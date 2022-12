Area Scores: Dec. 10

COLLEGE MEN'S BASKETBALL

UNITED TRIBES 128, SISSETON WAHPETON COLLEGE 70

Sisseton Wahpeton;40;30;--;70

United Tribes;63;65;--;128

SISSETON-WAHPETON: Kellen Crossbear 21, Jamison Pratt 12, Marty Ross 9, Quinitin Abbey 9, Jeriah Grey Owl 6, Drew Parker 6, Courage Brown 4, Zion Rice 3. Totals: 27-75 FG, Three-pointers: 6-23 (Grey Owl 2, Ross, Abbey, Crossbear, Rice), 10-13 FT, 30 Rebounds (Pratt 9), 15 Fouls (Abbey), 17 Assists (Rice 4), 15 Turnovers, 6 Steals.

UNITED TRIBES: Famous Lefthand 49, Tristin Davis 20, Cayden Redfield 18, Jayden Yankton 12, Sylvester Union 8, Rance Harrison 7, Jesse White 5, Teron Sazue 4, Charles Lachapelle 2, DeSean Butler 2, Jayce Archambault 1. Totals: 53-97 FG, Three-pointers: 8-24 (Lefthand 6, Yankton, White), 14-19 FT, 67 Rebounds (Davis 12, Redfield 11), 11 Fouls, 30 Assists (Union 6), 12 Turnovers, 3 Blocks (Sazue 2), 12 Steals (Lefthand 3, Harrison 3).

Records: United Tribes 8-4.

BISMARCK STATE 88, JAMESTOWN JV 56

Jamestown JV;31;25;--;56

Bismarck State;39;49;--;88

JAMESTOWN JV -- Hunter Thorpe 10, Tristin Roaldson 9, Bauer Klimek 6, Tallon Klatt 6, Jacob Burleson 5, Taven Coon 5, Lance Pitner 5, Emmanuel Kpahn 3, Evan Ulrich 3, Quinten Snell 3, Lane Pitner 1. Totals: 22-63 FG, Three-pointers: 10-35 (Roaldson 3, Klimek 2, Burleson, Coon, Ulrich, L. Pitner, Kpahn), 2-6 FT, 35 Rebounds (Ulrich 9), 13 Fouls, 13 Assists (Ulrich 7), 23 Turnovers, 1 Block (Logan Topp), 6 Steals (Snell 2, Jayden Hall 2).

BISMARCK STATE COLLEGE -- Deonte' Martinez 19, Garrett Bader 14, Jaden Hamilton 12, Anthony Bertucci 8, Evan Gross 8, Davion McCarthy 7, Damion Pearce 6, Tobias Patton 6, Jayden Bernard 4, Jacob Prudhomme 4. Totals: 35-74 FG, Three-pointers: 6-25 (Gross 2, Bader 2, Hamilton 2), 12-16 FT, 44 Rebounds (Prudhomme 7), 10 Fouls, 17 Assists (Martinez 4, Bertucci 4), 9 Turnovers, 14 Steals (Gross 4).

Records: Jamestown JV 2-2; Bismarck State 4-4.

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

BISMARCK STATE 70, JAMESTOWN JV 56

Jamestown JV;13;19;37;56

Bismarck State;21;47;62;70

JAMESTOWN JV – Jaylin Cotton 16, Aliyah Robran 13, Sydney Von Bergen 9, Tina Freier 8, Sydney Dietz 4, Gabi Sullivan 4, Rylee Frantsen 2. Totals: 22-65 FG, Three-pointers: 6-31 (Freier 2, Von Bergen 2, Cotton 2), 6-13 FT, 50 Rebounds (Cotton 10), 13 Fouls, 12 Assists (Robran 4), 22 Turnovers, 6 Steals (Cotton 2, Frantsen 2).

BISMARCK STATE – Piper Harris 20, Sydney Gustavsson 17, Ashton Kinnebrew 14, Rozalind Strong 10, Katherine Fox 4, Jordan Derby 3, Hadley Pihl 2. Totals: 25-70 FG, Three-pointers: 10-34 (Harris 5, Gustavsson 2, Kinnebrew 2, Strong), 10-14 FT, 39 Rebounds (Harris 7), 12 Fouls, 11 Assists (Gustavsson 4), 11 Turnovers, 13 Steals (Harris 4).

Records: Jamestown JV 1-2; Bismarck State 5-3.

COLLEGE HOCKEY

NORTH DAKOTA 2, WESTERN MICHIGAN 2 (UND wins shootout 3-2)

North Dakota;0;2;0;0;--;2

Western Michigan;1;0;1;0;--;2

First period: 1. WM, Jamie Rome (Aidan Fulp, Tim Washe), 19:59.6.

