Area Scores: Jan. 13

COLLEGE MEN’S BASKETBALL

BISMARCK STATE 79, LAKE REGION STATE 61

Lake Region State;27;34;--;61

Bismarck State;45;34;--;79

LAKE REGION STATE – Harrison Raynor 10, Noah Bonick 8, Mayson Brown 11, Ja’vion Byers 13, Denver Lund 5, Sam Faraday 4, Mohand Ammad 6, Gage Pollestad 2, Blessed Barhayiga 2. Totals: 22-45 FG, 9-16 FT, 13 fouls, 24 rebounds (Lund 6), 12 turnovers, 9 assists (Byers 3, Faraday 3). Three-pointers: 8-18 (Raynor 2, Bonick 1, Brown 3, Byers 1, Ammad 1).

BISMARCK STATE – Garrett Bader 11, Deonte’ Martinez 6, Anthony Bertucci 24, Jaden Hamilton 14, Tobias Patton 8, Evan Gross 6, Jayden Bernard 7, Jacob Prudhomme 3. Totals: 31-56 FG, 6-7 FT, 18 fouls, 28 rebounds (Hamilton 6, Patton 6), 9 turnovers, 16 assists (Martinez 8). Three-pointers: 11-24 (Bader 2, Bertucci 6, Gross 2, Bernard 1).

Records: Lake Region State 2-16, 1-8 Mon-Dak; Bismarck State 6-9, 4-5 Mon-Dak.

NDSCS 94, UNITED TRIBES 92

NDSCS;49;45;--;94

United Tribes;45;47;--;92

NDSCS – Peyton Newbern 3, Kabine Kaba 4, Micah Swallow 22, Devin Newsome 19, Agwa Nywesh 5, Kaleb Larson 15, Mohamed Soumahoro 6, Detavius Frierson 13, Conal Parnell 7. Totals: 33-70 FG, 18-30 FT, 22 fouls, 54 rebounds (Kaba 7), 19 turnovers, 24 assists (Larson 4). Three-pointers: 10-28 (Swllow 2, Newsome 4, Nywesh 1, Larson 2, Parnell 1).

UNITED TRIBES – Famous Lefthand 34, DK Middleton 27, Sylvester Union 11, Jesse White 9, Rance Harrison 2, Tristin Davis 9. Totals: 30-71 FG, 22-25 FT, 25 fouls (Union), 31 rebounds (Lefthand 5), 11 turnovers, 17 assists (Union 7). Three-pointers: 10-25 (Lefthand 4, Middleton 2, Union 1, Whie 2, Davis 1).

Records: NDSCS 16-2, 8-1 Mon-Dak; United Tribes 10-6, 5-4 Mon-Dak.

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

BISMARCK STATE 83, LAKE REGION STATE 68

Lake Region State;17;26;45;68

Bismarck State;18;37;65;83

LAKE REGION STATE – Ray’ven Robinson 18, Brooke Kleinig 14, Kyla Fitzgerald 12, Brailyn Davis 4, Tiziana Huici 15, Jaxsyn Delorme 5. Totals: 27-77 FG, 10-11 FT, 17 fouls, 40 rebounds (Kleinig 11), 9 turnovers, 7 assists (Fitzgerald 3). Three-pointers: 4-22 (Kleinig 2, Fitzgerald 2).

BISMARCK STATE – Ashton Kinnebrew 21, Katherine Fox 18, Piper Harris 3, Sydney Gustavsson 27, Jordan Derby 14. Totals: 31-71 FG, 16-20 FT, 14 fouls, 50 rebounds (Derby 10), 11 turnovers, 15 assists (Kinnebrew 7). Three-pointers: 5-21 (Gustavsson 4, Kinnebrew 1).

Records: Lake Region State 13-5, 5-4 Mon-Dak; Bismarck State 9-6, 6-3 Mon-Dak.

