Area Scores: Aug. 26

COLLEGE WOMEN'S SOCCER

UNIVERSITY OF MARY 2, BLACK HILLS STATE 0

at Billings, Mont.

Mary;1;1;--;2

Black Hills State;0;0;--;0

First half: 1. Mary, Kendra Park (Rio Spruenken), 21st minute.

Second half: 2. Mary, Taylor Meyrick (R. Spruenken), 86th minute.

Goalkeeper saves: Mary -- Madisyn Waltman 3-1--4. Black Hills State -- Makayla Dannelly 4-7--11.

Penalties: Mary -- One yellow card (Emma Avery). Black Hills State -- None.

Records: Mary 1-0-0 overall; Black Hills State 0-1-0 overall.

NOTE: Waltman's shutout against Black Hills State set the U-Mary record for career shutouts (26), breaking Kristen Werner's mark of 25 set between 2001-04.

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

LEGACY 4, DICKINSON 0

Legacy;2;2;--;4

Dickinson;0;0;--;0

First half: 1. Leg, Kamden Kooiman (Jacob Lelm), 31st minute. 2. Leg, Braxton Wetzel (unassisted), 36th minute.

Second half: 3. Leg, Reece Snow (K. Kooiman, Uriel Rivera), 49th minute. 4. Leg, Ben McDonald (Matthew Souther), 56th minute.

Goalkeeper saves: Legacy -- Nathaniel Ohlheiser 5-5--10. Dickinson -- Kaden Hintz 11-x--11; Rupert Deniz x-10--10.

Records: Legacy 4-1-0 overall, 3-1-0 West Region for 9 points; Dickinson 0-5-0 overall, 0-4-0 West Region for 0 points.

HIGH SCHOOL BOYS TENNIS

LEGACY 8, JAMESTOWN 1

Singles

1. Anthony Janes, Leg, def. Kai Backen 6-2, 6-3. 2. Brayden Ruff, Leg, def. Max Fronk 6-3, 6-1. 3. Drew Beasley, Leg, def. Luke Le Fevre 6-2, 6-3. 4. Caleb Johnson, Leg, def. Kane Schmidt 6-4, 6-4. 5. Camron Andersen, Jam, def. Joe Kalb 6-2, 6-4. 6. Nathan Mathern, Leg, def. Steven Schmitz 6-4, 7-6 (8).

Doubles

1. Janes-Beasley, Leg, def. Backen-Fronk 6-2, 6-3. 2. Ruff-Kalb, Leg, def. Le Fevre-Anderson 6-3, 6-4. 3. Johnson-Mathern, Leg, def. Schmidt-Schmitz 6-3, 6-3.

Records: Jamestown 1-4 overall, 0-1 West Region; Legacy 4-0 overall, 1-0 West Region.

MINOT 8, BISMARCK 1

Singles

1. Tyler Wahl, Bis, def. Hunter Rice 6-3, 5-7, 6-1. 2. Grayson Schaeffer, Min, def. Gabe Hanson 6-3, 6-0. 3. Aidan Diehl, Min, def. Roger Karalus 6-0, 6-3. 4. Brayden McLean, Min, def. Trystan Fernandez 6-3, 7-5. 5. Josh Hegstad, Min, def. Aidan Ellertson 6-1, 6-0. 6. Sam Griffith, Min, def. Beau Bitz 6-0, 6-2.

Doubles

1. Schaeffer-Diehl, Min, def. Wahl-Fernandez 6-1, 6-0. 2. Rice-McLean, Min, def. Hanson-Ellertson 6-2, 6-4. 3. Hegstad-Griffith, Min, def. Bitz-Ethan Wood 6-2, 6-4.

Records: Bismarck 2-3 overall, 0-1 West Region; Minot 6-0 overall, 1-0 West Region.

