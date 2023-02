COLLEGE BASEBALL

UNIVERSITY OF MARY 10, CENTRAL OKLAHOMA 4

U-Mary;330;100;030;--;10;14;0

Central Oklahoma;003;000;100;--;4;10;0

Austin Wagner, Halen Knoll (6), Parker Wakelyn (7), Joel McGrath (9) and Ben Prediger; James Wambold, Caleb Buchfield (2), Brandon Gomez (5) Caleb Ebert (8), Jacob Savage (8), Grant Zwald (9) and Wyatt Gray. W -- Wagner. L -- Wambold. HR: Mary -- Daniel Martin.

Highlights: Mary -- Michael Polson 2-for-6, 2B, R, RBI; Martin 2-for-4, HR, 2B, BB, HBP, 3 R, 2 RBIs; Derek Shoen 3-for-5, 2B, 2 R; Cal James 2-for-3, 2 HBP, 2 R; Josh Walker 3-for-4, 3B, HBP, R, 5 RBIs; Wagner 5 IP, 6 H, 3 R, 4 K, 1 HBP; Knoll 1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 K; Wakelyn 2 IP, 3 H, 1 R, 2 BB, 0 K; McGrath 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K. Central Oklahoma -- Jaden Parsons 1-for-4, 2 RBIs; Orlando Gonzalez 2-for-4; Austin Lambert 2-for-3, 2B, BB, R; Aiden Proctor 2-for-3, SB, 2 R, RBI; Wambold 1.1 IP, 6 H, 6 R, 1 BB, 1 K, 1 HBP, 1 BK; Burchfield 2.2 IP, 5 H, 1 R, 0 BB, 2 K, 1 HBP; Gomez 3 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 4 K, 1 HBP; Ebert 0 IP, 0 H, 1 R, 1 BB, 0 K; Savage 1 IP, 2 H, 2 R, 1 BB, 0 K, 1 HBP; Zwald 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K.

Records: Mary 1-0, Central Oklahoma 4-1.

COLLEGE MEN’S BASKETBALL

MINNESOTA-DULUTH 83, UNIVERSITY OF MARY 68

Mary;39;29;--;68

Minnesota-Duluth;48;35;--;83

MARY -- Zyon Smith 14, Veljko Radakovic 11, Kam Warrens 10, Treyton Mattern 9, Jeremiah Jones 8, Xavier Lewis 8, Ty Rogers 5, Gunner Swanson 3. Totals: 29-69 FG, Three-pointers: 3-16 (Smith 2, Mattern), 7-9 FT, 25 Rebounds (Warrens 6), 9 Fouls, 8 Assists (Jones 2, Mattern 2), 3 Turnovers, 2 Blocks (Rogers, Lewis), 5 Steals (Lewis 2).

MINNESOTA-DULUTH -- Drew Blair 24, Jack Middleton 19, Austin Andrews 16, Matt Thompson 8, Lincoln Meister 8, Joshua Brown 7, Charlie Katona 1. Totals: 34-65 FG, Three-pointers: 10-28 (Middleton 5, Blair 4, Brown), 5-6 FT, 38 Rebounds (Blair 7, Middleton 7), 9 Fouls, 15 Assists (Blair 3, Middleton 3, Andrews 3, Strong 3), 7 Turnovers, 6 Blocks (Brown 2, Meister 2), 0 Steals.

Records: Mary 11-12 overall, 7-12 Northern Sun; Minnesota-Duluth 16-8, 12-6.

COLLEGE WOMEN'S BASKETBALL

MINNESOTA-DULUTH 72, UNIVERSITY OF MARY 52

Mary;10;22;33;52

Minnesota-Duluth;18;39;58;72

MARY -- Ryleigh Wacha 8, Moriku Hakim 8, Megan Voit 7, Addison Rozell 7, Megan Zander 6, Reese Wishart 6, Cassie Erickson 4, Zoe Velde 3, Madison James 3. Totals: 20-51 FG, Three-pointers: 4-17 (Voit, Rozell, Zander, James), 8-19 FT, 30 Rebounds (Wacha 4, Zander 4, Velde 4), 16 Fouls, 10 Assists (Velde 3, Carly Kottsick 3), 14 Turnovers, 2 Blocks (Kottsick, Erickson), 5 Steals (Hakim 2).

