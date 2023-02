COLLEGE MEN'S BASKETBALL

BEMIDJI STATE 90, UNIVERSITY OF MARY 71

Bemidji State;45;45;--;90

Mary;28;43;--;71

BEMIDJI STATE -- John Sutherland 26, Mohamed Kone 22, Dalton Albrecht 17, Jayce Lowman 9, RJ Smith 7, Brayden Williams 6, Johnny Tennyson 3. Totals: 35-64 FG, Three-pointers: 11-29 (Lowman 3, Sutherland 2, Kone 2, Williams 2, Smith, Tennyson), 9-13 FT, 29 Rebounds (Kone 8), 8 Fouls, 25 Assists (Sutherland 7), 7 Turnovers, 1 Block (Smith), 9 Steals (Sutherland 3).

MARY -- Ty Rogers 15, Deven Franks 13, Zyon Smith 9, Kam Warrens 7, Veljko Radakovic 6, Gunner Swanson 6, Treyton Mattern 5, Jeremiah Jones 5, Marquel Saleek 3, Xavier Lewis 2. Totals: 29-60 FG, Three-pointers: 10-19 (Franks 3, Rogers, Smith, Warrens, Swanson, Mattern, Jones, Saleek), 3-6 FT, 29 Rebounds (Lewis 7), 15 Fouls, 22 Assists (Radakovic 7), 13 Turnovers, 2 Blocks (Lewis 2), 4 Steals (Jones 3).

Records: Bemidji State 16-8 overall, 11-7 Northern Sun; Mary 11-11, 7-11.

COLLEGE WOMEN'S BASKETBALL

UNIVERSITY OF MARY 48, BEMIDJI STATE 39

Bemidji State;6;16;23;39

Mary;9;27;41;48

BEMIDJI STATE -- Trinity Yoder 11, Sam Pogatchnik 7, Erin Barrette 6, Alyssa Hill 6, Isabel Majewski 5, Rachel Koenig 2, Amme Sheforgen 2. Totals: 11-57 FG, Three-pointers: 3-25 (Barrette 2, Pogatchnik), 14-20 FT, 39 Rebounds (Yoder 12), 18 Fouls, 7 Assists (Yoder 3), 16 Turnovers, 2 Blocks (Pogatchnik, Hill), 8 Steals (Yoder 3).

MARY -- Addison Rozell 14, Moriku Hakim 11, Megan Voit 10, Megan Zander 7, Ryleigh Wacha 4, Reese Wishart 2. Totals: 16-54 FG, Three-pointers: 3-14 (Rozell, Voit, Zander), 13-19 FT, 39 Rebounds (Rozell 6, Voit 6, Zoe Velde 6), 17 Fouls, 11 Assists (Velde 3), 16 Turnovers, 4 Blocks (Rozell 3), 8 Steals (Wacha 2).

Records: Bemidji State 7-15 overall, 4-14 Northern Sun; Mary 13-8, 12-6.

COLLEGE WRESTLING

UNIVERSITY OF MARY 39, SOUTHWEST MINNESOTA STATE 3

125: Jaden Verhagen, Mary, pinned Ben Emrich, 3:18. 133: Reece Barnhardt, Mary, won by forfeit. 141: Laken Boese, Mary, won dec. over Hunter Pfantz 9-3. 149: Leo Mushinsky, Mary, won major dec. over Tyler Soltau 13-1. 157: Sean Howk, SMS, won dec. over Lincoln Turman 4-2.

165: Riley Noble, Mary, won dec. over Lucas Hodges 8-7. 174: Max Bruss, Mary, pinned Elijah Sterner, 2:35. 184: Wyatt Lidberg, Mary, won by tech fall over Kevin Bostwick 15-0, 5:22. 197: Matt Kaylor, Mary, won dec. over Carter Marx 6-4. 285: Luke Tweeton, Mary, pinned Jace Paplow, 1:39.

Records: University of Mary 13-2 overall, 6-1 Northern Sun; Southwest Minnesota State 1-7, 1-7.

COLLEGE SOFTBALL

MINOT DOME TOURNAMENT

Minot State 17, University of Mary 6, 5 inn.

Mary;012;03;--;6;11;2

Minot State;1(13)0;3x;--;17;11;1

Emari Evans, Nicole Eckhardt (2) and Madison Wszolek; Reegan Floyd and Jayce Rostad, Anna LaCount (3). W -- Floyd. L -- Evans. HR: Mary -- Wszolek.

Highlights: Mary -- Sariah Perez 3-for-3, 3B, 2 R; Devyn Ritz 2-for-2, BB, 2 R, RBI; Wszolek 2-for-2, HR, SAC, R, 4 RBIs; Kaylee Kannegiesser 1-for-3, 2B, RBI; Evans 1.1 IP, 3 H, 5 R (4 ER), 2 BB, 2 K, 1 HBP; Eckhardt 2.2 IP, 8 H, 12 R (6 ER), 6 BB, 2 K, HBP. Minot State -- Leo Watson 2-for-2, 2B, SF, 2 R, 2 RBIs; Abbey Kelley 3-for-3, 2 2B, 2 R, 5 RBIs; Gabi Dawyduk 2-for-4, 3B, 2 R, 3 RBI; Floyd 5 IP, 11 H, 6 R (4 ER), 2 BB, 5 K.

