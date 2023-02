HIGH SCHOOL WRESTLING

STATE DUALS TOURNAMENT

Saturday, Feb. 18

at Fargodome

CLASS A BOYS

Quarterfinals

BISMARCK 48, WEST FARGO 13

182: Kaleb Porter, WF, won dec. over Tyrus Jangula 7-0. 195: Connor Lamb, WF, won dec. over Bridger Owens 7-3. 220: Ayden Schlafman, Bis, won dec. over Logan Moore 3-2. 285: Sam Larson, Bis, won dec. over Amaree Williams 6-3. 106: Cade Nieuwsma, Bis, pinned Thomas Johnson, 0:32. 113: Hudson Egeberg, Bis, pinned Landon Geiger, 1:50. 120: Ben DeForest, Bis, pinned Tanner Thoreson, 0:59.

126: Carson Lardy, Bis, won by tech fall over Noah Davidson 16-1. 132: Owen Magnell, WF, won major dec. over Logan Mertens 11-2. 138: Landon McMahen, Bis, pinned Nolan Maus, WF, 1:19. 145: Dylan Kostelecky, Bis, won dec. over Sean Christopherson 8-2. 152: Tyler Porter, WF, won dec. over Tate Olson 8-2. 160: Matt Steckler, Bis, pinned Kenneth Johnson, 4:32. 170: LJ Araujo, Bis, won major dec. over Waylon Cressell 10-0.

CENTURY 62, FARGO DAVIES 15

182: Darion Bitz, Cen, pinned Chayton Senn, FD, 1:02. 195: Ole Taylor, Cen, won by forfeit. 220: Zach Lilly, FD, pinned Evan Schmit, 1:19. 285: Jacob Burckhard, Cen, pinned Jacob Kingzett, 1:10. 106: Grady Iverson, Cen, won by tech fall over Talen Tuchscherer 15-0. 113: Seamus Kuklok, Cen, won major dec. over Nolan Mack 11-2. 120: Cole Bohne, Cen, pinned Luke Conroy, 2:45.

126: Kane Mathiason, FD, won dec. over Ethan Kuntz 5-3. 132: Brody Ferderer, Cen, pinned Kolten Tesch, 1:56. 138: Kaden DeCoteau, Cen, won by tech fall over Hunter Sweep 16-0. 145: Wyatt Kosidowski, FD, pinned Zach Stair, 3:04. 152: Brayden Morris, Cen, pinned Lucas Selzler, 0:55. 160: Jax Gums, Cen, pinned Malachi Werremeyer, 0:49. 170: Cole Radenz, Cen, pinned Lawson Wagner, 0:48.

Semifinals

BISMARCK 51, WEST FARGO SHEYENNE 15

195: Owens, Bis, pinned Maddox Weigel, 0:50. 220: Ryder Weigel, WFS, won dec. over Schlafman 7-2. 285: Easton Egeberg, Bis, won by forfeit. 106: Nieuwsma, Bis, won dec. over Chase Clemenson 5-0. 113: Egeberg, Bis, pinned Jake Mattern, 1:36. 120: DeForest, Bis, pinned Landon Zink, 1:40. 126: Lardy, Bis, won dec. over Jackson Alexander 12-6.

132: Stetson Gisselbeck, WFS, won dec. over Mertens 5-0. 138: McMahen, Bis, pinned Jetton Wadeson, 2:38. 145: Marcus Johnson, WFS, won dec. over Kostelecky 10-6. 152: Olson, Bis, won dec. over Carter Zink 5-0. 160: James Nagel, Bis, pinned Mason Johnson, 1:29. 170: Araujo, Bis, pinned Sawyer Carr, 3:18. 182: Connor Manske, WFS, won by forfeit.

CENTURY 36, WILLISTON 22

195: Taylor, Cen, won dec. over Ty Wiedrich 8-2. 220: Korbyn Draper, Will, pinned Lykken Parlett, 1:39. 285: Landon Riely, Will, won dec. over Ja. Burckhard 3-1. 106: Iverson, Cen, won dec. over Aaron Morris 9-6. 113: Kellan Larson, Will, won dec. over Seamus Kuklok 3-1. 120: Bohne, Cen, won by forfeit. 126: Jack Coles, Will, won major dec. over Kuntz 9-1.

132: Wade Isom, Will, won in ultimate tiebreaker over Ferderer 2-1. 138: DeCoteau, Cen, pinned Drew Scott, 0:59. 145: Kaleb Minton, Will, won dec. over Stair 8-1. 152: Morris, Cen, won dec. over Tyson Rice 4-2. 160: Gums, Cen, pinned Colton Adams, 3:26. 170: Radenz, Cen, pinned Frank Hardcastle, 0:45. 182: Jerys Burckhard, Cen, won dec. over Micah Larson 4-0.

State championship

BISMARCK 43, CENTURY 27

220: Schlafman, Bis, pinned Parlett, 4:42. 285: Egeberg, Bis, pinned Ja. Burckhard, 2:33. 106: Nieuwsma, Bis, won in sudden victory over Iverson 10-8. 113: Egeberg, Bis, pinned Kuklok, 0:55. 120: DeForest, Bis, pinned Bohne, 0:48. 126: Lardy, Bis, won dec. over Kuntz 8-2. 132: Ferderer, Cen, won major dec. over Mertens 13-0.

138: DeCoteau, Cen, pinned McMahen, 1:45. 145: Kostelecky, Bis, won major dec. over Stair 10-0. 152: Olson, Bis, won dec. over Morris 6-3. 160: Gums, Cen, pinned Nagel, 4:46. 170: Araujo, Bis, pinned Je. Burckhard, 1:58. 182: Radenz, Cen, pinned Jangula, 2:42. 195: Taylor, Cen, won by tech fall over Owens 17-2.