NDSCS 91, UNITED TRIBES 64

NDSCS;25;47;70;91

United Tribes;17;30;51;64

NDSCS: Ivy Fox 31, Charita Lewis 21, Arianna Berryhill 15, Jordan Toman 8, Grace Massaquoi 7, Maile Hunt 4, Quinn Neppl 3, Nadia Post 2. Totals: 37-78 FG, Three-pointers: 10-23 (Berryhill 4, Lewis 3, Toman 2, Massaquoi), 7-11 FT, 41 Rebounds (Fox 13), 16 Fouls, 28 Assists (Berryhill 7), 16 Turnovers, 2 Blocks (Fox, Neppl), 4 Steals (Massaquoi, Post, Fox, Berryhill).

UNITED TRIBES: Gerika Kingbird 19, Tiara Flying Horse 16, Kaydence Gourneau 8, Amaya Ramsey 7, Sandie Friday 6, Kelanna McClain 6, Ayonna Haas 2. Totals: 24-75 FG, Three-pointers: 7-25 (Kingbird 4, Flying Horse 2, Gourneau), 9-14 FT, 39 Rebounds (McClain 8), 11 Fouls, 17 Assists (Ramsey 5, Flying Horse 5), 19 Turnovers, 4 Blocks (Ramsey, Gourneau, McClain, TeAnndra Pembert-Kingbird), 5 Steals (Flying Horse 2).

Records: NDSCS 14-3 overall, 7-1 Mon-Dak; United Tribes 3-10 overall, 1-7 Mon-Dak.

COLLEGE WRESTLING

UNIVERSITY OF MARY 23, MINNESOTA STATE-MANKATO 15

165: Kole Marko, MSU, won dec. over Riley Nobel 6-2. 174: Max Bruss, Mary, won dec. over Mike Smith 8-5. 184: Wyatt Lidberg, Mary, won by tech fall over Shane Gibson 17-0. 197: Matthew Kaylor, Mary, won dec. over Thomas Johnson 2-0. 285: Darrell Mason, MSU, won dec. over Luke Tweeton 2-0.

125: Jaden Verhagen, Mary, won by forfeit. 133: Reece Barnhardt, Mary, won dec. over Isaiah Mlsna 6-0. 141: Brock Luthens, MSU, won dec. over Laken Boese 6-2. 149: Lincoln Turman, Mary, won dec. over Caleb Meunier 6-4. 157: Drake Hayward, MSU, pinned Braydon Huber.

Records: Mary 8-1 overall, 1-0 Northern Sun; Minnesota State-Mankato 3-1 overall, 0-1 Northern Sun.

CLASS B BOYS BASKETBALL

NEW SALEM-ALMONT 54, MAX 31

Max;7;14;20;31

New Salem-Almont;8;26;44;54

MAX – Cole Heusers 4, Jayden Huesers 6, Erick Talbott 13, Trey Boedicker 8. Totals: 14 FG, 0-0 FT, 11 fouls. Three-pointers: 3 (J.Huesers 2, Talbott 1).

NEW SALEM-ALMONT – Alex Brandt 4, Keaton Davis 5, Brady Brandt 12, Hadly Erickson 5, Wyatt Kuhn 12, Burel Erickson 1, Levi Becker 11, Landon Tellmann 4. Totals: 23 FG, 5-9 GT, 8 fouls. Three-pointers: 3 (Davis 1, Erickson 1, Becker 1).

NEDROSE 76, DRAKE-ANAMOOSE 73

Nedrose;21;35;52;76

Drake-Anamoose;21;39;55;73

NEDROSE – Izaac Strandlien 18, Trevor Hansen 15, Jodey Meyers 12, Keaton Cole 11, Josh Kalamaha 10, Gavin Ball 4, Bryson Vannett 3, Lawson Rakness 3.

DRAKE-ANAMOOSE – John Bossert 24, Kyle Volson 21, Dallas Brandt 10, Tyler Meckle 10, Brady Hauff 3, Zack Volson 3, George Nickelson 2.

