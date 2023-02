HIGH SCHOOL BOYS HOCKEY

STATE TOURNAMENT

CENTURY 2, JAMESTOWN 1

Fifth-place game

Jamestown;0;0;1;--;1

Century;0;1;1;--;2

First period: No scoring.

Second period: 1. Century, Charlie Vig (Unassisted), 3:08.

Third period: 2. Century, Ben LaDuke (Maxon Vig, Andrew Brubakken), 2:45. 3. Jamestown, Brooks Roaldson (Jarrett Zalumskis, Easton Romsdal), 10:19.

Goaltender saves: Jamestown -- Andrew Walz 12-9-13--34. Century -- Hoyt Ubl 7-11-10--28.

Penalties: Jamestown -- None. Century -- One minor for two minutes.

Records: Jamestown 14-11-2; Century 17-9-1.

WEST FARGO SHEYENNE 3, FARGO DAVIES 1

Third-place game

Davies;0;1;0;--;1

Sheyenne;2;0;1;--;3

First period: 1. WFS, Mason Christensen (Charlie Leshovsky, Jackson Glienke), 14:26 (PP). 2. WFS, Hudson Routh (Zachary Moser), 15:07.

Second period: 3. Davies, Owen Dubois (Drew Albrecht), 0:36 (PP).

Third period: 4. WFS, Routh (Cooper Clouse), 5:05 (PP).

Goaltender saves: Davies -- Gavin Erickson 8-10-4--22. Sheyenne -- Riley Swanson 4-12-4--20.

Penalties: Davies -- Four minors for eight minutes. Sheyenne -- One minor for two minutes.

Records: Fargo Davies 13-11-3; West Fargo Sheyenne 16-11-0.

FARGO SOUTH-SHANLEY 3, GRAND FORKS RED RIVER 2, 3OT

FSS;0;1;1;0;0;1;--;3

GFRR;1;0;1;0;0;0;--;2

First period: 1. GFRR, Michael Coleman (Grant Gardner, Luc Bydal), 16:30.

Second period: 2. FSS, Trevor Moe (Zach Boren), 15:57 (PP).

Third period: 3. GFRR, Bydal (Coleman, Espen Schneider), 2:12. 4. FSS, John Lang (Boren), 4:27.

First overtime: No scoring.

Second overtime: No scoring.

Third overtime: 5. FSS, Lang (Unassisted), 0:18.

Goaltender saves: Fargo South-Shanley -- Noel Olsonawski 11-6-13-13--43. Grand Forks Red River -- Jake Jenkins 6-11-4-6--27.

Penalties: Fargo South-Shanley -- Two minors for four minutes. Grand Forks Red River -- Two minors for four minutes.

Records: Fargo South-Shanley 22-5-0; Grand Forks Red River 23-3-1.

HIGH SCHOOL GYMNASTICS

STATE INDIVIDUAL MEET

in Jamestown

All-around: 1. Karina Olson, Valley City, 38.017. 2. Brooklyn Wariner, Dickinson, 37.433. 3. Rylee Olson, Dic, 37.083. 4. Elizabeth Karsky, Dic, 36.933. 5. Julia Skari, Jamestown, 36.683. 6. Haley Conklin, Minot, 36.550. 7. Taryn Swanson, Grand Forks, 36.333. 8. Emma Hillerud, Jamestown, 36.233. 9. Reygan Strommen, Dic, 36.217. 10. Teah Schulte, Century, 36.167.

Bars: 1. Aspen Roadarmel, Dic, 9.700. 2. K. Olson, VC, 9.567. 3. Wariner, Dic, 9.433. 4. Skari, Jam, 9.367. 5. R. Olson, Dic, 9.300. 6. Rachel Crouse, Cen, 9.250. T-7. Karsky, Dic, and Conklin, Min, 9.100. 9. Hillerud, Jam, 9.067. 10. Corrina Ugland, Cen, 8.933.

Beam: 1. K. Olson, VC, 9.450. T-2. Irelyn Ell, Legacy, and Wariner, Dic, 9.400.4. Swanson, GF, 9.350. 5. Karsky, Dic, 9.283. 6. Schulte, Cen, 9.233. 7. Alyson Krug, Bis, 9.150. 8. Hillerud, Jam, 9.100. 9. Jenna Jackson, Cen, 9.083. 10. Alexa Evanger, Leg, 9.017.

Floor: 1. Strommen, Dic, 9.700. 2. K. Olson, VC, 9.683. 3. R. Olson, Dic, 9.650. 4. Swanson, GF, 9.617. 5. Roadarmel, Dic, 9.567. 6. Anna Heil, Leg, 9.517. 7. Krug, Bis, 9.500. T-8. Abbie Skovholt, Breckenridge-Wahpeton, and Keira Davis, Min, 9.467. T-10. Wariner, Dic, Brooke Dolyniuk, Dic, Blair Arbuckle, Jam, and Conklin, Min, 9.450.