Quarterfinals

Game 1: East No. 1 West Fargo Sheyenne 36, West No. 4 Minot 27

Game 2: West No. 2 Bismarck 48, East No. 3 West Fargo 13

Game 3: West No. 1 Williston 59, East No. 4 Grand Forks Central 12

Game 4: West No. 3 Century 62, East No. 2 Fargo Davies 15

Consolation Semifinals

Game 5: West No. 4 Minot 46, East No. 3 West Fargo 30

Game 6: East No. 2 Fargo Davies 44, East No. 4 Grand Forks Central 32

Championship Semifinals

Game 7: West No. 2 Bismarck 51, East No. 1 West Fargo Sheyenne 15

Game 8: West No. 3 Century 36, West No. 1 Williston 22

Placement matches

Game 9: No. 4 West Minot 48, East No. 2 Fargo Davies 18, Fifth-place match

Game 10: East No. 1 West Fargo Sheyenne 42, West No. 1 Williston 26, Third-place match

Game 11: West No. 2 Bismarck 43, West No. 3 Century 27, State championship

CLASS B BOYS

Quarterfinals

SOUTH BORDER 50, VELVA 24

182: Herman Kauk, SB, won major dec. over Lucas Siebuhr 8-0. 195: Daniel Schumacher, SB, won dec. over Brayden Selzler 3-2. 220: Taylor Meier, SB, won by tech fall over Evan Rensch 15-0. 285: Shane Nitschke, SB, pinned Gabe Lakoduk, 3:31. 106: Maddox Campbell, Vel, pinned Jared Schilling, 0:39. 113: Brody Michaelsohn, SB, won dec. over Pitch Hager 8-7. 120: Joseph Keller, SB, pinned Lucas Soli, 0:27.

126: Tristan Lepp, SB, won by tech fall over Brextyn Yanish 15-0. 132: Alonzo Davis, Vel, won by forfeit. 138: Carson Hildre, Vel, won by forfeit. 145: Carson Glaesman, SB, pinned Madden Barstad, 0:36. 152: Cole Stock, SB, pinned Noah Werner, 4:54. 160: Marshall Lindgren, SB, pinned Mason Schumaier, 1:15. 170: Kelson Mascol, Vel, pinned Cole Nitschke, 4:30.

LISBON 50, HETTINGER-SCRANTON 24

182: Boeden Greenley, Lis, won by tech fall over Tristan Pekas, 23-5. 195: Levi Sveum, Lis, pinned Nick Anderson, 1:54. 220: Bowden Hasbrouck, H-S, pinned Drew Anderson, 1:24. 285: Grant Lyons, Lis, won by forfeit. 106: Cruz Reinke, Lis, pinned Burke Vanderpool, 3:49. 113: Riley Hasbrouck, H-S, won dec. over Greyson Lyons 5-4. 120: Tanner Defoe, H-S, won dec. over Ryan Enge 3-1.

126: Noah Anderson, Lis, pinned Stone Stadheim, 1:02. 132: Kyler Schalesky, H-S, pinned Griffin Greenley, 3:35. 138: Carter Wallner, Lis, pinned Trevor Dalley, 0:21. 145: Mike Nelson, Lis, won by forfeit. 152: Jaron Frank, H-S, pinned Jordan Dick, 1:20. 160: Blaze Reinke, Lis, pinned Tanner Blackwell, 1:31. 170: Eli Lyons, Lis, won dec. over Devin Greff 9-3.

NEW SALEM-AMONT 51, PEMBINA COUNTY NORTH 22

182: Kayden Rose, PCN, pinned Colton Becher, 0:51. 195: Mason Olander, NSA, pinned Dustin Miller, 0;45. 220: Gavin Symington, PCN, pinned Alex Pitman, 3:28. 285: AJ Heins, NSA, pinned Cole Denault, PCN, 0:14. 106: Will Mosbrucker, NSA, pinned Oscar Martinez, 1:48. 113: Logan Werner, PCN, won dec. over Hudson Buchholz-Casson 10-5. 120: Charlie Irwin, NSA, pinned Zeke Symington, 1:34.

126: Trenton Klatt, NSA, pinned Brock Freer, 1:43. 132: Ethan Maier, NSA, won dec. over Levi Hinkle 8-4. 138: Cole Gerhardt, NSA, won by forfeit. 145: Carson Brown, PCN, won dec. over Riley Doll 2-1. 152: Ty Wolding, NSA, pinned Bryce Carignan, 0:18. 160: Ethan Stegman, PCN, won major dec. over Gavin Engwicht 15-6. 170: Brock Norton, NSA, pinned Gabriel Martinez, 1:46.

Consolation semifinals

HETTINGER-SCRANTON 42, NORTHERN LIGHTS 39

195: Isaac Herbel, NL, won major dec. over Anderson 14-2. 220: B. Hasbrouck, H-S, pinned Jon Leonard, 3:28. 285: Bryce Prouty, NL, won by forfeit. 106: Bode Henderson, NL, pinned Nick Dobitz, 1:10. 113: R. Hasbrouck, H-S, pinned Keenan Gores, 3:55. 120: Alex Tandeski, NL, won by forfeit. 126: Defoe, H-S, pinned Dane DeCoteau, 1:26.

132: Schalesky, H-S, won by disqualification over Braelyn Herman. 138: Havlin DeLong, NL, won by forfeit. 145: Lane Zupan, NL, pinned Dalley, 2:49. 152: Frank, H-S, won by forfeit. 160: Greff, H-S, pinned Weston Enno, 2:29. 170: Cole Henderson, NL, pinned Brodie Sott, 0:23. 182: Pekas, H-S, pinned Sean Counts, 0:15.

Note: Northern Lights was penalized a point for thrown headgear.

Championship semifinals

SOUTH BORDER 34, NEW SALEM-ALMONT 28

195: Schumacher, SB, won dec. over Olander 6-5. 220: Nitschke, SB, pinned Pitman, 1:09. 285: Heins, NSA, pinned Joshua Haase, 0:16. 106: Mosbrucker, NSA, pinned Rylan Vetter, 1:15. 113: Michaelsohn, SB, won dec. over Buchholz-Casson 7-0. 120: Irwin, NSA, won major dec. over Keller 12-2. 126: Lepp, SB, won dec. over Klatt 6-5.

