Area Scores: Jan. 15

CLASS A BOYS BASKETBALL

MANDAN 78, ST. MARY’S 58

St. Mary’s;28;30;--;58

Mandan;38;40;--;78

ST. MARY’S -- Jackson Ross 10, Matthew Selensky 8, Maddox Doppler 8, Jacob Goettle 8, Ben Zenker 5, Caden Willer 5, Connor Schatz 4, Nick Roemmich 3, Christian Benning 3, Sam Fedorchak 2, Ethan Zich 2. Totals: 25-60 FG, Three-pointers: 6-20 (Ross 2, Roemmich, Zenker, Willer, Benning), 2-5 FT, 26 Rebounds (Goettle 7), 19 Fouls, 7 Assists (Zenker 3), 14 Turnovers, 9 Steals (Selensky 4).

MANDAN -- Hudsen Sheldon 26, Karsyn Jablonski 15, Tahrye Frank 10, TJ Brownotter 7, Rustin Medenwald 6, Mat Mudingay 6, Rylee Bearstail 5, Devon Church 3. Totals: 28-63 FG, Three-pointers: 4-15 (Frank 2, Brownotter, Bearstail), 18-27 FT, 37 Rebounds (Sheldon 10), 12 Fouls, 9 Assists (Sheldon 4), 12 Turnovers, 1 Block (Sheldon), 9 Steals (Sheldon 3).

Records: St. Mary’s 1-9 overall, 1-8 West Region; Mandan 9-0, 8-0.

BISMARCK 99, TURTLE MOUNTAIN 87

Turtle Mountain;38;49;--;87

Bismarck;38;61;--;99

TURTLE MOUNTAIN -- Houston Davis 25, Parker Wallette 24, Gunner Zerr 13, Gannyn Monette 9, Abraham Peltier 7, Dylan LeBeau 6, Zavier Parisien 3. Totals: 35-68 FG, Three-pointers: 4-20 (Davis 2, Zerr, Peltier), 13-19 FT, 38 Rebounds (Wallette 8), 19 Fouls, 6 Assists (LeBeau 2, Peltier 2), 26 Turnovers, 12 Steals (Zerr 5).

BISMARCK -- Andre Austin 28, Preston Lemar 10, Carter Henke 10, Jenner Smude 10, Jack Shaffer 10, Quin Hafner 9, Carson Henke 7, Drew Henriksen 6, Ty Luetzen 3, Teysen Eaglestaff 2, Ross Fischer 2, Lucas McNichols 2. Totals: 38-84 FG, Three-pointers: 8-30 (Cart. Henke 2, Smude 2, Luetzen, Hafner, Cars. Henke, Austin), 15-22 FT, 49 Rebounds (Austin 11), 21 Fouls, 15 Assists (Austin 4), 23 Turnovers, 15 Steals (Luetzen 4).

Records: Turtle Mountain 3-6 overall, 3-6 West Region; Bismarck 6-3, 6-3.

CLASS A GIRLS BASKETBALL

BISMARCK 100, TURTLE MOUNTAIN 58

Turtle Mountain;32;26;--;58

Bismarck;44;56;--;100

TURTLE MOUNTAIN – Amya Gourneau 9, Gissell Vandal 12, Irelei Zerr 7, Gracie LaRocque 2, Sydnee Bruce 7, Quinn Laducer 6, Tiyahna Trottier 10. Totals: 18 FG, 19 Fouls.

BISMARCK – Katie Greff 4, Paige Breuer 19, Brooklyn Trolliey 2, Addy Massey 5, Anika Kvien 3, Claire Cowley 4, Cambrie Fischer 2, Katelyn Luther 7, Morgan Johnson-Colbert 2, Jersey Berg 8, Peyton Neumiller 25, Addison Forde 2, Ali Gulleson 8, Jordyn Rood 2, Raya Rood 2. Totals: 20 FG, Three-pointers: Neumiller 4, Gulleson 2, Greff, Breuer, 17-21 FT, 20 Fouls.

Records: Bismarck 7-2 West Region, 8-2 overall; Turtle Mountain 1-7, 1-7.

CLASS B BOYS BASKETBALL

DICKINSON TRINITY SHOOTOUT

Bowman County 66, Stanley 39

Stanley;6;14;32;39

Bowman County;14;38;53;66

STANLEY: Josh Hetzel 13, Tristen Barstad 10, Cal Sorenson 5, Carter Ruden 5, Laramie Smith 4, Jack Hynek 2. Totals: 16 FG, 5-8 FT, 16 Fouls. Three-pointers: 2 (Hetzel, Ruden).

BOWMAN COUNTY: Bishop Duffield 19, Aidan Thompson 14, Bohden Duffield 9, Grant Kees 8, Roman Fossum 5, Kirklan Meschke 3, Nate Dix 3, Jonah Njos 3, Trevor Andrews 2. Totals: 25 FG, 7-11 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 9 (Thompson 4, Kees 2, B. Duffield, Dix, Njos).

LISBON 57, SOUTH BORDER 51

South Border;10;24;38;51

Lisbon;15;27;44;57

SOUTH BORDER: Kaden Bader 21, Trevor Schmidt 20, Luke Scherenske 4, Connor Kosiak 4, Parker Salwei 2.

LISBON: Lincoln Adair 20, Cameron Cordero 9, Jordyn Bittner 9, Sam Kelsen 7, Wyatt Webb 6, Ethan Gilbert 4, Easton Bergemann 2.

NEW ROCKFORD-SHEYENNE 55, WASHBURN

Washburn;9;21;37;46

NR-S;21;36;44;55

WASHBURN – Owen Patterson 4, Dylan Eckel 8, Parker Jacobson 9, Alex Retterath 21, Carter Knutson 2. Totals: 7 FG, Three-pointers: Jacobson 3, Eckel 2, Patterson, 12-16 FT, 19 Fouls.

