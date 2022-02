Area Scores: Feb. 20

HIGH SCHOOL WRESTLING

CLASS A DUALS CHAMPIONSHIPS

BISMARCK 59, WEST FARGO 18

CLASS A QUARTERFINAL

106: Hudson Egeberg, Bis, pinned Drew Hettenbaugh, 1:14. 113: Ben DeForest, Bis, pinned Tanner Thoreson, 0:46. 120: Carson Lardy, Bis, pinned Owen Magnell, 0:56. 126: Noah Davidson, WF, won by forfeit. 132: Dylan Kostelecky, Bis, won major dec. over Sean Christopherson 10-2. 138: Cooper Snyder, WF, won by forfeit. 145: L.J. Araujo, Bis, won major dec. over Waylon Cressell 14-0.

152: Nicholas Anderson, WF, pinned Tate Olson, 5:03. 160: Tyrus Jangula, Bis, pinned Tyler Porter, 3:05. 170: Matt Steckler, Bis, won by forfeit. 182: Brock Fettig, Bis, pinned Jacob Bild, 2:20. 195: Ben Nagel, Bis, pinned Connor Lamb, 0:56. 220: Isaiah Huus, Bis, pinned Mason Kressin, 0:39. 285: Sam Larson, Bis, won dec. over Anthony Jacklovich 5-0.

BISMARCK 55, DICKINSON 16

CLASS A SEMIFINAL

106: Egeberg, Bis, won major dec. over Aidan Dahmus 13-2. 113: DeForest, Bis, pinned Gage Glaser, 5:56. 120: Lardy, Bis, pinned Taelen Gillen, 0:41. 126: Gavin Morel, Dic, won by forfeit. 132: Kostelecky, Bis, pinned Colton King, 5:23. 138: Trenton Gillen, Dic, won by forfeit. 145: Araujo, Bis, pinned Dawson Richter, 0:48.

152: Olson, Bis, won dec. over Houston Crimmins 7-0. 160: Zach Booth, Dic, won major dec. over Steckler 13-4. 170: Fettig, Bis, won dec. over Troy Berg 13-6. 182: Ayden Schlafman, Bis, pinned James Bozovsky, 4:56. 195: Nagel, Bis, pinned Luke Mavity, 2:49. 220: Huus, Bis, pinned Jackson Melvin, 0:22. 285: Larson, Bis, won dec. over Landon Fichter 2-1.

BISMARCK 52, MINOT 21

CLASS A CHAMPIONSHIP

106: Egeberg, Bis, pinned Luke Mortensen, 0:44. 113: DeForest, Bis, pinned David Llamas, 3:38. 120: Kade Marker, Min, pinned Lardy, 1:07. 126: Gabe Mortensen, Min, won dec. over Conner Harvison 7-1. 132: Kostelecky, Bis, pinned Ty Burton, 1:26. 138: Anthony Carulli, Min, won by forfeit. 145: Araujo, Bis, pinned Victor Garcia, 4:59.

152: Olson, Bis, won major dec. over Deandre Maldonado 8-0. 160: Jangula, Bis, won dec. over DeJarius Jones 7-1. 170: Fettig, Bis, pinned Max Cunningham, 1:08. 182: Nagel, Bis, pinned Lincoln Brooks, 0:21. 195: Schlafman, Bis, won dec. over Kyler Byer 8-2. 220: Huus, Bis, pinned Jobe Rystedt, 1:29. 285: Kaydn Turnbow, Min, pinned Larson, 0:27.

CLASS B DUALS CHAMPIONSHIPS

LISBON 36, NEW SALEM-ALMONT 30

CLASS B CHAMPIONSHIP

106: Ryan Enge, Lis, won dec. over Charlie Irwin 4-1. 113: Griffin Greenley, Lis, won dec. over Trenton Klatt 6-5. 120: Wyatt Engwicht, NSA, pinned Noah Anderson, 3:16. 126: Cole Gerhardt, NSA, pinned Eli Lyons, 1:33. 132: Ethan Maier, NSA, won dec. over Kashden Wadeson 8-2. 138: Mike Nelson, Lis, pinned Riley Doll, 3:40. 145: Kaden Tomac, NSA, won dec. over Carter Wallner 7-0.

152: Blaze Reinke, Lis, won dec. over Ty Wolding 7-3. 160: Levi Sveum, Lis, pinned Brock Norton, 1:45. 170: Silas Reinke, Lis, pinned Cody Irwin, 2:40. 182: Boeden Greenley, Lis, pinned CL Weinberger, 1:05. 195: Gabe Lyons, Lis, won dec. over Mason Olander 7-3. 220: Collin McGrath, NSA, pinned Cameron Opp, 1:07. 285: AJ Heins, NSA, pinned Grant Lyons, 1:39.

CLASS A BOYS BASKETBALL

ST. MARY'S 80, TURTLE MOUNTAIN COMMUNITY 54

TMCHS;25;29;--;54

SM;48;32;--;80

TURTLE MOUNTAIN COMMUNITY -- Parker Wallette 25, Kenyon LaFountaine 6, Dayton Allery 6, Gunner Zerr 4, Gannyn Monette 4, Houston Davis 4, Noah Azure 3, Sawyer LaFloe 2. Totals: 22-57 FG, Three-pointers: 5-23 (Wallette 3, LaFountaine, Azure), 5-8 FT, 31 Rebounds (Wallette 13), 12 Fouls, 2 Assists (Wallette, LaFountaine), 16 Turnovers, 4 Steals (Zerr 2).