Second period: 2. UND, Judd Caulfield (Owen McLaughlin, Tyler Kleven), 5:18 (PP). 3. UND, Louis Jamernik (Jackson Blake), 14:15.

Third period: 4. WM, Jack Perbix (Dylan Wendt), 11:47.

Overtime: No scoring.

Shootout: 5. UND, Riese Gaber. 6. WM, Carter Berger. 7. UND, Tyler Kleven. 8. WM, Max Sasson. 9. UND, Owen McLaughlin.

Goaltender saves: North Dakota -- Drew DeRidder 26 saves. Western Michigan -- Cameron Rowe 34.

Penalties: North Dakota -- Seven minors for 14 minutes. Western Michigan -- Five minors for 10 minutes.

Records: North Dakota 6-8-4 overall, 2-5-2 NCHC for nine points; Western Michigan 10-8-1 overall, 4-4-1 NCHC for 13 points.

ACHA HOCKEY

U-MARY 4, DAKOTA COLLEGE-BOTTINEAU

U-Mary;1;1;2;--;4

Dakota College-Bottineau;0;1;1;--;2

First period: 1. UM, Petrie (Thomas, Lillico), 3:54.

Second period: 2. UM, Petrie (Thomas, Flicek), 0:38. 3. DCB, Pringle (Patterson, Holstein), 11:12.

Third period: 4. UM, Thomas (Petrie), 7:05, (sh). 5. DCB, Pringle (Vik, Mullin), 11:56. 6. UM, Thomas (Witzke, Flicek), 13:37.

Goaltender saves: UM – Hayton 22. DCB – Patmore 48.

Records: U-Mary 20-3-1, Dakota College-Bottineau 3-13.

CLASS A BOYS BASKETBALL

ST. MARY’S 56, WILLISTON 49

Williston;29;20;--;49

St. Mary’s;26;20;--;56

WILLISTON – Malaki Sik 14, Kadin Finders 10, Isiah St. Romain 7, Alex Blume 7, Cager Davis 4, Ivan Askim 3, Austin Baumer 2, Austin Hodnefield 2. Totals: 21-70 FG, Three-pointers: 3-25 (Sik, Askim, St. Romain), 4-12 FT, 38 Rebounds (Finders 10), 20 Fouls, 18 Turnovers.

ST. MARY’S – Maddox Doppler 23, Jacob Goettle 8, Sam Fedorchak 7, Ben Zenker 7, Christian Benning 5, Jackson Ross 3, Nick Roemmich 3, Caden Willer 3. Totals: 19-65 FG, Three-pointers: 7-36 (Doppler 4, Zenker, Benning, Willer), Doppler 10), 15 Fouls, 15 Turnovers.

Records: St. Mary’s 1-2 overall, 1-1 West Region; Williston 0-2, 0-2.

BISMARCK 76, JAMESTOWN 66

Jamestown;36;30;--;66

Bismarck;39;37;--;76

JAMESTOWN – Noah Meissner 15, Payton Hochhalter 6, Mason Lunzman 8, Dalton Lamp 10, Thomas Newman 11, Caydann Cox 5, Ryan Larson 9, Jack Van Berkom 2. Totals: 23-52 FG, Three-pointers: 5-20 (Lamp 2, Meissner, Lunzman, Larson), 15-25 FT, 43 Rebounds (Hochhalter 10), 18 Fouls, 22 Assists (Meissner 7), 24 Turnovers.

BISMARCK – Ty Luetzen 2, Preston Lemar 2, Quin Hafner 7, Carter Henke 6, Luke Dockter 10, Teysen Eaglestaff 15, Jenner Smude 6, Andre Austin 16, Drew Henriksen 3, Ross Fischer 4, Lucas McNichols 3, Jack Shaffer 2. Totals: 29-71 FG, Three-pointers: 8-30 (Hafner 2, Carter Henke 2, Smude 2, Eaglestaff, McNichols), 10-19 FT, 37 Rebounds (Austin 6), 27 Assists (Lemar 5), 24 Fouls, 16 Turnovers.

Records: Bismarck 1-1 overall, 1-1 West Region, Jamestown 1-1, 1-1.

LEGACY 87, WATFORD CITY 62

Watford City;39;23;--;62

Legacy;50;37;--;87

WATFORD CITY – Jory Lund 12, Josiah Rojas 12, Jaheim Samuel 8, Tanner Edwards 3, Eli Lawrence 2, Derek Holen 8, Leo Predonazan 8. Totals: 13 FG, Three-pointers: Lund 4, Rojas 2, Edwards 2, Holen 2, Samuel, 3-7 FT, 31 Fouls.

