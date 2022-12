Area Scores: Dec. 7

CLASS A BOYS BASKETBALL

CENTURY 94, DICKINSON 58

Dickinson;24;34;--;58

Century;59;35;--;94

DICKINSON – Alex Dvorak 12, Drew Biel 4, Tyrese Annace 18, Dante Oyuhi 5, Damon Glasser 10, Sebastian Hauck 4, Hubart Riyimbona 2, Owen Bittner 2, Thomas Freer 1. Totals: 14 FG, Three-pointers: Annace 6, Oyugi, 9-18 FT, 9 Fouls.

CENTURY – Anthony Doppler 25, Isaiah Schafer 13, Gavin Lill 2, Jack Kane 3, Tyler Birst 8, Drew Kempel 2, William Ware 10, Ryan Erikson 20, Joel Edland 11. Totals: 39 FG, Three-pointers: Schafer 2, Kane, 7-10 FT, 18 Fouls.

Records: Century 1-0 West Region, 2-0 overall; Dickinson 0-1, 1-1.

MANDAN 88, BISMARCK 69

At Mandan

Bismarck;39;30;--;69

Mandan;49;39;--;88

BISMARCK – Ty Luetzen 3, Preston Lemar 11, Quin Hafner 8, Carter Henke 3, Carson Henke 2, Teysean Eaglestaff 9, Jenner Smude 4, Andre Austin 13, Luke Dockter 3, Drew Henriksen 4, Ross Fischer 9. Totals: 26-61 FG, Three-pointers: 10-35 (Eaglestaff 3, Fischer 3, Hafner 2, Carter Henke, Lemar), 7-15 FT, 31 Rebounds (2 with 5), 28 Fouls (Dockter 5), 18 Turnovers.

MANDAN – Karsyn Jablonski 22, Hudsen Sheldon 14, TJ Brownotter 13, Rustin Medenwald 8, Devon Church 4, Tahrye Frank 18, Mat Mudingay 5, Rylee Bearstail 4. Totals: 30-64 FG, Three-pointers: 4-15 (Brownotter 3, Frank), 24-35 FT, 32 Rebounds (Sheldon 7, Mudingay 7), 17 Fouls, 10 Turnovers.

Records: Mandan 1-0 West Region, 2-0 overall; Bismarck 0-1, 0-1.

JAMESTOWN 78, ST. MARY’S 66

At Jamestown

St. Mary’s;32;34;--;66

Jamestown;39;39;--;78

ST. MARY’S – Maddox Doppler 15, Christian Benning 13, Jacob Goettle 12, Sam Fedorchak 9, Ben Zenker 9, Caden Willer 3, Nick Roemmich 3, Connor Schatz 2. Totals: 24-62 FG, 10-14 FT, 19 fouls, 32 rebounds (Willer 10), 17 turnovers. Three-pointers: 8-29 (Doppler 1, Benning 2, Fedorchak 1, Zenker 2, Willer 1, Roemmich 1).

JAMESTOWN – Dalton Lamp 24, Payton Hochhalter 21, Mason Lunzman 15, Ryan Larson 11, Caydann Cox 4, Noah Meissner 3. Totals: 26-60 FG, 17-26 FT, 13 fouls, 27 rebounds (Lamp 8), 12 turnovers. Three-pointers: 9-24 (Lamp 1, Hochhalter 3, Lunzman 4, Larson 1).

Records: St. Mary’s 0-2, 0-1 West Region; Jamestown 1-0, 1-0 West Region.

CLASS A GIRLS BASKETBALL

CENTURY 84, DICKINSON 37

Dickinson;20;17;--;37

Century;42;42;--;84

DICKINSON – Emily Ash 12, Abbey Dutke 10, Caton Pearcy 5, Kinzie Hoff 7, Sadie Stevenson 3. Totals: 9 FG, 16-23 FT, 17 fouls. Three-pointers: 3 (Dutke 2, Pearcy 1).

CENTURY – Logan Nissley 22, Eden Fridley 12, Zoe Austin 5, Ziah GreyBull 5, Londyn Dschaak 2, Bergan Kinnebrew 18, Gabi Bird 2, Emma Guthmiller 1, Erica Lee 8, Madison Conner 5, Abby Fosland 4. Totals: 31 FG, 14-23 FT, 21 fouls (GreyBull). Three-pointers: 8 (Nissley 3, Fridley 2, GreyBull 1, Kinebrew 1, Conner 1).