ST. MARY'S -- Garrett Bader 21, Easton Hinnenkamp 13, Evan Gross 11, Nathan Fedorchak 10, Jacob Goettle 8, Nick Schumacher 5, Myles Schafer 3, Landon Gerving 3, Maddox Doppler 2, Caden Willer 2, Ben Zenker 2. Totals: 32-67 FG, Three-pointers: 11-31 (Bader 4, Hinnenkamp 3, Fedorchak 2, Gross, Schumacher), 5-7 FT, 27 Rebounds (Gross 7), 10 Fouls, 16 Assists (Gerving 3, Doppler 3), 9 Turnovers, 7 Steals (Doppler 3).

Records: Turtle Mountain Community 5-15 West Region, 6-15 overall; St. Mary's 10-9, 11-9.

JAMESTOWN 90, WATFORD CITY 42

JHS;42;48;--;90

WC;21;21;--;42

JAMESTOWN -- Ryan Larson 25, Adam Kallenbach 10, Noah Meissner 9, Caydenn Cox 8, Dalton Lamp 8, Preston Kroeber 7, Devin Beach 7, Connor Trout 5, Tuyikeze Faustin 4, Luke Van Berkom 4, Payton Hochhalter 2, Jack Van Berkom 2. Totals: 37 FG, 12-15 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 4 (Kroeber, Cox, Trout, Meissner).

WATFORD CITY -- Josiah Rojas 11, Joey Arnegard 10, Jacob Berg 9, Calvin Garmann 7, Jory Lund 3, Weijie Jiang 2. Totals: 16 FG, 6-11 FT, 16 Fouls. Three-pointers: 4 (Rojas 2, Lund, Berg).

Records: Jamestown 7-11 West Region, 8-11 overall; Watford City 0-19, 0-20.

CLASS A GIRLS BASKETBALL

ST. MARY’S 74, TURTLE MOUNTAIN COMMUNITY 66

SM;35;39;--;74

TMCHS;41;25;--;66

ST. MARY’S -- Lydia Spies 27, Gabbi Mann 18, Lexi Gerving 11, Mykie Messer 8, Brooke Haas 5, Natalie Larson 3, Josie Armstrong 2. Totals: 25 FG, 18-24 FT, 18 Fouls (Gerving). Three-pointers: 6 (Spies 2, Mann 2, Gerving, Larson).

TURTLE MOUNTAIN COMMUNITY -- Jaxsyn Delorme 27, Amya Gourneau 13, Katie Delorme 9, Jerzey Parisien 6, Kaydence Gourneau 5, MiKayah Laducer 3, Sydnee Bruce 1. Totals: 23 FG, 16-25 FT, 19 Fouls (A. Gourneau). Three-pointers: 4 (Parisien 2, A. Gourneau, K. Gourneau).

Records: St. Mary’s 4-13 West Region, 5-13 overall; Turtle Mountain Community 2-15, 3-16.

HIGH SCHOOL GIRLS HOCKEY

FARGO DAVIES 3, BISMARCK 2, SO

Fargo Davies;0;2;0;0;1;--;3

Bismarck;1;1;0;0;0;--;2

First period: 1. Bis, Cameron Schmidt (Brenna Curl, Greta Tschider), 13:13, (pp).

Second period: 2. FD, Kaylie Zimmerman (Morgan Sauvageau), 1:22. 3. FD, Olivia Opheim (Maia Jensen), 1:53. 4. Bis, Avery Matt (Curl, Bauer Ackerman), 4:20.

Third period: No scoring.

Overtime: No scoring.

Shootout: FD wins 2-0, 5 shooters.

Goaltender saves: FD – Noelle Lewis 28. Bis – Kambree Grabar 41.

Penalties: FD – 2 for 4 minutes. Bis – 3 for 6 minutes.

Records: Fargo Davies 18-0 North Dakota League, 21-1 overall for 54 points; Bismarck 12-1-5-2, 12-3-5-2 for 48 points.

CLASS B BOYS BASKETBALL

BEULAH 65, BEACH 54

Beulah;13;34;50;65

Beach;18;29;35;54

BEULAH -- Trey Brandt 24, Trace Beauchamp 15, Trapper Skalsky 10, Champ Hettich 7, Brooks Vigesaa 3, Jack Koppelsloen 2, Seth Weigum 2, Tarren Larson 2. Totals: 25 FG, 12-21 FT, 15 Fouls. Three-pointers: 3 (Brandt 3).

BEACH -- Tevin Dietz 20, Ray Steiner 14, Trey Swanson 9, Dane Farstveet 4, Justus Baker 3, Elijah Holkup 2, Jimmy Murphy 2. Totals: 20 FG, 11-17 FT, 19 Fouls (Swanson). Three-pointers: 3 (Steiner 2, Baker).