Vault: 1. Karsky, Dic, 9.650. 2. Skari, Jam, 9.633. 3. Strommen, Dic, 9.417. T-4. J. Jackson, Cen, and Conklin, Min, 9.367. 6. K. Olson, VC, 9.317. 7. Davis, Min, 9.283. 8. Dolyniuk, Dic, 9.233. 9. Hailee Hanson, B-W, 9.183. T-10. Schulte, Cen, and Rachel Dunlop, Cen, 9.167.

HIGH SCHOOL GIRLS HOCKEY

LEGACY-BISMARCK 3, WEST FARGO 2, OT

West Fargo;1;0;1;0;--;2

Legacy-Bismarck;0;1;1;1;--;3

First period: 1. WF, Reegan Bents (Unassisted), 5:36.

Second period: 2. LB, Ella Mortenson (Ava Krikorian, Ella Gabel), 1:11.

Third period: 3. WF, Courtney Docktor (Alyssa Smith), 5:16. 4. LB, Aspen Eslinger (Gabel, Ainsley Johnson), 15:45.

Overtime: 5. LB, Avary Sick (Kate LeMoine, A. Krikorian), 2:23 (PP).

Goaltender saves: West Fargo -- Margaret Seeley 10-15-1-1--27. Legacy-Bismarck -- Moira Landsverk 7-5-12-0--24.

Penalties: West Fargo -- Three minors for six minutes. Legacy-Bismarck -- Five minors for 10 minutes.

Records: West Fargo 13-6-1-3 overall, 12-4-1-3 North Dakota League for 45 points; Legacy-Bismarck 10-9-3-0, 8-8-3-0 for 35 points.

COLLEGE WOMEN'S TENNIS

U-MARY 5, MINNESOTA-DULUTH 2

Singles

1. Chloe Chong, UM, def. Shay Callaway 6-4, 6-1. 2. Doaa Farouk Mohamed, UM, def. Megan Muller 6-0, 6-1. 3. Ilona Freitag, UM, def. Mallory Lithun 6-3, 6-1. 4. Hala Hossam Awad, UM def. Abby Johnson 6-0, 6-2. 5. Carly Chaney, MD, def. Samantha Purpura 3-6, 1-6. 6. Olivia Honsey, MD, won by forfeit.

Doubles

1. Chong-Freitag, UM, def. Callaway-Muller, 6-1. 2. Farouk Mohamed-Hossam Awad, UM, def. Johnson-Lithun, 6-3. 3. Chaney-Honsey, MD, def. Emily Needham-Purpura, 2-6.

Records: Minnesota-Duluth 4-2 overall, 1-1 NSIC; Mary 2-0, 1-0 NSIC.

COLLEGE BASEBALL

METROPOLITAN STATE-DENVER 16-10, U-MARY 10-6

Metropolitan State 16, U-Mary 10

Mary;011;500;120;--;10;13;2

MSD;001;309;30x;--;16;16;0

Austin Wagner, Halen Knoll (6), Parker Wakelyn (6), Liam Sommer (6), Jayden Smith (8) and Krece Papierski; Reichle Arcilise, Gabe Austin (4), Brady McLean (6), Tyler Schultz (8) and Colin Stone. W -- McLean. L -- Knoll. HR: Mary -- Michael Polson, Daniel Martin, Derek Shoen. Met State-Denver -- Ross Smith, Zach Schuler, Tanner Garner, Stone.

Highlights: Mary -- Polson 1-for-3, HR, BB, Sac bunt, 2 R, RBI; Martin 3-for-5, HR, 2B, SB, R, 3 RBIs; Shoen 1-for-4, HR, BB, R, 2 RBIs; Cal James 2-for-5, 2B, R; Noah Hull 3-for-4, 2B, BB, R; Kyle Jameson 2-for-4, Sac fly, R, RBI; Wagner 5 IP, 8 H, 4 R (4 ER), 0 BB, 5 K; Knoll 0.1 IP, 2 H, 5 R (4 ER), 0 BB, 0 K, 2 HBP; Wakelyn 0 IP, 3 H, 4 R (4 ER), 0 BB, 0 K, 1 HBP; Sommer 1.2 IP, 3 H, 3 R (2 ER), 1 BB, 3 K, 1 HBP, 1 Balk; Smith 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K. Metropolitan State -- Cody Schultz 3-for-6, 3 R, 2 SB; Smith HR, 2 2B, 2 R, 5 RBIs; Cam Yuran 2-for-5, 2B, 2 R, 2 RBIs; Schuler 1-for-3, HR, BB, 2 R, RBI; Garner 4-for-5, HR, 2B, 2 R, 3 RBIs; Stone 1-for-4, HR, HBP, 2 R, RBI; Arcilise 3.2 IP, 7 H, 7 R (7 ER), 3 BB, 4 K, 1 HBP; Austin 1.1 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 0 K; McLean 2 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 1 K; T. Schultz 2 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 5 K.