MINNESOTA-DULUTH -- Maesyn Thiesen 17, Brooke Olson 13, Taya Hakamaki 13, Taytum Rhoades 6, Ella Gilbertson 5, Lexi Karge 5, Myra Moorjani 5, Madelyn Granica 4, Ani Tschida 2, Abby Johnson 2. Totals: 27-56, Three-pointers: 7-17 (Thiesen 3, Hakamaki 3, Olson), 11-17 FT, 41 Rebounds (Thiesen 8, Granica 8), 14 Fouls, 14 Assists (Kaylee Nelson 4), 11 Turnovers, 2 Blocks (Olson, Gilbertson), 10 Steals (Thiesen 2, Olson 2, Hakamaki 2).

Records: Mary 13-9 overall, 12-7 Northern Sun; Minnesota-Duluth 21-3, 18-1.

COLLEGE WRESTLING

ST. CLOUD STATE 19, UNIVERSITY OF MARY 13

165: Anthony Herrera, SCSU, won dec. over Riley Noble 6-1. 174: Max Bruss, Mary, won dec. over Bryce Dagel 1-0. 184: Wyatt Lidberg, Mary, won in sudden victory over Bryce Fitzpatrick 8-5. 197: Dominic Murphy, SCSU, won dec. over Matt Kaylor 8-2. 285: Luke Tweeton, Mary, won dec. over Elijah Novak 3-1.

125: Paxton Creese, SCSU, won dec. over Jaden Verhagen 11-5. 133: Reece Barnhardt, Mary, won major dec. over Caleb Meekins 14-1. 141: Alyeus Craig, SCSU, won dec. over Laken Boese 8-2. 149: Joey Bianchini, SCSU, won dec. over Leo Mushinsky 9-6. 157: Nick Novak, SCSU, won major dec. over Anthony Belazquez 8-0.

Records: St. Cloud State 13-1 overall, 6-1 Northern Sun; Mary 13-3, 6-2.

HIGH SCHOOL BOYS SWIMMING

WILLISTON 113, MANDAN 71

200 medley relay: 1. Williston (Hunter Haugen, Ethan Babcock, Kolden Kringen, Camden Ekblad-Lundby), 1:50.50. 2. Mandan, 1:57.31. 3. Williston B, 2:07.13.

200 free: 1. Caleb Osborn, Will, 1:56.37. 2. K. Kringen, Will, 2:01.79. 3. Jack Allen, Man, 2:08.57. 4. Ryker Fitzgerald, Will, 2:08.88. 5. Brody Stein, Man, 2:16.36.

200 IM: 1. Ethan Parker, Man, 2:22.52. 2. Ian Keller, Man, 2:24.72. 3. Adam March, Will, 2:28.90. 4. Isaiah Schug, Will, 2:39.71.

50 free: 1. C. Ekblad-Lundby, Will, 24.44. 2. H. Haugen, Will, 24.53. 3. Ian Lahtinen, Man, 26.02. 4. Nathan Hill, Will, 26.69. 5. Van Lahtinen, Man, 26.77.

Diving: 1. Jacob Thomas, Man, 183.55. 2. Rayce Hermanson, Man, 175.05. 3. Leighton Ressler, Man, 168.00. 4. Sawyer Hart, Will, 126.25. 5. Brogan Sletto, Will, 113.70.

100 fly: 1. R. Fitzgerald, Will, 1:00.35. 2. Hunter Hart, Will, 1:04.71. 3. Vincent Keller, Man, 1:05.90. 4. J. Allen, Man, 1:07.42. 5. Pete Hardcastle, Will, 1:14.82.

100 free: 1. C. Ekblad-Lundby, Will, 52.61. 2. E. Babcock, Will, 54.19. 3. I. Keller, Man, 54.67. 4. I. Lahtinen, Man, 57.31. 5. V. Lahtinen, Man, 1:00.08.

500 free: 1. C. Osborn, Will, 5:18.96. 2. A. March, Will, 5:53.18. 3. Jared Lindsey, Man, 5:58.47. 4. Lane Ryan, Man, 6:43.34.

200 free relay: 1. Williston (K. Kringen, H. Hart, H. Haugen, C. Osborn), 1:37.41. 2. Williston B, 1:46.98. 3. Mandan, 1:48.96.

100 back: 1. V. Keller, Man, 1:02.98. 2. H. Hart, Will, 1:05.95. 3. N. Hill, Will, 1:06.08. 4. B. Stein, Man, 1:06.85. 5. Bennett Graff, Man, 1:10.81.