NEW ROCKFORD-SHEYENNE – Trevor Waldo 8, Lucas Yri 4, Bennett Meier 4, Easton Benz 7, Easton Simon 24, Porter Granger 2, DJ Mudgett 4, Bradyn Collier 2. Totals: 17 FG, Three-pointers: Simon 2, Waldo, 12-20 FT, 17 Fouls.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

DICKINSON TRINITY SHOOTOUT

Bowman County 72, Stanley 42

Stanley;9;22;36;42

Bowman County;17;30;50;72

STANLEY: Clancy Hornberger 13, Ava Schuster 12, Hadley DeTienne 7, Betty Enander 4, Mattiea Stone 4, Molly Lund 2. Totals: 17 FG, 3-5 FT, 18 Fouls (DeTienne). Three-pointers: 5 (Hornberger 3, Schuster, DeTienne).

BOWMAN COUNTY: Jaci Fischer 25, Raegen Honeyman 21, Ellie Powell 16, Kenzie Homelvig 4, Landyn Gerbig 3, Sophia Headley 2, Julie Sarsland 1. Totals: 32 FG, 6-16 FT, 10 Fouls. Three-pointers: 10 (Fischer 5, Sarsland 4, Honeyman).

LISBON 63, SOUTH BORDER 47

South Border;1;17;27;47

Lisbon;21;34;59;63

SOUTH BORDER: Macy Monson 21, Emily Jochim 11, Eva Meyer 5, Alli Engelhart 5, Brylee Fast 3, Kya Wiest 2.

LISBON: Kyra Haecherl 25, Emerson Schultz 10, Taryn Gilbert 9, Ryatt Wertman 7, Ella Tuhy 5, Kendra Differding 4, Kaia Sweet 3.

GLEN ULLIN-HEBRON 82, WILTON-WING 17

Wilton-Wing;4;10;13;17

GUH;24;49;69;89

WILTON-WING – Jordyn Thorson 9, Claire Leidy 2, Tessa Miller 2, Sophia Krush 4. Totals: 7 FG, Three-pointer: Thorson, 0-5 FT, 11 Fouls.

GLEN ULLIN-HEBRON – Courtnee Soupir 10, Cassie Christensen 7, Kaley Schatz 42, Tay Christensen 13, MiKayla Schneider 8, Aleya Daken 2. Totals: 24 FG, Three-pointers: Schatz 4, T.Christensen 3, C.Christensen, 10-13 FT, 7 Fouls.

HIGH SCHOOL BOYS HOCKEY

BISMARCK 4, BOTTINEAU-RUGBY 3, OVERTIME

Bismarck;0;2;1;1;--;4

Bottineau-Rugby;1;1;1;0;--;3

First period: 1. Bottineau-Rugby, Gabe Glasner (Colton Getzlaff, Alex Lorenz), 16.6-12.25 (PP).

Second period: 2. Bismarck, Carsyn Sebastian (Dawson Lentz, Garrett McIntyre), 16.6-10.11 (PP). 3. Bottineau-Rugby, Brody Nordmark (Unassisted), 16.6-8:15. 4. Bismarck, Lentz (Unassisted), 16.6-1.17.

Third period: 5. Bismarck, Beau Bitz (Unassisted), 16.6-12.06. 6. Bottineau-Rugby, Khaliel Abdurrahman (Lorenz, Getzlaff), 16.6-4.58.

Overtime: 7. Bismarck, Sebastian (Unassisted), 7.6-5.40.

Goaltender saves: Bismarck -- Carson Erickson 11-5-6-2--24. Bottineau-Rugby -- Easton Freeman 21-8-8-1--38.

Penalties: Bismarck -- Two minors for four minutes. Bottineau-Rugby -- Four minors for eight minutes.

Records: Bismarck 3-10-1-0 overall, 3-6-1-0 West Region for 14 points; Bottineau-Rugby 2-9-0-1, 2-6-0-1 for seven points.

HIGH SCHOOL GIRLS HOCKEY

LEGACY-BISMARCK 4, WILLISTON 1

Legacy-Bismarck;0;2;2;--;4

Williston;0;0;1;--;1

First period: No scoring.

Second period: 1. Legacy-Bismarck, Ava Krikorian (Unassisted), 12:23. 2. Legacy-Bismarck, Krikorian (Ainsley Johnson, Ella Gabel), 0:15.

Third period: 3. Legacy-Bismarck, Kate LeMoine (Gabel), 13:38. 4. Williston, Aubrey Nass (Unassisted), 1:07. 5. Legacy-Bismarck, Anne Hulst (Gabel, Johnson), 0:14 (ENG, SH).

Goaltender saves: Legacy-Bismarck -- Ellen Orr 5-4-16--25. Williston -- Emily Fuchs 5-15-20--40.

Penalties: Legacy-Bismarck -- Nine minors for 18 minutes. Williston -- Seven minors for 14 minutes.

Records: Legacy-Bismarck 5-5-1-0 overall, 3-4-1-0 North Dakota League for 11 points; Williston 7-3-0-0 overall, 6-3-0-0 North Dakota League for 18 points.

HIGH SCHOOL BOYS WRESTLING

LEGACY 43, DICKINSON 24

106: Brody Kramer, Leg, pinned Jake Glaser, 1:30. 113: Nicolas Enzminger, Leg, won major dec. over Aidan Dahmus 10-0. 120: Joey Enzminger won dec. over Gage Glaser 11-9. 126: Gavin Morel, Dic, won by tech fall over Jesse Thompson 17-1, 4:00. 132: Wyatt Turner, Dic, pinned Cannon Bertch, 3:06. 138: Conrad Kopari, Dic, pinned Connor Hanna, 1:24. 145: Clark Thompson, Leg, pinned Colton King, 2:31.

152: Sean Peterschick, Leg, pinned Thomas Meyer, Dic, 1:17. 160: Caden Eckroth, Leg, pinned Mason Duncan, 1:17. 170: Hugh Meyer, Dic, won major dec. over Brett Miller 11-2. 182: Lincoln Lemar, Leg, won dec. over James Bozovsky 7-6. 195: Jackson Melvin, Dic, won dec. over Hayden Stymeist 12-5. 220: Carter Johnson, Leg, won dec. over Kelton Berg 4-1. 285: Treyson Renken, Leg, pinned Ethan Halvorson, 3:13.

