;33;40

Four Winds-Minnewaukan;19;43;74;90

DUNSEITH – Jeremy Laducer 2, Luke Lunday 4, Bosten Davis 11, Corben House 3, Tayden Azure 14, Nelson DeCoteau 6. Totals: 15 FG, 5-8 FT, 9 fouls. Technical foul: Davis. Three-pointers: 5 (Davis 1, Azure 2, DeCoteau 2).

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN – Deng Deng 24, Keilan Longie 5, Dalen Leftbear 14, Marial Deng 3, Keyshawn St. Pierre 10, Jonte Delorme 3, Greyson Delorme 2, Wade Nestell 8, Ty Dauphinas 1, Kelson Keja 6, Ky Keja 14. Totals: 39 FG, 2-7 FT, 12 fouls. Three-pointers: 10 (D.Deng 1, Longie 1, Leftbear 2, M.Deng 1, J.Delorme 1, Ky Keja 4).

HIGH SCHOOL BOYS WRESTLING

CENTURY 71, TURTLE MOUNTAIN 12

106: Grady Iverson, Cen, won by forfeit. 113: Seamus Kuklok, Cen, pinned Aiden Bercier, 1:29. 120: Landon Wallette, TM, pinned Dane Nelson, 0:57. 126: Ethan Kuntz, Cen, pinned Ben Trottier, 1:23. 132: Brody Ferderer, Cen, pinned Ray Trottier, 1:37. 138: Kaden DeCoteau, Cen, won by tech fall over Nathanial LaVallie, 17-0, 1:35. 145: Brayden Morris, Cen, won by disqualification over Stephen Leonard.

152: Colin Parisien, TM, pinned Zach Stair, 2:46. 160: Jax Gums, Cen, pinned Chandler Bercier, 1:49. 170: Cole Radenz, Cen, won by forfeit. 182: Darion Bitz, Cen, pinned Keyoun Martin, 0:48. 195: Olav Taylor, Cen, pinned Carl St. Claire, 0:23. 220: Lykken Parlett, Cen, pinned Ryzon Allery, 2:49. 285: Evan Schmit, Cen, pinned Gabriel Parisien, 3:11.

Records: Turtle Mountain 1-10 overall, 0-5 West Region; Century 11-4, 4-2.

WILLISTON 62, ST. MARY’S 13

106: Aaron Morris, Will, won dec. over Carson Mosset 7-4. 113: Kellan Larson, Will, won major dec. over Blu Miller 11-0. 120: Vernon Copenhaver, Will, pinned Alex Dahmen, 2:56. 126: Jack Coles, Will, pinned Landon Huck, 1:51. 132: Colin Steidler, SM, pinned Tyson Taylor, 0:44. 138: Wade Isom, Will, Will, won by tech fall over Joryn Richter 15-0. 145: Kaleb Minton, Will, pinned John Dahmen, 1:26.

152: Tyson Rice, Will, pinned John Richter, 3:40. 160: Harrison Grad, SM, won major dec. over Colton Adams 12-4. 170: Jaxyn Richter, SM, won dec. over Micah Larson 2-0. 182: Ty Wiedrich, Will, won by tech fall over James Marks, 16-1, 5:22. 195: Korbyn Draper, Will, pinned Carter Michlitsch, 0:44. 220: Landon Riely, Will, pinned Luke Lengenfelder, 4:43. 285: Dante Novembre, Will, won dec. over Alex Schmitz 3-0.

Records: Williston 16-1 overall, 6-0 West Region; St. Mary's 3-4, 3-4.

HIGH SCHOOL GIRLS WRESTLING

CENTURY 48, TURTLE MOUNTAIN 15

100: Sydney Narloch, Cen, won by forfeit. 105: Vivian Backer, Cen, won by forfeit. 110: Bailey Leintz, Cen, pinned Sunny Poitra, 2:56. 115: Jersey Short, TM, pinned Anna Pfliger, 2:39. 120: Rei Ogden, Cen, won by forfeit. 125: Double forfeit. 130: Quesha Medina, TM, won by forfeit.

135: Double forfeit. 140: Mary Peltier, TM, won dec. over Cadence Cook 5-3. 145: Double forfeit. 155: Paige Spomer, Cen, won by forfeit. 170: Jaylee Jetty, Cen, pinned Kenley Hamley, 5:12. 190: Rylee Cady, Cen, won by forfeit. 250: Belinda Perry, Cen, won by forfeit.

Records: Turtle Mountain 1-3 overall, 1-3 West Region; Century 2-3, 2-3.

COLLEGE HOCKEY

NCHC STANDINGS

Team;NCHC;Points;Overall

St. Cloud State;10-4-0;29;18-6-0

Denver;10-4-0;29;19-7-0

Nebraska-Omaha;8-5-1;27;13-9-2

Western Michigan;8-5-1;25;16-9-1

Colorado College;6-7-1;20;10-13-1

Minnesota-Duluth;5-9-0;16;10-13-1

North Dakota;4-8-2;15;10-11-4

Miami;2-11-1;7;7-15-2

Friday, Jan. 27

North Dakota at Miami, 5:30 p.m.

Nebraska-Omaha at Western Michigan, 5 p.m.

St. Cloud State at Minnesota-Duluth, 6 p.m.

Colorado College at Denver, 7 p.m.

Saturday, Jan. 28

North Dakota at Miami, 5 p.m.