100 breast: 1. E. Babcock, Will, 1:10.42. 2. H. Haugen, Will, 1:12.08. 3. E. Parker, Man, 1:13.56. 4. Ethan Ressler, Man, 1:17.86. 5. Breyson Gilbertson, Will, 1:18.42.

400 free relay: 1. Williston (C. Osborn, E. Babcock, C. Ekblad-Lundby, K. Kringen), 3:33.04. 2. Mandan, 3:53.86. 3. Williston B, 3:59.30.

COLLEGE WOMEN’S SWIMMING AND DIVING

NSIC CHAMPIONSHIPS

in Fargo

Friday’s results

500 free: 1. Victoria Murillo, Mary, 4:58.55. 2. Farida Maher, CSP, 5:00.70. 3. Ruthie Lucht, St. Cloud State, 5:03.78. 4. Maija Kangas, Aug, 5:04.25. 5. Libby Breckon, Aug, 5:05.40. 6. Weronika Mrozek, SF, 5:07.09. 7. Sarah Knox, SF, 5:11.34. 8. Izzy Koebele, SCSU, 5:13.66.

100 back: 1. Abby Gronholz, MS-M, 54.05. 2. Bryn Greenwaldt, Aug, 55.26. 3. Elizabeth Spaans, SF, 56.03. 4. Domenica Solano, SF, 56.58. 5. Ella DeFever, MS-M, 57.37. 6. Natalie Bohnert, Southwest Minnesota State, 57.63. 7. Natalie Gneiser, SCSU, 57.71. 8. Ella Ward-Zeller, Aug, 58.41.

100 breast: 1. Nesrine Jelliti, Aug, 1:03.77. 2. Inte Pas, SF, 1:04.18. 3. Brooke Shell, MS-M, 1:04.40. 4. Kara Cowell, SCSU, 1:04.75. 5. Maddie Johnson, Minnesota State-Moorhead, 1:04.85. 6. Kailyn Arps, MS-M, 1:05.30. 7. Angelina Chan, Aug, 1:05.31. 8. Claire Salzer, SCSU, 1:05.91.

200 fly: 1. Lilly Grebner, NS, 2:05.01. 2. Anna Reschko, SCSU, 2:07.65. 3. Lauren Forsyth, NS, 2:09.03. 4. Valerie Childs, SF, 2:09.28. 5. Leona Coha, Aug, 2:12.60. 6. Nicole Beckman, MS-M, 2:12.91. 7. N. Bohnert, SWMS, 2:13.18. 8. Hannah Warmbrand, SF, 2:14.96.

800 free: 1. Augustana (Maija Kangas, Kamryn Robarge, Amaya Street, Me. Montgomery), 7:33.29. 2. St. Cloud State, 7:39.84. 3. Sioux Falls, 7:40.68. 4. Aug B, 7:44.80. 5. Minnesota State-Mankato, 7:46.82. 6. SF B, 7:48.43. 7. MS-M B, 7:54.08. 8. SCSU B, 7:55.95. 11. Mary (Korie Riely, Michaela Desmond, Allie Elliott, Keely Lacina), 8:04.62.

Thursday’s results

One-meter diving: 1. Meredith Matchinsky, St. Cloud State, 439.75. 2. Ayla Taylor, MS-M, 422.10. 3. Sydney Hanson, MS-M, 420.30. 4. Aspen Warnygora, MS-M, 400.65. 5. Yasmin Nachmias, MS-M, 390.85. 6. Jenna Elizarraras, MS-M, 387.45. 7. Kailey Fossell, SCSU, 385.30. 8. Christen Mayberry, SCSU, 369.70.

400 medley relay: 1. Augustana (B. Greenwaldt, N. Jelliti, A. Chan, Me. Montgomery), 3:47.20. 2. Minnesota State-Mankato, 3:47.23. 3. Sioux Falls, 3:50.94. 4. St. Cloud State, 3:51.22. 5. MS-M B, 3:52.62. 6. Aug B, 3:54.99. 7. SCSU B, 3:56.18. 8. Mary (Breanna Lund, V. Murillo, Jordn Wolsky, Breena DeLegge), 3:56.28.

CLASS A BOYS BASKETBALL

WILLISTON 100, MANDAN 93

(Thursday)

Mandan;48;45;--;93

Williston;43-57;--;100

MANDAN -- Hudsen Sheldon 25, Karsyn Jablonski 18, TJ Brownotter 13, Tahrye Frank 12, Rustin Medenwald 11, Mat Mudingay 6, Brylee Bearstail 6, Devon Church 2. Totals: 30-51 FG, Three-pointers: 10-26 (Brownotter 4, Sheldon 3, Frank 2, Bearstail), 23-27 FT, 19 Fouls, 6 Turnovers.