Records: Legacy 4-2 overall, 4-2 West Region; Dickinson 6-5, 2-3.

ST. MARY’S 55, MANDAN 24

106: Carson Mosset, SM, won dec. over Ethan Samuelson 5-2. 113: Kellen Beneke, Man, pinned Blu Miller, 0:47. 120: Blaine Hoff, Man, won by forfeit. 126: Marquis Richter, Man, pinned Landon Huck, 5:25. 132: Colin Steidler, SM, pinned Maddox Slater, 1:15. 138: Joryn Richter, SM, pinned Tate Sailer, 1:15. 145: Kolby Hollenbeck, SM, pinned Vance Wollschlager, 4:33.

152: Charles Richter, SM, pinned Jackson Olson, 1:29. 160: Harrison Grad, SM, won major dec. over Emery Slater 9-1. 170: Jaxyn Richter, SM, pinned Anthony Porter, 3:39. 182: James Marks, SM, won by forfeit. 195: Benedict Baumgartner, SM, won by forfeit. 220: Luke Lengenfelder, SM pinned Tim Bauer, 0:34. 285: Blake Opp, Man, pinned Alex Schmitz, 1:20.

Records: Mandan 2-4 overall, 2-4 West Region; St. Mary’s 3-2, 3-2.

HIGH SCHOOL GIRLS WRESTLING

MAGIC CITY TOURNAMENT

in Minot

Team scores

1. Legacy 188. 2. Minot 168. 3. Central Cass 163. 4. South Border 115.5. 5. Grand Forks 112.5. 6. Des Lacs-Burlington 110. 7. Pembina County North 105. 8. Valley City 99. 9. Mandan 72. 10. Dickinson 44. 11. New Salem-Almont 42. 12. MonDak 40.

13. Stanley 38. 14. Harvey-Wells County 26. 15. White Shield 24. 16. Rugby 23. 17. Napoleon-Gackle-Streeter 21. 18. Hazen-Beulah 19. 19. Velva 17. 20. New Town 16. 21. Linton-HMB 11. 22. Turtle Mountain 7. 23. Ray 2. 24. Hope Christian Academy 0.

Legacy results

100

Emily Youboty, third: Bye; Won major dec. over Monica Boakye, Min, 15-7; Lost by forfeit to Kainoa, Man; Pinned Cheyenne Moore, PCN, 1:23; Won dec. over Lafrenz, Man, 14-7.

105

Alicia Kenfack, first: Bye; Pinned Charli Allen, MD, 0:43; Pinned Gabby Hannig, VC, 1:49; Pinned Elizabeth Mortensen, Min, 5:39.

110

Elizabeth Youboty, fourth: Bye; Won dec. over Natalie Meyer, Dic, 12-5; Pinned by Alyssa Nitschke, SB, 0:46; Pinned Isabella Miller, SB, 4:17; Pinned by Mallory Devries, CC, 2:03.

115

Sophia Johnson, second: Pinned Caoimhe Doyle, Dic, 1:26; Pinned Varriano, Man, 1:19; Pinned Brianna Mayer, CC, 1:50; Pinned by Hallie Nash, Min, 1:55.

Kulah Barjuah, fourth: Pinned Kasia Schonert, GF, 0:33; Pinned by Hallie Nash, Min, 4:55; Pinned Caoimhe Doyle, Dic, 1:15; Pinned Jersey Short, TM, 1:52; Won dec. over Brianna Mayer, CC, 11-5; Lost dec. to Clancy Meyer, Dic, 4-2.

120

Megan Zins: Pinned by Hope Mittleider, LHMB, 0:49; Bye; Pinned by Hook, Man, 1:29.

125

Adrian Steidler, third: Bye; Pinned Riley Hanson, Min, 3:37; Pinned by Kaylie Clingman, MD, 4:34; Pinned Christalea Wagner, HWC, 3:00; Pinned Bryn Larson, GF, 0:24.

130

MaKenna Zietz: Pinned by Mylee Christianson, VC, 0:44; Pinned Hayleigh Fischer, Man, 2:25; Pinned by Kroh, Man, 3:59.

135

Aleiya Cullinan, second: Pinned Heinert, Man, 0:11; Pinned Katelyn Vetter, Min, 0:44; Won by medical forfeit over Carmyn LeTexier, PCN; Pinned by Allyssa Johnson, GF, 5:13.

140

Hanna Ryberg, third: Pinned by Kerrington Lee, Stan, 1:47; Bye; Pinned Mary Peltier, TM, 2:27; Pinned Aleina Billings, DLB, 2:01; Won by medical forfeit over Lee, Stan; Won dec. over Shelby Sherman, CC, 5-3.

Keeley Schiermeister, fifth: Pinned by Jeanie Keller, SB, 2:26; Bye; Pinned Isabelle Dutchuk, CC, 0:39; Pinned Madelyn Roth, Min, 2:17; Pinned by Shelby Sherman, CC, 0:37; Won by medical forfeit over Lee, Stan.

145

Summer Hanna, second: Pinned Alaina Burdett, DLB, 1:19; Pinned Nevaeh Hipsac, CC, 1:28; Pinned by Kiera Aguilar, Min, 1:37.

155

Elizabeth Dahl: Pinned Karinna Walker, Dic, 1:44; Pinned by Jordan Flynn, CC, 1:11; Pinned by Aniya Dutch, PCN, 0:32.

190

Phoenix Lindseth, first: Pinned Ella McMullin, GF, 0:59; Pinned Leah Burdett, DLB, 0:37; Pinned Brooke Bundy, VC, 0:53.

Mandan results

100

Brooklyn Lafrenz, fourth: Won major dec. over Eloise Jenner, SB, 13-1; Pinned Cheyenne Moore, PCN, 3:21; Pinned by Anna White, CC, 4:33; Won dec. over Anna Engwicht, NSA, 10-7; Lost dec. to Youboty, Leg, 14-7.

