Area Scores: Jan. 22

HIGH SCHOOL BOYS HOCKEY

LEGACY 2, MANDAN 1, OT

Mandan;1;0;0;0;--;1

Legacy;0;1;0;1;--;2

First period: 1. Mandan, Matthew Haider (Unassisted), 11:41.

Second period: 2. Legacy, Matthew Souther (Easton Moos, Elliot Houn), 6:00.

Third period: No scoring.

Overtime: 3. Legacy, Josiah Will (Moos, Souther), 5:23.

Goaltender saves: Mandan -- Bennett Leingang 4-13-7-1--25. Legacy -- Tyler Miller 1-5-1-2--9.

Penalties: Mandan -- One minor for two minutes. Legacy -- One minor for two minutes.

Records: Mandan 8-5-1-1 overall, 7-4-1-1 West Region for 24 points; Legacy 9-2-1-4, 8-1-1-2 for 28 points.

CLASS B BOYS BASKETBALL

ELLENDALE 71, CARRINGTON 53

Ellendale;12;35;55;71

Carrington;18;36;45;53

ELLENDALE – Riley Thorpe 16, Cole Sayler 8, Levi Reis 18, Hunter Ducheneaux 9, Mason Molan 10, Jack Bommersbach 10.

CARRINGTON – Jack Paulson 2, Josh Bickett 25, Jack Erickson 2, Grady Shipman 10, Hudson Schmitz 14.

WASHBURN 87, SOLEN 31

Solen;14;16;24;31

Washburn;30;58;78;87

SOLEN -- Damian Cutler 21, Christian DuBray 3, Hayden Carry Moccasin 3, Caleb Lester 2, Donald Quilt 2. Three-pointers: 4 (Cutler 3, DuBray).

WASHBURN -- Alex Retterath 27, Parker Jacobson 25, Ethan Retterath 10, Owen Patterson 6, Dylan Eckel 5, Justin Scheresky 4, Jack Retterath 4, Nick Selensky 3, Carter Knutson 2, Charlie Sannes 1. Three-pointers: 9 (Jacobson 7, Selensky, Eckel).

CLASS B GIRLS BASKETBALL

GLEN ULLIN-HEBRON 61, FLASHER 28

Flasher;10;17;22;28

Glen Ullin-Hebron;18;34;53;61

FLASHER – Gentry Schmidt 3, Rylee Fleck 5, Adison Vetter 7, Jayden Miller 5, Olivia Erhardt 4, Carlee Fuchs 4. Totals: 9 FG, 8-14 FT, 9 fouls. Three-pointers: 2 (Schmidt 1, Miller 1).

GLEN ULLIN-HEBRON – Lizzy Duppong 5, Cassie Christensen 13, Kaley Schatz 10, Tay Christensen 23, MiKayla Schneider 10. Totals: 24 FG, 7-10 FT, 16 fouls. Three-pointers: 6 (C.Christensen 3, T.Christensen 3).

KIDDER COUNTY 51, HEART RIVER 35

Heart River; 8;11;22;35

Kidder County;13;28;35;51

HEART RIVER – Hadley Talkington 4, Jamie Buckman 2, Dallas Olson 8, Sydney Froehlich 3, Emma Bock 3, Abby Talkington 9, Sage Lecoe 6. Totals: 12 FG, 8-15 FT, 7 fouls. Three-pointers: 3 (Olson 2, A.Talkington 1).

KIDDER COUNTY – Avery Rath 13, Kylee Rohrich 9, Kennedy Harter 19, Breanah Pfaff 5, Ella Witt 2, Grce Nicholson 8, Taylor Zimmerman 2, Janae Furman 2. Totals: 20 FG, 3-7 FT, 14 fouls. Three-pointers: 8 (Rath 2, Rohrich 3, Pfaff 1, Nicholson 2).