WILTON-WING 80, STRASBURG-ZEELAND 25

S-Z;4;12;19;25

W-W;17;41;58;80

STRASBURG-ZEELAND -- Devin Feist 9, Brandon Eberle 6, Jack Vander Vorste 4, Brock Tougas 2, Loren Wolf 2, Joshua Hulm 2. Totals: 10 FG, 4-7 FT, 14 Fouls. Three-pointers: 1 (Feist).

WILTON-WING -- Hunter Wolff 12, Cael Hilzendeger 11, Dontaye Fetzer 11, Gage Schuh 11, John Marshall 10, Trey Koski 6, Patrick Conoly 6, Kendal Sondrol 5, Ryan Inglis 4, Landyn Miller 4. Totals: 33 FG, 6-7 FT, 12 Fouls. Three-pointers: 8 (Wolff 4, Hilzendeger, Sondrol, Marshall, Schuh).

FLASHER 76, MAX 47

Max;9;16;37;47

Flasher;26;45;68;76

MAX -- Erick Talbott 21, Ashton Yellowbird 9, Matthew Talbott 5, Caleb Whanger 4, Jayden Whanger 3, Trey Boedicker 3, Cole Huesers 2. Totals: 19 FG, 1-2 FT, 18 Fouls (C.Whanger). Three-pointers: 8 (E.Talbott 5, C.Whanger, Yellow Bird, M.Talbott).

FLASHER -- Javin Friesz 30, Carter Bonogofsky 13, Joey Richter 10, Trey Heid 8, Braxton Hatzenbuhler 7, Grant Hauge 5, Josiah Schock 3. Totals: 28 FG, 14-18 FT, 5 Fouls. Three-pointers: 6 (Friesz 5, Bonogofsky).

TRENTON 46, DIVIDE COUNTY 34

DC;12;14;20;34

Trenton;4;17;24;46

DIVIDE COUNTY -- Wyatt Caraballo 18, Lane Caraballo 8, Stockton Nelson 3, Max Dhuyvetter 3, Rylan Fennell 2. Totals: 14 FG, 3-4 FT, 5 Fouls. Three-pointers: 3 (L. Caraballo, Nelson, Dhuyvetter).

TRENTON -- Nate Norby 21, Caden Houle 11, Carter Smith 9, Weston Enno 3, Jaeden Wilson 2. Totals: 18 FG, 4-5 FT, 6 Fouls. Three-pointers: 6 (Norby 4, Smith, Enno).

NEW SALEM-ALMONT 55, CENTRAL MCLEAN 37

CML;9;17;29;37

NSA;17;28;40;55

CENTRAL MCLEAN -- Julius Anderson 15, Jarrett Troyna 9, Cade Kjelstrup 7, Matthew Wahl 4, Deven Ketterling 2. Totals: 12 FG, 8-10 FT, 18 Fouls (Wahl). Three-pointers: 5 (Anderson 4, Kjelstrup).

NEW SALEM-ALMONT -- Wyatt Kuhn 19, Weston Kuhn 17, Dylan Rud 12, Rylen Soupir 5, Brady Brandt 2. Totals: 22 FG, 8-20 FT, 11 Fouls. Three-pointers: 3 (Rud 2, Soupir).

WASHBURN 69, RICHARDTON-TAYLOR 45

Wash;20;31;47;69

R-T;10;18;28;45

WASHBURN -- Alex Retterath 21, Parker Jacobson 15, Tyler Kulzer 13, Jack Retterath 6, Dawson Beck 6, Dylan Eckel 4, Aiden Parrill 2, Charles Sannes 2. Totals: 26 FG, 8-12 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 9 (Jacobson 5, A. Retterath 3, Kulzer).

RICHARDTON-TAYLOR -- Caisen Dohrmann 16, MacKale Hoselton 13, Chance Isaak 6, Marcus Cuevas 4, Kane Rivinius 3, Collin Grage 2, Dylan Kessel 2. Totals: 18 FG, 7-11 FT, 11 Fouls. Three-pointers: 2 (Hoselton 2).

GARRISON 71, NEW TOWN 39

NT;8;19;26;39

Garr;16;30;64;71

NEW TOWN -- Eliah Bearstail 11, Collin Danks 7, Jacob Montreal 4, Chance Whitecalf 4, Karter Neeeland 3, Benjamin DuBois 3, Reuben Hunter 3, Micco Bunner 2, DeSean Finley 2, Kelan Martin 1. Totals: 16 FG, 5-8 FT, 11 Fouls. Three-pointers: 2 (Hunter, Danks).

GARRISON -- Connor Kerzmann 31, TJ Syvertson 14, Ty Iglehart 12, Treyson Iglehart 6, Bennett Kamp 6, Sebastian Hernandez 2. Totals: 29 FG, 3-3 FT, 5 Fouls. Three-pointers: 9 (Kerzxmann 6, Kamp 2, T.Iglehart 1).

HAZEN 72, CENTER-STANTON 43

Hazen;21;43;60;72

Center-Stanton;7;20;33;43

HAZEN -- Tyson Wick 22, Mason Wick 17, Dawson Bruner 11, Talan Batke 8, Rylan Van Inwagon 7, Tah’tae Sage 3, Cole Schneider 2, Garrett Byerly 2. Totals: 22 FG, 2-2 FT, 12 Fouls. Three-pointers: 8 (M.Wick 3, Batke 2, Bruner, Van Inwagon, Sage).