Records: Minot State 1-0.

Valley City State 17, University of Mary 12

Mary;030;800;1;--;12;12;3

Valley City State;103;823;x;--;17;12;0

Hannah Chambers, Emari Evans (4), Nicole Eckhardt (4) and Brooke McClure; Joelle Lamon, Brooke Gaudr (5) and Sierra Crock. W -- Lamon. L -- Evans. HR: Mary -- Brooke De Jonge. Valley City State -- Maddy Zander, Alyssa DePoo.

Highlights: Mary -- Kannegiesser 1-for-4, 3B, BB, R, 3 RBI; Ritz 2-for-3, 2 BB, R; McClure 3-for-4, 2 R, RBI; De Jonge 2-for-4, HR, 2 R, 3 RBIs; Natasha Stubbs 1-for-3, 2 R, RBI; Chambers 3.1 IP, 4 H, 8 R (7 ER), 5 BB, 0 K, 1 HBP; Evans 0.1 IP, 3 H, 4 R (3 ER), 1 BB, 0 K; Eckhardt 2.1 IP, 5 H, 5 R (4 ER), 1 BB, 3 K, 1 HBP. Valley City State -- Ashlynne Cop 0-for-1, 3 BB, HBP, 4 SB, 4 R; Riley Perrym 2-for-4, 2B, 3 R, 1 RBI; Crock 4-for-5, 2 2B, 1 R, 5 RBIs; Zander 2-for-4, HR, R, 5 RBIs; DePoo 3-for-3, HR, 2 2B, 3 R, RBI; Lamon 4 IP, 11 H, 11 R, 2 BB, 5 K; Gaudr 3 IP, 1 H, 1 R, 4 BB, 2 K.

Records: University of Mary 0-2, Valley City State 1-0.

CLASS A BOYS BASKETBALL

LEGACY 88, WILLISTON 75

Legacy;39;49;--;88

Williston;43;32;--;75

LEGACY -- Brayden Weidner 27, Lucas Kupfer 20, Parker Falcon 16, Chase Knoll 13, Jaxon Kellogg 12. Totals: 30 FG, 15-19 FT, 15 personal fouls, 1 technical foul (Knoll). Three-pointers: 11 (Weidner 5, Falcon 4, Knoll 2).

WILLISTON -- Isiah St. Romain 26, Kadin Finders 17, Malaki Sik 12, Ivan Askim 5, Austin Baumer 5, Caden Vaughn 3, Bridger Johnson 3, Austin Hodnefield 2, Alex Blume 2. Totals: 29 FG, 4-12 FT, 19 personal fouls (Hodenfield), 2 technical fouls (Cager Davis, Johnson). Three-pointers: 10 (Finders 3, St. Romain 3, Sik, Askim, Vaughn, Johnson).

Records: Legacy 11-5 overall, 10-5 West Region; Williston 2-13, 2-13.

MANDAN 86, WATFORD CITY 54

Mandan;49;37;--;86

Watford City;21;33;--;54

MANDAN -- Hudsen Sheldon 18, Mat Mudingay 15, Karsyn Jablonski 12, TJ Brownotter 9, Rustin Medenwald 9, Rylee Bearstail 6, Devon Church 4, Dylan Gierke 3, Dylan Geiger 3, Tahrye Frank 2, Tucker Keplin 2, Jayce Johnson 2, Brylee Bearstail 2. Totals: 39-62 FG, Three-pointers: 4-12 (Gierke, Jablonski, Brownotter, Geiger), 5-7 FT, 35 Rebounds (Mudingay 7), 8 Fouls, 1 Technical Foul, 6 Assists (Frank 3), 8 Turnovers, 1 Block (Sheldon), 12 Steals (Medenwald 3).

WATFORD CITY -- Landon Caldwell 13, Leo Predonzan 12, Jahneim Samuel 8, Eli Lawrence 7, Derek Holen 6, Jory Lund 4, Tanner Edwards 4. Totals: 24-67 FG, Three-pointers: 4-20 (Caldwell 3, Lawrence), 2-3 FT, 26 Rebounds (Caldwell 7), 8 Fouls, 1 Assist (Caldwell), 10 Turnovers, 0 Blocks, 8 Steals (Lawrence 3).

Records: Mandan 14-2 overall, 13-2 West Region; Watford City 1-15, 0-15.