EDGELEY-KULM-MONTPELIER 59, ELLENDALE 16

Edgeley-Kulm-Montpelier;21;38;54;59

Ellendale;4;6;14;16

EDGELEY-KULM-MONTPELIER – Kiara Jangula 19, Mataeya Mathern 12, Grace Irey 8, Raegan Teske 6, Abby Mathern 6, Jaelyn Bersch 3, Elli Lloyd 3, Norah Entzi 2. Totals: 25 FG, 6-9 FT, 12 fouls. Three-pointers: 3 (Jangula 3).

ELLENDALE – Christena Walker 4, Kali Norton 3, Ariel Hagen 3, Mya Glynn 2, Macy Norton 2, Hannah Lematta 2. Totals: 4 FG, 8-10 FT, 10 fouls. Three-pointers: None.

BOWMAN COUNTY 65, BELLE FOURCHE, S.D. 50

Belle Fourche;14;27;40;50

Bowman County;15;40;53;65

BELLE FOURCHE – Larson 2, McCarty 4, Ward 15, Crago 7, Stedellie 11, Young 5, Nore 3, Clooten 3. Totals: 20 FG, 6-8 FT, 21 fouls (McCarty). Three-pointers: 4 (Crago 1, Stedellie 1, Young 1, Nore 1).

BOWMAN COUNTY – Adyson Gerbig 1, Raegan Honeyman 21, Landyn Gerbig 6, Sophia Headley 5, Jaci Fischer 10, Julie Claire Sarsland 3, Ellie Powell 19. Totals: 21 FG, 16-21 FT, 9 fouls. Three-pointers: 7 (Honeyman 4, Headley 1, Fischer 2).

BEULAH 64, BEACH 38

Beulah;12;29;50;64

Beach;12;16;25;38

BEULAH – Taryn Askin 6, Ava Seibel 2, Shea Barron 8, Harys Beauchamp 16, Cali Steffan 8, Jenna Koppelsloen 17, Marlah Schmidt 5, Breckon Bieber 2. Totals: 26 FG, 1-10 FT, 18 fouls. Three-pointers: 11 (Askin 2, Beauchamp 3, Steffan 2, Koppelsloen 3, Schmidt 1).

BEACH – Aubrie Dkins 6, Grace Bosserman 1, Tyra Feldmann 15, Andrea Bosserman 6, Eliza Braden 10. Totals: 12 FG, 11-19 FT, 11 fouls. Three-pointers: 3 (Dykins 2, Braden 1).

WASHBURN 78, SOLEN 23

Solen;5;12;21;23

Washburn;19;39;62;78

SOLEN -- Kinawin Uses Arrow 14, Cienna Red Bear 6, Malikia Village Center 3.

WASHBURN -- Ashlyn Schmitz 23, Kesia Boeshans 11, Monica Goven 8, Alex Seidler 6, Mya Nelson 6, Dara Beck 6, Hannah Klabunde 6, Kari Patterson 4, Sadie Goven 4, Amelia Swanson 2, Brooke Knutson 2.

COLLEGE HOCKEY

MINNESOTA-DULUTH 2, NORTH DAKOTA 1

Minnesota-Duluth;0;1;1;--;2

North Dakota;0;1;0;--;1

First period: No scoring.

Second period: 1. UMD, Isaac Howard (Luke Johnson, Jesse Jacques), 3:08. 2. UND, Mark Senden (unassisted), 18:42.

Third period: 3. UMD, Luke Lojeit (Dominic James, Ben Steeves), 17:57.

Goalie saves: UMD – Zach Stejskal 20. UND – Drew DeRidder 24.

Penalties: UMD – 3 for 6 minutes. UND – 3 for 6 minutes.

Records: Minnesota-Duluth 10-13-1, 5-9-0 NCHC; North Dakota 10-11-4, 4-8-2 NCHC.

MINOT STATE 4, UNIVERSITY OF MARY 1

Mary;0;1;0;--;1

Minot State;1;1;2;--;4

First period: 1. Minot State, Sheldin Howard (Eric Soar, Christian Kadolph), 3:46.

Second period: 2. Mary, Tanner Eskro (Jaren Hugelen, Seth Cushing), 1:52 (PP). 3. Minot State, Carter Barley (Howard, Joey Moffatt), 11:57 (PP).