CROSS COUNTRY

BOWMAN COUNTY INVITATIONAL

BOYS

Team scores

1. Williston 17. 2. Bowman County 49. 3. New Town 92. 4. Watford City 132. 5. Beulah 138. 6. Dawson County 149. 7. Hebron 170.

Individual results

1. Ivan Askim, Will, 15:40.50. 2. Fynn Krenz, Will, 15:49.40. 3. Ethan Moe, Will, 16:04.90. 4. Austin Wanner, BC, 16:22.60. 5. Thomas Haskins, Will, 16:40.40. 6. Kolden Kringen, Will, 16:46.20. 9. Caleb Sarsland, BC, 17:10.10. 10. Jekori Dahlen, Killdeer, 17:14.10. 11. Jonah Njos, BC, 17:23.40. 12. Jack Koppelsloen, Beu, 17:26.30. t-14. Taylor Wanner, BC, 17:32.70. 16. Colt Spotted Bear, NT, 17:37.80. 17. Gavin Lambourn, BC, 17:39.40. 18. Bennett Jorgenson, Hettinger-Scranton, 17:41.70.

22. Xavier Bell, NT, 17:56.80. 23. Anthony Ackerman, DC, 17:59.30. 25. Lander Lahtinen, NT, 18:04.60. 27. Tanner Edwards, WC, 18:07.80. 28. Colter Meiers, Stanley, 18:08.30. 29. Daniel Scott, WC, 18:12.70. 30. Logan Neuberger, Beu, 18:19.70. 32. Ben DuBois, NT, 18:27.70. 33. Lukas Spotted Bear, NT, 18:31.10. 35. Jaxon Rolle, Heb, 18:39.50. 37. Ben Hosman, Heb, 18:52.80. 38. Nekori Dahlen, Kill, 18:54.40. 39. Cohen Bell, Stan, 19:04.20. 40. Caydyn Lee, DC, 19:06.80.

43. Justin Kathrein, New England, 19:12.50. 45. Brady Keller, Beu, 19:15.80. 46. Trevor Dalley, H-S, 19:21.70. 47. Wyatt Robinson, DC, 19:25.70. 48. Jory Lund, WC, 19:27.40. t-49. Zachary Tomlinson, WC, 19:30.70. 51. Dehico Bocanegra Tovar, WC, 19:38.40. 55. Kyler Schalesky, H-S, 19:58.00. 59. Matthew Reske, DC, 20:34.30. 60. Charles Elmore, Beu, 20:40.30.

61. Isaac Jaggi, Kill, 21:03.60. 62. Logan Neset, Stan, 21:08.40. 63. Nikko Tutorow, Heb, 21:08.50. 65. Clayton Gregory, Kill, 21:10.60. 66. Tate Janda, Heart River, 21:21.00. 67. Riley Schneider, Heb, 21:22.60. 68. Sheldon Rod, DC, 22:02.80. 69. Dallas Batteiger, Stan, 22:06.00. 70. Kade Heid, Beu, 22:06.40. 71. Braddock Coots, Heb, 22:32.20. 73. Will Mickelson, Glen Ullin, 23:25.70.

GIRLS

Team results

1. Williston 28. 2. Bowman County 58. 3. Killdeer 61. 4. New Town 101. 5. Beulah 129. 6. Dawson County 150.

Individual results

1. Jaelyn Ogle, Watford City, 18:38.35. 2. Abby Hardersen, Kill, 20:20.67. 3. Katie Olson, WC, 20:23.75. 4. Cambree Moss, Will, 20:29.86. 5. Addie Miller, Kill, 20:40.35. 6. Marenn Larsen, Will, 20:46.28. 7. Jaci Fischer, BC, 21:03.20. 8. Angela Wold, Will, 21:06.31. 9. Brynna Ames, Will, 21:12.04. 10. Kenley Bowman, BC, 21:12.24. 11. Huntlie Carrier, Will, 21:12.84. 14. Kelly Schauer, Hettinger-Scranton, 21:40.65. 15. Lexi Neset, Stanley, 21:41.68. 16. Kayla Schauer, H-S, 21:45.02. 17. Landyn Gerbig, BC, 21:47.56. 20. Emma Wheeling, NT, 22:00.41.