132: Maier, NSA, pinned Ryker Vetter, 2:36. 138: Gerhardt, NSA, won by forfeit. 145: Glaesman, SB, won dec. over Doll 10-6. 152: Lindgren, SB, won dec. over Wolding 6-0. 160: Stock, SB, won major dec. over Engwicht 9-1. 170: Kauk, SB, pinned Becher, 3:12. 182: Jace Nitschke, SB, won dec. over Norton 7-2.

Fifth-place match

VELVA 47, HETTINGER-SCRANTON 25

220: B. Hasbrouck, H-S, pinned Rensch, 0:25. 285: Lakoduk, Vel, won by forfeit. 106: Campbell, Vel, pinned Austin Ormistion, 2:48. 113: Hager, Vel, won dec. over R. Hasbrouck 9-2. 120: Defoe, H-S, pinned Soli, 1:58. 126: Schalesky, H-S, won major dec. over Yanish 10-2. 132: Hildre, Vel, pinned Stadheim, 0:38.

138: Barstad, Vel, pinned Dalley, 1:44. 145: Frank, H-S, pinned Logan Vincent, 1:33. 152: Schumaier, Vel, won by forfeit. 160: Mascol, Vel, won major dec. over Blackwell 12-2. 170: Greff, H-S, won dec. over Siebuhr 3-2. 182: Jayden Foss, Vel, pinned Sott, 3:31. 195: Selzler, Vel, won major dec. over Pekas 15-5.

Third-place match

NEW SALEM-ALMONT 50, CENTRAL CASS 24

220: Garrett Haugen, CC, pinned Pitman, 2:47. 285: Dylan Sell, CC, won by forfeit. 106: Mosbrucker, NSA, pinned John Kahl, 0:33. 113: Buchholz-Casson pinned Drew Urbach, 3:48. 120: Irwin, NSA, won dec. over Josiah Crandall 4-2. 126: Klatt, NSA, won dec. over Brady Peterson 5-3. 132: Maier, NSA, won dec. over Peyton Lemar 6-3.

138: Gerhardt, NSA, pinned Grady Link, 0:58. 145: Doll, NSA, won by tech fall over Jaden Johnson 17-2. 152: Wolding, NSA, pinned Caden Graber, 0:34. 160: Cade Olson-Tingelstad, CC, pinned Clayton Heins, 0:39. 170: Norton, NSA, pinned Stone Thornton, 3:04. 182: Brandon Preston, CC, pinned Becher, 3:05. 195: Olander, NSA, pinned Anthony Houle, 3:04.

Championship match

LISBON 47, SOUTH BORDER 23

220: S. Nitschke, SB, pinned Aiden Hinkle, 0:56. 285: Lyons, Lis, pinned Haase, 0:59. 106: Reinke, Lis, won dec. over Ryl. Vetter 10-3. 113: Michaelsohn, SB, won major dec. over Grey. Lyons 8-0. 120: Enge, Lis, pinned Keller, 3:49. 126: Lepp, SB, won dec. over N. Anderson 4-0. 132: Kashden Wadeson, Lis, pinned Ryk. Vetter, 4:45.

138: Wallner, Lis, pinned Brody Hoffman, 1:41. 145: Nelson, Lis, won dec. over Glaesman 5-0. 152: Lindgren, SB, won major dec. over Dick 12-2. 160: B. Reinke, Lis, won by tech fall over Stock 15-0. 170: Greenley, Lis, pinned Kauk, 0:58. 182: Sveum, Lis, pinned J. Nitschke, 1:12. 195: Schumacher, SB, pinned Anderson, 3:00.

Quarterfinals

Game 1: No. 2 South Border 50, Velva 24

Game 2: No. 3 New Salem-Almont 51, Pembina County North 22

Game 3: No. 1 Lisbon 50, Hettinger-Scranton 24

Game 4: No. 4 Central Cass 38, No. 5 Northern Lights 38 (Northern Cass wins tiebreaker)

Consolation Semifinals

Game 5: Velva 42, Pembina County North 33

Game 6: Hettinger-Scranton 42, No. 5 Northern Lights 39

Championship Semifinals

Game 7: No. 2 South Border 34, No. 3 New Salem-Almont 28

Game 8: No. 1 Lisbon 50, No. 4 Central Cass 15

Placement matches

Game 9: No. 5 Northern Lights 46, Pembina County North 30, Seventh-place match

Game 10: Velva 47, Hettinger-Scranton 25, Fifth-place match

Game 11: No. 3 New Salem-Almont 50, No. 4 Central Cass 24, Third-place match

Game 12: No. 1 Lisbon 47, No. 2 South Border 23, State championship

GIRLS

Quarterfinals

CENTRAL CASS 54, CENTURY 24

155: Paige Spomer, Cen, pinned Jordan Flynn, 3:52. 170: Jaylee Jetty, Cen, pinned Ava Gulleson, 5:45. 190: Cassie Bartholomay, CC, pinned Mekayla Stordalen, 1:05. 250: Catie Sinner, CC, pinned Morgan Harvey, 5:44. 100: Sydney Narloch, Cen, pinned Daniray Mayer, 0:21. 105: Anna White, CC, pinned Vivian Backer, 0:52. 110: Mallory DeVries, CC, pinned Bailey Leintz, 0:25.

115: Brianna Mayer, CC, pinned Anna Pfliger, 1:42. 120: Rei Ogden, Cen, pinned Emma Schneider, 0:56. 125: Double forfeit. 130: Grace Lemar, CC, won by forfeit. 135: Lois Schneider, CC, pinned Cadence Cook, Cen, 1:32. 140: Shelby Sherman, CC, won by forfeit. 145: Cheyenne Helland, CC, won by forfeit.

LEGACY 48, FARGO 30

155: Elizabeth Dahl, Leg, won dec. over Aubrey King 7-5. 170: Jasmine Schaeffer, Far, pinned Hannah Gendron, 1:21. 190: Phoenix Lindseth, Leg, pinned Koiline Govergo, 3:04. 250: Emma Osier, Far, won by forfeit. 100: Emily Youboty, Leg, pinned Jamilia Ofori, 2:46. 105: Alicia Kenfack, Leg, pinned Isabelle Erickson, 1:18. 110: Elizabeth Youboty, Leg, pinned Taya Laidlaw, 0:12.