Metropolitan State 10, U-Mary 6

Mary;000;022;200;--;6;8;0

MSD;035;110;00x;--;10;11;0

Logan Moser, Ryan Chamberlain (3), Joel McGrath (7) and Ben Prediger; Andrew Hayes, Ryan DePew (6), Zane Covey (8), Eric Cox (9) and Keegan Vialpando, Stone (9). W -- Hayes. L -- Moser. HR: Mary -- Josh Walker. Metropolitan State -- Jake Williams, Yuran, Schuler.

Highlights: Mary -- Shoen 1-for-4, 3B, HBP, R, RBI; James 2-for-3, 2B, HBP, Sac fly, R, RBI; Walker 1-for-5, HR, R, 2 RBIs; Prediger 1-for-1, 2 BB, HBP, R; Kalem Haney 1-for-3, 3B, R, RBI; Moser 2.2 IP, 6 H, 8 R (8 ER), 3 BB, 3 K, 2 HBP; Chamberlain 3.1 IP, 4 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 2 K, 2 HBP; McGrath 2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 K. Metropolitan State -- Schultz 3-for-5, 2B, R, 4 RBIs; Williams 1-for-4, HR, HBP, 2 R, RBI; Yuran 2-for-3, HR, 2 BB, 2 R, RBI; Schuler 3-for-3, HR, 2 BB, 2 R, 2 RBIs; Garner 1-for-3, HBP, 2 R, RBI; Hayes 5.1 IP, 7 H, 4 R (4 ER), 1 BB, 6 K, 2 HBP; DePew 1.2 IP, 1 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 2 K; Covey 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K, 1 HBP; Cox 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K, 1 HBP.

Records: Mary 3-7; Metropolitan State 11-2.

COLLEGE SOFTBALL

WASHBURN INVITE

in Topeka, Kan.

WASHBURN 7, U-MARY 0

Mary;000;000;0;--;0;0;3

Washburn;205;000;x;--;7;5;0

Emari Evans, Nicole Eckhardt (3) and Madison Wszolek, Emily Schommer (5); Jaycee Ginter, Sheyenne Cheek (5) and Kaylee Wagner. W -- Ginter. L -- Evans. HR: Washburn -- Marrit Mead.

Highlights: Mary -- Francesca Villaneda 0-for-1, BB; Brooke De Jonge 0-for-1, BB; Janine Warne BB; Evans 2.1 IP, 5 H, 7 R (6 ER), 3 BB, 0 K; Eckhardt 3.2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K. Washburn -- Ellington Hogle 1-for-3, R; Mead 2-for-3, HR, 2B, 2 R, 2 RBIs; Paige Robbins 1-for-1, BB, SB, R, RBI; Autymn Schreiner 1-for-3, 2B, R, 2 RBIs; Ginter 4 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 5 K; Cheek 3 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 6 K.

Records: Washburn 12-3.

COLLEGE WRESTLING

DIVISION II SUPER REGIONAL V

in Aberdeen, S.D.

Team results

1. St. Cloud State 130.5. 2. Augustana 106. 3. Wisconsin-Parkside 97.5. 4. U-Mary 89. 5. Upper Iowa 80. 6. Minot State 71. 7. Northern State 54.5. 8. Minnesota State-Mankato 50.5. 9. Minnesota State University-Moorhead 19.5. 10. Southwest Minnesota State 12.5.

U-Mary results

125

Jaden Verhagen, fifth: Bye; Won dec. over Landen Fischer, NS, 12-6; Lost dec. to Jaxson Rohman, Aug, 9-6; Lost dec. to Oscar Nellis, MS, 9-5; Won by medical forfeit over Paxton Creese, SCSU.

133

Reece Barnhardt, second: Bye; Won major dec. over Isaiah Mlsna, MS-M, 13-0; Won major dec. over Jack Huffman, Aug, 10-2; Lost by injury forfeit to Caleb Meekins, SCSU.

141

Laken Boese, sixth: Bye; Lost dec. to Brock Luthens, MS-M, 6-4; Bye; Won dec. over Ethan Wonser, MS, 6-0; Lost major dec. to Tate Murty, UI, 8-0; Lost by injury forfeit to Luthens, MS-M.

149

Leo Mushinsky: Won dec. over Tyler Soltau, SWMS, 10-4; Lost dec. to Joey Bianchini, SCSU, 4-1; Bye; Lost in sudden victory to Kelby Armstrong, MS, 5-3.