Third period: 4. Minot State, Jay Buchholz (Moffatt, Howard), 11:20. 5. Minot State, Barley (Soar, Reid Arnold), 18:57.

Goaltender saves: Mary -- Conan Hayton 13-14-18--45. Minot State -- Jake Anthony 9-6-5--20.

Penalties: Mary -- Three minors, one major, one game misconduct for 26 minutes. Minot State -- Three minors, one major, one game misconduct for 26 minutes.

Records: Mary 28-5-0-0 overall, Minot State 22-1-0-0.

HIGH SCHOOL BOYS SWIMMING

MINOT INVITATIONAL

Team scores

1. Minot 459. 2. Bismarck 420. 3. Legacy 239. 4. Century 235. 5. West Fargo 216. 6. Grand Forks 207. 7. Mandan 180.

Individual results

200 medley relay: 1. Min (Jaxon Reinke, Paradorn Roongin, Ryan Hubbard, Alex King), 1:40.77. 2. Bis, 1:41.82. 3. Cen, 1:47.04. 4. Man, 1:58.79.

200 freestyle: 1. Alex Steichen, Bis, 1:49.56. 2. Braxton Steele, Leg, 1:54.4. 3. Logan Hill, Min, 1:54.93. 4. Ryan Alshami, GF, 1:54.98. 5. Jayden Ahmann, Leg, 1:55.66. 6. Noah Ayers, WF, 1:55.9. 7. Matt Boen, Min, 1:56.38. 8. Carson Glaser, WF, 2:02.87.

200 IM: 1. Alex King, Min, 2:07.22. 2. Benjamin Schaff, Cen, 2:08.02. 3. Avery Berg, GF, 2:10.67. 4. Paradorn Roongin, Min, 2:11.74. 5. Sam Eggl, Bis, 2:13.54. 6. Logan Donat, Leg, 2:21.99. 7. Grant Meidinger, Leg, 2:22.39. 8. Jackson Ketterlin, Bis, 2:26.12.

50 freestyle: 1. Brody Engelstad, WF, 22.56. 2. Jaxon Reinke, Min, 23.1. 3. Daniel Walker, Cen, 23.44. 4. Garrett Wick, Bis, 23.63. 5. Isaac Ballie, Cen. 23.75. 6. Carter Larson, Min, 24.04. 7. Noah Mayer, Leg, 24.49. 8. Ben Nasset, Leg, 24.56.

Diving: 1. Ty Ross, Min, 433.15. 2. Jacob Thomas, Man, 383.7. 3. Odin McAlister, WF, 378.05. 4. Jacob Roth, Min, 322.2. 6. Leighton Ressler, Man, 306.3. 7. Malte Scherhag, Bis, 297.9. 8. Rayce Hermanson, Man, 297.15.

100 butterfly: 1. Alex Steichen, Bis, 57.14. 2. Noah Mayer, Leg, 59.22. 3. Sam Eggl, Bis, 59.37. 4. Matt Boen, Min, 1:00.57. 5. Levi VonBokern, Min, 1:02.65. 6. Aiden Johnson, GF, 1:02.71. 7. Caden Williams, WF, 1P05.03. 8. Alex Ricks, Min, 1:07.57.

100 freestyle: 1. Alex King, Min, 49.08. 2. Blake Nelson, Bis, 49.91. 3. Brody Engelstad, WF, 50.37. 4. Ryan Hubbard, Min, 51.42. 5. Noah Zaidi, Bis, 52.53. 6. Avery Berg, GF, 52.63. 7. Ian Keller, Man, 55.06. 8. Greysen Martinez, Leg, 55.99.

500 freestyle: 1. Isaiah Ayers, WF, 5:15.23. 2. Ryaan Alshami, GF, 5:17.68. 3. Jayden Ahmann, Leg, 5:20.4. 4. Ben Nasset, Leg, 5:21.57. 5. Paradorn Roongin, Min, 5:30.28. 6. Logan Donat, Leg, 5:36.72. 7. Carter Larson, Min, 5:40.05. 8. Max Nelson, Bis, 5:42.74.