LEGACY – Brayden Weidner 16, Chase Knoll 15, Andrew Jablonski 7, Braxton Wurgler 3, Lucas Kupfer 24, Aiden Sagaser 4, Parker Falcon 18. Totals: 23 FG, Three-pointers: Falcon 2, Knoll 2, Weidner 2, 22-36 FT, 13 Fouls.

Records: Legacy 2-0 overall, 1-0 West Region; Watford City 1-1, 0-1.

CLASS B BOYS BASKETBALL

WILTON-WING 75, GRANT COUNTY-MOTT-REGENT 71

GCMR;20;42;57;71

Wilton-Wing;21;34;53;75

GRANT COUNTY-MOTT-REGENT – Drew Eikamp 4, Raimu Oyama 4, Cole Manolovits 16, Adam Kautzman 4, Jesse Reich 10, Brandon Brunelle 15, Weston Zacher 17, Alex Doe 1. Totals: 20 FG, Three-pointers: Manolovits 4, Reich, 16-29 FT, 21 Fouls.

WILTON-WING – Hunter Wolff 14, Bradon Wallace 8, Don Taye Fetzer 20, Ryan Inglis 1, Teigen Earsley 6, Kendal Sondrol 4, Trey Koski 22. Totals: 18 FG, Three-pointers: Wolff 4, Wallace 2, Fetzer, Koski, 15-21 FT, 23 Fouls.

NEW SALEM-ALMONT 62, KIDDER COUNTY 31

Kidder County;6;16;25;31

New Salem-Almont;25;34;57;62

KIDDER COUNTY – Collin Zimmerman 12, Dylan Schadegg 5, Wyatt Binder 1, Simon Hager 3, Lincoln Harter 2, Isaiah Oster 4. Totals: 11 FG, 9-15 FT, 14 Fouls.

NEW SALEM-ALMONT – Landon Tellman 11, Keaton Davis 7, Brady Brandt 1, Hadly Erickson 10, Wyatt Kuhn 24, Burel Erickson 3, Levi Becker 6. Totals: 20 FG, Three-pointers: H.Erickson 2, Kuhn, B.Erickson, Davis, Tellmann, 4-10 FT, 12 Fouls.

CLASS A GIRLS BASKETBALL

LEGACY 86, WATFORD CITY 40

Watford City;28;12;--;40

Legacy;52;34;--;86

WATFORD CITY – Jessica Mogen 16, Adi Schaff 7, Audrey Fowler 6, Gracen Breitbach 5, Bailey Mattson 3, Jordyn Pederson 2, Hope Cross 1. Totals: 13-45 FG, Three-pointers: 4-17 (Fowler 2, Schaff, Mattson), 10-14 FT, 21 Rebounds (Mogen 11), 13 Fouls.

LEGACY – Alyssa Eckroth 18, Adison Sagaser 18, Brooklyn Felchle 12, Halle Severson 9, Kali Dauenhauer 7, Whitney Welk 7, Aleah McPherson 5, Brooklyn Brendel 3, Ashley Kautz 3, Abby Burman 2, Jessica Botsford 2. Totals: 32-82 FG, Three-pointers: 9-26 (Sagaser 3, Kautz, Brendel, Eckroth, Dauenhauer, Welk, McPherson), 13-20 FT, 50 Rebounds (Felchle 10), 18 Fouls.

Records: Legacy 2-0 overall, 1-0 West Region; Watford City 1-0, 0-1.

ST. MARY’S 89, WILLISTON 34

Williston;13;21;--;34

St. Mary’s;50;39;--;89

WILLISTON – Kierra Slagle 11, Kendra Hall 10, Jayda Lewis 2, Elizabeth Miller 5, Taylor Rath 3, Destiny Brinkley 2. Totals: 12 FG, Three-pointers: Slagle, Miller, 3-7 FT, 17 Fouls.

ST. MARY’S – Mataya Messer 7, Lydia Spies 15, Lily Eberts 7, Gabbi Mann 12, Eva Selensky 4, Lexi Gerving 6, Gretchen Boll 3, Natalie Benning 13, Mykie Messer 14, Abby Schmidt 2, Sophie Morman 2, Journey Oukrop 2. Totals: 17 FG, Three-pointers: Spies 4, Benning 3, Mann 2, Mataya Messer, Selensky, Eberts, Gerving, Boll, Mykie Messer , 10-14 FT, 11 Fouls.