157

Braydon Huber: Won dec. over Sean Howk, SWMS, 2-1; Lost dec. to Eric Faught, UI, 10-4; Bye; Lost by injury forfeit to Ben Durocher, WP.

165

Riley Noble, sixth: Bye; Won dec. over Chase Luensman, UI, 17-10; Lost dec. to Anthony Herrera, SCSU, 8-2; Lost in sudden victory to Kole Marko, MS-M, 3-1; Lost dec. to Tyler Wagener, Aug, 6-2.

174

Max Bruss, second: Bye; Won dec. over Elijah Sterner, SWMS, 4-2; Won dec. over Anthony Castro, MSU-M, 7-2; Lost dec. to Abner Romero, SCSU, 5-0.

184

Wyatt Lidberg, fourth: Bye; Lost in sudden victory to Colter Bye, UI, 3-1; Won major dec. over Brody Nielsen, MS-M, 18-5; Won by medical forfeit over Caden Steffen, SWMS; Won dec. over Bryce Fitzpatrick, SCSU, 5-0; Lost dec. to Cade Mueller, Aug, 2-0.

197

Matt Kaylor, third: Bye; Won dec. over Max Ramberg, Aug, 9-5; Lost dec. to Dominic Murphy, SCSU, 4-1; Pinned Dustin Swisher, MS, 1:40; Won dec. over Ramberg, Aug, 4-3.

285

Luke Tweeton, second: Bye; Won dec. over Zach Peterson, Aug, 1-0; Won in sudden victory over Jake Swirple, MS, 3-1; Lost dec. to Darrell Mason, MS-M, 1-0.

COLLEGE BASKETBALL

NSIC TOURNAMENT

WOMEN

Quarterfinals

At Sanford Pentagon, Sioux Falls, S.D.

MINNESOTA STATE-MANKATO 81, U-MARY 66

Mary;21;35;46;66

MSM;20;38;58;81

MARY -- Megan Voit 18, Megan Zander 13, Addison Rozell 9, Moriku Hakim 9, Reese Wishart 8, Ryleigh Wacha 6, Zoe Velde 3. Totals: 21-57 FG, Three-pointers: 6-23 (Voit 5, Zander), 18-24 FT, 43 Rebounds (Zander 10), 20 Fouls (Wacha), 11 Assists (Velde 5), 24 Turnovers, 4 Blocks (Zander 2), 3 Steals (Rozell, Hakim, Wishart).

MINNESOTA STATE-MANKATO -- Natalie Bremer 30, Destinee Bursch 17, Joey Batt 10, Emily Herzberg 7, Hannah Herzig 4, Taylor Theusch 3, Emily Russo 3, Ava Stier 3, Molly Ihle 2, Carah Drees 2. Totals: 30-71 FG, Three-pointers: 3-15 (Bremer, Bursch, Herzberg), 18-26 FT, 35 Rebounds (Stier 8), 25 Fouls, 16 Assists (Batt 3, Herzig 3), 7 Turnovers, 1 Block (Stier), 16 Steals (Batt 3, Bursch 3, Russo 3).

Records: Mary 14-13 overall, 12-10 NSIC; Minnesota State-Moorhead 24-3, 19-3 NSIC.

Saturday, Feb. 25

N#1 Minnesota-Duluth 82, S#4 Concordia-St. Paul 55

S#1 Minnesota State-Mankato 81, N#4 U-Mary 66

Sunday, Feb. 26

S#2 Augustana (24-4) vs. N#3 Northern State (18-11), 11 a.m.

N#2 St. Cloud State (17-9) vs. S#3 Southwest Minnesota State (18-10), 1:30 p.m.

Semifinals

Monday, Feb. 27

N#1 Minnesota-Duluth (25-3) vs. TBD, 11 a.m.

S#1 Minnesota State-Mankato (24-3) vs. TBD, 1:30 p.m.

Championship

Tuesday, Feb. 28

4 p.m.

MEN

Quarterfinals

At Sanford Pentagon, Sioux Falls, S.D.

Saturday, Feb. 25

N#1 Northern State 65, N#5 Minot State 60

N#4 Bemidji State 79, S#1 Wayne State 71

Sunday, Feb. 26

S#2 Upper Iowa (16-12) vs. N#3 Minnesota-Duluth (21-8), 4:30 p.m.

N#2 Minnesota State-Moorhead (22-6) vs. S#3 Sioux Falls (19-10), 7 p.m.

Semifinals

Monday, Feb. 27

Winner of UI/MD vs. N#1 Northern State (24-5), 4:30 p.m.

Winner of SF/MSU-M vs. N#4 Bemidji State (20-10), 7 p.m.