115: Sophia Johnson, Leg, pinned Ava Owens, 4:49. 120: Sanie Gayflor, Far, pinned Kulah Barjuah, 2:28. 125: Morgan Schneider, Leg, pinned Lucy Czarnowski, 5:14. 130: Avery Mohr, Far, pinned MaKenna Zietz, 0:35. 135: Aleiya Cullinan, Leg, pinned Emily Light, 0:30. 140: Hanna Ryberg, Leg, won dec. over Isabelle Julian 2-1. 145: Webeline Naklen, Far, pinned Summer Hanna, 3:21.

BISMARCK 57, CARRINGTON 16

155: Lexi Beckler, Bis, won by forfeit. 170: Lily Bishop, Bis, pinned Karlee Lesmann, 4:34. 190: Cambree Anderson, Bis, pinned Chloe Hovdenes, 0:57. 250: Brinley Buechler, Bis, pinned Ashley Lindberg, 3:10. 100: Izzy Owens, Bis, pinned Jocelyn Biel, 1:14. 105: Kenzie Jost, Carr, won by forfeit. 110: Maggie Thielges, Bis, won by forfeit.

115: Julia Araujo, Bis, pinned Kylie Skadberg, 1:04. 120: Mercedes Lura, Carr, won major dec. over Cambrie Feist 12-4. 125: Kassidi Monroe, Bis, won dec. over Kendall Kovar 6-4. 130: Taeghan Rittenbach, Bis, pinned Madalina Ciubotareanu, 1:03. 135: Khendra Garcia, Carr, won dec. over Madison Reems 11-5. 140: Kennedy Wendel, Carr, won in sudden victory over Paige Baumgartner 7-5. 145: Aubrie Overson, Bis, pinned Trisa Schroeder, 3:43.

Consolation semifinals

FARGO 46, CENTURY 33

170: Jetty, Cen, won dec. over Schaeffer 4-3. 190: Govergo, Far, pinned Rylee Cady, 0:52. 250: Osier, Far, pinned Belinda Perry, 4:41. 100: Narloch, Cen, pinned Ofori, 1:16. 105: Backer, Cen, pinned Erickson, 1:30. 110: Laidlaw, Far, won major dec. over Bailey Ferderer 15-3. 115: Owens, Far, pinned Anna Pfliger, 1:08.

120: Ogden, Cen, pinned Gayflor, 0:49. 125: Czarnowski, Far, won by forfeit. 130: Mohr, Far, won by forfeit. 135: Cook, Cen, pinned Light, 0:50. 140: Julian, Far, won by forfeit. 145: Naklen, Far, won by forfeit. 155: Spomer, Cen, won by forfeit.

Championship semifinals

CENTRAL CASS 51, LEGACY 30

170: Gulleson, CC, won by forfeit. 190: Lindseth, Leg, pinned Bartholomay, 3:00. 250: Sinner, CC, won by forfeit. 100: Kenfack, Leg, pinned Mayer, 0:44. 105: White, CC, pinned Em. Youboty, 1:34. 110: DeVries, CC, pinned El. Youboty, 3:39. 115: Mayer, CC, pinned Johnson, 5:18.

120: Barjuah, Leg, won by forfeit. 125: M. Schneider, Leg, pinned E. Schneider, 0:39. 130: Cullinan, Leg, won by forfeit. 135: Lemar, CC, won dec. over Ryberg 1-0. 140: Sherman, CC, pinned Keeley Schiermeister, 1:12. 145: Helland, CC, pinned Hanna, 2:18. 155: Flynn, CC, pinned Dahl, 1:05.

BISMARCK 48, MINOT 21

170: Sadie Richmond, Min, pinned Bishop, 3:15. 190: Anderson, Bis, pinned Jade’ence Fletcher, 0:47. 250: Buechler, Bis, pinned Danijah Moore, 1:14. 100: Owens, Bis, won dec. over Monica Boakye 18-14. 105: Ella Brown, Min, won by forfeit. 110: Thielges, Bis, won dec. over Elizabeth Mortensen 4-1. 115: Araujo, Bis, pinned Hallie Nash, 3:31.

120: Feist, Bis, pinned Anya Hudson, 0:34. 125: Monroe, Bis, won dec. over Kylee Yetter 5-2. 130: Rittenbach, Bis, pinned Victoria Llamas, 0:56. 135: Reems, Bis, won dec. over Haleigh Carr 9-3. 140: Baumgartner, Bis, pinned Katelyn Vetter, 1:18. 145: Kiera Aguilar, Min, pinned Overson, 2:56. 155: Arianna Aguilar, Min, won in tiebreaker over Lexi Beckler 2-1.

Seventh-place match

GRAND FORKS 40, CENTURY 36

190: Stordalen, Cen, pinned Kadyn Schuman, 2:36. 250: Perry, Cen, won dec. over Kathryn Sullivan 6-1. 100: Narloch, Cen, won by forfeit. 105: Backer, Cen, won by forfeit. 110: Leintz, Cen, won dec. over Kasia Schonert 12-5. 115: Ferderer, Cen, pinned Coral Heyd, 2:57. 120: Ogden, Cen, pinned Jade LaFontaine, 0:23.

125: Bryn Larson, GF, won by forfeit. 130: Alexis Ray, GF, won by forfeit. 135: Kaylee Kurz, GF, won major dec. over Cook 11-2. 140: Allyssa Johnson, GF, won by forfeit. 145: Julia Lee, GF, won by forfeit. 155: Emily Novak, GF, pinned Spomer, Cen, 1:29. 170: Olivia Ochoa, GF, pinned Jetty, 2:20.