WILLISTON -- Isiah St. Romain 44, Malaki Sik 21, Austin Hodenfield 10, Carter McIvor 9, Kadin Finders 7, Alex Blume 4, Ivan Askim 3, Austin Baumer 2. Totals: 35-70 FG, Three-pointers: 12-30 (St. Romain 4, Sik 4, McIvor 2, Finders), 18-22 FT, 22 Fouls, 4 Turnovers.

Records: Williston 3-14 West Region, 3-14 overall; Mandan 14-3, 15-3.

HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL

BISMARCK 54, PIERRE T.F. RIGGS, S.D. 36

Pierre;22;14;--;36

Bismarck;21;33;--;54

PIERRE T.F. RIGGS -- Lennix Dupris 8, Remi Price 7, Ryann Barry 3, Ayvrie Kaiser 4, Reese Terwilliger 12, Sydney Tedrow 2. Totals: 14 FG, 6-14 FT, 13 fouls (Kaiser). Three-pointers: 2 (Dupris 1, Price 1).

BISMARCK -- Jersey Berg 17, Paige Breuer 13, Peyton Neumiller 13, Katie Greff 7, Morgan Johnson-Colbert 2, Raya Rood 2. Totals: 21 FG, 4-5 FT, 19 Fouls. Three-pointers: 8 (Berg 5, Greff, Breuer, Neumiller).

Record: Bismarck 14-4.

HIGH SCHOOL GIRLS HOCKEY

CENTURY 5, GRAND FORKS 3

Grand Forks;0;0;3;--;3

Century;1;1;3;--;5

First period: 1. Cen, Morgan Bahn (Lily Kuennen), 15:50.

Second period: 2. Cen, Brenna Curl (Grace Rieger), 10:06.

Third period: 3. GF, Bre Harildstad (Mya Mannausau), 3:29, (PP). 4. Cen, Avery Matt (Reagan Haley, 7:08, (PP). 5. GF, Emma Gray (Annika Presteng), 15:23. 6. Cen, Josie Anfinson (unassisted), 15:59, (EN). 7. GF, Emily Common (Avery Greenwood, Lauren Robinson), 16:16. 8. Cen, Curl (Anfinson), 16:39, (EN).

Goalie saves: Grand Forks -- Kaylee Baker 8-14-4--26. Century -- Ellie Horner 4-6-9--19.

Penalties: Grand Forks -- 2 for 4 minutes. Century -- 3 for 6 minutes.

Records: Grand Forks 9-8-2-2 overall, 8-7-2-2 North Dakota League for 30 points; Century 5-8-1-4, 4-7-1-3 for 20 points.

CLASS B BOYS BASKETBALL

SHILOH CHRISTIAN 76, FLASHER 53

Shiloh;20;32;52;76

Flasher;13;26;40;53

SHILOH CHRISTIAN -- Atticus Wilkinson 25, Isaac Emmel 15, Joe Wanzek 12, Caden Englund 10, Kyler Klein 6, Wyatt Westin 3, Carter Seifert 2, James Melberg 1. Totals: 29 FG, 11-15 FT, 21 Fouls. Three-pointers: 7 (Emmel 5, Englund, Westin).

FLASHER -- Javin Friesz 28, Pine Fleck 13, Joey Richter 6, Grant Hauge 3, Christian Stewart 2, Trey Heid 1. Totals: 17 FG, 13-21 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 6 (Friesz 5, Hauge).

GLEN ULLIN-HEBRON 75, NEW SALEM-ALMONT 59

Glen Ullin-Hebron;21;41;61;75

New Salem-Almont;15;26;43;59

GLEN ULLIN-HEBRON -- Ben Hosman 29, Kanyon Unruh 23, Damian Gerving 19, Will Mickelson 7, Riley Schneider 6. Totals: 28 FG, 9-13 FT, 16 Fouls (Gerving). Three-pointers: 10 (Unruh 5, Hosman 4, Schneider).

NEW SALEM-ALMONT -- Wyatt Kuhn 27, Landon Tellmann 11, Alex Brandt 5, Brady Brandt 5, Hadly Erickson 5, Keaton Davis 4, Levi Becker 2. Totals: 21 FG, 12-17 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 5 (Tellmann 3, Brandt, Erickson).

