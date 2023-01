Area Scores: Jan. 21

CLASS A BOYS BASKETBALL

CENTURY 90, BISMARCK 71

Bismarck;31;40;--;71

Century;42;48;--;90

BISMARCK -- Preston Lemar 6, Quin Hafner 7, Carter Henke 10, Carson Henke 2, Teysen Eaglestaff 9, Jenner Smude 11, Andre Austin 17, Drew Henriksen 7, Jack Shaffer 2. Totals: 29-70 FG, Three-pointers: 4-26 (Smude 2, Hafner, Henke), 9-20 FT, 39 Rebounds (Eaglestaff 6), 23 Fouls, 14 Turnovers.

CENTURY -- Anthony Doppler 11, Isaiah Schafer 17, Jake Kane 3, Tyler Birst 5, Drew Kempel 7, Oliver Jensen 2, William Ware 12, Ryan Erikson 23, Joel Edland 10. Totals: 33-70 FG, Three-pointers: 8-20 (Schafer 5, Kane, Kempel, Erikson), 16-28 FT, 53 Rebounds (Erikson 15), 16 Fouls, 14 Turnovers.

Records: Century 9-0 West Region, 10-0 overall; Bismarck 6-5, 6-5.

LEGACY 78, ST. MARY’S 43

St. Mary’s;28;15;--;43

Legacy;39;39;--;78

ST. MARY’S – Benjamin Zenker 2, Matthew Selensky 4, Caden Willer 9, Jackson Ross 1, Christian Benning 12, Connor Schatz 2, Maddox Doppler 4, Jacob Goettle 9. Totals: 12 FG, Three-pointers: Willer 3, Benning 1.

LEGACY – Sawyer Grubb 2, Brayden Weidner 10, Chase Knoll 3, Andrew Jablonski 6, Braxton Wurgler 5, Brayden Bloms 3, Jedidiah Derrick 3, Lucas Kupfer 15, Jaxon Kellogg 17, Parker Falcon 14. Totals: 24 FG, Three-pointers; Falcon 2, Kellogg, Derrick, Bloms, Wurgler, Knoll, 11-14 FT, 17 Fouls.

Records: Legacy 6-4 West Region, 7-4 overall; St. Mary’s 1-10, 1-11.

CLASS A GIRLS BASKETBALL

CENTURY 63, BISMARCK 34

Bismarck;22;12;--;34

Century;30;33;--;63

BISMARCK – Katie Greff 3, Paige Breuer 14, Brooklyn Trolliey 1, Jersey Berg 3, Peyton Neumiller 7, Ali Gulleson 2, Raya Rood 4. Totals: 10 FG, Three-pointes: Neumiller, 11-14 FT, 16 Fouls.

CENTURY – Logan Nissley 16, Eden Fridley 8, Ziah GreyBull 5, Londyn Dschaak 2, Bergan Kinnebrew 21, Ashlyn Buchholz 2, Emma Guthmiller 2, Erika Lee 7. Totals: 15 FG, Three-pointers: Fridley 2, Kinnebrew 2, GreyBull, Nissley, 15-19 FT, 18 Fouls.

Records: Century 10-0 West Region, 8-2 overall; Bismarck 8-3, 8-3.

LEGACY 63, ST. MARY’S 55

St. Mary’s;25;30;--;55

Legacy;31;32;--;63

ST. MARY’S – Mataya Messer 15, Lydia Spies 9, Eva Selensky 4, Lexi Gerving 10, Natalie Benning 7, Mykie Messer 10. Totals: 17 FG, Three-pointers: Mataya Messer 2, Gerving, Benning, 9-13 FT, 14 Fouls.

LEGACY – Ashley Kautz 6, Halle Severson 8, Adison Sagaser 4, Whitney Welk 2, Aleah McPherson 7, Brooklyn Brendel 9, Alyssa Eckroth 10, Kali Dauenhauer 4, Brooklynn Felchle 13. Totals: 20 FG, Three-pointers: Dauenhaer, McPherson, Brendel, 14-18 FT, 16 Fouls.

Records: Legacy 8-2 West Region, 8-2 overall; St. Mary’s 4-7, 4-9.