Championship

Tuesday, Feb. 28

7 p.m.

CLASS A BOYS BASKETBALL

WEST REGION TOURNAMENT

Play-in games

Home sites

Friday, Feb. 24

Game 1: No. 8 Turtle Mountain 71, No. 9 St. Mary’s 66

Game 2: No. 10 Williston 62, No. 7 Dickinson 48

Saturday, Feb. 25

Game 3: No. 6 Jamestown 102, No. 11 Watford City 54

Thursday, March 2

Quarterfinals

At Bismarck Event Center

Main Arena

Game 4: No. 8 Turtle Mountain (6-16) vs. No. 1 Century (21-0), 3 p.m.

Game 5: No. 5 Legacy (12-9) vs. No. 4 Bismarck (12-9), 4:45 p.m.

Game 6: No. 10 Williston (7-14) vs. No. 2 Minot (18-3), 6:30 p.m.

Game 7: No. 6 Jamestown (12-10) vs. No. 3 Mandan (15-6), 8:15 p.m.

Friday, March 3

Loser-out

Exhibit Hall

Game 8: Loser of Game 4 vs. Loser of Game 5, 1 p.m.

Game 9: Loser of Game 6 vs. Loser of Game 7, 2:45 p.m.

Semifinals

Main Arena

Game 10: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5, 5:30 p.m.

Game 11: Winner of Game 6 vs. Winner of Game 7, 7:15 p.m.

Saturday, March 4

State qualifiers

Main Arena

Game 12: Winner of Game 9 vs. Loser of Game 10, 2:30 p.m.

Game 13: Winner of Game 8 vs. Loser of Game 11, 4:15 p.m.

Region championship

Main Arena

Game 14: Winner of Game 10 vs. Winner of Game 11, 7:45 p.m.

CLASS A GIRLS BASKETBALL

WEST REGION TOURNAMENT

Play-in games

Home sites

Friday, Feb. 24

Game 1: No. 8 Dickinson 60, No. 9 Turtle Mountain 54

Saturday, Feb. 25

Game 2: No. 7 Mandan 81, No. 10 Watford City 72

Game 3: No. 6 St. Mary's 76, No. 11 Williston 35

Thursday, March 2

Quarterfinals

At Bismarck Event Center

Exhibit Hall

Game 4: No. 8 Dickinson (8-14) vs. No. 1 Century (18-2), 2 p.m.

Game 5: No. 5 Jamestown (11-10) vs. No. 4 Legacy (15-6), 3:45 p.m.

Game 6: No. 7 Mandan (10-12) vs. No. 2 Minot (17-4), 5:30 p.m.

Game 7: No. 6 St. Mary's (11-11) vs. No. 3 Bismarck (17-4), 7:15 p.m.

Friday, March 3

Loser-out

Exhibit Hall

Game 8: Loser of Game 4 vs. Loser of Game 5, 4:30 p.m.

Game 9: Loser of Game 6 vs. Loser of Game 7, 6:15 p.m.

Semifinals

Main Arena

Game 10: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5, 2 p.m.

Game 11: Winner of Game 6 vs. Winner of Game 7, 3:45 p.m.

Saturday, March 4

State qualifiers

Main Arena

Game 12: Winner of Game 8 vs. Loser of Game 11, 11 a.m.

Game 13: Winner of Game 9 vs. Loser of Game 10, 12:45 p.m.

Region championship

Main Arena

Game 14: Winner of Game 10 vs. Winner of Game 11, 6 p.m.

CLASS B BOYS BASKETBALL

NEW ENGLAND 64, CENTER-STANTON 44

New England;13;35;49;64

Center-Stanton;9;16;27;44

NEW ENGLAND -- Tallen Binstock 22, Brock Ehlis 15, Jaren Rafferty 10, Teddy Kirschemann 8, Mark Fitterer 7, Matthew Bock 2. Totals: 19 FG, 5-6 FT. Three-pointers: 7 (Binstock 4, Ehlis 3).

CENTER-STANTON -- Ken Albers 10, Jarret Henke 9, Lane Huber 9, Josh Thies 7, Jordan Peterson 4, Kelan Hintz 2, Treyden Henke 2, Seth Hall 1. Totals: 20 FG, 6-16 FT. Three-pointers: 2 (Henke, Thies).

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN 61, BEULAH 42

Beulah;13;25;36;42

Four Winds-Minnewaukan;16;31;49;61

BEULAH -- Champ Hettich 14, Trace Beauchamp 9, Tarren Larson 9, Bennett Larson 3, Jack Koppelsloen 3, Aidan O’Brien 2, Braylen Schirado 2. Totals: 18 FG, 2-5 FT, 9 fouls. Three-pointers: 4 (Hettich 2, Koppelsloen, Beauchamp).