CLASS A GIRLS BASKETBALL

LEGACY 92, WILLISTON 44

Legacy;54;38;--;92

Williston;26;18;--;44

LEGACY -- Alyssa Eckroth 24, Brooklynn Felchle 19, Adison Sagaser 13, Aleah McPherson 9, Sapphire LaBlanc 5, Whitney Welk 4, Kali Dauenhauer 3, Halle Severson 3, Mia Berryhill 3, Emily Berntson 3, Aliya Selensky 2, Taylor Odden 2, Abby Burman 2. Totals: 33-77 FG, Three-pointers: 3-18 (McPherson, LaBlanc, Berntson), 23-29 FT, 39 Rebounds (Felchle 9), 18 Fouls (Ashley Kautz), 21 Assists (Berryhill 7), 11 Turnovers, 3 Blocks (Eckroth, Felchle, Odden), 10 Steals (Severson 2).

WILLISTON -- Micah Fleck 9, Emma Shockley 9, Grace Johnson 8, Kendra Hall 6, Elizabeth Milne 4, Taylor Rath 3, Allison Wilcox 3, Jayda Lewis 2. Totals: 13-48 FG, Three-pointers: 5-13 (Johnson 2, Fleck, Shockley, Milne), 13-19 FT, 25 Rebounds (Milne 6), 21 Fouls (Hall), 4 Assists (Fleck, Milne, Wilcox, Lewis), 25 Turnovers, 0 Blocks, 5 Steals (Fleck, Shockley, Johnson, Hall, Wilcox).

Records: Legacy 13-2 overall, 13-2 West Region; Williston 0-15, 0-15.

HIGH SCHOOL BOYS HOCKEY

MAY-PORT-CG 3, BOTTINEAU-RUGBY 2, OT

May-Port-CG;0;1;1;1;--;3

Bottineau-Rugby;0;2;0;0;--;2

First period: No scoring.

Second period: 1. MPCG, Walker McGillis (Jakob Korsmo), 5:35. 2. B-R, Jacob Shriver (Colton Getzlaff), 9:23. 3. B-R, Gabe Glasner (Tukker Fedje, Alex Lorenz), 10:31.

Third period: 4. MPCG, Lucas Fugleberg (Jonathan Muhs, McGillis), 5:54 (PP).

Overtime: 5. MPCG, Fugleberg (Noah Mehus), 0:55.

Goaltender saves: May-Port-CG -- Trevin Applegren 15-17-14-0--46. Bottineau-Rugby -- Easton Freeman 17-12-5-1--35.

Penalties: May-Port-CG -- Three minors for six minutes. Bottineau-Rugby -- Two minors, two majors, one misconduct for 24 minutes.

Records: Bottineau-Rugby 3-13-0-2 overall.

HIGH SCHOOL GIRLS HOCKEY

FARGO NORTH-SOUTH 3, LEGACY-BISMARCK 2

Legacy-Bismarck;1;0;1;--;2

Fargo North-South;0;2;1;--;3

First period: 1. L-B, Alyssa Krikorian (Ellexa Hewitt), 8:28 (PP).

Second period: 2. FNS, Jada Purdy (Lauren Terstreip, Anna Nelson), 6:21. 3. FNS, Nelson (Terstreip, Kenleigh Fischer), 16:50.

Third period: 4. FNS, Olivia Kalbus (Julia Puhl), 7:54 (SH). 5. L-B, Avary Sick (Anne Hulst, Ava Krikorian), 9:07 (PP).

Goaltender saves: Legacy-Bismarck -- Moira Landsverk 22-12-11--45. Fargo North-South -- Savannah Wuitschick 9-12-13--34.

Penalties: Legacy-Bismarck -- Five minors for 10 minutes. Fargo North-South -- Five minors for 10 minutes.

Records: Legacy-Bismarck 8-8-1-0 overall, 6-7-1-0 North Dakota League for 20 points; Fargo North-South 11-4-3-0, 11-3-3-0 for 42 points.

HIGH SCHOOL BOYS WRESTLING

CENTURY 69, WATFORD CITY 9

182: Darion Bitz, Cen, won by forfeit. 195: Olav Taylor, Cen, won by forfeit. 220: Lykken Parlett, Cen, won by forfeit. 285: Nivon Hayes, WC, won dec. over Evan Schmit 6-1. 106: Grady Iverson, Cen, pinned Wyatt Boekelman, 0:42. 113: Seamus Kuklok, Cen, won by forfeit. 120: Dane Nelson, Cen, pinned James Rasmussen, 1:57.

126: Ethan Kuntz, Cen, pinned Will Langford, 3:42. 132: Brody Ferderer, Cen, won by forfeit. 138: Brier Arnegard, WC, pinned Kaden DeCoteau, 3:32. 145: Brayden Morris, Cen, won dec. over Ethan Dennis 8-5. 152: Zach Stair, Cen, pinned Damaso Munoz Casau, 3:20. 160: Jax Gums, Cen, pinned Zane Wagoner, 1:44. 170: Jerys Burckhard, Cen, pinned Omar Avellaneda, 0:20.

Records: Watford City 1-14 overall, 1-8 West Region.