200 freestyle relay: 1. GF (Aiden Johnson, Ryaan Ashami, Jackson Rerick, Avery Berg), 1:32.04. 2. Min. 1:36.17. 3. Cen, 1:36.63. 4. Leg, 1:38.04.

100 backstroke: 1. Blake Nelson, Bis, 55.48. 2. Logan Hill, Min, 58.93. 3. Braxton Steele, Leg, 59.48. 4. Noah Zaidi, Bis, 1:02.42. 5. Aiden Johnson, GF, 1:03.53. 6. Jamison Donohoe, Min, 1:05.99. 7. Gianmarco Renda, Min, 1:06.08. 8. Logan Bjerke, GF, 1:06.21.

100 breaststroke: 1. Jaxon Reinke, Min, 1:03.28. 2. Garrett Wick, Bis, 1:05.62. 3. Benjamin Schaff, Cen, 1:06.07. 4. Noah Ayers, WF, 1:06.29. 5. Ryan Hubbard, Min, 1:07.09. 6. Jackson Rerick, GF, 1:07.55. 7. Jackson Ketterling, Bis, 1:12.01. 8. Austin Wick, Bis, 1:12.58.

400 freestyle relay: 1. Min (Alex King, Ryan Hubbard, Logan Hill, Jaxon Reinke), 3:21.24. 2. Bis, 3:22.26. 3. GF, 3:23.43. 4. WF, 3:31.73.

HIGH SCHOOL GYMNASTICS

MANDAN INVITATIONAL

Team scores

1. Minot 136.325. 2. Mandan 130.35. 3. Breckenridge-Wahpeton 129.7. 4. Valley City 121.325. 5. Northwest 113.95.

Individual scores

Vault: 1. Hailee Hanson, BW, 9.075. 2. Haley Conklin, Min, 9.075. 3. Karina Olson, VC, 9.050. 4. Jericah Lockner, Man, 8.850. 5. Keria Davis, Min, 8.850. 6. Justice Christian, BW, 8.750.

Floor: 1. Karina Olson, VC, 9.650. 2. Haley Conklin, Min, 9.225. 3. Hailee Hanson, BW, 9.150. 4. Abbie Skohvolt, BW, 9.125. 5. Keria Davis, Min, 8.975. 6. Lexi McLeod, Min, 8.800.

Bars: 1. Haley Conklin, Min, 8.975. 2. Jericah Lockner, Man, 8.700. 3. Olivia Olson, Min, 8.400. 4. Abbie Skohvlt, BW, 8.350. 5. Karina Olson, VC, 8.175. 6. Pavym Peterson, Min, 8.00.

Beam: 1. Karina Olson, VC, 9.250. 2. Keria Davis, Min, 8.400. 3. Abbie Skohvolt, BW, 8.250. 4. Jericah Lockner, Man, 8.200. 5. Garcyn Bergan, Min, 8.150. 6. Haley Conklin, Min, 8.075.

All-around: 1. Karina Olson, VC, 36.125. 2. Haley Conklin, Min, 35.350. 3. Jericah Lockner, Man, 34.500. 4. Abbie Skohvolt, BW, 34.475. 5. Keria Davis, Min, 34.125. 6. Pavyn Peterson, Min, 33.175.

GIRLS WRESTLING

LEGACY 60, CENTURY 18

Thursday

100: Emily Youboty, Leg, pinned Sydney Narloch, 0:00. 105: Alicia Kenfack, Leg, pinned Vivian Backer, 3:06. 110: Elizabeth Youboty, Leg, pinned Bailey Leintz, 0:42. 115: Sophia Johnson, Leg, pinned Anna Pfliger, 3:54. 120: Rei Ogden, Cen, pinned Kulah Barjuah, 0:52. 125: Adrian Steidler, Leg, won by forfeit. 130: Morgan Schneider, Leg, won by forfeit.