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN -- Kelson Keja 14, Deng Deng 14, Dalen Leftbear 9, Keyshawn St. Pierre 7, Wade Nestell 6, Ky Keja 5, Ty Dauphinais 4, Jonte Delorme 2. Totals: 27 FG, 3-7 FT, 10 fouls. Three-pointers: 7 (Ke. Keja 4, Leftbear, Ky Keja, St. Pierre).

DISTRICT 5 TOURNAMENT

at Jamestown Civic Center

LAMOURE-LITCHVILLE-MARION 59, BARNES COUNTY NORTH 32

BCN;6;15;23;32

LMLM;13;28;38;59

BARNES COUNTY NORTH -- Will Schwehr 12, Jonah Harstad 11, Jayson Schlenker 3, Justin Schlenker 2, Chance Roaldson 2, Oliver Hanson 2. Totals: 13-39 FG, Three-pointers: 4-18 (Harstad 3, Ja. Schlenker), 2-7 FT, 27 Rebounds (Hanson 10), 14 Fouls, 4 Assists (Ja. Schlenker 2, Schwehr 2), 24 Turnovers, 1 Block (Schwehr), 3 Steals (Ju. Schlenker, Ja. Schlenker, Harstad).

LAMOURE-LITCHVILLE-MARION -- Max Musland 24, Colton Ness 8, Tate Mart 6, Blase Isaacson 6, Anthony Hanson 6, Brayan Karlgaard 5, Connor Johnson 3, Jarin Ragan 1. Totals: 22-45 FG, Three-pointers: 6-12 (Musland 2, Mart, Johnson, Isaacson, Karlgaard), 9-17 FT, 24 Rebounds (Hanson 8), 13 Fouls (Hanson), 11 Assists (Ness 5), 9 Turnovers, 3 Blocks (Hanson, Musland, Johnson), 17 Steals (Musland 4).

CARRINGTON 66, OAKES 29

Oakes;11;18;28;29

Carrington;12;33;50;66

OAKES -- Xavier Vossler 8, Max Walock 7, Roddek Schmit 4, Trey Skoglund 3, Joseph Hein 3, Noah Sundby 2, Tristen Loeks 2. Totals: 12-46 FG, Three-pointers: 3-11 (Vossler, Walock, Hein), 2-9 FT, 25 Rebounds (Vossler 6, Walock 6), 15 Fouls, 3 Assists (Skoglund, Schmit, Vossler), 14 Turnovers, 2 Blocks (Walock 2), 9 Steals (Skoglund 3, Vossler 3).

CARRINGTON -- Grady Shipman 16, Hudson Schmitz 15, Jack Erickson 13, Joshua Bickett 8, Ryder Bickett 8, Jack Paulson 4, McCoy Beckleyy 2. Totals: 28-50 FG, Three-pointers: 4-9 (J. Bickett 2, Shipman 2), 6-11 FT, 32 Rebounds (Schmitz 7), 15 Fouls (Beckleyy), 14 Assists (Schmitz 4), 12 Turnovers, 3 Blocks (Schmitz 2), 5 Steals (Shipman 3).

EDGELEY-KULM-MONTPELIER 65, GRIGGS COUNTY-MIDKOTA 44

GCM;9;15;28;44

EKM;17;39;50;65

GRIGGS COUNTY-MIDKOTA -- Carter Spitzer 15, Wyatt Spickler 9, Kyle Johnson 8, Eli Larson 8, Benjamin Edland 3, Latrell Rainey 1. Totals: 13-43 FG, Three-pointers: 3-17 (Spitzer 3), 15-21 FT, 29 Rebounds (Larson 6), 14 Fouls, 0 Assists, 15 Turnovers, 2 Blocks (Spitzer, Rainey), 7 Steals (Johnson 3).

EDGELEY-KULM-MONTPELIER -- Braeden Kinzler 21, Jacob Nitschke 18, Zeke Barnick 8, Joseph Kramlich 7, Jaxon Buckeye 4, Austin Strobel 4, Dylan Carlson 3. Totals: 25-54 FG, Three-pointers: 5-19 (Kinzler 4, Carlson), 10-12 FT, 33 Rebounds (Nitschke 11, Barnick 10), 18 Fouls, 14 Assists (Carlson 5), 9 Turnovers, 4 Blocks (Nitschke 2, Barnick 2), 10 Steals (Kramlich 2, Kinzler 2, Buckeye 2, Barnick 2).

DISTRICT 11 TOURNAMENT

NEDROSE 59, DRAKE-ANAMOOSE 52

Loser-out

Drake-Anamoose;18;25;38;52

Nedrose;7;33;43;59

DRAKE-ANAMOOSE -- John Bossert 16, Kyle Volson 15, Dallas Brandt 13. No other scorers provided.