CLASS B BOYS BASKETBALL

BEULAH 67, RICHARDTON-TAYLOR 22

Richardton-Taylor;2;13;16;22

Beulah;17;41;55;67

RICHARDTON-TAYLOR – Rigo Silva 3, Chase Christensen 3, Caisen Dohrmann 9, Kane Rivinius 5, Dylan Kessel 2. Totals: 6 FG, Three-pointers: Silva, Christensen, Rivinius, 1-2 FT, 3 Fouls.

BEULAH – Jack Koppelsloen 12, Trace Beauchamp 12, Tucker Keller 2, Aidan O’Brien 10, Brayden Schirado 12, Shane Schmidt 2, Champ Hettich 5, Bennett Larson 8, Tarren Larson 4. Totals: 22 FG, Three-pointers: Schirado 4, Koppelsloen 2, Hettich, 2-2 FT, 5 Fouls.

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN 66, NORTH STAR 43

North Star;9;22;31;43

Four Winds-Minnewaukan;20;36;48;66

NORTH STAR – Dane Hagler 19, Parker Simon 7, Karsen Simon 4, Brett Dilley 6, Garret Westlund 1. Chas Bisbee 2. Hunter Hagler 4. Totals: 11 FG, 18-27 FT, 14 fouls. Three-pointers: 3 (D.Hagler 2, P.Simon 1).

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN – Deng Deng 25, Keilan Longie 2, Dalen Leftbear 18, Keyshawn St. Pierre 5, Wade Nestell 2, Ty Dauphinais 2, Kelson Keja 12. Totals: 27 FG, 10-14 FT, 25 fouls. Three-pointers: 2 (Deng 1, Leftbear 1).

BEACH 69, KILLDEER 56

Killdeer;10;28;35;56

Beach;13;25;44;69

KILLDEER – Kale Hansen 17, Ethan Hendrickson 4, Redsky Starr 9, Owen Shippensbach 1, Nekori Dahlen 5, Jaxon Reese 10. Totals: 21 FG, 3-9 FT, 18 fouls (Starr, Jekori Dahlen). Three-pointers: 11 (Hansen 5, Starr 3, Schleppenbach 1, N.Dahlen 1, Reese 1).

BEACH – Justus Baker 12, Elijah Holkup 11, Dane Farstveet 4, Shem Baker 24, Trey Swanson 18. Totals: 26 FG, 13-20 FT, 18 fouls (Farstveet). Three-pointers: 4 (J.Baker 3, S.Baker 1).

HAZEN 81, GLEN ULLIN-HEBRON 58

(Thursday)

Glen Ullin-Hebron;18;34;48;58

Hazen;15;38;57;81

GLEN ULLIN-HEBRON – Kanyon Unruh 15, Ben Hosman 17, Riley Schneider 6, Landon Schaff 3, Damian Gerving 11, Will Mickelson 6. Totals: 22 FG, 11-15 FT, 13 fouls. Three-pointers: 3 (Unruh 1, Schneider 1, Schaff 1).

HAZEN – Kaison Kaylor 6, Talan Batke 21, Tyson Wick 41, Tah’tae Sage 7, Rylan Van Inwagen 2, Mark Lora 4. Totals: 30 FG, 9-11 FT, 15 fouls (Kaylor). Three-pointers: 12 (Batke 2, Wick 8, Sage 2).

NAPOLEON-GACKLE-STREETER 72, STRASBURG-ZEELAND 57

(Thursday)

Napoleon-Gackle-Streeter;9;31;51;72

Strasburg-Zeeland;13;29;45;57

NAPOLEON-GACKLE-STREETER – Troy Ternes 7, Eli Ketterling 2, Trevor Moos 16, Tristan Schaffner 11, Braxton Ryum 13, Trenton Erbele 21. Totals: 29 FG, 6-14 FT, 11 fouls. Three-pointers: 6 (Haas 1, Moos 1, Ryun 3, Erbele 1).

STRASBURG-ZEELAND – Dominic Meier 11, Brock Tougas 9, Devin Feist 12, Brandon Eberle 5, Jack Veder Vorste 3, Josh Hulm 2, Delson Droog 9, Sawyer Haak 6. Totals: 25 FG, 6-10 FT, 15 fouls. Three-pointers: 1 (Droog 1).

