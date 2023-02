COLLEGE MEN’S BASKETBALL

UNITED TRIBES 89, WILLISTON STATE COLLEGE 78

WSC;45;33;--;78

UTTC;43;46;--;89

WILLISTON STATE COLLEGE – Wilson Rankin 20, Shaheed Muhammad 22, Moses Gordon 10, Abiodun Adedo 23, Apollo Beck 3. Totals: 30-77 FG, Three-pointers: 11-32 (Rankin 5, Muhammad 4, Adedo, Beck), 7-17 FT, 52 Rebounds (Gordon 15), 16 Fouls, 17 Assists (Muhammad 7), 22 Turnovers, 3 Blocked shots (Gordon 3), 4 Steals (Muhammad 2).

UNITED TRIBES – DK Middleton 8, Sylvester Union 16, Jesse White 22, Cayden Redfield 23, Jayce Archambault 5, Jayden Yankton 9, Tristin Davis 4, Teron Sazue 2. Totals: 38-79 FG, Three-pointers: 7-27 (White 3, Union, Davis, Yankton, Archambault), 6-15 FT, 47 Rebounds (Redfield 11, Middleton 10), 12 Fouls, 26 Assists (White 7, Middleton 7), 2 Blocked shots (Archambault 2), 12 Steals (White 4).

Records: United Tribes 14-5 Mon-Dak, 20-7 overall; Williston State College 3-17, 5-22.

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

BISMARCK STATE COLLEGE 66, MILES 53

BSC;27;37;50;66

Miles;7;24;33;53

BISMARCK STATE COLLEGE – Haley Gereau 7, Sydney Gustavsson 16, Ashton Kinnebrew 19, Katherine Fox 8, Piper Harris 9, Rozalind Strong 5, Jordan Derby 2. Totals: 23-68 FG, Three-pointers: 9-31 (Gustavsson 2, Kinnebrew 3, Harris 3, Strong 1), 11-18 FT, 15 Fouls, 46 Rebounds (Gustavsson 15), 16 Turnovers, 11 Assists (Gustavsson 4).

MILES – Angelina Dimasi 4, Jessica Tomkins 22, Becky Melcher 6, Julia Paoletta 5, India Blyth 3, Ella Paleaae-Cook 11, Catalina de Giorgi 2. Totals: 22-55 FG, Three-pointers: 4-17 (Melcher 2, Paoletta 1, Blith 1), 5-8 FT, 12 Fouls, 37 Rebounds (Tomkins 10), 20 Turnovers, 16 Assists (Paoletta 5).

Records: Bismarck State College 12-7 Mon-Dak, 15-10 overall; Miles 8-12, 11-18.

WILLISTON STATE COLLEGE 63, UNITED TRIBES 52

WSC;14;32;53;63

United Tribes;12;34;38;52

WILLISTON STATE COLLEGE– Elizabeth Field 2, Hayley Macdonald 13, Kylee Old Elk 9, Sydney Labatte 11, Irene de la Fuente 10, Shelby Meyer 1, Canzas Hisbadhorse 5, Yasmn Butler 12. Totals: 23-54 FG, Three-pointers: 3-8 (Macdonald 2, Old Elk 1), 14-19 FT, 11 Fouls, 36 Rebounds (de la Fuente 8).

UNITED TRIBES – Myona Dauphinais 18, Sandie Friday 9, Mallory Yankton 1, Kelanna McClain 10, Kaydence Gourneau 5, LaTayla Pemberton 3, Gerika Kingbird 6. Totals: 18-64 FG, Three-pointers: 4-21 (Dauphinais 2, Gourneau 1, Pemberton 1), 12-14 FT, 18 Fouls, 45 Rebounds (McClain 11), 19 Turnovers, 16 Assists (McClain 5).

Records: Williston State 13-7 Mon-Dak, 17-10 overall; United Tribes 4-15, 6-18.