Third-place match

MINOT 40, LEGACY 39, MINOT WINS TIEBREAKER

190: Lindseth, Leg, pinned Fletcher, 1:18. 250: Moore, Min, won by forfeit. 100: Boakye, Min, pinned Em. Youboty, Leg, 2:55. 105: Kenfack, Leg, pinned Brown, 2:41. 110: El. Youboty, Leg, pinned Mortensen, 2:23. 115: Nash, Min, pinned Johnson, 4:46. 120: Barjuah, Leg, pinned Hudson, 1:20.

125: Yetter, Min, won dec. over Schneider 9-5. 130: Zietz, Leg, pinned Llamas, 5:18. 135: Cullinan, Leg, pinned Vetter, 0:50. 140: Ryberg, Leg, won dec. over Carr 2-1. 145: K. Aguilar, Min, pinned Hanna, 0:54. 155: A. Aguilar, Min, pinned Dahl, 1:40. 170: Richmond, Min, won by forfeit.

Note: Minot won on forfeit tiebreaker 2-0.

State championship

BISMARCK 60, CENTRAL CASS 21

190: Anderson, Bis, pinned Bartholomay, 2:44. 250: Sinner, CC, pinned Buechler, 1:46. 100: White, CC, pinned Owens, 1:38. 105: DeVries, CC, won by forfeit. 110: Thielges, Bis, pinned Mayer, 1:10. 115: Bailey Schmitt, Bis, won by forfeit. 120: Araujo, Bis, won by forfeit.

125: Feist, Bis, pinned E. Schneider, 0:51. 130: Lemar, CC, won dec. over Rittenbach 5-1. 135: Reems, Bis, pinned L. Schneider, 3:22. 140: Baumgartner, Bis, pinned Sherman, 2:29. 145: Overson, Bis, pinned Isabelle Dutchuk, 0:45. 155: Beckler, Bis, pinned Nevaeh Hipsak, 2:26. 170: Bishop, Bis, pinned Isabel Dutt, 1:08.

Quarterfinals

Game 1: East No. 1 Central Cass 54, West No. 4 Century 24

Game 2: West No. 2 Legacy 48, East No. 3 Fargo 30

Game 3: West No. 1 Minot 63, East No. 4 Grand Forks 18

Game 4: No. 3 Bismarck 57, East No. 2 Carrington 16

Consolation Semifinals

Game 5: East No. 3 Fargo 46, West No. 4 Century 33

Game 6: East No. 2 Carrington 42, East No. 4 Grand Forks 36

Championship Semifinals

Game 7: East No. 1 Central Cass 51, West No. 2 Legacy 30

Game 8: West No. 3 Bismarck 48, West No. 1 Minot 21

Placement matches

Game 9: East No. 4 Grand Forks 40, West No. 4 Century 36, Seventh-place match

Game 10: East No. 3 Fargo 45, East No. 2 Carrington 28, Fifth-place match

Game 11: West No. 1 Minot 39, No. 2 Legacy 39 (Minot won tiebreaker), Third-place match

Game 12: West No. 3 Bismarck 60, East No. 1 Central Cass 21, State championship

COLLEGE HOCKEY

ST. CLOUD STATE 2, NORTH DAKOTA 2

St. Cloud State;1;1;0;0;--;2

North Dakota;1;0;1;0;--;2

SCSU wins shootout

First period: 1. UND, Jackson Kunz (Tyler Kleven, Ty Farmer), 9:27. 2. SCSU, Spencer Meier (Zach Okabe, Jack Peart), 19:08, (pp).

Second period: 3. SCSU, Jami Krnnila (Veeti Miettinen, Micah Miller, 0:18.

Third period: 4. UND, Riese Gaber (Chris Jandric, Jackson Blake), 3:28, (pp).

Overtime: No scoring.

Shootout: 5. SCSU, Grant Cruikshank.

Goalie saves: SCSU -- Jaxon Castor 29. UND -- Drew DeRidder 11.

Penalties: SCSU -- Four for 19 minutes. UND -- One for 2 minutes.

Records: St. Cloud State 18-9-3, 11-7-2 NCHC; North Dakota 13-13-5, 8-7-2 NCHC.

MINOT STATE 5, UNIVERSITY OF MARY 4, OT

Minot State;2;0;2;1;--;5

Mary;0;3;1;0;--;4

First period: 1. Minot State, Drew Carter (Landyn Cochrane, Carter Barley), 13:23. 2. Minot State, Joey Moffatt (Jay Buchholz, Christian Kadolph), 15:06.

Second period: 3. Mary, Johnny Witzke (Cyril Nagurski, Isaiah Thomas), 9:44. 4. Mary, Derek Dropik (Unassisted), 13:24. 5. Mary, Thomas (Flicek, Nagurski), 14:53.

Third period: 6. Mary, Garrett Freeman (Seth Cushing, Drew Lenertz), 1:16 (PP). 7. Minot State, Moffatt (Sheldin Howard, Buchholz), 2:29. 8. Minot State, Davis Sheldon (Eric Soar), 9:28.

Overtime: 9. Minot State, Brayden Pawluk (Moffatt), 3:49.

Goaltender saves: Minot State -- Jake Anthony 9-1-3-1--14. Mary -- Kyle Hayden 13-14-17-5--49.

Penalties: Minot State -- Nine minors for 18 minutes. Mary -- Seven minors, one major for 19 minutes.

Records: Minot State 27-2; Mary 34-6-2.

HIGH SCHOOL BOYS HOCKEY

WEST REGION TOURNAMENT

AT MINOT

State qualifiers

Jamestown 3, Dickinson 1

Dickinson;0;0;1;--;1

Jamestown;0;2;1--;3

First period: No scoring.

Second period: 1, Jamestown, Max Mehus (Brooks Roaldson), 13:13. 2. Jamestown Easton Romsdal (Roaldson), 15:27.

Third period: 3. Dickinson, Cole Kadrmas, 7:13 (PP). 4. Jamestown, Ashton Stockert (Owen Struble), 9:06 (PP).

Goalie saves: Dickinson -- Bryce Kadrmas 10-5-5--20. Jamestown -- Andrew Walz 13-9-16--38.

Penalties: Dickinson -- 4 for 8 minutes. Jamestown -- 7 for 14 minutes.