CENTER-STANTON -- Hunter Hoffman 16, Derin Sailer 11, Jayden Hall 10, Jordan Peterson 4, Jarrett Henke 2. Totals: 15 FG, 1-3 FT, 6 Fouls. Three-pointers: 4 (Sailer 3, Hall).

COLLEGE HOCKEY

NORTH DAKOTA 3, MINNESOTA-DULUTH 2

North Dakota;1;2;0;--;3

Minnesota-Duluth;1;0;1;--;2

First period: 1. UMD, Luke Mylymok (unassisted), 11:47, (pp). 2. UND, Carson Albrecht (unassisted(, 15:49.

Second period: 3. UND, Dane Montgomery (Louis Jamernik), 3:08. 4. UND, Jamernik (unassisted), 17:32, (sh).

Third period: 5. UMD, Kobe Roth (Koby Bender), 3:11.

Goaltender saves: UND – Zach Driscoll 33. UMD – Zach Stejskal 26.

Penalties: UND – 4 for 8 minutes. UMD – 2 for 4 minutes.

Records: North Dakota 19-11-1, 14-5-1 NCHC; Minnesota-Duluth 15-13-3, 8-8-3 NCHC.

NCHC STANDINGS

Team;;Pts.;W;L;T;OTW;OTL;SOW

North Dakota;;45;14;5;1;0;1;1

Denver;;44;15;5;0;1;0;0

Western Michigan;;37;12;7;1;1;0;1

Minnesota-Duluth;;29;8;8;3;0;1;1

Nebraska-Omaha;;25;9;11;0;2;0;0

St. Cloud State;;25;7;9;3;1;1;1

Colorado College;;18;6;13;1;2;1;0

Miami;;14;3;16;1;0;3;1

Overall records: Denver 22-7-1, Western Michigan 20-8-1, North Dakota 19-11-1, Nebraska-Omaha 19-13-0, St. Cloud State 15-11-3, Minnesota-Duluth 15-13-3, Colorado College 9-18-3, Miami 6-22-2.

NOTE: Teams are awarded three points for wins in regulation, two points for an overtime or shootout win and one point for an overtime or shootout loss. Overtime wins and losses appear in both the W and L columns as well as the OTW and OTL columns.

Friday, Feb. 18

North Dakota 4, Minnesota-Duluth 3

Denver 4, Western Michigan 1

Nebraska-Omaha 5, St. Cloud State 2

Colorado College 4, Miami 3, OT

Saturday, Feb. 19

North Dakota 3, Minnesota-Duluth 2

Western Michigan 6, Denver 4

Nebraska-Omaha 5, St. Cloud State 1

Colorado College 3, Miami 2, OT

Friday, Feb. 25

Western Michigan at North Dakota, 7 p.m.

Minnesota-Duluth at Miami

Denver at Nebraska-Omaha

Colorado College at St. Cloud State

Saturday, Feb. 26

Western Michigan at North Dakota, 6:07 p.m.

Minnesota-Duluth at Miami

Denver at Nebraska-Omaha

Colorado College at St. Cloud State

COLLEGE MEN'S BASKETBALL

NORTHERN STATE 78, UNIVERSITY OF MARY 70

NSU;35;43;--;78

UM;25;45;--;70

NORTHERN STATE -- Augustin Reede 24, Jacksen Moni 16, Sam Masten 11, Kailleb Walton-Blanden 11, Jordan Belka 9, Cole Bergan 7. Totals: 27-55 FG, Three-pointers: 15-29 (Reede 8, Moni 4, Walton-Blanden, Belka, Bergan), 9-12 FT, 33 Rebounds (Masten 8), 14 Fouls, 22 Assists (Masten 10), 9 Turnovers, 3 Blocks (Walton-Blanden 2), 2 Steals (Walton-Blanden, Bergan).

MARY -- Davids Atelbauers 20, Gertautas Urbonavicius 18, Kai Huntsberry 12, Kam Warrens 9, Lucas Mayer 4, Matthew Johnson 3, Regan Tollefson 2, Veljko Radakovic 2. Totals: 26-63 FG, Three-pointers: 7-24 (Atelbauers 3, Urbonavicius 2, Warrens, Johnson), 11-12 FT, 35 Rebounds (Warrens 8), 17 Fouls (Urbonavicius), 16 Assists (Huntsberry 6), 7 Turnovers, 1 Block (Warrens), 6 Steals (Huntsberry 2, Warrens 2).

Records: Northern State 13-9 Northern Sun, 19-11 overall; U-Mary 9-12, 10-16.

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

UNIVERSITY OF MARY 92, NORTHERN STATE 69

Northern State;16;31;47;69

U-Mary;18;44;67;92

NORTHERN STATE -- Laurie Rogers 17, Haley Johnson 9, Lexi Roe 9, Kailee Oliverson 7, Rianna Fillipi 6, Abbey Holme 7, Matayia Tellis 5, Rachel Garvey 3, Brynn Alfson 2, Marissa Radtke 2, Carly Mekash 2. Totals: 26-69 FG, Three-pointers: 6-14 (Roe 2, Holmes 2, Garvey, Johnson), 11-17 FT, 34 Rebounds (Oliverson 9, Rogers 9), 14 Fouls, 19 Assists (Fillipi 6), 11 Turnovers, 3 Blocks (Oliverson 2), 6 Steals (Fillipi 3).

