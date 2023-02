HIGH SCHOOL GYMNASTICS

STATE TOURNAMENT

At Jamestown

Team results

1. Dickinson 148.983. 2. Century 145.483. 3. Jamestown 144.667. 4. Minot 141.050. 5. Legacy 139.50. 6. Breckenridge-Wahpeton 134.067. 7. Mandan 133.417. 8. Grand Forks 129.783.

Individual results

Vault: 1. Elizabeth Karsky, DHS, 9.517. 2T. Rylee Olson, DHS, 9.433. 2T. Reygan Strommen, DHS, 9.433. 2T. Julia Skari, JHS, 9.433. 5. Keira Davis, Minot, 9.35. 6T. Jenna Jackson, Century, 9.283. 6T. Rachel Dunlop, Century 9.283. 8. Hailey Conklin, Minot,9.267. 9T. Rachel Crouse, Century, 9.15. 9T. Brooke Dolinyuk, DHS, 9.15.

Bars: 1. Aspen Roadarmel, DHS, 9.633. 2 Haley Conklin, Minot, 9.3. 3. Brooklyn Wariner, DHS, 9.267. 4. Rylee Olson, DHS, 9.2. 5. Elizabeth Karsky, DHS, 9.117. 6. Rachel Crouse, CHS, 9.1. 7. Julia Skari, JHS, 9.033. 8. Jericah Lockner, Mandan, 8.917. 9. Emma Hillerud, JHS, 8.9. 10. Corrina Ugland, Century, 8.883.

Beam: 1. Rylee Olson, DHS, 9.7. 2. Teah Schulte, Century, 9.4. 3. McKennz Brosz, Century, 9.1. 4T. Elizabeth Karsky, DHS, 9.083. 4T. Emma Hillerud, JHS, 9.093. 6. Allysah Larson, JHS, 9.05. 7. Irelyn Ell, Legacy, 9.017. 8. Haley Conklin, Minot, 8.967. 9. Taryn Swanson, GF, 8.933. 10. Brooklyn Wariner, DHS, 8.917,

Floor: 1. Rylee Olson, DHS, 9.65. 2. Strommen, 9.617. 3. Skar, 9.5383. 4. Swanson, 9.567. 5. Hillerud, 9.544. 6T. Schulte, 9.467. 6T. Wariner, 9.467. 8T. Ugland, 9.514. 9. Anna Heil, Legacy, 9.4. 10. Davis, 9.35.

All around: 1. Olson, 37.983. 2. Conklin, 36.833. 3. Karsky, 36.817. 4. Hillerud, 36.650. 5T. Schulte, 36.633. 5T. Skari, 36.633. 7. Wariner, 36.383. 8. Swanson, 35.917. 9. Davis, 35.583. 10. Alexa Evanger, Legacy, 35.533.

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

NSIC TOURNAMENT

OPENING ROUND

At Sioux Falls, S.D.

University of Mary 79, Wayne State 72

Wayne State;22;31;49;72

U-Mary;23;41;55;79

WAYNE STATE – Lauren Zachrison 18, Addy Kopecky 11, Kassidy Pingel 12, Maya Fitzpatrick 11, Ashley Gustavson 13, Annie Guentzel 5, Kylah Vandonkersgoed 2. Totals: 26-65 FG, Three-pointers: 5-23 (Fitzpatrick 2, Guentz, Kopecy, Zacharison), 35 Rebounds (Zacharison 8), 12 Assists (Zacharison 6), 12 Turnovers, 1 Blocked shot, 7 Steals (2 with 2).

UNIVERSITY OF MARY – Ryleigh Wacha 12, Zoe Velde 8, Megan Zander 14, Megan Voit 18, Addison Rozell 8, Mo Hakim 9, Reese Wishart 10. Totals: 24-52 FG, Three-pointers: 7-18 (Voit 6, Zander 1), 34 Rebounds (Voit 6), 13 Assists (Velde 7), 13 Turnovers, 2 Blocked shots (2 with 1), 6 Steals (Wishart 2, Velde 2).