135: Aleiya Cullinan, Leg, won by forfeit. 140: Hanna Ryberg, Leg, pinned Cadence Cook, 4:00. 145: Summer Hanna, Leg, won by forfeit. 155: Double forfeit. 170: Paige Spomer, Cen, pinned Elizabeth Dahl, 3:43. 190: Phoenix Lindseth, Leg, pinned Mekayla Stordalen, 0:43. 250: Morgan Harvey, Cen, won by forfeit.

NAHL

BISMARCK 10, ABERDEEN 4

Aberdeen;2;1;1;--;4

Bismarck;5;2;3;--;10

First period: 1. Bismarck, Erik Atchison (Michael Neumeier), 3:28. 2. Bismarck, Calvin Hanson (Brandon Reller, Adam Pietila), 4:09. 3. Bismarck, Hanson (Pietila, Neumeier), 6:50. 4. Aberdeen, Nikolai Tishkevich (Devon Carlstrom, Nick Justice), 11:59. 5. Aberdeen, Roope Tuomioksa (Logan Gravink, Kyle Contessa), 12:58. 6. Bismarck, Vertti Jantunen (Julian Beaumont, Chase Beacom), 14:30. 7. Bismarck, Patrick Johnson (Pietila, Neumeier), 19:45 (PP).

Second period: 8. Aberdeen, Gravink (Landon Parker, Luke Lindsay), 3:38 (PP). 9. Bismarck, Jantunen (Luke Roelofs, Neumeier), 4:21. 10. Bismarck, Pietila (Jantunen, Neumeier), 19:11 (PP).

Third period: 11. Bismarck, Neumeier (Johnson, Jantunen), 0:28. 12. Bismarck, Evan Hunter (Beaumont, Jantunen), 10:41. 13. Bismarck, Pietila (Reller, Hanson), 17:21. 14. Aberdeen, Owen Benoit (Bennett Koupal, Jackson Anderson), 17:43.

Goaltender saves: Aberdeen -- Geno Pichora 5-x-2--7; Cole Moore 4-13-x--17. Bismarck -- Hunter Garvey 6-6-12--24.

Penalties: Aberdeen -- Nine minors for 18 minutes. Bismarck -- Eight minors, one misconduct for 26 minutes.

Records: Aberdeen 19-14-3 for 41 points; Bismarck 15-16-5 for 35 points.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;23;7;7;53