Nebraska-Omaha at Western Michigan, 4 p.m.

St. Cloud State at Minnesota-Duluth, 6 p.m.

ACHA MEN’S HOCKEY

DIVISION II RANKINGS

Through Sunday, Jan. 22

1. University of Mary

2. Lindenwood

3. Montana State

4. St. Thomas

5. Florida Gulf Coast

6. Liberty

7. Concordia-Wisconsin

8. Trine

9. Massachusetts-Amherst

10. Kentucky

11. Weber State

12. Denver

13. Utah State

14. Miami-Ohio

15. Washington

16. Ohio

17. Minnesota-Crookston

18. Indiana

19. Northeastern

20. Keene State

21. DePaul

22. Marian

23. Ohio State

24. Minnesota

25. Iowa

COLLEGE SOFTBALL

NORTHERN SUN PRESEASON COACHES POLL

(First-place votes in parentheses)

Team;Points

1. Augustana (10);217

2. Minnesota-Mankato (3);208

3T. St. Cloud State (3);187

3T. Winona State;187

5. Minnesota Duluth;181

6. Concordia-St. Paul;157

7. Southwest Minnesota State;128

8. Sioux Falls;127

9. Minot State;90

10T. Upper Iowa;87

10T. Wayne State;87

12. Bemidji State;66

13. Northern State;61

14. Minnesota Crookston;47

15T. University of Mary;45

15T. MSU-Moorhead;45

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;23;7;7;53

Aberdeen;19;14;3;41

Minot;19;15;2;40

North Iowa;17;15;2;36

Bismarck;15;16;5;35

St. Cloud;15;16;4;34

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;26;8;4;56

New Jersey;23;12;2;48

Northeast;20;11;5;45

Maine;18;14;2;38

Johnstown;15;17;2;32

Philadelphia;15;18;2;32

Danbury;2;31;5;9

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Fairbanks;22;14;3;47

Minnesota;21;12;4;46

Wisconsin;21;13;2;44

Janesville;17;15;7;41

Kenai River;19;18;2;40

Anchorage;16;13;6;38

Chippewa;17;16;2;36

Springfield;16;18;0;32

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Lone Star;25;6;4;54

Oklahoma;26;6;1;53

New Mexico;20;13;3;43

Shreveport;18;13;5;41

Amarillo;17;14;3;37

Odessa;17;16;1;35

El Paso;11;20;3;25

Corpus Christi;9;22;5;23

Friday, Jan. 27

Bismarck at Aberdeen, 7:15 p.m.

Johnstown at Danbury

Northeast at Maryland

North Iowa at St. Cloud

Chippewa at Janesville

New Jersey at Philadelphia

Minnesota at Springfield

Lone Star at Shreveport

New Mexico at Odessa

Corpus Christi at Oklahoma

Austin at Minot

Amarillo at El Paso

Fairbanks at Anchorage

Wisconsin at Kenai River

Saturday, Jan. 28

Bismarck at Aberdeen, 7:15 p.m.

Johnstown at Danbury

Minnesota at Springfield

Northeast at Maryland

Chippewa at Janesville

St. Cloud at North Iowa

Lone Star at Shreveport

New Mexico at Odessa

Corpus Christi at Oklahoma

Austin at Minot

Amarillo at El Paso

Fairbanks at Anchorage

Wisconsin at Kenai River

Sunday, Jan. 29

St. Cloud at North Iowa

N.D. SCORES

THURSDAY

College men's basketball

Dawson 100, Dakota College-Bottineau 88

NDSCS 97, Lake Region State 46

United Tribes 93, Bismarck State 91

Williston State 67, Miles 65

College women's basketball

Bismarck State 80, United Tribes 66

Dawson 87, Dakota College-Bottineau 61

NDSCS 58, Lake Region State 43

Williston State 70, Miles 42

High school boys basketball

Central Cass 61, Fargo Oak Grove 58

Four Winds-Minnewaukan 90, Dunseith 40

Kindred 51, Wyndmere-Lidgerwood 29

Mandan 94, Turtle Mountain 67

North Prairie 73, New Rockford-Sheyenne 48

Richland 60, Tri-State 37

Sargent County 64, Hankinson 55

Warwick 74, Lakota 53

High school girls basketball

Bottineau 67, Westhope-Newburg 52

Cavalier 53, North Border 42

Hillsboro-Central Valley 45, Larimore 34

Mandan 66, Turtle Mountain 59

Oakes 55, LaMoure-Litchville-Marion 40

Park River-Fordville-Lankin 45, Midway-Minto 25

Parshall 69, Mandaree 38

Surrey 50, Minot Ryan 41

Thompson 69, Drayton-Valley-Edinburg 20

Towner-Granville-Upham 66, Nedrose 61

West Fargo 72, West Fargo Sheyenne 66

College men's hockey

Minot State 4, Waldorf 0

College women's hockey

Liberty University 4, Minot State 1

High school boys wrestling

Border West, Minn. 51, Breckenridge-Wahpeton 21

Breckenridge-Wahpeton 45, Mahnomen-Waubun, Minn. 33

Century 71, Turtle Mountain 12

Fargo North 66, Fargo South 6

Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 54, Grafton 24

Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 48, Northern Cass 30

Northern Cass 42, Grafton 30

Williston 62, St. Mary's 13

High school girls wrestling

Century 48, Turtle Mountain 15