NORTH PRAIRIE 65, LANGDON AREA-EDMORE-MUNICH 45

North Prairie;21;38;53;65

LAEM;6;13;28;45

NORTH PRAIRIE -- Mitchell Leas 26, Nate Tastad 10, Montgomery Grant 9, Blake Mattson 8, Jeffry Rosinski 8, Carter Casavant 4. Totals: 24 FG, 13-19 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 4 (Leas 2, Grant, Rosinski).

LANGDON AREA-EDMORE-MUNICH -- Rayce Worley 19, Nickolas Kingzett 10, Jack Romfo 5, Levi Swanson 4, Tanner McDonald 2, Jayden Lee 2, Cody Amble 2, Nathan Kitchin 1. Totals: 16 FG, 9-17 FT, 17 Fouls (Romfo). Three-pointers: 4 (Worley 4).

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN 95, WARWICK 50

Warwick;12;24;43;50

Four Winds-Minnewaukan;23;54;71;92

WARWICK -- Mark Fasset Jr. 17, Dwight Hunt 15, Jason Lenoir 9, Marcus Joramo 5, Dalton Joramo 2, Elijah Feather Jr. 2. Totals: 20 FG, 5-9 FT, 14 Fouls (Fasset Jr.). Three-pointers: 5 (Fasset Jr. 4, Hunt).

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN -- Deng Deng 27, Dalen Leftbear 20, Wade Nestell 17, Kelson Keja 8, Keyshawn St. Pierre 5, Jonte Delorme 3, Ty Dauphinais 3, Ky Keja 3, Keilan Longie 2, Marial Deng 2, Clayton Dubois 2. Totals: 34 FG, 14-17 FT, 11 Fouls. Three-pointers: 10 (Leftbear 3, Nestell 3, D.Deng 2, St. Pierre 1, Delorme 1).

CENTER-STANTON 78, RICHARDTON-TAYLOR 42

Richardton-Taylor;18;27;38;42

Center-Stanton;18;44;60;78

RICHARDTON-TAYLOR -- Kane Rivinius 12, Rigo Silva 10, Dylan Kessel 6, Caisen Dohrmann 6, Brayden Hazen 5, Marcus Cuevas 3. Totals: 12 FG, 6-12 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 4 (Silva 2, Cuevas, Hazen).

CENTER-STANTON -- Hunter Hoffman 41, Jarret Henke 20, Josh Thies 11, Jordan Peterson 4, Kennedy Albers 1. Totals: 26 FG, 8-11 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 6 (Hoffman 3, Henke 3).

CLASS B GIRLS BASKETBALL

DISTRICT 6 TOURNAMENT

At Napoleon

Semifinals

Kidder County 52, Medina-Pingree-Buchanan 37

MPB;7;12;27;37

KC;18;32;45;52

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN -- Lilly Bohl 11, Allison Thomas 8, Kalen Kinzell 8, Maddie Gefroh 4, Isabel Schmidt 3, Cierra Mack 2, Alaina Bosche 1. Totals: 15 FG, 1-2 FT, 9 Fouls. Three-pointers: 6 (Bohl 3, Thomas 2, Schmidt).

KIDDER COUNTY -- Avery Rath 15, Kennedy Harter 13, Janae Furman 9, Grace Nicholson 5, Taylor Zimmerman 5, Kylee Rohrich 3, Breanah Pfaff 2. Totals: 20 FG, 6-8 FT, 4 Fouls. Three-pointers: 6 (Rath 4, Rohrich, Nicholson).

Napoleon-Gackle-Streeter 53, Linton-HMB 51, OT

Napoleon-Gackle-Streeter;10;19;28;42;53

Linton-HMB quarter scores not available

NAPOLEON-GACKLE-STREETER -- Teagan Erbele 20, Sophie Ketterling 14, Tanecia Kleppe 7, Emma Ketterling 6, Jada Schwartzenberger 3, Tayton McDowell 2, Allison Zenker 1. Totals: 17 FG, 11-15FT, 11 Fouls. Three-pointers: 8 (S. Ketterling 4, E. Ketterling 2, Schwartzenberger, McDowell).

LINTON-HMB -- Statistics not available.

DISTRICT 11 TOURNAMENT

Rugby 68, Westhope-Newburg 46

Semifinal

Westhope-Newburg;12;22;30;46

Rugby;20;36;49;68

WESTHOPE-NEWBURG -- Ellie Braaten 29, Kimberly Tabarez 13, Karen Solis 3, Marleigh Henry 1.