CLASS B GIRLS BASKETBALL

KIDDER COUNTY 37, LINTON-HMB 30

Kidder County;6;10;26;37

Linton-HMB;11;15;22;30

KIDDER COUNTY -- Avery Rath 4, Kylee Rohrich 4, Kennedy Harter 7, Breanah Pfaff 2, Grace Nicholson 8, Taylor Zimmerman 12. Totals: 11 FG, Three-pointers: Nicholson, Zimmerman, 9-12 FT, 9 Fouls.

LINTON-HAZELTON-MOFFIT-BRADDOCK -- Allie Dockter 6, Jersey Vogel 11, Emma Weiser 5, MaKiah Ryckman 8. Totals: 8 FG, Three-pointers: Vogel 3, Weiser, 2-4 FT, 12 Fouls.

COLLEGE WRESTLING

NWCA TOP 25 POLL

Team;Points;Previous

1. Central Oklahoma;77;1

2. Lander;66;5

3. Nebraska-Kearney;63;2

4. West Liberty;58;4

5. St. Cloud State;56;3

6. Indianapolis;49;12

7. Wisconsin-Parkside;47;9

8. Adams State;46;6

9. Pitt-Johnstown;44;7

10. Upper Iowa;37;9

11. Gannon;36;14

12. Colorado Mesa;32;16

13. Millerville;31;8

14T. Augustana;39;NR

14T. University of Mary;29;11

16. Mercyhurst;25;18

17. Fort Hays State;24;14

18T. Glenville State;23;16

18T. UNC-Pembroke;23;18

20. Northern State;20;21

21. Ashland;19;24

22. Southwest Minnesota St.;18;24

23T. Western Colorado;16;NR

23T. Chadron State;16;22

23R. Drury;16;NR

HIGH SCHOOL BOYS SWIMMING

FARGO NORTH 92.5, LEGACY 90.5

200 medley relay: 1. Legacy (Braxton Steele, Noah Mayer, Jayden Ahmann, Logan Donat), 1:42.81. 2. FN, 1:43.45.

200 freestyle: 1. Noah Mayer, LHS, 1:52.62. 2. Lucas Terrell, FN, 1:58.84. 3. Grant Meidinger, LHS, 2:01.72. 4. Sam Oster, FN, 2:03.93.

200 individual medley: 1. Braxton Steele, LHS, 2:06.91. 2. Jayden Ahmann, LHS, 2:07.32. 3. Liam Schreiber, FN, 2:21.70. 4. Jacob Hoff, FN, 2:23.55.

50 free: 1. Ty Boutwell, FN, 22.84. 2. Logan Donat, LHS, 23.38. 3. Greysen Martinez, LHS, 24.49. 4. Will Roehl, FN, 25.05.

Diving: 1. Eli Aslakson, FN, 144.40. 2. Gavin Brendel, LHS, 121.35. 3. Alex Ehli, FN, 104.95.

100 butterfly: 1. Jayden Ahmann, LHS, 55.24. 2. Haydn Vein, FN, 55.80. 3. Liam Schreiber, FN, 1:00.43. 4. Xzavier Buckmiller, FN, 1:03.89.

100 free: 1. Ben Jorgenson, FN, 50.89. 2T. Ben Nasset, LHS, 51.64. 2T. Ty Boutwell, FN, 51.64. 4. Logan Donat, LHS, 52.22.

500 free: 1. Braxton Steele, LHS, 5:11.66. 2. Lucas Terrell, FN, 5:27.27. 3. Sam Oster, FN, 5:27.11. 4. Max Hengel, FN, 6:05.72.

200 free relay: 1. Legacy (Ben Nasset, Greysen Martinez, Grant Meidinger, Brandon Seibel), 1:38.61. 2. FN, 1:41.39.

100 backstroke: 1. Will Roehl, FN, 1:02.03. 2. Ben Jorgenson, FN, 1:02.07. 3. Greysen Martinez, LHS, 1:05.97. 4. Brandon Seibel, LHS, 1:09.39.