CENTURY 35, WILLISTON 20

195: Olav Taylor, Cen, won major dec. over Korbyn Draper 12-1. 220: Landon Riely, Will, pinned Lykken Parlett, 5:57. 285: Jacob Burckhard, Cen, pinned Dante Novembre, 5:35. 106: Grady Iverson, Cen, won dec. over Aaron Morris 11-5. 113: Kellan Larson, Will, won in sudden victory over Seamus Kuklok 3-2. 120: Cole Bohne Cen, won dec. over Vernon Copenhaver 9-6. 126: Jack Coles, Will, won dec. over Ethan Kuntz 11-6.

132: Brody Ferderer, Cen, pinned Drew Scott, 2:34. 138: Kaden DeCoteau, Cen, won major dec. over Wade Isom 9-0. 145: Brayden Morris, Cen, won dec. over Kaleb Minton 12-6. 152: Tyson Rice, Will, won dec. over Zach Stair 4-2. 160: Jax Gums, Cen, won dec. over Colton Adams 8-6. 170: Jerys Burckhard, Cen, won dec. over Micah Larson 6-0. 182: Ty Wiedrich, Will, won by tech fall over Darion Bitz 17-2, 6:00.

Records: Williston 18-2 overall, 8-1 West Region.

CENTURY 46, DICKINSON 15

170: Hugh Meyer, Dic, won dec. over Jerys Burckhard 3-2. 182: James Bozovsky, Dic, won dec. over Darion Bitz 12-11. 195: Olav Taylor, Cen, pinned Marion Flores, 0:25. 220: Lykken Parlett, Cen, won in sudden victory over Landon Fichter 4-2. 285: Jacob Burckhard, Cen, pinned Ethan Halvorson, 0:58. 106: Jake Glaser, Dic, won dec. over Grady Iverson 13-12. 113: Seamus Kuklok, Cen, won major dec. over Jonathan Klitzke 8-0.

120: Gavin Morel, Dic, won dec. over Cole Bohne 11-6. 126: Gage Glaser, Dic, won dec. over Ethan Kuntz 7-1. 132: Brody Ferderer, Cen, pinned Cash Crimmins, 1:03. 138: Kaden DeCoteau, Cen, won by forfeit. 145: Brayden Morris, Cen, won dec. over Conrad Kopari 4-3. 152: Zach Stair, Cen, pinned Thomas Meyer, 3:19. 160: Jax Gums, Cen, pinned Joseph Moreno, 0:37.

Records: Dickinson 8-9 overall, 3-6 West Region; Century 14-5, 7-3.

BISMARCK 71, TURTLE MOUNTAIN 10

106: Cade Nieuwsma, Bis, won by forfeit. 113: Hudson Egeberg, Bis, pinned Aiden Bercier. 120: Ben DeForest, Bis, won by forfeit. 126: Carson Lardy, Bis, pinned Colin DeCoteau. 132: Ray Trottier, TM, won major dec. over Logan Mertens 9-1. 138: Landon McMahen, Bis, won by tech fall over Brayden Starr 16-1. 145: Dylan Kostelecky, Bis, pinned Ethan Charboneau.

152: Tate Olson, Bis, pinned Chandler Bercier. 160: LJ Araujo, Bis, won by forfeit. 170: James Nagel, Bis, pinned Keon Laducer. 182: Tyrus Jangula, Bis, pinned Keyoun Martin. 195: Bridger Owens, Bis, pinned Bentlee Falcon. 220: Ayden Schlafman, Bis, pinned Ryzon Allery. 285: Gabriel Parisien, TM, pinned Sam Larson.

Records: Bismarck 15-1 overall, 9-1 West Region; Turtle Mountain 1-14, 0-9.

HIGH SCHOOL GIRLS WRESTLING

CENTURY 34, DICKINSON 16

100: Sydney Narloch, Cen, pinned Harper Boettcher, 1:26. 105: Vivian Backer, Cen, pinned Angela Gutierrez, 0:51. 110: Natalie Meyer, Dic, won major dec. over Bailey Leintz 10-2. 115: Anna Pfliger, Cen, won major dec. over Emily Schilling 9-0. 120: Rei Ogden, Cen, pinned Clancy Meyer, 0:50. 125: Isabel Medearis, Dic, won by forfeit. 130: Ember Waters, Dic, won by forfeit.

135: Cadence Cook, Cen, won by forfeit. 140: Double forfeit. 145: Double forfeit. 155: Paige Spomer, Cen, pinned Karinna Walker, Dic, 1:38. 170: Double forfeit. 190: Double forfeit. 250: Double forfeit.

Records: Dickinson 0-6 overall, 0-6 West Region; Century 3-4, 3-4.

BISMARCK 60, TURTLE MOUNTAIN 18

100: Double forfeit. 105: Izzy Owens, Bis, won by forfeit. 110: Maggie Thielges, Bis, won by forfeit. 115: Julia Araujo, Bis, pinned Jersey Short. 120: Leyna Ulroan, Bis, won by forfeit. 125: Taeghan Rittenbach, Bis, won by forfeit. 130: Quesha Medina, TM, pinned Kassidi Monroe.