Records: Dickinson 10-13-2, Jamestown 14-9-2.

Century 3, Mandan 1

Mandan;1;0;0;--;3

Century;1;1;1;--;3

First period: 1. Century, Mason Riegel (Gavin Fryling, Max Vig), 11:16. 2. Mandan, Trinity Anderson (Mason Brew), 12:45.

Second period: 3. Century, Rigley Astle (M. Vig), 12:29.

Third period: 4. Century, Andrew Brubakken (M. Vig), 15:28.

Goalie saves: Mandan -- Bennett Leingang 18-12-10--40. Century -- 6-5-4--15.

Penalties: Mandan -- 2 for 4 minutes. Century -- 1 for 2 minutes.

Records: Mandan 13-11-0, Century 16-8-1.

Championship

Legacy 4, Minot 2

Legacy;2;1;1;--;4

Minot;1;0;1;--;2

First period: 1. Legacy, Matthew Souther (unassisted), 6:34, (PP). 2. Minot, Kaxson Radke (Teegan Strand, Easton Panasuk), 8:39, (PP). 3. Legacy, Marcus Butts (Drew Beasley, Easton Moos), 15:32.

Second period: 4. Legacy, Stryder McMahon (Carter Johnson, Elliot Houn), 16:23.

Third period: 5. Minot, Aidan Diehl (Panasuk, Jersey Abrahamson), 5:25, (PP). 6. Legacy, Gage Martell (Unassisted), 16:58 (EN).

Goalie saves: Legacy -- Tyler Miller 15-13-6--34. Min -- Toby Strand 1-x-x--1; Blays Ostrom x-8-8--16.

Penalties: Legacy -- 3 for 6 minutes. Minot -- 3 for 6 minutes.

Records: Legacy 17-6-1; Minot 17-7-0.

Thursday, Feb. 16

Quarterfinals

Game 1: No. 1 Minot 6, No. 9 Bottineau-Rugby 2

Game 2: No. 4 Jamestown 6, No. 5 Mandan 2

Game 3: No. 2 Legacy 4, No. 7 Bismarck 1

Game 4: No. 3 Century 4, No. 6 Dickinson 0

Friday, Feb. 17

Loser-out

Game 5: No. 5 Mandan 4, No. 9 Bottineau-Rugby 0

Game 6: No. 6 Dickinson 4, No. 7 Bismarck 3, OT

Semifinals

Game 7: No. 1 Minot 5, No. 4 Jamestown 1

Game 8: No. 2 Legacy 3, No. 3 Century 0

Saturday, Feb. 18

State qualifiers

Game 9: No. 4 Jamestown 3, No. 6 Dickinson 1

Game 10: No. 3 Century 3, No. 5 Mandan 1

Region championship

Game 11: No. 2 Legacy 4, No. 1 Minot 2

HIGH SCHOOL GIRLS HOCKEY

FARGO DAVIES 2, LEGACY-BISMARCK 0

Fargo Davies;0;2;0;--;2

Legacy-Bismarck;0;0;0;--;0

First period: No scoring.

Second period: 1. FD, Sandra Sampson (Allie Emineth), 12:17. 2. FD, Lauren Graveline (unassisted), 8:14.

Third period: No scoring.

Goalie saves: Fargo Davies -- Noelle Lewis 3-5-2--10. Legacy-Bismarck -- Moira Landsverk 11-12-6--29.

Penalties: Fargo Davies -- 5 for 10 minutes. Legacy-Bismarck -- 4 for 8 minutes.

Records: Fargo Davies 17-2-2-1 overall, 16-1-2-1 North Dakota League for 56 points; Legacy-Bismarck 10-9-2-0, 8-8-2-0 for 28 points.

CENTURY-ST. MARY’S 6, DEVILS LAKE 2

Devils Lake;1;1;0;--;2

Century-St. Mary’s;3;2;1;--;6

First period: 1. CSM, Avery Matt (Norah Baerlocker, Brenna Curl), 4:29. 2. CSM, Morgan Celley (Lizzie LaDuke), 6:52. 3. CSM, Matt (Reagan Haley, Lily Kuenen), 11:56, (PP). 4. DL, Ashlyn Abrahamson (Unassisted), 15:35, (PP).

Second period: 5. CSM, Celley (Baerlocker, LaDuke), 6:14. 6. CSM, Lola Huber (Unassisted), 14:03. 7. DL, Abrahamson (Unassisted), 14:41.

Third period: 8. CSM, Svea Direk (Morgan Bahn, Petra Ugland), 5:52.

Goalie saves: Devils Lake -- Delaney Parker 11-23-12--46. Century-St. Mary's -- Kambree Grabar 4-5-12--21.

Penalties: Devils Lake -- 2 for 4 minutes. Century-St. Mary's -- 5 for 10 minutes.

Records: Devils Lake 3-18-0-0 overall, 3-16-0-0 North Dakota League for 9 points; Century 6-9-1-4, 5-8-1-3 for 26 points.

CLASS A BOYS BASKETBALL

ST. MARY’S 80, TURTLE MOUNTAIN 79

St. Mary’s;38;42;--;80

Turtle Mountain;32;47;--;79

ST. MARY’S -- Jackson Ross 17, Matthew Selensky 15, Ben Zenker 13, Jacob Goettle 10, Christian Benning 10, Maddox Doppler 8, Sam Fedorchak 7. Totals: 32-65 FG, Three-pointers: 11-28 (Ross 4, Zenker 2, Benning 2, Doppler 2, Selensky), 5-13 FT, 31 Rebounds (Zenker 6, Caden Willer 6), 17 Fouls, 16 Assists (Zenker 6), 18 Turnovers, 5 Steals (Doppler 3).

TURTLE MOUNTAIN -- Parker Walette 24, Housten Davis 21, Abrahm Peltier 15, Gunner Zerr 14, Zavier Parisien 5. Totals: 29-67 FG, Three-pointers: 7-22 (Peltier 4, Davis 3), 14-21 FT, 29 Rebounds (Walette 11), 16 Fouls, 2 Assists (Walette, Davis), 13 Turnovers, 0 Steals.