NEDROSE -- Izaac Strandlien 21, Mitch Heinert 14, Jodey Myers 10. No other scorers provided.

WESTHOPE-NEWBURG 72, TOWNER-GRANVILLE-UPHAM 27

Semifinal

TGU;8;18;22;27

WN;19;39;59;72

TOWNER-GRANVILLE-UPHAM -- Sage Hanson 11, Ty Schmitt 9, Jaxon Nelson 4. No other scorers provided.

WESTHOPE-NEWBURG -- Will Artz 19, Braden Bailey 19, Walker Braaten 15. No other scorers provided.

VELVA 80, RUGBY 76, OT

Velva;13;37;52;68;80

Rugby;20;39;51;68;76

VELVA -- Payton Bodine 25, Reggie Bruner 20, Kyle Sandy 15. No other scorers provided.

RUGBY -- Brody Schneibel 17, Jacob Ripplinger 15, Erik Foster 15, Garrett Sullivan 15. No other scorers provided.

COLLEGE HOCKEY

NORTH DAKOTA 0, COLORADO COLLEGE 0, SO (UND wins SO 1-0)

(Saturday)

North Dakota;0;0;0;0;--;0

Colorado College;0;0;0;0;--;0

First period: No scoring.

Second period: No scoring.

Third period: No scoring.

Overtime: No scoring.

Shootout: 1. UND, Tyler Kleven.

Goaltender saves: North Dakota -- Drew DeRidder 6-12-5-3--26. Colorado -- Matt Vernon 7-7-8-4--26.

Penalties: North Dakota -- Four minors for eight minutes. Colorado -- Four minors for eight minutes.

Records: North Dakota 14-13-6 overall, 8-10-4 NCHC for 28 points; Colorado College 10-19-3, 6-13-3 for 25 points.

NORTH DAKOTA 2, COLORADO 1, OT

(Friday)

North Dakota;0;1;0;1;--;2

Colorado College;0;1;0;0;--;1

First period: No scoring.

Second period: 1. North Dakota, Jackson Blake (Riese Gaber), 2:15. 2. Colorado, Ethan Straky (Chase Foley, Ryan Beck), 5:54.

Third period: No scoring.

Overtime: 3. North Dakota, Blake (Chris Jandric, Gaber), 0:29.

Goaltender saves: North Dakota -- Drew DeRidder 8-4-5-0--17. Colorado -- 3-14-15-0--32.

Penalties: North Dakota -- Three minors for six minutes. Colorado -- Four minors for eight minutes.

Records: North Dakota 14-13-5 overall, 8-10-3 NCHC for 26 points; Colorado 10-19-2, 6-13-2 for 24 points.

NAHL

MINOT 6, BISMARCK 4

Bismarck;2;1;1;--;4

Minot;1;3;2;--;6

First period: 1. Bismarck, Julian Beaumont (Erik Atchison), 1:29. 2. Minot, Colby Joseph (Joe Blackley, Bryce Howard), 9:55 (PP). 3. Bismarck, Beaumont (Brandon Reller), 14:33.

Second period: 4. Bismarck, Nico Chmelevski (Drew Holt, Beaumont), 1:42 (PP). 5. Minot, John Emmons (Chase LaPinta, Hunter Longhi), 2:17. 6. Minot, Justin Dauphinais (LaPinta), 12:19. 7. Minot, LaPinta (Longhi, Weston Knox), 14:17 (PP).

Third period: 8. Minot, Longhi (Unassisted), 4:35 (PP). 9. Bismarck, Vertti Jantunen (Patrick Johnson), 8:16. 10. Minot, LaPinta (Emmons, Longhi), 19:50 (EN).

Goaltender saves: Bismarck -- Linards Lipskis 10-18-6--34. Minot -- Lawton Zacher 8-11-17--36.

Penalties: Bismarck -- Eight minors for 16 minutes. Minot -- Eight minors for 16 minutes.

Records: Bismarck 20-20-6; Minot 23-21-2.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;29;11;7;65