NORTH PRAIRIE 62, ST. JOHN 50

St. John;15;24;33;50

North Prairie;13;33;50;62

ST. JOHN – Brayton Baker 14, Tuff Longie 2, Cashmyn Belgarde 18, Grayson Greybear 3, Ethan DeCoteau 10, Isaac Charbonneau 3. Totals: 19 FG, 9-17 FT. Three-pointers: 3.

NORTH PRAIRIE – Nicholas Mears 9, Montgomery Grant 6, Blake Mattsopn 9, Jeffry Rosinski 7, Mitchell Leas 20, Carter Casavant 3, Nate Tastad 8. Totals: 25 FG, 7-13 FT. Three-pointers: 5.

GLEN ULLIN-HEBRON 82, KILLDEER 44

Killdeer;8;23;40;44

Glen Ullin-Hebron;27;41;56;82

KILLDEER – Isaac Jaggi 2, Kale Hansen 2, Redsky Starr 3, Owen Schleppenbach 14, Nekori Dahlen 8, Jekori Dahlen 3, Jaxon Reese 12. Totals: 19 FG, 2-6 FT. 20 fouls. Three-pointers: 4 (Starr 1, N.Dahlen 2, J.Dahlen 1).

GLEN ULLIN-HEBRON – Kanyon Unruh 19, Ben Hosman 24, Damian Gerving 6, Will Mickelson 13, Landon Schaff 5, Riley Schneider 10, Ryan Schneider 5. Totals: 29 FG, 15-21 FT, 13 fouls. Three-pointers: 9 (Unruh 3, Hosman 2, Schaff 1, Ri.Schneider 2, Ry.Schneider 1).

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN 50, CENTER-STANTON 40

Medina-Pingee-Buchanan;7;22;41;50

Center-Stanton;9;23;31;40

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN – Rylen Wick 19, Josh Moser 10, Gage Magstadt 10, Mark Thomas 4, Chase Ova 3, Terek Kinzell 2, Adam McClellan 2.

CENTER-STANTON – Hunter Hoffman 21, Lane Huber 14, Jarret Henke 4.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

DRAKE-ANAMOOSE 52, NEDROSE 36

Nedrose;11;19;27;36

Drake-Anamose;12;20;35;52

NEDROSE – Lilly Nelson 15, Kaydee Boyce 9, Maecey McKibbin 6, Ashley Roberts 6.

DRAKE-ANAMOOSE – Taryn Sieg 20, Jamie Lemer 12, Bailey Clott 10, Halie Fletschock 8, Aydryen Felber 2.

NAPOLEON-GACKLE-STREETER 57, SOUTH BORDER 37

South Border;9;15;24;37

Napoleon-Gackle-Streeter;12;34;44;57

SOUTH BORDER – Emily Jochim 22, Macy Monson 8, Kya Wiest 2, Eva Meyer 5. Totals: 12 FG, 10-17 FT, 15 fouls. Three-pointers: 3 (Jochim 3).

NAPOLEON-GACKLE-STREETER – Sophie Ketterling 19, Tanecia Kleppe 2, Tayton McDowell 2, Teagan Erbele 20, Ali Gross 2, Allison Zenker 9, Aliyah Schwartzenberger 3. Totals: 22 FG, 5-9 FT, 15 fouls. Three-pointers: 8 (Ketterling 4, Zenker 3, Schwartzenberger 1).

WYNDMERE-LIDGERWOOD-HANKINSON 50, LISBON 44

Wyndmere-Lidgerwood-Hankinson;18;31;37;50

Lisbon;16;26;38;44

WYNDMERE-LIDGERWOOD-HANKINSON – Keira Johnson 5, Emerson Johnson 3, Olivia Frolek 6, Shylin Medenwaldt 6, Valerie Mendoza 6, Gracie Kaczynski 21.

LISBON – Ryann Wertman 3, Kyra Haecherl 20, Kaia Sweet 8, Kendra Differding 4, Emerson Schultz 9.