Records: University of Mary 14-12; Wayne State 11-16.

Next: U-Mary vs. Minnesota-Mankato, Saturday, 7 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS HOCKEY

STATE TOURNAMENT

At Grand Forks

Quarterfinals

FARGO SOUTH-SHANLEY 3, CENTURY 2

(Thursday)

FSS;1;1;1;--;3

Century;1;1;0;--;2

First period: 1. FSS, Colten Nestler (Unassisted), 1:28. 2. Century, Ben LaDuke (Andrew Brubakken, Maxon Vig), 13:58.

Second period: 3. FSS, Jake Verwest (Nestler), 1:25 (PP). 4. Century, Hayden Ritter (Kaden Roness, Vig), 11:43 (PP).

Third period: 5. FSS, Trevor Moe (Nestler), 8:21.

Goaltender saves: Century -- Hoyt Ubl 7-11-7--25. Fargo South-Shanley -- Noel Olsonawski 5-5-3--13.

Penalties: Century -- One minor for two minutes. Fargo South-Shanley -- Two minors for four minutes.

Friday, Feb. 24

Loser-out

Jamestown 4, Minot 2

Jamestown;2;2;0;--;4

Minot;0;1;1;--;2

First period: 1. Jamestown, Max Mehus (Brooks Roaldson, Reagan Sortland), 0:24. 2. Jamestown, Roaldson (Mehus, Jarrett Zalumskis), 1:57.

Second period: 3. Jamestown, Easton Romsdal (Roaldson), 0:19. 4. Jamestown, Gavin Gerhardt (Ashton Stockert, Nate Walz), 4:10. 5. Minot, Mackley Morelli (Jaxon Bradley), 6:25.

Third period: 6. Minot, Eli Hansen (Carter Coleman), 5:38.

Goaltender saves: Jamestown -- Andrew Walz 13-21-11--45. Minot -- Toby Strand 4-x-x--4; Blays Ostrom 1-4-5--10.

Penalties: Jamestown -- Two minors for four minutes. Minot -- One minor for two minutes.

Century 4, Legacy 3

Century;0;1;3;--;4

Legacy;0;1;2;--;3

First period: No scoring.

Second period: 1. Century, Andrew Brubakken (Unassisted), 3:53. 2. Legacy, Drew Beasley (Marcus Butts), 7:10.

Third period: 3. Legacy, Butts (Beasley), 9:25. 4. Century, Ben LaDuke (Unassisted), 10:13. 5. Legacy, Stryder McMahon (Butts), 11:18. 6. Century, Maxon Vig (Hayden Ritter, T.J. Olson), 13:39. 7. Century, Charlie Vig (M. Vig), 13:47.

Goaltender saves: Century -- Hoyt Ubl 8-9-5--22. Legacy -- Tyler Miller 6-10-8--24.

Penalties: Century -- Three minors for six minutes. Legacy -- Three minors for six minutes.

Semifinals

Grand Forks Red River 6, West Fargo Sheyenne 3

WFS;2;1;0;--;3

GFRR;0;5;1;--;6

First period: 1. WFS, Trey Stocker (Charlie Leshovsky), 10:08. 2. WFS, Zachary Moser (Hudson Routh, Colton Rogen), 13:12.

Second period: 3. GFRR, Luc Bydal (Grant Gardner, Thomas Peterson), 2:46. 4. GFRR, Michael Coleman (Mason Stroh), 7:15. 5. GFRR, Gardner (Coleman), 9:06. 6. Mason Reynolds (Tyson Ulmer), 9:32. 7. GFRR, Carter Sproule (Coleman, Dillon Jackson), 12:38 (PP). 8. WFS, Jayden Rogen (Moser, Ben Clouse), 15:12.

Third period: 9. GFRR, Reynolds (RyLee Vetsch), 3:05.

Goalie saves: WFS – Riley Swanson 7-12-16—35. GFRR – Jake Jenkins 8-6-2—15.

Penalties: WFS – 4 for 8 minutes. GFRR – 2 for 4 minutes.