U-MARY -- Lexie Schneider 26, Macy Williams 23, Ryleigh Wacha 17, Megan Voit 6, Carly Kottsick 6, Ellie Hasz 4, Moriku Hakim 3, Mady Schafer 3, Addison Rozell 2, Hallie Schweitzer 2. Totals: 35-58 FG, Three-pointers: 9-19 (Williams 3, Voit 2, Kottsick 2, Wacha, Hasz), 13-16 FT, 38 Rebounds (Wacha 8), 13 Fouls, 21 Assists (Williams 9), 9 Turnovers, 6 Blocks (Wacha 3), 7 Steals (Wacha 4).

Records: Northern State 9-12 Northern Sun, 12-14 overall; Mary 7-12, 13-15.

COLLEGE SOFTBALL

MONTANA STATE-BILLNGS 7, U-MARY 4

At Minot

U-Mary;002;110;--;4;9;4

Montana State-Billings;004;300;x;--;7;10;2

Emari Evans, Hannah Chambers (6) and Madison Wszolek; Julia Qualteri and Maycen O’Neal. W – Qualteri (4-2). L – Evans (0-3). HR: U-Mary – Haley Berube.

Highlights: U-Mary – Brooke De Jong 3-for-4, triple R; Berube 3-for-4, HR, R, 3 RBIs; Wszolek 1-for-3, R. MSUB – Morgan Quimby 2-for-4, double, R, RBI; Sidney Pollard 1-for-4, 2 R, 2 RBIs; Jazlyn Kalehyawehe 1-for-4, double, RBI; Brittanee Fisher 2-for-3, double, R.

Records: U-Mary 0-6, Montana State-Billings 5-8.

MINNESOTA-CROOKSTON 5, U-MARY 0

At Minot

Minnesota-Crookston;005;000;0;--;5;9;1

U-Mary;000;000;0;--;0;6;2

Evie Stuck and Jordan Peterson; Nicole Eckhardt, Hannah Chambers (7) and Brooke McClure. W – Stuck (3-1). L – Eckhardt (0-2). HR – None.

Highlights: UMC – Whitnee Curry 4-for-4, double, triple, R, RBI; Alina Avalos 1-for-4, R, RBI; Dana Zarn 1-for-3, R, RBI; Ariana Gambala 1-for-3, 2 RBIs. U-Mary – Brooke De Jong 1-for-4, double; Haley Berube 1-for-3, double.

Records: Minnesota-Crookston 5-4, U-Mary 0-7.

COLLEGE WOMEN'S TENNIS

U-MARY 5, ST. CLOUD STATE 2

at Fargo

Singles: 1. Chloe Chong, U-Mary, def. Arisa Kashima 6-1, 6-1. 2. Ilona Freitag, U-Mary, def. Maria Paz Aoki 6-3, 6-1. 3. Doaa Farouk Mohamed, U-Mary, def. Johana Brower 6-0, 6-0. 4. Emily Needham, U-Mary, def. Shanna Kinny 6-2, 6-4. 5. Caludia Munoz Perez, SCSU, def. Heidi Jacobson 6-4, 6-2. 6. Sam Fitzpatrick, SCSU, def. Callie McDonald 6-4, 6-0.

Doubles: 1. Chong-Freitag, U-Mary, def. Brower/Paz Aoki 7-6. 2. Needham-Farouk Mohamed, U-Mary, def. Kinny-Kashima 6-0. 3. Jacobson-McDonald, U-Mary, def. Munoz Perez-Fredrickson 6-4.

Records: SCSU 2-3, U-Mary 3-0.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

MOTT-REGENT 58, HAZEN 33

Friday

Hazen;8;15;24;33

M-R;14;30;42;58

HAZEN -- Lauren Doll 8, Makenna Brunmeier 7, Macee Smith 7, Anna Roth 5, Macey Van Inwagen 4, Myah Mosset 2. Totals: 12 FG, 7-16 FT, 14 Fouls. Three-pointers: 2 (Doll, Roth).

MOTT-REGENT -- MaryJane Mayer 12, Hailee Olson 12, Samantha Greff 9, Madison Rafferty 8, Kattie Honeyman 8, Jazlyn Ottmar 4, Emily Manolovits 2, Jenessa Zentner 2, Allison Grist 1. Totals: 23 FG, 8-13 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 4 (Rafferty 2, Greff, Mayer).

REGIONAL TOURNAMENTS

REGION 1

Feb 21-24 at Sanford Health Athletic Complex, Fargo

First round

Thursday, Feb. 17

#8 Maple River 49, #9 Lisbon 46, 2 OTs

#5 Richland 52, #12 Fargo Oak Grove 26

#7 Hankinson 61, #10 Wyndmere-Lidgerwood 34

#6 Tri-State 64, #11 Enderlin 43

Quarterfinals

Feb. 21

Game 5: #1 Kindred (20-0) vs. #8 Maple River (7-13), 3 p.m.

Game 6: #4 Sargent County (14-6) vs. #5 Richland (9-10), 4:30 p.m.

Game 7: #2 Central Cass (17-2) vs. #7 Hankinson (9-11), 6 p.m.