Records: Dickinson 1-1, 0-1 West Region; Century 1-2, 1-0 West Region.

BISMARCK 62, MANDAN 43

At Mandan

Bismarck;24;38;--;62

Mandan;24;19;--;43

BISMARCK – Katie Greff 5, Paige Breuer 27, Cambrie Fisher 8, Morgan Johnson-Colbert 2, Jersey Berg 14, Payton Neumiller 3, Ali Gulleson 2.

MANDAN – Sarah Heldrop 6, Jayen Wiest 9, Hailey Markel 10, Anna Lyles 2, Harper Harris 4, McKenna Johnson 8, Emma Bogner 15.

Records: Bismarck 1-0, 1-0 West Region; Mandan 1-1, 0-1 West Region.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

NEW SALEM HOLIDAY TOURNAMENT

Quarterfinals

Center-Stanton 33, Beach 19

Beach;6;6;11;19

Center-Stanton;6;17;23;33

BEACH – Makiah Hartlieb 5, Aeryn Finneman 3, Riley Hauck 4, Eliza Braden 1, Emma Bieber 6. Totals: 5 FG, 5-9 FT, 8 fouls (Hauck). Three-pointers: 4 (Hartlieb 1, Finneman 1, Bieber 2).

CENTER-STANTON – Rylee Hintz 2, Erama Phillips 2, Katie Frank 12, Bree Vosverg 7, Katie Albers 2, Sheridan Babel 4, Ericka Vosberg 4. Totals: 16 FG, 1-3 FT, 14 fouls. Three-pointers: None.

Kidder County 54, New Salem-Almont 21

New Salem-Almont;7;13;16;21

Kidder County;13;27;42;54

NEW SALEM-ALMONT – Alaina VanderWal 2, Ellie Feland 5, Grace Olin 3, Mackenzie Brandt 4, Raleigh Miller 5, Kendra Tomac 2. Totals: 9 FG, 1-2 FT, 7 fouls. Three-pointers: 2 (Feland 1, Miller 1).

KIDDER COUNTY – Avery Roth 9, Elayna Kramlich 2, Kylee Rohrich 9, Kennedy Harter 15, Ella Witt 2, Alea Kramlich 2, Grace Nicholson 2, Taylor Zimmermanm 13. Totals: 24 FG, 2-3 FT, 8 fouls. Three-pointers: 4 (Rohrich 3, Zimmerman 1).

Consolation semifinal

Flasher 54, Standing Rock 31

Standing Rock;15;15;21;31

Flasher;16;32;44;54

STANDING ROCK – O’Shea Elk 2, Heavynn Eagle 11, Teegan Fischer 7, Kennedy Thunder Hawks 2, Cante Marquez 2, Ciarra Gates 2, Helen Baker 5. Totals: 12 FG, 2-4 FT, 13 fouls. Three-pointers: 5 (Eagle 3, Fischer 1, Baker 1).

FLASHER – Rylee Fleck 14, Adison Vetter 16, Taylor Zenker 2, Chaskee Schmidt 3, Jayden Miller 11, Olivia Erhardt 4, Carlee Fuchs 4. Totals: 21 FG, 8-17 FT, 11 fouls. Three-pointers: 4 (Vetter 1, Miller 3).

BARNES COUNTY TOURNAMENT

At Valley City

LaMoure-Litchville-Marin 40, Richland 36

Richland;12;13;21;36

LaMoure-Litchville-Marion;15;19;30;40

RICHLAND – Lillian Miranowski 2, Sydney Loff 2, Kennedi Wagner 14, Alayna Schmitt 18. Totals: 14 FG, 6-13 FT, 15 fouls. Three-pointers: 2 (Wagner 2).

LAMOURE-LITCHVILLE-MARION – Mia Van Eeden 7, Bailie Kelly 6, Tessa Rasmusson 8, Georgia Lettenmaier 7, Norah DelaBarre 10, Savanna Steffes 2. Totals: 17 FG, 3-12 FT, 12 fouls. Three-pointers: 3 (Van Eeden 1, Rasmusson 1, DelaBarre 1).

Maple River 75, Barnes County North 13

Barnes County North;3;5;11;13

Maple River;27;49;67;75

BARNES COUNTY NORTH – Avrianna Broten 2, Jayden Samek 7, Addison Amann 2, Marleigh Carpenter 2. Totals: 5 FG, 3-4 FT, 11 fouls. Three-pointers: None.