Keeley Kainoa, first: Bye; Won major dec. over Anna Engwicht, NSA, 11-0; Won by forfeit over Youboty, Leg; Won dec. over Anna White, CC, 12-11.

110

Jillian Schwartz, tied-seventh: Bye; Pinned by Alyssa Nitschke, SB, 1:02; Pinned Isabel Reiswig, Vel, 1:48; Lost major dec. to Natalie Meyer, Dic, 12-4;

115

Nevaeh Varriano, tied-seventh: Bye; Pinned by Johnson, Leg, 1:19; Pinned Kasia Schonert, GF, 1:27; Pinned by Tommi Johnson, H-B, 1:51;

Sage Henderson: Pinned by Clancy Meyer, Dic, 0:49; Bye; Pinned by Johnson, H-B, 0:48.

120

Elizabeth Hook, tied-seventh: Pinned Kristina Day, MD, 4:28; Pinned by Taylor Schilling, SB, 2:43; Pinned Zins, Leg, 1:29; Lost dec. to Hannah Johnson, Stan, 8-7.

Robyn Albitre: Pinned by Bristol Fike, HWC, 1:42; Pinned by Hannah Thiel, NSA, 2:23.

130

Kal Kroh, tied-seventh: Bye; Pinned by Grace Lemar, CC, 3:45; Pinned Zietz, Man, 3:59; Pinned by Violet Sola, Vel, 1:47.

Hayleigh Fischer: Lost dec. to Reagan Weckerly, HWC, 6-0; Pinned by Zietz, Leg, 2:25.

135

Tyka Heinert: Pinned by Cullinan, Leg, 0:11; Bye; Pinned by Reagan Ulmer, SB, 0:43.

170

Alexis Storsved, second: Pinned Tashelle Feather, PCN, 0:56; Pinned Madi Leatherman, MD, 2:43; Pinned Colbie White, SB, 1:49; Lost in sudden victory to Emma Buee, DLB, 8-6.

Tavy Heinert: Bye; Pinned by Emma Buee, DLB, 1:07; Pinned by Tashelle Feather, PCN, 5:00.

250:

Lilli Boone, sixth: Pinned by Cassie Bartholomay, CC, 1:02; Bye; Pinned by Kathryn Sullivan, GF, 2:06; Pinned by Jaelyn Forrey, PCN, 0:40.

NOTE: Seventh-place matches were not wrestled.

HIGH SCHOOL BOYS SWIMMING

MANLEY MEMORIAL AT FARGO

Team results

1. Fargo Davies 487.5. 2. Fargo North 479. 3. Bismarck 478.5. 4. Century 452. 5. Fargo South 284. 6. Mandan 136.

Individual results

200 medley relay: 1. Bismarck (Blake Nelson, Garrett Wick, Alex Steichen, Noah Zaidi), 1:40.94. 2. Fargo North, 1:42.32. 3. Century, 1:50.18.

200 free: 1. Haydn Vein, FN, 1:51.43. 2. Luke Domres, Century, 1:52.33. 3. Zaidi, 1:58.83. 4. Hunter Swanson, FD, 1:58.89. 5. Liam Schreiber, FN, 2:01.23. 6. Andrew Edland, Century, 2:01.33. 7. Jacob Hoff, FN, 2:02.11. 8. Gabe Hanson, BHS, 2:03.73.

200 individual medley: 1. Isaac Vallie, Century, 2:09.50. 2. Sam Eggl, BHS, 2:11.92. 3. Justin Jiang, FD, 2:18.57. 4. Noah Hugret, Century, 2:20. 5. Xzavier Buckmiller, FN, 2:22.79. 6. Logan Vesey, Century, 2:22.98. 7. Sam Oster, FN, 2:23.11. 8. Jackson Ketterling, BHS, 2:22.36.

50 free: 1. Alex Steichen, BHS, 22.33. 2. Tristan Quibell, South, 22.93. 3. Ben Jorgenson, FN, 23.03. 4. Beau Zander, Century, 23.08. 5. Joe Carlson, FD, 23.19. 6. Grant Ivesdal, FD, 23.60. 7. Drew Heckaman, South, 23.64. 8. Daniel Walker, Century, 23.88.

Diving: 1. Aiden Hoff, FD, 433.20. 2. Oscar Francis, South, 389.10. 3. Jacob Thomas, Mandan, 366.10. 4. Bryce Vatnsdal, BHS, 350.10. 5. Josh Peterson, FD, 336.30. 6. Gaige Merck, BHS, 324.25. 7. Rayce Hermanson, Mandan, 297.70. 8. Leighton Ressler, Mandan, 280.70.

100 butterfly: 1. Ryder Myers, FD, 54.74. 2. Quibell, 55.72. 3. Steichen, 56.73. 4. Ty Boutwell, FN, 58.24. 5. Liam Schreiber, FN, 59.13. 6. Patrick Shen, FD, 59.87. 7. Zaidi, 1:02.48. 8. Hugret, 1:03.05.

100 free: 1. Vein, 49.65. 2. Blake Nelson, BHS, 50.18. 3. Luke Domres, Century, 52.51. 4. 4T. Ivesdal, 52.61. 4T. Garrett Wick, BHS, 52.61. 6. Hunter Swanson, FD, 53.11. 7. Daniel Walker, Century, 53.50. 8. Will Roehl, FN, 53.91.

500 free: 1. Vallie, 5:13.81. 2. Carlson, 5:21.72. 3. Shook, 5:25.43. 4. Lucas Terrell, FN, 5:34.84. 5. Hoff, 5:41.12. 6. Hanson, 5:44.19. 7. Sam Oster, FB, 5:45.42. 8. Hollingsworth, 5:47.08.

200 free relay: 1. Century (Walker, Landen Domres, Luke Domres, Vallie), 1:35.36. 2. FD, 1:35.48. 3. FN, 1:36.14.