Records: Grand Forks Red River 23-2-1; West Fargo Sheyenne 15-11.

Fargo South-Shanley 4, Fargo Davies 0

FSS;0;2;2;--;4

FD;0;0;0;--;0

First period: No scoring.

Second period: 1. FSS, Zach Boren (Trevor Moe, Will Hofer), 4:09 (PP). 2. FSS, John Lang (Zach Skarperud), 6:46.

Third period: 3. FSS, Jake Verwest, 15:22 (EN). 4. FSS, Colten Nestler, 16:05 (EN).

Goalie saves: FSS – Noel Olsonawski 7-5-3—15. FD – Gavin Erickson 6-10-4—20.

Penalties: FSS – 2 for 4 minutes. FD – 2 for 4 minutes.

Records: Fargo South-Shanley 20-5; Fargo Davies 13-9-3.

CLASS A BOYS BASKETBALL

JAMESTOWN 83, MANDAN 82

Mandan;45;37;--;82

Jamestown;35;48;--;83

MANDAN -- Karsyn Jablonski 8, Hudsen Sheldon 17, TJ Brownotter 11, Rustin Medenwald 15, Tahrye Frank 16, Mat Mudingay 12, Brylee Bearstail 3. Totals: 32-58 FG, Three-pointers: 7-24 (Brownotter 3, Frank 2, Bearstail, Medenwald), 11-17 FT, 23 Rebounds (Mudingay 7), 20 Fouls (Mudingay 5).

JAMESTOWN -- Noah Meissner 7, Payton Hochhalter 10, Mason Lunzman 14, Dalton Lamp 18, Thomas Newman 8, Caydann Cox 14, Ryan Larson 11, James Horgan 1. Totals: 28-57 FG, Three-pointers: 10-30 (Lunzman 4, Lamp 3, Larson 2, Cox), 17-23 FT, 23 Rebounds (Cox 9), 16 Fouls.

Records: Jamestown 10-10 West Region, 11-10 overall; Mandan 14-6, 15-6.

WEST REGION PLAY-IN GAME

Turtle Mountain 71, St. Mary’s 66

St. Mary’s;32;34;--;66

Turtle Mountain;36;35;--;71

ST. MARY’S -- Jackson Ross 17, Jacob Goettle 11, Christian Benning 10, Caden Willer 9, Matthew Selensky 8, Ben Zenker 7, Maddox Doppler 4. Totals: 23-59 FG, Three-pointers: 10-32 (Ross 4, Willer 3, Benning 2, Selensky 2), 31 Rebounds (Selensky 8), 20 Fouls.

TURTLE MOUNTAIN -- Parker Wallette 26, Abraham Peltier 15, Zavier Parisien 9, Gunner Zerr 8, Housten Davis 5, Dylan LaBeau 4, Aiden Mata 4. Totals: 22-62 FG, Three-pointers: 3-12 (Wallette, Peliter, Parisien), 34 Rebounds, 14 Fouls.

Records: Turtle Mountain 7-15; St. Mary's 6-16.

WEST REGION TOURNAMENT

Play-in games

Home sites

Friday, Feb. 24

Game 1: No. 8 Turtle Mountain 71, No. 9 St. Mary’s 66

Game 2: No. 10 Williston 62, No. 7 Dickinson 48

Saturday, Feb. 25

Game 3: No. 11 Watford City (1-20) vs. No. 6 Jamestown (11-10), 1 p.m.

Thursday, March 2

Quarterfinals

At Bismarck Event Center

Main Arena

Game 4: No. 8 Turtle Mountain (6-16) vs. No. 1 Century (21-0), 3 p.m.

Game 5: No. 5 Legacy (12-9) vs. No. 4 Bismarck (12-9), 4:45 p.m.

Game 6: No. 10 Williston (7-14) vs. No. 2 Minot (18-3), 6:30 p.m.

Game 7: Winner of Game 3 vs. No. 3 Mandan (15-6), 8:15 p.m.

