COLLEGE BASEBALL

University of Mary 26, Southern Nazarene 14

At Bethany, Okla.

U-Mary;053;(14)31;0;--;26;24;0

SN;026;130;2;--;14;14;3

Paxton Miller, Jared Arnold (4), Jaxon Zanolli (5), Shaye McTavish (6) and Krece Papierski; Oliver Wilson, Jake Schow (4), Patrick Hine (4), Logan Isbell (4), Zach Isham (7) and Sebastian Figga. W -- Miller. L -- Wilson. HR: U-Mary -- Noah Hull 2, Josh Walker 2, Papierski, Cal James, Derek Shoen, Daniel Martin, Michael Polson. Southern Nazarene -- DJ Van Atten.

Highlights: U-Mary -- Polson 2-for-5, HR, 2 BB, 3 R, 2 RBIs; Martin 2-for-5, HR, BB, SB, 4 R, 3 RBIs; Shoen 4-for-5 HR, 2B, BB, 3 R, 3 RBIs; James 3-for-4, HR, 2B, 2 BB, 3 R, 3 RBIs; Walker 3-for-6, 2 HR, 2 R, 5 RBIs; Papierski 2-for-4, HR, BB, HBP, 3 R, RBI; Hull 4-for-5, 2 HR, 2B, HBP, 4 R, 3 RBIs; Kyle Jameson 3-for-6, 2 2B, 2 R, 3 RBIs; Miller 3 IP, 8 H, 8 R (8 ER), 3 BB, 1 K, 1 HBP; Arnold 1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 1 BB; Zanolli 1 IP, 2 H, 3 R (3 ER), 3 BB, 1 K, 1 HBP; McTavish 2 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 2 BB, 1 K, 2 HBP. Southern Nazarene -- Cole Embrey 3-for-6, R, RBI; Dax Edmonds 2-for-4, HBP, 2 R; Carson Kinnaird 1-for-2, 2 BB, HBP, 4 R; Van Atten 2-for-4, HR, HBP, 2 R, 3 RBIs; Drake Irby 3-for-3, 2B, 2 BB, R, 5 RBIs; Figga 2-for-4, 2B, HBP, R, 2 RBIs.

Southern Nazarene 26, University of Mary 10

U-Mary;041;311;0;--;10;7;4

SN;0(13)3;514;x;--;26;22;1

Kody Jones, Mark Schommer (2), Parker Wakelyn (3), Joel McGrath (3) and Cru Walker; Lane Behymer, Hutch Underwood (4), Cobey Gorrell (5), Zach Isham (6), Parker Presley (7) and Carson Kinnaird. W -- Underwood. L -- Jones. HR: U-Mary -- Cal James, Josh Walker, Ethan Baptie. Southern Nazarene -- Cole Embrey, DJ Van Atten, Colby Entwistle, Tanner Bare.

Highlights: U-Mary -- Michael Polson 1-for-4, HBP, R, 2 RBIs; James 1-for-2, HR, 2 HBP, SB, 3 R, RBI; Walker 1-for-4, HR, R, 2 RBIs; Baptie 2-for-3, HR, BB, R, 3 RBIs; Jones 1 2/3 IP, 4 H, 9 R (5 ER), 2 BB, 1 K, 4 HBP; Schommer 1/3 IP, 2 H, 4 R (0 ER), 2 BB, 1 K; Wakelyn 2/3 IP, 3 H, 3 R (3 ER), 3 BB, 0 K; McGrath 3 1/3 IP, 13 H, 10 R (10 ER), 1 BB, 6 K. Southern Nazarene -- Cole Embrey 2-for-3, HR, 2 BB, HBP, 3 R, 5 RBIs; Dax Edmonds 3-for-5, 2 2B, BB, R, 7 RBIs; Van Atten 3-for-6, HR, 3 R, RBI; Entwistle 3-for-5, HR, 2B, BB, 5 R, 3 RBIs; Bare 3-for-4, HR, BB, HBP, 3 R, 2 RBIs; Chance Bufford 4-for-6, 3 R, 2 RBIs; Drake Irby 2-for-4, BB, 4 R, RBI; Behymer 3 IP, 3 H, 5 R (5 ER), 1 BB, 2 K, 2 HBP; Underwood 1 2/3 IP, 3 H, 4 R (4 ER), 3 BB, 1 K, 2 HBP; Gorrell 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K; Isham 1 IP, 1 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 1 K, 1 HBP; Presley 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K.