135: Madison Reems, Bis, won by forfeit. 140: Paige Baumgartner, Bis, pinned Mary Peltier. 145: Aubrie Overson, Bis, won by forfeit. 155: Lexi Beckler, Bis, won by forfeit. 170: Madison Champagne, TM, pinned Lily Bishop. 190: Kenley Hamley, TM, won by forfeit. 250: Brinley Buechler, Bis, won by forfeit.

Records: Bismarck 5-2 overall, 5-2 West Region; Turtle Mountain 1-5, 1-5.

CLASS B BOYS BASKETBALL

HARVEY-WELLS COUNTY 65, CARRINGTON 51

Harvey-Wells County;17;31;51;65

Carrington;16;26;35;51

HARVEY-WELLS COUNTY -- Gabe Allmaras 20, Tallen Thorson 17, Tate Grossman 9, Brock Fike 8, Keaton Keller 6, Noah Ziegler 5.

CARRINGTON -- Jack Erickson 16, Hudson Schmitz 15, Grady Shipman 9, Josh Bickett 6, Ryder Bickett 5.

LINTON-HMB 66, NAPOLEON-GACKLE-STREETER 62

NGS;16;33;44;62

LHMB;22;36;53;66

NAPOLEON-GACKLE-STREETER -- Trevor Moos 20, Trenton Erbele 19, Braxton Ryum 9, Tristan Schaffner 7, Eli Ketterling 5, Bill Schmitt 2. Totals: 25-48 FG, Three-pointers: 6-13 (Moos 2, Erbele 2, Ketterling, Ryum), 6-7 FT, 28 Rebounds (Erbele 13), 15 Fouls, 12 Assists (Erbele 5), 18 Turnovers, 3 Steals (Schaffner 2).

LINTON-HMB -- Jace Jochim 24, Grant Bosch 17, Trace King 12, Gentry Richter 4, Landon Bosch 4, Riley Richter 3, Justin Tschosik 2. Totals: 26-65 FG, Three-pointers: 5-13 (Jochim 3, King, R. Richter), 9-14 FT, 25 Rebounds (G. Bosch 5, L. Bosch 5), 13 Fouls, 15 Assists (G. Richter 3), 8 Turnovers, 11 Steals (King 4).

BEACH 57, NEW SALEM-ALMONT 50

Beach;8;25;38;57

New Salem-Almont;9;18;32;50

BEACH -- Trey Swnason 25, Andrew Trask 11, Shem Baker 9, Elijah Holkup 6, Justus Baker 4, Shawn Murphy 2. Totals: 19 FG, 15-17 FT, 19 fouls (S. Baker, Swanson). Three-pointers: 4 (J. Baker 3, S. Baker 1).

NEW SALEM-ALMONT -- Wyatt Kuhn 20, Brady Brandt 9, Landon Tellmann 8, Keaton Davis 5, Levi Becker 5, Alex Brandt 3. Totals: 16 FG, 14-19 FT, 17 fouls (Becker). Three-pointers: 4 (Tellmann 2, Kuhn 2).

WILTON-WING 80, MEDINA-PINGREE-BUCHANAN 55

(Friday)

MPB;16;31;43;55

W-W;22;47;64;80

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN -- Josh Moser 16, Gage Magstadt 12, Rylen Wick 10, Terek Kinzell 6, Sawyer Wanzek 5, Adam McClellan 4, Jared Moser 2. Totals: 21 FG, 10-16 FT, 11 Fouls. Three-pointers: 3 (Kinzell 2, J. Moser).

WILTON-WING -- Teigen Earsley 26, Hunter Wolff 17, Kendal Sondrol 15, Bradon Wallace 11, Trey Koski 7, John Marshall 2, Jonah Miller 2. Totals: 32 FG, 6-8 FT, 15 Fouls. Three-pointers: 10 (Wolff 5, Sondrol 3, Wallace, Earsley).

CLASS B GIRLS BASKETBALL

SHILOH CHRISTIAN 65, CARRINGTON 55

Carrington;8;22;38;55

Shiloh Christian;20;40;55;65

CARRINGTON -- Madison Johnson 15, Haley Wolsky 14, Kacie Rexin 13, Olivia Threadgold 4, Kaydence VanRay 4, Emma Hone 2, Kenadie Pazdernik 2, Isabel Wendel 1. Totals: 16 FG, 20-29 FT, 19 fouls (Hone). Three-pointers: 3 (Rexine, Johnson, Wolsky).

SHILOH CHRISTIAN -- Hailey Quam 16, Emily Hammeren 12, Hannah Westin 12, Dedra Wood 10, Eva Heringer 5, Payge Schock 5, Peyton Schock 3, Betsy Hatlestad 2. Totals: 22 FG, 15-22 FT, 25 fouls. Three-pointers: 6 (Hammeren 3, Pa. Schock 1, Pe. Schock 1, Heringer).

Records: Carrington 14-4, Shiloh Christian 16-2.