Records: St. Mary’s 2-0 overall, 2-0 West Region; Williston 0-2, 0-2.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

STUTSMAN COUNTY TOURNAMENT

At Jamestown

Semifinals

Edgeley-Kulm-Montpelier 70, Napoleon-Gackle-Streeter 50

NGS;20;28;42;50

EKM;18;42;52;70

NAPOLEON-GACKLE-STREETER – Teagan Erbele 20, Sophie Ketterling 13, Allison Zenker 6, Tanecia Kleppe 5, Tayton McDowell 4, Ali Gross 2. Totals: 15-35 FG, Three-pointers: 2-9 (Kleppe, Zenker), 18-22 FT, 10 Fouls.

EDGELEY-KULM-MONTPELIER - Mataeya Mathern 16, Kiara Jangula 14, Libby Mathern 13, Grace Irey 8, Abby Mathern 6, Reagan Teske 6, Elli Lloyd 6, Lexie Dallman 1. Totals: 30-68 FG, Three-pointers: 4-13 (Jangula 2, L. Mathern 2), 6-11 FT, 17 Fouls.

Carrington 60, Medina-Pingree-Buchanan 33

Carrington;9;25;44;60

MPB;8;16;25;33

CARRINGTON -- Madison Johnson 15, Edyn Hoornaert 13, Isabel Wendel 10, Haley Wolsky 8, Olivia Threadgold 6, Kacie Rexin 5, Kaydence VanRay 3. Totals: 27-58 FG, Three-pointers: 2-10 (Rexin, Johnson), 4-9 FT, 15 Fouls.

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN -- Allison Thomas 10, Lilly Bohl 6, Alaina Bosche 6, Sophie Bohl 5, Maddie Gefroh 4, Isabel Schmidt 2. Totals: 11-40 FG, Three-pointers: 4-10 (Thomas 2, S. Bohl, L. Bohl), 7-13 FT, 8 Fouls.

Consolation

Ellendale 63, Warwick 49

Ellendale;16;37;48;63

Warwick;12;28;38;49

ELLENDALE – Olivia Hagen 17, Christena Walker 16, Sierra Bollinger 10, Ariel Hagen 8, Mya Glynn 5, Macy Norton 5, Kaisa Lematta 2. Totals: 27-53 FG, Three-pointers: 3-8 (Glynn, Norton, Bollinger), 6-6 FT, 4 Fouls.

WARWICK – Madison Cavanaugh 21, Cadence Feather 13, Bethany Brown 8, Julianne Hill 5, Victoria Baer 2. Totals: 21-52 FG, Three-pointers: 7-19 (Cavanaugh 3, Brown 2, Hill, Feather), 0-1 FT, 9 Fouls.

South Border 53, Griggs-Midkota 51

South Border;5;17;40;53

Griggs-Midkota;6;25;34;51

SOUTH BORDER – Macy Monson 17, Emily Jochim 12, Eva Meyer 10, Kya Wiest 8, Allison Engehart 2, Addyson Doane 2, Camden Wiest 2. Totals: 20-58 FG, Three-pointers: 6-26 (Jochim 2, K. Wiest 2, Monson, Meyer), 7-16 FT, 14 Fouls.

GRIGGS-MIDKOTA – Vanessa Vollmer 14, Lauryn Halvorson 10, Bailey Ehlers 9, Kylie Johnson 7, Brienna Ehlers 6, Kaylee Johnson 3, Ryan Johnson 2. Totals: 21-68 FG, Three-pointers: 4-19 (Ba. Ehlers, Halvorson, Ky. Johnson, Vollmer), 5-14 FT, 21 Fouls (Vollmer).

BARNES COUNTY TOURNAMENT

At Valley City State

Championship game

Maple River 69, Richland 31

Richland;8;15;28;31

Maple River;22;39;53;69

RICHLAND – Alayna Schmitt 12, Blake Miller 9, Lillian Miranowski 4, Kennedi Wagner 4, Taylor Gowan 2. Totals: 10-38 FG, Three-pointers: 1-9 (Wagner), 10-18 FT, 20 Fouls.

MAPLE RIVER – Chloe Wetch 17, Claire Ihry 12, Carly Hovelson 9, Iris Richman 9, Adyson Hannig 7, BriElle Killoran 5, Ashten Hannig 4, Kiana Lerud 2, Violet Richman 2, Stella Satrom 2. Totals: 24-58 FG, Three-pointers: 4-12 (Ihry 2, Hovelson, I. Richman), 17-26 FT, 17 Fouls.