Game 8: #3 Northern Cass (16-4) vs. #6 Tri-State (11-10), 7:30 p.m.

Semifinals

Feb. 22

Game 9: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 6 p.m.

Game 10: Winner Game 7 vs. Winner Game 8, 7:30 p.m.

Feb. 23

Game 11: Loser Game 9 vs. Loser Game 10, 6 p.m. (third place)

Game 12: Winner Game 9 vs. Winner Game 10, 7:30 p.m. (championship)

REGION 2

Feb 21-24 at Sanford Health Athletic Complex, Fargo

First round

Saturday, Feb. 19 at higher seeds

#9 Larimore 52, #8 North Border 43

#7 Midway-Minto 49, #10 Hillsboro-Central Valley 29

#6 Park River-Fordville-Lankin 47, #11 Drayton-Valley-Edinburg 20

Quarterfinals

Feb. 21

Game 4: #1 Grafton vs. #9 Larimore (5-15), 3 p.m.

Game 5: #4 Hatton-Northwood vs. Cavalier, 4:30 p.m.

Game 6: #2 Thompson vs. #7 Midway-Minto (8-14), 6 p.m.

Game 7: #3 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg vs. #6 Park River-Fordville-Lankin (10-12), 7:30 p.m.

Semifinals

Feb. 22

Game 8: Winner Game 4 vs. Winner Game 5, 6 p.m.

Game 9: Winner Game 6 vs. Winner Game 7, 7:30 p.m.

Feb. 23

Game 10: Loser Game 8 vs. Loser Game 9, 6 p.m. (third place)

Game 11: Winner Game 8 vs. Winner Game 9, 7:30 p.m. (championship)

REGION 3

Feb. 21-24 at Jamestown Civic Center

Quarterfinals

Feb. 21

Game 1: D5#1 LaMoure-Litchville-Marion (16-6) vs. D6#4 Napoleon-Gackle-Streeter (10-11), 3 p.m.

Game 2: D6#2 Kidder County (16-5) vs. D5#3 Edgeley-Kulm-Montpelier (19-2), 4:30 p.m.

Game 3: D6#1 Linton-HMB (17-3) vs. D5#4 Carrington (12-9), 6 p.m.

Game 4: D5#2 Oakes (14-8) vs. D6#3 Medina-Pingree-Buchanan (13-8), 7:30 p.m.

Semifinals

Feb. 22

Game 5: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 6 p.m.

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 7:30 p.m.

Feb. 24

Game 7: Loser Game 5 vs. Loser Game 6, 6 p.m. (third place)

Game 8: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 7:30 p.m. (championship)

REGION 4

Feb. 21-24 at Devils Lake Sports Center

Quarterfinals

Feb. 21

Game 1: D7#1 Four Winds-Minnewaukan (20-0) vs. D8#4 North Star (11-10), 3 p.m.

Game 2: D8#2 St. John (14-7) vs. D7#3 Nelson County (11-9), 4:30 p.m.

Game 3: D8#1 Langdon-Edmore-Munich (16-3) vs. D7#4 Harvey-Wells County (8-14), 6 p.m.

Game 4: D7#2 Benson County (15-6) vs. D8#3 Dunseith (12-9), 7:30 p.m.

Semifinals

Feb. 22

Game 5: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 6 p.m.

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 7:30 p.m.

Feb. 24

Game 7: Loser Game 5 vs. Loser Game 6, 6 p.m. (third place)

Game 8: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 7:30 p.m. (championship)

REGION 5

Feb. 21-24 at Mandan High School

First round

Friday, Feb. 18 at higher seeds

#8 Washburn 46, #9 Standing Rock 34

#7 New Salem-Almont 43, #10 Center-Stanton 32

#6 Flasher 68, #11 Solen 28

Quarterfinals

Feb. 21

Game 4: #1 Shiloh Christian (17-4) vs. #8 Washburn (9-12), 3 p.m.

Game 5: #4 Grant County (12-9) vs. #5 Wilton-Wing (8-13), 4:30 p.m.

Game 6: #2 Garrison (20-1) vs. #7 New Salem-Almont (10-12), 6 p.m.

Game 7: #3 Central McLean (18-3) vs. #6 Flasher (12-9), 7:30 p.m.

Semifinals

Feb. 22

Game 8: Winner Game 4 vs. Winner Game 5, 6 p.m.

Game 9: Winner Game 6 vs. Winner Game 7, 7:30 p.m.

Feb. 24

Game 10: Loser Game 8 vs. Loser Game 9, 6 p.m. (third place)

Game 11: Winner Game 8 vs. Winner Game 9, 7:30 p.m. (championship)

REGION 6

Feb. 21-24 at Minot Auditorium

Quarterfinals

Feb. 21

Game 1: D11#1 Rugby (19-2) vs. D12#4 Minot Our Redeemer’s (18-4), 3 p.m.

Game 2: D12#2 Minot Ryan (17-5) vs. D11#3 Westhope-Newburg (13-9), 4:30 p.m.

Game 3: D12#1 Mohall-Lansford-Sherwood (18-3) vs. D11#4 Towner-Granville-Upham (6-16), 6 p.m.

Game 4: D11 #2 Bottineau (9-12) vs D12#3 Des Lacs-Burlington (15-6), 7:30 p.m.