CLASS A BOYS BASKETBALL

ST. MARY'S 86, DICKINSON 75

Dickinson;36;39;--;75

St. Mary's;51;35;--;86

DICKINSON -- Alex Dvorak 16, Drew Biel 12, Tyrese Annace 12, Dante Oyugi 8, Damon Glasser 8, Sebastian Hauck 7, Thomas Freer 4, Isaac Schulte 3, Hubert Niyimbona 2. Totals: 21-66 FG, Three-pointers: 10-33 (Annace 4, Glasser 2, Hauck 2, Oyugi), 23-28 FT, 9 Turnovers, 24 Fouls.

ST. MARY'S -- Jacob Goettle 21, Caden Willer 19, Christian Benning 16, Maddox Doppler 12, Ben Zenker 8, Matthew Selensky 5, Jackson Ross 5. Totals: 27-58 FG, Three-pointers: 10-19 (Willer 6, Benning 2, Selensky, Ross), 22-33 FT, 25 Rebounds (Goettle 7), 9 Assists (Zenker 5), 7 Turnovers, 21 Fouls (Goettle 5).

Records: St. Mary's 6-14 West Region, 6-15 overall; Dickinson 8-12, 9-12.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

REGION 3 TOURNAMENT

AT JAMESTOWN

Quarterfinals

Kidder County 48, Oakes 31

Oakes;4;12;26;31

Kidder County;13;24;40;48

OAKES -- Brynn Dethlefsen 2, Kailyn Roney 9, Kassidy Jackson 3, Lily Thorpe 4, Emma Muggli 4, Brianna Schmitz 2, Tyler Thompson 3, Molly Sitzler 4. Totals: 12-39 FG, Three-pointers: 2-8 (Roney, Thompson), 10 Fouls, 22 Turnovers.

KIDDER COUNTY -- Avery Rath 11, Kylee Rohrich 4, Kennedy Harter 12, Ella Witt 3, Grace Nicholson 3, Taylor Zimmerman 9, Janea Furman 6. Totals: 17-46 FG, Three-pointers: 5-12 (Zimmerman, Pfaff, Rath, Rohrich), 9-12 FT, 12 Fouls, 13 Turnovers.

Linton-Hazelton-Moffit-Braddock 50, LaMoure-Litchville-Marion 37

Linton-HMB;16;24;38;50

LaMoure-LM;11;16;24;37

LINTON-HAZELTON-MOFFIT-BRADDOCK -- Allie Dockter 10, Jersey Vogel 7, Trace Kennedy 6, Emma Schick 10, Emma Weiser 5, Makiah Ryckman 2, Kaylee Weninger 10. Totals: 18-34 FG, Three-pointers: 5-9 (Schick 2, Kennedy 2, Vogel), 9-13 FT, 22 Fouls, 18 Turnovers.

LAMOURE-LITCHVILLE-MARION -- Mai Van Eeden 2, Bailie Kelley 2, Addy Smith 7, Tessa Rasmusson 13, Addie Robbins 2, Onika Lesko 4, Georgia Lettenmaier 1, Norah DelaBarre 6. Totals: 8-37 FG, Three-pointers: 2-10 (Rasmusson 2), 19-33 FT, 15 Fouls, 14 Turnovers.

NOTE: Games 3 and 4 were postponed until Tuesday.

REGION 7 TOURNAMENT

At Dickinson Trinity

Bowman County 70, Killdeer 53

Killdeer;8;26;42;53

Bowman County;20;31;51;70

KILLDEER – Gracie Doe 6, MicKellyn Walker 17, Josey Anderson 11, Sadie Stahl 5, Marnie Schmidt 14. Totals: 20 FG, 5-11 FT, 10 fouls. Three-pointers: 6 (Doe 2, Walker 3, Stahl 1),

BOWMAN COUNTY – Adyson Gervig 6, Raegen Honeyman 4, Landyn Gerbig 3, Sophia Headley 4, Jaci Fischer 13, Julie Claire Sarsland 12, Ellie Powell 28. Totals: 28 FG, 8-11 FT, 12 fouls. Three-pointers: 5 (L.Gerbig 1, Headley 1, Fischer 1, Sarsland 2).