Records: St. Mary’s 5-15 overall, 5-14 West Region; Turtle Mountain 6-15, 6-14.

JAMESTOWN 73, WATFORD CITY 51

Jamestown;27;46;--;73

Watford City;27;24;--;51

JAMESTOWN -- Dalton Lamp 19, Thomas Newman 12, Ryan Larson 10, Noah Meissner 8, Caydann Cox 7, James Horgan 6, Payton Hochhalter 6, Mason Lunzman 3, Jaxon Kolpin 2. Totals: 28 FG, 7-9 FT, 16 fouls. Three-pointers: 10 (Lamp 5, Horgan 2, Hochhalter, Lunzman, Larson).

WATFORD CITY -- Landon Caldwell 14, Jahneim Samuel 11, Leo Predonzan 9, Jory Lund 7, Eli Lawrence 6, Tanner Edwards 2, Derek Holen 2. Totals: 18 FG, 12-22 FT, 9 fouls. Three-pointers: 3 (Samuel, Caldwell, Predonzan).

Records: Jamestown 10-10, 9-10 West Region; Watford City 1-19, 0-19 West Region.

CLASS B BOYS BASKETBALL

HAZEN 81, HEART RIVER 64

Heart River;11;30;45;64

Hazen;26;47;67;81

HEART RIVER -- Evan Walter 15, Cade Wyant 13, Austin Buckman 13, Beauden Krueger 9, Mason Kessel 6, Jordan Koppinger 4, Peyton Moore 4. Totals: 24 FG, 8-13 FT, 11 fouls. Three-pointers: 8 (Wyant 3, Buckman 2, Walter 2, Kessel).

HAZEN -- Tyson Wick 34, Talan Batke 21, Kaison Kaylor 8, Tah’tae Sage 8, Rylan VanInwagen 6, Jaran Reinhardt 2, Mark Lora 2. Totals: 34 FG, 4-6 FT, 12 fouls. Three-pointers: 9 (Wick 5, Batke 4).

WASHBURN 82, RICHARDTON-TAYLOR 42

Richardton-Taylor;6;20;33;42

Washburn;25;48;65;82

RICHARDTON-TAYLOR -- Caisen Dohrmann 23, Kane Rivinius 9, Chase Christensen 5, Dylan Kessel 5. Totals: 18 FG, 6-11 FT, 11 fouls. Three-pointers: None.

WASHBURN -- Dylan Eckel 26, Alex Retterath 23, Parker Jacobson 15, Jack Retterath 9, Ethan Retterath 5, Owen Patterson 2, Carter Knutson 2. Totals: 34 FG, 6-11 FT, 14 fouls. Three-pointers: 8 (Jacobson 5, Eckel, J. Retterath, E.Retterath).

HIGH SCHOOL GYMNASTICS

WEST REGION CHAMPIONSHIPS

Friday

Team scores

1. Dickinson 150.075. 2. Century 141.275. 3. Jamestown 140.900. 4. Minot 138.925. 5. Legacy 136.225. 6. Mandan 134.400. 7. Bismarck 95.700. 8. Northwest 95.125.

Individual results

All-around: 1. Elizabeth Karsky, Dic, 37.900. T-2. Rylee Olson, Dic, and Julia Skari, Jam, 37.075. 4. Reygan Strommen, Dic, 36.875. 5. Brooklyn Wariner, Dic, 36.850. 6. Aspen Roadarmel, Dic, 36.675. 7. Brooke Dolyniuk, Dic, 35.975. 8. Haley Conklin, Min, 35.975. 9. Jenna Jackson, Cen, 35.475. 10. Alyson Krug, Bis, 35.450.

Vault: 1. Skari, Jam, 9.500. 2. Strommen, Dic, 9.400. T-3. Olson, Dic, and Kiera Davis, Min, 9.325. T-5. Jackson, Cen, and Karsky, Dic, 9.300. 7. Dolyniuk, Dic, 9.275. T-8. Wariner, Dic, and Conklin, Min, 9.200. 10. Rachel Dunlop, Cen, 9.150.

Bars: 1. Karsky, Dic, 9.500. 2. Roadarmel, Dic, 9.425. T-3. Olson, Dic, and Wariner, Dic, 9.100. 5. Skari, Jam, 9.050. 6. Conklin, Min, 8.950. 7. Haley Nelson, Cen, 8.675. T-8. Jackson, Cen, and Dolyniuk, Dic, 8.625. 10. Rachel Crouse, Cen, 8.600.

Beam: 1. Strommen, Dic, 9.450. 2. Karsky, Dic, 9.425. 3. Wariner, Dic, 9.125. 4. Krug, Bis, 9.100. 5. Skari, Jam, 9.025. 6. Olson, Dic, 8.900. 7. Maliah Frey, Cen, 8.850. 8. Roadarmel, Dic, 8.850. 9. Pavyn Peterson, Min, 8.800. 10. Dolyniuk, Dic, 8.700.

Floor: 1. Olson, Dic, 9.750. 2. Strommen, Dic, 9.700. 3. Karsky, Dic, 9.675. 4. Roadarmel, Dic, 9.625. T-5. Krug, Bis, Skari, Jam, and Davis, Min, 9.500. 8. Anna Heil, Leg, 9.450. T-9. Wariner, Dic, and Conklin, Min, 9.425.

NAHL

BISMARCK 4, AUSTIN 3

Bismarck;2;0;2;--;4

Austin;1;2;0;--;3

First period: 1. Bismarck, Chase Beacom (Evan Hunter, Brandon Reller), 4:02. 2. Bismarck, Adam Pietila (Julian Beaumont), 5:37. 3. Austin, Dylan Cook (Austin Salani, Josh Giuliani), 8:33.

Second period: 4. Austin, Jack Malinski (Walter Zacher, Salani), 1:01 (PP). 5. Austin, Gavin Morrissey (James Goffredo, Cook), 4:27 (PP).