Records: University of Mary 2-4; Southern Nazarene 2-4.

CLASS A BOYS BASKETBALL

CENTURY 64, ST. MARY'S 56

St. Mary's;27;29;--;56

Century;22;42;--;64

ST. MARY'S -- Sam Fedorchak 12, Christian Benning 11, Jacob Goettle 10, Caden Willer 5, Maddox Doppler 5, Matthew Selensky 5, Ben Zenker 5, Jackson Ross 3. Totals: 22-62 FG, Three-pointers: 6-25 (Willer, Doppler, Selensky, Zenker, Ross), 6-9 FT, 25 Rebounds (Ross 5), 8 Turnovers, 17 Fouls.

CENTURY -- William Ware 13, Anthony Doppler 13, Tyler Birst 11, Ryan Erikson 8, Isaiah Schafer 8, Joel Edland 7, Drew Kempel 4. Totals: 27-58 FG, Three-pointers: 4-10 (Birst 2, Schafer 2), 6-13 FT, 33 Rebounds (Erikson 7, Edland 7, Ware 7), 10 Turnovers, 10 Fouls.

Records: Century 18-0 West Region, 19-0 overall; St. Mary's 4-14, 4-15.

JAMESTOWN 94, LEGACY 68

Legacy;42;26;--;68

Jamestown;53;41;--;94

LEGACY – Sawyer Grubb 4, Brayden Weidner 11, Chase Knoll 11, Braxton Wurgler 3, Brayden Bloms 6, Jedidiah Derrick 2, Lucas Kupfer 13, Jaxon Kellogg 10, Parker Falcon 4, Tristan Schumacher 5. Totals: 20 FG, Three-pointers: Weidner 2, Knoll 2, Schumacher, Wurgler, 10-15 FT, 11 Fouls.

JAMESTOWN – Noah Meissner 8, Mason Lunzman 13, Dalton Lamp 17, Thomas Newman 17, Caydann Cox 6, Ryan Larson 20, Jack VanBerkom 2, James Horgan 11. Totals: 19 FG, Three-pointers: Larson 4, Lunzman 3, Lamp 3, Meissner 2, Newman 2, 5-6 FT, 13 Fouls.

Records: Jamestown 8-9 West Region, 9-9 overall; Legacy 11-8, 12-8.

CLASS A GIRLS BASKETBALL

LEGACY 63, JAMESTOWN 60

Jamestown;28;32;--;60

Legacy;36;27;--;63

JAMESTOWN -- Ella Falk 17, Rylee Joseph 12, Breanna Oettle 9, Teagan Bosch 8, Haylie Hakanson 7, Katie Falk 6, Jada Walter 1. Totals: 23-55 FG, Three-pointers: 11-27 (Joseph 4, E.Falk 3, Bosche, Hakanson, Oettle), 3-4 FT, 22 Turnovers, 10 Fouls.

LEGACY -- Adison Sagaser 16, Aliya Selensky 14, Alyssa Eckroth 14, Brooklyn Felchle 9, Halle Severson 7, Mia Berryhill 3. Totals: 24-62 FG, Three-pointers: 10-30 (Sagaser 5, Selensky 2, Eckroth 2, Berryhill), 5-10 FT, 27 Rebounds (Selensky 8), 14 Turnovers, 7 Fouls.

Records: Legacy 15-4 West Region, 15-4 overall; Jamestown 7-10, 8-10.

CENTURY 78, ST. MARY’S 52

St. Mary’s;24;28;--;52

Century;43;35;--;78

ST. MARY’S – Mataya Messer 10, Lydia Spies 4, Gabbi Mann 4, Lexi Gerving 13, Mykie Messer 21. Totals: 18 FG, Three-pointers: Mataya Messer 2, 4-5 FT, 14 Fouls.

CENTURY – Eden Fridley 11, Zoie Austin 16, Abby Fosland 2, Ziah GreyBull 3, Bergan Kinnebrew 26, Ashlyn Buchholz 6, Gabi Bird 3, Emma Guthmiller 4, Erika Lee 7. Totals: 18 FG, Three-pointers: Fridley 3, Kinnebrew 3, Austin, GreyBull, Buchholz, Bird, 10-12 FT, 13 Fouls.

Records: Century 18-0 West Region, 16-2 overall; St. Mary’s 8-10, 8-11.