100 backstroke: 1. Blake Nelson, BHS, 55.58. 2. Myers, 56.48. 3. Eggl, 57.52. 4. Jorgenson, 58.42. 5. Roehl, 58.93. 6. Shook, 1:03.83. 7. Cole Vesey, Century, 1:05.96. 8. Vincent Keller, Mandan, 1:06.55.

100 breaststroke: 1. Heckaman, 1:03.32. 2. Wick, 1:04.80. 3. Buckmiller, 1:11.08. 4. Jethro Nettum, FN, 1:11.70. 5. Kyler Eichmann, FD, 1:11.71. 6. Shen, 1:13.63. 7. Hollingsworth, 1:14.39. 8. Connor Ensign, BHS, 1:16.08.

400 free relay: 1. BHS (Steichen, Zaidi, Wick, Nelson), 3:20.51. 2. FD, 3:22.76. 3. Century, 3:29.45.

COLLEGE HOCKEY

UNIVERSITY OF MARY 6, CINCINNATI 5

Cincinnati;0;3;2;--;5

U-Mary;3;1;2;--;6

First period: 1. U-Mary, Alex Flicek (Johnny Witzke, Caleb Petrie), 5:42 (PP). 2. U-Mary, Flicek (Isaiah Thomas), 11:01. 3. U-Mary, Braeden Zaste (Tucker Kruse, Drew Lenertz), 17:12.

Second period: 4. U-Mary, Flicek (Drew Lenertz), 1:59 (SH). 5. Cincinnati, Steven Levasseur (Daniel Beebe, Elias Aidun), 5:30. 6. Cincinnati, Levasseur (Brendan Booth, George Zimmerer), 16:44 (PP). 7. Cincinnati, Will Lemmink (Nathan Rajecki), 17:00.

Third period: 8. Cincinnati, Maximillian Williams (Aidun), :40. 9. U-Mary, Petrie (Witzke), 5:39 (SH). 10. Cincinnati, Williams (Beebe, Aidun), 14:38. 11. U-Mary, Thomas (Flicek, Petrie), 18:35.

Goalie saves: Cincinnati – Iaz Cozby 46 saves. U-Mary – Conan Hayton 21 saves.

Penalties: Cincinnati – 3 for 6 minutes. U-Mary – 6 for 12 minutes.

Records: University of Mary 25-4-1.

WESTERN MICHIGAN 7, NORTH DAKOTA 6

WMU;2;2;3;--;7

UND;3;2;1;--;6

First period: 1. UND, Cooper Moore (Owen McLaughlin, Luke Bast), 1:55 (PP). 2. UND, Jackson Kunz (Ben Strinden, Griffin Ness), 9:44. 3. WMU, Cole Gallant (Tim Washe, Luke Grainger), 12:38. 4. WMU, Luke Grainger, 17:06. 5. UND, Riese Gaber (Chris Jandric, Jackson Blake), 19:25 (PP).

Second period: 6. Jandric (Gaber, McLaughlin), 1:14. 7. UND, Luke Bast (Cooper Moore, Judd Caulfield), 13:15 (PP). 8. WMU, Grainger (Gallant, Zak Galambos), 14:32 (PP). 9. WMU, Chad Hillebrand (Carter Berger, Grainger), 15:59.

Third period: 10. WMU, Washe (Grainger, Aidan Fulp), 14:19 (PP). 11. WMU, Hugh Larkin (Jack Perbix, Jacob Bauer), 14:36. 12. UND, Ethan Frisch (Blake, Jandric), 15:51 (PP). 13. Berger (Grainger, Hillebrand), 17:06.

Goaltender saves: WMU -- Cameron Rowe 5-9-5--19. UND -- Kaleb Johnson 11-7-10--28.

Penatlies: WMU -- 6 for 12 minutes. UND -- 4 for 8 minutes.

Records: Western Michigan 6-5-1 NCHC, 14-9-1 overall; North Dakota 3-7-2, 9-10-4.

COLLEGE INDOOR TRACK

UNIVERSITY OF MARY MIKE THORSON OPEN

At Bismarck

MEN

Team results

1. University of Mary 135.50. 2. Minot State 89. 3. Dickinson State 71. 4. MSU-Moorhead 66. 5. Valley City State 23. 6. Bismarck State College 18.5.

Individual results

Pole vault: 1. Dilan KOvash, UM, 14-1.25. 2. Cameron Erbele, BSC, 14-1.25. 3. Malakhi Stevenson, UM, 11.1.75. 4. Kaden Selle, UM, 10-8. 5. Nicholas Huss, MSUM, 10-2.

Long jump: 1. Hayden Von Wald, UM, 23-0. 2. Logan Wentz, UM, 21-4.25. 3. Dylan Jeffus, DSU, 21-2.50. 4. Kaholo Toaves, DSU, 23.3.75. 5. Colby Larson, MSUM, 20-2.25. 6. Stevenson, 20-0.25.

Triple jump: 1. Wentz, 40-4.25. 2. Kade Larson, MSUM, 39-7.25. 3. Cole Rohrbach, BSC, 38-11.

High jump: 1. Jaiden Peraza, VCSU, 6-8. 2. Jeffus, 6-0.75. 3. Logan Barnes, UM, 6-0.75. 4. Nate Overby, BSC, 6-0.75. 5. Colby Larson, MSUM, 5-10.75. 6. Will Acheson, UM, 5-8.75.

Weight throw: 1. Corbin Harris, MSU, 49-9.25. 2. Hunter Clark, MSU, 48-4.75. 3. Nathan Woodruff, DSU, 47-3. 4. Samuel Kreins, MSU, 44-3.5. 5. Galen Brantley, DSU, 43-5.75. 6. Brian Steger, DSU, 42-9.

Shot put: 1. Brantley, 51-7.25. 2. Woodruff, 47-1. 3. Kreins, 46-8. 4. Leif Nelson, MSU, 46-7.5. 5. Harris, 46-0. 6. Dylan Dahlgren, DSU, 45-4.25.