Friday, March 3

Loser-out

Exhibit Hall

Game 8: Loser of Game 4 vs. Loser of Game 5, 1 p.m.

Game 9: Loser of Game 6 vs. Loser of Game 7, 2:45 p.m.

Semifinals

Main Arena

Game 10: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5, 5:30 p.m.

Game 11: Winner of Game 6 vs. Winner of Game 7, 7:15 p.m.

Saturday, March 4

State qualifiers

Main Arena

Game 12: Winner of Game 9 vs. Loser of Game 10, 2:30 p.m.

Game 13: Winner of Game 8 vs. Loser of Game 11, 4:15 p.m.

Region championship

Main Arena

Game 14: Winner of Game 10 vs. Winner of Game 11, 7:45 p.m.

CLASS A GIRLS BASKETBALL

WEST REGION TOURNAMENT

Play-in games

Home sites

Friday, Feb. 24

Game 1: No. 8 Dickinson 60, No. 9 Turtle Mountain 54

Saturday, Feb. 25

Game 2: No. 10 Watford City (3-18) vs. No. 7 Mandan (9-12), 2 p.m.

Game 3: No. 11 Williston (0-20) vs. No. 6 St. Mary's (10-11), 1 p.m.

Thursday, March 2

Quarterfinals

At Bismarck Event Center

Exhibit Hall

Game 4: No. 8 Dickinson (8-14) vs. No. 1 Century (18-2), 2 p.m.

Game 5: No. 5 Jamestown (11-10) vs. No. 4 Legacy (15-6), 3:45 p.m.

Game 6: Winner of Game 2 vs. No. 2 Minot (17-4), 5:30 p.m.

Game 7: Winner of Game 3 vs. No. 3 Bismarck (17-4), 7:15 p.m.

Friday, March 3

Loser-out

Exhibit Hall

Game 8: Loser of Game 4 vs. Loser of Game 5, 4:30 p.m.

Game 9: Loser of Game 6 vs. Loser of Game 7, 6:15 p.m.

Semifinals

Main Arena

Game 10: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5, 2 p.m.

Game 11: Winner of Game 6 vs. Winner of Game 7, 3:45 p.m.

Saturday, March 4

State qualifiers

Main Arena

Game 12: Winner of Game 8 vs. Loser of Game 11, 11 a.m.

Game 13: Winner of Game 9 vs. Loser of Game 10, 12:45 p.m.

Region championship

Main Arena

Game 14: Winner of Game 10 vs. Winner of Game 11, 6 p.m.

CLASS B BOYS BASKETBALL

SHILOH CHRISTIAN 73, WILTON-WING 68

Shiloh;20;36;60;73

Wilton-Wing;24;46;55;68

SHILOH CHRISTIAN – Kyler Klein 7, Wyatt Westin 10, James Melberg 2, Caden Englund 7, Isaac Emmel 9, Carter Seifert 7, Atticus Wilkinson 13, Jay Wanzek 18. Totals: 24 FG, Three-pointers: Emmel 3, Seifert, Englund, Westin, Klein, 4-9 FT, 16 Fouls.

WILTON-WING – Hunter Wolff 14, DonTaye Fetzer 22, Teigen Earsley 3, Kendal Sondrol 18, Trey Koski 8. Totals: 11 FG, Three-pointers: Sondrol 6, Wolff 4, Earsley, 10-14 FT, 14 Fouls.

BEULAH 69, HAZEN 62

Beulah;14;29;46;69

Hazen;20;30;47;62

BEULAH – Jack Koppelsloen 4, Trace Beauchamp 19, Aidan O’Brien 9, Braylen Schirado 5, Champ Hettich 8, Bennett Larson 6, Tarren Larson 18. Totals: 28 FG, Three-pointers: Beauchamp 2, Schirado, 4-5 FT, 7 Fouls.

HAZEN – Kaison Kaylor 7, Talan Batke 25, Tyson Wick 12, Tahtae Sage 8, Rylan VanInwagen 10. Totals: 12 FG, Three-pointers: Batke 4, Wick 2, Sage 2, VanInwagen 2, Kaylor, 5-8 FT, 12 Fouls.

