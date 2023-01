Area Scores: Jan. 25

CLASS A BOYS BASKETBALL

MINOT 86, BISMARCK 82

Minot;41;45;--;86

Bismarck;43;39;--;82

MINOT -- Morgan Nygaard 7, Darik Dissette 27, Aric Winczewski 27, Keaton Reinke 2, Jaeger Gunville 18, Grayson Schaeffer 5. Totals: 25-61 FG, Three-pointers: 7-21 (Winczewski 4, Dissette, Schaeffer, Gunville), 29-36 FT, 37 Rebounds (Dissette 8), 19 Turnovers, 13 Fouls.

BISMARCK -- Preston Lemar 2, Quin Hafner 11, Carter Henke 8, Teysen Eaglestaff 10, Jenner Smude 13, Andre Austin 18, Tanner Groseclose 3, Drew Henriksen 7, Ayden Tincher 2, Jack Shaffer 8. Totals: 31-74 FG, Three-pointers: 12-34 (Hafner 3, Smude 3, Eaglestaff 2, Henke 2, Austin, Groseclose), 8-12 FT, 50 Rebounds (Austin 12), 17 Turnovers, 33 Fouls.

Records: Minot 11-2 West Regio, 12-12 overall; Bismarck 6-6, 6-6.

ST. MARY’S 80, WATFORD CITY 64

St. Mary’s;42;38;--;80

Watford City;31;33;--;64

ST. MARY’S -- Jacob Goettle 19, Ben Zenker 18, Matthew Selensky 10, Caden Willer 9, Christian Benning 9, Maddox Doppler 8, Jackson Ross 5, Sam Fedorchak 2. Totals: 32-65 FG, Three-pointers: 6-17 (Benning 3, Ross, Willer, Zenker), 10-16 FT, 29 Rebounds (Goettle 10), 13 Fouls, 7 Assists (Goettle 2, Selensky 2), 11 Turnovers, 5 Steals (Goettle, Zenker, Selensky, Benning, Doppler).

WATFORD CITY -- Jahneim Samuel 23, Colton Ewing 10, Jory Lund 10, Eli Lawrence 7, Leo Predonzan 5, Landon Caldwell 4, Josiah Rojas 3, Derek Holen 2. Totals: 27-58 FG, Three-pointers: 4-9 (Lund 2, Samuel, Predonzan), 6-11 FT, 29 Rebounds (Ewing 8), 17 Fouls, 5 Assists (Samuel 3), 20 Turnovers, 0 Steals.

Records: St. Mary’s 2-11 overall, 2-10 West Region; Watford City 1-10, 0-10.

CENTURY 100, DICKINSON 66

Century;49;51;--;100

Dickinson;31;35;--;66

CENTURY -- Ryan Erikson 21, William Ware 16, Anthony Doppler 16, Tyler Birst 15, Isaiah Schafer 14, Joel Edland 6, Drew Kempel 5, Oliver Jensen 4, Brogan Lambrecht 3. Totals: 39 FG, 15-20 FT, 20 Fouls. Technical foul: Erikson. Three-pointers: 7 (Schafer 2, Birst 2, Lambrecht, Kempel, Erikson).

DICKINSON -- Dante Oyugi 14, Alex Dvorak 13, Drew Biel 12, Damon Glasser 10, Sebastian Hauck 7, Tyrese Annace 6, Hubert Niyimbona 3, Keaton Crow 1. Totals: 20 FG, 17-20 FT, 17 Fouls (Owen Bittner). Three-pointers: 9 (Biel 3, Annace 2, Glasser 2, Oyugi, Niyimbona).

Records: Century 11-0 overall, 10-0 West Region; Dickinson 7-6, 6-6.

CLASS A GIRLS BASKETBALL

LEGACY 70, MANDAN 48

Legacy;27;43;--;70

Mandan;19;29;--;48

LEGACY -- Alyssa Eckroth 19, Brooklynn Felchle 15, Brooklyn Brendel 8, Adison Sagaser 8, Ashley Kautz 7, Halle Severson 6, Mia Berryhill 4, Whitney Welk 3. Totals: 28-65 FG, Three-pointers: 7-18 (Eckroth 3, Brendel 2, Sagaser, Welk), 7-13 FT, 43 Rebounds (Felchle 8), 12 Fouls, 17 Assists (Berryhill 4), 11 Turnovers, 1 Block (Eckroth), 10 Steals (Sagaser 2, Aliya Selensky 2, Aleah McPherson 2).