Third-place game

Wyndmere-Lidgerwood-Hankinson 54, LaMoure-Litchville-Marion 42.

WLH;16;25;42;54

LMLM;11;22;33;42

WYNDMERE-LIDGERWOOD-HANKINSON – Zoey Bohnenstingl 15, Caroline Puetz 12, Emerson Johnson 10, Gracie Kaczynski 9, Keira Johnson 3, Olivia Frolek 3, Lauren Oster 2. Totals: 21-54 FG, Three-pointers: 5-11 (Bohnenstingl 3, K. Johnson, Frolek), 7-9 FT, 9 Fouls.

LAMOURE-LITCHVILLE-MARION – Tessa Rasmusson 22, Norah DelaBarre 7, Bailie Kelley 6, Mia Van Eeden 3, Georgia Lettenmaier 2, Onika Lesko 2. Totals: 18-48 FG, Three-pointers: 5-17 (Rasmusson 4, Van Eeden 1), 1-6 FT, 14 Fouls.

Fifth-place game

Enderlin 46, Barnes County North 10

BCN;4;7;7;10

Enderlin;19;36;40;46

BARNES COUNTY NORTH – Ashley Weiss 4, Jayden Samek 3, Avrianna Broten 2, Addison Amann 1. Totals: 4-24 FG, Three-pointers: 1-2 (Samek), 1-8 FT, 4 Fouls.

ENDERLIN – Aspyn Schlecht 12, Genevieve Gruba 8, Kaitlyn Maasjo 7, Karina Olson 6, Penelope Spain 6, Mackenzie Wall 3, Rachael Bergstedt 2, Noelle Friederichs 2. Totals: 20-51 FG, Three-pointers: 3-13 (Schlecht, Maasjo, Wall), 3-5 FT, 10 Fouls.

CLASS A BOYS WRESTLING

SERTOMA DUALS TOURNAMENT

At Grand Forks Central High School

Quarterfinals

Century 46, Bertha-Hewitt-Verndale-Parkers Prairie (Minn.) 25

106: Hudson Truax, BHVPP, won major dec. over Tristan Martin 11-3. 113: Orran Hart, BHVPP, won by forfeit. 120: Cole Bohne, Cen, won major dec. over Justin Olson 11-2. 126: Ethan Kuntz, Cen, won dec. over Preston Captain 8-4. 132: Bennet Arceneau, BHVPP, won dec. over Brody Ferderer 8-4. 138: Kaden DeCoteau, Cen, pinned Tanner Schulke, 1:41. 145: Brayden Morris, Cen, won dec. over Deagen Captain 10-6.

152: David Revering, BHVPP, pinned Zach Stair, 3:54. 160: Jax Gums, Cen, pinned Holden Truax, 1:34. 170: Cole Radenz, Cen, pinned Cayden Kimber, 1:00. 182: Grant Carlson, Cen, pinned Justin Koehn, 3:31. 195: Olav Taylor, Cen, pinned Zach Mrnak, 0:15. 220: Braden Shamp, BHVPP, pinned Isaiah Kwandt, 4:21. 285: Jacob Burckhard, Cen, pinned Hunter Strom, 2:45.

First Round

Bismarck Century 82, Breckenridge-Wahpeton 0

106: Tristan Martin, Cen, pinned Jordan Kappes, 0:43. 113: Grady Iverson, Cen, won by forfeit. 120: Cole Bohne, Cen, won by forfeit. 126: Ethan Kuntz, Cen, pinned Colman Barth, 4:47. 132: Rylie Stair, Cen, pinned Riley Kappes, 0:47. 138: Kaden DeCoteau, Cen, won by forfeit. 145: Brayden Morris, Cen, won major dec. over Weston Jensen 10-0.

152: Braxtyn Fisher, Cen, pinned Henry Slettedahl, 3:11. 160: Jax Gums, Cen, won by forfeit. 170: Cole Radenz, Cen, pinned David Erlandson, 0:19. 182: Darion Bitz, Cen, pinned Myles Hinkley, 1:41. 195: Olav Taylor, Cen, pinned Ashton Mikkelson, 1:16. 220: Isaiah Kwandt, Cen, won by forfeit. 285: Jacob Burckhard, Cen, won by forfeit.

RAPID CITY INVITATIONAL

Team scores, Day 1

1. Pierre T.F. Riggs (S.D.) 82. 2. Watertown (S.D.) 78.5. 3. Rapid City Stevens (S.D.) 76.5. 4. Sturgis Brown (S.D.) 74. 5. Tea Area (S.D.) 63.5. 7. Bismarck (57.5). 18. St. Mary’s 37. 29. Mandan 15.5.