NEW SALEM-ALMONT 41, BEACH 37

Beach;5;17;21;37

New Salem-Almont;9;17;29;41

BEACH -- Tyra Feldmann 10, Aubrie Dykins 9, Riley Hauck 8, Eliza Braden 7, Grace Bosserman 3. Totals 13 FG, 6-12 FT, 16 fouls. Three-pointers: 5 (Dykins 3, Hauck 2).

NEW SALEM-ALMONT -- Alaina VanderWal 18, Mackenzie Brandt 15, Ellie Feland 5, Kendra Tomac 3. Totals: 15 FG, 10-15 FT, 12 fouls. Three-pointers: 1 (Feland).

HIGH SCHOOL BOYS SWIMMING

CENTURY INVTATIONAL

Team scores

1. Bismarck 831. 2. Century 720.5. 3. Williston 656.6. 4. Fargo South 587.5. 5. Legacy 557. 6. Dickinson 463.5. 7. Minot 378.5. 8. Moorhead, Minn. 256.5. 9. Grand Forks 206. 10. Fargo Davies 192. 11. Mandan 90.

Individual results

200 medley relay: 1. Moor (Sahan Nagodavithana, Aiden Carlson, Joseph Casey, Owen Eisinger), 1:39.99. 2. Bis, 1:40.98. 3. Min, 1:41.07. 4. GF, 1:43.14. 5. Will, 1:45.92. 6. FD, 1:46.81. 7. Leg, 1:46.83. 8. Cen, 1:46.95.

200 freestyle: 1. Alex King, Min, 1:47.03. 2. Alex Steichen, Bis, 1:48.75. 3. Luke Domres, Cen. 1:51.07. 4. Isaac Vallie, Cen, 1:52.45. 5. Jayden Ahmann, Leg, 1:52.81. 6. Joe Carlson, FD, 1:53.78. 7. Ryaan Alshami, GF, 1:53.82. 8. Dawson Neznik. Moor, 1:56.73.

200 IM: 1. Kolden Kringen, Will, 2:01.87. 2. Blake Nelson, Bis, 2:04.03. 3. Ryan Hubbard, Min, 2:05.28. 4. Sahan Nagodavithana, Moor, 2:07.6. 5. Benjamin Schaff, Cen, 2:07.61. 6. Logan Hill, Min, 2:07.72. 7. Jackson Rerick, GF, 2:09.89. 8. Paradorn Roongin, Min, 2:11.16.

50 freestyle: 1. Ryaan Alshami, GF, 21.7. 2. Tristan Quibell, FS, 22.01. 3. Beau Zander, Cen, 22.83. 4. Joseph Casey, Moor, 23.29. 5. Daniel Walker, Cen, 23.4. 6. Matt Boen, Min, 24.02. 7. Kaden Dodds, Min, 24.07. 8. Ian Keller, Man, 24.36.

Diving: 2. Ty Ross, Min, 423.5. 2. Vance Kroetsch, Moor, 407.4. 3. Oscar Francis, FS, 406.85. 4. Aiden Hoff, FD, 389.85. 5. Bryce Vatnsdal, Bis, 375.35. 6. Jacob Thomas, Man, 367.5. 7. (tie) Josh Peterson, FD, 336.85 and Jacob Roth, Min, 336.85.

100 butterfly: 1. Aiden Carlson, Moor, 53.01. 2. Jaxon Reinke, Min, 53.45. 3. Ryan Hubbard, Min, 53.87/ 4. Sahan Nagodavithana, Moor, 55.25. 5. Camden Ekblad-Lundby, Will, 57.23. 6. Sam Eggl, Bis, 57.33. 7. Patrick Shen, FD, 58.5. 8. Avery Berg, GF, 1:01.01.

100 freestyle: 1. Tristan Quibill, FS, 48.45. 2. Alex King, Min, 48.46. 3. Alex Steichen, Bis, 48.56. 4. Drew Heckaman, FS, 49.54. 5. Isaac Vallie, Cen, 51.17. 6. Braxton Steele, Leg, 51.41. 7. (tie) Caleb Osborn, Will, 51.82 and Daniel Walker, Cen, 51.82.

500 freestyle: 1. Kolden Kringen, Will, 4:54.46. 2. Luke Domres, Cen, 4:56.4. 3. Jackson Rerick, GF, 4:58.83. 4. Joseph Casey, Moor, 5:05.77. 5. Avery Berg, GF, 5:06.27. 6. Ethan Babcosk, Will, 5:23.24. 7. Hunter Gaugen, Will, 5:23.95. 8. Camden Ekblad-Lundby, Will, 5:26.77.

200 freestyle relay: 1. Min (Logan Hill, Paradorn Roongin, Ryan Hubbard, Alex King), 1:31.14. 2. Cen, 1:31.59. 3. FS, 1:31.86. 4. Moor, 1:37.13. 5. Bis, 1:39.01. 6. GF, 1:39.43. 7. Dick, 1:40.96. 8. FD, 1:40.96.