WASHBURN 58, NEW SALEM-ALMONT 55

Washburn;14;25;40;58

NSA;9;28;42;55

WASHBURN -- Owen Patterson 3, Dylan Ekell 7, Parker Jacobson 17, Alex Retterath 19, Alex Retterath 10, Carter Knutson 2. Totals: 15 FG, Three-pointers: Jacobson 4, J.Retterath 2, Patterson, 7-12 FT, 18 Fouls.

NEW SALEM-ALMONT -- Landon Tellmann 11, Alex Brandt 2, Keaton Davis 6, Brady Brandt 3, Hadly Erickson 3, Wyatt Kuhn 25, Levi Becker 5. Totals: 14 FG, Three-pointers: Tellmann 2, Erickson, Kuhn, 15-20 FT, 10 Fouls.

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN 60, HARVEY-WELLS COUNTY 60

HWC;13;23;34;48

FWM;15;31;52;60

HARVEY-WELLS COUNTY -- Tallen Thorson 2, Noah Liegler 13, Brock Fike 3, Keaton Keller 6, Tate Grossman 19, Gabe Allmaras 5. Totals: 13 FG, Three-pointers: Grossman 2, Liegler, 13-23 FT, 17 Fouls.

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN -- Deng Deng 30, Dalen Leftbear 6, Wade Nestell 12, Kelson Keja 12. Totals: 22 FG, Three-pointers: Deng 2, Keja, 7-12 FT, 18 Fouls.

LANGDON-EM 67, LAKOTA 62

Lakota;10;39;51;62

LEM;10;36;51;67

LAKOTA -- Brody Rainsberry 3, Zachary Gibson 25, Jaxon Baumgarn 14, Landon Sundeen 6, Rider Schmidt 6, Ross Thompson 8. Totals: 16 FG, Three-pointers: Gibson 5, Baumgarn 2, Rainsberry, 6-12 FT, 23 Fouls.

LANGDON-EDMORE-MUNICH -- Jayden Lee 3, Nick Kingette 9, Jack Romfo 10, Cody Amble 11, Rayce Worley 21, Levi Swanson 3, Tanner McDonald 10. Totals: 20 FG, Three-pointers: Lee, Amble, 21-30 FT, 15 Fouls.

BEACH 73, HETTINGER-SCRANTON 65

HS;12;32;49;65

Beach;20;35;51;73

HETTINGER-SCRANTON -- Malachi Dilse 6, Bennett Jorgenson 14, Caden Anderson 9, Forrest Forthun 3, Maddox Pierce 14, Joey Perkins 4, Blake Larson 15. Totals: 11 FG, Three-pointers: Pierce 4, Anderson 2, Jorgenson 2, 19-28 FT, 24 Fouls.

BEACH -- Justus Baker 11, Elijah Holkup 18, Dane Farstveet 5, Shem Baker 10, Andrew Trask 2, Shawn Murphy 4, Trey Swanson 23. Totals: 22 FG, Three-pointers: Holkup 2, Baker, 20-31 FT, 21 Fouls.

DISTRICT 11 TOURNAMENT

Rugby 70, Drake-Anamoose 36

DA;9;15;26;36

Rugby;26;43;56;70

DRAKE-ANAMOOSE -- John Bossert 11, Wesley Nickelson 8, Kyle Volson 8. No other scorers provided.

RUGBY -- Erik Foster 14, Jacob Ripplinger 12, Rylan Hildebrand 9. No other scorers provided.

Velva 65, Nedrose 36

Velva;19;42;60;65

Nedrose;14;23;26;36

VELVA -- Reggie Bruner 14, Preston Kraft 10, Payton Bodine 9, Ben Schepp 9. No other scorers provided.

NEDROSE -- John Kalamaha 7, Izaac Strandlien 7, Kaedin Bader 7.