Local results, Day 1

Bismarck (57.5): Cade Nieuwsma (106 pounds): 8 points. Hudson Egeberg (120): 6 points. Carson Lardy (132): 4.5 points. Logan Mertens (132): 4 points. Landon McMahen (138): 8 points. Ty Sanders (145): 4 points. Dylan Kostelecky (145): 8 points. Matt Steckler (160): 5 points. LJ Araujo (160): 8 points. James Nagel (170): 4 points. Tyrus Jangula (182): 8 points. Bridger Owens (182): 6 points. Solly Jonas (220): 0 points. Ayden Schlafman (220): 3 points. Easton Egeberg (285): 4 points. Sam Larson (285): 0 points.

St. Mary’s (37): Jacoby Grimm (126), 3; Colin Steidler (132), 6; Joryn Richter (138), 6; Charles Richter (152), 3; Harrison Grad (160), 5; Jaxyn Richter (170), 6; James Marks (182), 5; William Marks (220), 3.

Mandan (15.5): Marquis Richter (132), 6.5; Kaullen Hegney (138), 4; Emery Slater (160), 5.

CLASS B BOYS WRESTLING

LAMOURE-L-M 56, LINTON-HMB 12

106: Koltan Krumm, LHMB won by forfeit. 113: Gerard Goldade, LHMB pinned Andre Van Eeden, :24. 120: Joey Heyd, LLM pinned Aidan Shea, 5:13. 126: Jace Duffy, LLM tech. fall Blake Mittleider, 17-2 (5:17). 132: Dustin Ketterling, LLM pinned Zach Dockter, 2:35. 138: Maddux Shockman, LLM won by forfeit. 145: Open.

152: Brayden Steffes, LLM pinned over Blake Ketterling, 1:46. 160: Henry Lettenmaier, LLM pinned Noah Alderin, 3:37. 170: Garrett Hebl, LLM dec. Landon Schumacher, 6-1. 182: Brock Wendel, LLM pinned Kane Lund, :32. 195: Brady Lettenmaier, LLM won by forfeit. 220: Sage Gusaas, LLM won by forfeit. 285: Open.

HIGH SCHOOL GIRLS WRESTLING

CARRINGTON DUALS

At Carrington HS

Bismarck Legacy 60, Carrington 21

100: Emily Youboty, Leg, won by forfeit. 105: Alicia Kenfack, Leg, won by forfeit. 110: Elizabeth Youboty, Leg, won by forfeit. 115: Sophia Johnson, Leg, pinned Kylie Skadberg, 2:43. 120: Mercedes Lura, Carr, pinned Kulah Barjuah, 3:03. 125: Adrian Steidler, Leg, pinned Paige Studdard, 1:00. 130: MaKenna Zietz, Leg, pinned Journey Peltier, 5:15.

135: Aleiya Cullinan, Leg, pinned Khendra Garcia, 3:50. 140: Kennedy Wendel, Carr, pinned Keeley Schiermeister, 4:23. 145: Trisa Schroeder, Carr, pinned Hanna Ryberg, Leg, 1:06. 155: Elizabeth Dahl, Leg, pinned Karlee Lesmann, 3:14. 170: Jillian Parker, Carr, won dec. over Ella McKechnie 9-7. 190: Phoenix Lindseth, Leg, won by forfeit. 250: Jacey Lindseth, Leg, pinned Ashley Lindberg, 1:31.

Legacy 78, Dickinson 6

100: Em. Youboty, Leg, pinned Harper Boettcher, 0:15. 105: A. Kenfack, Leg, won by forfeit. 110: El. Youboty, Leg, pinned Aryana Loran, 1:58. 115: S. Johnson, Leg, pinned Caoimhe Doyle, 0:14. 120: K. Barjuah, Leg, pinned Natalie Meyer, 4:20. 125: A. Steidler, Leg, pinned Clancy Meyer, 3:39. 130: M. Zietz, Leg, won by injury forfeit over McKenna Johnson.

135: A. Cullinan, Leg, pinned Ember Waters, 0:12. 140: K. Schiermeister, Leg, pinned Dilcia Contreras, 2:36. 145: H. Ryberg, Leg, won by injury forfeit over Karinna Walker. 155: E. Dahl, Leg, won by forfeit. 170: Alivia Spicer, Dic, won by forfeit. 190: P. Lindseth, Leg, won by forfeit. 250: J. Lindseth, Leg, won by forfeit.