100 breaststroke: 1. Noah Mayer, LHS, 1:02.05. 2. Haydn Vein, FN, 1:03.01. 3. Ben Nasset, LHS, 1:06.50. 4. Xzavier Buckmiller, FN, 1:11.71.

400 free relay: 1. Legacy (Jayden Ahmann, Braxton Steele, Ben Nasset, Noah Mayer), 3:26.91. 2. FN, 3:40.37.

HIGH SCHOOL WRESTLING

FARGO METRO DUALS

BISMARCK 78, MANDAN 3

106: Cade Nieuwsma, BHS pinned Ethan Samuelson, 1:15. 113: Hudson Egeberg, BHS pinned Kellen Beneke, 1:17. 120: Ben DeForest, BHS pinned Blaine Hoff, 2:00. 126: Carson Lardy, BHS won by forfet. 126: Carson Lardy, BHS won by forfeit. 132: Maddox Slater, Mandan def. Logan Mertens, 8-3. 138: Landon McMahen, BHS won by forfeit. 145: Dylan Kostelecky, BHS pinned Vance Wollschalger, 1:20. 152: Tate Olson, BHS pinned Jackson Olson, :49. 160: LJ Araujo, BHS pinned Emery Slater, :49. 170: James Nagel, BHS won by forfeit. 182: Tyrus Jangula, BHS won by forfeit. 195: Bridger Owens, BHS won by forfeit. 220: Ayden Schlafman, BHS won by forfeit. 285: Sam Larson, BHS won by forfeit.

BISMARC 64, GRAND FORKS CENTRAL 6

106: Nieuwsma major dec. Rhys Safratowich, 13-0. 113: Egeberg pinned Gabe Flores, 1:13. 120: DeForest pinned Zack Neslon, :48. 126: Lardy pinned Caden Everson, 1:00. 132: Mertens major dec. Landson DeCoteau, 14-1. 138: McMahen def. Brendan Kelley, 2-0. 145: Kostelecky major dec. Michael Norman, 12-0. 152: Olson def. Mason Williams, 7-3. 160: Araujo pinned Logan Vorhies, 1:08. 170: Nagel major dec. Gavin Pilhlgren, 9-0. 182: Jangula pinned Ryder McNally, :22. 195: Owens pinned Roberto Garza, 2:11. 220: Schlafman pinned Michael Torgerson, 3:33. 285: Daniel Suda, GFC pinned Larson, :22.

BISMARCK 66, FARGO NORTH 9

106: Nieuwsma pinned Josiah Schoepp, 1:00. 113: Egeberg pinned Carlos Sailinas, 5;37. 120: DeForest pinned Jace Varriano, :29. 126: Lardy pinned Nathan Morken, 1:14. 132: Mertens, won by forfeit. 138: McMahen, def. Augustus Maughan, 8-6. 145: Kostelecky pinned Konnor Johnson, 1:54. 152: Olson pinned Henry Maughan, 3:24. 160: Araujo won by forfeit. 170: Nagel pinned Harper Schultz, :41. 182: William Ward, FN def. Jangula, 5-1. 220: Schlafman won by forfeit. 285: Gunner Cadreau, FN pinned Larson, :59.

LEGACY 55, FARGO NORTH 18

106: Brody Kramer, LHS pinned Josiah Schoepp, :20. 113: Nicholas Enzminger, LHS pinned Carlos Salinas, 1:49. 120: Joey Enzminger, LHS pinned Jace Varriano, 1:35. 126: Jesse Thompson, LHS pinned Nathan Morken, 2:30. 132: Connor Hanna, LHS won by forfeit. 138: Augustus Maughan, FN major dec. Cannon Bertch, 13-5. 145: Clark Thompson, LHS pinned Konnor Johnson, :32. 152: Sean Peterschick, LHS def. Henry Maughan, 7-0. 160: Caden Eckroth, LHS pinned Emmanul Forjolo, 3:22. 170: Brett Miller, major dec. Harper Schultz, 9-1. 182: William Ward, FN tech. fall Lincoln Lemar, 18-1. 195: Jack Miller, FN def. Hayden Stymeist, 15-10. 220: Carter Johnson, LHS won by forfeit. 285: Gunner Cadreau, FN pinned Treysen Renken, 1:11.