BOWMAN COUNTY 67, BEACH 34

Bowman County;21;37;52;67

Beach;5;13;26;34

BOWMAN COUNTY – Raegan Honeyman 12, Landyn Gerbig 6, Sophia Headley 10, Kenzie Homelvig 3, Jaci Fischer 7, Julie Claire Sarsland 8, Ellie Powell 21. Totals: 27 FG, 6-14 FT, 9 fouls. Three-pointers: 7 (Honeyman 1, Gerbig 2, Headley 2, Homelvig 1, Fischer 1).

BEACH – Aubrie Dykins 3, Ava Zachmann 9, Tya Feldmann 6, Andrea Bosserman 3, Riley Hauck 5, Eliza Braden 8. Totals: 13 FG, 4-13 FT, 11 fouls. Three-pointers: 4 (Zachmann 1, Bosserman 1, Hauck 1, Braden 1).

HIGH SCHOOL BOYS HOCKEY

LEGACY 10, BOTTINEAU-RUGBY 3

Legacy;3;1;6;--;10

Bottineau-Rugby;1;1;1;--;3

First period: 1. Legacy, Lucas Vasey (Easton Moos, Gage Martell), 4:14 (PP). 2. Legacy, Jameson Johnson (Marcus Butts), 5:15 (PP). 3. Bottineau-Rugby, Macen Heisler (Gabe Glasner), 7:47. 4. Legacy, Drew Beasley (Butts), 9:28.

Second period: 5. Legacy, Carter Johnson (Unassisted), 8:55. 6. Bottineau-Rugby, Glasner (Heisler, Brody Nordmark), 11:35 (PP).

Third period: 7. Bottineau-Rugby, Tukker Fedje (Heisler, Nordmark), 3:40 (PP). 8. Legacy, Johnson (Unassisted), 4:51. 9. Legacy, Butts (Vasey), 5:26. 10. Legacy, Vasey (Joel Anderson), 8:07. 11. Legacy, Josiah Will (Unassisted), 9:50 (PP). 12. Legacy, Butts (Braxton Hager), 12:34 (PP). 13. Legacy, Beasley (Unassisted), 16:50.

Goaltender saves: Legacy -- Tyler Miller 15-6-6--27. Bottineau-Rugby -- Easton Freeman 2-11-11--24, Rowan Cheshire x-x-3--3.

Penalties: Legacy -- Five minors for 10 minutes. Bottineau-Rugby -- Five minors for 10 minutes.

Records: Legacy 8-2-0-4 overall, 7-1-0-2 West Region for 23 points; Bottineau-Rugby 2-9-0-0 overall, 2-6-0-0 West Region for six points.

HIGH SCHOOL BOYS WRESTLING

ST. MARY’S 37, CENTURY 34

106: Carson Mosset, SM, won dec. over Grady Iverson 8-3. 113: Seamus Kuklok, Cen, pinned Blu Miller, 1:23. 120: Cole Bohne, Cen, won by forfeit. 126: Ethan Kuntz, Cen, won major dec. over Landon Huck 13-4. 132: Colin Steidler, SM, won dec. over Brody Ferderer 8-4. 138: Kaden DeCoteau, Cen, pinned Joryn Richter, 3:07. 145: Brayden Morris, Cen, pinned Kolby Hollenbeck, 1:41.

152: John Richter, SM, pinned Zach Stair, 1:54. 160: Harrison Grad, SM, won major dec. over Jax Gums 13-1. 170: Jaxyn Richter, SM, won dec. over Cole Radenz 14-11. 182: James Marks, SM, pinned Darion Bitz, 2:31. 195: Olav Taylor, Cen, won by forfeit. 220: Luke Lengenfelder, SM, pinned Isaiah Kwandt, 3:09. 285: William Marks, SM, pinned Lykken Parlett, 3:24.