BISMARCK 54, JAMESTOWN 21

Thursday

100: Avery Heid, Bis, won by forfeit. 105: Izzy Owens, Bis, won by forfeit. 115: Julia Araujo, Bis, won by forfeit. 120: Miah Torres, Jam, pinned Layna Ulroan, 4:18. 125: Leah Torres, Jam, pinned Kassidi Monroe, 3:28. 130: Mackenzie Stoddartt, Jam, won dec. over Cambrie Feist 7-3. 135: Taeghan Rittenbach, Bis, pinned Chea Baugh, 1:20.

140: Paige Baumgartner, Bis, pinned Emri Weckerly, 0:19. 145: Madison Reems, Bis, pinned Nevaeh Romfo, 1:55. 155: Lexi Beckler, Bis, pinned Gabby Romans, 1:11. 170: Josie Trieu, Bis, pinned Alexis Erickson, 2:38. 190: Cambree Anderson, Bis, pinned Hannah Sjostrom, 1:43. 250: Aleeona Meza, Jam, pinned Brinley Buechler, 0:55.

Records: Jamestown 0-1 overall, 0-1 West Region; Bismarck 1-1 overall, 1-1 West Region.

RAPID CITY INVITATIONAL

Team scores, Day 1

1. Pierre T.F. Riggs (S.D.) 111. 2. Bismarck 83. 3. Spearfish (S.D.) 81. 4. Rapid City Stevens (S.D.) 57. 5. Watertown (S.D.) 50. 14. Mandan 25.

Local results, Day 1

Bismarck (83): Izzy Owens (106): 13 points. Julia Araujo (113): 13 points. Cambrie Feist (126): 6 points. Taeghan Rittenbach (132): 6 points Paige Baumgartner (142): 8 points. Lexie Beckler (154): 11 points. Cambree Anderson (190): 13 points. Brinley Buechler (285): 13 points.

Mandan (25): Brooklyn Lafrenz (100): 11 points. Elizabeth Hook (126): 10 points.

HIGH SCHOOL BOYS SWIMMING

MINOT 128, MANDAN 56

200 medley relay: 1. Minot (Kaden Dodds, Jaxon Reinke, Ryan Hubbard, Levi VonBokern), 1:47.08. 2. Mandan, 1:57.44. 3. Mandan B, 2:10.77.

200 free: 1. Alex King, Min, 1:51.86. 2. Jaxon Dodds, Min, 2:14.05. 3. Jack Allen, Man, 2:14.38.

200 IM: 1. Paradorn Roongin, Min, 2:11.17. 2. Jamison Donohoe, Min, 2:29.28. 3. Vincent Keller, Man, 2:46.23.

50 free: 1. Logan Hill, Min, 23.41. 2. Gianmarco Renda, Min, 24.59. 3. Ian Keller, Man, 24.79.

Diving: 1. Ty Ross, Min, 225.45. 2. Jacob Thomas, Man, 187.75. 3. Rayce Hermanson, Man, 164.35.

100 fly: 1. R. Hubbard, Min, 56.06. 2. L. VonBokern, Min, 1:03.12. 3. J. Donohoe, Min, 1:07.87.

100 free: 1. J. Reinke, Min, 49.30. 2. P. Roongin, Min, 51.88. 3. K. Dodds, Min, 57.70.

500 free: 1. L. Hill, Min, 5:30.69. 2. G. Renda, Min, 5:55.76. 3. Andrew Bierman, Man, 6:58.41.

200 free relay: 1. Minot (A. King, G. Renda, L. Hill, P. Roongin), 1:38.18. 2. Minot B, 1:55.74.

100 back: 1. J. Reinke, Min, 56.11. 2. R. Hubbard, Min, 59.64. 3. I. Keller, Man, 1:04.17.

100 breast: 1. A. King, Min, 1:05.67. 2. Ethan Parker, Man, 1:16.62. 3. Ian Lahtinen, Man, 1:19.63.

400 free relay: 1. Minot (A. King, L. Hill, L. VonBokern, J. Reinke), 3:37.23. 2. Minot B, 3:45.62. 3. Mandan, 4:09.74.

Records: Minot 1-0; Mandan 0-1.

HIGH SCHOOL BOYS HOCKEY

CENTURY 4, DICKINSON 0

Goals: 1. Cen, Kaden Roness (Max Vig). 2. Cen, Gavin Fryhling (Ben LaDuke). 3. Cen, Haydin Ritter (unassised), (sh). 4. Cen, TJ Olson (Roness, Logan Keup).

Goaltender saves: N/A.

Penalties: Cen – 4 for 8 minutes. Dick – 7 for 15 minutes.