LEGACY 84, FARGO SOUTH 0

106: Kramer won by forfeit. 1113: N.Enzminger won by forfeit. 120: J.Enzminger won by forfeit. 132: Hanna pinned Jacob Syster, 1:18. 138: Bertch won by forfeit. 145: Thompson pinned Oscat Barbot, 1:46. 152: Peterschick won by forfeit. 160: Eckroth won by forfeit. 170: Miller pinned Jamari Humphrey, :50. 182: Lemar pinned Xander Moody, :50. 195: Stymeist won by forfeit. 220: Johnson won by forfeit. 285: Haaken Jacobsen, LHS pinned Eddie Tody, :17.

LEGACY 44, FARGO DAVIES 31

106: Kramer def. Talen Tuschscherer, 6-2. 113: N.Enzminger pinned Cole Sauvageau, :53. 120: J.Enzminger tech fall Nolan Mack, 15-0. 126: J.Thompson pinned Luke Conroy, :42. 132: Kane Mathiason, FD def. Bertch, 7-3. 138: Kolten Tesch, FD pinned Hanna, 4:50. 145: Wyatt Kosidowski, FD major dec. Clark Thompson, 11-2. 152: Peterschick won by forfeit. 160: Lawson Wagner, FD pinned Caden Eckroth, :27. 170: Malachi Werremeyer, FD pinned Miller, 1:22. 182: Lemar pinned Chayton Senn, 2:45. 195: Zach Lilly, FD pinned Stymeist, :28. 220: Carter Johnson, LHS pinned Cam Ahlers, 2:42. 285: Renken pinned Jimbo Helgaas, 1:02.

CENTURY 62, MOORHEAD 12

106: Grady Iverson, CHS def. Dane Ellingsberg, 4-0. 113: Michael Jenkins, MHS pinned Seamus Kuklok, 3:28. 120: Cole Bohne, CHS tech. fall Croix Mongeau, 19-2. 126: Riley Stair, CHS won by forfeit. 132: Ethan Kuntz, CHS won by forfeit. 138: Brody Ferderer CHS pinned Will Borud, 5:03. 145: Brayden Morris, CHS pinned Lee Ellingsberg, :44. 152: Bridger Mongeau, MHS pinned Zach Stair, 2:31. 160: Jax Gums, CHS pinned Draeden Prosby, :23. 170: Jerys Burckhard, CHS, def. Ron Addo, 14-7. 182: Grant Carlson, CHS pinned Jack Olstad, 3:32. 195: Olav Taylor, CHS pinned Heaton Hall, :46. 220: Lykken Parlett, CHS def. Ashton Spieker, 5-1. 285: Isaiah Kwandt, CHS pinned Jake Erdmann, 3:01.

WEST FARGO SHEYENNE 38, CENTURY 32

113: Kuklok major dec. Jake Mattern, 10-2. 120: Landon Zink, WFS major dec. Cole Bohne, 13-2. 126: Stetson Gisselbeck, WFS pinned Ethan Kuntz, 1:38. 132: Brody Ferderer, CHS pinned Jackson Alexander, 3:14. 138: Marcus Johnson, WFS, pinned Hunter Helgeson, 4:37. 145: Carter Zink, WFS won by forfeit. 152: Brayden Morris, CHS def. Mason Johnson, 3-0. 160: Sawyer Carr, WFS major dec. Jax Gums, 15-3. 170: Connor Manske, WFS pinned Cole Radenz, 4:36. 182: Grant Carlson, CHS def. Maddox Weigel, 8-6. 195: Darion Bitz, CHS pinned Kaden Manske, :31. 220: Taylor pinned Nic Renner, 3:22. 285: Ryder Weigel, WFS pinned Parlett, 2:33. 106: Iverson major dec. Chase Clemenson, 11-0.

FARGO DAVIES 66, MANDAN 16

106: Talen Tuchscherer, FD pinned Ethan Samuelson, 4:43. 113: Cole Sauvageau, FD pinned Kellen Beneke, 1:50. 120: Blaine Hoff, Mandan pinned Nolan Mack, 3:40. 126: Luke Conroy, FD won by forfeit. 132: Kane Mathiason, FD pinned Maddox Slater, 1:23. 138: Kolten Tesch, FD won by forfeit. 145: Wyatt Kosidowski, FD pinned Vance Wollschlager, 1:24. 152: Jackson Olson, Mandan won by forfeit. 160: Emery Slater, Mandan major dec. Lawson Wagner, 17-6. 182: Eli Christopherson, FD won by forfeit. 195: Senn won by forfeit. 220: Lilly won by forfeit. 285: Ahlers won by forfeit.