Semifinals

Feb. 22

Game 5: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 6 p.m.

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 7:30 p.m.

Feb. 24

Game 7: Loser Game 5 vs. Loser Game 6, 6 p.m. (third place)

Game 8: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 7:30 p.m. (championship)

REGION 7

Feb. 21-24 at Dickinson Trinity

First round

Friday, Feb. 18 at higher seeds

#8 Dickinson Trinity 51, #9 New England 40

#5 Mott-Regent 58, #12 Hazen 33

#7 Heart River 55, #10 Richardton-Taylor 11

#6 Hettinger-Scranton 50, #11 Killdeer 30

Quarterfinals

Feb. 21

Game 5: #1 Glen Ullin-Hebron (18-3) vs. #8 Dickinson Trinity (6-15), 2 p.m.

Game 6: #4 Beach (10-11) vs. #5 Mott-Regent (17-5), 3:30 p.m.

Game 7: #2 Beulah (15-5) vs. #7 Heart River (11-11), 5 p.m.

Game 8: #3 Bowman County (18-3) vs. #6 Hettinger-Scranton (14-8), 6:30 p.m.

Semifinals

Feb. 22

Game 9: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 5 p.m.

Game 10: Winner Game 7 vs. Winner Game 8, 6:30 p.m.

Feb. 24

Game 11: Loser Game 9 vs. Loser Game 10, 5 p.m. (third place)

Game 12: Winner Game 9 vs. Winner Game 10, 6:30 p.m. (championship)

REGION 8

Feb. 21-24 at New Town Event Center

Quarterfinals

Feb. 21

Game 1: D15#1 New Town (15-2) vs. D16#4 Tioga (7-14), 3 p.m.

Game 2: D16#2 Divide County (13-8) vs. D15#3 Trenton (12-8), 4:30 p.m.

Game 3: D16#1 Kenmare (14-7) vs. D15 #4 Mandaree (9-6), 7:30 p.m.

Game 4: D15#2 Parshall (12-10) vs. D16#3 Stanley (9-13), 7:30 p.m.

Semifinals

Feb. 22

Game 5: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 6 p.m.

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 7:30 p.m.

Feb. 24

Game 7: Loser Game 5 vs. Loser Game 6, 6 p.m. (third place)

Game 8: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 7:30 p.m. (championship)

NAHL

BISMARCK 4, NORTH IOWA 0

NI;0;0;0;--;0

Bis;2;1;1;--;4

First period: 1. Bis, Drew Holt (Eddie Shepler, Brandon Reller), 3:04. 2. Bis, Brady Egan (Calvin Hanson, Quinn Rudrud), 12:12.

Second period: 3. Bis, Holt (unassisted), 4:02.

Third period: 4. Bis, Rudrud (Hanson), 6:25.

Goaltender saves: Bismarck – Oskar Spinnars Nordin – 18 saves. North Iowa – Hunter Garvey 25 saves.

Penalties: Bismarck – 5 minors. North Iowa – 5 minors, 1 major, 1 game misconduct.

Records: Bismarck 18-23-3 for 39 points; North Iowa 19-19-6 for 44 points.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

St. Cloud;27;13;1;55

Austin;23;18;4;50

Aberdeen;23;18;3;49

Minot;23;21;2;48

North Iowa;19;19;6;44

Bismarck;18;23;3;39

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

New Jersey;30;11;2;62

Maryland;24;11;8;56

Johnstown;24;14;5;53

Jamestown;23;18;3;49

Northeast;23;19;1;47

Maine;13;21;5;31

Danbury;9;29;3;21

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Springfield;29;12;3;61

Fairbanks;29;15;3;61

Anchorage;23;15;5;51

Minnesota Magicians;20;17;6;46

Minnesota Wilderness;22;18;1;45

Janesville;22;19;1;45

Chippewa;19;22;2;40

Kenai River;11;31;5;27

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

New Mexico;30;11;3;63

Lone Star;26;10;8;60

Wichita Falls;23;14;7;53

Odessa;24;17;5;53

Corpus Christi;22;22;2;46

Shreveport;19;17;5;43

Amarillo;20;21;3;43

El Paso;13;26;4;30

Friday, Feb. 18

Anchorage 7, Kenai River 4

Minnesota Magicians 4, Fairbanks 3, SO

Saturday, Feb. 19

Bismarck 4, North Iowa 0

Jamestown 7, Johnstown 3

New Jersey 3, Maryland 0

Janesville 9, Springfield 1

St. Cloud 5, Austin 1

Wichita Falls 4, Shreveport 1

Corpus Christi 2, Amarillo 1

Lone Star 4, Odessa 3, SO

Minot 3, Aberdeen 1

New Mexico 5, El Paso 2

Anchorage 1, Kenai River 0

Minnesota Magicians at Fairbanks, n

Sunday, Feb. 20

Maine at Northeast

New Mexico at El Paso

Shreveport at Wichita Falls

Monday, Feb. 21

Johnstown at Jamestown

Thursday, Feb. 24

Maryland at Johnstown

Friday, Feb. 25

Austin at Bismarck, 7:15 p.m.