Mile: 1. Braxton Bruer, MSUM, 4:18.95. 2. Jared Gregoire, MSUM, 4:19.50. 3. Aleix Garbajosa, UM, 4:25.72. 4. Nicholas Merillana, MSU, 4:26.98. 5. Dawson Strom, UM, 4:29.68. 6. Charles Hardcastle, MSU, 4:31.27.

60 hurdles: 1. Nathan Trujillo, MSU, 8.5. 2. Clay Kummer, VCSU, 8.87. 3. Stevendon, 9.05. 4. Jacob Jessen, DSU 9.10. 5. Jesse Lujan, U, 9.28. 6. Kaden Selle, UM, 9.34.

60: 1. Brendon Hoyte, UM, 6.82. 2. Jorgen Paulson, UM, 6.90. 3. Dawson Hawkinson, UM, 7.07. 4. Nathan Bender, UM, 7.12. 5. Shaquiel Higgs, MSUM, 7.20. 6. Logan Kletscher, MSUM, 7.25.

400: 1. Raheem Taitt, UM, 49.51. 2. Elliott MacLennan, MSUM, 50.72. 3. Kendrick Major, MSUM, 51.04. 4. Kummer, 53.32. 5. Francis Short Bull, MSU, 53.42. 6. Selle, 53.86.

600: 1. Joseph Patchen-Mills, Umm 1:25.55. 2. Juan Gutierrez, MSU, 1:26.51. 3. Nick Paige, DSU, 1:27.39. 4. James Dalton, UM, 1:30.08. 5. Jaylan Brown, MSU, 1:35.32. 6. Chase Goecke, BSC< 1:38.93.

800: 1. Lance Dullum, MSUM, 2:0129. 2. Hardcastle, 2:01.32. 3. Peyton Tuhy, MSU, 2:08.14.

1000: 1. Jensen, 2:34.21. 2. Bruer, 2:36.01. 3. Gregoire, 2:38.70. 4. Trent Holiday, SU, 2:39.48. 5. Colin O’Farrell, MSUM, 2:40.66. 6. Tanner Schiller, UM, 2:41.50.

200: 1. Brandon Hoyte, UM, 22.09. 2. Martin Farver, DSU, 22.15. 3. Paulson, 22.23. 4. Tommy Kern, MSUM, 22.35. 5. Quentin Lewis, DSU, 22.55. 6. Higgs, 23.13.

3000: 1. James Dorado, MSUM, 9:12.65. 2. Jensen, 9:36.48. 3. Will Flowers, DSU, 9:51.7. 4. Raine Skjod, BSC, 9:55.08.

4x400 relay: 1. MSUM , 3:30.41. 2. DSU, 3:31.77. 3. UM, 3:34.03.

WOMEN

Team results

1. University of Mary 202. 2. Dickinson State 113. 3. MSU-Moorhead 65. 4. Valley City State 31. 5. Minot State 29. 6. Bismarck State College 17.

Individual results

Pole vault: 1. Ashley Hokanson, MSUM, 12-11.5 2. Cassidy Jorgenson, DSU, 10-6. 3. Sydney Bahls, 9-6.25.

Long jump: 1. Arianna Passeri, UM, 19-5.25. 2. Taylor Weidner, UM, 17-6. 3. Tia Horning, UM, 17-0.75. 4. Joceyln Ott, DSU, 17-0. 5. Alena Chaney, UM, 16-10.75. 6. Anna Rader, UM, 16-1.

Triple jump: 1. Weidner, 35-10.50. 2. Chaney, 35-3.25. 3. Ott, 32-9.75. 4. Breena Sand, BSC, 32-7.75. 5. Adarra Haglund, DSU, 31-10. 6. Andress, 31-1.

High jump: 1. Antonia Genet, UM, 5-3. 2. Haglund, 5-3. 3. Mickalyn Babcock, MSU 4-11. 4. Sophia Sowada, MSUM, 4-11. 5. Abby Granbois, DSU, 4-9. 6. Adal Serrao, MSUM, 4-9.

Weight throw: 1. Tori Nygard, DSU, 53-5. 2. Kori Nagel, DSU, 52-2.25. 3. Kelsee Cummings, DSU, 46-1.5. 4. Nichole Kramchynsky, UM, 46-9. 5. Bailey Hofland, DSU, 42-4.25. 6. Jade Azure, VCSU, 41-.0.25.

Shot put: 1. Nagel, 44-5.25. 2. Kramchynsky, 39-8. 3. Gunderon, 39-2.50. 4. Cummings, 37-1. 5. Goetz, 36-10.50. 6. Kendra Odegard, VCSU, 36-7.

Mile: 1. Alyssa Becker, UM, 5:11.07. 2. Kiran Green, UM, 5:25.07. 3. Sidra Sadowsky, MSU, 5:26.04. 4. Andrijana Fundak, UM, 5:27.35. 5. Teresa Blmite, UM 529.32. 6. Marisa Shiland, UM, 5:30.53.

60 hurdles: 1. Wrenzi Wrzesinski, DSU, 8.90. 2. Kaitlyn McColly, DSU, 8.96. 3. Chaney, 9.18. 4. Babcock, 9.46. 5. Serrao, 9.50. 6. Horning, 9.60.

60: 1. Passeri, 7.79. 2. Morgan Hertz, UM, 7.91. 3. Summer Krebsbach, MSU, 8.08. 4. Weidner, 8.11. 5. Kendall Berg, UM, 8.38. 6. Madison Bebee, BSC, 8.55.

400: 1. Robynn Rolle, MSUM, 56.18. 2. Sakena Massiah, UM, 1:00.87. 3. Claire Kreidt, DSU, 1:05.09. 4. Maria Vetter, UM, 1:05.63. 5. Morgan Aune, DSU, 1:07.98.. 6. Alexius Miller, DSU, 1:09.26.