CLASS B BOYS BASKETBALL

WILTON-WING 67, FLASHER 62

Wilton-Wing;19;36;53;67

Flasher;12;32;49;62

WILTON-WING -- Bradon Wallace 3, DonTaye Fetzer 4, Ryan Inglis 14, Teigen Earsley 8, Kendoa Sondrol 22, Trey Koski 16. Totals: 24 FG, Three-pointers: Sondrol 5, Inglis 4, Wallace, 9-12 FT, 16 Fouls.

FLASHER -- Zach Bonogofsky 5, Trey Heid 6, Grant Hauge 8, Javin Friesz 33, Pine Fleck 2, Josiah Schock 2, Joey Richter 6. Totals: 22 FG, Three-pointers: Friesz 3, Heid 2, Hauge, Bonogofsky, 11-15 FT, 14 Fouls.

DIVIDE COUNTY 55, NEW TOWN 50

New Town;14;21;37;50

Divide County;14;31;48;55

NEW TOWN -- CJ Freeman 10, Lagage Serdahl 5, Xavier Bell 2, Ben Dubois 3, Micco Buhner 10, Lawrence Marshall 2, Bryson Rainbow 18. Totals: 13 FG, Three-pointers: Rainbow 5, Marsahll, Serdahl, 3-4 FT, 15 Fouls.

DIVIDE COUNTY -- Payton Hanisch 3, Hunter Nelson 1, Wyatt Caraballo 10, Stockton Nelson 11, Layton Krecklau 18, Max Dhuyvetter 12. Totals: 15 FG, Three-pointers: Dhuyvetter 4, Caraballo, 7-16 FT, 6 Fouls.

NORTH PRAIRIE 55, NORTH STAR 43

North Star;9;19;24;43

North Prairie;12;22;34;55

NORTH STAR -- Karsen Simon 3, Brett Dilley 2, Garrett Westlind 3, Parker Simon 9, Dane Hagler 19, Chas Bisbee 3, Hunter Hagler 4. Totals: 12 FG, Three-pointers: 3, 10-13 FT.

NORTH PRAIRIE -- Nicholas Mears 1, Blake Mattson 5, Jeffry Rosinski 11, Mitchell Leas 27, Carter Casavant 7, Nate Tastad 2, Montgomery Grant 2. Totals: 10 FG, Three-pointers: 5, 20-25 FT.

LEGACY-BISMARCK 5, WILLISTON 4, OT

Legacy-Bismarck;1;1;2;1;--;5

Williston;0;3;1;0;--;4

First period: 1. Legacy-Bismarck, Alyssa Krikorian (Ella Gabel), 10:10.

Second period: 2. Williston, Jaidyn Nass (Aubrey Nass, Makenna Rehak), 1:42 (PP). 3. Williston, Keira Borreson (J. Nass, Rehak), 2:40 (PP). 4. Williston, J. Nass (Laney Ekblad), 5:14. 5. Legacy-Bismarck, Ainsley Johnson (Unassisted), 12:10.

Third period: 6. Williston, Borreson (A. Nass, J. Nass), 2:19. 7. Legacy-Bismarck, Krikorian (Unassisted), 10:52 (PP). 8. Legacy-Bismarck, Anne Hulst (Johnson), 14:04 (PP).

Overtime: 9. Legacy-Bismarck, Hulst (Averie Hanson), 4:44.

Goaltender saves: Legacy-Bismarck -- Ellen Orr 10-8-8-1--27. Williston -- Emily Fuchs 16-9-18-6--49.

Penalties: Legacy-Bismarck -- Six minors for 12 minutes. Williston -- Five minors for 10 minutes.

Records: Legacy-Bismarck 9-8-2-0 overall, 7-7-2-0 North Dakota League for 25 points; Williston 9-10-0-1, 8-10-0-1 for 25 points.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

REGION 5 TOURNAMENT

AT MANDAN HIGH SCHOOL

Play-in game

Friday, Feb. 17

Game 1: No. 9 Flasher at No. 8 Wilton-Wing, 7 p.m.

Quarterfinals

Monday, Feb. 20

Game 2: Flasher/Wilton-Wing winner vs. No. 1 Shiloh Christian, 3 p.m.

Game 3: No. 4 Washburn vs. No. 5 Standing Rock, 4:30 p.m.

Game 4: No. 2 Garrison vs. No. 7 New Salem-Almont, 6 p.m.

Game 5: No. 3 Central McLean vs. No. 6 Center-Stanton, 7:30 p.m.

Tuesday, Feb. 21

Semifinals

Game 6: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 6 p.m.