Towner-Granville-Upham 54, Bottineau 52

TGU;8;18;33;54

Bottineau;15;29;42;52

TOWNER-GRANVILLE-UPHAM -- Sage Hanson 20, Ty Schmitt 13, Jaxon Nelson 12. No other scorers provided.

BOTTINEAU -- Carson Haerer 18, Ryder Pollman 14, Bud Wilkie 12.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

REGION 3 TOURNAMENT

At Jamestown

Championship

Edgeley-Kulm-Montpelier 41, Linton-HMB 38

EKM;10;22;31;41

LHMB;12;25;29;38

EDGELEY-KULM-MONTPELIER -- Mataeya Mathern 30, Libby Mathern 9, Grace Irey 2. Totals: 14-43 FG, Three-pointers: 6-18 (M.Mathern 5, L.Mathern), 7-11 FT, 11 Fouls.

LINTON-HAZELTON-MOFFIT-BRADDOCK -- Allie Dockter 7, Jersey Vogel 5, Emma Schick 3, Emma Weiser 13, Kaylee Weninger 10. Totals: 15-43 FG, Three-pointers: 3-14 (Weiser, Schick), 5-10 FT, 12 Fouls.

Third-place game

Carrington 50, Kidder County 40

Carrington;9;28;42;50

Kidder County;12;17;37;40

CARRINGTON -- Kacie Rexin 11, Madison Johnson 10, Haley Wolsky 12, Olivia Threadgold 11, Isabel Wendel 3, Emma Hone 2, Kaydence VanRay 1. Totals: 19-55 FG, Three-pointers: 9-33 (Rexin 3, Threadgold 3, Wolsky 2, Wendel), 3-6 FT, 10 Fouls.

KIDDER COUNTY -- Avery Rath 6, Kennedy Harter 16, Breanah Pfaff 3, Grace Nicholson 3, Taylor Zimmerman 12. Totals: 14-43 FG, Three-pointers: 5-10 (Zimmerman 2, Hunter, Pfaff, Nicholson), 7-12 FT, 9 Fouls.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

STATE TOURNAMENT

At Minot

Thursday, March 2

Game 1: No. 2 Central Cass vs. Bowman County, 1 p.m.

Game 2: No. 3 Rugby vs. Langdon Area-Edmore-Munich, 2:45 p.m.

Game 3: No. 1 Thompson vs. Edgeley-Kulm-Montpelier, 6:30 p.m.

Game 4: No. 4 Kenmare-Bowbells vs. No. 5 Garrison, 8:15 p.m.

Friday, March 3

Consolation

Game 5: Loser Game 1 vs. Loser Game 2, 1 p.m.

Game 6: Loser Game 3 vs. Loser Game 4, 2:45 p.m.

Semifinals

Game 7: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 6:30 p.m.

Game 8: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 8:15 p.m.

Saturday, March 4

Game 9: Loser Game 5 vs. Loser Game 6, 1 p.m. (seventh place)

Game 10: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 2:45 p.m. (fifth place)

Game 11: Loser Game 7 vs. Loser Game 8, 6 p.m. (third place)

Game 12: Winner Game 7 vs. Winner Game 8, 8 p.m. (championship)