RUGBY -- Kendyl Hager 23, Mykell Heidlebaugh 21, Peyton Hauck 8, Joey Wolf 7, Joran Jundt 4, Megan Buckmier 3, Elise Fahnestock 2.

Bottineau 68, Nedrose 34

Semifinal

Nedrose;5;11;28;34

Bottineau;21;43;55;68

NEDROSE -- Lilly Nelson 17, Maecey McKibbin 9, Ashley Roberts 3, Piper Stein 2, Madison Stromswold 1.

BOTTINEAU -- Kylie Simpson 21, Hallie Nero 18, Kyra Beckman 15, Madeline Guariglia 10, Naomi Seykora 2, Jaelyn Grant 2.

Towner-Granville-Upham 65, Velva 30

Loser-out game

Velva;0;10;20;30

Towner-Granville-Upham;17;48;62;65

VELVA -- Natalie Nechiporenko 8, Kaylee Tomlinson 8, Lyla McCasson 6, Leah Volochenko 4, Kate Beaudrie 2, Anna Harden 2.

TOWNER-GRANVILLE-UPHAM -- Bostyn Bailey 19, Addison Neshem 16, Sophie Bachmeier 10, Ashley Martodam 7, Josie Bryn 6, Avery Johnson 3, Holly Latendresse 2, Leah Bryn 2.

WASHBURN 41, FLASHER 39

(Thursday)

Washburn;16;22;32;41

Flasher;17;26;35;39

WASHBURN -- Ashlyn Schmitz 15, Monica Goven 9, Dara Beck 8, Chev Obering 4, Kari Patterson 4, Alex Seidler 1. Totals: 12 FG, Three-pointers: Beck 2, Schmitz, 8-12 FT, 11 Fouls.

FLASHER -- Jayden Miller 13, Rylee Fleck 13, ChasKee Schmidt 4, Olivia Erhart 4. Totals: 9 FG, Three-pointers: Miller 4, Fleck, 3-4 FT, 15 Fouls.

GRANT COUNTY-MOTT-REGENT 48, HETTINGER-SCRANTON 25

(Thursday)

GCMR;25;32;38;48

H-S;4;12;19;25

GRANT COUNTY-MOTT-REGENT -- Samantha Greff 17, Jenessa Zentner 11, Anna Schatz 8, Merissa Meyer 6, Zoey Heid 2, Jada Ottmar 2, Madison Zimmerman. Totals: 17 FG, 7-10 FT, 14 Fouls. Three-pointers: 7 (Greff 3, Zentner 2, Meyer 2).

HETTINGER-SCRANTON -- Laela Jensen 11, Ella Jensen 6, Monica Morris 5, Vanessa Oase 2, Lilli Steeke 1. Totals: 7 FG, 8-13 FT, 11 Fouls. Three-pointers: 3 (E. Jensen 2, L. Jensen).

COLLEGE HOCKEY

UNIVERSITY OF MARY 4, MARYVILLE UNIVERSITY 1

(Thursday)

Mary;1;3;0;--;4

Maryville;0;0;1;--;1

First period: 1. Mary, Isaiah Thomas (Alex Flicek), 9:10.

Second period: 2. Mary, Seth Cushing (Garrett Freeman, Tanner Eskro), 7:18. 3. Mary, Flicek (Thomas, Johnny Witzke), 10:15. 4. Mary, Cushing (Caleb Petrie, Thomas), 15:05.

Third period: 5. Maryville, Frank Cardinale (Timon Prexler, TJ Prexler), 15:25.

Goaltender saves: Mary -- Kyle Hayden 11-9-8--28. Maryville -- Edward Coffey 11-5-x--16; Johnny Massara x-x-5--5.

Penalties: Mary -- Three minors for six minutes. Maryville -- Three minors, one major, one misconduct for 21 minutes.

Records: Mary 33-5-1 overall; Maryville 17-10.