MANDAN -- Jayden Wiest 14, Emma Bogner 8, Hailey Markel 8, Sarah Helderop 7, Mady Schwind 4, Mya Sheldon 4, Dani Hale 2, McKenna Johnson 1. Totals: 19-63 FG, Three-pointers: 4-16 (Wiest 2, Helderop 2), 6-9 FT, 24 Rebounds (Bogner 5, Johnson 5), 15 Fouls, 4 Assists (Markel 2), 13 Turnovers, 6 Steals (Bogner 2).

Records: Legacy 9-2 overall, 9-2 West Region; Mandan 6-7, 5-6.

MINOT 85, BISMARCK 69

Minot;43;42;--;85

Bismarck;32;37;--;69

MINOT -- Maggie Fricke 23, Leelee Bell 17, Taury Hight 14, Maya Aguilar 12, Avery Lunde 11, Presley Bennett 5, Karew Lamoureux 3. Totals: 24 FG, 27-30 FT, 18 Fouls. Three-pointers: 10 (Bell 2, Hight 2, Aguilar 2, Fricke, Bennett, Lunde, Lamoureux).

BISMARCK -- Paige Breuer 22, Peyton Neumiller 15, Jersey Berg 9, Katie Greff 6, Ali Gulleson 5, Addy Massey 4, Morgan Johnson-Colbert 4, Cambrie Fischer 2, Raya Rood 2. Totals: 23 FG, 17-20 FG, 22 Fouls (Rood). Three-pointers: 6 (Greff 2, Breuer 2, Berg, Neumiller).

Records: Minot 11-3 overall, 11-2 West Region; Bismarck 8-4, 8-4.

ST. MARY’S 83, WATFORD CITY 49

St. Mary’s;47;36;--;83

Watford City;24;25;--;49

ST. MARY’S -- Mykie Messer 33, Lydia Spies 21, Gabbi Mann 13, Mataya Messer 5, Journey Oukrop 4, Lexi Gerving 3, Lily Eberts 2. Totals: 33 FG, 5-6 FT, 11 Fouls. Three-pointers: 12 (My. Messer 5, Mann 3, Spies 2, Ma. Messer, Gerving).

WATFORD CITY -- Jessica Mogen 20, Adilyn Schaff 10, Gracen Breitbach 7, Jordyn Pedersen 6, Bailey Mattson 3, Audrey Flower 3. Totals: 18 FG, 6-13 FT, 5 Fouls. Three-pointers: 7 (Schaff 2, Pederson 2, Flower, Breitbach, Mogen).

Records: St. Mary’s 5-8 overall, 5-7 West Region; Watford City 2-9, 1-9.

CLASS B BOYS BASKETBALL

WESTHOPE-NEWBURG 87, DRAKE-ANAMOOSE 48

Westhope-Newburg;16;41;68;87

Drake-Anamoose;10;31;41;48

WESTHOPE-NEWBURG -- Walker Braaten 24, Will Artz 11, Dalton Hawkins 11, Maddox Juntunen 10, Hunter Tolstad 10, Treyton Lesmann 8, Dayton Hawkins 7, Braden Bailey 6.

DRAKE-ANAMOOSE -- John Bossert 20, Kyle Volson 12, Dallas Brandt 8, Zack Volson 4, Tyler Meckle 4.

BEULAH 74, WILTON-WING 60

Beulah;23;42;61;74

Wilton-Wing;7;25;37;60

BEULAH -- Trace Beauchamp 24, Jack Koppelsloen 12, Bennett Larson 11, Champ Hettich 10, Tarren Larson 6, Aidan O’Brien 6, Braylen Schirado 5. Totals: 31 FG, 5-10 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 7 (Beauchamp 3, Koppelsloen 2, O’Brien, Schirado).

WILTON-WING -- Kendal Sondrol 15, Trey Koski 15, Hunter Wolff 9, DonTaye Fetzer 7, Teigen Earsley 7, Patrick Conoly 4, Bradon Wallace 3. Totals: 22 FG, 6-10 FT, 15 Fouls (Wolff). Three-pointers: 10 (Sondrol 4, Wolff 3, Wallace, Earsley, Koski).

GRIGGS-MIDKOTA 58, NAPOLEON-GACKLE-STREETER 50

GM;14;23;42;58

NGS;13;25;38;50

GRIGGS-MIDKOTA -- Latrell Rainey 16, Brady Haugen 13, Carter Spitzer 12, Wyatt Spickler 6, Eli Larson 5, Will Spickler 3, James Woodstead 3. Totals: 23 FG, 8-17 FT, 17 Fouls. Three-pointers: 4 (Haugen 2, Wi. Spickler, Spitzer).