Aberdeen;23;17;5;51

St. Cloud;22;18;6;50

Minot;23;21;2;48

Bismarck;20;20;6;46

North Iowa;21;20;3;45

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;31;12;4;66

New Jersey;29;13;3;61

Maine;25;16;3;53

Northeast;24;17;5;53

Johnstown;22;20;2;46

Philadelphia;19;23;2;40

Danbury;2;39;7;11

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Wisconsin;28;15;3;59

Fairbanks;25;17;5;55

Minnesota;24;15;7;55

Kenai River;24;20;3;51

Janesville;21;18;8;50

Anchorage;21;17;7;49

Chippewa;22;21;2;46

Springfield;21;23;1;43

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Oklahoma;36;7;1;73

Lone Star;29;11;6;64

New Mexico;27;17;3;57

Shreveport;25;14;7;57

Amarillo;23;19;3;49

Odessa;23;19;3;49

El Paso;13;28;4;30

Corpus Christi;10;30;6;26

Friday, Feb. 24

Fairbanks 4, Anchorage 3, OT

Kenai River 6, Janesville 3

Saturday, Feb. 21

Minot 6, Bismarck 4

Maine 3, Danbury 2, OT

New Jersey 6, Johnstown 0

Maryland 3, Philadelphia 0

Wisconsin 2, Chippewa 1

Austin 4, St. Cloud 3, OT

Lone Star 1, Shreveport 0, SO

Minnesota 4, Springfield 1

North Iowa 4, Aberdeen 3, OT

Amarillo 7, Corpus Christi 1

Oklahoma 4, New Mexico 3

El Paso 3, Odessa 2, SO

Anchorage at Fairbanks, n

Janesville at Kenai River, n

Sunday, Feb. 26

North Iowa at Aberdeen

Lone Star at Oklahoma

N.D. SCORES

SATURDAY

College men's hockey

Dakota College-Bottineau 3, Northern Colorado 2

Jamestown (D-I) 8, Midland 2

Minot State 5, Liberty 3

College men's basketball

Dickinson State 79, Waldorf 74

Jamestown 95, Concordia (Neb.) 77

Mayville State 102, Valley City State 82

North Dakota 82, St. Thomas 74

North Dakota State 71, Western Illinois 69

College women's basketball

Dakota State 82, Dickinson State 37

Mayville State 76, Bellevue 59

North Dakota State 82, Western Illinois 74

St. Thomas 74, North Dakota 68

College baseball

Graceland 3, Dickinson State 2

Jamestown 6, Missouri Baptist 5, 11 inn.

Metropolitan State-Denver 16, U-Mary 10

Metropolitan State-Denver 10, U-Mary 6

Missouri Baptist 11, Jamestown 6

Mount Marty 7, Valley City State 1, 9 inn.

Mount Marty 7, Valley City State 2, 7 inn.

College softball

Auburn 9, North Dakota State 0, 6 inn.

Maryville 3, Minot State 2

North Dakota State 6, Brown 0

Washburn 7, U-Mary 0

College men's tennis

North Dakota 7, Quinnipiac 0

College women's tennis

U-Mary 5, Minnesota-Duluth 2

Valparaiso 6, North Dakota 1

College men's volleyball

Jamestown 3, Central Christian 0

Jamestown 3, Kansas Wesleyan 0

High school boys basketball

Bowman County 61, Hettinger-Scranton 58

Central Cass 74, Sargent County 60

Four Winds-Minnewaukan 61, Beulah 42

Garrison 80, Killdeer 72

Grafton 70, Fargo Oak Grove 42

Kindred 77, Enderlin 39

New England 64, Center-Stanton 44

Standing Rock 83, Central McLean 60

East Region tournament

Fargo Shanley 78, Valley City 60

Grand Forks Central 77, West Fargo Horace 55

West Fargo 76, Fargo South 68

West Fargo Sheyenne 70, Wahpeton 61

District 5 tournament

LaMoure-Litchville-Marion 59, Barnes County North 32

Carrington 66, Oakes 29

Edgeley-Kulm-Montpelier 65, Griggs-Midkota 44

District 6 tournament

Napoleon-Gackle-Streeter 52, Kidder County 38

Medina-Pingree-Buchanan 61, Strasburg-Zeeland 22

District 11 tournament

Nedrose 59, Drake-Anamoose 52

Westhope-Newburg 72, Towner-Granville-Upham 27

Rugby 80, Velva 76, OT

District 12 tournament

Surrey 66, Berthold 40

South Prairie 66, Glenburn 39

Minot Ryan 70, Minot Our Redeemer's 25

Des Lacs-Burlington 66, Mohall-Lansford-Sherwood 42

District 15 tournament

Mandaree 55, New Town 43

White Shield 59, Alexander 37

Trenton 52, Parshall-North Shore-Plaza 45

District 16 tournament

Kenmare-Bowbells 52, Stanley 50

Powers Lake-Burke Central 66, Divide County 46

High school girls basketball

East Region tournament

Fargo North 68, Devils Lake 58

Fargo Shanley 54, Fargo South 26

Wahpeton 74, Grand Forks Central 67

West Fargo Horace 63, Valley City 51

High school boys hockey

Century 2, Jamestown 1

West Fargo Sheyenne 3, Fargo Davies 1

High school girls hockey

Legacy-Bismarck 3, West Fargo 2, OT