Game 7: Winner Game 4 vs. Winner Game 5, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 23

Game 8: Loser Game 6 vs. Loser Game 7, 6 p.m. (third place)

Game 9: Winner Game 6 vs. Winner Game 7, 7:30 p.m. (championship)

HIGH SCHOOL BOYS HOCKEY

BISMARCK 14, HAZEN-BEULAH 1

West Region play-in

(Monday)

Hazen-Beulah;1;0;0;--;1

Bismarck;5;5;4;--;14

First period: 1. Bismarck, Beau Bitz (Owen Haase, Carsyn Sebastian), 0:27. 2. Bismarck, Ethan Wood (Cole Schneider, Dawson Lentz), 0:42. 3. Bismarck, Sebastian (Bitz, Haase), 1:35. 4. Bismarck, Aiden Schafer (Sebastian, Wood), 8:13. 5. Hazen-Beulah, Grant Krause (Adam Graney), 9:45. 6. Bismarck, Sebastian (Bitz, Haase), 16:39.

Second period: 7. Bismarck, Charlie Jerome (Reese Nagel, Wood), 5:40. 8. Bismarck, Sebastian (Bitz), 7:13. 9. Bismarck, Lentz (C. Schneider), 13:19. 10. Bismarck, Hudson Cowley (Dylan Schneider, Braden Wolf), 15:26. 11. Bismarck, Jerome (Nagel, Schafer), 16:08.

Third period: 12. Bismarck, Haase (Unassisted), 5:10. 13. Bismarck, Jaxon Hill (Unassisted), 7:02. 14. Bismarck, Jerome (Garrett McIntyre), 14:50. 15. Bismarck, Lentz (Nagel, Gavin Rader), 16:09.

Goaltender saves: Hazen-Beulah -- Tracen Barclay 13-15-6--34; Parker Frei 0-x-2--2. Bismarck -- Carson Erickson 2-4-1--7; Ty Shea x-x-2--2.

Penalties: Hazen-Beulah -- 3 for 6 minutes. Bismarck -- 4 for 8 minutes.

N.D. SCORES

TUESDAY

College baskeball

University of Mary 26, Southern Nazarene 14

Southern Nazarene 26, University of Mary 10

High school boys basketball

Beulah 64, Grant County-Mott-Regent 40

Bismarck 89, Mandan 88

Cavalier 55, Drayton-Valley-Edinburg 35

Central Cass 80, Richland 41

Central McLean 50, New Salem-Almont 47, OT

Century 64, St. Mary’s 56

Des Lacs-Burlington 58, Shiloh Christian 49

Drake-Anamoose 68, Berthold 52

Divide County 55, New Town 50

Dunseith 83, Lakota 73

Ellendale 51, Kidder County 17

Fargo Davies 92, Fargo North 82

Fargo South 82, Fargo Shanley 60

Four Winds-Minnewaukan 80, Dakota Prairie 27

Grand Forks Central 75, West Fargo 70

Grand Forks Red River 85, Valley City 65

Griggs-Midkota 75, Hatton-Northwood 18

Harvey-Wells County 61, Warwick 51

Jamestown 94, Legacy 68

LaMoure 54, Maple River 50

Max 72, Solen 55

Mayville-Portland-CG 71, Larimore 38

Minot Ryan 48, Rugby 43

New Rockford-Sheyenne 63, Benson County 48

North Border 84, Hillsboro-Central Valley 60

North Prairie 84, North Star 43

Powers Lake-Burke Central 76, Glenburn 31

Sacred Heart, Minn. 73, Thompson 59

Standing Rock 70, McLaughlin, S.D. 48

South Border 73, Napoleon-Gackle-Streeter 44

Stanley 75, Kenmare-Bowbells 42

St. John 57, Langdon-Edmore-Munich 39

Towner-Granville-Upham 62, Nedrose 57, OT

Wahpeton 63, West Fargo Sheyenne 50

Westhope-Newburg 69, Surrey 63, OT

Williston Trinity Christian 65, Alexander 49

Wilton-Wing 67, Flasher 62

High school girls basketball

Bismarck 78, Mandan 46

Century 78, St. Mary’s 52

Dickinson 85, Williston 32

Fargo Davies 68, Fargo North 42

Fargo Shanley 64, Fargo South 39

Grand Forks Red River 59, Valley City 43

Legacy 63, Jamestown 60

Minot 89, Watford City 40

Wahpeton 58, West Fargo Sheyenne 55

West Fargo 75, Grand Forks Central 50