21. Julie Sarsland, BC, 22:08.00. 23. Brooklyn Driver, NT, 22:18.56. 24. Harley Detienne, Stan, 22:38.00. 25. Savaejah Aune, Stan, 23:05.89. 27. Sheyanne Busche, Beu, 23:33.87. 28. Taylee Andersen, Kill, 23L52.63. 29. Autumn Arndt, Kill, 23:59.19. 34. Adyson Gerbig, BC, 24:12.55. 35. Xaria Bell, NT, 24:16.41. 36. Makiah Hartleib, Beach, 24:37.87. 40. Eva Knight, NT, 24:47.10.

41. Hailey Klym, Kill, 24:50.97. 44. Alyssa Haakenson, Parshall, 25:00.98. 45. Taryn Askim, Beu, 25.07.99. 46. Shelbie Myers, Par, 25:09.43. 47. Abigail Stinnett, DC, 25:16.08. 48. Holly Stuber, Heart River, 25:26.22. 49. Koral Schulz, Beu, 25:29.19. 50. Tricia Schmitz, WC, 25:39.14. 51. Sage Sportsman, DC, 25:50.63. 52. Maggie Schock, DC, 25:53.78. 53. Jennifer Verdin, H-S, 25:59.53. 55. Jenneva Ward, Beu, 26:19.61. 56. Sadie Freitag, H-S, 26:21.59. 57. Alyssa Lais, Beu, 27:03.39. 58. Sophia Knight, NT, 27:18.60. 59. Grace Peoples, DC, 28:16.74. 60. Abby Barnick, DC, 28:34.07.

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

WDA PRESEASON COACHES POLL

(First-place votes in parentheses)

Team;Points

1. Century (10);100

2. Bismarck (1);87

3. Jamestown;78

4. Legacy;74

5. Mandan;60

6. St. Mary's;59

7. Minot;47

8. Dickinson;38

9. Williston;27

10. Watford City;25

11. Turtle Mountain;10

BPS EAST-WEST INVITE

Friday, Aug. 26

At Century High (Olson Gymnasium)

3 p.m.: Century vs. Devils Lake; Jamestown vs. Fargo South

4:15 p.m.: Bismarck vs. Grand Forks Central; Jamestown vs. Fargo Davies

5:15 p.m.: Century vs. West Fargo Sheyenne; St. Mary's vs. Devils Lake

6:15 p.m.: Bismarck vs. Davies; St. Mary's vs. Fargo North

7:15 p.m.: Century vs. Davies; Bismarck vs. Sheyenne

8:15 p.m.: Grand Forks Central vs. Fargo North

Century High (New gym)

3 p.m.: St. Mary's vs. West Fargo Sheyenne

4:15 p.m.: Williston vs. Fargo North

5:15 p.m.: Williston vs. Fargo South

6:15 p.m.: Williston vs. Grand Forks Central

7:15 p.m.: Jamestown vs. Devils Lake

At Legacy High (Haussler Gymnasium)

3 p.m.: Legacy vs. Fargo Shanley; Watford City vs. West Fargo Horace

4:15 p.m.: Dickinson vs. Grand Forks Red River; Minot vs. Valley City

5:15 p.m.: Legacy vs. West Fargo; Mandan vs. Shanley

6:15 p.m.: Horace vs. Minot; Dickinson vs. Valley City

7:15 p.m.: Legacy vs. Red River; Dickinson vs. West Fargo

8:15 p.m.: Horace vs. Shanley; Wahpeton vs. Fargo South

Legacy High (Johnson Gymnasium)