COLLEGE HOCKEY

ACHA DIVISION II ALL-WEST REGION TEAM

First team

Forwards: Michael Shippee, Washington; Junyan Mak, Denver; Reed Kaiser, Eastern Washington.

Defensemen: Johnny Witzke, University of Mary; Camden Gallagher, Boise State.

Goalie: Kyle Hayden, University of Mary.

Second team

Forwards: Isaiah Thomas, University of Mary; Ryan Patterson, Dakota College-Bottineau; Duke Fishman, UCLA.

Defensemen: Cole Vanorman, Weber State; Soren Bredeson, Metropolitan State-Denver.

Goalie: Jorgen Johnson, Montana State.

COLLEGE BASKETBALL

NSIC TOURNAMENT

WOMEN

First round

Tuesday, Feb. 21

No. 6 North Minnesota-Crookston (10-18) at No. 3 South Southwest Minnesota State (17-10), 1 p.m.

Wednesday, Feb. 22

No. 4 South Concordia-St. Paul (13-13) at No. 5 North Minnesota State-Moorhead (14-12), 6 p.m.

No. 6 South Upper Iowa (10-17) at No. 3 North Northern State (17-11), 6 p.m.

No. 5 South Wayne State (11-15) at No. 4 North University of Mary (13-12), 6 p.m.

Quarterfinals

At Sanford Pentagon, Sioux Falls, S.D.

Saturday, Feb. 25

No. 1 North Minnesota-Duluth (24-3) vs. CSP-Moorhead winner, 11 a.m.

No. 1 South Minnesota State-Mankato (23-3) vs. U-Mary-WSC winner, 1:30 p.m.

Sunday, Feb. 26

No. 2 South Augustana (24-4) vs. NSU-UIU winner, 11 a.m.

No. 2 North St. Cloud State (17-9) vs. SMSU-UMC winner, 1:30 p.m.

Semifinals

Monday, Feb. 27

11 a.m. and 1:30 p.m.

Championship

Tuesday, Feb. 28

4 p.m.

MEN

First round

Tuesday, Feb. 21

No. 5 North Minot State (10-16) at No. 4 South Southwest Minnesota State (16-11), 3 p.m.

No. 6 South Minnesota State-Mankato (17-11) at No. 3 North Minnesota-Duluth (20-8), 6 p.m.

No. 6 North St. Cloud State (10-17) No. 3 South Sioux Falls (18-10), 5:30 p.m.

Wednesday, Feb. 22

No. 5 South Augustana (15-13) at No. 4 North Bemidji State (18-10), 6 p.m.

Quarterfinals

At Sanford Pentagon, Sioux Falls, S.D.

Saturday, Feb. 25

No. 1 North Northern State (23-5) vs. SMSU-Minot winner, 4:30 p.m.

No. 1 South Wayne State (18-10) vs. BSU-AU winner, 6 p.m.

Sunday, Feb. 26

No. 2 South Upper Iowa (16-12) vs. UMD-Mankato winner, 4:30 p.m.

No. 2 North Minnesota State-Moorhead (22-6) vs. USF-SCSU winner, 7 p.m.

Semifinals

Monday, Feb. 27

4:30 and 7 p.m.

Championship

Tuesday, Feb. 28

7 p.m.