MAPLE RIVER – BriElle Killoran 6, Iris Richman 5, Ashten Hannig 5, Chloe Wetch 7, Violet Richman 4, Stella Satrom 7, Carly Hovelson 14, Jada Von Bank 3, Adyson Hannig 8, Claire Ihry 6, Richman 8, Bessette 2. Totals: 31 FG, 15-17 FT, 9 fouls. Three-pointers: 6 (I.Richman 1, As.Hannig 1, Von Bank 1, Ihry 1, Richman 2).

Wyndmere-Lidgerwood-Hankinson 52, Enderlin 40

Enderlin;12;24;33;40

Wyndmere-Lidgerwood-Hankinson;17;29;37;52

ENDERLIN – Makayla Wall 1, Genevieve Gruba 19, Rachael Bergstedt 2, Aspyn Schlecht 14, Mackenzie Wall 3, Kaitlyn Maasjo 2. Totals: 14 FG, 8-13 FT, 17 fouls. Three-pointers: 4 (Gruba 2, Schlecht 2).

WYNDMERE-LIDGERWOOD-HANKINSON – Lauren Oster 2, Zoey Bohnenstingl 15, Carolina Puetz 8, Gracie Kaczynski 19, Olivia Frolek 3, Summer Steinhaus 5. Totals: 20 FG, 8-15 FT, 14 fouls. Three-pointers: 4 (Bohnenstingl 4).

HIGH SCHOOL BOYS HOCKEY

MINOT 4, CENTURY 1

Minot;1;2;1;--;4

Century;0;1;0;--;1

First period: 1. Min, Ben Svangstu (Jersey Abrahamson, Aidan Diehl), 13:02.

Second period: 2. Cen, Andrew Brubakken (Hayden Ritter), 6:54. 3. Min, Svangstu (Abrahamson, Easton Panasuk), 7:58. 4. Caelton Eslinger (Brock Jones), 14:18.

Third period: Min, Svangstu (Jaxson Radke, Jaxon Bradley), 8:06.

Goaltender saves: Min – Blays Ostrom 6-6-7—19. Cen – Hoyt Ubl 6-7-2—15; Jaden Kleinjan x-x-6—6.

Penalties: Min – 6 for 12 minutes. Cen – 4 for 8 minutes.

Records: Minot 2-0-0, 1-0-0 West Region; Century 1-2-0, 0-1-0 West Region.

CLASS B WRESTING

EDGELEY TRIANGULAR

Kindred 39, Ellendale-Edgeley-Kulm 37

106: Walker Miller, EEK, major dec. over Gavin Rude 8-0. 113: Noah Swenson, Kin, won by forfeit. 120: Brock Johnson, Kin, dec. Jager Sand 7-2. 126: Myles Thielges, Kin, pinned Carson Henningson, 3:32. 132: Ryker Lachowitzer, Kin, won by forfeit. 138: Zander Swenson, Kion, pinned Ethan McBride, 0:11. 145: Max Tjernlund, EEK, pinned Zack McDonald, 1:51. 152: Greg Fuher, EEK, dec. Tanner Menge 8-4. 160: Isah Carruth, EK, pinned Gavin Niemeyer, 0:58. 170: Drew Thorpe, EEK, won by forfeit. 182: Lincoln Swenson, Kin, pinned Augustin Ocampo, 1:33. 195: Ivan Carruth, EEK, won by forfeit. 220: Noah Klusmann, EEK, pinned Rodney Wolf, 0:36. 285: Cole Richards, Kin, won by forfeit.

Kindred 52, Napoleon-Gackle-Streeter 16

106: Dalton Feist, NGS, pinned Gavin Ruth, 2:51. 113: Alexis Schneider, NGS, major dec. over Noah Swenson 12-2. 120: Brock Johnson, Kin, pinned Kristopher Lybrn, 1:50. 126: Myles Thielges, Kin, major dec. over Bryce Schnider 17-5. 132: Ryle Lachowitzer, Kin, won by forfeit. 138: Zander Swenson, Kin, won by forfeit. 145: Mason Weigel, NGS, pinned Zack McDonald, 0:23. 152: Tanner Menge, Kin, won by forfeit. 160: Gavin Niemeyer, Kin, won by forfeit. 170: Lincoln Swenson, Kin, pinned Erik Salazar, 3:16. 182: Open. 195: Rodney Wolf, Kin, pinned Devon Gador, 0:53. 229: Cole Richard, Kin, won by forfeit. 285: Open.