3 p.m.: Mandan vs. West Fargo

4:15 p.m.: Watford City vs. Wahpeton

5:15 p.m.: Minot vs. Grand Forks Red River

6:15 p.m.: Mandan vs. Wahpeton

7:15 p.m.: Watford City vs. Valley City

Saturday, Aug. 28

At Century High (Olson Gymnasium)

9 a.m.: Century vs. West Fargo; Bismarck vs. Grand Forks Red River

10:15 a.m.: Jamestown vs. Fargo Shanley; Williston vs. Wahpeton

11:30 a.m.: Century vs. Red River; Bismarck vs. West Fargo

12:30 p.m.: Century vs. Shanley; Williston vs. West Fargo Horace

1:30 p.m.: Bismarck vs. Valley City; St. Mary's vs. West Fargo

2:30 p.m.: Century vs. Horace; Bismarck vs. Shanley

3:30 p.m.: Williston vs. Valley City; Jamestown vs. West Fargo

Century High (New gym)

9 a.m.: Jamestown vs. Valley City

10:15 a.m.: St. Mary's vs. West Fargo Horace

11:30 a.m.: St. Mary's vs. Valley City

12:30 p.m.: Jamestown vs. Wahpeton

1:30 p.m.: Williston vs. Grand Forks Red River

2:30 p.m.: St. Mary's vs. Wahpeton

3:30 p.m.: Red River vs. Wahpeton

At Legacy High (Haussler Gymnasium)

9 a.m.: Legacy vs. West Fargo Sheyenne; Minot vs. Fargo South

10:15 a.m.: Mandan vs. Fargo Davies; Dickinson vs. Fargo North

11:30 a.m.: Legacy vs. Fargo South; Mandan vs. Fargo North

12:30 p.m.: Legacy vs. Davies; Dickinson vs. Grand Forks Central

1:30 p.m.: Dickinson vs. Fargo South; Mandan vs. Grand Forks Central

2:30 p.m.: Minot vs. Davies; Mandan vs. Sheyenne

3:30 p.m.: Legacy vs. Fargo North; Watford City vs. Fargo South

Legacy High (Johnson Gymnasium)

9 a.m.: Watford City vs. Grand Forks Central

10:15 a.m.: Watford City vs. Devils Lake

11:30 a.m.: Minot vs. West Fargo Sheyenne

12:30 p.m.: Minot vs. Devils Lake

1:30 p.m.: Watford City vs. Fargo North

2:30 p.m.: Dickinson vs. Devils Lake

3:30 p.m.: Grand Forks Central vs. Sheyenne

COLLEGE WOMEN'S GOLF

NSIC PRESEASON COACHES POLL

Team;Points

1. Augustana (12);144

2. Concordia-St. Paul;112

3. Wayne State (1);107

4. Minnesota State;102

5. Winona State;98

6. Sioux Falls;88

7. Upper Iowa;80

8. Southwest Minn. State;79

9. Minot State;62

10. University of Mary;38

11. Bemidji State;37

12. Minnesota-Crookston;36

13. MSU-Moorhead;31

N.D. SCORES

College football

Jamestown 27, Valley City State 24, OT

College women's soccer

University of Mary 2, Black Hills State (S.D.) 0

Northern Colorado 4, North Dakota 0

College volleyball

Jamestown 3, Montana Technological University 2

High school football

Larimore 38, Benson County 13

High school boys soccer

Bismarck High 5, Mandan 0

Century 2, Jamestown 2

Fargo Davies 1, West Fargo Sheyenne 0

Fargo Shanley 1, Grand Forks Central 0

Fargo South 1, Grand Forks Red River 0

Legacy 4, Dickinson 0

Minot 6, Williston 0

West Fargo 2, Fargo North 1

High school boys tennis

Fargo South 7, Fargo Shanley 2

Grand Forks Central 9, West Fargo 0

Grand Forks Red River 9, Fargo North 0

Legacy 8, Jamestown 1

Minot 8, Bismarck 1

Wahpeton 5, Valley City 4

West Fargo Sheyenne 5, Fargo Davies 4