DIVISION II RANKINGS

Eighth Ranking

Through Feb. 5

1. Mary

2. Lindenwood

3. Montana State

4. Liberty

5. Florida Gulf Coast

6. Concordia-Wisconsin

7. St. Thomas

8. Trine

9. Massachusetts-Amherst

10. Denver

11. Kentucky

12. Utah State

13. DePaul

14. Weber State

15. Indiana

16. Miami-Ohio

17. Minnesota-Crookston

18. Washington

19. Ohio

20. Northeastern

21. Dakota College-Bottineau

22. Penn State

23. Adrian College

24. Iowa

25. Lake Superior State

NAHL

ST. CLOUD 5, BISMARCK 4, OT

St. Cloud;2;1;1;1;--;5

Bismarck;1;3;0;0;--;4

First period: 1. St. Cloud, Anthony Ruklic (Unassisted), 5:59. 2. Bismarck, Logan Valkama (Erik Atchison), 12:11. 3. St. Cloud, Andrew Clarke (Kade Peterson, Wyatt Wurst), 14:03.

Second period: 4. St. Cloud, Tyler Dysart (Nik Hong), 2:39. 5. Bismarck, Julian Beaumont (Adam Pietila, Vertti Jantunen), 5:04. 6. Bismarck, Calvin Hanson (Atchison, Valkama), 5:50. 7. Bismarck, Drew Holt (Atchison, Hanson), 16:46 (PP).

Third period: 8. St. Cloud, Peterson (Blake Perbix), 12:23.

Overtime: 9. St. Cloud, Hong (Peterson), 2:33.

Goaltender saves: St. Cloud -- Tomas Bolo 11-9-5-0--25. Bismarck -- Linards Lipskis 6-2-7-0--15.

Penalties: St. Cloud -- Three minors, one misconduct for 16 minutes. Bismarck -- Five minors, one misconduct for 20 minutes.

Records: St. Cloud 20-16-5; Bismarck 18-17-6.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;26;9;7;59

Aberdeen;21;16;4;46

St. Cloud;20;16;5;45

Minot;21;18;2;44

Bismarck;18;17;6;42

North Iowa;18;19;3;39

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;27;10;4;58

New Jersey;25;13;3;53

Northeast;23;15;5;51

Maine;21;15;2;44

Johnstown;19;17;2;40

Philadelphia;18;21;2;38

Danbury;2;34;6;10

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Minnesota;23;13;6;52

Wisconsin;24;15;3;51

Fairbanks;23;16;4;50

Janesville;20;15;7;47

Anchorage;19;17;6;44

Kenai River;21;20;2;44

Chippewa;20;18;2;42

Springfield;19;20;1;39

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Oklahoma;32;6;1;65

Lone Star;27;9;4;58

New Mexico;24;15;3;51

Shreveport;22;13;6;50

Amarillo;20;17;3;43

Odessa;19;18;2;40

El Paso;11;26;3;25

Corpus Christi;10;26;5;25

Friday, Feb. 10

St. Cloud 5, Bismarck 4, OT

Anchorage 2, Wisconsin 1, SO

Northeast 2, Philadelphia 0

Maine 1, Maryland 0

Chippewa 3, Springfield 2

Austin 5, North Iowa 2

Lone Star 4, Amarillo 2

Oklahoma 6, Odessa 1

Shreveport 5, New Mexico 4

Aberdeen 4, Minot 1

Corpus Christi 4, El Paso 1

Saturday, Feb. 11

St. Cloud at Bismarck, 7:15 p.m.

Danbury at Johnstown

Maine at Maryland

Springfield at Chippewa

Austin at North Iowa

Lone Star at Amarillo

Odessa at Oklahoma

Shreveport at New Mexico

Aberdeen at Minot

Corpus Christi at El Paso

Sunday, Feb. 12

Danbury at Johnstown

N.D. SCORES

FRIDAY

College hockey

Denver 5, North Dakota 3

College men's basketball

Dickinson State 84, Dakota State 78

Mayville State 78, Viterbo 67

Minnesota-Duluth 83, University of Mary 68

Morningside 75, Jamestown 48

St. Cloud State 107, Minot State 105, OT

Valley City State 70, Bellevue 60

College women's basketball

Bellevue 78, Valley City State 68

Dakota State 73, Dickinson State 54

Jamestown 83, Morningside 79

Mayville State 95, Viterbo 64

Minot State 60, St. Cloud State 58

Minnesota-Duluth 72, University of Mary 52

College baseball

University of Mary 10, Central Oklahoma 4

Minot State 7, Emporia State 2

College men's hockey

Dakota College-Bottineau 6, Williston State 2

Jamestown (D-I) 6, Illinois State 1

Wisconsin 4, Jamestown (D-II) 1

College women's hockey

Midland University 5, Jamestown 0

Minot State 8, Lindenwood 2

College softball

Cal Poly 3, North Dakota 0

Emporia State 3, Minot State 1

Minot State 9, Chadron State 8, 9 inn.