BISMARCK 34, MINOT 29

152: Tate Olson, Bis, won major dec. over Kaden Kraft 10-0. 160: Trance Schon, Min, won dec. over Matt Steckler 8-7. 170: LJ Araujo, Bis, pinned Hunter Byer, 1:10. 182: DeJarius Jones, Min, pinned James Nagel, 5:28. 195: Max Cunningham, Min, pinned Bridger Owens, 5:09. 220: Ayden Schlafman, Bis, won dec. over Lincoln Brooks 8-3. 285: Kadyn Turnbow, Min, pinned Sam Larson, 1:53.

106: Cade Nieuwsma, Bis, won dec. over Luke Mortensen 6-0. 113: Hudson Egeberg, Bis, won in sudden victory over David Llamas 11-6. 120: Colton Ireland, Bis, pinned Aiden Keilman, 5:20. 126: Carson Lardy, Bis, pinned Ty Burton, 4:54. 132: Gabe Mortensen, Min, won by tech fall over Logan Mertens 16-1, 4:29. 138: Daniel Fernandez, Min, won dec. over Landon McMahen 4-3. 145: Dylan Kostelecky, Bis, won dec. over Noah Bledsoe 3-0.

HIGH SCHOOL GIRLS WRESTLING

MINOT 42, BISMARCK 33

100: Izzy Owens, Bis, pinned Ella Brown, 3:47. 105: Monica Boakye, Min, won by forfeit. 110: Elizabeth Mortensen, Min, won dec. over Maggie Thielges 7-5. 115: Julia Araujo, Bis, pinned Hallie Nash, 0:37. 120: Kylee Yetter, Min, won dec. over Kassidi Monroe 7-4. 125: Cambrie Feist, Bis, pinned Riley Hanson, 0:53. 130: Payton Russell, Min, pinned Taeghan Rittenbach, 3:43.

135: Paige Baumgartner, Bis, won dec. over Haleigh Carr 13-6. 140: Madelyn Roth, Min, pinned Madison Reems, 4:42. 145: Kiera Aguilar, Min, pinned Violet Weninger, 0:47. 155: Arianna Aguilar, Min, pinned Aubrie Overson, 0:53. 170: Sadie Richmond, Min, pinned Josie Trieu, 1:35. 190: Cambree Anderson, Bis, pinned Lilly Nygard, 1:03. 250: Brinley Buechler, Bis, won by forfeit.

COLLEGE HOCKEY

NCHC

Team;Pts;NCHC;Overall

Denver;23;8-2-0;17-5-0

St. Cloud State;20;7-3-0;15-5-0

Colorado College;17;5-4-1;9-10-1

Nebraska-Omaha;15;4-5-1;9-9-2

Western Michigan;4-5-1;12-9-1

Minnesota-Duluth;13;4-6-0;9-10-1

North Dakota;12;3-5-2;9-8-4

Miami;7;2-7-1;7-11-2

Friday, Jan. 13

Western Michigan at North Dakota, 6:07 p.m.

Minnesota-Duluth at Nebraska-Omaha

Colorado College at St. Cloud State

Miami at Denver

Saturday, Jan. 14

Western Michigan at North Dakota, 5:07 p.m.