NAPOLEON-GACKLE-STREETER -- Trenton Erbele 16, Trevor Moos 10, Tristan Schaffner 10, Braxton Ryum 9, Carter Haas 3, Eli Ketterling 2. Totals: 15 FG, 16-22 FT, 18 Fouls. Three-pointers: 4 (Ryum 3, Haas).

EDGELEY-KULM-MONTPELIER 43, LINTON-HMB 35

EKM;6;19;31;43

LHMB;8;17;30;35

EDGELEY-KULM-MONTPELIER -- Jacob Nitschke 17, Joseph Kramlich 8, Dylan Carlson 6, Braeden Kinzler 6, Austin Strobel 4, Zeke Barnick 2. Totals: 15-53 FG, Three-pointers: 1-15 (Kramlich), 12-15 FT, 36 Rebounds (Nitschke 16), 13 Fouls, 5 Assists (Kinzler 2), 10 Turnovers, 7 Steals (Kramlich 3).

LINTON-HMB -- Grant Bosch 11, Gentry Richter 11, Jace Jochim 9, Trace King 2, Justin Tschosik 2. Totals: 15-54 FG, Three-pointers: 3-19 (Jochim, Bosch, Richter), 2-9 FT, 36 Rebounds (Bosch 14), 12 Fouls (King), 5 Assists (Bosch 2), 13 Turnovers, 5 Steals (Tschosik 2, Richter 2).

LANGDON AREA-EDMORE-MUNICH 61, NEW ROCKFORD-SHEYENNE 51

NRS;11;15;30;51

LAEM;13;33;45;61

NEW ROCKFORD-SHEYENNE -- Easton Simon 22, Bennett Meier 14, Porter Granger 7, DJ Mudgett 5, Luke Yri 3. Totals: 20 FG, 6-8 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 5 (Simon 3, Granger, Yri).

LANGDON AREA-EDMORE-MUNICH -- Rayce Worley 20, Cody Amble 14, Jack Romfo 11, Levi Swanson 6, Jayden Lee 3, Nathan Kitchin 3, Nickolas Kingzett 2, Tanner McDonald 2. Totals: 25 FG, 7-9 FT, 7 Fouls. Three-pointers: 4 (Worley 2, Lee, Kitchin).

GRANT COUNTY-MOTT-REGENT 73, HAZEN 66

Hazen;15;31;52;66

GCMR;15;34;55;73

HAZEN -- Talan Batke 35, Jaran Reinhardt 14, Mark Lora 8, Kaison Kaylor 6, Tyson Wick 3, Tah’tae Sage 3. Totals: 26 FG, 7-11 FT, 14 fouls. Technical foul: Sage. Three-pointers: 10 (Batke 5, Reinhardt 2, Wick 1, Sage 1, Lora 1).

GRANT COUNTY-MOTT-REGENT -- Jesse Reich 24, Weston Zacher 18, Adam Kautzman 16, Cole Manolovits 9, Matt Huether 3, Raimu Oyama 3. Totals: 26 FG, 15-19 FT, 11 fouls. Three-pointers: 6 (Kautzman 2, Reich 2, Huether 1, Manolovits 1).

GARRISON 65, WASHBURN 33

Garrison;23;41;57;65

Washburn;21;31;33;33

GARRISON -- Connor Kerzmann 21, Little Hail Perkins 9, Braxton Iglehart 8, Brady Norenberg 8, Tyler Syvertson 8, Treyson Iglehart 7, Sebastian Hernandez 2, Lane Aasand 2. Three-pointers: Kerzmann 2, Perkins 1.

WASHBURN -- Alex Retterath 10, Parker Jacobson 9, Jack Retterath 8, Dylan Eckel 4, Owen Patterson 2. Three-pointers: Jacobson 3.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

MINOT SOPHOMORES 61, DIVIDE COUNTY 30

Minot;18;33;44;61

Divide County;6;16;26;30

MINOT SOPHOMORES -- Brenna Sidener 22, Leah Rosencrans 9, Ashlee Williamson 8, Journey Larson 8, Takola Ownspipe 6, Marleigh Iverson 6, Bostyn Edwards 2. Totals: 23 FG, 6-10 FT, 11 Fouls. Three-pointers: 9 (Sidener 3, Ownspipe 2, Larson 2, Williamson, Rosencrans).

DIVIDE COUNTY -- Billi Fortier 10, McKenna Hallgren 8, Skylar Wehrman 5, Audrina Fortier 4, Brita Oppegaard 3. Totals: 13 FG, 2-8 FT, 10 Fouls. Three-pointers: 2 (Hallgren 2).