Aberdeen;19;14;3;41

Minot;19;15;2;40

North Iowa;17;15;2;36

Bismarck;15;16;5;35

St. Cloud;15;16;4;34

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;26;8;4;56

New Jersey;23;12;2;48

Northeast;20;11;5;45

Maine;18;14;2;38

Johnstown;15;17;2;32

Philadelphia;15;18;2;32

Danbury;2;31;5;9

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Fairbanks;22;13;3;47

Minnesota;21;12;4;46

Wisconsin;20;13;2;42

Janesville;17;15;7;41

Kenai River;19;18;2;40

Anchorage;16;13;6;38

Chippewa;17;16;2;36

Springfield;16;18;0;32

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Lone Star;25;6;4;54

Oklahoma;26;6;1;53

New Mexico;20;13;3;43

Shreveport;18;13;5;41

Amarillo;17;14;3;37

Odessa;17;16;1;35

El Paso;11;20;3;25

Corpus Christi;9;22;5;23

Friday, Jan. 20

Anchorage 4, Kenai River 2

Wisconsin 6, Fairbanks 2

Saturday, Jan. 21

Bismarck 10, Aberdeen 4

New Jersey 5, Danbury 1

Maine 2, Maryland 0

Springfield 4, Janesville 1

St. Cloud 4, Austin 0

Corpus Christi 5, Lone Star 2

Odessa 2, Shreveport 1

Minnesota 2, Chippewa 1

Oklahoma 3, El Paso 2, OT

New Mexico 4, Amarillo 2

Anchorage 5, Kenai River 1

Wisconsin at Fairbanks, n

N.D. SCORES

SATURDAY

College men's hockey

Minnesota-Duluth 2, North Dakota 1

Minot State 4, Mary 1

College women's hockey

Jamestown 7, Minnesota-Twin Cities 6, OT

Minot State 4, Dakota College-Bottineau 0

College men’s basketball

Dickinson State 82, Presentation 78

Jamestown 71, Hastings 57

Mary 67, Winona State 59

Mayville State 84, Valley City State 72

Missouri-Kansas City 75, North Dakota State 73

Oral Roberts 84, North Dakota 72

Upper Iowa 84, Minot State 73

College women’s basketball

Dickinson State 68, Presentation 47

Jamestown 68, Hastings 62

Mary 75, Winona State 49

Mayville State 91, Valley City State 54

Minot State 72, Upper Iowa 61

North Dakota State 75, Missouri-Kansas City 66

Oral Roberts 96, North Dakota 91

College men's tennis

North Dakota 6, Army 1

North Dakota 7, Rider 0

College wrestling

North Dakota State 32, Wyoming 3

High school boys basketball

Bowman County 76, Belle Fourche, S.D. 56

Devils Lake 94, Turtle Mountain 88

Dickinson 109, Watford City 72

Dickinson Trinity 71, Beach 44

Drayton-Valley-Edinburg 52, Dakota Prairie 45

Ellendale 71, Carrington 53

Glen Ullin-Hebron 79, Flasher 42

Hazen 48, Hettinger-Scranton 37

Heart River 56, Kidder County 37

Herreid-Selby Area, S.D. 74, Strasburg-Zeeland 62

Max 55, Glenburn 40

Minot 96, Mandan 71

New Salem-Almont 66, New England 31

North Border 63, Kindred 49

Ray 64, Trenton 48

Shiloh Christian 87, Garrison 58

Thompson 56, Hillsboro-Central Valley 37

Washburn 87, Solen 31

Wahpeton 72, Breckenridge, Minn. 64

Williston Trinity Christian 63, Minot Freshmen 50

High school girls basketball

Alexander 42, North Shore-Plaza 39

Beulah 64, Beach 38

Bowman County 65, Belle Fourche, S.D. 52

Central McLean 61, Surrey 43

Dickinson 73, Watford City 67

Edgeley-Kulm-Montpelier 59, Ellendale 16

Fargo Oak Grove 62, Griggs-Midkota 27

Four Winds-Minnewaukan 41, Standing Rock 28

Glen Ullin-Hebron 61, Flasher 28

Harvey-Wells County 56, Velva 49

Hazen 39, Hettinger-Scranton 36

Kidder County 51, Heart River 35

Mandaree 43, Williston Trinity Christian 40

Maple River 56, Tri-State 49

Minot 57, Jamestown 51

New England 46, New Salem-Almont 34

Oakes 71, Northern Cass 62

Rugby 68, Carrington 52

Stanley 44, New Town 30

Turtle Mountain 67, Devils Lake 58

Washburn 78, Solen 23

Wahpeton 71, Breckenridge, Minn. 62

High school boys hockey

Legacy 2, Mandan 1, OT

Dickinson 6, Bottineau-Rugby 2

Grand Forks Red River 6, Fargo North 0

Kittson Central, Minn. 5, May-Port-CG 2

High school girls hockey

Fargo North-South 4, Mandan 3, OT

Williston 3, Devils Lake 2

High school boys wrestling

Bismarck 72, Devils Lake 0

Bismarck 69, Moorhead, Minn. 6

Bismarck 52, West Fargo 16

Bismarck 56, West Fargo Sheyenne 12

Century 53, Fargo Davies 16

Century 63, Fargo North 10

Century 56, Grand Forks Central 19

Legacy 66, Devils Lake 15

Legacy 63, Moorhead, Minn. 12

Legacy 50, West Fargo 24

Legacy 45, West Fargo Sheyenne 27

Mandan 33, Devils Lake 30

Minot 49, Fargo Davies 25

Minot 43, Fargo North 34

Minot 76, Fargo South 0

Minot 62, Grand Forks Central 13

Moorhead, Minn. 54, Mandan 24

West Fargo 59, Mandan 16

West Fargo Sheyenne 65, Mandan 14

Williston 72, Fargo Davies 6

Williston 84, Fargo South 0

Williston 71, Grand Forks Central 9