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;27;11;7;61

Aberdeen;23;17;4;50

St. Cloud;22;17;5;49

Minot;22;20;2;46

Bismarck;19;19;6;44

North Iowa;20;20;3;43

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;29;11;4;62

New Jersey;27;13;3;57

Northeast;24;17;5;53

Maine;23;16;3;49

Johnstown;22;18;2;46

Philadelphia;18;21;2;38

Danbury;2;38;6;10

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Wisconsin;26;15;3;55

Minnesota;23;14;7;53

Fairbanks;24;16;5;53

Anchorage;21;17;6;48

Janesville;20;16;8;48

Kenai River;22;20;3;47

Chippewa;22;19;2;46

Springfield;20;22;1;41

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Oklahoma;35;6;1;71

Lone Star;28;11;5;61

New Mexico;26;16;3;55

Shreveport;24;14;6;54

Odessa;22;19;2;46

Amarillo;21;19;3;45

El Paso;12;28;3;27

Corpus Christi;10;29;5;25

Monday, Feb. 20

Odessa 8, Lone Star 5

Tuesday, Feb. 21

Maryland at Philadelphia

Fairbanks at Janesville in Fairbanks

Thursday, Feb. 23

Janesville at Kenai River

Friday, Feb. 24

Minot at Bismarck, 7:15 p.m.

Maine at Danbury

Johnstown at New Jersey

Philadelphia at Maryland

Austin at St. Cloud

Chippewa at Wisconsin

Lone Star at Shreveport

Springfield at Minnesota

North Iowa at Aberdeen

Corpus Christi at Amarillo

New Mexico at Oklahoma

Odessa at El Paso

Anchorage at Fairbanks

Janesville at Kenai River

Saturday, Feb. 21

Bismarck at Minot, 7:35 p.m.

Maine at Danbury

Johnstown at New Jersey

Philadelphia at Maryland

Chippewa at Wisconsin

St. Cloud at Austin

Lone Star at Shreveport

Springfield at Minnesota

North Iowa at Aberdeen

Corpus Christi at Amarillo

New Mexico at Oklahoma

Odessa at El Paso

Anchorage at Fairbanks

Janesville at Kenai River

Sunday, Feb. 26

Lone Star at Oklahoma

N.D. SCORES

MONDAY

College men’s basketball

Bismarck State College at Miles (n)

Dawson 97, Lake Region State 35

NDSCS 77, Bottineau 66

United Tribes 89, Williston State 78

College women’s basketball

Bismarck State College 66, Miles 53

Dawson 54, Lake Region State 47

NDSCS 60, Bottineau 38

Williston State 63, United Tribes 52

High school boys basketball

St. Mary’s 86, Dickinson 75

High school girls basketball

St. Mary’s 69, Dickinson 42

Region 1 Tournament

Central Cass 49, Wyndmere-Lidgerwood 26

Sargent County 58, Maple River 34

Northern Cass 59, Fargo Oak Grove 48

Kindred vs. Tri-State, Ppd to Tuesday

Region 2 Tournament

Thompson 71, Hillsboro-Central Valley 21

Hatton-Northwood 69, Cavalier 56

Grafton 46, Park River-Fordville-Lankin 27

May-Port-C-G 63, North Border 25

Region 3 Tournament

Kidder County 48, Oakes 31

Linton-HMB 50, LaMoure-LM 37

Edgeley-Kulm-Montpelier vs. Medina-Pingree-Buchanan Ppd to Tuesday

Napoleon-Gackle-Streeter vs. Carrington, Ppd to Tuesday

Region 4 Tournament

Langdon-Edmore-Munich 58, North Star 18

Four Winds-Minnewaukan 57, St. John 45

North Prairie 63, Harvey-Wells County 38

New Rockford-Sheyenne 56, Benson County 34

Region 5 Tournament

Shiloh Christian 71, Flasher 18

Washburn 64, Standing Rock 48

Garrison 51, New Salem-Almont 26

Central McLean 76, Center-Stanton 15

Region 6 Tournament

Minot Our Redeemer’s 58, Towner-Granville-Upham 36

Bottineau 49, Des Lacs-Burlington 34

Rugby 56, Surrey 35

South Prairie-Max 54, Nedrose 48

Region 7 Tournament

Bowman County 70, Killdeer 53

Glen Ullin-Hebron 55, Dickinson Trinity 50

Beulah 50, Richardton-Taylor 37

Grant County-Mott-Regent 51, Hazen 36

Region 8 Tournament

Kenmare-Bowbells 58, Trenton 20

New Town 53, Stanley 45

Powers Lake-Burke Central 56, Parshall 42

Tioga 55, Mandaree 42