Third period: 6. Patrick Johnson (Pietila, Michael Neumeier), 7:19. 7. Bismarck, Reller (Erik Atchison), 12:35.

Goaltender saves: Bismarck -- Hunter Garvey 6-12-13--31. Austin -- Adam Prokop 7-5-10--22.

Penalties: Bismarck -- Seven minors, one major, two misconducts for 39 minutes. Austin -- Six minors, one major, one misconduct for 27 minutes.

Records: Bismarck 19-19-6; Austin 27-11-7.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;27;11;7;61

Aberdeen;23;17;4;50

St. Cloud;22;17;5;49

Minot;22;20;2;46

Bismarck;19;19;6;44

North Iowa;20;20;3;43

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;29;11;4;62

New Jersey;27;13;3;57

Northeast;24;16;5;53

Maine;22;16;3;47

Johnstown;22;18;2;46

Philadelphia;18;21;2;38

Danbury;2;38;6;10

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Wisconsin;26;15;3;55

Minnesota;23;14;7;53

Fairbanks;24;16;4;52

Janesville;20;15;8;48

Chippewa;22;19;2;46

Anchorage;20;17;6;46

Kenai River;21;20;3;45

Springfield;20;22;1;41

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Oklahoma;35;6;1;71

Lone Star;28;10;5;61

New Mexico;26;16;3;55

Shreveport;24;14;6;54

Amarillo;21;19;3;45

Odessa;21;19;2;44

El Paso;12;28;3;27

Corpus Christi;10;29;5;25

Friday, Feb. 17

Anchorage 4, Janesville 3, OT

Fairbanks 6, Kenai River 5, OT

Saturday, Feb. 18

Bismarck 4, Austin 3

New Jersey 7, Danbury 2

Johnstown 4, Maryland 2

Chippewa 5, Springfield 2

St. Cloud 4, Minot 2

Wisconsin 6, Minnesota 5, OT

Odessa 5, Corpus Christi 1

Aberdeen 6, North Iowa 3

New Mexico 2, Amarillo 1

Lone Star 3, Shreveport 2

Oklahoma 3, El Paso 0

Janesville at Anchorage, n

Fairbanks at Kenai River, n

Sunday, Feb. 19

Northeast at Maine

N.D. SCORES

SATURDAY

College men's hockey

Minot State 5, Mary 4, OT

St. Cloud State 2, North Dakota 2, SO (SCSU wins SO 1-0)

College women's hockey

Assiniboine 7, Dakota College-Bottineau 1

College baseball

Minot State 16, Newman 1

Newman 12, Minot State 11

Sacramento State 8, North Dakota State 6

College men’s basketball

Dordt 88, Jamestown 78

Minnesota State-Moorhead 86, Mary 76

North Dakota 81, Missouri-Kansas City 73

Northern State 74, Minot State 71

Oral Roberts 74, North Dakota State 66

College women’s basketball

Dordt 82, Jamestown 78

Minnesota State-Moorhead 76, Mary 72

North Dakota 61, Missouri-Kansas City 39

North Dakota State 103, Oral Roberts 86

Northern State 90, Minot State 54

College softball

Dickinson State 10, Saint Mary-Nebraska 3

Doane 4, Valley City State 3, 8 inn.

Dordt 8, Mayville State 0, 5 inn.

Jamestown 5, Dickinson State 2

Massachusetts 5, North Dakota 3

Mayville State 9, Northwestern 1, 5 inn.

Minnesota State-Moorhead 11, Jamestown 8

Minot State 8, Providence-Montana 0, 6 inn.

Montana State 6, Minot State 2

North Dakota State 2, Cal State-Fullerton 1

Providence 6, North Dakota 2

Valley City State 13, Saint Mary-Nebraska 1

College women's tennis

North Dakota 7, Southwest Minnesota State 0

High school boys basketball

Barnes County North 64, Maple River 58

Berthold 61, Ray 55

Beulah 70, Beach 53

Bismarck St. Mary’s 80, Turtle Mountain 79

Bottineau 72, St. John 60

Central Cass 86, Tri-State 53

Devils Lake 66, West Fargo Horace 49

Edgeley-Kulm-Montpelier 70, Kidder County 25

Fargo North 69, Grand Forks Central 63

Fargo South 82, West Fargo 70

Flasher 71, Max 64

Grafton 55, North Star 41

Griggs-Midkota 44, Larimore 41

Hankinson 71, Richland 29

Harvey-Wells County 77, Langdon-Edmore-Munich 55

Hazen 81, Heart River 64

Hettinger-Scranton 57, Lemmon, S.D. 41

Jamestown 73, Watford City 51

Kindred 57, Sargent County 47

Lakota 64, Drayton-Valley-Edinburg 55

Lisbon 51, Wyndmere-Lidgerwood 27

Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 83, Dakota Prairie 46

Midway-Minto 71, Park River-Fordville-Lankin 63

Minot Ryan 61, Powers Lake-Burke Central 56

North Border 73, Medina-Pingree-Buchanan 47

Shiloh Christian 59, Four Winds-Minnewaukan 51

Standing Rock 66, New England 52

Towner-Granville-Upham 45, Central McLean 38

Trenton 52, Divide County 51

Washburn 82, Richardton-Taylor 42

High school girls basketball

Bismarck St. Mary’s 68, Turtle Mountain 50

Fargo North 61, Grand Forks Central 41

Jamestown 77, Watford City 39

West Fargo 98, Fargo South 24

High school boys hockey

West Region tournament

State qualifiers

Jamestown 3, Dickinson 1

Bismarck Century 3, Mandan 1

Championship

Bismarck Legacy 4, Minot 2

East Region tournament

State qualifiers

Fargo Davies 2, Fargo North 1, 4 OTs

West Fargo Sheyenne 3, Grand Forks Central 1

Region championship

Grand Forks Red River 8, Fargo South-Shanley 3

High school girls hockey

Bismarck Century-St. Mary’s 6, Devils Lake 2

Fargo Davies 2, Legacy-Bismarck 0

Mandan 4, Minot 3

Williston 4, Dickinson 1