Ellendale-Edgeley-Kulm 45, Napoleon-Gackle-Streeter 24

106: Dalton Feist, NGS, pinned Walker Miller, 2:43. 113: Alexis Schnider, NGS, won by forfeit. 120: Jeager Sand, EEK, pinned Kristopher Lybrand, 4:43. 126: Carson Henningson, EEK, dec. Bryce Schneider 8-6. 132: Open. 138: Ethan McBride, EEK, won by forfeit. 145: Mason Weigel, NGS, pinned Max Tjernlund, 3:03. 152: Greg Fuher, EEK, won by foreit. 150: Isaiah Carruth, EEK, won by forfeit. 170: Drew Thorpe, EEK, won by forfeit. 182: Erik Salazar, NGS, pinned Augustin Ocampo, 2:45. 195: Ivan Carruth, EEK, pinned Devon Gador, 0:14. 220: Noah Klusmann, EEK, won by forfeit. 285: Open.

COLLEGE FOOTBALL

FCS PLAYOFFS

First round

Saturday, Nov. 26

Weber State 38, North Dakota 31

Delaware 56, St. Francis 17

Furman 31, Elon 6

New Hampshire 52, Fordham 42

Richmond 41, Davidson 0

Gardner-Webb 52, Eastern Kentucky 41

Montana 34, Southeastern Missouri State 24

Southeastern Louisiana 45, Idaho 42

Second round

Saturday, Dec. 3

No. 1 South Dakota State 42, Delaware 6

No. 8 Holy Cross 35, New Hampshire 13

No. 5 William & Mary 54, Gardner-Webb 14

No. 4 Montana State 33, Weber State 25

No. 3 North Dakota State 49, Montana 26

No. 6 Samford 48, Southeastern Louisiana 42, OT

No. 7 Incarnate Word 41, Furman 38

No. 2 Sacramento State 38, Richmond 31

Quarterfinals

Friday, Dec. 9

No. 6 Samford (11-1) at No. 3 North Dakota State (10-2), 6 p.m.

No. 5 William & Mary (11-1) at No. 4 Montana State (11-1), 9:15 p.m.

No. 7 Incarnate Word (11-1) vs. No. 2 Sacramento State (12-0), 9:30 p.m.

Saturday, Dec. 10

No. 8 Holy Cross (12-0) at No. 1 South Dakota State (11-1), 11 a.m.

Semifinals

Dec. 16-17

Championship

Jan. 8, 1 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL

MANDAN HOLIDAY TOURNAMENT

Dec. 28-30

At Mandan High School

Wednesday, Dec. 28

Game 1: Wilton-Wing vs. Glen Ullin-Hebron, 3 p.m.

Game 2: Flasher vs. Surrey, 4:30 p.m.

Game 3: Linton-HMB vs. Bottineau, 6 p.m.

Game 4: Standing Rock vs. New Salem-Almont, 7:30 p.m.

Thursday, Dec. 29

Consolation semifinals

Game 5: Loser Game 1 vs. Loser Game 2, 3 p.m.

Game 6: Loser Game 3 vs. Loser Game 4, 4:30 p.m.

Semifinals

Game 7: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 6 p.m.

Game 8: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 7:30 p.m.

Friday, Dec. 30

Game 9: Loser Game 5 vs. Loser Game 6, 2:30 p.m. (seventh place)

Game 10: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 4 p.m. (fifth place)

Game 11: Loser Game 7 vs. Loser Game 8, 5:30 p.m. (third place)

Game 12: Winner Game 7 vs. Winner Game 8, 7 p.m. (championship)