Records: Century 2-2-0-0, 1-1-0-0 West Region; Dickinson 3-1-1-1, 1-2-0-1 West Region.

HIGH SCHOOL GIRLS HOCKEY

FARGO NORTH-SOUTH 5, LEGACY-BISMARCK 1

FNS;3;1;1;--;5

BL;0;1;0;--;1

First period: 1. FNS, Olivia Kalbus (Kenleigh Fischer), 2:02. 2. FNS, Anna Nelson, 8:43 (PP). 3. Fischer (Nelson), 15:53 (PP).

Second period: 4. LB, Anne Hulst (Kendra Peterson, Averie Hanson), 2:11. 5. FNS, Lauren Terstriep (Nelson, Jada Purdy), 7:11.

Third period: 6. FNS, Fischer, 6:57.

Goaltender saves: FNS -- Savannah Wuitschick 1-6-9--16. LB -- Ellen Orr 4-x-x--4, Moira Landsverk x-12-8--20.

Penalties: FNS -- 4 for 8 minutes. LB -- 7 for 14 minutes.

Records: Fargo North South 2-1 overall, 2-1 statewide, Legacy-Bismarck 0-3, 0-2.

COLLEGE FOOTBALL

FCS PLAYOFFS

First round

Saturday, Nov. 26

Weber State 38, North Dakota 31

Delaware 56, St. Francis 17

Furman 31, Elon 6

New Hampshire 52, Fordham 42

Richmond 41, Davidson 0

Gardner-Webb 52, Eastern Kentucky 41

Montana 34, Southeastern Missouri State 24

Southeastern Louisiana 45, Idaho 42

Second round

Saturday, Dec. 3

No. 1 South Dakota State 42, Delaware 6

No. 8 Holy Cross 35, New Hampshire 13

No. 5 William & Mary 54, Gardner-Webb 14

No. 4 Montana State 33, Weber State 25

No. 3 North Dakota State 49, Montana 26

No. 6 Samford 48, Southeastern Louisiana 42, OT

No. 7 Incarnate Word 41, Furman 38

No. 2 Sacramento State 38, Richmond 31

Quarterfinals

Friday, Dec. 9

No. 3 North Dakota State 27, No. 6 Samford 9

No. 4 Montana State 55, No. 5 William & Mary 7

No. 7 Incarnate Word (11-1) vs. No. 2 Sacramento State (12-0) (n)

Saturday, Dec. 10

No. 8 Holy Cross (12-0) at No. 1 South Dakota State (11-1), 11 a.m.

Semifinals

Dec. 16-17

Championship

Jan. 8, 1 p.m.

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;17;3;5;39

Aberdeen;13;8;3;29

Minot;13;11;2;28

North Iowa;13;11;2;28

Bismarck;10;12;3;23

St. Cloud;10;12;2;22

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;20;7;2;42

Northeast;15;9;3;33

New Jersey;15;11;2;32

Maine;13;9;1;27

Johnstown;11;11;3;25

Philadelphia;10;15;1;21

Danbury;2;23;3;7

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Minnesota;16;8;3;35

Chippewa;16;10;2;34

Fairbanks;15;11;3;33

Kenai River;15;11;1;31

Janesville;12;8;6;30

Anchorage;11;10;5;27

Wisconsin;12;12;2;26

Springfield;12;13;0;24

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Lone Star;19;2;3;41

Oklahoma;18;5;1;37

New Mexico;14;8;2;30

Shreveport;12;9;4;28

Amarillo;11;9;3;25

Odessa;11;12;1;23

El Paso;9;13;1;19

Corpus Christi;6;15;4;16

Friday, Dec. 9

Northeast 5, New Jersey 4, SO

Johnstown 6, Maine 4

Philadelphia 3, Maryland 1

St. Cloud 4, Minot 3

Springfield 3, Wisconsin 2, SO

Chippewa 4, Minnesota 3, SO

Aberdeen 4, Austin 3, OT

Shreveport 3, Amarillo 2, OT

Odessa 3, Corpus Christi 0

New Mexico 7, Oklahoma 4

Lone Star 1, El Paso 0

Kenai River at Anchorage, n

Saturday, Dec. 10

Maine at Johnstown

Northeast at New Jersey

Philadelphia at Maryland

Minot at St. Cloud

Springfield at Wisconsin

Minnesota at Janesville

Austin at Aberdeen

Shreveport at Amarillo

Corpus Christi at Odessa

Lone Star at El Paso

Kenai River at Anchorage

Sunday, Dec. 11

El Paso at New Mexico

Minnesota at Janesville