100 backstroke: 1. Blake Nelson, Bis, 53.75. 2. Jaxon Reinke, Min, 54.97. 3. Joe Carlson, FD, 56.73. 4. Sam Eggl, Bis, 56.83. 5. Jayden Ahmann, Leg, 57.45. 6. Carter Larson, Min, 58.64. 7. Caleb Osborn, Will, 59.59. 8. Logan Vesey, Cen, 1:01.84.

100 breaststroke: 1. Aiden Carlson, Moor, 59.99. 2. Paradorn Roongin, Min, 1:01.2. 3. Logan Bjerke, GF, 1:02.32. 4. Logan Hill, Min, 1:03.24. 5. Drew Heckaman, FS, 1:03.39. 6. Benjamin Schaff, Cen, 1:04.43. 7. Garrett Wick, Bis, 1:06.23. 8. Hunter Hart, Will, 1:08.28.

400 freestyle relay: 1. Bis (Alex Steichen, Noah Zaidi, Garrett Wick, Blake Nelson), 3:16.13. 2. Min, 3:18.05. 3. GF, 3:20.21. 4. Cen. 3:22.71. 5. Leg, 3:25.49. 6. Will, 3:25.66. 7. Moor, 3:26.93. 8. FS, 3:27.86.

NAHL

BISMARCK 2, ST. CLOUD 1, SO

Bismarck;0;1;0;0;1;--;2

St. Cloud;1;0;0;0;0;--;1

First period: 1. St. Cloud, Anthony Ruklic (Daniels Murnieks, Duke Kiffin), 16:58 (PP).

Second period: 2. Bismarck, Drew Holt (Noah Ziskie), 16:12.

Third period: No scoring.

Overtime: No scoring.

Shootout: 3. Bismarck, Evan Hunter. 4. Bismarck, Adam Pietila.

Goaltender saves: Bismarck -- Hunter Garvey 4-18-9-1--32. St. Cloud -- Ethan Dahlmeir 8-6-7-1--22.

Penalties: Bismarck -- Three minors for six minutes. St. Cloud -- Five minors for 10 minutes.

Records: Bismarck 18-17-5 for 41 points; St. Cloud 19-16-5 for 43 points.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;25;9;7;57

Minot;21;17;2;44

Aberdeen;20;16;4;44

St. Cloud;19;16;5;43

Bismarck;18;17;5;41

North Iowa;18;18;3;39

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;27;9;4;58

New Jersey;25;13;3;53

Northeast;22;14;5;49

Maine;20;15;2;42

Johnstown;19;17;2;40

Philadelphia;17;20;2;36

Danbury;2;34;6;10

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Minnesota;23;13;6;52

Fairbanks;23;16;4;50

Wisconsin;23;15;2;48

Janesville;20;15;7;47

Kenai River;21;20;2;44

Anchorage;18;16;6;42

Chippewa;19;18;2;40

Springfield;19;19;1;39

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Oklahoma;31;6;1;63

Lone Star;26;9;4;56

New Mexico;24;14;3;51

Shreveport;21;13;6;48

Amarillo;20;16;3;43

Odessa;19;17;2;40

El Paso;11;25;3;25

Corpus Christi;9;26;5;23

Saturday, Feb. 4

Bismarck 2, St. Cloud 1, SO

New Jersey 4, Danbury 3

Johnstown 4, Northeast 2

Maine 4, Philadelphia 1

Springfield 4, Anchorage 2

Fairbanks at Janesville, ppd

Chippewa 6, Kenai River 2

North Iowa 2, Austin 0

Oklahoma 7, Corpus Christi 2

Wisconsin 4, Minnesota 3, SO

Minot 2, Aberdeen 1

Shreveport 5, Odessa 4, OT

New Mexico 4, El Paso 1

Lone Star 3, Amarillo 0

N.D. SCORES

College men’s basketball

Bemidji State 90, University of Mary 71

Jamestown 104, Midland 87

Mayville State 82, Dakota State 63

Minot State 87, Minnesota-Crookston 53

North Dakota 86, South Dakota 72

South Dakota State 90, North Dakota State 85

Waldorf 92, Dickinson State 89, OT

Viterbo 94, Valley City State 62

College women’s basketball

Dakota State 67, Mayville State 49

Dickinson State 87, Waldorf 44

Jamestown 76, Midland 50

University of Mary 48, Bemidji State 39

Minot State 86, Minnesota-Crookston 68

North Dakota 83, South Dakota 66

South Dakota State 82, North Dakota State 54

Valley City State 79, Viterbo 78

College men’s hockey

Dakota College-Bottineau 7, Jamestown (D-II) 0

Jamestown (D-I) 5, Waldorf 1

Minnesota-Crookston 5, Williston State 2

Minot State 8, Ohio 5

College women’s hockey

Assiniboine CC 7, Dakota College-Bottineau 1

Minot State 6, Jamestown 2

College softball

Carroll College 7, Valley City State 6

Minot State 17, University of Mary 6 (F/5)

Minot State 8, Carroll College 7 (F/8)