Colorado College at St. Cloud State

Miami at Denver

Minnesota-Duluth at Nebraska-Omaha

N.D. SCORES

THURSDAY

College men’s basketball

Bismarck State 79, Lake Region State 61

NDSCS 94, United Tribes 92

Nebraska-Omaha 69, North Dakota 63

North Dakota State 90, Denver 70

College women’s basketball

Bismarck State 83, Lake Region State 68

NDSCS 91, United Tribes 64

North Dakota 65, Nebraska-Omaha 63

North Dakota State 71, Denver 43

High school boys basketball

Bismarck Century 67, Bismarck Legacy 54

Bowman County 74, New England 42

Central Cass 63, Carrington 28

Dickinson Trinity 79, Richardton-Taylor 24

Fargo Oak Grove 77, Wyndmere-Lidgerwood 52

Garrison 68, Central McLean 41

Glen Ullin-Hebron 82, Killdeer 44

Grand Forks Central 60, Devils Lake 55

Harding County, S.D. 73, Hettinger-Scranton 55

Linton-HMB 59, Kidder County 36

Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 60, Maple River 30

Medina-Pingree-Buchanan 50, Center-Stanton 40

Nedrose 76, Drake-Anamoose 73

New Salem-Almont 54, Max 31

North Prairie 62, St John 50

Powers Lake-Burke Central 72, Mandaree 30

Rugby 59, North Star 48

Stanley 49, Divide County 45, OT

Tioga 48, New Town 25

Williston Trinity Christian 69, Heart River JV 45

Wilton-Wing 78, Washburn 60

High school girls basketball

Berthold 51, Mohall-Lansford-Sherwood 36

Beulah 68, Killdeer 41

Bismarck Century 77, Bismarck Legacy 60

Bottineau 46, Towner-Granville-Upham 45

Bowman County 67, Beach 34

Cavalier 75, Larimore 18

Central Cass 65, Carrington 32

Central McLean 61, New Salem-Almont 23

Drake-Anamoose 52, Nedrose 36

Four Winds-Minnwaukan 48, Nelson County 28

Grant County-Mott-Regent 63, Glen Ullin-Hebron 58

Hatton-Northwood 59, Hillsboro-Central Valley 29

Hazen 40, Heart River 36

Hettinger-Scranton 49, Richardton-Taylor 41

Kenmare-Bowbells 61, Garrison 33

LaMoure-Litchville-Marion 65, Barnes County North 13

Leola-Frederick, S.D. 43, Strasburg-Zeeland 19

Minot Our Redeemer’s 49, Minot Ryan 17

Napoleon-Gackle-Streeter 57, South Border 37

North Shore-Plaza 48, Williston Trinity Christian 44

Northern Cass 64, Kindred 53

Oakes 56, Sargent County 54, OT

Park River-Fordville-Lankin 51, Drayton-Valley-Edinburg 31

Powers Lake-Burke Central 50, Mandaree 43

South Prairie-Max 44, Des Lacs-Burlington 36

Surrey 62, Glenburn 26

Thompson 63, Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 39

Westhope-Newburg 59, Velva 48

Wyndmere-Lidgerwood-Hankinson 50, Lisbon 44

High school boys hockey

Bismarck 4, Williston 2

Bismarck Century 8, Hazen-Beulah 1

Bismarck Legacy 10, Bottineau-Rugby 3

Devils Lake 6, Grafton-Park River 3

East Grand Forks 4, Fargo Davies 2

Mandan 4, Dickinson 3

May-Port-CG 1, Bagley-Fosston, Minn., 0

High school girls hockey

Fargo North-South 5, Jamestown 0

West Fargo 4, Devils Lake 2

Williston 4, Minot 1

College wrestling

Augustana 37, Minot State 9

Mary 23, Minnesota State-Mankato 15

North Dakota State 18, Stanford 17

High school boys wrestling

Bismarck 34, Minot 29

Central Cass 52, Linton-HMB 27

Central Cass 45, Velva 33

Crookston, Minn., 40, West Fargo 34

Devils Lake 62, Fargo South 18

Fargo Davies 63, Devils Lake 17

Grand Forks Central 42, Fargo North 36

Harvey-Wells County 48, Rugby 12

Hazen-Beulah 48, Watford City 30

Jamestown 52, Dickinson 19

Linton-HMB 48, Rugby 18

Lisbon 78, Breckenridge-Wahpeton 0

Lisbon 48, Valley City 21

Oakes 42, LaMoure-Litchville-Marion 33

South Border 63, Ellendale-Edgeley-Kulm 13

St. Mary's 37, Century 34

Valley City 71, Breckenridge-Wahpeton 6

Velva 57, Harvey-Wells County 19

Watford City 39, Turtle Mountain 36

West Fargo 60, Hillsboro-Central Valley 18

Williams County 44, Harvey-Wells County 30

Williams County 45, Linton-HMB 36

High school girls wrestling

Minot 42, Bismarck 33