GRAND FORKS CENTRAL 60, MANDAN 24

106: Rhys Safratowich, GFC pinned Ethan Samuelson, 3:33. 113: Beneke pinned Gabe Flores, 1:31. 120: Hoff pinned Nelons, 1:50. 126: Caden Everson, GFC won by forfeit. 132: Slater pinned DeCoteau, 1:23. 138: Michael Norman, GFC won by forfeit. 145: Kelley pinned Vance Wollschlager, 5:45. 152: Mason Williams, GFC piinned Jackson Olson, 2:00. 160: Emery Slater, GF won by forfeit. 170: Pihlgren won by forfeit. 182: Haake won by forfeit. 195: Garza won by forfeit. 220: Torgerson won by forfeit. 285: Suda won by forfeit.

NAHL

ABERDEEN 4, BOBCATS 3, OT

Aberdeen;1;2;0;1;--;4

Bismarck;1;1;1;0;--;3

First period: 1. Aber, Nikolai Tishkevich (Michael Casey, Roope Tuomioska), 14:10, (pp). 2. Bis, Calvin Hanson (Evan Huntr, Erik Atchison), 19:24, (pp).

Second period: 3. Bis, Chase Beacom (Kyle Doll), 10:53. 4. Aber, Tishkevich (Owen Benoit, Casey), 14:47, (pp). 5. Aber, Ronan Walsh (Owen Dubois), 17:36.

Third period: 6. Bis, Patrick Johnson (Michael Neumeier, Adam Pietila), 5:23, (pp).

Overtime: 7. Aber, Logan Gravink (Devon Carlstrom, Dyland Wagner), 1:32.

Goalie saves: Aber – Geno Pichora 31. Bis – Linards Lipskis 33.

Penalties: Aber – 5 for 12 minutes. Bis – 5 for 10 minutes.

Records: Aberdeen 19-13-1, Bismarck 14-16-3.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;23;6;7;53

Aberdeen;19;13;3;41

Minot;19;15;2;40

North Iowa;17;15;2;36

Bismarck;14;16;5;33

St. Cloud;14;16;4;32

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;27;7;3;57

New Jersey;22;12;2;46

Northeast;20;11;5;45

Maine;16;14;3;35

Johnstown;15;17;2;32

Philadelphia;15;18;2;32

Danbury;2;30;5;9

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Fairbanks;22;12;3;47

Minnesota;20;12;4;44

Janesville;17;14;7;41

Wisconsin;19;13;2;40

Kenai River;19;16;2;40

Chippewa;17;15;2;36

Anchorage;14;13;6;34

Springfield;15;18;0;30

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Lone Star;25;5;4;54

Oklahoma;25;6;1;51

New Mexico;19;13;3;41

Shreveport;18;12;5;41

Amarillo;17;13;3;37

Odessa;16;16;1;33

El Paso;12;20;2;26

Corpus Christi;7;22;5;19

Thursday, Jan. 19

Bismarck 6, Aberdeen 0

Northeast 9, Philadelphia 1

Wisconsin 5, Fairbanks 3

Friday, Jan. 20

Aberdeen 4, Bismarck 3, OT

New Jersey 2, Danbury 1

Philadelphia 3, Northeast 2, OT

Maine 6, Maryland 5, OT

St. Cloud 5, Austin 4

Minnesota 4, Chippewa 3

Janesville 4, Springfield 2

Corpus Christi 6, Lone Star 4

Odessa 2, Shreveport 1, SO

Oklahoma 4, El Paso 1

Amarillo 3, New Mexico 2, OT

Kenai River at Anchorage, n

Wisconsin at Fairbanks, n

Saturday, Jan. 21

Aberdeen at Bismarck, 7:15 p.m.