WESTHOPE-NEWBURG 66, DRAKE-ANAMOOSE 36

Westhope-Newburg;18;35;52;66

Drake-Anamoose;10;19;30;36

WESTHOPE-NEWBURG -- Ellie Braaten 22, Kimberly Tabarez 15, Macy Bryans 10, Ashley Tabarez 7, Marleigh Henry 5, Karen Solis 4, Addison Mach 2, Laken Lee 1.

DRAKE-ANAMOOSE -- Taryn Sieg 14, Jamie Lemer 10, Bailey Clott 6, Halie Fletschock 4, Mariah Mack 2.

BEACH 44, WIBAUX, MONT. 30

Wibaux;4;14;21;30

Beach;8;19;34;44

WIBAUX -- Ashlynn Varner 8, Elorah Amsler 7, Annika Lunde 5, Rylee Pederson 4, Grace Begger 4, Ellie Peoples 2. Totals: 11 FG, 6-13 FT, 16 Fouls (Lunde). Three-pointers: 2 (Amsler, Varner).

BEACH -- Tyra Feldmann 20, Eliza Braden 9, Riley Hauck 6, Mazie Madison 3, Aubrie Dykins 2, Ava Zachmann 2, Grace Bosserman 2. Totals: 16 FG, 8-14 FT, 14 Fouls (Feldmann). Three-pointers: 4 (Feldmann 2, Madison, Hauck).

HIGH SCHOOL BOYS HOCKEY

CENTURY 3, DICKINSON 1

Dickinson;0;1;0;--;1

Century;0;1;2;--;3

First period: No scoring.

Second period: 1. Dick, Davin Seibel (unassisted), 8:10. 2. Cen, Maxon Vig (Ben LaDuke, Charlie Vig), 16:49.

Third period: 3. Cen, Gavin Fryhling (Gabriel Dawson, Mason Riegel), 7:56. 4. Cen, Riegel (unassisted(, 16:08.

Goalie saves: Dick -- Bryce Kadmras 14-15-8 – 37. Cen -- Hoyt Ubl 4-8-10 – 22.

Penalties: Dick -- 4 for 8 minutes. Cen -- 1 for 2 minutes.

Records: Dickinson 6-5-1-4 overall, 4-5-1-3 West Region for 17 points; Century 7-5-2-0, 6-2-2-0 for 25 points.

HIGH SCHOOL GIRLS HOCKEY

LEGACY-BISMARCK 4, JAMESTOWN 3

Legacy-Bismarck;1;1;2;--;4

Jamestown;2;0;1;--;3

First period: 1. Jamestown, Stella Belzer (Unassisted), 7:52. 2. Jamestown, Ellie Krueger (Hannah Soulis, Arya Mickelson), 10:04. 3. Legacy-Bismarck, Ella Gabel (Ainsley Johnson), 14:45.

Second period: 4. Legacy-Bismarck, Gabel (Johnson, Ava Krikorian), 13:42.

Third period: 5. Legacy-Bismarck, Gabel (Madison Flemmer), 5:45. 6. Jamestown, Bernadette Belzer (Savannah Potratz), 7:27. 7. Legacy-Bismarck, Alyssa Krikorian (Johnson, Flemmer), 16:30.

Goaltender saves: Legacy-Bismarck -- Ellen Orr 5-7-5--17. Jamestown -- Olivia Sorlie 14-6-20--40.

Penalties: Legacy-Bismarck -- Four minors for eight minutes. Jamestown -- Three minors for six minutes.

Records: Legacy-Bismarck 6-7-1-0 overall, 4-6-1-0 North Dakota League for 14 points; Jamestown 4-10-0-0, 3-10-0-0 for nine points.

HIGH SCHOOL BOYS WRESTLING

WILLISTON 69, MANDAN 10

106: Dominic Thompson, Will, pinned Ethan Samuelson, 2:35. 113: Kellan Larson, Will, pinned Kellen Beneke, 2:43. 120: Blaine Hoff, Man, won major dec. over Vernon Copenhaver 13-4. 126: Tyson Taylor, Will, won by forfeit. 132: Maddox Slater, Man, pinned Jack Coles, 4:35. 138: Wade Isom, Will, won by forfeit. 145: Kaleb Minton, Will, pinned Vance Wollschlager, 0:07.