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;28;11;7;63

Aberdeen;23;17;4;50

St. Cloud;22;18;5;49

Minot;22;21;2;46

Bismarck;20;19;6;46

North Iowa;20;20;3;43

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;30;12;4;64

New Jersey;28;13;3;59

Northeast;24;17;5;53

Maine;24;16;3;51

Johnstown;22;19;2;46

Philadelphia;19;22;2;40

Danbury;2;39;6;10

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Wisconsin;27;15;3;57

Fairbanks;24;17;5;53

Minnesota;23;15;7;53

Janesville;21;17;8;50

Kenai River;23;20;3;49

Anchorage;21;17;6;48

Chippewa;22;20;2;46

Springfield;21;22;1;43

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Oklahoma;35;7;1;71

Lone Star;28;12;5;61

New Mexico;27;16;3;57

Shreveport;25;14;6;56

Odessa;23;19;2;48

Amarillo;22;19;3;47

El Paso;12;29;3;27

Corpus Christi;10;30;5;25

Thursday, Feb. 23

Kenai River 3, Janesville 2

Friday, Feb. 24

Bismarck 6, Minot 2

Maine 2, Danbury 0

New Jersey 4, Johnstown 0

Philadelphia 1, Maryland 0

Austin 3, St. Cloud 2

Wisconsin 4, Chippewa 2

Shreveport 2, Lone Star 1, OT

Springfield 5, Minnesota 3

Amarillo 5, Corpus Christi 4

New Mexico 5, Oklahoma 3

Odessa 5, El Paso 4, OT

Anchorage at Fairbanks (n)

Janesville at Kenai River (n)

Saturday, Feb. 21

Bismarck at Minot, 7:35 p.m.

Maine at Danbury

Johnstown at New Jersey

Philadelphia at Maryland

Chippewa at Wisconsin

St. Cloud at Austin

Lone Star at Shreveport

Springfield at Minnesota

North Iowa at Aberdeen

Corpus Christi at Amarillo

New Mexico at Oklahoma

Odessa at El Paso

Anchorage at Fairbanks

Janesville at Kenai River

Sunday, Feb. 26

Lone Star at Oklahoma

N.D. SCORES

FRIDAY

College women’s basketball

University of Mary 79, Wayne State 72

High school boys basketball

Beach 73, Hettinger-Scranton 65

Beulah 69, Hazen 62

Bowman County 70, Heart River 60

Dickinson Trinity 48, Killdeer 42

Dunseith 68, North Star 47

Fargo Oak Grove 72, Northern Cass 54

Fargo Shanley 69, West Fargo Horace 60

Flasher 61, Lemmon, S.D. 45

Four Winds-Minnewaukan 60, Harvey-Wells County 48

Garrison 86, Solen 44

Grand Forks Red River 93, Wahpeton 67

Mandan 83, Jamestown 82

Mott-Regent-Grant County 72, Richardton-Taylor 39

North Border 76, Drayton-Valley-Edinburg 37

Shiloh Christian 73, Wilton-Wing 68

St. John 65, North Prairie 62, OT

Turtle Mountain 71, St. Mary’s 66 (West Region play-in game)

Washburn 58, New Salem-Almont 55

Williston 62, Dickinson 48 (West Region play-in game)

West Fargo Sheyenne 85, Fargo North 79

Wyndmere-Lidgerwood 66, Richland 56

District 11 Tournament

Rugby 70, Drake-Anamoose 36

Velva 65, Nedrose 36

TGU 54, Bottineau 62

District 12 Tournament

Minot Ryan 67, Berthold 32

Minot Our Redeemer’s 64, Surrey 32

Des Lacs-Burlington 81, Glenburn 23

Mohall-Lansford-Sherwood 57, South Prairie 24

District 15 Tournament

Alexander 66, Williston Trinity Christian 51

Parshall-North Shore-Plaza 60, Mandaree 45

Trenton 66, New Town 50

District 16 Tournament

Kenmare-Bowbells 63, Tioga 50

Divide County 66, Ray 29

High school girls basketball

Dickinson 60, Turtle Mountain 54 (West Region play-in game)

Fargo Shanley 67, West Fargo Horace 57

Grand Forks Red River 76, Wahpeton 51

Jamestown 71, Mandan 63

West Fargo Sheyenne 63, Fargo North 53

Region 1 Tournament

Central Cass 69, Northern Cass 49 (championship)

Kindred 72, Sargent County 47 (Third place

Region 3 Tournament

Edgeley-Kulm-Montpelier 41, Linton-Hazelton-Moffit-Braddock 38 (championship)

Carrington 50, Kidder County 40 (Third place)

High school boys hockey

State tournament

Loser out

Century 4, Legacy 3

Jamestown 4, Minot 2

Semifinals

Grand Forks Red river 6, West Fargo Sheyenne 3

Fargo South-Shanley 4, Fargo Davies 0

High school girls hockey

Fargo North-South 5, Mandan 3

Minot 4, Dickinson 2