New Jersey at Maine

Danbury at Jamestown

Maryland at Johnstown

Chippewa at Janesville

Minnesota Wilderness at St. Cloud

New Mexico at Amarillo

Shreveport at Corpus Christi

North Iowa at Springfield

Minot at Aberdeen

Lone Star at El Paso

Minnesota Magicians at Kenai River

Saturday, Feb. 26

Austin at Bismarck, 7:15 p.m.

Maryland at Johnstown

New Jersey at Maine

Danbury at Jamestown

North Iowa at Springfield

Chippewa at Janesville

New Mexico at Amarillo

Shreveport at Corpus Christi

St. Cloud at Minnesota Wilderness

Minot at Aberdeen

Lone Star at El Paso

Minnesota Magicians at Kenai River

N.D. SCORES

SATURDAY

College men's basketball

Dordt University 78, Jamestown 75

Kansas City 85, North Dakota State 71

MSU-Moorhead 87, Minot State 76

Northern State 78, University of Mary 70

Oral Roberts 87, North Dakota 73

College women's basketball

Dordt University 77, Jamestown 73 (OT)

Kansas City 76, North Dakota State 67

MSU-Moorhead 71, Minot State 64

Oral Roberts 89, North Dakota 73

University of Mary 92, Northern State 69

College baseball

North Dakota State 7, Abilene Christian 4

North Dakota State 4, Abilene Christian 0

College hockey

Jamestown (D-I) 3, Liberty University (D-I) 2

North Dakota 3, Minnesota-Duluth 2

College women's hockey

Midland University 1, Minot State 0 (OT)

College softball

Jamestown 9, Dickinson State 0 (F/5)

Jamestown 4, Bellevue University 1

Minnesota-Crookston 5, University of Mary 0

MSU-Billings 8, Minot State 0

MSU-Billings 7, University of Mary 4

Minot State 4, Bemidji State 1

North Dakota State 12, Maine 2

North Dakota State 10, UT Martin 0 (F/5)

Toledo 8, North Dakota 3

UAB 2, North Dakota 0

College women's tennis

North Dakota 5, Dixie State 2

University of Mary 5, St. Cloud State 2

High school boys basketball

Beulah 65, Beach 54

Dickinson Trinity 58, Heart River 40

Fargo Davies 85, Fargo North 76

Fargo South 73, Devils Lake 59

Flasher 76, Max 47

Four Winds-Minnewaukan 75, Shiloh Christian 55

Garrison 71, New Town 39

Grand Forks Red River 86, Valley City 70

Griggs-Midkota 66, Larimore 30

Harvey-Wells County 68, Towner-Granville-Upham 45

Hazen 72, Center-Stanton 43

Jamestown 90, Watford City 42

Lakota 57, Drayton-Valley-Edinburg 47

May-Port-C-G 63, Dakota Prairie 58

Midway-Minto 59, Park River-Fordville-Lankin 47

Minot 98, Dickinson 87

New Salem-Almont 55, Central McLean 37

Richland 68, Sargent County 65

St. Mary's 80, Turtle Mountain Community 54

St. John 74, Bottineau 54

Thompson 67, Hatton-Northwood 43

Trenton 46, Divide County 34

Washburn 69, Richardton-Taylor 45

West Fargo Sheyenne 73, Grand Forks Central 39

Wilton-Wing 80, Strasburg-Zeeland 25

High school girls basketball

Devils Lake 73, Fargo South 53

Fargo Davies 72, Fargo North 32

Grand Forks Red River 69, West Fargo 62

Jamestown 77, Watford City 70

Larimore 52, North Border 43

Midway-Minto 49, Hillsboro-Central Valley 29

Minot 78, Dickinson 49

Park River-Fordville-Lankin 47, Drayton-Valley-Edinburg 20

St. Mary's 74, Turtle Mountain Community 66

West Fargo Sheyenne 79, Grand Forks Central 50

High school boys hockey

Fargo Davies 1, Grand Forks Central 0

Fargo North 5, Devils Lake 1

Fargo South-Shanley 2, Grand Forks Red River 1

Jamestown 3, Legacy 0

Mandan 3, Bottineau-Rugby 1

Minot 3, Bismarck 0

West Fargo Sheyenne 6, West Fargo 4

High school girls hockey

Fargo Davies 3, Bismarck 2 (SO)

Jamestown 3, Sioux Falls 19U 2 (OT)

Williston 3, Dickinson 1

High school wrestling

Bismarck 59, West Fargo 18

Bismarck 55, Dickinson 16

Bismarck 52, Minot 21

Carrington 38, Central Cass 33

Carrington 40, Kenmare-Bowbells 36

Dickinson 46, Valley City 26

Dickinson 44, Jamestown 25

Hettinger-Scranton 42, Velva 33

Jamestown 37, West Fargo Sheyenne 33

Kenmare-Bowbells 45, Velva 24

Lisbon 56, Kenmare-Bowbells 13

Lisbon 48, Hettinger-Scranton 21

Lisbon 36, New Salem-Almont 30

Minot 48, Fargo Davies 24

Minot 42, Jamestown 25

New Salem-Almont 46, Carrington 18

New Salem-Almont 52, South Border 24

South Border 50, Central Cass 24

South Border 37, Hettinger-Scranton 25

Valley City 36, West Fargo 33

West Fargo Sheyenne 54, Fargo Davies 22

West Fargo Sheyenne 39, Valley City 33