Minnesota State-Moorhead 9, Valley City State 1, 5 inn.

Nevada 10, North Dakota 1

North Dakota State 4, California Baptist 0

Northern State 8, Jamestown 5

Valley City State 10, Jamestown 6

College men's tennis

North Dakota 4, Marquette 3

College women's tennis

North Dakota 5, Marquette 2

College men's volleyball

Jamestown 3, Saint Ambrose 0

Jamestown 3, California-Merced 0

College wrestling

North Dakota State 21, Oklahoma 12

St. Cloud State 19, University of Mary 13

High school boys basketball

Bismarck Century 78, Bismarck Legacy 56

Center-Stanton 78, Richardton-Taylor 42

Dakota Prairie 60, Benson County 50

Faith, S.D., 84, Hettinger-Scranton 47

Fargo Davies 56, Fargo Shanley 49

Fargo North 94, West Fargo 82

Fargo South 77, Valley City 62

Four Winds-Minnewaukan 92, Warwick 50

Garrison 85, Max 36

Glen Ullin-Hebron 75, New Salem-Almont 59

Hankinson 57, Richland 48

Harvey-Wells County 64, New Rockford-Sheyenne 51

Hillsboro-Central Valley 67, Park River-Fordville-Lankin 36

Killdeer 65, New England 49

Kindred 53, Grafton 50

Maple River 44, Lisbon 32

Minot 73, Jamestown 67

Minot North Freshmen 77, Williston Trinity Christian 74

North Prairie 65, Langdon Area-Edmore-Munich 45

North Star 55, Lakota 44

Park Christian, Minn. 62, Enderlin 55

Pierre T.F. Riggs, S.D., 89, Bismarck 67

St. John 59, Dunseith 56

Sargent County 72, Fargo Oak Grove 59

Shiloh Christian 76, Flasher 53

Thompson 75, Midway-Minto 48

Tri-State 61, Britton-Hecla, S.D., 51

Turtle Mountain 91, Watford City 52

Wahpeton 97, Grand Forks Central 94, 2OT

West Fargo Sheyenne 80, Devils Lake 73

High school girls basketball

Bismarck 54, Pierre T.F. Riggs, S.D., 36

Bismarck Century 60, Bismarck Legacy 44

Central McLean 84, Standing Rock 33

Dickinson Trinity 50, Hazen 40

Fargo Davies 62, Fargo Shanley 52

Grafton 67, Kindred 64

Grand Forks Red River 75, West Fargo Horace 57

Harding County, S.D., 48, New England 38

Hatton-Northwood 68, North Border 46

Heart River 60, Beach 36

Hettinger-Scranton 51, Faith, S.D., 43

Minot 80, Jamestown 55

Richland 70, Hillsboro-Central Valley 51

Tri-State 57, Britton-Hecla, S.D., 31

Turtle Mountain 71, Watford City 36

Valley City 82, Fargo South 18

Wahpeton 67, Grand Forks Central 49

West Fargo 85, Fargo North 52

West Fargo Sheyenne 97, Devils Lake 77

District 5 tournament

LaMoure-Litchville-Marion 51, Ellendale 22

Oakes 56, Barnes County North 10

Edgeley-Kulm-Montpelier 57, Griggs-Midkota 22

District 6 tournament

Kidder County 52, Medina-Pingree-Buchanan 37

Napoleon-Gackle-Streeter 53, Linton-HMB 51, OT

District 11 tournament

Towner-Granville-Upham 65, Velva 30

Rugby 68, Westhope-Newburg 46

Bottineau 68, Nedrose 34

District 12 tournament

Mohall-Lansford-Sherwood 52, Minot Ryan 32

Berthold 67, Glenburn 66

South Prairie-Max 59, Surrey 42

Minot Our Redeemer's 35, Des Lacs-Burlington 33, OT

District 15 tournament

North Shore-Plaza 49, White Shield 5

Alexander 39, Williston Trinity Christian 25

Parshall 35, Trenton 32

New Town 71, Mandaree 59

District 16 tournament

Kenmare-Bowbells 48, Powers Lake-Burke Central 36

Tioga 50, Stanley 47

High school boys hockey

Bismarck Legacy 9, Hazen-Beulah 2

High school girls hockey

Century 5, Grand Forks 3

Fargo Davies 5, Mandan 1

Fargo North-South 5, Minot 2

West Fargo 6, Williston 0

High school boys swimming

Williston 113, Mandan 71