NDSCS 8, North Platte CC 4

NIACC 11, Lake Region State 2

NIACC 5, NDSCS 2

North Platte CC 8, Lake Region State 6

Valley City State 12, Dakota Wesleyan 9

Valley City State 17, University of Mary 12

College men’s tennis

North Dakota 7, St. Olaf 0

College women's tennis

Nebraska 4, North Dakota 0

College men’s wrestling

University of Mary 39, Southwest Minnesota State 3

North Dakota State 23, Northern Colorado 15

High school boys basketball

Beach 57, New Salem-Almont 50

Bismarck Legacy 88, Williston 75

Cavalier 73, Park River-Fordville-Lankin 36

Dickinson Trinity 68, Minot Ryan 64

Drayton-Valley-Edinburg 55, Hatton-Northwood 35

Fargo Oak Grove 84, Flasher 63

Garrison 81, Standing Rock 71

Harvey-Wells County 65, Carrington 51

Heart River 68, Trenton 36

Jamestown 75, Turtle Mountain 70

Linton-HMB 66, Napoleon-Gackle-Streeter 62

Mandan 87, Watford City 54

North Border 90, Lakota 58

Powers Lake-Burke Central 62, Williston Trinity Christian 59

Shiloh Christian 85, Washburn 47

Warwick 82, Midway-Minto 55

White Shield 60, Parshall-North Shore-Plaza 56, OT

High school girls basketball

Bismarck Legacy 92, Williston 44

Bowman County 60, Beulah 49

Dickinson Trinity 46, Minot Ryan 32

Edgeley-Kulm-Montpelier 51, Napoleon-Gackle-Streeter 40

Fargo Oak Grove 64, Flasher 54

Heart River 46, Trenton 38

Kindred 70, Stanley 44

Mandan 68, Watford City 39

Minot Sophomore A 75, Divide County 41

Mohall-Lansford-Sherwood 46, Ray 43

New England 57, Hettinger-Scranton 43

New Salem-Almont 41, Beach 37

North Prairie 70, Towner-Granville-Upham 62

South Prairie-Max 46, Washburn 33

Turtle Mountain 78, Jamestown 77

Rugby 55, North Star 23

Shiloh Christian 66, Carrington 55

NDSCS Bonanza

West Fargo JV 56, Sargent County 51

Fargo Shanley JV 58, Wyndmere-Lidgerwood-Hankinson 55

Central Cass 67, Tri-State 46

Northern Cass 89, Maple River 66

High school boys hockey

Grafton-Park River 7, Lake of the Woods-Baudette, Minn. 0

Hazen-Beulah 4, Bismarck JV 2

Mandan 7, Williston 3

May-Port-CG 3, Bottineau-Rugby 2, OT

Minot 3, Dickinson 0

Warroad, Minn. 4, Grand Forks Central 0

West Fargo 7, Jamestown 5

High school girls hockey

Fargo North-South 3, Legacy-Bismarck 2

Mandan 3, Williston 1

High school boys wrestling

Bismarck 71, Turtle Mountain 10

Bismarck Century 69, Watford City 9

Bismarck Century 35, Williston 20

Grand Forks Central 71, Fargo South 7

Grand Forks Central 66, Grand Forks Red River 12

Region I Duals Tournament

Quarterfinals

Lisbon 72, Linton-HMB 6

LaMoure-Litchville-Marion 52, Kindred 26

Oakes 51, Ellendale-Edgeley-Kulm 24

South Border 45, Napoleon-Gackle-Streeter 30

Semifinals

Lisbon 57, LaMoure-Litchville-Marion 21

South Border 55, Oakes 21

Qualifying matches

Lisbon 57, South Border 14, Championship

LaMoure-Litchville-Marion 47, Oakes 30, Third-place match

LaMoure-Litchville-Marion vs. South Border, True second

Region II Duals Tournament

First round

Grafton 34, Larimore 27

Northern Cass 42, Northwood 12

Quarterfinals

Central Cass 77, Grafton 3

Harvey-Wells County 46, Hillsboro-Central Valley 33

Pembina County North 66, May-Port-CG 18

Carrington 50, Northern Cass 0

Semifinals

Central Cass 56, Harvey-Wells County 13

Pembina County North 36, Carrington 33

Championship

Central Cass 46, Pembina County North 33

Region III Duals Tournament

First round

MonDak 36, Rugby 12

Minot Ryan 36, Rugby 10

Quarterfinals

Kenmare-Bowbells 69, MonDak 6

Williams County 40, Des Lacs-Burlington 34

Northern Lights 54, Stanley 27

Velva 42, Minot Ryan 33

Semifinals

Kenmare-Bowbells 53, Williams County 24

Northern Lights 37, Velva 34

Region IV Duals Tournament

First round

Killdeer 58, Bowman County-Beach 20

Semifinals

New Salem-Almont 45, Killdeer 28

Hettinger-Scranton 42, Hazen-Beulah 27

Championship

New Salem-Almont 52, Hettinger-Scranton 24

High school girls wrestling

Bismarck Century 34, Dickinson 16