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;17;3;4;38

Minot;13;10;2;28

North Iowa;13;11;2;28

Aberdeen;12;8;3;27

Bismarck;10;12;3;23

St. Cloud;9;12;2;20

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;20;6;2;42

Northeast;14;9;3;31

New Jersey;15;11;1;31

Maine;12;8;1;25

Johnstown;10;10;3;23

Philadelphia;9;15;1;19

Danbury;2;23;3;7

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Minnesota;16;8;2;34

Fairbanks;15;11;3;33

Chippewa;15;10;2;32

Kenai River;15;11;1;31

Janesville;12;8;6;30

Anchorage;11;10;5;27

Wisconsin;12;12;1;25

Springfield;11;13;0;22

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Lone Star;18;2;2;38

Oklahoma;17;4;1;35

New Mexico;13;7;2;28

Shreveport;11;9;4;26

Amarillo;11;9;2;24

Odessa;9;12;1;19

El Paso;9;13;0;18

Corpus Christi;6;14;4;16

Tuesday, Dec. 6

New Jersey 5, Danbury 3

Thursday, Dec. 8

Maine at Johnstown

Lone Star at Odessa

Oklahoma at New Mexico

Friday, Dec. 9

Northeast at New Jersey

Maine at Johnstown

Philadelphia at Maryland

Minot at St. Cloud

Springfield at Wisconsin

Minnesota at Chippewa

Austin at Aberdeen

Shreveport at Amarillo

Corpus Christi at Odessa

Oklahoma at New Mexico

Lone Star at El Paso

Kenai River at Anchorage

Saturday, Dec. 10

Maine at Johnstown

Northeast at New Jersey

Philadelphia at Maryland

Minot at St. Cloud

Springfield at Wisconsin

Minnesota at Janesville

Austin at Aberdeen

Shreveport at Amarillo

Corpus Christi at Odessa

Lone Star at El Paso

Kenai River at Anchorage

Sunday, Dec. 11

El Paso at New Mexico

Minnesota at Janesville

N.D. SCORES

TUESDAY

College men’s basketball

Idaho 76, North Dakota 66

Mary 83, Dickinson State 64

Minnesota North-Rainy River 71, Lake Region State 63

NDSCS 71, Ridgewater 51

College women’s basketball

Dickinson State 76, Montana State-Northern 70

Lake Region State 67, Minnesota North-Rainy River 43

Mary 61, Minot State 44

Northern Iowa 79, North Dakota State 70

College volleyball

NAIA championship

Jamestown 3, Corban, Ore. 2

High school boys basketball

Bismarck Century 94, Dickinson 58

Devils Lake 85, Valley City 64

Fargo Davies 68, Grand Forks Central 42

Fargo North 69, Fargo South 56

Grand Forks Red River 77, Fargo Shanley 65

Jamestown 78, Bismarck St. Mary’s 66

Mandan 88, Bismarck 69

Minot 101, Williston 87

Moorhead, Minn. 88, West Fargo 84

Wahpeton 96, West Fargo Horace 85

Watford City 62, Sidney, Mont. 55

High school girls basketball

Bismarck 62, Mandan 43

Bismarck Century 84, Dickinson 37

Bismarck St. Mary’s 62, Jamestown 49

Cavalier 71, North Star 45

Central McLean 65, Dickinson Trinity 34

Devils Lake 87, Valley City 67

Fargo Davies 91, Grand Forks Central 53

Fargo North 81, Fargo South 31

Grafton 58, Four Winds-Minnewaukan 39

Grand Forks Red River 79, Fargo Shanley 42

Hatton-Northwood 55, Larimore 30

Hillsboro-Central Valley 51, Drayton-Valley-Edinburg 42

Kindred 56, Oakes 51

Minot JV 93, Williston 34

Nelson County 51, Griggs-Midkota 44

Ray 60, White Shield 6

Sargent County 70, Fargo Oak Grove 49

Shiloh Christian 64, Wilton-Wing 23

Thompson 46, Badger-Greemnbush-Middle River, Minn. 42

Tioga 66, Parshall 27

Washburn 49, Strasburg-Zeeland 18

Wahpeton 76, West Fargo Horace 67

Watford City 57, Sidney, Mont. 41

West Fargo 80, Moorhead, Minn. 44

Westhope-Newburg 70, Glenburn 50

New Salem Holiday Tournament

Consolation semifinal

Flasher 54, Standing Rock 31

Quarterfinals

Center-Stanton 33, Beach 19

Kidder County 54, New Salem-Almont 21

Nedrose tournament

Quarterfinals

Hazen 58, North Shore-Plaza 23

Nedrose 66, Berthold 58

Roughrider tournament

At Killdeer

Quarterfinals

Bowman County 55, Richardton-Taylor 27

Stanley 43, New England 38

Hettinger-Scranton 44, Heart River 33

Beulah 54, Killdeer 51

Barnes County tournament

At Valley City

LaMoure-Litchville-Marion 40, Richland 36

Maple River 75, Barnes County North 13

Wymdere-Lidgerwood-Hankinson 52, Enderlin 40

High school boys hockey

Legacy 6, Dickinson 3

Mandan 2, Bismarck 0

Minot 4, Bismarck Century 1