600: 1. Elizabeth Widmer, DSU, 1:42.40. 2. Danalee Brock, UM, 1:42.68. 3. Brooke Bauman, MSUM, 1:46.13. 4. Monica Okopal, MSU, 1:57.31.

800: 1. Misa Miyashiro, VCSU, 2:50.61. 2. Emily Hatlewick, VCSU, 2:51.56. 3. Morgan Haerer, VCSU, 2:53.38.

1000: 1. Rachel Neu, UM, 3:17. 2. Ava Grimm, UM, 3:17.07. 3. Nicole Reeves, MSU, 3:23.89. 4. Grace Dorsher, MSUM, 3:25.30. 5. Abbie Christen, MSUM, 3:35.50.

200: 1. Hertz, 26.0. 2. Laura Inama, UM, 26.80. 3. Summer Krebsbach, MSU, 26.93. 4. Grace Conzemius, UM, 27.47. 5. Jewel Olson, DSU, 28.11. 6. Tia Horning, UM, 28.55.

3000: 1. Sarah Griffis, DSU, 12:18.70.

4x400 relay: 1. DSU, 4:06.10. 2. UM, 4:11.31. 3. MSU, 4:36.77.

COLLEGE MEN’S BASKETBALL

VALLEY CITY STATE 87, WALDORF 77

Waldorf;43;34;--;77

Valley City State;38;49;--;87

WALDORF: Noah Miller 16, Justin Wiggins 14, Zack Meyer 12, Fredery Cuello 12, Khyle Washington 11, Tyree’on Johnson 6, Noah Gwinn 6. Totals: 28-65 FG, Three-pointers: 14-29 (Miller 4, Wiggins 4, Cuello 4, Meyer 2), 7-12 FT, 34 Rebounds (Washington 12), 18 Fouls, 21 Assists (Washington 10), 16 Turnovers, 2 Blocks (Wiggins, Johnson), 13 Steals (Washington 4).

VALLEY CITY STATE: Cleveland Bedgood 26, Hunter Lyman 16, Joseph Owens 12, Edmon Paul Oyet 11, Tate Hebrink 9, Cayden Rickard 6, Duoth Gach 4, Daevonte Munson 3. Totals: 30-49 FG, Three-pointers: 8-13 (Bedgood 6, Hebrink 2), 19-23 FT, 27 Rebounds (Lyman 10), 9 Fouls, 15 Assists (Bedgood 4), 15 Turnovers, 4 Blocks (Lyman 2), 10 Steals (Gach 6).

Records: Waldorf 5-12 overall, 1-4 North Star; Valley City State 9-10, 2-3.

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

VALLEY CITY STATE 65, WALDORF 59

Waldorf;12;28;49;59

Valley City State;16;32;46;65

WALDORF: Sandra Christian 12, Lizzie Garza 12, Kinsey Tweedy 9, Lindsay Field 7, Eliza McKown 6, Edosa Ogbemudia 6, Alyah Abrahamson 5, Bethany Rehse 2. Totals: 22-59 FG, Three-pointers: 9-23 (Christian 4, Garza 2, Tweedy, Field, Abrahamson), 6-10 FT, 33 Rebounds (Tweedy 9), 20 Fouls (Christian), 14 Assists (Abrahamson 6), 18 Turnovers, 3 Blocks (Rehse 2), 4 Steals (Abrahamson 2).

VALLEY CITY STATE: Taryn Dieterle 16, Adriana Torres 14, Ashlyn Diemert 9, Katie Johnson 6, Allie Negen 4, Meredith Dumas 4, Madison Spacher 4, JayCee Richter 3, Allie Critchley 3, Madison Wilhelmi 2. Totals: 22-60 FG, Three-pointers: 1-13 (Johnson), 20-28 FT, 46 Rebounds (Torres 6, Diemert 6), 14 Fouls, 13 Assists (Richter 3, Wilhelmi 3), 13 Turnovers, 1 Block (Richter), 12 Steals (Dieterle 3, Torres 3).

Records: Waldorf 4-10 overall, 2-2 North Star; Valley City State 10-8, 3-2.

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;23;5;7;53

Minot;19;15;2;40

Aberdeen;18;12;3;39

North Iowa;17;15;2;36

Bismarck;13;16;4;30

St. Cloud;13;16;4;30

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;26;7;3;55

New Jersey;21;12;2;44

Northeast;19;11;4;42

Maine;16;14;2;34

Johnstown;15;17;2;32

Philadelphia;14;17;2;30

Danbury;2;29;5;9

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Fairbanks;21;11;3;45

Minnesota;19;12;4;42

Kenai River;19;15;2;40

Janesville;16;14;7;39

Wisconsin;18;13;2;38

Chippewa;17;14;2;36

Anchorage;14;13;6;34

Springfield;15;17;0;30

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Lone Star;24;4;4;52

Oklahoma;24;6;1;49

New Mexico;19;13;2;40

Shreveport;18;12;4;40

Amarillo;16;13;3;35

Odessa;15;15;1;31

El Paso;11;19;2;24

Corpus Christi;7;22;5;19

Friday, Jan. 13

North Iowa 2, Bismarck 1, SO

Maryland 3, Danbury 2

Philadelphia 3, New Jersey 2

Johnstown 2, Maine 0

Wisconsin 3, Minnesota 0

Springfield 3, Janesville 2

Austin 6, St. Cloud 3

Oklahoma 5, Shreveport 4

Amarillo 1, Odessa 0

Corpus Christi 2, New Mexico 1

El Paso 4, Lone Star 1

Minot 4, Aberdeen 0

Fairbanks 2, Kenai River 0

Saturday, Jan. 14

Bismarck 3, North Iowa 1

Maryland 6, Danbury 0

Johnstown 4, Maine 3

New Jersey 4, Philadelphia 1

Austin 2, St. Cloud 1

Wisconsin 4, Minnesota 3

Springfield 4, Janesville 3

Oklahoma 6, Shreveport 3

Odessa 3, Amarillo 1

New Mexico 3, Corpus Christi 1

Lone Star 5, El Paso 1

Aberdeen 5, Minot 2

Kenai River at Fairbanks (n)

Monday, Jan. 16

Odessa at Lone Star

Thursday, Jan. 19

Bismarck at Aberdeen, 7:15 p.m.