152: Tyson Rice, Will, won by forfeit. 160: Colton Adams, Will, won dec. over Emery Slater 11-6. 170: Micah Larson, Will, won by forfeit. 182: Ty Wiedrich, Will, won by forfeit. 195: Korbyn Draper, Will, won by forfeit. 220: Landon Riely, Will, won by forfeit. 285: Dante Novembre, Will, won by forfeit.

Records: Mandan 3-12 overall, 2-7 West Region; Williston 15-1, 5-0.

N.D. SCORES

High school boys basketball

Beulah 74, Wilton-Wing 60

Bismarck Century 100, Dickinson 66

Bismarck St. Mary's 80, Watford City 64

Bowman County 72, Glen Ullin-Hebron 49

Des Lacs-Burlington 62, South Prairie 36

Devils Lake 69, Fargo South 60

Dunseith 87, Benson County 47

Dickinson Trinity 65, Heart River 44

Edgelely-Kulm-Montpelier 43, Linton-HMB 35

Fargo Davies 90, Grand Forks Red River 68

Fargo North 80, Valley City 62

Four Winds-Minnewaukan 81, Lakota 37

Garrison 65, Washburn 33

Grand Forks Central 82, Grafton 73

Grant County-Mott-Regent 73, Hazen 66

Griggs-Midkota 58, Napoleon-Gackle-Streeter 50

Langdon Area-Edmore-Munich 61, New Rockford-Sheyenne 51

Mandan 82, Bismarck Legacy 62

Minot 86, Bismarck 82

Minot Our Redeemer's 54, Surrey 52

Minot Ryan 90, Glenburn 33

Mohall-Lansford-Sherwood 77, Berthold 40

New England 54, Hettinger-Scranton 48

New Salem-Almont 75, Solen 17

North Border 68, May-Port-CG 56

North Prairie 62, Harvey-Wells County 43

North Star 78, Warwick 74

Parshall-North Shore-Plaza 64, Williston Trinity Christian 54

Rugby 69, Bottineau 55

St. John 84, Dakota Prairie 38

Sargent County 72, Tiospa Zina, S.D. 51

Shiloh Christian 76, Standing Rock 53

South Border 47, Kidder County 31

Thompson 75, Larimore 31

Tioga 74, Nedrose 50

Towner-Granville-Upham 61, Velva 47

Westhope-Newburg 87, Drake-Anamoose 48

West Fargo 89, Wahpeton 81

West Fargo Sheyenne 65, West Fargo Horace 49

Wyndmere-Lidgerwood 60, Wilmot, S.D. 57

High school girls basketball

Beach 44, Wibaux, Mont. 30

Bismarck Century 67, Dickinson 49

Bismarck Legacy 70, Mandan 48

Bismarck St. Mary's 83, Watford City 49

Carrington 59, LaMoure-Litchville-Marion 34

Central Cass 63, Fargo Oak Grove 38

Devils Lake 74, Fargo South 40

Edgeley-Kulm-Montpelier 57, Linton-HMB 39

Enderlin 63, Hillsboro-Central Valley 31

Fargo Davies 49, Grand Forks Red River 37

Garrison 55, Washburn 37

Grafton 45, May-Port-CG 36

Hatton-Northwood 62, Park River-Fordville-Lankin 43

Kidder County 51, Medina-Pingree-Buchanan 19

Kindred 59, Wyndmere-Lidgerwood-Hankinson 37

Minot 85, Bismarck 69

Nelson County 72, Barnes County North 12

Northern Cass 73, Maple River 61

Oakes 64, Lisbon 31

Powers Lake-Burke Central 76, Ray 24

Richardton-Taylor 63, McIntosh, S.D. 10

Tri-State 59, Richland 52

Valley City 54, Fargo North 43

Westhope-Newburg 66, Drake-Anamoose 36

West Fargo 71, Wahpeton 57

West Fargo Sheyenne 92, West Fargo Horace 69

High school boys hockey

Bismarck Century 3, Dickinson 1

Bismarck Legacy 4, Bismarck 1

Fargo Davies 1, Fargo South-Shanley 0

Fargo North 9, Devils Lake 0

Grand Forks Red River 4, Grand Forks Central 1

May-Port-CG 4, Grafton-Park River 3, SO

West Fargo Sheyenne 3, West Fargo 0

Williston 6, Hazen-Beulah 0

High school girls hockey

Legacy-Bismarck 4, Jamestown 3

Minot 3, Dickinson 2

Moorhead, Minn. 6, Fargo Davies 0

High school boys swimming

Fargo South-Shanley 94, Jamestown 81

High school boys wrestling

Williston 69, Mandan 10