New Jersey at Danbury

Maryland at Maine

Janesville at Springfield

St. Cloud at Austin

Lone Star at Corpus Christi

Odessa at Shreveport

Chippewa at Minnesota Wilderness

El Paso at Oklahoma

Amarillo at New Mexico

Kenai River at Anchorage

Wisconsin at Fairbanks

N.D. SCORES

FRIDAY

College hockey

North Dakota 4, Minnesota-Duluth 2

College men’s basketball

Jamestown 80, Doane 63

Mayville State 92, Dickinson State 78

Upper Iowa 69, Mary 54

Valley City State 84, Presentation 72

Winona State 67, Minot State 58

College women’s basketball

Mayville State 65, Dickinson State 48

Jamestown 82, Doane 76

Mary 80, Upper Iowa 56

Minot State 66, Winona State 58

Valley City State 75, Presentation 57

High school boys basketball

Barnes County North 60, Napoleon-Gackle-Streeter 53

Beach 69, Killdeer 56

Beulah 67, Richardton-Taylor 22

Bismarck Century 90, Bismarck 71

Bismarck Legacy 78, Bismarck St. Mary’s 43

Bowman County 74, Grant County-Mott-Regent 51

Central Cass 59, Hankinson 58

Des Lacs-Burlington 74, Berthold 19

Devils Lake 90, West Fargo 81

Divide County 49, Tioga 48

Edgeley-Kulm-Montpelier 53, Oakes 31

Ellendale 73, LaMoure-Litchville-Marion 55

Fargo North 78, Wahpeton 67, OT

Fargo Oak Grove 69, Lisbon 50

Four Winds-Minnewaukan 66, North Star 43

Grand Forks Central 83, West Fargo Horace 76, OT

Grand Forks Red River 83, Fargo South 66

Harvey-Wells County 64, Velva 50

Hatton-Northwood 38, Larimore 37

Heart Rover 75, New Town 65

Kindred 59, Maple River 41

Lakota 58, Benson County 41

New Rockford-Sheyenne 57, St. John 52, OT

North Prairie 67, Warwick 50

Northern Cass 66, Enderlin 63

Parshall-Plaza-North Shore 80, Ray 38

Rugby 52, Langdon-Edmore-Munich 38

Sargent County 67, Richland 45

Standing Rock 60, Flasher 55

Stanley 60, Trenton 44

Towner-Granville-Upham 66, Drake-Anamoose 26

Turtle Mountain 94, Williston 73

Wyndmere-Lidgerwood 71, Tri-State 57

High school girls basketball

Bismarck Century 63, Bismarck 34

Bismarck Legacy 63, Bismarck St. Mary’s 55

Cavalier 63, Hillsboro-Central Valley 39

Des Lacs-Burlington 49, Berthold 45

Drayton-Valley-Edinburg 52, Midway-Minto 29

Grafton 65, North Border 38

Grand Forks Red River 81, Fargo South 23

Hatton-Northwood 62, Larimore 15

Kenmare-Bowbells 64, Powers Lake-Burke Central 27

Kidder County 37, Linton-HMB 30

Medina-Pingree-Buchanan 67, South Border 49

Minot 79, Mandan 51

Minot Our Redeemer’s 53, Mohall-Lansford-Sherwood 25

Minot Ryan 54, Glenburn 48

Napoleon-Gackle-Streeter 85, Barnes County North 11

Nedrose 45, Velva 32

Parshall 63, Ray 39

Richland 50, Wyndmere-Lidgerwood-Hankinson 47

St. John 71, Westhope-Newburg 65, OT

South Prairie-Max 54, Surrey 25

Thompson 73, Park River-Fordville-Lankin 23

Tioga 67, Divide County 27

Towner-Granville-Upham 73, Drake-Anamoose 35

Turtle Mountain 73, Williston 39

Trenton 53, North Shore-Plaza 13

Wahpeton 58, Fargo North 49

West Fargo Horace 86, Grand Forks Central 65

Williston Trinity Christian 36, White Shield 19

High school boys hockey

Jamestown 5, Devils Lake 2

Minot 6, Bismarck 0

High school girls hockey

Bismarck Century-St. Mary’s 3, Legacy-Bismarck 1

Grand Forks 2, Williston 1