Philadelphia at Northeast

Wisconsin at Fairbanks

Friday, Jan. 20

Aberdeen at Bismarck, 7:15 p.m.

New Jersey at Danbury

Philadelphia at Northeast

Maryland at Maine

Austin at St. Cloud

Minnesota Wilderness at Chippewa

Janesville at Springfield

Lone Star at Corpus Christi

Odessa at Shreveport

El Paso at Oklahoma

Amarillo at New Mexico

Kenai River at Anchorage

Wisconsin at Fairbanks

Saturday, Jan. 21

Aberdeen at Bismarck, 7:15 p.m.

New Jersey at Danbury

Maryland at Maine

Janesville at Springfield

St. Cloud at Austin

Lone Star at Corpus Christi

Odessa at Shreveport

Chippewa at Minnesota Wilderness

El Paso at Oklahoma

Amarillo at New Mexico

Kenai River at Anchorage

Wisconsin at Fairbanks

N.D. SCORES

SATURDAY

College men's basketball

Denver 78, North Dakota 71

Jamestown 69, Concordia-Nebraska 65

Mayville State 83, Bellevue 82, OT

Minot State 73, Augustana 65

North Dakota State 78, Nebraska-Omaha 65

Valley City State 87, Waldorf 77

Viterbo 78, Dickinson State 73

Wayne State 72, University of Mary 52

College women's basketball

Augustana 74, Minot State 67

Jamestown 79, Concordia-Nebraska 72

University of Mary 56, Wayne State 49

Mayville State 79, Bellevue 56

North Dakota 68, Denver 57

North Dakota State 83, Nebraska-Omaha 71

Valley City State 65, Waldorf 59

Viterbo 74, Dickinson State 61

College men's hockey

Dakota College-Bottineau 6, Northern Arizona 2

Jamestown (D-I) 15, Northern Illinois 2

University of Mary 6, Cincinnati 5

Western Michigan 7, North Dakota 6

College women's hockey

Midland 3, Jamestown 1

Minot State 5, Indiana Tech 0

College men's tennis

North Dakota 4, Montana 3

College women's tennis

North Dakota 4, Bellarmine 3

College men's indoor track and field

Northern State 107, Jamestown 17

College women's indoor track and field

Northern State 105, Jamestown 20

College wrestling

North Dakota State 38, California Baptist 3

High school boys basketball

Bismarck 99, Turtle Mountain 87

Cavalier 60, Dakota Prairie 51

Fargo Shanley 68, Grand Forks Central 63

Glen Ullin-Hebron 54, Grant County-Mott-Regent 37

Hazen 72, Des Lacs-Burlington 64

Jamestown 93, Watford City 65

LaMoure-Litchville-Marion 63, Richland 50

Lisbon 57, South Border 51

Mandan 78, St. Mary's 58

Max 59, Richardton-Taylor 51

Minot Our Redeemer's 52, Westhope-Newburg 48

Minot Ryan 80, Bottineau 48

New Rockford-Sheyenne 55, Washburn 46

North Star 67, Hillsboro-Central Valley 37

Sargent County 68, Edgeley-Kulm-Montpelier 65

Standing Rock 62, Cheyenne-Eagle Butte, S.D., 58

Crossover Classic

in Perham, Minn.

Fargo Oak Grove 58, Pelican Rapids, Minn., 52

Devils Lake Class B Day

North Prairie 76, Midway-Minto 40

Benson County 53, Hatton-Northwood 49

North Border 83, St. John 46

Warwick 80, Drake-Anamoose 40

Dickinson Trinity Shootout

Heart River 53, Central McLean 29

New England 52, New Town 43

Bowman County 66, Stanley 39

Dickinson Trinity 42, Flasher 30

Ray Shootout

Divide County 52, Mandaree 36

Parshall-North Shore-Plaza 50, Tioga 48

Alexander 65, Ray 21

High school girls basketball

Bismarck 100, Turtle Mountain 59

Bottineau 64, Minot Ryan 24

Edgeley-Kulm-Montpelier 60, Sargent County 55

Fargo Oak Grove 54, Larimore 34

Fargo Shanley 81, Grand Forks Central 55

Glen Ullin-Hebron 82, Wilton-Wing 17

Jamestown 97, Watford City 44

Killdeer 61, New Town 36

LaMoure-Litchville-Marion 48, Richland 33

Lisbon 63, South Border 47

Mandan 74, St. Mary's 70, 2 OT

Minot 101, Devils Lake 53

Minot JV 96, Williston 47

Minot Our Redeemer's 61, Westhope-Newburg 49

Nedrose 42, Des Lacs-Burlington 37

Northern Cass 78, North Border 55

Oakes 48, Central Cass 45

Wibaux, Mont., 33, Beach 24

Devils Lake Class B Day

Benson County 54, Midway-Minto 26

New Rockford-Sheyenne 58, Hatton-Northwood 56

Langdon Area-Edmore-Munich 50, Kidder County 45

May-Port-CG 53, North Prairie 48

Garrison 49, St. John 46

Drake-Anamoose 61, Warwick 24

Dickinson Trinity Shootout

Central McLean 73, Heart River 23

Bowman County 72, Stanley 42

Ray Shootout

Mandaree 42, Divide County 31

Parshall 42, Alexander 29

Trenton 52, Ray 34

High school boys hockey

Bismarck 4, Bottineau-Rugby 3, OT

Century 9, Williston 2

Fargo South-Shanley 11, Devils Lake 0

West Fargo Sheyenne 4, Minot 0

High school girls hockey

Fargo Davies 7, Devils Lake 3

Legacy-Bismarck 4, Williston 1

High school boys wrestling

Legacy 43, Dickinson 24

St. Mary's 55, Mandan 24

Williston 37, Jamestown 34